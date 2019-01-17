5 съвета за подобряване на здравето за фрийлансъри и дистанционни работници

В началото на кариерата си работих в офиси в продължение на няколко години и нямаше ден, в който да не съм си пожелавал да работя дистанционно. Живея в голям град, така че пътуването до работа винаги означаваше препълнени метрото или часове, прекарани в трафика.

Самият офис почти никога не ми помагаше по някакъв начин в работата, която вършех. Напротив, по-често ме разсейваше, изморяваше и като цяло намаляваше продуктивността ми. Винаги съм смятал, че мога да работя дистанционно от уюта на собствения си дом или от слънчевата тераса близо до дома. Освен това, работното време ми се струваше нечовешко.

Храната ми почти никога не беше домашно приготвена, нито здравословна. Никога нямах достатъчно време да ходя на фитнес. Винаги бях уморен.

Сега, след като работя на свободна практика от над десет години и на дистанция на пълен работен ден от три години, няма ден, в който да не съм доволен от избора, който съм направил. Качеството на живота ми се подобри драстично. Мога да си съставям собствен график и винаги се чувствам, че работя, защото искам, защото ми харесва, а не защото трябва.

Първите няколко години обаче бяха трудни. Да имам пълна свобода понякога означаваше да работя прекалено дълго и да забравям всички хубави неща в живота, които съзнателно не можех да имам, докато бях заклещена в офиса. Отне ми известно време да осъзная, че ако искам да живея красив живот, дисциплината е всичко. Но след като научих как да бъда дисциплинирана, никога повече не се върнах към натоварения график.

Ето 5 съвета за по-здравословен и щастлив живот, изпълнен с енергия и положителни емоции, докато работите дистанционно.

1. Хронометрите са ключови, ако искате да работите без стрес

Независимо дали ще изберете техниката Помодоро или някой друг онлайн таймер, повярвайте ми, тялото и умът ви ще ви бъдат благодарни. Работата без разсейвания в продължение на само 25 минути с кратка почивка от 5 минути ще направи чудеса за вашата продуктивност и нивото на стрес.

Ще се научите да се отпускате (и тези 5 минути може да ви се струват нищожни, но ще ви се струват много по-дълги!). Защото когато е време за почивка, ставате от компютъра и наистина си вземате почивка. Можете да легнете, да послушате релаксираща песен, да се разтегнете, да танцувате или да направите всичко, което ще отвлече вниманието ви от цялата продуктивна упорита работа, която сте свършили през последните 25 минути.

Освен това ще се чувствате по-малко стресирани от изобилието от задачи, по които обикновено работите, просто защото ще се занимавате с една по една. Разделянето на времето ви на 25-минутни сесии работа ще ви принуди да спрете да се занимавате с няколко задачи едновременно и да се фокусирате само върху една, една сесия по една.

Разгледайте тези инструменти за управление на проекти за фрийлансъри!

2. Награждавайте се с почивки

Не мога да подчертая достатъчно колко е важно да се откъснете от работата. Ако домът ви е и офис, всички знаем колко лесно е да придобиете навика да работите повече, отколкото ако ходите на работа.

Да напускате града три пъти в годината не е прекалено много. Ни най-малко. Независимо дали решите да си вземете една по-дълга ваканция, например да отидете на йога ретрит на плажа, за да презаредите батериите си, и след това да изберете две уикенд екскурзии с ограничен бюджет, трите ваканции, с които се награждавате, ще променят всичко.

Бонус: Шаблони за фрийлансъри!

3. Храната ви е поне толкова важна, колкото и сроковете ви

Първото нещо, което трябва да направите, е да отделите време за хранене. Отделете един час, ако искате да приготвите нещо, но каквото и да правите, не хапвайте пред компютъра, зает с различни задачи.

Яжте на маса или излезте да хапнете с приятел. По този начин ще имате много по-голям контрол върху приема на храна, а освен това ще станете по-съзнателни за това, което ядете. Обедите ще ви се струват като истинско удоволствие. За да променя обстановката, обикновено планирам поне два обеда навън всяка седмица, ако е възможно на места, на които не съм бил преди.

Също така си създадох навик да не нося никаква храна на работното си място. Но винаги имам домашно приготвени ароматизирани води, кафе или чай. Това също ми помага да не се чудя дали тялото ми е достатъчно хидратирано през деня.

Бонус: Инструменти за отчитане на работното време за фрийлансъри

4. Определете ежедневно време за упражнения и се придържайте към него, сякаш е изключително важен краен срок

Ако сте сутрешен човек, тренирайте сутрин. Направете го, преди да започнете деня си, дори и да е само за 20 минути. Няма да повярвате колко голяма разлика ще направят тези 20 минути. Ще се почувствате по-енергични, по-силни и по-доволни.

Ако сте нощно птиче като мен, тогава следобедите или вечерите са подходящото време за физическа активност. Можете да ходите на фитнес, но можете и да тренирате в уюта на собствения си хол, като следвате някое YouTube видео, което най-добре пасва на настроението ви за деня. Докато планирате ежедневната си тренировка и се придържате към нея, независимо от всичко, залагам, че не само ще се чувствате чудесно, но и тялото ви ще изглежда по-тънко и по-силно.

Не е, че сте прекалено заети. Достатъчно дълго си давах това извинение, за да осъзная, че не е, че не мога да отделя дори 20 минути за релаксираща йога или енергизиращ урок по пилатес. Не беше това. Когато ставаше въпрос за ежедневни тренировки, дълги години търсих „мотивация“, преди да осъзная, че е толкова просто – трябва само да се решиш и да го направиш, дори и да не ти се иска. Важно е да започнеш, защото след три минути тренировка ще разбереш, че си направил правилното нещо.

5. Подхранвайте ума си с медитация, йога или всякаква духовна практика, която ви подхожда

След като осъзнах, че мога да се противопоставя на настроението си и да постигна успех във всичко, което си поставя за цел, си създадох навик постоянно да се занимавам с дейности, които не ми се иска да започвам. И тогава разбрах колко важни са медитацията и йогата.

Ако не сте сигурни какъв стил медитация или йога най-добре подхожда на вашата личност и нужди, ето списък с духовни йога и медитационни ретрити, в които можете да се включите. Има толкова много неочаквани ползи от ежедневната практика на йога или медитация, че не знам откъде да започна. Но просто си представете, че променяте обстановката за един уикенд и си отделяте малко тихо време само за себе си. Ще прекарате време сред природата, ще се насладите на леки разтягания, ще координирате всяко свое движение с дишането си и, най-важното, ще се научите да медитирате и да правите йога сами.

Заключение

Луксът да работите откъдето пожелаете може да доведе до по-дълги работни часове и по-малко внимание към собственото ви благосъстояние и цялостното качество на живот. Но след като осъзнаете, че здравето и благосъстоянието ви са по-важни от всички срокове и, най-важното, се придържате към здравословен режим, независимо от другите разсейващи фактори на работа, вие сте на прав път да живеете най-добрия си живот досега.

—

ЗА АВТОРА

Ирина Габриела Пеле

Ирина е сътрудник-автор за BookYogaRetreats.com. Тя е начинаещ йоги и медитатор, както и непрестанен търсач на истината и духовни приключения.