Топ 10 софтуера за управление на запасите с изкуствен интелект, които да следите през 2025 г.

Помислете за настоящата ситуация с вашите запаси: колко възможни продажби сте загубили поради изчерпани стоки? Или по-лошо, колко пари сте загубили за съхранение на продукти, които почти не се продават?

Това е разочароващо, нали?

Но ето и добрата новина: софтуерът за управление на запасите с изкуствен интелект ви освобождава от тази тежест. С по-умни алгоритми, предсказуема аналитика и проследяване на запасите в реално време, тези инструменти могат да подобрят усилията ви за управление на запасите.

В тази публикация в блога ще разгледаме 10-те най-добри системи за управление на запасите, които ще ви помогнат да възвърнете контрола. Да започнем! 🤸🏽‍♀️

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на запасите с изкуствен интелект?

При избора на софтуер за управление на запасите с изкуствен интелект е важно да се даде приоритет на функциите, които оптимизират управлението на запасите, намаляват разходите и повишават оперативната ефективност.

Търсете следното в приложението за управление на запаси „ “:

Точно прогнозиране на търсенето: AI трябва да анализира историческите продажби, пазарните тенденции и други фактори, за да прогнозира точно бъдещото търсене, като по този начин предотвратява изчерпването на запасите и натрупването на излишъци.

Проследяване на запасите в реално време: Мониторингът на запасите чрез сканиране на баркодове или устройства от Интернет на нещата (IoT) осигурява незабавна видимост на състоянието на запасите на различни места.

Автоматично поръчване: Системата трябва автоматично да генерира поръчки за покупка въз основа на прогнозираното търсене и наличните нива на запасите, като по този начин се намалява ръчната намеса.

Оптимизация на запасите: Динамичните корекции въз основа на данни в реално време помагат за поддържането на оптимални нива на запасите и минимизират разходите за съхранение.

Предсказуема аналитика: Аналитиката, базирана на изкуствен интелект, може да идентифицира тенденции и потенциални прекъсвания, като например повреди на оборудването, за да се предприемат проактивни действия.

Мащабируемост: Софтуерът трябва да расте заедно с вашия бизнес, адаптирайки се към увеличаващия се обем данни и по-сложните нужди на инвентара.

Отчети и анализи: Мощните възможности за отчитане ви позволяват да анализирате тенденциите, да наблюдавате ефективността на запасите и да откривате области за подобрение.

🧠 Интересен факт: Първата известна система за управление на запасите датира от древен Египет, където писарите проследявали зърното и други стоки, за да гарантират, че има достатъчно запаси за населението.

10-те най-добри софтуера за управление на запасите с изкуствен интелект

Ефективното управление на запасите се състои в по-умна, а не в по-усилена работа. Инструментите, базирани на изкуствен интелект, правят това по-лесно от всякога.

Ето 10 страхотни опции, които си заслужава да разгледате. 🧐

1. ClickUp (Най-добър за управление на запасите и автоматизация на задачите с изкуствен интелект)

Ако търсите начин да контролирате запасите си без допълнителни усилия, ClickUp може да е точно това, от което се нуждаете.

Като универсално приложение за работа, ClickUp улеснява създаването на система за инвентаризация . Нека видим как.

ClickUp Brain

Дръжте инвентара си под контрол с ClickUp Brain

Започнете с ClickUp Brain, интелигентен AI инструмент, който трансформира рутинните задачи по управление на запасите. Той анализира данните в цялото ви работно пространство, за да подчертае недостига на запаси, бавно движещите се артикули и оптималното време за повторна поръчка.

Той дори предлага следващи стъпки, като създаване на поръчки за покупка или предупреждаване на екипа ви, когато запасите са ниски, действайки като виртуален асистент за вашите запаси.

ClickUp Automations

Автоматично задавайте задачи за поръчка на стоки с ClickUp Automations

След това нека поговорим за автоматизациите на ClickUp от . Те могат да помогнат при управлението на запасите, като се занимават с повтарящи се задачи, като актуализиране на нивата на запасите или изпращане на напомняния, когато е време за попълване на запасите.

Например, ако член на екипа регистрира проблем със запасите, автоматизацията може незабавно да уведоми управителя на склада.

Цели на ClickUp

Искате да съгласувате управлението на запасите с по-големите си цели? ClickUp Goals го прави възможно.

Той ви позволява да зададете количествени цели за запасите и да проследявате всеки етап от обработката на артикулите. Например, можете да зададете цели като „Допълнете запасите с 200 артикула този месец“ или „Намалете разминаванията в запасите до под 5%“.

Можете също да споделите целите за инвентара с персонала на склада или мениджърите на веригата за доставки, за да се уверите, че всички са на една вълна.

ClickUp Chat

Прикачете отчети за запасите, документи за поръчки или споразумения с доставчици директно в ClickUp Chat за бърза справка.

А когато става въпрос за комуникация, ClickUp Chat обединява всичко. Можете да запазите всички разговори, свързани с конкретни задачи.

Той ви позволява директно да превръщате разговорите, свързани с инвентара, в изпълними задачи в чата, като по този начин гарантира, че никакви важни актуализации няма да бъдат пропуснати. Когато всички са на една и съща страница, координацията е по-бърза и грешките са по-малко.

Шаблон за управление на запасите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за управление на запасите на ClickUp е създаден, за да ви помогне да следите артикулите в запасите си.

Добавете шаблона за управление на запасите „ ClickUp Inventory Management Template“ и организирането на запасите ви ще стане лесно. Този шаблон съхранява всички подробности за вашите запаси на едно място, което ви помага да избегнете грешки като двойни поръчки или загуба на следа от доставките.

Освен това, този шаблон за инвентаризация „ “ ви помага да:

Следете нивата на запасите, движенията и промените в цените.

Организирайте подробностите за продуктите, като цени и изображения, в проста база данни.

Анализирайте тенденциите, за да вземете интелигентни решения кога да попълните запасите.

Най-добрите функции на ClickUp

Безпроблемна интеграция: Свържете ClickUp с инструменти като Google Calendar и Zapier за гладки работни процеси и елиминирайте необходимостта от превключване между няколко приложения.

Ограничения на ClickUp

Поради широкия си набор от функции и опции за персонализиране, новите потребители може да се сблъскат с период на обучение.

Някои потребители съобщават, че мобилната версия на ClickUp няма определени функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 USD/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

🔍 Знаете ли, че... Съвременната технология за баркодове, която промени управлението на запасите, е изобретена през 1952 г. от Норман Джоузеф Уудланд и Бърнард Силвър. Тя революционизира начина, по който се проследяват и управляват продуктите.

чрез Zoho Inventory

Zoho Inventory е гъвкав софтуер за управление на запасите, създаден да помага на бизнеса да управлява с точност складовите наличности, поръчките и продажбите.

От продажби през множество канали до управление на запасите в складове, Zoho Inventory предоставя инструменти за проследяване на запасите, автоматизиране на операциите и ефективно задоволяване на нуждите на клиентите.

Възможностите за интеграция и опциите за персонализиране го правят подходящ за бизнеса от всякакъв мащаб. Освен това, той поддържа различни валути и данъци, което го прави подходящ за международни операции.

Най-добрите функции на Zoho Inventory

Използвайте баркод и RFID системи, за да следите артикулите и да проследявате точно запасите по партида или сериен номер.

Получавайте известия за ниски запаси, като зададете точки за повторна поръчка, което ви помага да сте информирани и да предотвратите изчерпване на запасите.

Справяйте се с пиковете в продажбите с инструменти за забавени поръчки или изпълнявайте поръчките чрез дропшипинг.

Генерирайте тарифи на превозвачите, етикети за доставка и актуализации за проследяване директно в платформата.

Ограничения на Zoho Inventory

Функциите за отчитане, като например отчетът „Stock Count“ (Преброяване на запасите), се считат за недостатъчни от някои потребители.

Системата не поддържа присвояване на тегло на варианти на продукти, което налага ръчно въвеждане на теглото на пакети, съдържащи няколко артикула.

Цени на Zoho Inventory

Стандартен: 39 $/месец на потребител

Професионална версия: 99 $/месец на потребител

Премиум: 159 $/месец на потребител

Enterprise: 299 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Inventory

G2: 4. 3/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (390+ отзива)

3. Cin7 (Най-добър за интегриране на управлението на запасите с POS и платформи за електронна търговия)

чрез CIN7

CIN7 е свързана платформа за управление на запасите, създадена да подкрепя вашия бизнес на всеки етап. Тя комбинира видимост на запасите в реално време с автоматизация, за да ви даде пълна представа за вашите запаси в различните системи, канали за продажби и региони.

Инструментът ви помага да проследявате изтичането на срока на годност на партидите/сериите и да създавате SKU, съобразени с вашите продуктови вариации. Освен това, с усъвършенствано прогнозиране на запасите и над 700 предварително създадени интеграции, можете да оптимизирате сложни операции като запаси на няколко места, B2B електронна търговия и изпълнение на поръчки.

Най-добрите функции на CIN7

Прогнозирайте запасите с ForesightAI и предвиждайте търсенето до 24 месеца напред.

Достъп до нивата на наличностите в реално време, действителните разходи за продадени стоки и отчети за крайните разходи, за да вземете по-добри бизнес решения.

Проследявайте запасите на различни места с функции като управление на складовите места и планиране на различни места.

Използвайте вградените EDI и 3PL за интегриране с логистичен софтуер на трети страни и големи търговци на дребно.

Ограничения на CIN7

Някои потребители считат, че цените на Cin7 са по-високи.

Cin7 се възприема като по-малко адаптивен в сравнение с други решения за управление на запасите.

Цени на CIN7

Стандартен: 349 $/месец за 5 потребители

Предимства: 599 $/месец за 10 потребители

Разширено: 999 $/месец за 15 потребители

Omni: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CIN7

G2: 4. 2/5 (270+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 700 рецензии)

🧠 Интересен факт: Терминът „управление на запасите точно навреме“ е въведен за първи път от Toyota през 70-те години на миналия век. Този подход има за цел да намали нивата на запасите, като стоките се получават само когато са необходими в производствения процес.

4. DEAR Inventory (Най-добър за управление на запасите и поръчките в производството)

чрез DEAR Inventory

Създаден за предприятия в областта на търговията на дребно, търговията на едро и производството, DEAR Inventory предлага инструменти за автоматизация, проследяване в реално време и безпроблемна интеграция с други системи като Xero, QuickBooks и големи платформи за електронна търговия.

DEAR е известен със своя модул за автоматизация и B2B портал, който ви позволява да елиминирате повтарящите се задачи и да предоставите на клиентите директен достъп за управление на техните поръчки.

Най-добрите функции на DEAR Inventory

Автоматично синхронизирайте фактури, сметки и плащания с Xero или QuickBooks, като намалите ръчното въвеждане на данни.

Предлагайте самообслужваща платформа за управление на поръчки, разглеждане на каталози и достъп до опции за повторни поръчки за по-голяма удовлетвореност на клиентите.

Използвайте DEAR POS на различни устройства за онлайн и офлайн транзакции, програми за лоялност и възстановяване на суми.

Използвайте модула за автоматизация на DEAR, за да зададете условия, планирате отчети и задавате уведомления за задачи в различни отдели, като склад, продажби и счетоводство

Ограничения на DEAR Inventory

Той налага ограничения върху броя на API заявките на минута и на ден, което може да забави синхронизацията на данните.

Няма мобилно приложение за използване в движение.

Цени на DEAR Inventory

Цена: 249 $/месец за 5 потребители

Оценки и рецензии за DEAR Inventory

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Концепцията за RFID (радиочестотна идентификация) за управление на запасите беше въведена в началото на 2000-те години и позволява проследяване на стоките в реално време, подобрявайки точността и намалявайки човешките грешки в процесите по управление на запасите.

5. Fishbowl Inventory (най-подходящ за потребители на QuickBooks, които търсят усъвършенствани решения за управление на запасите и производството)

чрез Fishbowl Inventory

Fishbowl Inventory ви гарантира, че винаги ще имате пълен контрол над запасите си. Това е интуитивен софтуер за управление на запасите, базиран на изкуствен интелект, специално създаден за производствени, складови и транспортни фирми. Неговата отличителна характеристика е видимостта в реално време, като предоставя актуални данни за нивата на запасите, за да помогне на фирмите да избегнат презапасяването или изчерпването на запасите.

Софтуерът за оптимизация на запасите „ “ се отличава с персонализирани работни процеси и автоматизация, като ви дава гъвкавост да задавате автоматизирани точки за повторна поръчка, да създавате пакети от продукти и да предлагате заместващи продукти.

Най-добрите функции на Fishbowl Inventory

Синхронизирайте данните с счетоводните системи, за да свържете движението на запасите с паричния поток без усилие.

Определете прагове за запасите и позволете на Fishbowl да генерира автоматично поръчки за покупка, като по този начин предотвратява недостиг или излишък на запаси.

Предлагайте алтернативни артикули, когато основните продукти са изчерпани, за да поддържате удовлетвореността на клиентите и да запазите продажбите.

Използвайте баркодове, за да проследявате движението на запасите в различни местоположения с прецизност и бързина.

Ограничения на Fishbowl Inventory

Въпреки че Fishbowl предлага богат набор от функции, той може да създава ограничения при персонализацията.

Производителността на Fishbowl може да се влоши при много големи бази данни, което се отразява на ефективността.

Цени на Fishbowl Inventory

Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Fishbowl Inventory

G2: 4,0/5 (над 260 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (980+ отзива)

6. Unleashed Software (най-добър за съвместно управление на покупките, складирането, продажбите и производството)

чрез Unleashed Software

Unleashed Software предлага предимство в управлението на вашите запаси и операции. Той предоставя полезна информация с пълен контрол над запасите от продукти, независимо дали става въпрос за проследяване на материали, готови продукти или консумативи.

Неговата мащабируемост е идеална за развиващи се бизнеси и се свързва безпроблемно с различни счетоводни и електронни търговски платформи. Софтуерът е предназначен за индустрии, които изискват прецизно проследяване, като например производството и дистрибуцията.

Най-добрите функции на Unleashed Software

Автоматично актуализирайте нивата на запасите при извършване на транзакции, като осигурявате актуална информация за нивата и движението на запасите.

Задайте известия за ниски нива на запасите, предстоящи дати на изтичане на срока на годност или други ключови събития, свързани с инвентара, за да предвидите потенциални проблеми.

Създайте персонализирани тригери за повторна поръчка, за да попълвате автоматично запасите въз основа на предварително определени критерии, спестявайки време и избягвайки изчерпване на запасите.

Използвайте изкуствен интелект, за да прогнозирате търсенето и да коригирате нивата на запасите си съответно, като по този начин гарантирате, че винаги разполагате с достатъчно количества, за да отговорите на нуждите на клиентите.

Ограничения на софтуера Unleashed

Потребителите са съобщили за трудности при интегрирането на Unleashed с други системи, като например Xero.

За да овладеете всички функции на платформата, може да е необходимо значително време.

Цени на софтуера Unleashed

Средна цена: 380 $/месец за 3 потребители

Голям: 710 $/месец за 8 потребители

Large Plus: 1080 долара/месец за 20 потребители

Оценки и рецензии на Unleashed Software

G2: 3,9/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 280 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Прогнозирането на търсенето с помощта на изкуствен интелект може да помогне на бизнеса да се подготви за сезонни промени, промоции и дори глобални прекъсвания в веригата на доставки, като гарантира, че разполага с подходящите продукти в подходящото време.

7. Peak AI (Най-добър за AI-базирани анализи за балансиране на нивата на запасите и търсенето)

чрез Peak AI

Peak AI оптимизира основните бизнес процеси като управление на запасите и ценообразуване. Той създава персонализиран AI инструмент за всеки бизнес, съобразен с неговите уникални нужди, продукти и данни. Независимо дали управлявате милиони или милиарди приходи, Peak AI работи в цялата ваша организация, за да подобри производителността, да намали разходите и да увеличи печалбите.

Това ви помага да избегнете изчерпване на запасите, да подобрите паричния поток и да гарантирате, че подходящите продукти са винаги на разположение в подходящия момент.

Най-добрите функции на Peak AI

Изпълнете споразуменията за ниво на обслужване (SLA) и целите за навременна доставка в пълен обем (OTIF), като разполагате с правилния запас на правилното място в правилното време.

Намалете загубите и увеличете печалбата, като оптимизирате нивата на резервните запаси и намалите разходите за доставка в цялата си дистрибуторска мрежа.

Освободете оборотния капитал, намалете ненужните запаси и фокусирайте ресурсите върху артикулите с високо търсене за оптимизиране на веригата на доставки.

Ограничения на Peak AI

Интегрирането на Peak AI в съществуващите бизнес процеси може да бъде сложно

Настройването и персонализирането на автоматизациите може да бъде сложно.

Цени на Peak AI

Персонализирани цени

Най-високи оценки и рецензии за изкуствен интелект

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡Съвет от професионалист: Използвайте софтуер за управление на поръчки, за да съхранявате всичките си поръчки на едно място. Той автоматизира проследяването, актуализирането на запасите и фактурирането, което ви спестява време и намалява грешките.

8. ThroughPut AI (Най-добър за ефективност на веригата на доставки и прогнозиране на търсенето с AI)

чрез ThroughPut AI

ThroughPut интегрира критични данни от цялата ви дейност, за да идентифицира предизвикателствата и неефективността в управлението на запасите, което позволява по-интелигентно вземане на решения.

Чрез своите усъвършенствани AI възможности, ThroughPut оптимизира управлението на капацитета, планирането на запасите и логистиката ( ), за да постигне значителни подобрения както в оперативните, така и във финансовите резултати.

Най-добрите функции на ThroughPut AI

Направете краткосрочни прогнози за търсенето, което ще ви позволи да коригирате продуктовия микс и нивата на запасите съответно.

Автоматично пребалансирайте излишъците и недостигащите артикули, за да подобрите наличността, намалите работния капитал и повишите рентабилността.

Използвайте правилно оразмеряване на буфера, за да сведете до минимум загубите на запаси, като същевременно следите потреблението на буфера, за да се съобразите с препоръчителните нива на запаси за краткосрочни и дългосрочни нужди.

Ограничения на ThroughPut AI

Прогнозите могат да бъдат ненадеждни, ако историческите данни, използвани за обучение, са непълни, неточни или пристрастни.

AI може да има затруднения да реагира бързо на неочаквани събития, като например пикове в търсенето или проблеми в веригата за доставки.

Цени на ThroughPut AI

Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на ThroughPut AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... Подобрените с изкуствен интелект прогнозни анализи могат да предвидят промени на пазара, като например промени в потребителските предпочитания или икономическите условия, помагайки на компаниите да адаптират стратегиите си за управление на запасите в реално време.

9. Inventory Planner от Sage (най-добър за прецизно прогнозиране и планиране на запасите)

чрез Lightspeed

Inventory Planner by Sage предлага прецизен и надежден подход към управлението на запасите, който ви дава възможност да вземате решения въз основа на данни. Разширеното прогнозиране на търсенето, автоматизираното генериране на поръчки за покупка и стабилното управление на множество местоположения гарантират точността на запасите.

Създаден, за да се адаптира към променящите се тенденции в продажбите и динамиката на пазара, Inventory Planner помага на бизнеса да максимизира печалбите си, като същевременно минимизира загубите.

Най-добрите функции на Inventory Planner

управление на веригата на доставки. Прилагайте усъвършенствани алгоритми за анализ на исторически данни за запасите, сезонността и пазарните тенденции за точни прогнози за продажбите

Управлявайте бюджетите си за покупки с инструменти за отворени покупки, пригодени за бизнеса с сезонни колебания или променящи се нужди от запаси.

Идентифицирайте излишните запаси, като използвате показатели като дата на последното продажба, разходи за излишъци и единици, за да възстановите паричния поток и да подобрите състоянието на запасите.

Свържете се с платформи като Shopify, за да извличате данни за продажбите в реално време за точни прогнози и решения относно запасите.

Ограничения на Inventory Planner

Някои потребители съобщават, че функцията за прогнозиране не винаги показва необходимите данни.

Забелязани са случаи на неотзивчива или безразлична поддръжка на клиенти.

Цени на Inventory Planner

Essential: 119 $/месец на потребител

Екип: 249,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Inventory Planner

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,6/5 (над 30 отзива)

10. Katana (Най-добър за управление на запасите в реално време и планиране на производството за производители)

чрез Katana

Katana фокусира производствените ви операции с помощта на своята AI-базирана облачна платформа. Създадена специално за многоканални продавачи, тя преодолява разликата между проследяването на запасите и планирането на производството, като ви предоставя пълна картина на вашите операции в реално време.

От проследяване на суровините и мониторинг на производствения процес до гарантиране на навременното изпълнение на поръчките, Katana предоставя ефективна и полезна информация. Като софтуер за управление на запасите в електронната търговия от типа „ “ с визуално планиране на производството, той е съобразен с нуждите на малките и средни производители.

Най-добрите функции на Katana

Получавайте актуална информация в реално време за суровините, незавършената продукция (WIP) и готовите продукти в различни местоположения.

Плъзгайте и пускайте задачи на интуитивен табло, за да планирате производството, да приоритизирате поръчките и да разпределяте ресурсите ефективно.

Управлявайте подробни спецификации (BOM) за всеки продукт, като гарантирате точни изчисления на разходите и доставки на суровини.

Синхронизирайте данните за запасите и продажбите с популярни платформи като Shopify, WooCommerce и BigCommerce за актуализации в реално време.

Ограничения на Katana

Някои потребители са отбелязали невъзможността да проследяват доставките в рамките на системата.

Наблюдавани са случаи на софтуерни проблеми и бавна скорост на зареждане.

Цени на Katana

Стартово ниво: 199 USD/месец на потребител (фактурира се тримесечно)

Стандартен: 399 $/месец на потребител (фактурира се тримесечно)

Професионална версия: 899 USD/месец на потребител (фактурира се тримесечно)

Оценки и рецензии за Katana

G2: 4. 4/5 (50+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 160 рецензии)

Позволете на ClickUp да се погрижи за вашите запаси безпроблемно

AI в софтуера за управление на запасите променя начина, по който фирмите следят, оптимизират и прогнозират запасите. С автоматизацията и информацията в реално време можете да спестите време, да намалите разходите и да оптимизирате складовите операции.

Сред 10-те опции, разгледани по-горе, ClickUp се отличава с гъвкавостта си и богатия набор от функции.

ClickUp Brain съхранява цялото ви знание на едно място, което улеснява достъпа до всичко. Автоматизацията се грижи за повтарящите се задачи, като актуализиране на нивата на запасите или изпращане на напомняния за попълване на запасите, което ви дава повече време да се съсредоточите върху важните неща.

Освен това, ClickUp Goals ви позволява да проследявате напредъка си и да се уверите, че всичко е в съответствие с бизнес целите ви.

Всички тези функции правят ClickUp мощно решение за бизнеса, който иска да оптимизира операциите си и да бъде винаги една крачка напред. Регистрирайте се безплатно в ClickUp и преодолейте с лекота предизвикателствата при управлението на запасите!