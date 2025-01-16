Топ 10 алтернативи на Krisp за 2025 г.

Домашният ви офис прилича на натоварена жп гара. Децата си играят на гоненица на заден план, от съседния апартамент се чува шум от ремонтни работи, а съседът ви се е впуснал в ентусиазирана караоке сесия – и всичко това, докато вие се опитвате да подготвите важната презентация за клиента.

Не сте сами, ако сте разочаровани от фоновите шумове, които прекъсват вашите виртуални срещи или разговори.

Дистанционната работа направи софтуера за шумопотискане като Krisp незаменим за много професионалисти. Той ни позволява да се концентрираме върху разговора, без да ни прекъсват лаещи кучета или шумни кафенета.

Но макар Krisp да е отличен, той не е единственият вариант.

След като тествах различни инструменти за шумопотискане, открих много алтернативи на Krisp, които могат да бъдат също толкова ефективни – някои от тях дори предлагат уникални функции, които Krisp не предлага. Ще споделя моите избори, за да ви помогна да изберете.

🧠 Интересен факт: Най-тихата стая в света се намира в Orfield Laboratories в Минесота. Тя е толкова тиха, че хората могат да чуват собствения си сърдечен ритъм.

⏰60-секундно резюме Ето моят списък с препоръчителни алтернативи на Krisp за по-ясно качество на звука за всички ваши срещи: Noise Blocker (Най-добър за блокиране на звука в реално време) NVIDIA RTX Voice (Най-доброто решение за намаляване на фоновия шум с висока разделителна способност с NVIDIA GPU) Otter. ai (Най-доброто за автоматични транскрипции и бележки от срещи) SoliCall (Най-доброто решение за кол центрове на корпоративно ниво) WavePad (Най-добър за редактиране на аудио) Utterly (Най-доброто решение за персонализирано управление на шума при разговори) Descript (Най-подходящ за подкастъри и създатели на съдържание) LALAL. AI (Най-доброто за разделяне и изолиране на аудио) Cleanvoice (Най-подходящ за редактиране на съдържание, което изисква автоматично премахване на шума)

Какво да търсите в алтернативите на Krisp?

При избора на инструмент за шумопотискане е важно да се фокусирате върху фактори, които наистина ще повлияят на вашето преживяване, продуктивност и качеството на вашите разговори.

Ето какво считам за важно:

Качество на потискане на фоновия шум: Това е основната функция. Искате инструмент, който може точно да филтрира нежелания фонов шум, без да компрометира качеството на звука.

Съвместимост: Не всички софтуери за шумопотискане поддържат всяка операционна система, затова проверете дали работят безпроблемно с вашето устройство и комуникационни приложения.

Удобство за ползване: Интуитивният интерфейс спестява време, особено ако имате поредица от срещи и се нуждаете от лесна настройка.

Ценови опции: Избраният от вас инструмент трябва да предлага гъвкави планове, които отговарят на вашия бюджет, независимо дали търсите безплатен план или нещо по-надеждно за професионална употреба.

💡Съвет от професионалист: Преди да се ангажирате с някоя от алтернативите на Krisp, възползвайте се от безплатните пробни версии или безплатните версии, предлагани от много инструменти за шумопотискане. Това ви позволява да тествате софтуера в собствената си среда и да видите колко ефективно се справя с разсейващите шумове.

10-те най-добри алтернативи на Krisp, които можете да използвате

Съставихме списък с десет от най-добрите алтернативи на Krisp, като всяка от тях предлага мощни функции, които ви помагат да останете фокусирани, като ефективно блокират нежеланите звуци.

1. Noise Blocker (най-добър за блокиране на звука в реално време)

чрез Noise Blocker

Noise Blocker е най-доброто решение за професионалисти и геймъри, които търсят среда, подходяща за концентрация. Ниската латентност го прави подходящ за предавания на живо или комуникация в реално време.

Идеален за споделени или отворени офис пространства, Noise Blocker подобрява вашата продуктивност и комуникация, като се адаптира безпроблемно към вашите нужди. Независимо дали сте на видеоразговор, играете игри или гледате пряко предаване, той осигурява яснота и спокойствие, като интелигентно блокира нежеланите звуци.

Най-добрите функции на Noise Blocker

Блокирайте конкретни видове фонови шумове, като звуци от клавиатура или вентилатор, с изключителна точност.

Персонализирайте нивата на шумопотискане, за да отговарят на различни видове аудио съдържание, от подкасти до професионални разговори.

Лесно се интегрира с комуникационни приложения като Zoom и Microsoft Teams.

Ограничения на Noise Blocker

Клавишните комбинации поддържат максимално комбинация от два клавиша.

Цени на Noise Blocker

Изтегляне: Безплатно за ползване 1 час на ден

Лиценз за един потребител: еднократна такса от 19,99 долара

Споделена потребителска лицензия: еднократна такса от 139,99 долара

Оценки и рецензии за Noise Blocker

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

2. NVIDIA RTX Voice (най-доброто решение за намаляване на фоновия шум с висока разделителна способност с NVIDIA GPU)

чрез NVIDIA RTX Voice

Тази алтернатива на Krisp е идеална за тези, които имат графични карти NVIDIA, тъй като RTX Voice е плъгин, който използва мощността на GPU, за да осигури изключително качество на звука. Той премахва фоновия шум с минимално влияние върху производителността на системата.

Най-добрите функции на NVIDIA RTX Voice

Използвайте изкуствен интелект, за да премахнете фоновия шум в реално време, като гарантирате, че се предава само вашият глас.

Използвайте шумопотискане с минимално въздействие върху системата ви.

Възползвайте се от RTX Voice на графичните процесори от серията GTX 10 и по-нови, разширявайки достъпността му.

Ограничения на NVIDIA RTX Voice

Достъпно само за потребители с графични карти NVIDIA.

Малко по-висока употреба на системни ресурси в сравнение с други инструменти

Цени на NVIDIA RTX Voice

Безплатно за потребители на графични карти NVIDIA RTX

Оценки и рецензии за NVIDIA RTX Voice

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

3. Otter. ai (Най-доброто за автоматични транскрипции и бележки от срещи)

Otter. ai отива отвъд шумопотискането, като предлага транскрипция в реално време с изкуствен интелект, която точно улавя съдържанието на срещите. Този инструмент е идеален за професионалисти, които се нуждаят от неограничено шумопотискане, контрол на шума и подробни бележки от срещите, особено при разговори с клиенти или екипа.

Една уникална функция на Otter. ai е неговата функция за съвместна транскрипция на живо, която позволява на няколко участници в среща да виждат, маркират и коментират транскрипцията в реално време.

Тази функция подобрява ангажираността и гарантира, че ключовите моменти се записват и изясняват съвместно по време на дискусията – нещо, което рядко се среща в други приложения за транскрипция.

Най-добрите функции на Otter. ai

Генерирайте автоматично етикети за говорителите, за да идентифицирате кой какво е казал по време на разговорите.

Обучете изкуствения интелект да разпознава персонализирани речници, като специфичен за индустрията жаргон или уникални имена, за по-голяма точност.

Синхронизирайте директно с календара си и любимите си платформи за срещи, за да улесните аудиозаписите.

Експортирайте транскрипти в различни формати, включително PDF, DOCX и SRT, за гъвкаво използване.

Ограничения на Otter. ai

Елиминирането на шума е по-малко ефективно, отколкото при специализираните инструменти като Krisp.

Цени на Otter. ai

Основно: Безплатно

Pro: 16,99 $/потребител на месец

Бизнес: 30 $/потребител на месец

Предприятия: Персонализирани цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (250+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 80 отзива)

4. SoliCall (Най-доброто решение за кол центрове на корпоративно ниво)

чрез SoliCall

Създаден специално за кол центрове, SoliCall предлага усъвършенствано намаляване на шума и елиминиране на ехото, пригодени за обслужване на клиенти с голям обем или продажбени среди.

Неговата отличителна характеристика е аудио обработката от страна на сървъра, която подобрява качеството на звука в екипите, без да се налага инсталирането на индивидуални устройства. Оптимизиран за VoIP системи, SoliCall е идеалното решение за бизнеса, който се стреми да предостави изключително качество на разговорите в голям мащаб.

Най-добрите функции на SoliCall

Премахнете ехото за ясни и чисти разговори и от двете страни на линията.

Персонализирайте настройките на филтъра за шум за входящия аудио сигнал, за да отговарят на нуждите на предприятието.

Намалете използването на трафик чрез ефективна обработка на аудио без компромис с качеството.

Адаптирайте се бързо към променящите се акустични условия, като поддържате високо качество на разговорите в шумна среда.

Ограничения на SoliCall

Може да се наложи техническа настройка за пълна интеграция.

Цени на SoliCall

Безплатно

Оценки и рецензии за SoliCall

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

5. WavePad (най-добър за редактиране на аудио)

чрез WavePad

WavePad не е само за намаляване на шума, но предлага и професионални функции за редактиране на аудио. Идеален за подкастъри и създатели на съдържание, той позволява подробен контрол над записаното аудио, което улеснява фината настройка на фоновите аудио елементи и шума след запис.

Най-добрите функции на WavePad

Редактирайте аудио с прецизност, използвайки надеждни инструменти за намаляване на шума.

Записвайте и управлявайте множество аудио записи за по-високо качество на продукцията.

Експортирайте в широк спектър от формати, за да отговорите на различни изисквания на платформите.

Ограничения на WavePad

Не е идеален за елиминиране на шума в реално време по време на разговори

Цени на WavePad

WavePad Sound Editor Standard Edition: 40 долара

WavePad Sound Editor Master’s Edition: 70 долара

WavePad Sound Editor Master’s Edition тримесечен план: 3,33 $/месец

Оценки и рецензии за WavePad

G2: 4. 3/5 (30+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 30 рецензии)

6. Utterly (Най-доброто за персонализирано управление на шума при повиквания)

чрез Utterly

Създаден за професионалисти, които работят в разнообразни работни среди, Utterly се отличава с контекстно-зависима профилиране на шума.

Тази функция автоматично настройва параметрите въз основа на засечени модели на околния шум, с настройки за потискане на шума, като осигурява плавни преходи между различните среди.

Напълно най-добрите функции

Създайте персонализирани профили за шума, съобразени с настоящото ви работно място.

Обработвайте аудио входните данни в реално време, което позволява незабавна обратна връзка и настройки.

Подобрете яснотата и качеството на гласа си, за да звучи по-професионално.

Свържете се безпроблемно с инструменти за видеоконферентна връзка , за да преодолеете предизвикателствата в комуникацията

Абсолютни ограничения

Ограничена поддръжка на мобилни устройства

По-ниска ефективност на елиминирането при екстремни шумове

Напълно прозрачни цени

Безплатно

Elevate: 5 $/месец

Elevate for Teams: 4 $/месец на човек

Оценки и рецензии на Utterly

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

7. Descript (Най-доброто за подкастъри и създатели на съдържание)

чрез Descript

Descript е инструмент за редактиране на аудио и видео с функция за шумопотискане, която е част от по-голям набор от инструменти. Той е особено полезен за създателите на съдържание, които се нуждаят от инструменти за редактиране на аудио записи и лесно премахване на фоновия шум, излишните думи или запъването.

Най-добрите функции на Descript

Преобразувайте аудио и видео записи в текст с висока точност, което позволява лесно редактиране и търсене.

Генерирайте нов аудиозапис с вашия глас, за да коригирате грешки или да добавите ново съдържание, като използвате функцията за клониране на глас Overdub на Descript.

Синхронизирайте с популярни платформи за редактиране, за да опростите постпродукционните работни процеси за видео и аудио данни.

Ограничения на Descript

Ограничено шумопотискане в реално време за срещи на живо

Цени на Descript

Безплатно

Хоби: 19 $/човек на месец

Създател: 35 $/човек на месец

Бизнес: 50 $/човек на месец

Предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Descript

G2: 4,6/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (170+ отзива)

8. LALAL. AI (Най-доброто за разделяне и изолиране на аудио)

LALAL. AI е специализирана в AI-базирана аудио изолация, която ви позволява да отделяте вокалите от инструментите или околните звуци. Това е идеално за музиканти или всеки, който се нуждае от чисти аудио записи без ненужен фонов шум.

Най-добрите функции на LALAL. AI

Обработвайте аудио файлове в реално време с висока скорост на обработка.

Лесно премествайте аудио файлове с плъзгане и пускане за бързо качване и незабавна обработка.

Използвайте пакетна обработка за едновременно обработване на няколко трака, което спестява време при големи проекти.

LALAL. AI ограничения

Фокусирани върху редакции след запис, а не върху използване в реално време.

Цени на LALAL. AI

Частни лица:

Lite пакет: 20 $ (еднократна такса)

Pro пакет: 70 $ (еднократна такса)

Плюс пакет: 54 $ (еднократна такса)

Бизнес:

Master: 50 долара (еднократна такса)

Премиум: 190 долара (еднократна такса)

Предприятие: 300 долара (еднократна такса)

LALAL. AI оценки и рецензии

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

9. Cleanvoice (Най-подходящ за редактиране на съдържание, което изисква автоматично премахване на шума)

чрез Cleanvoice

Cleanvoice е усъвършенстван инструмент за редактиране на аудио, който използва изкуствен интелект и се фокусира върху елиминирането на шумове и фонови звуци в записаното аудио, което го прави фантастичен избор за подкастъри, интервюиращи и всеки, който цени по-чистото аудио качество за постпродукция.

Най-добрите функции на Cleanvoice

Премахнете неудобните паузи или дългите прекъсвания в разговора за по-ангажиращо слушане.

Подобрете яснотата на гласа с усъвършенствани алгоритми за намаляване на шума, които запазват качеството на гласа.

Обработвайте няколко аудио файла едновременно, за да спестите време при големи проекти.

Ограничения на Cleanvoice

Не е подходящ за аудио разговори на живо или използване в реално време.

Ограничени възможности за персонализиране при откриване на пълнители

Цени на Cleanvoice

Безплатна пробна версия

Плащайте по мере на използване

5 часа: 11 $/месец

10 часа: 20 $/месец

30 часа: 45 $/месец

Абонамент: 1,10 $/час на месец

10 часа : 11 $/месец

30 часа: 30 $/месец

100 часа: 90 $/месец

Рейтинги и отзиви за Cleanvoice

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Няма налични оценки

10. Neutralizer (Най-добър за персонализирано изравняване на аудио)

чрез Google Play Store

Neutralizer е приложение, достъпно само за Android, което предлага персонализирано изравняване на звука и контрол на шума, съобразени с вашия уникален слухов профил.

Идеален за хора с чувствителни уши или всеки, който търси оптимизирано качество на звука, Neutralizer адаптира аудио входа безпроблемно към различни среди за подобрено слушане.

Най-добрите функции на Neutralizer

Превключвайте между предварително зададени профили за дома, работата, пътуването или на открито с едно докосване.

Настройте индивидуално честотите, за да усилвате или намалявате определени звукови диапазони за наистина персонализирано преживяване.

Насладете се на визуално привлекателно и удобно потребителско изживяване в условия на слаба осветеност.

Ограничения на Neutralizer

Достъпно само за устройства с Android

Ограничени възможности за шумопотискане при разговори в реално време

Цени на Neutralizer

Безплатно за потребители на Android

Оценки и рецензии за Neutralizer

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

Не винаги е необходимо да използвате специализиран софтуер за блокиране на шума или усъвършенствани инструменти за редактиране на видео/аудио, за да поддържате комуникацията си и да създавате съдържание.

Всъщност, стабилни платформи за управление на проекти като ClickUp могат да предложат иновативни функции, които косвено подобряват работните процеси при срещи и видео комуникация.

📮ClickUp Insight: Почти 40% от професионалистите се чувстват длъжни да предприемат действия веднага след всяка среща. Според проучване на ClickUp, въпреки че повечето хора имат намерение да предприемат действия след срещите, те не са в състояние да го направят. Причината? Действията често са разпръснати и липсва видимост поради настоящите канали за комуникация, разделени между електронна поща (42%) и незабавни съобщения (41%). ClickUp улеснява прехода от дискусия към действие, като универсално приложение за работа. То обединява вашите срещи, бележки и задачи в една единна платформа за по-висока продуктивност на срещите!

Макар ClickUp да не е пряк заместител на специализираните приложения за шумопотискане като Krisp, той се отличава като мощен инструмент за продуктивност за отдалечени екипи. Krisp се отличава с осигуряването на кристално чист звук по време на разговорите чрез премахване на фоновия шум, но ClickUp подобрява общата ефективност и ефикасност на тези срещи, като предлага функции, които подобряват комуникацията и сътрудничеството при работа от разстояние.

Лесно управление на срещите

Управлявайте по-добре срещите си с ClickUp Meetings Планирайте, насрочвайте, присъствайте и проследявайте срещите с ClickUp Meetings.

С ClickUp Meetings можете да подготвяте подробни дневен ред за срещи, да стартирате и да участвате в Zoom срещи директно от ClickUp, да получавате бележките и стенограмите от срещите в работното си пространство и да възлагате задачи директно на отговорните лица.

Участниците знаят точно на какво да се фокусират, което намалява необходимостта от дълги и повтарящи се дискусии, често причинени от лоша комуникация. След срещата, действията, които трябва да бъдат предприети, се проследяват ясно, което гарантира безпроблемно изпълнение.

В едно работно пространство можете да проследявате напредъка на проектите, да организирате дискусии и да се уверите, че всички са съгласувани по отношение на приоритетите.

Плавно записване на екрана

Споделяйте незабавно записи на екрана с ClickUp Clips

Освен това, ако искате да избегнете ненужни срещи, ClickUp Clips ви позволява бързо да записвате видео от екрана си, заедно с камера и аудио вход, ако е необходимо. Можете лесно да споделяте визуални инструкции, да давате обратна връзка или да предлагате актуализации, без да се налага да провеждате пълноценна среща.

Това е ценен инструмент за асинхронна комуникация, който помага на екипите да останат свързани и съгласувани в различни часови зони, или за хора, които предпочитат визуални обяснения пред текстови.

Започнете да използвате ClickUp Brain Получете AI поддръжка, специфична за вашето работно място, с помощта на ClickUp Brain.

Мощна AI помощ

Накрая, ClickUp Brain , вграденият AI асистент на ClickUp, може да ви помогне да подобрите производителността, като елиминира необходимостта да превключвате между различни инструменти за водене на бележки, мозъчна атака или управление на проектни идеи.

Интегриран директно в ClickUp, това е един от малкото инструменти за изкуствен интелект, който незабавно разбира контекста на вашите проекти и задачи. Той свързва вашите бележки, идеи и ресурси с подходящи работни процеси и цели, без да се налага постоянна ръчна актуализация или организация. Той може също да транскрибира и обобщава аудио и видео съобщения, за да ви помогне да подчертаете ключовите изводи и действия незабавно.

Тази безпроблемна връзка с работното ви място ви позволява лесно да записвате идеи по време на срещи, да добавяте практически съвети директно към задачите и да извиквате информация, свързана с конкретни проекти, в реално време.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте интеграцията на ClickUp с инструменти като Google Calendar, Outlook и Zoom, за да поддържате графика си организиран и достъпен от един единствен табло.

Бъдете в крак с срещите, крайните срокове и задачите, като интегрирате различни графици в един централизиран календар на ClickUp.

Използвайте ClickUp Whiteboards за визуално пространство, където екипите могат да обменят идеи, да планират работни процеси и да създават визуални стратегии заедно.

Подобрете сътрудничеството чрез срещи и видеоклипове с готовия за употреба шаблон за срещи ClickUp Meetings Template Шаблонът за срещи е проектиран да улесни целия процес на срещата – от планирането до последващите действия – като предоставя структуриран формат за дневен ред, цели и задачи за изпълнение.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с трудности в началото поради богатия набор от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

В крайна сметка, докато Krisp и неговите алтернативи подобряват аудио качеството на срещите, ClickUp гарантира, че тези срещи – и работата, произтичаща от тях – са продуктивни, добре организирани и съобразени с вашите цели. Заедно те представляват мощна комбинация за всеки отдалечен екип.

Повишете продуктивността и комуникацията с ClickUp

След като разгледахме най-добрите алтернативи на Krisp за шумопотискане, става ясно, че постигането на безпроблемна комуникация и концентрация е нещо повече от блокиране на нежелания шум – става въпрос за осигуряване на ефективност във всеки работен процес.

С многофункционалните си инструменти за срещи, централизиран календар, функция Clips и Whiteboards за съвместно обсъждане на идеи, ClickUp поддържа всичко – от ясни дневен ред до последващи действия след срещите.

За мен ClickUp е незаменим. Той подобрява комуникацията и улеснява управлението на проекти по начин, който наистина подпомага концентрацията, продуктивността и безпроблемното сътрудничество между екипите.

Опитайте ClickUp още днес!