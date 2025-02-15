11 най-добри алтернативи на Cursor AI

Ако използвате Cursor AI за кодиране, вероятно сте се насладили на ключови функции като автоматично попълване на код, отстраняване на грешки и генериране на документация.

Но да бъдем честни – не е съвършено.

Независимо дали става въпрос за трудности при работа с комплексен код или ограничена езикова поддръжка, може би обмисляте да проучите опции, които по-добре отговарят на вашите нужди.

В тази публикация в блога ще се запознаем с някои от най-добрите алтернативи на Cursor AI, като ще ви покажем как се представят и защо може би са точно това, което търсите. 👀

⏰ 60-секундно резюме Ето 11-те най-добри алтернативи на Cursor AI, които можете да разгледате: ClickUp (Най-доброто решение за управление на проекти за разработка на софтуер и сътрудничество в екип на една платформа) TabNine (Най-подходящ за разработчици, които търсят бързо, AI-базирано завършване на код в множество IDE) GitHub Copilot (най-доброто решение за безпроблемни предложения за код директно в работните процеси на GitHub) Codeium (най-доброто решение за завършване на код в реално време с поддръжка на множество езици) OpenAI Codex (най-подходящ за сложни задачи по кодиране и работа с API) CodeT5 (Най-доброто решение за големи кодови бази и анализ на код, базиран на изкуствен интелект) IntelliCode (Най-подходящ за потребители на Visual Studio, които търсят AI-базирани предложения за подобряване на ефективността и точността на кодирането) DeepCode (най-доброто решение за идентифициране и отстраняване на потенциални бъгове или проблеми със сигурността чрез преглед на кода в реално време и аналитични данни) Replit Ghostwriter (Най-добър за облачен асистент за кодиране с функции за съвместна работа) Eclipse Che (най-доброто решение за управление на IDE и работни пространства в облака) Bolt. new (Най-доброто решение за леко, базирано в облака кодиране за оптимизиране на разработката)

Ограничения на Cursor AI

Cursor AI предлага големи възможности за разработчиците, но има няколко ограничения, които могат да представляват предизвикателства при разработката на софтуер, което ви подтиква към алтернативи.

Месечен лимит от 500 заявки: Това ограничава разработчиците да работят по по-големи или по-сложни проекти, което води до неудовлетвореност и ги принуждава да търсят инструменти с по-малко ограничения.

Бавна работа с големи кодови бази: Cursor AI има склонност да забавя работата при обработката на сложни проекти с много файлове, което го прави неефективен за по-големи екипи за разработка.

Неточни предложения: Потребителите са съобщили, че Cursor AI понякога генерира нерелевантни или неправилни фрагменти от код, което нарушава потока на разработката и води до отнемащи време корекции.

Липса на контекстуална осведоменост: Макар Cursor AI да може да предлага код, той се затруднява да поддържа контекста в по-големи проекти, което води до непоследователни резултати.

Ограничени интеграции: Опциите за интеграция на Cursor AI са по-ограничени в сравнение с някои конкуренти, което ограничава гъвкавостта в определени среди за разработка.

🧠 Интересен факт: Терминът „отстраняване на грешки“ в програмирането произхожда от реален инцидент през 1947 г. Един техник открива, че компютърът Harvard Mark II не функционира правилно, защото в едно от механичните му релета е заседнала пеперуда. За да се реши проблема, „бугът“ трябва да бъде отстранен, което води до широко разпространеното използване на термина „отстраняване на грешки“ за описание на процеса на идентифициране и отстраняване на грешки в програмата.

Алтернативи на Cursor AI на един поглед

Проблемите и ограниченията на Cursor AI са накарали мнозина да търсят по-надеждни и богати на функции алтернативи. Ето кратък преглед на най-добрите алтернативи на Cursor AI, всяка от които предлага уникални функции, създадени да подобрят вашето преживяване при кодиране. 💻

Инструмент Отличителна характеристика Най-подходящо за ClickUp Цялостно управление на проекти с персонализирани работни процеси и интеграции Екипи, които търсят платформа „всичко в едно“ за управление на задачи, сътрудничество и проследяване на проекти TabNine Завършване на код, задвижвано от AI, поддържащо множество езици и интегрирани среди за разработка (IDE) Разработчици, които искат да подобрят ефективността на кодирането с предложения, съобразени с контекста, на различни езици. GitHub Copilot Предложения за код, базирани на изкуствен интелект, интегрирани в популярни IDE Технически специалисти, които търсят помощ при кодирането в реално време и автоматично попълване в своята среда за разработка Codeium AI довършване на код с поддръжка на множество езици и IDE Разработчици, които търсят гъвкав асистент за кодиране, който се интегрира безпроблемно в работния им процес OpenAI Codex Усъвършенствана AI, способна да разбира и генерира сложен код Разработчици и екипи, които се нуждаят от мощен инструмент за създаване на приложения и обработка на сложен код CodeT5 Оптимизиран модел за генериране и разбиране на код на различни езици Програмисти, които се нуждаят от специализиран инструмент за генериране на код от прости описания или разбиране на код. IntelliCode Предложения за код, базирани на изкуствен интелект, и рефакторинг в Visual Studio Разработчици, които използват Visual Studio или VS Code и искат интелигентни препоръки за кодиране и корекции на грешки DeepCode Статичен анализ на кода, базиран на изкуствен интелект, за идентифициране на уязвимости и бъгове Екипи за разработка и сигурност, които имат за цел да откриват и отстраняват автоматично проблеми в кода си Replit Ghostwriter Кодиране с помощта на AI директно в платформата Replit Ученици и разработчици, които използват Replit и искат AI-базирани предложения, за да пишат, отстраняват грешки и учат кодиране по-бързо. Eclipse Che Облачна IDE с работни пространства за съвместна работа и контейнеризация Екипи, които се нуждаят от облачно решение за съвместна разработка с интегрирани CI/CD работни процеси Bolt. ново Мгновенни облачни среди за разработка с предварително конфигурирани шаблони Разработчици, които се нуждаят от бърза настройка на среда за разработка без локална инсталация или конфигурация

🔍 Знаете ли, че... Ада Ловлейс, често наричана първата компютърна програмистка в света, е написала първия алгоритъм, предназначен за машина (Аналитичната машина, проектирана от Чарлз Бабидж) още през 1800 г.

11-те най-добри алтернативи на Cursor AI, които можете да използвате

Ако търсите алтернативи на Cursor AI, тези 11 алтернативни AI инструмента за софтуерни екипи предлагат редица функции, специално създадени да подобрят вашия работен процес при кодиране и разработка.

Нека разгледаме по-подробно. 👇

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на проекти за разработка на софтуер и сътрудничество в екип на една платформа)

ClickUp Brain

Генерирайте код без усилие, използвайки естествен език с ClickUp Brain.

ClickUp for Software Teams е динамична алтернатива на Cursor AI. Той комбинира изкуствен интелект, безпроблемна интеграция и гъвкави инструменти за управление на проекти, за да подобри работния ви процес по кодиране. От генериране на фрагменти код и проследяване на напредъка до синхронизиране с инструменти като GitHub, ClickUp гарантира, че процесът ви по кодиране е ефективен и организиран.

В основата на тази функционалност е ClickUp Brain — инструмент, задвижван от изкуствен интелект, който предоставя прецизни фрагменти от код, спестявайки време и намалявайки грешките. Специално създаден за софтуерни разработчици, той разполага със стотици ръчно изработени, подкрепени от изследвания подсказки за генериране на код, преглед или изпълнение на тестове на единици.

Изтеглете този шаблон Създавайте, проследявайте и доставяйте проекти с шаблона за софтуерен процес на ClickUp

Шаблонът за разработка на софтуер ClickUp предлага практично решение за унифициране на работния процес на вашия екип и премахване на комуникационните пропуски. Вместо да разчитате на безкрайни срещи и актуализации на статуса, този шаблон централизира процеса на разработка, осигурявайки гладко сътрудничество от идеята до доставката.

С предварително създадените папки и персонализирани работни процеси, шаблонът е проектиран да поддържа всеки етап от разработката на софтуер. Освен това, шаблонът ви помага да:

Планирайте и организирайте: Създавайте пътни карти за продукти, списъци с нерешени задачи и работни процеси, съобразени с нуждите на вашия екип.

Оптимизирайте изпълнението: Управлявайте спринтове, проследявайте пускания и провеждайте проучвания на потребителите в една единствена платформа.

Подобрете комуникацията: Споделяйте без усилие напредъка с заинтересованите страни и членовете на екипа.

Гъвкави методологии: Адаптирайте се към Scrum, Kanban или хибридни работни процеси с предварително създадени структури.

Най-добрите функции на ClickUp

Безпроблемна интеграция с GitHub и GitLab: Свържете вашите хранилища с ClickUp, за да синхронизирате автоматично комити, клонове и pull заявки директно в задачи с Свържете вашите хранилища с ClickUp, за да синхронизирате автоматично комити, клонове и pull заявки директно в задачи с ClickUp Integrations.

Подчертаване на синтаксиса: Използвайте форматирането на кодови блокове в Използвайте форматирането на кодови блокове в ClickUp Docs , за да споделяте и организирате фрагменти от код с подчертаване на синтаксиса за над 30 програмни езика.

Оптимизирайте споделянето на код с подчертаване на синтаксиса в ClickUp Docs

Персонализирани табла: Проследявайте и споделяйте напредъка в разработката с Проследявайте и споделяйте напредъка в разработката с таблата на ClickUp , като задавате цели за кодиране и добавяте персонализирани карти за информация за задачите, ангажиментите и етапите на проекта.

Организирана информация: Проследявайте ключови детайли от кодирането, като добавите Проследявайте ключови детайли от кодирането, като добавите персонализирани полета ClickUp към задачите, като например езици за програмиране, статус на преглед на кода или фази на тестване, за по-добра организация на проекта.

Готови шаблони: Използвайте различни Използвайте различни шаблони за разработка на софтуер , за да оптимизирате планирането на проекти, управлението на спринтове и проследяването на версии.

Ограничения на ClickUp

Изисква време, за да се използват ефективно усъвършенстваните AI функции.

Някои разширени функции може да не са достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Много ми харесва гъвкавостта на ClickUp. Той разполага с широк набор от функции и може потенциално да замести много други софтуерни решения. За малки и растящи екипи той предоставя чудесен начин за организиране и визуализиране на работата. Накрая, AI на ClickUp е чудесен инструмент, който помага на моя екип да търси елементи.

2. TabNine (Най-подходящ за разработчици, които търсят бързо, AI-базирано завършване на код в множество IDE)

чрез TabNine

TabNine е AI асистент за кодиране, създаден да помага на софтуерните разработчици да ускорят работния процес и да подобрят качеството на кода. С своите усъвършенствани възможности за автодопълване на код, TabNine предвижда и предлага пълни функции или цели редове код, докато пишете, което значително намалява времето, прекарано в повтарящи се задачи.

Той предлага подобрена поверителност, гъвкавост и опции за персонализиране, които надхвърлят основните предложения за код. Независимо дали работите с JavaScript, Python или по-нишови езици като Rust или Go, този AI парчен програмиращ се интегрира безпроблемно във вашата среда, като същевременно поддържа строги протоколи за сигурност.

Най-добрите функции на TabNine

Ускорете работния си процес с предложения, базирани на машинно обучение, които предвиждат следващия ред код.

Изберете между локален, облачен или сървър хостинг, за да отговорите на изискванията за сигурност на вашата компания.

Обучавайте AI модели на базата на вашия код за високо персонализирани и точни предложения.

Получете пълна конфиденциалност на кода с нулево съхранение на данни и защита срещу рискове, свързани с IP отговорност.

Ограничения на TabNine

Програмата консумира значително количество RAM, като често изисква над 1 GB памет, за да работи ефективно.

При работа с JavaScript UI рамки, предложенията са по-малко точни или понякога неточни.

Цени на TabNine

Основно: Безплатно

Разработчик: 9 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за TabNine

G2: 4. 2/5 (над 40 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за TabNine?

Бързо се адаптира към моя стил и формати на кодиране, като се актуализира, за да се съобрази с дефинираните от мен променливи и функции.

🔍 Знаете ли, че... Един от първите езици за програмиране на високо ниво е Fortran (Formula Translation), създаден през 50-те години на миналия век. Той е проектиран за научни и инженерни приложения.

3. GitHub Copilot (най-доброто решение за безпроблемни предложения за код директно в работните процеси на GitHub)

чрез GitHub Copilot

GitHub Copilot, поддържан от OpenAI, поддържа по-широк спектър от програмни езици и генерира точен и пълен код, което го прави продуктивен инструмент за разработчиците. Като надеждна алтернатива на ChatGPT, Copilot ви позволява да се справяте по-бързо с нови програмни езици и рамки, като същевременно се наслаждавате на безпроблемна интеграция в съществуващата ви среда за кодиране.

От писането на код до създаването на тестове, документация и дори актуализации на няколко файла, Copilot ви помага да се съсредоточите върху най-важното: решаване на проблеми и създаване на по-добър код. Способността му да разбира команди на естествен език означава, че можете да работите по-бързо.

Най-добрите функции на GitHub Copilot

Генерирайте код на различни програмни езици, включително Python, JavaScript, C++, Go и TypeScript.

Интегрирайте безпроблемно с популярни редактори на код като Visual Studio Code, JetBrains IDEs и Neovim.

Откривайте и отстранявайте бъгове на ранен етап, като преглеждате откритите от AI грешки и предложенията за тяхното отстраняване.

Персонализирайте предложенията за кодиране, като научите инструмента на вашия стил и стандарти за проектиране.

Ограничения на GitHub Copilot

Има затруднения при разбирането на сложни команди и може да игнорира въведените данни

Не може да анализира цялата кодова база във Visual Studio, като ограничава обхвата си до отделни файлове.

Цени на GitHub Copilot

Pro: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 19 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за GitHub Copilot

G2: 4,5/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за GitHub Copilot?

Възможността да допълвам синтаксиса при писане на код, да анализирам съобщения за грешки и почти 100 % ми дава път напред, за да обясня и обсъдя архитектурните опции.

4. Codeium (Най-доброто решение за завършване на код в реално време с поддръжка на множество езици)

чрез Codeium

Codeium е усъвършенстван асистент за кодиране, който използва AI в разработката на софтуер, за да генерира предложения за код, съобразени с контекста. Уникалната му функция „Supercomplete“ предсказва следващото ви действие, а не само следващия ред код, което го прави по-интуитивен и далновиден от традиционните инструменти за автодопълване.

С поддръжка на над 70 програмни езика и съвместимост с основните IDE и платформи, Codeium се адаптира към индивидуалните, екипните и корпоративните нужди.

Най-добрите функции на Codeium

Създавайте многоредови кодови блокове, включително функционални извиквания и обработчици на събития, с минимално въвеждане на данни.

Преименувайте променливи, поправяйте правописни грешки и свързвайте обработватели на събития автоматично в редактора си.

Насладете се на съответствие с SOC2 Type 2 за сигурни и надеждни работни процеси при кодирането.

Интегрирайте с IDE и платформи като Chrome, Safari, MacOS, iOS и Android за гъвкави среди за кодиране.

Ограничения на Codeium

Ограничена помощ при отстраняване на сложни логически грешки

Понякога предоставя нерелевантни предложения, което нарушава работния процес при сложен или неконвенционален код.

Цени на Codeium

Pro: 15 $/месец на потребител

Pro Ultimate: 60 $/месец на потребител

Екипи: 35 $/месец на потребител

Teams Ultimate: 90 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Codeium

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Codeium?

Използвам Codeium от известно време и той бързо се превърна в незаменим инструмент в моя работен процес. Функцията за автодопълване на код с AI е изключително интуитивна и значително ускорява процеса на кодиране.

🧠 Интересен факт: Човешкият мозък има около 86 милиарда неврони, докато повечето AI модели имат много по-малко параметри. Въпреки това, AI може да обработва и анализира данни много по-бързо от нашия мозък, което го прави мощно средство за определени задачи.

5. OpenAI Codex (най-подходящ за сложни задачи по кодиране и работа с API)

чрез OpenAI Codex

OpenAI Codex, разработен от създателите на ChatGPT, свързва естествения език и програмирането, като превръща писмените команди в изпълним код. Използвайки усъвършенстваните възможности за езикова обработка на GPT-3 и милиарди редове код от публични източници, Codex опростява задачите по кодиране за разработчици от всички нива.

Способността му да генерира бързо подходящи фрагменти код го прави полезен помощник за производителността на разработчиците.

Най-добрите функции на OpenAI Codex

Работете с над дузина програмни езици, включително JavaScript, PHP, Swift и Shell скриптове.

Приложете Codex за задачи като транслиране на код, обясняване на фрагменти или рефакторинг на проекти.

Използвайте 14 KB памет за Python, която осигурява по-задълбочено контекстуално разбиране от GPT-3.

Използвайте Codex, за да предложите библиотеки, API или функции за конкретни задачи, ускорявайки разработката.

Ограничения на OpenAI Codex

Кодът, генериран от Codex, може да съдържа грешки или понякога да не функционира правилно.

Често се затруднява с комплексни задачи по кодиране, които изискват синтезиране на множество компоненти.

Цени на OpenAI Codex

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за OpenAI Codex

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за OpenAI Codex?

Свикнал съм с AI програми за кодиране като Github Copilot, които не поддържат R. Днес получих бета достъп до Codex и съм впечатлен. Той разбира R, без дори да е необходимо да му се казва, че използвате R.

🔍 Знаете ли, че... Терминът „спам“ за нежелани имейли всъщност произхожда от скеч на Монти Пайтън от 70-те години, в който група викинги повтарят многократно „спам“ в ресторант, претоварвайки клиентите. Интернет възприе термина, за да опише огромния поток от нежелани съобщения.

6. CodeT5 (Най-доброто решение за големи кодови бази и анализ на код, базиран на изкуствен интелект)

чрез CodeT5

CodeT5 е отворен код, базиран на трансформатор модел, специално проектиран за програмиране.

Разработена от изследователи в Salesforce, тя се основава на принципите на T5 (Text-to-Text Transfer Transformer) на Google и ги адаптира към задачи, свързани с кодиране.

Този софтуерен инструмент за разработка се отличава с обобщаване, генериране, усъвършенстване и дори превод на код. Това му позволява да обработва с прецизност езикови елементи като имена на променливи и идентификатори на функции.

Най-добрите функции на CodeT5

Идентифицирайте дублираните части от кода в големи проекти, за да поддържате кода си чист.

Получете ясни обяснения за това какво прави един фрагмент код, което улеснява изучаването на нови езици или рамки.

Конвертирайте безпроблемно код от един език, като Python, в друг, като JavaScript.

Подобрете четимостта или оптимизирайте функционалността, като използвате интелигентните му възможности за усъвършенстване.

Ограничения на CodeT5

CodeT5 може да има затруднения с разбирането на сложни кодови бази, което води до по-малко точни предложения.

Адаптивността на модела към конкретни стилове на кодиране или нишови езици за програмиране може да бъде ограничена.

Цени на CodeT5

Безплатно

Оценки и рецензии за CodeT5

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за CodeT5?

Недостатъчно отзиви

7. IntelliCode (Най-подходящ за потребители на Visual Studio, които търсят AI-базирани предложения за подобряване на ефективността и точността на кодирането)

чрез IntelliCode

Intellicode е AI-базиран асистент, създаден за Visual Studio и Visual Studio Code, който опростява кодирането в големи проекти. Той използва машинно обучение, за да анализира кодови модели от реални хранилища.

Той подрежда най-релевантните допълнения в горната част на списъка на IntelliSense, за да се фокусира върху разработката, вместо да търси измежду всички функции. Това, което прави Intellicode уникален, е способността му да се адаптира към вашия стил на кодиране и да предоставя примери за използване на API от проекти с отворен код.

Най-добрите функции на IntelliCode

Използвайте инструмента в Visual Studio или Visual Studio Code, без да прекъсвате процесите си.

Опростете кода си, като откривате повтарящи се блокове и подобрявате поддръжката.

Получете интелигентни предложения за довършване на код, подредени по релевантност и съобразени с вашия проект.

Научете как разработчиците използват конкретни API с реални примери от GitHub.

Ограничения на IntelliCode

Ограничена езикова поддръжка за по-малко разпространени езици

За определени езици като Python, IntelliCode изисква Microsoft Python Language Server, за да функционира правилно.

Цени на IntelliCode

Безплатно

Оценки и рецензии за IntelliCode

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за IntelliCode?

Подобренията в IntelliCode не се отнасят само до попълването на изрази. IntelliCode предоставя и насоки за най-подходящото претоварване за дадения API, като се има предвид текущия контекст на кода. Няма повече излишно превъртане!

🧠 Интересен факт: Първият компютърен вирус, наречен Creeper, се появява през 1971 г. Той е самовъзпроизвеждаща се програма, създадена с цел да демонстрира концепцията за вирус, и показва съобщение с текст: „Аз съм Creeper, хвани ме, ако можеш!“

8. DeepCode (Най-доброто решение за идентифициране и отстраняване на потенциални бъгове или проблеми със сигурността чрез преглед на кода в реално време и аналитични данни)

чрез DeepCode

DeepCode, сега интегриран като Snyk Code, е инструмент за преглед на код, задвижван от AI, който се фокусира върху подобряването на сигурността и качеството на вашия код. С поддръжка на езици за програмиране като JavaScript, TypeScript, Python, Java и C/C++, DeepCode използва машинно обучение, за да анализира вашия код за уязвимости в сигурността и проблеми с качеството в реално време.

Подходът му, при който на първо място е поставена поверителността, гарантира, че вашите данни остават защитени, като същевременно се възползвате от най-добрите AI-базирани прозрения, което го прави добър AI инструмент за разработчици.

Най-добрите функции на DeepCode

Използвайте комбинация от символни и генеративни AI модели, за да сканирате и редактирате кода за уязвимости.

Насладете се на бърз цикъл на разработка, докато DeepCode AI гарантира сигурността на кода ви с незабавни и подходящи препоръки.

Възползвайте се от самохостинг AI модели, които дават приоритет на поверителността и избягват използването на данни на клиенти за обучение.

Напишете и тествайте свои собствени правила за сигурност на кода, използвайки DeepCode AI логика с автодопълване.

Ограничения на DeepCode

DeepCode има за цел да идентифицира уязвимости, но понякога може да сигнализира за несъществуващи проблеми, което изисква ръчна проверка.

Инструментът разчита на интернет връзка за пълна функционалност, което може да бъде ограничение в среди с ограничен или липсващ достъп до интернет.

Цени на DeepCode

Екип: 25 $/месец (5-10 потребители)

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за DeepCode

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за DeepCode?

Недостатъчно отзиви

💡 Съвет от професионалист: Когато интегрирате AI в работния си процес по разработване, настройте модела за вашата конкретна среда за кодиране. Използвайте контекстно-специфични подсказки и коригирайте параметрите, за да оптимизирате предложенията за езика, рамките и стила на кодиране на вашия проект.

9. Replit Ghostwriter (Най-добър за облачен асистент за кодиране с функции за съвместна работа)

чрез Replit Ghostwriter

Ghostwriter by Replit е създаден, за да ви помогне да станете по-добър програмист, като се фокусира върху творчеството и автоматизира повтарящите се задачи по кодиране. Той работи както като ментор, така и като сътрудник, като разбира контекста на вашия проект и предлага подходящи решения.

Алтернативата на Cursor AI поддържа 16 програмни езика и се интегрира безпроблемно с онлайн IDE на Replit за бързо кодиране в движение.

Най-добрите функции на Replit Ghostwriter

Опишете нуждите си на прост английски език, за да генерирате цялостни функции.

Маркирайте непознат код, за да получите ясни, стъпка по стъпка обяснения.

Записвайте гласови бележки, за да започнете бързо проекти, докато сте далеч от клавиатурата си.

Получете персонализирана помощ при сложен код или изучаване на нови концепции за програмиране.

Ограничения на Replit Ghostwriter

Макар и като цяло полезен, Ghostwriter понякога може да дава предложения, които не съответстват на намерението на потребителя.

Някои потребители са съобщили, че Ghostwriter може да бъде бавен понякога, което може да повлияе на кодирането.

Цени на Replit Ghostwriter

Replit Core: 25 $/месец на потребител

Екипи: 40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Replit Ghostwriter

G2: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Replit Ghostwriter?

Фактът, че най-накрая можете да създавате код с помощта на AI директно в репозиторията, ме очарова. Това става бързо, дава добри резултати и преди всичко е решение, което може да се приложи веднага, а не да се изпълнява по-късно на външни сървъри, които трябва да можете да конфигурирате.

🤝 Приятно напомняне: Винаги проверявайте кода, генериран от AI, в контекста на съществуващата ви кодова база. Дори и при високоточни предложения, интегрирането в стари системи или големи проекти може да доведе до неочаквани бъгове или проблеми с производителността.

10. Eclipse Che (Най-доброто за облачно базирана IDE и управление на работната среда)

чрез Eclipse Che

Eclipse Che е облачно работно пространство за разработчици и IDE, което опростява кодирането, тестването и отстраняването на грешки, което го прави претендент за най-добър редактор на код в облачното разработване.

Проектирана като платформа с отворен код, тя предлага отдалечени работни пространства, достъпни от всеки браузър, което елиминира необходимостта от локални инсталации. С архитектурата си, базирана на Kubernetes, Eclipse Che позволява мащабируемо и сигурно отдалечено разработване.

Най-добрите функции на Eclipse Che

Свържете се директно с GitHub, GitLab или Bitbucket за безпроблемно управление на версиите.

Конфигурирайте IDE, за да работят в мрежи с въздушна изолация и да отговарят на стандартите FIPS.

Използвайте VS Code или JetBrains IDE дистанционно чрез сигурни, мащабируеми Kubernetes настройки.

Удостоверявайте достъпа на членовете на екипа с помощта на OpenID Connect и Kubernetes RBAC.

Ограничения на Eclipse Che

Потребителите са съобщили, че Eclipse Che може да изпитва забавяне и замръзване.

Работните пространства на Eclipse Che имат ограничения на паметта по подразбиране, което може да ограничи разработката на приложения, изискващи много ресурси.

Цени на Eclipse Che

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Eclipse Che

G2: 4,3/5 (над 60 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Eclipse Che?

Това е добра IDE, ако знаете какво правите. Работи чудесно с Java, но за да работят и други езици, трябва да инсталирате много плъгини, за да бъдат поддържани. Отнема малко време да свикнете с интерфейса, но след като го направите, има много неща, които можете да правите с него! Той е много функционален и има много опции и настройки, за да оптимизирате работния си процес.

11. Bolt. ново (Най-подходящо за леко, базирано в облака кодиране за оптимизиране на разработката)

Bolt. new е платформа за уеб разработка, базирана на изкуствен интелект, която оптимизира създаването и внедряването на пълнофункционални приложения директно в браузъра ви. Чрез интегрирането на AI помощта с браузърната среда за разработка на StackBlitz, Bolt. new ви позволява да генерирате код, да стартирате приложения и да ги внедрявате без да се налагат локални настройки.

Той позволява също така инсталирането на npm пакети, конфигурирането на бекенди и интеграцията с бази данни като Supabase.

Bolt. нови най-добри функции

Модифицирайте и усъвършенствайте кода си директно в браузър-базираната IDE

Стартирайте приложенията си в производствени среди с интегрирани инструменти за внедряване.

Споделете работата си със заинтересованите страни чрез URL адрес за лесно сътрудничество и обратна връзка.

Добавяйте npm пакети и управлявайте зависимостите, без да напускате платформата.

Bolt. нови ограничения

Потребителите са сигнализирали за потенциални проблеми със сигурността.

Някои потребители са отбелязали, че Bolt. new може да добави ненужни зависимости към проектите, което потенциално може да усложни процеса на разработка.

Bolt. нови цени

Pro: 9 $/месец на потребител

Екипи: 29 $/месец на потребител

Bolt. нови оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Bolt. new?

Недостатъчно отзиви

🤝 Приятно напомняне: Въпреки че AI може да се справя с повтарящи се задачи и да помага за откриването на често срещани грешки, не разчитайте изцяло на него за важни архитектурни решения или решаване на критични проблеми. Поддържайте своите експертни познания в областта на системния дизайн, сигурността и мащабируемостта.

Постигнете повече с ClickUp

Макар Cursor AI да предлага полезни функции за разработчиците, той не е идеалният избор за всеки проект или нужда от кодиране. 11-те инструмента, които разгледахме, предлагат различни решения за оптимизиране на кодирането, повишаване на производителността и подобряване на сътрудничеството.

ClickUp се откроява като най-гъвкавата и мощна опция сред тези алтернативи.

Интегрираният му AI-асистент Brain, персонализираните табла и форматирането на кодови блокове в Docs подобряват кодирането, сътрудничеството и проследяването на задачите, което прави ClickUp най-добрият избор за разработчиците.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и подобрете работния си процес при програмирането!