Топ 11 алтернативи и конкуренти на Microsoft Viva Goals през 2025 г.

Поставянето на реалистични и постижими цели е безспорно една от най-важните задачи във всеки бизнес. Целите определят графиците на проектите, създават значими и стратегически задачи и дават на служителите така необходимия им тласък, когато видят напредък.

Това е тайната съставка, която помага на всичко (и на всички) да продължава да се движи напред.

Използването на инструмент за поставяне на цели може да направи този процес много по-ясен, а ако този инструмент ви позволява и да проследявате напредъка, още по-добре. В края на краищата, кой не би искал да види тези удовлетворяващи малки постижения отбелязани в списъка?

За мнозина този инструмент е Microsoft Viva Goals. Но с предстоящото изтегляне на Viva Goals от пазара, вероятно търсите алтернатива, която да не ви се струва като промяна.

За да ви помогнем, съставихме списък с фантастични инструменти за поставяне и проследяване на цели, снабдени с AI функции и други екстри, които ще ви помогнат да направите прехода без усилие.

Кой знае – може би вашата „алтернатива“ ще се окаже „подобрение“.

Защо да изберете алтернативи на Microsoft Viva Goals?

Както всички знаем, светът на управлението на проекти се движи със скоростта на светлинния лъч. Да чакате до последния момент, за да преминете към други инструменти, е лоша идея.

Освен обявяването на прекратяването на услугата, ето и някои ежедневни препятствия, с които клиентите на Viva Goals вече се сблъскват:

Липса на изчерпателно обучение в приложението : Инструментът не предлага никакви указания при назначаването на нов член на екипа и няма разширени аналитични функции.

Няма функции за бързо проучване на служителите : за да се оцени моралът на екипа, е необходимо да се създаде проучване от нулата.

Ограничени възможности за определяне на цели, базирани на изкуствен интелект : Инструментът не предлага по-умни цели или разширени функции за подобряване на производителността.

Объркване при интеграцията: Да разберете кой инструмент какво прави и кога може да бъде разочароващо в екосистемата на Microsoft.

Това са видовете проблеми, които разочароват вашите служители и водят до 12% загуба на организационни ресурси.

11-те най-добри алтернативи на Microsoft Viva Goals

Смяната на инструменти може да изглежда като досадна задача, но когато настоящият ви инструмент се изчерпва, това е възможност да намерите нещо по-добро.

Ние сме направили проучването и сме събрали 11-те най-добри алтернативи на Microsoft Viva Goals.

1. ClickUp (най-добър за проследяване на цели, управление на задачи и OKR)

С толкова много софтуерни опции за управление на проекти на пазара, може да е трудно да намерите инструмент, който наистина да се откроява. Но ClickUp го прави.

Сред основните функции на софтуера за управление на проекти са споделяне на файлове, интеграция с електронна поща, диаграми на Гант, проследяване на времето и управление на бюджета – и знаете ли какво? ClickUp разполага с всички тях.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, споделяне на знания и комуникация в една безпроблемна платформа, задвижвана от изкуствен интелект.

Тайната на ClickUp се крие в това, че прави целите постижими. Вместо просто да поставяте високи цели, които остават в документ, който никой не чете, ClickUp Goals ви помага да ги разделите на по-малки, измерими цели.

Превърнете високите си цели в по-малки, измерими задачи с ClickUp Goals

Докато се стремите към тези цели, ClickUp прави изчисленията за вас, като автоматично изчислява напредъка ви.

Вземете например шаблона OKRs на ClickUp. Той е мечтата на всеки планиращ – достатъчно структуриран, за да даде основа на вашите цели, но и достатъчно гъвкав, за да се адаптира, когато неизбежно приоритетите се променят в средата на тримесечието.

А ако търсите повече яснота, шаблонът за SMART цели на ClickUp ви помага да дефинирате цели, които са конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с време.

Научете повече SMART шаблоните на ClickUp помагат за определянето на ясни цели, които са конкретни, измерими, постижими, уместни и обвързани с конкретен срок.

Независимо дали става въпрос за подобряване на личните цели за развитие или за постигане на бизнес цели, този шаблон организира вашите цели в управляеми части, така че да можете да се справите с тях, без да се чувствате претоварени. Освен това ви позволява да визуализирате напредъка, поддържайки мотивацията на вас и вашия екип.

Следващото, което ще разгледаме, е проследяването на напредъка.

Таблото на ClickUp ви дава цялостен поглед върху случващото се – кой какво прави, къде отиват вашите ресурси и дали вашият график е в опасност да се превърне в нереалистична мечта.

За разлика от Viva Goals, ClickUp улеснява получаването на информация в реално време и вземането на решения на базата на данни.

💡 Професионален съвет: ClickUp ви позволява да създадете свой собствен OKR табло от нулата, за да измервате персонализирани цели и показатели. Прочетете това стъпка по стъпка ръководство, за да започнете.

Функцията за табло на ClickUp значително улеснява представянето на данните по красив и целенасочен начин. Персонализацията позволява данните да се показват по смислен начин и да се разбират лесно.

Най-добрите функции на ClickUp

Джаджи за табло : Получете обща представа за напредъка по целите и времето, прекарано по проектите, с джаджи като ленти за напредък, кръгови диаграми и диаграми за изразходване, които улесняват визуализацията на данните.

Напомняния в ClickUp : Бъдете в крак с крайните срокове благодарение на известия, изпращани от пет минути до три дни преди задачите да станат дължими, за да сте сигурни, че нищо няма да ви убягне.

Гъвкави изгледи : Организирайте и управлявайте задачите по предпочитания от вас начин – списък, Kanban табло, диаграма на Гант или други оформления – за да можете да работите по най-подходящия за вас начин.

ClickUp Automations: С ClickUp Automations можете да извършвате свързаните с задачите си дейности, като добавяне на група заинтересовани страни като наблюдатели, присвояване на коментари, изпращане на имейли и др.

Вградени инструменти за сътрудничество : Използвайте ClickUp Chat, за да споделяте обратна връзка, да сътрудничите по задачи и да поддържате всички съгласувани по отношение на колективните цели.

Персонализирани функции за задачи: Персонализирайте работните процеси с функции като персонализирани статуси, нива на приоритет и зависимости между задачите, като се адаптирате безпроблемно към всеки тип проект.

Ограничения на ClickUp

По-стръмна крива на обучение: Разширените функции на ClickUp могат да се окажат прекалено сложни за потребители, които търсят предимно прост начин за проследяване на цели.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 USD/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на работна среда на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

✨ Потребителско мнение: ClickUp предефинира производителността с нашата платформа за управление на проекти „всичко в едно“ и съхранява всичко на едно място. Потребителите харесват безпроблемната интеграция и персонализираните табла, които дават живот на техните проекти.

Прочетете също: Как да напишете ефективни SMART цели

2. Lattice (Най-доброто решение за съгласуване на целите с въздействието върху организацията)

чрез Lattice

Lattice е платформа за управление на производителността, създадена да помага на екипите да поставят, проследяват и постигат OKR и цели, като ги съгласуват с по-широките бизнес цели.

Интеграцията му с популярни инструменти като Slack, Jira и Microsoft Teams гарантира, че целите остават видими и изпълними.

🍪 Бонус: С функции, които свързват поставянето на цели с оценки на представянето и индивидуални срещи, Lattice спомага за непрекъснато съгласуване и сътрудничество в екипите.

Най-добрите функции на Lattice

Проследяване на целите в реално време : Мениджърите могат да наблюдават напредъка и бързо да идентифицират пречките с : Мениджърите могат да наблюдават напредъка и бързо да идентифицират пречките с приложения за проследяване на целите , като поддържат екипите съгласувани и на прав път.

Интеграция с ежедневни инструменти : безпроблемна интеграция с платформи като Slack, Microsoft Teams, Jira и Salesforce, което гарантира, че целите остават на преден план.

Прозрачност в цялата организация : екипите могат да виждат целите на всички нива, което подобрява сътрудничеството и яснотата по отношение на приоритетите.

Приложими OKR: Позволява структуриран подход към целите, който съгласува индивидуалните роли с целите на организацията.

Ограничения на Lattice

Повтарящи се анкети : Автоматизираните въпросници, макар и полезни, могат да се окажат излишни и с времето да намалят ангажираността на служителите.

Ограничени HRIS функционалности : Въпреки че се разширява в HRIS, липсват функции като управление на заплатите и социалните придобивки, които се очакват в пълноценните HR платформи.

Сложни настройки за комплексни нужди: Може да не е най-подходящо за компании с много сложни процеси за оценка на представянето.

Цени на Lattice

Управление на таланти : 11 USD/месец на потребител

Ангажираност : Допълнение за 4 USD/месец на потребител

Grow : Допълнение за 4 USD/месец на потребител

Компенсация : Допълнение за 6 USD/месец на потребител

HRIS Core: 5 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Lattice

G2 : 4,7/5 (3890+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 180 рецензии)

✨ Потребителско мнение: Потребителите често хвалят интуитивния му интерфейс, лесното внедряване и отзивчивата поддръжка на клиенти, което го прави силно допълнение към всеки HR технологичен пакет. Междувременно, някои потребители отбелязват, че има място за подобрения в персонализацията и интеграцията с инструменти на трети страни.

3. 15Five (Най-доброто за непрекъснато обратно свързване и съгласуване)

чрез 15Five

Поставянето на цели, проследяването на OKR и управлението на производителността се подобряват с непрекъсната обратна връзка и съгласуваност, и точно това предлага 15Five.

Платформата насърчава сътрудничеството с седмични проверки, помагайки на служителите и мениджърите да останат свързани и фокусирани върху краткосрочните и дългосрочните цели.

С функции като приоритети за седмични задачи и цели, свързани с OKR на компанията, 15Five гарантира, че всички работят за постигането на едни и същи резултати.

15 най-добри функции

Седмични проверки : Помагат за поддържане на постоянна комуникация, проследяване на напредъка и проактивно справяне с предизвикателствата.

Приоритети и цели : свързва седмичните задачи с дългосрочните цели за по-добро съгласуване с OKR.

Spark AI : Предлага препоръки, базирани на данни, за подобряване на производителността и ангажираността на екипа.

Функция „High-fives“ : уникален начин да признаете и оцените публично постиженията на екипа.

Персонализируем интерфейс: Персонализирайте таблата и формулярите за регистрация, за да отговарят на специфичните нужди на вашия екип.

Ограничения на 15Five

Лоша поддръжка на клиенти : Потребителите често съобщават за бавни и неполезни отговори на проблеми.

Предизвикателни практики за фактуриране : Няма възстановяване на суми за преустановени услуги, а промените в броя на служителите водят до незабавни такси.

Стабилност на платформата: Технически проблеми и бъгове, като например неработещи функции по време на ключови работни процеси, са чести причини за безпокойство.

Цени на 15Five

Engage : 4 USD/месец на потребител

Изпълнение : 10 USD/месец на потребител

Обща платформа: 16 USD/месец на потребител

15Five оценки и рецензии

G2 : 4,6/5 (над 1700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (890+ отзива)

✨ Потребителско мнение: Клиентите ценят интуитивната настройка, отзивчивата поддръжка и непрекъснатите иновации, включително подобренията, базирани на изкуствен интелект. Някои потребители обаче споменават предизвикателства при въвеждането и управлението на кариерните цели.

4. Profit. co (Най-доброто за съгласуване на OKR с бизнес стратегията)

Ако търсите по-широк набор от функции, Profit.co се справя добре с управлението на задачите и проследяването на производителността.

Платформата включва и инструменти за създаване на OKR стъпка по стъпка и вградени шаблони, които улесняват потребителите в процеса.

С табла в реално време и широки възможности за интеграция, Profit. co гарантира, че OKR остават изпълними и съгласувани между екипите.

🧠 Знаете ли, че: Съгласуваните организации могат да увеличат процента на успешните продажби с до 38%, което доказва силата на ясните цели и безпроблемното сътрудничество за постигане на успех.

Profit. co най-добри функции

Стъпка по стъпка създаване на OKR : Насочва потребителите при определянето на измерими и съгласувани цели, използвайки вградени шаблони.

Табла в реално време : предлагат полезна информация за напредъка, помагайки на екипите да останат на прав път.

Управление на задачи и работни процеси : свързва задачите с OKR и поддържа Kanban и списъчни изгледи за гъвкавост.

Функции за ангажираност на служителите : Включва система за награди, новини и анкети за насърчаване на сътрудничеството.

Безпроблемна интеграция: свързва се с популярни инструменти като Slack, Jira и Salesforce за унифициран работен процес.

Ограничения на Profit. co

Объркващ интерфейс : Някои потребители съобщават за затруднения при навигирането в функциите и превключвателите на платформата.

Претрупани екрани : Някои екрани могат да изглеждат прекалено натоварени, което затруднява фокусирането върху ключовите задачи.

Ограничено управление на задачите при голям обем работа: Може да не е идеално за екипи, които управляват сложни проекти.

Цени на Profit.co

Персонализирани цени

Profit. co оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 200 рецензии)

5. Betterworks (Най-доброто за структурирано съгласуване на целите и проследяване на резултатите)

чрез Betterworks

Важните етапи са чудесен начин да признаете усилията и приноса на служителите.

Ето защо Betterworks позволява на потребителите да задават измерими етапи в рамките на по-големи цели, като по този начин осигурява яснота и отчетност в екипите.

Платформата поддържа и персонализирани анкети за събиране на обратна връзка от служителите и улеснява мениджърите при оценяването на представянето с подробни бележки за напредъка и визуални табла.

Най-добрите функции на Betterworks

Цели, базирани на етапи : Разделете целите на управляеми и измерими стъпки за по-добро проследяване.

Персонализирани анкети : събирайте анонимни отзиви от служителите, за да стимулирате подобренията и да насърчите прозрачността.

Подробно проследяване на напредъка : Документирайте месечните актуализации и визуализирайте резултатите с интуитивни табла.

Е-обучение : Достъп до образователни ресурси по всяко време за подкрепа на непрекъснатото развитие

Удобен за ползване интерфейс: Преминавайте без усилие между редове, диаграми и табла за оптимизирана навигация.

Ограничения на Betterworks

Липса на напомняния : Няма известия, които да подсказват на потребителите, че крайният срок за постигане на целите наближава.

Ограничена поддръжка, задвижвана от изкуствен интелект : Не предлага интелигентни предложения за OKR или действия.

Предизвикателства при навигацията: Преминаването между индивидуални и екипни цели може да бъде тромаво.

Цени на Betterworks

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Betterworks

G2: 4,3/5 (над 200 рецензии)

✨ Отзив на потребител: Потребителите ценят интуитивния интерфейс, силната поддръжка на клиенти и инструменти като OKR и проследяване 1:1. Въпреки това, някои отзиви посочват области за подобрение, включително ограничени функционалности за отчитане и предизвикателства с модулите за разпознаване.

6. Asana (Най-доброто решение за съвместно управление на проекти и проследяване на задачи)

чрез Asana

Управлението и проследяването на напредъка понякога може да се окаже по-трудно от самия напредък. Тук на помощ идват инструменти като Asana.

Asana свързва целите на компанията с ежедневните задачи, предоставяйки на екипите ясен план за действие. Независимо дали става въпрос за проследяване на крайни срокове или съгласуване на приоритети, Asana поддържа всичко (и всички) на една и съща страница.

Благодарение на персонализираните табла и интеграциите с инструменти като Slack и Google Drive, най-накрая можете да се откажете от хаотичните таблици и да преминете към интерфейс за съвместна работа.

Най-добрите функции на Asana

Съвместно управление на задачите : споделяйте задачи, добавяйте коментари и проследявайте актуализациите, за да подобрите работата в екип.

Интеграция с популярни инструменти : Работи безпроблемно с Google Drive, Microsoft Teams и Slack за унифицирани работни процеси.

Персонализирани табла : визуализирайте данните по проектите с персонализирани диаграми и актуализации в реално време.

Съгласуване на целите : Свържете задачите и проектите директно с целите на организацията за по-добра видимост.

Удобен за ползване интерфейс: Интуитивният дизайн улеснява запознаването и използването.

Ограничения на Asana

Без проследяване на времето : Липсват вградени функции за проследяване на времето, прекарано в изпълнение на задачи.

Прекалено сложно за нови потребители : Многото функции могат да се окажат трудни за начинаещи.

Ограничени задачи: Позволява само един потребител на задача, което може да затрудни сътрудничеството.

Цени на Asana

Лично : Безплатно

Стартово ниво : 10,99 $/месец на потребител

Разширено: 24,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Asana

G2 : 4,4/5 (над 10 700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 200 отзива)

Прочетете също: Поставяне на цели за оценка на представянето

7. Leapsome (Най-доброто за съгласуване на целите с обучението и представянето)

чрез Leapsome

За организации, които се борят да синхронизират поставянето на цели, обратната връзка от служителите и обучението, Leapsome може да бъде лесен избор.

Дърветата с цели на Leapsome ви позволяват да свържете индивидуалните, екипните и фирмените цели, което спомага за прозрачността и отчетността в организацията.

Освен това, с определянето на цели, задвижвано от изкуствен интелект, и безпроблемни интеграции като Jira, то опростява сложните работни процеси.

Най-добрите функции на Leapsome

Дърво на целите : свържете индивидуалните, екипните и организационните цели, за да постигнете ясен път към успеха.

Поставяне на цели, задвижвано от изкуствен интелект : Генерирайте OKR и цели за развитие въз основа на най-добрите практики и контекста.

Управление на производителността : Провеждайте 360° прегледи и съгласувайте целите по време на индивидуални срещи и проверки.

Инструменти за ангажираност на служителите : Възможност за обратна връзка, анкети и похвали, за да се повиши моралът и сътрудничеството.

Модули за обучение: Създайте мащабируеми и автоматизирани пътища за обучение за развитието на служителите.

Ограничения на Leapsome

Предизвикателства при навигацията : Интерфейсът може да бъде прекалено сложен, особено за нови потребители.

Условия за подновяване : Заключените договори и неясните политики за подновяване могат да разочароват организациите с променящи се нужди.

Прекалено много известия: Прекаленото количество известия може да разсейва някои потребители.

Цени на Leapsome

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Leapsome

G2 : 4,9/5 (над 1750 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 70 рецензии)

✨ Потребителско мнение: Leapsome се отличава с интуитивния си потребителски интерфейс, който се адаптира безпроблемно както към нуждите на служителите, така и към тези на организацията. Потребителите ценят ясния му дизайн, който опростява процеси като поставянето на цели, проследяването на KPI и прегледите. Въпреки това, някои потребители биха желали по-голяма гъвкавост при персонализирането и по-опростени учебни материали.

8. WorkBoard (Най-доброто за съгласуване на стратегии с измерими резултати)

чрез WorkBoard

Организациите често се борят да преодолеят разликата между стратегията на високо ниво и практическите резултати.

WorkBoard решава този проблем, като предлага AI-базирани инструменти за опростяване на изпълнението на стратегиите и съгласуване на целите между екипите. Неговата OKR-базирана рамка осигурява яснота, отчетност и прозрачност, което дава възможност на екипите да се фокусират върху резултатите, а не върху продукцията.

🍪 Бонус: Топлинните карти, таблата с резултати и актуализациите в реално време на WorkBoard дават на лидерите цялостен поглед върху организационната ефективност.

Най-добрите функции на WorkBoard

Създаване на OKR с помощта на изкуствен интелект : Автоматично генериране и усъвършенстване на цели и ключови резултати въз основа на стратегически приоритети.

Топлинни карти за съгласуване : Визуализирайте рисковете, напредъка и зависимостите между екипите в реално време.

Карти за оценка и табла : Представяйте данни в реално време за бързо и информирано вземане на решения по време на срещи.

Инструменти за подготовка 1:1 : Осигурете на мениджърите персонализирани анализи, за да стимулирате ползотворни разговори за наставничество.

Междуфункционално сътрудничество: Опростете управлението на зависимостите и подобрете координацията между екипите.

Ограничения на WorkBoard

Сложност на интерфейса : Потребителите споделят, че платформата може да изглежда тромава и трудна за навигация.

Прозрачност на цените : Притесненията относно условията за абонамент и високите бариери за напускане могат да възпрат някои организации.

Крива на обучение: Богатият набор от функции може да бъде прекалено сложен за начинаещи потребители.

Цени на WorkBoard

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за WorkBoard

G2: 4,7/5 (над 90 рецензии)

Прочетете също: 11 безплатни шаблона за поставяне на цели и проследяване за Excel и ClickUp

9. Weekdone (Най-доброто за съгласуване на екипа и проследяване на седмичния напредък)

чрез Weekdone

Може да не изглежда така, но една седмица е дълго време – вероятно затова много страни преминават към по-къса работна седмица.

Но ако не сте от някоя от тези страни, Weekdone интегрира седмичното планиране и отчитане на напредъка с проследяване на OKR, като по този начин гарантира, че всеки знае как работата му допринася за по-широките цели.

Освен това екипите могат да предоставят актуализации, да дават обратна връзка и да празнуват ключови резултати, създавайки сътрудническа и мотивирана работна среда.

Най-добрите функции на Weekdone

Визуализация на йерархията на OKR : Съгласувайте целите на компанията, екипа и отделните лица с ясна дървовидна структура.

Седмични отчети за напредъка : Проследявайте задачите, плановете и проблемите, за да идентифицирате пречките на ранен етап.

Инструменти за ангажираност : Насърчавайте сътрудничеството чрез харесвания, коментари и похвали за актуализациите.

Персонализирани отчети : Генерирайте автоматизирани отчети за напредъка с полезни информации.

Безплатно OKR коучинг: Получете експертни съвети за ефективното внедряване на OKR.

Ограничения на Weekdone

Проблеми с производителността на приложението : Някои потребители съобщават за забавяне при работа с мобилното приложение.

Проблеми с обслужването на клиенти : Беше отбелязано ограничено обслужване в критични моменти.

Крива на обучение: Първоначалната настройка и въвеждането могат да бъдат предизвикателни за новите потребители.

Цени на Weekdone

Безплатно : за до 3 потребители

Ниво: 10,80 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Weekdone

G2 : 4. 1/5 (35+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

Прочетете също: Как да поставяте ежедневни цели за лична продуктивност

10. Staffbase (Най-подходящ за големи предприятия, фокусирани върху вътрешната комуникация)

чрез Staffbase

Големите организации често се борят с фрагментирана комуникация, при която важни актуализации, стратегии или културни инициативи не достигат ефективно до всички служители.

Как Staffbase решава този проблем? Чрез предлагане на цялостен комуникационен облак, който интегрира множество канали.

Създаден за големи предприятия с над 1000 служители, Staffbase помага за обединяване на комуникационните усилия чрез интранет, приложения, имейли и интегрирани инструменти.

Най-добрите функции на Staffbase

Мултиканална комуникация : Споделяйте актуализации чрез интранет, новини, публикации в социалните мрежи и чат.

Инструменти за проучвания : Събирайте обратна връзка от служителите с кратки проучвания, за да измерите съгласуваността.

Планиране на съдържанието : Планирайте редакционни кампании и сътрудничество по съдържанието преди публикуването.

Аналитичен табло : Проследявайте ангажираността и идентифицирайте съдържанието, което предизвиква интерес.

Интеграция с Microsoft 365: Безпроблемно свързване с SharePoint, Teams и Viva Connections

Ограничения на Staffbase

Фокус върху предприятията : Създаден предимно за големи организации с над 1000 служители.

Ограничена мобилна администрация : Няма специално мобилно приложение за администратори.

Основна поддръжка: Налична е само поддръжка по имейл.

Цени на Staffbase

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Staffbase

G2 : 4,6/5 (над 225 отзива)

Capterra: 4,7/5 (75+ отзива)

✨ Потребителско мнение: Потребителите на Staffbase хвалят интуитивния му дизайн, лекотата на употреба и отзивчивата поддръжка на клиенти, която гарантира лесно внедряване и постоянна помощ. Те също така се наслаждават на функции като интерактивно планиране на съдържание и инструменти за преодоляване на комуникационните бариери.

Прочетете също: 6 стратегии и техники за поставяне на цели за разрастване на вашия бизнес

11. Workleap (Най-доброто решение за опростяване на хибридни и дистанционни HR процеси)

чрез Workleap

Повечето работодатели се опасяват, че хибридните или отдалечените екипи често създават пропуски в комуникацията, ангажираността и проследяването на резултатите. Workleap има за цел да опрости тези предизвикателства.

Той предлага интегрирана платформа, предназначена да повиши ангажираността на служителите, да подобри процесите на обратна връзка и да подпомогне HR отдела в оптимизирането на опита на служителите.

С инструменти като Officevibe за анкети за ангажираност, Pingboard за организационни диаграми и възможности за проследяване на производителността, Workleap гарантира, че екипите остават съгласувани и информирани, независимо къде работят.

Най-добрите функции на Workleap

Анонимна обратна връзка : дайте възможност на служителите да споделят честна обратна връзка без страх

Персонализирани анкети : Адаптирайте анкетите според нуждите на организацията

Анализи в реално време : Получете полезна информация за по-добро вземане на решения

Безпроблемна интеграция : свържете се със Slack, Microsoft Teams и други платформи.

Централизирано въвеждане в работата: Опростете и автоматизирайте процесите по наемане на нови служители.

Ограничения на Workleap

Ограничени разширени отчети : може да не отговарят напълно на нуждите на по-големи организации

Пречки при персонализирането : Някои функции изглеждат ограничаващи по отношение на гъвкавостта.

Крива на обучение: Първоначалната настройка на конкретни инструменти може да отнеме време.

Цени на Workleap

Анкети за ангажираност и обратна връзка : 5 USD/месец на потребител

Управление на производителността : 5 USD/месец на потребител

Pingboard (организационни диаграми) : 4 USD/месец на потребител

Управление на обучението : 4 USD/месец на потребител

Пълен пакет: 12 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Workleap

G2 : 4,3/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4,9/5 (над 60 рецензии)

Ето списък с допълнителни алтернативи на Microsoft Viva Goals, които не са влезли в нашата класация на 11-те най-добри, но са доста полезни с уникалните си функции:

Wrike : Предлага разширени функции за сътрудничество в екип с актуализации в реално време, диаграми на Гант и интеграции с над 400 приложения за безпроблемни работни процеси.

Smartsheet : Комбинира управлението на проекти с функционалността на електронните таблици, което го прави идеален за екипи, които са запознати с Excel, но се нуждаят от разширени функции за проследяване.

Ally. io: Специализирано в съгласуването и проследяването на OKR с фокус върху безпроблемната интеграция в съществуващи инструменти като Slack, Microsoft Teams и Salesforce.

Viva La ClickUp: Вашите цели току-що бяха съгласувани

За мен е важно да съм в течение с напредъка ни към по-големите ни цели. ClickUp бързо ми предоставя необходимата ми висока степен на видимост, която не разполагахме с предишните ни инструменти.

Ако се притеснявате от прехода към Microsoft Viva, ClickUp ще ви помогне.

С функции като персонализирани табла, определяне на цели, задвижвани от изкуствен интелект, и гъвкави изгледи, ClickUp улеснява проследяването и съгласуването на целите, превръщайки това, което би могло да бъде предизвикателство, в възможност за растеж.

Регистрирайте се в ClickUp сега и се насладете на по-гладък работен процес.