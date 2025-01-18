15-те най-добри алтернативи на Facebook групите през 2025 г.

Търсите място, където да създадете процъфтяваща онлайн общност за най-ценните си аудитория? Facebook групите може да са лесен начален пункт, но често не са достатъчни, когато общността ви расте и се развива.

След като първоначалният ентусиазъм утихне, вероятно ще забележите, че платформата не разполага с необходимите за изграждането на бизнес, ориентиран към общността, функции, като например персонализирано брандиране, разширени аналитични инструменти и инструменти за управление на събития.

Ето защо сме съставили списък с най-добрите алтернативи на Facebook групите. От безплатни приложения за съобщения до мощен софтуер за видео стрийминг, тези прости безплатни платформи за общности са пълни с функции, предназначени да свързват, ангажират и разширяват вашата общност по начина, по който искате.

⏰ 60-секундно резюме 15 най-добри алтернативи на Facebook групите: ClickUp: Най-доброто решение за групова работа с инструменти за управление на проекти и работни процеси Slack: Най-подходящ за професионалисти и корпоративни екипи Discord: Най-подходящ за стриймъри и геймъри Mighty Networks: Най-доброто решение за създаване на онлайн общност с бял етикет LinkedIn: Най-подходящ за професионални мрежи и групи, специфични за дадена индустрия. Discourse: Най-подходяща за създаване на структурирани форуми за общности с отворен код Circle: Най-подходяща за платформи за общности с вградени инструменти за създаване на курсове Kajabi Communities: Най-доброто решение за хостинг и продажба на онлайн курсове Patreon: Най-подходящ за създаване на общност за монетизиране на съдържание BuddyBoss: Най-доброто решение за създаване на персонализирани онлайн общности Reddit: Най-доброто място за свързване с хора със сходни интереси в нишови общности Bettermode: Най-доброто решение за управление на професионални клиентски общности с бял етикет на вашия уебсайт Telegram: Най-подходящ за хостинг на големи групи с монетизирани излъчвания и канали. WhatsApp: Най-подходящ за изграждане както на лични, така и на професионални общности Hivebrite: Най-подходяща за изграждане на мрежи от бивши възпитаници и професионални общности Опитайте ClickUp безплатно! 🚀

Защо да изберете алтернативи на Facebook групите?

Facebook групите са лесен и популярен начин да се свържете с хора и да създадете онлайн общности, благодарение на широкия си обхват и достъпност. Но те имат и някои ограничения:

1. Неефективно споделяне на файлове

Файловете и прикачените файлове са разпръснати из публикациите и коментарите във всяка Facebook група, което затруднява намирането и организирането им. Трябва да превъртате безкрайно, за да намерите конкретни публикации или документи.

2. Липса на персонализация

Разбира се, Facebook групите са лесни за създаване, но не са особено адаптивни. Искате да промените оформлението, шрифта или потребителското изживяване, за да отразят по-добре вашата марка? Не можете. Трябва да се примирите с универсалния подход на Facebook.

3. Неорганизирани дискусии

Управлението на Facebook група може да се усеща като работа на непълен работен ден. Между спам акаунти, тролове и ограничени администраторски контроли е трудно да се поддържа гладкото функциониране. И тъй като инструментите на Facebook са доста строги, не можете да персонализирате начина, по който управлявате публикациите, одобренията или модерацията.

Ето добрата новина: Facebook не е единствената платформа за изграждане на общности. Има няколко платформи, които ви дават много по-голям контрол и ви помагат да създадете пространство, което отговаря точно на вашата марка.

Някои от алтернативите на Facebook групите дори предлагат инструменти за монетизиране и ангажиране на общността.

15-те най-добри алтернативи на Facebook групите: на един поглед

Име на инструмента Най-добри функции Подходящо за Цени ClickUp Управление на задачи и проекти, персонализирани работни пространства, инструменти за сътрудничество в реално време и вградени шаблони за управление на общности. Групово сътрудничество Безплатно Slack Организирани разговори, директни съобщения, споделяне на работа Работно място Безплатно Discord Безплатни форуми, стрийминг на игри Форуми за игри Безплатно Mighty Networks Затворени членства, People Explorer, AI-подпомагано ангажиране на членовете Безплатни и платени общности + курсове, предавания на живо и събития 41 $/месец LinkedIn Професионално мрежуване, целеви групови дискусии Общности, фокусирани върху конкретни индустрии Безплатно Discourse Форуми с отворен код, инструменти за модерация Софтуер с отворен код (GitHub) 50 $/месец Circle Платформа за общности, директни съобщения и курсове Общности 89 $/месец Kajabi Community Асинхронни курсове, имейл маркетинг и фунии Асинхронни курсове и прости членства 55 $/месец Patreon Членство на базата на абонамент Творци и артисти 5% от приходите BuddyBoss Персонализирана платформа за общности и опции за интегриране на онлайн курсове Изграждане на брандирани общности 299 $/година Reddit Дискусионни форуми, оценки на отговори Отворени форуми за разговори Безплатно Bettermode Форуми с бял етикет за уебсайтове Общности на клиенти на уебсайт 19 $/месец Telegram Монетизирани излъчвания, канали и чат Излъчвания на живо + съобщения Безплатно WhatsApp Криптиран чат (1:1 + групи), WiFi обаждания, работи с мобилни устройства 1:1 и групови разговори Безплатно Hivebrite Форуми, управление на събития и борси за работа Общности на възпитаници Персонализирано

15-те най-добри алтернативи на Facebook групите

Тествахме широка гама от платформи за общности, за да намерим най-добрите алтернативи на Facebook групите, и с удоволствие споделяме нашите заключения. Ето най-добрите опции, които ви позволяват да създадете своя собствена онлайн общност с подобрено потребителско преживяване.

Започнете с ClickUp Chats Свържете се с хора в ClickUp и сътрудничете в реално време.

Ако търсите алтернатива на Facebook групите, която да ви помогне да се свържете и да изградите значими връзки с членовете на вашата общност, ClickUp е точно това, от което се нуждаете.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, документи и комуникация в екип, всичко в една платформа — ускорено от автоматизация и търсене с изкуствен интелект от ново поколение. Можете да го използвате, за да каните членове като гости или да ги добавите към работното си пространство за гладка съвместна работа по проекти за изграждане на общности.

С ClickUp Chat можете да изпращате лични съобщения за индивидуални взаимодействия. Ако сътрудничите или наставлявате член на екипа, можете лесно да превърнете разговорите си в изпълними задачи.

За разлика от групите във Facebook, не е необходимо да добавяте многократно множество прикачени файлове. ClickUp Chat ви позволява да свързвате задачи и съобщения, за да сте сигурни, че всички са запознати с контекста. Можете също да организирате чата в пространства, като създадете отделни публични и частни канали за различни идеи или проекти.

Имате нужда да споделите новини с цялата общност? Използвайте публикациите, за да правите съобщения, да провокирате дискусии или да споделяте интересни идеи.

Свържете се с членовете на вашата общност и проследявайте задачите с помощта на ClickUp Chat

А най-хубавото? Можете да намерите всяко съобщение, като използвате функцията за търсене в чата. Няма повече превъртане на стотици съобщения, за да намерите нужната информация.

Започването е изключително лесно с шаблона за управление на общности на ClickUp. Това е готова за употреба настройка, която ви помага да организирате работното си пространство, да планирате комуникационни стратегии, да оптимизирате работните процеси и да започнете да изграждате своята общност, без да губите време в размисли.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции може да обърка новите потребители и да изисква време, за да се усвои.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Нашето предизвикателство беше да създадем виртуална организация, която да осигурява достатъчна структура, без да ограничава различните екипи, всеки от които с различна култура и стил на работа. Тайната беше да възприемем подход, при който всички споделят най-добрите си практики по време на работа. Резултатът е виртуална култура на сътрудничество, която е наистина самоуправляема и постоянно се самоусъвършенства чрез иновации и обратна връзка от потребителите.

2. Slack (най-подходящ за сътрудничество на работното място и в корпоративната среда)

чрез Slack

Slack е популярно средство за корпоративна комуникация, предназначено за сътрудничество в екип и управление на онлайн общности. За разлика от групите във Facebook, Slack поддържа организация и професионализъм. Можете да създавате частни пространства или канали за конкретни теми, да прикачвате файлове за лесно сътрудничество и да създавате подгрупи за конкретни дискусии.

Искате да се свържете с член в реално време за подробни разговори? Използвайте Huddle. Slack ви позволява също да запазвате важни съобщения отделно, за да имате лесен достъп до тях по-късно.

Най-добрите функции на Slack

Закачете важни съобщения и ресурси в каналите за лесен достъп

Персонализирайте настройките за известия, за да намалите разсейването

Задавайте напомняния в разговорите, за да сте в крак с важните задачи.

Ограничения на Slack

Разговорите се изтриват автоматично след 90 дни в безплатния план.

Цени на Slack

Безплатно

Предимства: 8,75 $/месец

Business+: 15 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 33 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 27 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Slack?

Най-добрите аспекти на Slack са интуитивните му канали за комуникация, които позволяват организирано сътрудничество в рамките на нашите екипи. Функции като дискусии в низове, споделяне на файлове и интеграция с инструменти като Google Drive, Trello и Zoom правят работните процеси безпроблемни. Безплатните планове имат ограничен капацитет за съхранение на споделени файлове.

3. Discord (най-подходящ за игри и стрийминг на живо)

чрез Discord

Discord предлага нов начин да се свържете и да разширите вашата общност, особено за тези, които ценят взаимодействията в реално време. Работи чудесно за пряко излъчване, игри или неформални дискусии. Членовете на екипа могат дори да добавят емотикони и стикери, да създават персонализирани аватари и да използват звукови ефекти, за да подобрят ангажираността на общността.

Искате да оптимизирате сървъра си? Опитайте някои трикове за Discord, като създаване на канали по конкретни теми, за да поддържате разговорите фокусирани и организирани. Можете също да зададете персонализирани разрешения за всеки канал, като по този начин гарантирате достъп до подходящо съдържание и предотвратявате пренаселените чатове.

Най-добрите функции на Discord

Интегрирайте платформи като Twitch и YouTube, за да централизирате взаимодействията в общността.

Автоматизирайте задачи като посрещане на нови членове и управление на роли с AI ботове.

Комуникирайте безпроблемно с опции за глас и текст

Добавете до 250 000 членове в Discord сървъри

Ограничения на Discord

Въпреки че гласовият чат е наличен, той не разполага с вградени видео функции.

Цени на Discord

Безплатни

Discord Nitro Basic: 2,99 $/месец

Discord Nitro: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за Discord

Capterra: 4,7/5 (над 450 отзива)

G2: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Discord?

Обичам колко лесен за използване е Discord. Той е бърз и има страхотен интерфейс. Много е лесно да създавате различни групи и общности и е забавно да общувате с другите.

4. Mighty Networks (най-подходяща за създаване на онлайн общност с бял етикет)

чрез Mighty Networks

Mighty Networks ви позволява да създадете напълно брандирана и печеливша общност. Можете да добавите вашите курсове, членства и оферти на едно място. Платформата предлага гъвкави модули, наречени Spaces, с които можете да добавите персонализирани функции за вашата общност.

MightNetworks предлага и опции за пряко излъчване и чат в реално време. Членовете на общността могат лесно да се присъединят от уеб, Android или iOS и да се свързват помежду си чрез лични съобщения или чатове в малки групи.

Най-добрите функции на Mighty Networks

Интегрирайте приложения на трети страни, за да организирате събития

Мащабирайте без усилие, без ограничения за хостове, членове или модератори.

Разработете мобилно приложение с вашата марка, за да персонализирате преживяването на вашата общност.

Създайте библиотеки с ресурси и планирайте съдържанието за вашите курсове

Ограничения на Mighty Networks

Не предлага безплатен план.

Новите потребители, които са запознати с Facebook групите, може да имат затруднения да се адаптират в началото.

Цени на Mighty Networks

Общност: 49 $/месец

План за курсове: 119 $/месец

Бизнес: 219 $/месец

План „Path-to-Pro“: 430 долара на месец

Оценки и рецензии за Mighty Networks

G2: 4. 6/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 80 отзива)

Какво казват реалните потребители за Mighty Networks?

В продължение на години бях домакин на моята общност от подкастъри и създатели на съдържание във Facebook група. Но едно голямо нещо, което винаги ни пречеше, беше разсейването. Сега, в нашата общност Mighty Network, Podcasters Connect, хората знаят, че когато влязат, няма да бъдат бомбардирани от всички разсейващи фактори, които съпътстват типичните социални медии. Единственото предизвикателство, което имам с Mighty Networks, е системата „Plan“. Прехвърлянето на съществуващите клиенти към платформата се оказа по-трудно, отколкото първоначално мислех. Но бавно започвам да се справям.

💡Съвет от професионалист: Създайте мобилно приложение с изцяло брандиран дизайн за вашата общност, като използвате Mighty Pro и добавите логото и цветовата тема на вашата компания.

5. LinkedIn (най-подходящ за професионални контакти и групи, специфични за даден бранш)

чрез LinkedIn

Групите в LinkedIn предлагат фантастичен начин за изграждане на общност в рамките на платформа за социални медии. Това е много подобно на групите във Facebook, но с по-професионален характер. Тези групи създават пространство за общност, където хора със сходни интереси могат да се свързват, да обменят идеи и да се развиват заедно.

Можете да зададете правила за групата, да поканите вашите контакти да се присъединят към групи и да добавите линка към групата във вашия LinkedIn профил. Това ви помага да сте в крак с тенденциите в бранша, докато изграждате общност, която добавя реална стойност. LinkedIn ви позволява също да пускате платени реклами, за да промотирате вашата група.

Най-добрите функции на LinkedIn

Достъп до глобални възможности за създаване на контакти отвъд географските граници

Споделяйте блогове, технически документи, инфографики, видеоклипове и други с целева аудитория.

Използвайте групите, за да провеждате проучвания на пазара и да сте в крак с тенденциите.

Ограничения на LinkedIn

Тя не предлага вградени опции за монетизиране на вашата група.

Прякото излъчване е прекалено сложно, изисква одобрение и външен софтуер за настройка.

Цени на LinkedIn

Безплатно

Премиум: 29,99 $/месец

Бизнес: 59,99 $/месец

Рейтинги и отзиви в LinkedIn

G2: 4. 3/5 (350+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за LinkedIn?

Харесва ми, че хората могат да споделят съдържание, с което се идентифицират, важни теми, общи интереси, важни обяви за работа и статии (в LinkedIn). Бих искал да е по-лесно да се търси съдържание от минали публикации, вместо да се превърта дълго.

✨ Интересен факт: Групите в LinkedIn датират от 2005 г., което ги прави едно от най-старите онлайн инструменти за общности, които все още се използват днес!

6. Discourse (най-подходяща за създаване на структурирани форуми за общности с отворен код)

чрез Discourse

Discourse е платформа с отворен код, хоствана на GitHub. Тя е като модерна версия на класическите дискусионни форуми. Discourse ви позволява да добавяте модератори на общността и разполага с удобна функция за известия, която ви държи в течение, когато някой отговори на вашите публикации.

Въпреки това, Discourse е много базова платформа в сравнение с някои от по-напредналите платформи за общности. Тя е най-подходяща за общности от разработчици с известни познания по програмиране, тъй като самостоятелното й настройване може да бъде трудно.

Най-добрите функции на Discourse

Проследявайте и управлявайте съдържанието ефективно с проста система за опашки за модератори.

Персонализирайте известията, като настроите подробни сигнали за наблюдение на конкретни категории.

Поддържайте контрол и разрешавайте проблемите ефективно с помощта на основно проследяване на логовете.

Следете безпроблемно взаимодействията на потребителите, като използвате полезни бележки на персонала за ангажираността на много членове.

Ограничения на дискурса

Discourse е проектиран с оглед на разработчиците и изисква системни администраторски умения за хостинг и настройка.

Преминаването от друга платформа за лични общности към Discourse може да бъде трудно и отнемащо време.

Цени на Discourse

Стартово ниво: 20 $/месец

Стандартен: 100 $/месец

Бизнес: 500 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Discourse

Capterra: Недостатъчно отзиви

G2: 4,0/5 (над 60 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Discourse?

Discourse е много лесен за използване и позволява отворена дискусия в платформа от типа форум. Той е достатъчно адаптивен, като можете да създавате различни теми и категории, а също и да проследявате активността на потребителите.

💡Съвет от професионалист: Ако не сте технически подготвени, Discourse предлага услуга за изграждане на общност за вас, но тя е с висока цена – около 100 долара на месец.

чрез Circle

Circle е платформа за общности, предназначена за творци, треньори и предприемачи, които искат да получават пасивен доход чрез своите курсове и събития. В рамките на платформата можете да създавате групи на базата на кохорти и уроци с постепенно разкриване на информация, да изпращате масови директни съобщения и да провеждате индивидуални или групови треньорски сесии.

Тя дори ви позволява да създадете личен фийд за всички членове на общността и да изпращате автоматични седмични обобщения, за да подобрите ангажираността. Най-добрата функция на Circle е изживяването с видео на живо. Можете да зададете работно време, да провеждате сесии AMA на живо и да правите стрийминг на живо, за да взаимодействате с вашата общност.

Най-добрите функции на Circle

Персонализирайте платформата, за да отразява уникалната идентичност на вашата марка.

Улеснете частните и директни съобщения и груповите дискусии, за да насърчите по-дълбоки връзки.

Създайте персонализирани целеви страници за събития на живо

Ограничения на кръга

Пространствата не са многофункционални; не можете да комбинирате дискусии с пространства за курсове.

Приложението за Android е ограничено и няма опция за приложение с бял етикет.

Цени на Circle

Професионална: 89 $/месец

Бизнес: 199 $/месец

Enterprise: 360 $/месец

Plus Branded App: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на кръгове

G2: 4. 8/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 20 отзива)

Какво казват реалните потребители за Circle?

Circle. so се отличава с интуитивен и лесен за използване интерфейс, който опростява създаването и управлението на общности.

✨ Интересен факт: Пространствата в стил „водоохладител“ на Circle позволяват неформални дискусии, което ги прави идеални за насърчаване на връзки извън темата в професионални групи.

8. Kajabi Communities (най-подходяща за хостинг и продажба на онлайн курсове)

чрез Kajabi Communities

Kajabi е широко призната платформа за създаване и управление на онлайн бизнес. Тя ви позволява да създадете свой собствен уебсайт, да разработвате учебни програми или програми за коучинг, да обработвате плащания, да провеждате маркетингови кампании и да създавате канали за продажби – всичко това от едно място.

Това, което отличава Kajabi като алтернатива на Facebook групите, е функцията „Community Product” (Продукт за общност). Този инструмент ви позволява да създадете пространство за общност директно на вашия уебсайт, което функционира подобно на форум.

Най-добрите функции на Kajabi Communities

Създайте уебсайт за членство с помощта на надежден уебсайт конструктор

Достъп до широка гама от персонализирани шаблони за начални страници

Използвайте вградените инструменти за имейл маркетинг за безпроблемна комуникация в групата.

Използвайте софтуер за продажбена фуния, за да ангажирате потенциалните клиенти на всеки етап от тяхното пътуване.

Създайте игрови учебни преживявания с проследяване на напредъка, тестове и сертификати.

Ограничения на Kajabi Communities

Ограничени инструменти за ангажиране на студенти и общности

Цените могат да бъдат високи за целите на изграждането на общности.

Цени на Kajabi Communities

Kickstarter: 69 долара на месец

Основен пакет: 149 $/месец

Растеж: 199 $/месец

Предимства: 399 $/месец

Оценки и рецензии за Kajabi Communities

G2: 4. 3/5 (80+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Kajabi Communities?

Лесна за внедряване платформа, която обединява курсове, уебсайт, имейл, кошница за пазаруване и много други. Разполага с тагове, имейл поредици, викторини, подкасти, блогове, видео хостинг и невероятна гъвкавост.

9. Patreon (най-подходящ за създаване на общност за монетизиране на съдържание)

чрез Patreon

Patreon улеснява създателите на съдържание да разширяват и монетизират своите общности. Това е платформа за членство, която ви позволява лесно да печелите доходи чрез абонаментни услуги. Настройката е проста: регистрирайте се, създайте свои абонаментни нива и започнете да предлагате ексклузивни предимства на вашите фенове. Тези предимства могат да включват достъп до вашия Patreon фийд, чатове само за членове, форуми и други специални бонуси.

Patreon предлага начин да се свържете с аудиторията си на по-дълбоко ниво. Вие предоставяте на феновете си VIP обслужване, като същевременно изграждате устойчива структура на общност около работата си. Кой не би харесал това?

Най-добрите функции на Patreon

Създайте ексклузивни форуми за конкретни нива на членство с интеграция на Discourse.

Присвойте роли на базата на нива в Discord, за да отличите лоялните поддръжници.

Печелете постоянен доход чрез периодични абонаменти

Ограничения на Patreon

Тя не предлага толкова голям контрол в сравнение с управлението на групи на вашия собствен уебсайт.

Patreon удържа процент от печалбите ви, реализирани чрез платформата.

Цени на Patreon

Безплатно

Предимство: 8% от печалбите

Премиум: 12% от приходите

Оценки и рецензии за Patreon

G2: 4. 1/5 (60+ отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Patreon?

Patreon е чудесен начин да се свържете с клиентите си и да ги накарате да се почувстват част от специална общност.

🧠 Знаете ли, че... Създателите на Patreon са спечелили общо над 8 милиарда долара от стартирането на платформата, което я прави една от най-добрите платформи за монетизирани общности.

10. BuddyBoss (най-подходящ за създаване на персонализирани онлайн общности)

чрез BuddyBoss

BuddyBoss започна като софтуер с отворен код, даващ на потребителите свободата да го променят и персонализират както желаят. С времето той се превърна в онлайн платформа за общности.

С BuddyBoss можете да създадете общност, подобна на Facebook, директно на вашия WordPress сайт. Тя ви позволява да добавяте персонализирани функции за изграждане и управление на общности, като онлайн магазини, преводи, табла с дейности и споменавания. Въпреки това, тя има ограничени възможности за дизайн, така че ще ви е необходима добра тема, за да направите сайта си визуално привлекателен.

Най-добрите функции на BuddyBoss

Създавайте потребителски профили, новинарски емисии, частни съобщения, форуми и социални групи с вградени функции.

Интегрирайте безпроблемно с LearnDash и WooCommerce, за да продавате съдържание чрез абонаменти или еднократни плащания.

Повишете ангажираността на членовете, като добавите геймификация, борси за работа, събития и други с помощта на съвместими WordPress плъгини.

Ограничения на BuddyBoss

Въпреки че са лесни за използване, може да отнеме време да ги овладеете, ако сте нови в WordPress или платформите за общности.

За определени функционалности може да са необходими допълнителни плъгини.

Цени на BuddyBoss

План за един сайт: 299 $/година

План „Пет сайта“: 349 $/година

План „Ten Site“: 449 $/година

Стандартен план: 179 $/месец, фактурира се ежегодно

Услуга „Done For You”: За допълнителна еднократна такса от 1999 долара тази услуга предлага подобрени услуги за брандиране и маркетингов дизайн, добавени към стандартния план.

Добавка за разработчици: Еднократна такса от 299 долара

Оценки и рецензии за BuddyBoss

Няма налични отзиви

11. Reddit (най-подходящ за свързване с хора със сходни интереси в нишови общности)

чрез Re d dit

Reddit работи много подобно на Facebook групите, но ви дава по-голям контрол над вашата общност и не се меси в потребителските данни. Можете да създадете подфорум, за да съберете хора с общи интереси, които да обсъждат теми по добре организиран начин. Той също така позволява на потребителите да се абонират за конкретни общности или теми, което помага за изграждането на чувство за връзка и принадлежност.

Брандовете могат да създават подфоруми, за да отговарят на въпросите и обратната връзка на потребителите и да се включват в дискусии с целевата си аудитория. Общностите в Reddit също помагат на бизнеса да разбере проблемите, предпочитанията и тенденциите на клиентите си, като наблюдава разговорите.

Най-добрите функции на Reddit

Изберете от четири типа общности в Reddit: публични, ограничени, частни или само за премиум потребители.

Добавете уникални правила и насоки, съобразени с всеки подфорум

Гласувайте за или против съдържанието въз основа на неговата релевантност, интерес и полезност за общността.

Ограничения на Reddit

Няма вградена опция за монетизиране на групата ви или за генериране на приходи директно.

Липсва функция за видео чат, което ограничава възможностите за взаимодействие в реално време.

Цени на Reddit

Безплатно за потребители и фирми за създаване на подфорум. Рекламите са платени.

Оценки и рецензии в Reddit

G2: 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Reddit?

Reddit е изключителна платформа за социални медии, която позволява на потребителите си да се присъединят към общност, да публикуват съдържание и да участват в дискусии с други потребители.

💡Професионален съвет: Използвайте системата за награди на Reddit, за да давате „награди“ на членове с изключителни публикации или коментари, като по този начин стимулирате ангажираността на общността.

12. Bettermode (Най-подходяща за управление на професионални, бели клиентски общности на вашия уебсайт)

чрез Bettermode

Търсите начин да създадете брандирана общност от клиенти директно на уебсайта на вашата компания? Bettermode (по-рано Tribe) може да е точно това, от което се нуждаете. Тази платформа с бял етикет се интегрира директно във вашия корпоративен сайт, като ви предоставя професионално форумно пространство, където вашата аудитория може да се свързва и да взаимодейства.

С Bettermode можете да водите дискусии, да споделяте съдържание и да създадете мобилно приложение с вашата марка. Вашите клиенти могат да участват, като публикуват изображения и видеоклипове, участват в анкети и се включват в дискусии, организирани от конкретни общностни пространства.

Най-добрите функции на Bettermode

Настройте правила за автоматизация, за да намалите спама и да гарантирате поверителността и безопасността на общността.

Активирайте дискусии във форуми под марката на вашата компания

Организирайте разговорите ефективно с помощта на пространства

Ограничения на Bettermode

Липсват чат функции в сравнение с други инструменти за комуникация на работното място.

Не поддържа организиране на събития

Цени на Bettermode

Безплатно

Lite: 24 $/месец

Предимства: 59 $/месец

Бизнес: 119 $/месец

Рейтинги и рецензии на Bettermode

G2: 4. 6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Bettermode?

Тя е толкова лесна за използване, че получавате основните елементи, с които да създадете вашата платформа за общност, а след това можете да добавите още функционалности и персонализирани характеристики, ако желаете.

💡Професионален съвет: Можете да използвате персонализирания аналитичен панел на Bettermode, за да следите тенденциите и ангажираността в общността си.

13. Telegram (най-подходящ за хостинг на големи групи с монетизирани излъчвания и канали)

чрез Telegram

Telegram започна като приложение за чат в общности, но сега е много повече от това. Представете си го като комбинация от имейл, стрийминг на живо и съобщения. Можете да изпращате съобщения, да споделяте видеоклипове и да качвате файлове в група.

Тя ви позволява да създавате различни канали и общности, фокусирани върху конкретни теми. Можете също да закачите правила на групата и важни съобщения. Това, което прави Telegram чудесна алтернатива на Facebook групите, е опцията за излъчване на живо и свързване с членовете на вашата целева аудитория в реално време.

Най-добрите функции на Telegram

Създавайте групи с до 200 000 членове

Отговаряйте на конкретни съобщения в групови чатове, като плъзнете наляво и въведете отговора си.

Споменете членовете в групов чат, за да привлечете вниманието им и да ги включите незабавно в разговора.

Ограничения на Telegram

Предимно еднопосочни, без истинска взаимодействие в общността

Няма поддръжка за събития на живо или онлайн курсове

Цени на Telegram

Безплатно

Рейтинги и рецензии за Telegram

Capterra: 4,7/5 (над 6000 отзива)

G2: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Telegram?

Това, което ми харесва в Telegram, е възможността да се създават големи групи, канали и споделяне на файлове до 2 GB, което е фантастично.

💡Съвет от професионалист: Опитайте анкетите и викторините на Telegram, за да направите каналите си по-интерактивни и да поддържате интереса на членовете.

14. WhatsApp (най-подходящ за създаване както на лични, така и на професионални общности)

чрез WhatsApp

WhatsApp се използва широко като приложение за лични съобщения, но позволява на потребителите да създават и частни (безплатни или платени) общности, за да се свързват с хора със сходни интереси, настоящи клиенти или потенциални клиенти. WhatsApp поддържа групови чатове, бизнес съобщения и дори гласови и видео разговори за безпроблемна комуникация в реално време.

Можете да изпращате обявления на общността в общия чат, да създавате събития на общността и да използвате изкуствен интелект, за да получите бързи отговори на всякакви въпроси. Освен това, големият размер на групите в WhatsApp ви позволява да се свържете с много членове на едно място.

Най-добрите функции на WhatsApp

Създайте подгрупи в общността за конкретни теми

Одобрявайте или премахвайте членове и контролирайте кой може да изпраща съобщения на групата.

Добавяйте членове чрез линкове или директно от контактите си.

Ограничения на WhatsApp

Всеки, който има вашия телефонен номер, може да получи достъп до вашата лична информация и статус, освен ако не промените настройките за поверителност.

WhatsApp ограничава броя на изображенията, които можете да изпратите наведнъж.

Цени на WhatsApp

Безплатно

Оценки и рецензии за WhatsApp

G2: 4,7/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 15 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за WhatsApp?

Лично аз смятам, че WhatsApp има добра аудитория по целия свят, което го прави най-добрата платформа за достигане до максимална аудитория за бизнес цели. Тази платформа е достъпна на всички устройства, което улеснява клиентите да се свързват по всяко време.

15. Hivebrite (най-подходяща за изграждане на мрежи от бивши възпитаници и професионални общности)

чрез Hivebrite

Hivebrite е специализирана платформа за частни общности, създадена с мисъл за мрежите на бивши възпитаници. Тя предлага функции като дискусионни форуми, групи и подгрупи, мобилно приложение с брандиране и дори борса за работа, където да споделяте възможности. Можете да я свържете с вашата CRM система, за да управлявате събития на живо, продажба на билети и списъци с участници без никакво усилие.

Тя ви позволява също да създавате персонализирани опции за профила, за да ограничите видимостта и възможността за търсене на членовете, така че членовете на общността да не могат да изпращат спам съобщения на другите. Казано това, Hivebrite се ориентира повече към създаването на мрежи, отколкото към изграждането на активна, супер ангажирана общност.

Най-добрите функции на Hivebrite

Създайте регионални клонове, за да обслужвате местните общности и да разширите обхвата си.

Получете достъп до ценни данни и аналитични инструменти, за да проследявате ангажираността и да подобрите ефективността.

Организирайте и управлявайте събития на живо безпроблемно с вградените функции за планиране.

Създайте мобилни приложения с вашата марка, за да предложите персонализирано преживяване на членовете на вашата общност.

Ограничения на Hivebrite

Дизайнът и интерфейсът на платформата могат да изглеждат малко остарели.

Цени на Hivebrite

Connect: 799 $/месец

Мащаб: Персонализирани цени

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Hivebrite

G2: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hivebrite?

Hivebrite се отличава с гъвкав дизайн, лесна имплементация, лесна интеграция, функции за взаимодействие между членовете и поддръжка на клиенти. Без да са необходими технически умения (или с минимални такива), можете да персонализирате оформлението на всяка страница с елементи за плъзгане и пускане и автоматизирано съдържание.

Направете ъпгрейд от Facebook групите с ClickUp

Разбира се, Facebook групите са удобен начин да се свържете с хора, да разширите мрежата си и да промотирате продуктите си. За да изградите и разширите наистина процъфтяваща онлайн общност обаче, се нуждаете от специална платформа за общности, която позволява лесно персонализиране и организирано взаимодействие.

За проста професионална общност LinkedIn Groups е най-добрата алтернатива на Facebook. Ако искате да създадете нишова общност за вашата марка, Mighty Networks може да е подходящият избор. Но ако искате платформа, която улеснява сътрудничеството, ClickUp е най-добрата алтернатива на Facebook групите.

С ClickUp можете лесно да създадете и управлявате своята онлайн общност, да си сътрудничите с членовете на групата, да проследявате напредъка по задачите, да автоматизирате повтарящи се задачи и много други.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и подобрете усилията си за изграждане на общност!