По време на срещи или лекции често се чувствате като че ли се опитвате да решите загадъчна загадка, особено когато не можете да уловите всеки важен детайл.

Въпреки че воденето на бележки е от съществено значение, традиционните методи често не са достатъчни. Ето тук на помощ идват AI-базираните инструменти като Notebook LM, които ви помагат да водите бележки по-ефективно.

Notebook LM бързо набра популярност благодарение на интуитивния си интерфейс и интелигентните алгоритми, което го прави мощен инструмент за продуктивност. Както при всяка нова технология обаче, може да отнеме известно време, докато се научите да го използвате ефективно.

В този блог ще ви покажем как да използвате Notebook LM за работа, ще подчертаем предимствата му, ще разгледаме най-добрите практики и ще обсъдим потенциалните ограничения. Ще ви представим и други полезни алтернативи за оптимизиране на вашия опит в писането на бележки.

⏰ 60-секундно резюме Искате да опростите работните си процеси и да разберете сложната информация без усилие? Ето кратко описание на Notebook LM: Notebook LM : инструмент, базиран на изкуствен интелект, за създаване на бележки, организиране на информация и автоматизирани обобщения.

Основни функции : Генерира обобщения, анализи и аудио подкасти от бележки за ползване в движение.

Примери за употреба : Идеален за управление на бележки от срещи, работни процеси, проучвания и приоритизиране на задачи.

Предимства : Спестява време, като обобщава сложна информация в кратки изводи.

Недостатъци : Ограничени интеграции на инструменти, основни функции за сътрудничество и неподходящ за съдържание с много изображения или голям обем.

Алтернативи: ClickUp (управление на задачи), OneNote (интеграция с Microsoft) и Evernote (цифрово архивиране)

Какво е Notebook LM?

Notebook LM, проектиран от Google Labs, е експериментален инструмент за управление на знания, който позволява безпроблемно водене на бележки.

Целта му е да повиши производителността, като подпомага активното слушане, организирането на мислите и насърчава мозъчната буря. Notebook LM е известен и със способността си да създава задълбочени аудио разговори от основна документация и транскрипти.

С основната цел да се превърне във вашия интелигентен асистент, той преобразува неструктурираната информация в полезни знания. Накратко, Notebook LM е проектиран да преодолее разликата между събирането на информация и извличането на полза от нея.

Ключови функции на Notebook LM

Важно е да запомните, че този експериментален инструмент моделира воденето на бележки въз основа на изкуствен интелект. Това позволява на потребителите да получат нов набор от инструменти, предназначени за по-интелигентно управление на бележките.

Ето четири функции, които Notebook LM предлага, за да ви помогне да събирате, организирате и използвате информация:

Функция № 1 Създаване и подреждане на бележки

Когато става въпрос за водене на бележки, този инструмент е прост и интуитивен.

За персонализирано въвеждане, функцията „Добави бележка“ позволява директно писане или поставяне, като предлага гъвкавост при създаването на бележки. Notebook LM ви позволява също да закачате важни отговори, като ги правите нередактируеми, запазени и достъпни.

Той разполага с ръководство за бележници, което ви позволява да комбинирате една или повече бележки. Чудесен пример за това е как създава учебни ръководства с едно кликване от качени ресурси.

Функция № 2 Обобщения и анализ

След като качите документи, AI алгоритмите на Notebook LM незабавно ги превръщат в ясни резюмета. Той също така анализира съдържанието, за да създаде кратки заключения, да идентифицира модели и да организира ключовите точки.

Това помага на потребителите да извлекат бързо полза и да се съсредоточат върху вземането на решения, вместо да се затрупват с информация. Тези функции правят Notebook LM идеален за доклади, проектни брифинги, лекции и казуси.

Функция № 3 Създаване на подкасти

Една от отличителните функции, която спечели популярност на Notebook LM, е Audio Overview. Тази функция ви позволява да преобразувате съдържание и бележки в персонализирани подкасти.

Тази функция предлага алтернативен начин за усвояване на информация. С ясен и лесноразбираем звук Notebook LM улеснява аудио обучението и оптимизира времето по време на пътувания или тренировки.

Функция № 4 Ясни цитати

Инструментът също така добавя към отговорите си ясни цитати, за да повиши прозрачността и точността на съдържанието, генерирано от изкуствен интелект. Всеки резултат се свързва с източника си, което повишава достоверността и надеждността.

Това прави Notebook LM незаменим за научни изследвания или професионална работа. Екипите могат лесно да валидират информация, да обосновават своите решения и да насърчават отчетността.

Цени на Notebook LM

Безплатно завинаги

Плюс: 20 $/месец на потребител (налично само като добавка за екипи с премиум планове Google Space и Gemini)

💡Бонус съвет: Когато използвате AI инструменти за водене на бележки, имайте предвид следните точки: Уверете се, че въведените данни са ясни и кратки, за да получите точни резултати ✍️

Редовно преглеждайте и усъвършенствайте бележките си, за да бъдат ясни и уместни 🔍

Използвайте изкуствен интелект, за да обобщите ключовите точки, но добавете личен контекст, където е необходимо 🧠

Поддържайте организация, като използвате етикети и категории за лесно намиране 📂

Ключови приложения на Notebook LM в работна среда

Чудите се как да използвате Notebook LM за работа? Следвайте тези стъпки, за да започнете:

Влезте в Notebook LM. Тук ще намерите опция за създаване на бележник. Изберете „Създаване“.

чрез Notebook LM

След това ще ви бъде предложено да добавите източника си. Това включва множество документи в някой от шестте формата, от аудио файлове и PDF файлове до връзки и обикновен текст.

Сега нека се впуснем в прилагането на инструмента в конкретни ключови приложения:

Организиране на срещи и бележки

Независимо дали са периодични или еднократни, всички срещи се нуждаят от структурирани бележки за ясна насока и напредък. Ефективната им организация е от решаващо значение, тъй като често са свързани с дневен ред и документи.

Notebook LM опростява това, като превръща разпръснатите детайли в полезни идеи за бърз достъп, по-умни решения и безпроблемно изпълнение.

Ето как Notebook LM улеснява провеждането на ясни и организирани срещи и създаването на бележки:

Съхранявайте всички свои дневен ред на срещи, теми за обсъждане или резюмета на проекти като източник.

Добавяйте ръчни бележки по време на срещи, свързвайте свързани точки с връзки и доусъвършенствайте съдържанието с вградено форматиране.

Превърнете неорганизираните бележки от срещи в обобщения, често задавани въпроси, учебни ръководства и информационни документи.

Съхранявайте до 1000 свързани бележки от срещи в един бележник. Това помага за организиране и структуриране на съдържанието около една тема. Освен това, лесно преглеждайте дискусиите с хронологично сортирани бележки.

Оптимизиране на работните процеси по проектите

Проектите се отнасят в еднаква степен до съдържанието и изпълнението. Поддържането на темпото и напредъка изисква ясна комуникация, планове за действие и минимални загуби. Това е истинската цел на безпроблемния работен процес.

NotebookLM ви помага да разберете по-добре проектите и дори да създадете бързи планове за действие. Той също така намалява сложността на проектите, забавянията и недоразуменията.

Ето няколко идеи и начини за използване на инструмента за по-добри работни процеси по проектите:

Създавайте графици и задачи, за да знаят всички следващите стъпки.

Подчертайте възможните взаимозависими задачи и етапи за по-плавен преход между фазите.

Адаптирайте отчетите според конкретните нужди на заинтересованите страни и намалете ненужната комуникация.

Създавайте шаблони като писмени бележки за по-бързо решаване на проблеми, одобрение на проекти и рутинни прегледи.

Изследване и анализ на доклади

При срещи и координация на проекти, да бъдеш в крак с нещата означава да бъдеш информиран. Създаването на доклади за управленски решения изисква задълбочен анализ на данните. Цената на такива задълбочени проучвания често е обширна изследователска работа и ресурси.

Интелигентните алгоритми на NotebookLM улесняват проучванията, опростяват сложностите и същевременно поддържат най-високо качество.

Ето как:

Идентифицирайте повтарящи се теми или тенденции от данните от проучвания и източниците, които сте добавили.

Подкрепете своите идеи с точни цитати и линкове към източници за ясна логика и лесно разбиране.

Създавайте структурирани таблици, обобщаващи сложна информация, които осигуряват яснота и достъпност за лицата, вземащи решения.

Извлечете съществените точки от дълги изследователски документи, стенограми от срещи или документи.

Изведете препоръки или практически изводи, за да поддържате докладите информативни и фокусирани върху решенията.

🔎Знаете ли, че само 2,5% от хората могат ефективно да изпълняват няколко задачи едновременно! За по-голямата част от хората, изпълнението на няколко задачи едновременно намалява ефективността и ефикасността, което прави фокусираното приоритизиране по-умна стратегия.

Приоритизиране и планиране на задачите

Даване на живот на идеите включва създаването на ясни точки за действие. Те могат да варират от това, което трябва да се направи днес, до насочване на екипа ви към ключови резултати. Как? Създайте ефективни задачи, стратегии и планове.

Notebook LM е предназначен за записване на мисли и идеи. Казано това, неговата разговорна изкуствена интелигентност има потенциала да превърне това в планове и приоритети.

Ето как ви помага този инструмент:

Предлагайте оптимални последователности от задачи, за да поддържате усилията на екипа си ефективни и продуктивни.

Създайте матрица, за да определите приоритетите на задачите, които да делегирате, отложите и изпълните.

Планирайте седмични и дневни списъци със задачи въз основа на най-новите бележки от срещи и актуализации на източниците.

Създайте продуктови пътни карти и спринтове според брифингите на клиентите, плановете за отпуски и капацитета на екипа, които сте добавили.

Сътрудничество в екип

Колективният принос е в основата на всеки екип и проект. Съгласуването на мислите и нуждите на всички прави напредъка по-гладък и по-ангажиращ. В този смисъл сътрудничеството се простира отвъд мозъчната атака и включва делегиране и принос в реално време.

Чрез предоставянето на достъп и споделяне на бележници NotebookLM помага за по-ефективната работа в екип.

Следвайте тези стъпки и идеи, за да максимизирате потенциала на този инструмент:

Споделяйте бележник за съвместно редактиране и обмен на идеи в реално време с всички заинтересовани страни.

Разделете бележника на области на отговорност за структурирани приноси.

Използвайте Notebook LM като платформа за преглед за разрешаване на конфликти и срещи за ескалации. Това също така улеснява по-добрата координация за мениджърите на екипи.

💡Съвет от професионалист: Чудите се как да използвате изкуствен интелект за автоматизиране на задачите? Следвайте тези стратегии: Идентифицирайте повтарящи се задачи, които могат да бъдат оптимизирани с AI 🤖

Настройте AI работни потоци, за да обработвате рутинни процеси автоматично 🔄

Непрекъснато наблюдавайте и оптимизирайте AI системите за по-добра производителност 📊

Използвайте изкуствен интелект, за да приоритизирате задачите според спешността и важността им ⏰

Най-добри практики за използване на Notebook LM в работата

Примерите за употреба значително подобряват въздействието на Notebook LM at Work. Това казано, само няколко стъпки го правят още по-добър инструмент за изследвания, задвижван от изкуствен интелект.

Ето пет особено важни практики, които трябва да включите:

Продължавайте да качвате документи и ресурси в списъка с източници на бележника си. Подходящото съдържание помага на Notebook LM да действа като ефективен инструмент за водене на бележки и изчерпателна база от знания. Можете също да актуализирате ресурсите на Notebook LM с опцията „Превърни всички бележки в източник“.

Упражнете се в сегментиране на бележниците си

Посветете всеки бележник на един проект, тема или клиент. Ясните сегменти в йерархията на бележките улесняват достъпа до тях. Това също така фокусира вашите идеи и улеснява бързото извличане на данни.

Поддържайте подробни указания

Ако се нуждаете от точна информация, вашите въпроси трябва да бъдат конкретни. Уверете се, че вашите запитвания са максимално подробни. Когато работите с големи масиви от данни, тази практика ще ви предостави най-полезната информация.

Започнете с повтарящите се задачи

Въпреки че Notebook LM има множество приложения, дайте приоритет на оптимизирането на рутинните задачи. Автоматизирането на бързи отчети и протоколи с този инструмент ви позволява да се съсредоточите върху вземането на стратегически решения с висока стойност.

Настройте шаблони за писмени бележки

Включете готови за употреба шаблони за редовни теми, като флаш карти за ескалация или регистрация на проекти. Това ще ускори вземането на бележки за членовете на екипа и ще опрости прегледа за мениджърите. Поискайте шаблон от Notebook LM, закачете го и позволете на екипа да го копира в своите бележки.

Предимства на използването на Notebook LM в работата

Ето пет предимства на използването на Notebook LM в работата:

Централизирана организация: Консолидира всичките ви бележки на едно място, което улеснява тяхното намиране и управление. Елиминира възможността за разпръскване на документи на различни платформи.

Анализи и отчети с помощта на изкуствен интелект: Преобразува дълги бележки в кратки, практични обобщения и отчети. Това спестява време и улеснява разбирането на сложни теми.

Опростява аудио прегледите: Създава подкасти и генерира скриптове на интуитивен интерфейс. Организира идеите и прави създаването на аудио достъпно дори за потребители с минимални технически познания.

Намалява времето за проучване: Позовава се само на източници, които сте добавили, като остава верен на информацията, която е въведена. Той също така автоматично предоставя цитати в отговорите, което намалява усилията за проучване, като същевременно поддържа достоверността и надеждността.

Често срещани проблеми при използването на Notebook LM

Въпреки че Notebook LM предлага много предимства, има и няколко предизвикателства, които трябва да се имат предвид:

Основна разговорна AI: Информацията се основава изцяло на ръчно добавени източници. Това води до непълна информация, ако не се управлява ефективно.

Анализи, ограничени до направените заявки: Премиум функциите предлагат анализи, свързани с ежедневния достъп на потребителите и броя на заявките за една седмица. Това не е толкова ценно за проследяването на бизнес или проектни резултати.

Липса на интеграции: Липсват инструменти за сътрудничество и външни интеграции. Notebook LM понастоящем не е подходящ за стабилни екипни или междуплатформени работни процеси.

Ограничени формати на източници: Поддържа само текст, PDF файлове, линкове към уеб страници и качвания от Google Drive, като Google Slides и Docs. Освен това обработва само текстова информация, а не съдържание с много изображения.

Ограничения на отговорите: Базовият план позволява само 50 чат запитвания и три аудио генерирания на ден. NotebookLM Plus предлага 500 запитвания и 20 аудио генерирания на ден, но не е подходящ за нужди с голям обем.

Въпреки че Notebook LM предлага широка гама от приложения, той може да не отговаря на изискванията по отношение на функции, интеграции и гъвкавост, необходими за безпроблемна продуктивност в работна среда. Предвид тези ограничения, е естествено да се обмислят алтернативни AI инструменти за писане.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, ефективно комбинира водене на бележки, управление на задачи и AI възможности в една мощна платформа.

AI Notetaker на ClickUp променя начина, по който екипите провеждат срещи, като предоставя цялостно, автоматизирано решение за записване и управление на съдържанието на срещите. Той се интегрира безпроблемно с популярни платформи като Zoom, Microsoft Teams и Google Meet, като гарантира, че вашите срещи са добре документирани без ръчно усилие.

AI Notetaker се присъединява към вашите срещи като участник, записва дискусиите и предоставя пълен аудиозапис заедно с транскрипт. Той също така генерира кратки резюмета, подчертавайки ключовите моменти и решения, взети по време на срещата.

Notetaker идентифицира и изброява обсъдените задачи, които могат да бъдат изпълнени, като осигурява яснота относно отговорностите и крайните срокове. Тези задачи могат да бъдат автоматично превърнати в задачи в ClickUp, което оптимизира работния ви процес.

Любопитни ли сте да видите как се сравняват ClickUp и Notebook LM? Ето кратко резюме:

Функция NotebookLM ClickUp Интеграция на изкуствен интелект ❌ Основна разговорна AI, зависеща от добавени източници ✅ Обобщава бележкитеГенерира ново съдържаниеСъздава задачи и действияИнтегрира се директно в над 30 инструмента на ClickUpПоддържа разширена автоматизация и работни потоци Сътрудничество ❌Липсват инструменти за сътрудничествоПредлага ограничени възможности за споделяне ✅Сътрудничество в реално времеФункции за споделяне на задачиПоддържа коментиране и незабавно маркиранеНастройваеми опции за разрешения и експортиране Изходни формати ❌Ограничено до Google Docs, PDF файлове и копиране-поставяне ✅Позволява ви да вграждате и импортирате изображения, видеоклипове, електронни таблици, документи, задачи, връзки към срещи, интеграции с над 1000 приложения. Анализи ❌Основни статистически данни за използването на заявки ✅Подробни анализи на графиците на проектите, проследяване на производителността и информация за ефективносттаВключва специален инструмент за таблоПредлага персонализирани изгледи като диаграми на Гант, табла Канбан и изгледи на натоварването Персонализиране ❌Без предварително проектирани шаблони или персонализирани полета ✅Хиляди готови за употреба шаблони Предлага разнообразни персонализирани полета за специфични бизнес нужди

Като цялостен софтуер за съвместна работа с документи, ClickUp предлага лесни за използване решения, които надхвърлят простото водене на бележки.

ClickUp Notepad е предназначен за бързо и безпроблемно водене на бележки. Той е интегриран във всяко работно пространство, за да ви позволи да записвате незабавно идеи или бележки от срещи. Notepad ви позволява също да създавате списъци със задачи и да превръщате всичко в задача.

Простият му интерфейс и форматиране го правят мощно допълнение към вашия набор от инструменти за продуктивност. Той е чудесен и за достъп до вашите бележки от браузър или мобилно устройство.

Научете повече Създавайте впечатляващи документи, редактирайте ги с екипа си в реално време и дори свържете работните си процеси с ClickUp Docs.

Търсите подробни, структурирани документи? ClickUp Docs е решението, от което се нуждаете. Освен подробно форматиране, инструментът ви позволява да вграждате изображения, връзки, задачи и събития от календара.

Функциите за редактиране в реално време улесняват членовете на екипа да се присъединят и да допринесат. Всеки документ има и няколко подстраници, ако всеки се нуждае от отделно пространство. Един документ обхваща всичко – от рутинни прегледи и актуализации на изследователски проекти до структурирани пътни карти.

Научете повече Обобщавайте срещи, извличайте информация от брифинги и дори създавайте пътни карти за проекти с ClickUp Brain.

ClickUp Brain е това, от което се нуждаете, за да намалите ръчния труд, да максимизирате прозренията и да генерирате продуктивни бележки. Инструментът обобщава актуализациите по проектите и предоставя кратки обобщения. Освен това извежда потенциални подобрения, предложения и прозрения.

Той също така открива и създава задачи от срещи. Всеки отговор е снабден с линкове към източниците, което улеснява намирането на източници на документи и линкове. Той предлага усъвършенствана AI автоматизация, като промени в статуса на задачите, базирани на логика, и документация. По този начин се намалява ръчната намеса, подобрява се ефективността на управлението на задачите и се помага на екипите да останат съгласувани с минимални усилия.

Понякога, когато нямате достатъчно време или ресурси, за да създадете документ за вашата среща, ClickUp ви предлага готови за употреба шаблони за водене на бележки.

Научете повече Записвайте мисли, преглеждайте актуализации на проекти и създавайте задачи незабавно с шаблона за бележки от срещи на Clickup.

Когато става въпрос за водене на бележки, шаблонът за бележки от срещи на ClickUp постига перфектния баланс между простота и детайлност. Той включва предварително проектирани раздели за очаквания от срещата, участници, дневен ред и действия, както и специална страница с указания за насърчаване на професионалния етикет.

Освен това можете да добавите няколко подстраници за всеки ден, което го прави идеален за екипни дискусии, проверка на проекти и индивидуални срещи. Всичко, което трябва да направите, е да започнете да пишете, а шаблонът ще се погрижи за останалото.

💡Бонус съвет: Искате да максимизирате потенциала на шаблоните си за изследователски план? Ето няколко стратегии, които можете да следвате: Персонализирайте шаблоните, за да отговарят на вашите конкретни изследователски цели 📊

Разделете сложните задачи на управляеми части 📝

Използвайте последователно форматиране за лесно справяне 📅

Сътрудничество с членовете на екипа за разнообразни идеи 🤝

Редовно актуализирайте шаблоните в зависимост от развитието на проекта ви 🔄

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Ето още няколко алтернативи, които можете да проучите, за да оптимизирате стратегиите си за водене на бележки:

OneNote: Този инструмент за водене на бележки се интегрира с екосистемата на Microsoft. Разполага с богати инструменти за форматиране, синхронизация между устройства и интуитивна организация. Като цяло, той е идеален за лични и професионални бележки. Въпреки това, интерфейсът му понякога може да изглежда претрупан, което затруднява навигацията на новите потребители.

Evernote: Evernote се отличава с голям обем бележки и разполага с няколко доста мощни функции. Той предлага разширено търсене, надеждно маркиране и безпроблемна синхронизация. Накратко, това е първокласно средство за цялостно цифрово архивиране. Един аспект, който трябва да се има предвид, е ценовият му модел и сложният интерфейс.

Apple Notes: Тази опция е известна с безпроблемната си интеграция в устройствата с iOS и macOS. Тя има интуитивен интерфейс, богата медийна поддръжка и силни функции за сигурност. Въпреки това, тя е специфична за екосистемата на Apple и няма функционалност за различни платформи.

Notion: Известен с персонализираните си работни пространства и богати възможности за редактиране на текст, Notion е надежден избор за водене на бележки. Той предлага също бази данни, канбан табла и възможности за сътрудничество за лични бележки, управление на проекти или бази от знания. Поради своята сложност, той изисква по-дълго обучение и понякога има проблеми с производителността.

Google Keep: Подобно на Notebook LM, това е друг продукт на Google. Keep предлага бързо записване на бележки, цветово кодиране, гласови бележки и разпознаване на изображения. Той е чудесен за записване на идеи на различни устройства. Въпреки това, ограничените му възможности за форматиране и организиране могат да разочароват потребителите с по-сложни нужди.

➡️Прочетете също: Как да използвате Notebook LM за управление на вашите изследвания

Подобрете процесите на водене на бележки на работа с ClickUp

Ефективните идеи от срещите могат да доведат до нови клиенти, а ясните и впечатляващи бележки могат да оптимизират изпълнението на задачите. Подходящият инструмент е от съществено значение за повишаване на производителността, сътрудничеството и вземането на решения на работното място. 🤝

Notebook LM предлага солидно начало. Въпреки това, имайки предвид неговите ограничения, може да се запитате: дали това е подходящият инструмент за вас?

За истинско повишаване на производителността основните функции на Notebook LM може да не са достатъчни. Идеалното решение трябва да поддържа всичко – от водене на бележки до изпълнение на проекти. Запознайте се с ClickUp – всеобхватна платформа, която предлага надеждни анализи, бързо водене на бележки и впечатляващи визуализации, всичко това подобрено с AI.

С ClickUp всичко, което трябва да направите, е да започнете да пишете, за да се възползвате максимално от неговите мощни възможности.

Готови ли сте да подобрите воденето на бележки и изпълнението на проекти? Регистрирайте се в ClickUp още днес! 🚀