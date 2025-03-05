Топ 10 инструменти за ценообразуване, с които да оптимизирате стратегията си през 2025 г.

Ценообразуването може да бъде толкова променлива цел.

Конкурентите намаляват цените за една нощ, разходите се повишават неочаквано, а клиентите са по-чувствителни към цените от всякога.

Собственици на фирми и мениджъри по ценообразуване, ако все още се занимавате с таблици или разчитате на инстинкта си, за да определяте цени, вие губите пари.

Въведете инструменти за ценообразуване. 💸

Очаква се пазарът на софтуер за динамично ценообразуване да достигне 3,53 милиарда долара през 2025 г. и е ясно защо – бизнеса се нуждае от решения, които могат бързо да се адаптират към променящите се пазарни условия.

Независимо дали сте B2B или B2C, ние сме съставили този наръчник, за да ви помогнем да останете начело в тази (ценова) крива.

⏰ 60-секундно резюме Ето нашето обобщение на 10-те най-добри инструмента за ценообразуване, с които да оптимизирате стратегията си през 2025 г.: 1. ClickUp : Най-добър за централизирано управление на цените и автоматизация на работния процес 2. Pricefx: Най-доброто решение за AI-базирани, мащабируеми и гъвкави ценови решения 3. Competera: Най-доброто решение за цялостна оптимизация на цените и анализ на конкурентите 4. Prisync: Най-доброто решение за динамично ценообразуване, пригодено за електронната търговия 5. Omnia Retail: Най-добър за коригиране на цените в реално време въз основа на пазарните условия 6. Price2Spy®: Най-добър за наблюдение на цените на конкурентите и инструменти за отчитане 7. BlackCurve: Най-добър за данни, базирани на анализи, за оптимизиране на ценовите стратегии 8. Quicklizard: Най-добър за динамично ценообразуване, базирано на изкуствен интелект, което се адаптира към промените на пазара. 9. tgndata®: Най-добър за задълбочени анализи и информация за пазарните тенденции при ценообразуването 10. PriceLabs: Най-доброто решение за динамично управление на приходите в хотелиерския бранш

Когато избирате инструмент за ценообразуване, фокусирайте се върху тези ключови фактори, за да сте сигурни, че инвестирате в решение, което подобрява стратегията ви за приходи:

Лесно интегриране: Изберете инструмент, който се вписва безпроблемно в съществуващите ви системи – без да са необходими големи промени.

Данни в реално време: Изберете решение, което предоставя информация в реално време, за да бъдете винаги една крачка пред промените на пазара.

Мащабируемост: Изберете софтуер за ценообразуване, който расте заедно с вашия бизнес, независимо дали разширявате продуктовите си линии или навлизате на нови пазари.

Автоматизация: Намерете решение, което ще автоматизира корекциите на цените, за да спестите време, като същевременно ще ви позволи да правите ръчни корекции, когато е необходимо.

Анализи и отчети: Потърсете надеждни функции за отчети, за да разберете причините зад промените в цените, поведението на клиентите и влиянието върху маржа.

Информация, базирана на изкуствен интелект: Инвестирайте в инструмент, който използва изкуствен интелект, за да прогнозира тенденции и да предлага оптимални ценови стратегии въз основа на исторически и актуални данни.

Изборът на подходящия инструмент за ценообразуване може да бъде труден, тъй като има толкова много налични опции. Софтуерът и шаблоните за сравнение на продукти опростяват този процес, като ви позволяват да оцените инструментите един до друг.

За да ви спестим още повече време, сме подготвили списък с 10-те най-добри инструмента за ценообразуване, известни с изключителните си функции, гъвкавост и стойност.

Нека да ги разгледаме.

1. ClickUp (Най-добър за централизирано управление на цените и автоматизация на работния процес)

Бъдете в крак с ценовите си работни процеси с ClickUp

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, предефинира подхода на вашия бизнес към управлението на цените, като съчетава гъвкавостта на управлението на проекти с инструменти, пригодени за ценовите работни процеси.

С персонализирани шаблони като шаблона за ценообразуване на продуктите на ClickUp, платформата опростява категоризирането на цените по марка или категория и поддържа единен източник на информация, за да гарантира точността на данните.

Получете безплатен шаблон Следете цените в единен списък с шаблона за ценообразуване на продукти на ClickUp, като използвате цветово кодирани полета за марка, тип продукт, SKU и др.

С този шаблон можете да сравните характеристиките и цените на продуктите на конкурентите, като използвате табличния изглед на ClickUp, за да анализирате конкуренцията и да разработите ефективна ценова стратегия. Използвайте го, за да идентифицирате разходите, свързани с разработката на продукти, логистиката, труда, разходите за материали и т.н., за да определите структурата на разходите и прага на рентабилност.

Можете също да използвате функции като „Повтарящи се задачи“ на ClickUp, за да анализирате периодично ефективността на ценовите стратегии и да правите корекции, когато е необходимо.

Освен това, ClickUp Docs създава сътрудничество в реално време, помагайки на вашия екип да изготвя, редактира и споделя ценови стратегии и да събира незабавна обратна връзка на удобни Wiki страници. Функциите за коментари и маркиране насърчават съгласуваността между заинтересованите страни.

А ClickUp Chat отнася това сътрудничество още по-далеч. Вие и вашият екип можете да чатите директно за конкурентни цени, актуализации на проекти или всякакви други задачи без да напускате работното пространство. Тази интеграция гарантира, че разговорите са свързани с конкретни проекти или документи.

След това функциите за автоматизация на задачите на платформата се включват, за да централизират актуализациите, одобренията и повтарящите се задачи, като прегледи на цените или одити. Освен това интуитивните табла помагат да визуализирате ключови показатели, като продажбени резултати и ефективност на отстъпките.

Автоматизирайте повтарящите се задачи, свързани с прегледи или актуализации на цените (като месечни ценови одити), използвайки функцията за автоматизация на задачите на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизира известията за задействане на работния процес въз основа на конкретни условия, като промени в цените или наближаващи крайни срокове, като гарантира, че съответните заинтересовани страни са информирани без ръчна намеса с въз основа на конкретни условия, като промени в цените или наближаващи крайни срокове, като гарантира, че съответните заинтересовани страни са информирани без ръчна намеса с ClickUp Automations .

и изглед на времева линия , което помага за съгласуването между отделите по отношение на ценовите решения и тяхното интегриране в по-широки проектни времеви линии. Предоставя изглед на диаграма на Гант , което помага за съгласуването между отделите по отношение на ценовите решения и тяхното интегриране в по-широки проектни времеви линии.

, вградения AI асистент на ClickUp, за да анализирате исторически данни за ценообразуването, да идентифицирате тенденции, да автоматизирате генерирането на подзадачи за актуализиране на цените и да предоставяте контекстуална помощ при изготвянето на ценови стратегии. Предлага AI-базирани анализи с ClickUp Brain , да идентифицирате тенденции,за актуализиране на цените и да предоставятепри изготвянето на ценови стратегии.

Ограничения на ClickUp

Трябва да отделите време, за да се запознаете с функциите и как те могат да ви бъдат най-полезни.

Ценообразуване на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Таблото за управление на ClickUp е истинска революция за нас, защото сега имаме реална представа в реално време за това, което се случва. Можем лесно да видим коя работа сме завършили и коя е в процес на изпълнение.

Таблото за управление на ClickUp е истинска революция за нас, защото сега имаме реална представа в реално време за това, което се случва. Можем лесно да видим коя работа сме завършили и коя е в процес на изпълнение.

2. Pricefx (Най-доброто за AI-базирани, мащабируеми и гъвкави решения за ценообразуване)

чрез Pricefx

Pricefx е софтуерно решение за ценообразуване, базирано в облака, което комбинира усъвършенствани аналитични инструменти и изкуствен интелект, за да помогне на бизнеса да оптимизира процесите си по ценообразуване и да се адаптира към промените на пазара.

Неговият персонализиран, лесен за използване интерфейс и способност да обработва големи обеми данни ви помагат да управлявате сложни ценови структури с лекота.

Pricefx поддържа широка гама от индустрии, от производството до търговията на дребно, и се интегрира със съществуващите ERP и CRM системи, като SAP S/4HANA и Salesforce, предоставяйки цялостен поглед върху ценовите стратегии.

Най-добрите функции на Pricefx

Използва изкуствен интелект и машинно обучение (ML) , за да предоставя корекции на цените в реално време въз основа на пазарните условия и действията на конкурентите.

Предлага функционалност за конфигуриране, ценообразуване и офериране (CPQ), която опростява процеса на офериране чрез автоматизиране на изчисленията на цените.

Предоставя гъвкави модели за ценообразуване, като ценообразуване на базата на стойността, промоционални отстъпки и диференцирано ценообразуване, за да ви помогне да адаптирате подхода си.

Ограничения на Pricefx

Конфигурирането на новите функции може да отнеме много време

Потребителският интерфейс може да бъде сложен и понякога не много интуитивен.

Ценообразуване с Pricefx

Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Pricefx

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: Ако управлявате и комисионни като част от ценовата си стратегия, обмислете използването на шаблони за комисионни за ефективно проследяване. Това може да ви помогне да поддържате финансите си организирани и интегрирани с ценовите си решения.

3. Competera (Най-добър за цялостна оптимизация на цените и анализ на конкурентите)

чрез Competera

Competera е специализирана в оптимизиране на цените и анализ на конкурентите, което я прави идеална за фирми, които управляват ценообразуването на ниво категория за широка гама от артикули.

Платформата използва динамични алгоритми за ценообразуване, за да препоръча различни стратегии за ценообразуване въз основа на данни в реално време, включително поведението на клиентите и бизнес целите.

Вградените инструменти за отчитане ви помагат да визуализирате тенденциите в ценообразуването и да оцените влиянието на промените върху продажбите.

Най-добрите функции на Competera

Използва усъвършенствана контекстуална изкуствена интелигентност, за да анализира едновременно над 20 ценови и неценови фактора.

Разполага с уникална търсачка, базирана на търсенето , която определя оптималните цени въз основа на данни за търсенето в реално време.

Предлага модули за персонализирано ценообразуване, пригодени към конкретни задачи, които осигуряват гъвкавост при прилагането на различни стратегии в рамките на един единствен контролен панел.

Ограничения на Competera

Платформата би могла да се възползва от повече опции за персонализиране на отчетите, за да отговаря по-добре на конкретните нужди.

Ценообразуване с Competera

Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Competera

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 50 отзива)

💡 Професионален съвет: Докато следите пазарните тенденции, обмислете също така да оцените вашите точки на паритет спрямо точките на разлика, за да укрепите позицията си. Да знаете къде се припокривате с конкурентите (паритет) и къде се отличавате (разлика) е ключово за дългосрочния успех на марката.

📮ClickUp Insight: 92% от специалистите рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, важните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С функциите за управление на задачи на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

4. Prisync (Най-добър за динамично ценообразуване, пригодено за електронната търговия)

чрез Prisync

Prisync е динамичен софтуер за сравнение на цени за B2B и B2C електронна търговия, който им помага да внедрят автоматизирани корекции на цените.

Използвайки усъвършенствани алгоритми за динамично ценообразуване, платформата анализира цените на конкурентите, пазарното търсене и тенденциите в продажбите, за да препоръча оптимални корекции в цените.

Освен това, той се интегрира с популярни платформи за електронна търговия като Shopify, WooCommerce и Magento, което позволява лесно синхронизиране на ценовите стратегии в рамките на съществуващите системи.

Най-добрите функции на Prisync

Проследява нивата на запасите на конкурентите в реално време , помагайки ви да коригирате цените въз основа на наличността на техните запаси или изчерпването им.

Предлага персонализирани правила за ценообразуване въз основа на фактори като цените на конкурентите и сезонните тенденции.

Автоматизира известията за промени в цените, така че да получавате сигнали, когато конкурентите променят цените или нивата на запасите си.

Ограничения на Prisync

Уведомлението за незабавна промяна на цената е достъпно само в ценовия план Platinum.

Понякога експортирането на отчети може да бъде бавно в пиковите часове.

Ценообразуване с Prisync

14-дневен безплатен пробен период

Професионален: 99 $/месец за до 100 продукта

Премиум: 199 $/месец за до 1000 продукта

Платина: 399 $/месец за до 5000 продукта

Оценки и рецензии за Prisync

G2: 4,7/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (130 отзива)

💡Съвет от професионалист: Комбинирайте шаблоните за проучване на пазара с анализа на конкурентите си, за да се запознаете по-подробно с пазарните тенденции и поведението на клиентите.

5. Omnia Retail (Най-доброто решение за коригиране на цените в реално време въз основа на пазарните условия)

чрез OmniaRetail

Omnia Retail помага на екипите по ценообразуване да внедряват промени, да проследяват влиянието на актуализациите на цените върху продажбите и да оценяват маржовете на печалбата.

Платформата предоставя информация за пазарните тенденции, поведението на конкурентите и предпочитанията на клиентите, като същевременно се занимава със събирането на данни, изчисляването на цени и актуализациите.

Освен това, интеграцията с електронни търговски платформи и ERP системи, като Shopify, Microtech, Magento и др., ви помага да управлявате ценовите стратегии в множество канали за продажби.

Най-добрите функции на Omnia Retail

Предоставя информация в реално време за пазарните условия и действията на конкурентите , което ви позволява да правите незабавни корекции в цените.

Предлага изчерпателен табло, което визуализира ключовите показатели за ефективност, свързани с ценовите стратегии, във времето.

Включва разширени функции за управление на промоциите, които ви помагат да оптимизирате не само базовите цени, но и промоционалните стратегии.

Ограничения на Omnia Retail

Възможностите на платформата са доста ограничени, което затруднява Omnia да изпълнява нови заявки.

Отчетите за всеки уебсайт са отделни; един акаунт за всички уебсайтове би бил по-лесен за работа.

Ценообразуване на Omnia Retail

Решения за ценообразуване за малки и средни предприятия: От 417 долара (399 евро)

Решения за ценообразуване за предприятия: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Omnia Retail

G2: 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 отзива)

💡Съвет от професионалист: За дистрибуторите интегрирането на CRM инструмент за управление на търговията на едро може да помогне за централизиране на управлението на поръчките и комуникацията с клиентите, като гарантира, че промените в цените се отразяват точно в взаимодействията с клиентите.

Price2Spy® е специализиран инструмент за наблюдение на цените на конкурентите, който помага на търговците на дребно да проследяват цените на конкурентите в електронни магазини, физически магазини и пазари.

Платформата предлага полезни информации за стратегическо ценообразуване и инструменти за отчитане, с които да анализирате влиянието на промените в цените на конкурентите върху продажбите и пазарния дял.

Неговият удобен за ползване интерфейс и персонализирани функции го правят подходящ за бизнеса от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Price2Spy®

Проследява цените в множество онлайн и офлайн канали за продажби , използвайки усъвършенствани технологии за събиране на данни .

Включва модул за преоценка , който ви помага да идентифицирате продуктите, чиито цени трябва да бъдат коригирани, и да синхронизирате промените с вашия онлайн магазин.

Поддържа интеграция с популярни инструменти за бизнес анализи (BI) като Tableau и Power BI, което ви помага да добавите данни за цените на конкурентите към по-широките си аналитични рамки.

Ограничения на Price2Spy®

Потребителите биха искали платформата да може автоматично да открива идентични продукти на конкурентите, без да е необходимо ръчно въвеждане на URL адреси.

Има няколко функции, които биха го направили по-добър, като напълно автоматизирано преоценяване и повече филтриране на големи набори от продукти.

Ценообразуване с Price2Spy®

30-дневен безплатен пробен период

Основен: От 78,95 $ на месец

Премиум: От 156,95 $/месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Price2Spy®

G2: 4. 8/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 90 отзива)

💡Съвет от професионалист: Интегрирайте шаблони за анализ на индустрията, за да сравните стратегиите на конкурентите с по-широките промени в индустрията. Това ви дава повече данни, с които да усъвършенствате собствените си ценови стратегии.

7. BlackCurve (Най-добър за данни, базирани на анализи за оптимизиране на ценовите стратегии)

чрез BlackCurve

BlackCurve е усъвършенствана платформа за оптимизиране на цените, която помага за стандартизиране на ценовите ви практики, като се адаптира към местните пазарни колебания и проследява ефективността на промоционалните кампании и отстъпките.

Платформата интегрира данни от източници като цени на конкурентите, исторически продажби и нива на запасите и прогнозира потенциалното въздействие на промените в цените върху рентабилността.

Освен това, той предлага персонализируем механизъм за ценови правила, който ви помага да дефинирате критерии за коригиране на цените и да изградите персонализирани ценови стратегии за различни марки, категории и продуктови линии.

Най-добрите функции на BlackCurve

Предлага усъвършенствани инструменти за анализ на ценовата еластичност , които ви помагат да разберете как промените в цените влияят върху търсенето на вашите продукти.

Включва функция за динамична симулация на ценообразуването , която ви позволява да тествате различни ценови сценарии преди внедряването им.

Поддържа управление на няколко магазина, което позволява на търговците с няколко обекта или онлайн магазини да управляват ценовите си стратегии от един интерфейс.

Ограничения на BlackCurve

Административният панел може да бъде малко нестабилен от време на време.

Потребителският интерфейс на портала на програмата може да бъде малко объркващ в началото.

Ценообразуване на BlackCurve

Безплатен пакет

Стартово ниво: От приблизително 126 $/месец (99 £/месец)

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за BlackCurve

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че: Наименованието „BlackCurve“ произлиза от банковия термин „in the black“ (на плюс), който означава положително салдо, а „curve“ (крива) символизира начина, по който софтуерът помага на бизнеса да увеличи печалбите си чрез усъвършенствани ценови стратегии.

8. Quicklizard (Най-добър за динамично ценообразуване, базирано на изкуствен интелект, което се адаптира към промените на пазара)

чрез Quicklizard

Quicklizard комбинира стратегии за ценообразуване, базирани на правила, с препоръки, задвижвани от изкуствен интелект, за електронна търговия и многоканални търговци на дребно.

Платформата непрекъснато анализира данни от различни източници, включително резултати от продажбите, цени на конкурентите и мнения на клиенти, като предоставя цялостен поглед върху пазарните условия.

С гъвкави алгоритми той осигурява динамични корекции на цените, което ви помага да подобрите темпа на растеж на приходите в целия си продуктов каталог.

Най-добрите функции на Quicklizard

Автоматизира актуализирането на цените във всички канали за продажби , като гарантира последователни стратегии както за онлайн, така и за офлайн каналите.

Провежда A/B тестове в реално време , за да определи най-ефективните ценови стратегии въз основа на реакцията на потребителите.

Поддържа географски корекции на цените, което ви помага да адаптирате цените към регионалните пазарни условия и поведението на потребителите.

Ограничения на Quicklizard

Платформата няма цялостен преглед, което ограничава потребителите да виждат само един канал едновременно.

Трябва да се свържете с поддръжката, ако искате да промените всичките си цени извън обичайния график.

Ценообразуване с Quicklizard

Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Quicklizard

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 8/5 (20+ отзива)

💡Съвет от професионалист: За да допълните ценовите си стратегии, използвайте шаблони за ценови листи и ценови таблици, за да управлявате актуализациите на цените. Тези шаблони улесняват поддържането на ценова последователност за всички продукти и канали.

9. tgndata® (Най-доброто за задълбочени анализи и прозрения за пазарните тенденции при ценообразуването)

чрез tgndata ®

tgndata® е предназначен за фирми, които търсят конкурентно предимство с прецизен анализ на пазарните тенденции и ценова информация.

Интуитивният интерфейс и инструментите за визуализация на данни на платформата я правят достъпна както за анализатори, така и за лица, вземащи решения.

Той разполага и с персонализирана система за предупреждения , която ви предоставя известия в реално време, независимо дали става въпрос за конкурент, който понижава цените, или за внезапен скок в търсенето.

Най-добрите функции на tgndata®

Извършва анализ на пазарната кошница , за да разкрие моделите на покупки, като ви помага да приложите стратегически тактики за пакетиране или промоционални цени.

Използва изкуствен интелект за обработка на огромно количество пазарни данни , като определя оптимални ценови точки въз основа на еластичността на търсенето, действията на конкурентите и историческите тенденции в продажбите.

Поддържа географска сегментация, адаптирайки ценовите стратегии към регионалните пазарни условия.

Ограничения на tgndata®

Потребителите са съобщили за периодични забавяния при записването на текущата цена на даден продукт.

Платформата няма мобилно приложение, което ограничава достъпа до основните функции, когато сте в движение.

tgndata® ценообразуване

Безплатно

Бизнес: Започва от приблизително 317 $/месец (299 €/месец)

Предприятие: Започва от приблизително 10 000 долара/година (10 000 евро/година)

Оценки и рецензии за tgndata®

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: След като съберете информация за пазара, използвайте шаблони за конкурентен анализ в Excel и ClickUp за структуриран анализ на данни и управление на проекти. Или опитайте шаблони за конкурентен анализ за Google Sheets, за да опростите споделянето между екипите.

10. PriceLabs (Най-добър за динамично управление на приходите в хотелиерския бранш)

чрез PriceLabs

PriceLabs е инструмент за управление на приходите за хотелиерската индустрия. Той интегрира източници на данни като цените на конкурентите, местни събития и исторически тенденции в заетостта, за да помогне на собствениците на хотели и ваканционни апартаменти с информация за пазара в реално време.

Освен това, платформата „Hyper Local Pulse” използва усъвършенствани алгоритми, за да предоставя хиперлокализирани препоръки за ценообразуване. Хотелиерите могат дори да създават персонализирани правила за ценообразуване въз основа на заетостта, прозорците за резервации или стратегиите за деня от седмицата.

Най-добрите функции на PriceLabs

Предлага динамично ценообразуване според продължителността на престоя (LOS) , което помага на обектите да максимизират приходите си, като коригират цените въз основа на броя на резервираните нощувки.

Включва интуитивен аналитичен панел с ключови показатели като заетост, средна дневна цена (ADR), приходи на налична стая (RevPAR) и темп на резервациите .

Включва двигател за препоръки за минимален престой, който предлага оптимална продължителност на престоя въз основа на моделите на търсене.

Ограничения на PriceLabs

Ако управлявате няколко имота, настройването и управлението на правила за ценообразуване за всеки един от тях може да се окаже сложно.

Платформата използва Airbnb и VRBO за препоръки, което не предлага толкова голяма точност, ако много от вашите резервации идват чрез Booking.com.

Ценообразуване с PriceLabs

Динамично ценообразуване и анализ на портфолио Анализ на портфолио: Безплатно Динамично ценообразуване: От 19,99 $/месец

Анализ на портфолиото: Безплатно

Динамично ценообразуване: От 19,99 $/месец

Пазарен табло 1000 обяви: 9,99 $/месец 5000 обяви: 19,99 $/месец 10 000 обяви: 39,99 $/месец

1000 обяви: 9,99 $/месец

5000 обяви: 19,99 $/месец

10 000 обяви: 39,99 $/месец

Revenue Estimator Pro 2 прогнози/месец: 10 $ 15 прогнози/месец: 45 $ 50 прогнози/месец: 125

2 прогнози/месец: 10 долара

15 оферти/месец: 45 долара

50 оферти/месец: 125 долара

Анализ на портфолиото: Безплатно

Динамично ценообразуване: От 19,99 $/месец

1000 обяви: 9,99 $/месец

5000 обяви: 19,99 $/месец

10 000 обяви: 39,99 $/месец

2 прогнози/месец: 10 долара

15 оферти/месец: 45 долара

50 оферти/месец: 125 долара

Оценки и рецензии за PriceLabs

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,9/5 (над 220 отзива)

🔍 Знаете ли, че: PriceLabs обслужва над 350 000 имота по целия свят, което го прави значим играч на пазара на ваканционни наеми.

Усъвършенствайте ценообразуването си с ClickUp

Инструментите за ценообразуване често усложняват нещата повече, отколкото ги решават. От разпръснати данни до несъгласувана комуникация, лесно е да се загубите в дебрите. Резултатът? Пропуснати възможности, бавни решения и объркване в екипите.

Ето къде ClickUp може да ви помогне. ✨

С ClickUp получавате централизирано ценообразуване, сътрудничество в реално време, интуитивни отчети и автоматизирани работни процеси, които държат всички на една и съща страница.

Освен това, вградените AI-базирани анализи и множество интеграции с трети страни ви помагат да анализирате тенденциите, да коригирате стратегиите си и да действате бързо – всичко това от една платформа.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете да реагирате на промените на пазара както никога досега.