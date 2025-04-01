13-те най-добри софтуера за планиране с функция „дръпни и пусни” през 2025 г.

Уморени ли сте да управлявате ръчно множество проекти, всеки с собствен набор от задачи, срокове и ресурси? Това отнема много време и е податливо на човешки грешки и неефективност.

Тук на помощ идва софтуерът за планиране с функция „дръпни и пусни”. Той ви позволява да визуализирате цялата времева рамка на проекта, лесно да преразпределяте ресурсите и да променяте крайните срокове с няколко кликвания.

В тази статия ще разгледаме 13-те най-добри софтуера за планиране с функция „дръпни и пусни”. Независимо дали управлявате собствения си график или координирате екип, тези инструменти могат да ви помогнат да бъдете организирани, да спестите време и да поддържате гладкото протичане на нещата.

Какво трябва да търсите в софтуера за планиране с функция „дръпни и пусни”?

При избора на софтуер за планиране с функция „дръпни и пусни” е от решаващо значение да изберете инструмент, който опростява управлението на задачите и срещите. Софтуерът трябва да ви помага да организирате и планирате с лекота.

Ето някои ключови фактори, които трябва да имате предвид при избора на софтуер за планиране:

🔧 Планиране на множество ресурси: Софтуерът трябва да помага за планирането на множество ресурси (като заседателни зали, оборудване или членове на екипа за различни проекти) едновременно, което улеснява управлението на сложни графици и Софтуерът трябва да помага за планирането на множество ресурси (като заседателни зали, оборудване или членове на екипа за различни проекти) едновременно, което улеснява управлението на сложни графици и създаването на автоматизирани времеви разписания.

📅 Интеграция с календар: Изберете инструмент, който се интегрира с популярни календарни системи като Google Calendar или Outlook.

🎨 Цветово кодиране: Изберете инструмент, който поддържа цветово кодиране или визуални индикатори, като флагчета или икони, за подчертаване на важни детайли.

⚠️ Откриване на конфликти: Софтуерът трябва автоматично да открива конфликти в планирането (например, двойно резервирани ресурси) и да ви предупреждава за двойни резервации с визуални сигнали, като например червени подчертавания или автоматични известия.

👀 Персонализирани изгледи: Трябва да позволява превключване между различни изгледи (ден, седмица, месец), за да виждате графика си от различни перспективи.

💬 Интегрирана функция за комуникация: Потърсете инструмент с вградена функция за комуникация, която изпраща актуализации и ви позволява да комуникирате с членовете на екипа относно промени в графика директно в платформата.

🔍 Търсене и филтриране: Софтуерът трябва да позволява разширени опции за търсене и филтриране, за да намирате конкретни събития или задачи въз основа на критерии като дата, ресурс или име на клиент, което улеснява навигацията в големи графици.

💻 Лесен за използване интерфейс: Уверете се, че софтуерът има прост и лесен за използване интерфейс за бързо планиране на задачи и събития. Трябва да можете да премествате задачи, събития и срещи в календара си безпроблемно.

Тези фактори ще ви помогнат да изберете инструмент за планиране, който отговаря на вашите нужди и прави организирането на задачите лесно и ефективно.

🧠 Знаете ли, че неефективното планиране на задачите може да доведе до загуби за бизнеса в размер до 1,3 милиона долара годишно.

1. ClickUp (най-добър за планиране и управление на задачи, задвижвано от изкуствен интелект)

Визуализирайте работата и планирайте задачите лесно с календарния изглед на ClickUp

Инструментите за планиране с плъзгане и пускане често изискват ръчни настройки, което може да бъде неприятно, особено за големи екипи. Това също оказва влияние върху мащабируемостта. Но не и с ClickUp.

ClickUp е всичко в едно приложение за работа, което комбинира управление на проекти, планиране, проследяване на задачи, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-разумно.

Календар на ClickUp

Календарът на ClickUp безпроблемно интегрира вашите задачи и график, предоставяйки ви единна визия за деня ви. Чрез свързване на съществуващия ви календар можете да се възползвате от функции като поддръжка на няколко часови зони и автоматично блокиране на време за приоритетни задачи, всичко това в рамките на една и съща платформа.

Разгледайте някои от предимствата на използването на ClickUp за вашите нужди от планиране:

Незабавен достъп до информация: Попитайте ClickUp Brain за подробности в реално време относно графика ви по всяко време и получите незабавни отговори. Освен това, визуализирайте наличността на екипа, за да опростите процеса на планиране.

Унифицирано управление на задачите и графика: ClickUp Calendar обединява вашите задачи и график в един безпроблемен интерфейс, предоставяйки ви пълен преглед на деня ви. Възползвайте се от функции като поддръжка на няколко часови зони и автоматично блокиране на време за вашите най-важни приоритети.

Лесно планиране на срещи: Бързо преценявайте наличността на екипа си и организирайте срещи с автоматична интеграция на подробности от платформи като Zoom, Teams или Google Meet.

Странична лента за задачи: Управлявайте задачите си удобно от страничната лента на календара. Можете да приоритизирате, планирате и визуализирате задачите заедно с графика си, като по този начин осигурявате гладък работен процес.

Интелигентно блокиране на време: Осигурете си време за важни задачи с интелигентно автоматично блокиране на време. ClickUp предлага оптимални периоди за вашите приоритетни задачи и автоматично препланира тези, които остават незавършени.

Ефективно филтриране: Уморени сте от препълнен календар? Мощните опции за филтриране на ClickUp ви позволяват да се фокусирате единствено върху най-важното, като показват само задачите, които са от значение за вас или вашия екип, и поддържат графика ви организиран.

Лесно споделяне с обществеността: Имате нужда да споделите календара си с клиенти или външни сътрудници? ClickUp ви позволява без усилие да споделяте календара си, като по този начин насърчавате прозрачността и държите всички в течение.

Двупосочна интеграция с Google Calendar: Оптимизирайте работния си процес, като синхронизирате календара си в ClickUp с Google Calendar. Тази интеграция ви позволява да виждате задачите си заедно с насрочените срещи за по-съгласувано планиране.

Автоматично блокирайте времето за приоритетни задачи и планирайте графика си интелигентно с календара на ClickUp

ClickUp Brain

А ако все още се колебаете, ето ClickUp Brain, за да ви убеди. Мощният AI асистент на ClickUp предоставя обобщения на проекти, актуализации на статуса на задачите, действия и следващи стъпки, така че винаги можете да планирате предварително и да сте в крак с графика си.

Можете дори да помолите ClickUp Brain да създаде персонализиран график за вас.

Опитайте ClickUp Brain безплатно Създавайте графици на служителите с ClickUp Brain

Шаблон за блокиране на графика в ClickUp

Искате да опростите още повече процеса на планиране? Опитайте шаблона за блокиране на графици на ClickUp. Той помага да разберете зависимостите между задачите, да организирате интуитивно блокове от задачи и да планирате ефективни графици.

Можете да видите ясен график за това кога трябва да бъде изпълнена всяка задача и да избегнете преразпределянето на ресурсите. Шаблонът предлага и изглед на формуляр за планиране, който ви позволява лесно да създадете график.

Можете също да разгледате други шаблони за безпроблемно планиране на екипа. Шаблонът ClickUp Shift Schedule Template визуално представя всички задачи и лесно планиране с плъзгане и пускане, за да правите бързи промени. Шаблонът за планиране на екипа на ClickUp е друг ресурс, подходящ за начинаещи, с който да започнете да планирате и проследявате задачи.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Платформата има стръмна крива на обучение поради многобройните си функции.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен: 7 $/месец Бизнес: 12 $/месец

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ние го използваме ежедневно, за да осигурим рамката за организиране на всички проектни срещи с клиенти, вътрешни срещи за планиране на проекти, вътрешни срещи за напредъка на проектите, сесии за планиране на ресурсите. Използваме го и за да насърчим поемането на отговорност за задачите от крайните клиенти, което от своя страна помага за изясняване на отговорностите.

Ние го използваме ежедневно, за да осигурим рамката за организиране на всички проектни срещи с клиенти, вътрешни срещи за планиране на проекти, вътрешни срещи за напредъка на проектите, сесии за планиране на ресурсите. Използваме го и за да насърчим отговорността за задачите с крайните клиенти, което от своя страна помага за изясняване на отговорностите.

Научете най-добрите практики за използване на Calendar View в ClickUp. 👇

2. Connecteam (най-добър за автоматично планиране)

чрез Connecteam

Connecteam предлага пълна видимост на наличността, квалификациите и почивните дни на вашите служители, за да можете ефективно да планирате и планирате смени. Можете да плъзгате картите на служителите и да ги пускате в календарните слотове, за да разпределяте или преразпределяте смени. Connecteam позволява и автоматично планиране въз основа на уменията и предпочитанията на служителите, покритието на смени и припокриващите се смени, за да се гарантира равномерно разпределение на смени между служителите и да се намали рискът от изчерпване.

Най-добрите функции на Connecteam

Създавайте ежедневни или седмични шаблони за планиране и автоматизирайте ротацията на смени.

Планирайте задачи, изпращайте напомняния и проследявайте напредъка на задачите в реално време.

Активирайте планиране на смени на различни места за служители, които работят на различни обекти.

Лесно достъпвайте и редактирайте графиците на смени в мобилното приложение.

Ограничения на Connecteam

Обслужването на клиенти е достъпно само по имейл, което може да е по-бавно в сравнение с поддръжката чрез чат на живо.

Цени на Connecteam

Безплатни

Основен: От 35 $/месец

Разширени: От 59 $/месец

Expert: От 119 $/месец за 30 потребители (с 3,6 $ допълнително за всеки потребител)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 1700+ отзива

Capterra: 3,7/5 (30+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Connecteam?

Функционалността за планиране е страхотна. Мога да дублирам седмици, лесно да виждам кога имам конфликти в графика и членовете на екипа могат да поискат почивка. Това ми спестява много време. Бих искал новите членове на екипа да бъдат добавяни към съществуващите чатове.

Функционалността за планиране е страхотна. Мога да възпроизвеждам седмици, лесно да виждам кога имам конфликти в графика и членовете на екипа могат да поискат почивка. Това ми спестява много време. Бих искал новите членове на екипа да бъдат добавяни към съществуващите чатове.

3. Sling (най-подходящ за създаване на шаблони за планиране)

чрез Sling

Sling е лесен за използване инструмент за планиране с интерфейс с функция „дръпни и пусни” за управление на смени на служителите. Той ви позволява да създавате шаблони за графици на служителите за повтарящи се смени и да спестявате време за административни задачи. Той също така ви помага да проследявате отпуските на служителите или заявките за смени и да разпределяте смени въз основа на работното място.

Sling може да се свърже с други инструменти, като системи за изчисляване на заплати и отчитане на работното време, което улеснява поддържането на точност. Той включва функция за съобщения, която помага на екипите да поддържат връзка, особено при промени в графиците или важни актуализации.

Най-добрите функции на Sling

Отчитайте работното време без усилие с предварително програмирани смени, което опростява процеса.

Филтрирайте графиците лесно с персонализирани полета за бърз достъп.

Разменяйте смени безпроблемно, като позволявате на персонала да избира свободни смени.

Следете текущите задачи на служителите и отчитайте времето, прекарано за всяка от тях, за да подобрите производителността и ефективността.

Ограничения на Sling

Ограничени възможности за персонализиране, интеграции и мащабируемост за по-големи екипи поради ценообразуване на базата на брой потребители.

Цени на Sling

Безплатни

Премиум: 2 долара на потребител/месец

Бизнес: От 4 долара на потребител/месец

Оценки и рецензии за Sling

G2: 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (170+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Sling?

Изключително полезен софтуер; аз го използвам, за да планирам всички ресурсни изисквания в настоящата си компания. Той повиши ефективността и намали грешките при припокриване при планирането на времето.

Изключително полезен софтуер; аз го използвам, за да планирам всички ресурсни изисквания в настоящата си компания. Той повиши ефективността и намали грешките при припокриване при планирането на времето.

✨ Интересен факт: Проучване относно планирането на смени показва, че стабилното планиране води до по-добра производителност на труда, увеличение на продажбите и по-добра възвръщаемост на инвестициите за бизнеса.

4. Float (Най-добър за планиране на ресурси)

чрез Float

Float е софтуер за планиране на ресурси, създаден да помага на екипите да управляват проекти и да разпределят ресурсите ефективно. С интерфейса си с функция „дръпни и пусни“ можете лесно да възлагате задачи, да коригирате графици и да проследявате напредъка на проектите. Float предоставя актуализации в реално време, което улеснява наблюдението на капацитета на екипа, графиците на проектите и бюджетите.

Софтуерът поддържа и планиране, прогнозиране и отчитане на множество проекти, като предлага интеграция с инструменти като Google Calendar и Slack.

Най-добрите функции на Float

Опростете планирането на проекти с интерфейса на Float с функция „дръпни и пусни” за лесно планиране и разпределяне на ресурси.

Проследявайте използването на капацитета на ресурсите в реално време и получавайте предупреждения за превишаване на капацитета.

Разпределяйте задачи и ресурси в часове или проценти

Ограничения на плаващите ресурси

Може да е трудно да навигирате до секцията със задачи в Float.

Плаваща цена

Стартово ниво: 7,50 $ на потребител/месец

Pro: 12,50 $ на потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Float

G2: 4. 3/5 (1580+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Float?

Float е изключително лесен за използване, което го прави идеален избор за екипи, които се нуждаят от ефективно планиране. Интуитивният му интерфейс позволява на потребителите лесно да навигират в графиците на проектите, да разпределят задачи и да коригират графиците с функцията „дръпни и пусни”. Един недостатък на Float е, че известията му не са незабавни, което може да бъде разочароващо, когато са необходими бързи актуализации.

Float е изключително лесен за използване, което го прави най-добрият избор за екипи, които се нуждаят от ефективно планиране. Интуитивният му интерфейс позволява на потребителите лесно да навигират в графиците на проектите, да разпределят задачи и да коригират графиците с функцията „дръпни и пусни”. Един недостатък на Float е, че известията му не са незабавни, което може да бъде разочароващо, когато са необходими бързи актуализации.

5. QuickBooks Time (най-подходящ за създаване на повтарящи се графици)

чрез Quick Books Time

QuickBooks Time предлага функция за планиране с плъзгане и пускане, която прави разпределянето на смени бързо и лесно. Мениджърите могат бързо да преместват смени на служителите, като плъзгат имената им или времевите им слотове, което спестява време при планирането на задачи. Това е особено полезно за екипи, които работят на терен или с променливи графици.

Можете също да зададете повтарящи се графици, като плъзгате и пускате задачи от предишни графици. QuickBooks Time обаче не поддържа размяна на смени, така че мениджърът трябва да коригира графика ръчно, ако даден служител трябва да смени смяната си.

Най-добрите функции на QuickBooks Time

Проследявайте работното време и почивките на служителите и предотвратявайте кражбата на работно време с географско ограждане и разпознаване на лица.

Разпределяйте смени бързо с помощта на планиращия софтуер с функция „дръпни и пусни”

Изпращайте автоматични известия за актуализиране на промени в графика

Управлявайте проекти и проследявайте бюджети, за да подобрите рентабилността

Създавайте шаблони за планиране или копирайте графици от предходната седмица.

QuickBooks Ограничения във времето

QuickBooks Time може да бъде скъп за малките предприятия.

Някои потребители съобщават, че мобилното приложение има бъгове и може да бъде разочароващо при използване.

Цени на QuickBooks Time

Simple Start: 17,50 $/месец

Essentials: 32,50 $/месец

Плюс: 49,50 $/месец

Разширено: 117,50 $/месец

QuickBooks Time – оценки и отзиви

G2: 4,5/5 (над 1430 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 6900 отзива)

Какво казват реалните потребители за QuickBooks Time?

QuickBooks time помага за получаване на подробен отчет, улеснява планирането и предлага функция за проследяване в реално време. Понякога персонализирането на платформата според конкретните нужди е трудно.

QuickBooks time помага за получаване на подробен отчет, улеснява планирането и предлага функция за проследяване в реално време. Понякога персонализирането на платформата според конкретните нужди е трудно.

6. Homebase (Най-добър за оптимизирано планиране на смени)

чрез Homebase

Homebase е всеобхватен софтуер за управление на човешките ресурси, който предлага планиране, изчисляване на заплати, наемане и въвеждане в работа, съответствие с нормативните изисквания и други решения. Той ви позволява лесно да управлявате смени, да дублирате графици и автоматично да уведомявате служителите за предстоящия график.

Една от уникалните му функции е възможността да проследявате прогнозите за продажбите и целите за работната ръка, за да можете да оптимизирате всяка смяна. Освен това можете да зададете ограничения за заявките за отпуск с дати, в които не се допускат заявки, за да не се влияе на планирането ви от непредвидени заявки.

Най-добрите функции на Homebase

Създавайте и разпределяйте смени въз основа на наличността и бюджетите, с опции за работниците да избират или разменят смени.

Добавете лични бележки към смяната, за да могат членовете на екипа ви да са наясно с важните задачи.

Отчитайте работното време от всяко устройство с GPS проследяване

Дайте възможност на служителите да актуализират собствената си наличност за оптимизирано планиране.

Ограничения на Homebase

Няма налични функции за управление на задачи или проекти.

Разплащането на заплатите е допълнителна функция, а много от функциите са достъпни само в по-скъпите планове.

Цени на Homebase

Основни: Безплатни

Essentials: 24,95 $ на месец за локация

Плюс: 59,95 $ на месец за локация

Всичко в едно: 99,95 $ на месец за локация

Оценки и рецензии за Homebase

G2: 4. 2/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Homebase?

Харесва ми да отварям приложението и да виждам пълен дневен преглед на всички работещи, техните смени и отдела. Разположението на графика улеснява прегледа и проверката дали има налично допълнително време за работа. Трябва да бъде малко по-лесно достъпно за заявки за време за тези, които работят през нощта.

Харесва ми да отварям приложението и да виждам пълен дневен преглед на всички работещи, техните смени и отдела. Разположението на графика улеснява прегледа и проверката дали има налично допълнително време за работа. Трябва да бъде малко по-лесно достъпно за заявки за време за тези, които работят през нощта.

Интересен факт: Дори НАСА разчита на усъвършенствани системи за планиране за обучението на екипажа, управлението на дейностите на Международната космическа станция и комуникациите на Deep Space Network.

7. Resource Guru (Най-добър за планиране на капацитета на ресурсите)

чрез Resource Guru

Resource Guru предлага функции както за планиране на ресурси, така и за планиране на проекти. Можете да премествате, удължавате или дублирате задачи и графици по проекти. Софтуерът ви позволява да филтрирате ресурсите въз основа на умения, отдели, местоположения или други потребителски полета за ефективно планиране.

Най-хубавото е, че можете да настроите максимална степен на използване, за да избегнете преразпределяне на служители или свободни професионалисти. Това позволява стратегическо планиране на капацитета на ресурсите.

Освен това, функции като проследяване на времето, управление на ресурсите и подробни отчети улесняват контрола върху напредъка на проекта и използването на ресурсите.

Най-добрите функции на Resource Guru

Опростете планирането, като бързо разпределяте ресурсите и лесно коригирате графиците на проектите.

Повишете прозрачността, като покажете кой върху какво работи и кога, като по този начин осигурите по-добра координация на екипа.

Планирайте задачи и ресурси за няколко проекта едновременно

Получете ценна информация с мощни инструменти за отчитане, които проследяват ефективно използването на ресурсите и наблюдават напредъка на проекта.

Автоматизирайте създаването на времеви график , като изтегляте събития и задачи от календара си.

Ограничения на Resource Guru

Липса на разширени функции за управление на задачи, фокусиране повече върху планирането на ресурсите, отколкото върху подробното обработване на задачите

Цени на Resource Guru

План Grasshopper: 5 долара на човек/месец

Blackbelt Plan: 8 долара на човек на месец

Master Plan: 12 долара на човек/месец

Оценки и рецензии на Resource Guru

G2 : 4,7/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Resource Guru?

Оценявам факта, че мога да видя всички графици за множество проекти на един клик разстояние, дори когато съм в самолет или тичам из летището. Също така получавам известие, ако графиците ми бъдат променени от проектните мениджъри, моя мениджър или други лица, които имат право да правят промени.

Оценявам факта, че мога да видя всички графици за множество проекти на един клик разстояние, дори когато съм в самолет или тичам през летището. Също така получавам известие, ако графиците ми бъдат променени от проектните мениджъри, моя мениджър или други лица, които имат право да правят промени.

📮ClickUp Insight: 92% от специалистите, работещи с информация, използват непоследователни методи за проследяване на задачите, което води до пропуснати решения и забавяне на изпълнението. Независимо дали изпращате бележки за последващи действия или използвате електронни таблици, процесът често е разпръснат и неефективен. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, важните бизнес инсайти се губят в цифровия шум. С функциите за управление на задачи на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от календара, чата, коментарите към задачите, документите и имейлите с едно кликване!

8. Paycor (Най-добър за създаване на графици, удобни за служителите)

чрез Paycor

Paycor е софтуер за управление на заплатите и персонала. С неговото решение за управление на смени можете да премествате смени в календара, да създавате седмични шаблони и да информирате служителите си с известия в реално време.

Той ви позволява също да зададете персонализирани правила за планиране, като например ограничаване на броя часове, през които служителите работят. Най-доброто в Paycor е прогнозното планиране на работата, което помага за създаването на удобни за служителите и съответстващи на изискванията графици. То ви изпраща предупреждения в случай, че смяната на даден служител надвиши максималния брой часове.

Най-добрите функции на Paycor

Управлявайте заявките за отпуск на едно място за ефективно планиране на времето

Присвойте кодове на задачи и категории на труд на смени

Проследявайте отчетите за смени на интерактивни табла

Ограничения на Paycor

Paycor предлага ограничени възможности за персонализиране, което затруднява адаптирането на софтуера към конкретните бизнес нужди.

Цени на Paycor

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Paycor

G2: 3. 9/5 (800+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (2900+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Paycor?

Paycor е предимно лесна за използване платформа. Като администратор мога много лесно да управлявам служителите в системата. От страна на служителите установихме, че платформата е лесна за използване, а мобилното приложение функционира добре. Понякога има трудности при използването на платформата Paycor, но те не са извън нормалното. Едно нещо, което заслужава да се отбележи, е липсата на възможност за персонализиране в някои области.

Paycor е предимно лесна за използване платформа. Като администратор мога много лесно да управлявам служителите в системата. От страна на служителите установихме, че платформата е лесна за използване, а мобилното приложение функционира добре. Понякога има трудности при използването на платформата Paycor, но те не са извън нормалното. Едно нещо, което заслужава да се отбележи, е липсата на възможност за персонализиране в някои области.

9. 7shifts (Най-подходящ за планиране на смени в ресторанти)

чрез 7shifts

7shifts е софтуер за планиране с функция „дръпни и пусни”, специално създаден за ресторантьорския бранш. Той позволява на мениджърите бързо да създават и коригират графици, като отчитат прогнозите за работната ръка и очакваните продажби, което гарантира ефективно разпределение на персонала и по-добър финансов контрол.

Отличителната му характеристика е автоматичният планировчик с машинно обучение, който се учи от минали модели, за да създава оптимизирани по отношение на труда графици въз основа на сезонността и потока от гости.

Служителите също се възползват от възможността да заявят промени в графиците си и да подават заявки за отпуск лесно. С лесния си за използване дизайн и фокус върху ефективността на труда, 7shifts помага на мениджърите на ресторанти да спестят време, да намалят разходите и да подобрят цялостната точност на планирането.

Най-добрите функции на 7shifts

Опростете планирането с функцията „дръпни и пусни”, която позволява бързи и лесни промени в графика.

Повишете точността на планирането, като използвате автоматичния планировчик с машинно обучение, който се учи от минали модели, за да оптимизира труда.

Актуализирайте графици, управлявайте отпуските и разменяйте смени отвсякъде с помощта на мобилното приложение.

Проследявайте присъствието на служителите с приложение за отчитане на работното време

Ограничения на 7shifts

Той не предоставя напомняния на служителите да правят почивки и им позволява да приключват почивките по-рано, което може да повлияе на спазването на правилата.

Цени на 7shifts

Комп: Безплатно

Entrée: 29,99 $ на месец за локация, фактурира се ежегодно

The Works: 69,99 $ на месец за локация, фактурира се ежегодно

Gourmet: 135,00 $ на месец, фактурира се ежегодно

7shifts оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1100 отзива)

Какво казват реалните потребители за 7Shifts?

Те улесняват комуникацията с екипа, всеки знае какви задачи има, а също така има много инструменти за размяна, заявка за отпуск, преглед на смени и др. 7shifts спестява много време при планирането и е чудесен начин за комуникация с персонала. Изисква се малко усилие, за да се научите да го използвате, но след като го разберете, е много интуитивен и лесен за употреба.

Те улесняват комуникацията с екипа, всеки знае какви задачи има, а също така предлагат много инструменти за размяна, заявка за отпуск, преглед на смени и др. 7shifts спестява много време при планирането и е чудесен начин за комуникация с персонала. Изисква малко усилие, за да се научите да го използвате, но след като го разберете, е много интуитивен и лесен за употреба.

🧠 Знаете ли, че... Неотдавнашно проучване разкри, че 38% от смени в ресторантите не са подходящо обезпечени с персонал през дадена седмица, като някои смени са с недостиг на персонал, а други – с излишък. Това несъответствие може да доведе до забавяне на обслужването, увеличаване на разходите за труд и изчерпване на служителите.

10. Forecast (Най-добър за планиране с цветни кодове)

чрез Forecast

Forecast оптимизира планирането на проекти и ресурси чрез цветово кодиране на задачите. Това улеснява изготвянето на графици за проекти, проследяването на задачите на екипа и идентифицирането на претоварени служители.

С Forecast можете бързо да видите кога някой е на разположение за нови задачи и да осигурите балансирана натовареност, за да предотвратите преумората.

Функциите на платформата, базирани на изкуствен интелект, помагат да управлявате целия жизнен цикъл на проекта, от офертите до фактурите, като същевременно намаляват административната работа. Можете да преглеждате плановете по проекти или по отделни членове на екипа и да споделяте графиците с екипа за по-добра комуникация.

Най-добрите функции на Forecast

Планирайте графиците на проектите и проследявайте наличността на екипа, като използвате графики с цветно кодиране на капацитета, за да вземете по-разумни решения за разпределяне на ресурсите.

Разпределяйте ресурсите ефективно, като балансирате натоварването и предотвратявате забавяния, гарантирайки, че проектите вървят по план и сроковете се спазват.

Проследявайте и оптимизирайте напредъка на проекта в реално време, като правите бързи корекции с незабавни анализи, за да избегнете затруднения и да подобрите производителността.

Ограничения на прогнозите

Forecast не отчита депозитите спрямо завършената работа, което може да доведе до несъответствия в счетоводството на проекта.

Прогнозиране на цените

Персонализирани цени

Прогнози, оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Forecast?

Потребителският интерфейс е лесен за използване. Създаването на нов проект е бързо. Управлението на задачите и планирането са прости и бързи. Потребителският интерфейс също има добро време за реакция.

Потребителският интерфейс е лесен за употреба. Създаването на нов проект е бързо. Управлението на задачите и планирането са опростени и бързи. Потребителският интерфейс също има добро време за реакция.

11. Asana (Най-добър за планиране на задачи)

чрез Asana

Asana е софтуер за управление на проекти с множество изгледи за планиране на проекти, включително изгледи под формата на списък, табло и календар. Можете бързо да създавате задачи, да ги разпределяте на членовете на екипа и да задавате крайни срокове, използвайки прост, визуален интерфейс. Функцията „дръпни и пусни” улеснява настройването на задачите и приоритетите, като гарантира, че всичко върви по план.

В допълнение към управлението на задачите, Asana свързва ежедневните ви дейности с по-големите бизнес цели. Помага на екипите да се придържат към целите на компанията, улеснява проследяването на напредъка и гарантира, че проектите вървят по план.

Най-добрите функции на Asana

Прегледайте планираните задачи за период до седем дни.

Проследявайте неограничен брой дейности и съхранявайте файлове (до 100 MB на файл) за по-добро управление на проектите.

Използвайте различни методологии за управление на проекти с функции като сътрудничество в приложението и работни потоци за одобрение.

Ограничения на Asana

Функцията за експортиране на данни на Asana може да бъде подобрена, а също така липсват ръководства за употреба.

Цени на Asana

Лично: Безплатно завинаги

Стартово ниво: 8,50 $/месец

Разширено: 19,21 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (10000+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Asana?

Много ми харесва, защото предлага динамична система за управление на задачите, която интегрира крайни срокове, нива на приоритет и инструменти за сътрудничество. Функциите за календар и известия гарантират, че няма да пропуснете крайни срокове, а задачите се разпределят ефективно между екипите. Понякога персонализирането на работните процеси, задачите и навигацията в системата може да бъде прекалено сложно и да изисква значително време и усилия за настройка и овладяване на задачите и датите за проследяване, но след като човек отдели време, става по-лесно да се използва.

Много ми харесва, защото предлага динамична система за управление на задачи, която интегрира крайни срокове, нива на приоритет и инструменти за сътрудничество. Функциите за календар и известия гарантират, че няма да пропуснете крайни срокове и задачите се разпределят ефективно между екипите. Понякога персонализирането на работните процеси, задачите и навигацията в системата може да бъде прекалено сложно и да изисква значително време и усилия за настройка и овладяване на задачите и датите за проследяване, но след като човек отдели време, става по-лесно да се използва.

🧠 Знаете ли, че... Графикът за хроноработата е новата вирусна тенденция, която променя бъдещето на работата в повечето компании! Вместо да се придържате към традиционните графици от 9 до 5, хроноработата насърчава служителите да съобразят работното си време с естествения си биологичен ритъм. Този гъвкав подход позволява на работниците да избират часове, които съответстват на нивото им на енергия, независимо дали са ранобудни или нощни птици.

12. Monday. com (Най-добър за организиране на списък със задачи)

Monday.com предлага интуитивен инструмент за планиране с функция „дръпни и пусни”, който ви помага да планирате деня или седмицата си. Можете лесно да пренареждате задачите и да ги маркирате с цветове. Той също така предоставя автоматични напомняния, когато наближават крайни срокове, за да останете продуктивни.

С функцията за проследяване на времето на Monday.com можете да следите къде прекарвате най-много време и да приоритизирате работата си. Платформата е проектирана с оглед на малките и средни предприятия (МСП) и предлага интуитивен и визуално привлекателен интерфейс.

Monday.com – най-добрите функции

Вижте всичките си задачи и проекти на едно място с интеграцията с Google Calendar.

Добавете приоритетен статус към задачите, за да гарантирате отчетността на екипа.

Създайте персонализиран табло с над 200 шаблона за лесно управление на проекти.

Ограничения на Monday.com

Инструментите за филтриране на задачи могат да бъдат ограничаващи, а областта „Моята работа“ не е много полезна.

Цени на Monday.com

Безплатни

Базов: 12 долара на месец за работно място

Стандартен: 14 долара на месец за работно място

Pro: 24 долара на месец за работно място

Предприятие: Индивидуални цени

Monday. com оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 12 800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5300 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Monday.com?

Едно от нещата, които най-много харесвам в Monday, е възможността да персонализирам таблата според нуждите на проекта си. Независимо дали трябва просто да следя някои цифри или да проследявам текущ проект, мога да променям заглавията, цветовете, типовете и почти всичко друго, за което се сетя, от главния екран. Има и много опции за персонализиране на изгледите в зависимост от това как искате да проследявате нещо или да го представите, ако е необходимо. Единственият недостатък, за който се сещам, е, че понякога прозорецът за преглед на формуляри и таблиците имат проблеми, като например не работят или прикачват файлове от формуляра на някой друг.

Едно от нещата, които най-много харесвам в Monday, е възможността да персонализирам таблата според нуждите на проекта си. Независимо дали трябва просто да следя някои цифри или да проследявам текущ проект, мога да променям заглавията, цветовете, типовете и почти всичко друго, за което се сетя, от главния екран. Има и много опции за персонализиране на изгледите в зависимост от това как искате да проследявате нещо или да го представите, ако е необходимо. Единственият недостатък, за който се сещам, е, че понякога прозорецът за преглед на формуляри и таблиците имат проблеми, като например да не работят или да прикачват файлове от формуляри на други хора.

13. Teamwork (Най-добър за прогнозиране на ресурси)

чрез Teamwork

Teamwork е облачно средство за управление на проекти, което ви позволява да разпределяте ресурси или време за всеки проект чрез планиране с плъзгане и пускане. С Teamwork можете да предвидите необходимите ресурси за бъдещи проекти и да коригирате разпределението им съответно. Това улеснява проследяването на потенциалните разходи за всеки проект и прогнозирането на печалбата ви.

Teamwork действа и като планиращ инструмент за работната сила, като предоставя видимост на натоварването на вашия екип. Тази функция за планиране с плъзгане и пускане ви позволява да получите незабавен преглед на наличността на членовете на вашия екип, да преразпределяте задачи и да коригирате смени лесно.

Най-добрите функции на Teamwork

Коригирайте крайните срокове или обхвата на проекта с планиране чрез плъзгане и пускане

Създавайте персонализирани работни процеси, автоматизирайте задачи и генерирайте отчети, съобразени с вашите нужди за планиране.

Управлявайте проекти, проследявайте отчитаното работно време и сътрудничете с клиенти, използвайки персонализирани шаблони.

Ограничения на работата в екип

Повечето функции са достъпни само с по-скъпия план или по-висок.

Цени за екипна работа

Основни: Безплатни

Доставка: 13,99 $ на потребител/месец

Grow: 25,99 $ на потребител/месец

Цена: 69,99 $ на потребител/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за работа в екип

G2: 4. 4/5 (1150+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Teamwork?

„Teamwork има функционалност за почти всичко, което искам да организирам или планирам в работния си процес. Освен това разполага с много активен екип за разработка, който постоянно проучва, събира обратна връзка и добавя нови и подобрени функции и поправки. От време на време се сблъсквам с малки проблеми. Те почти никога не са съществени.

„Teamwork има функционалност за почти всичко, което искам да организирам или планирам в работния си процес. Освен това разполага с много активен екип за разработка, който постоянно проучва, събира обратна връзка и добавя нови и подобрени функции и поправки. От време на време се сблъсквам с малки проблеми. Те почти никога не са съществени.

Опростете планирането с ClickUp

Софтуерът за планиране с функция „дръпни и пусни” опростява управлението на задачите и повишава ефективността на екипи от всякакъв размер. Всяка платформа има свои силни страни, като например усъвършенствани интеграции или мобилен достъп, които отговарят на различни бизнес нужди.

Въпреки че всички горепосочени инструменти предлагат основни функции за плъзгане и пускане за смени, те не разполагат с изчерпателни аналитични функции или функции за управление на задачи.

Тук ClickUp запълва празнината. Той предлага функции за планиране и график на проекти, управление на задачи, проследяване в реално време, комуникация в екипа, управление на времето и управление на човешките ресурси, отговаряйки на всички ваши бизнес нужди.

Регистрирайте се в ClickUp и оптимизирайте планирането на проектите и работната сила!