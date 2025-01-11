Notebook LM срещу Obsidian: коя приложение за водене на бележки е по-добро?

Чувствали ли сте се някога като че ли се давите в море от бележки? Бележки от срещи, разпръснати в едно приложение, списъци със задачи на екипа, нахвърлени в дневника, и велики идеи, които ви се изплъзват, преди да успеят да придобият форма.

Това може да ви се стори прекалено сложно.

Това е мястото, където подходящото приложение за водене на бележки може да промени всичко. Инструменти като NotebookLM и Obsidian оптимизират работния ви процес, свързват мислите ви и въвеждат ред в хаоса.

В тази публикация в блога ще сравним тези два инструмента и ще разгледаме техните уникални функции, предимства и разлики, за да ви помогнем да решите кой от тях подхожда на вашия стил. А ако нито един от тях не ви се струва „този, който търсите“, останете с нас – имаме опция, която може да ви изненада.

Нека се включим в дебата Notebook LM срещу Obsidian и да намерим идеалното приложение за вашите нужди при водене на бележки.

Какво е NotebookLM?

чрез Notebook LM

Разработено от Google Labs, NotebookLM е иновативно AI средство за водене на бележки, което представлява преход от статични хранилища на бележки към динамични, интерактивни системи за знания.

То се превръща в експерт, като качва PDF файлове, видеоклипове, документи и уебсайтове. То обобщава качените файлове и генерира творчески резултати, основани на вашите материали, заедно с подходящи източници.

Освен това, тъй като това е вашият Notebook, вашите данни никога не се използват за обучение на алгоритъма на NotebookLM.

Най-добрите функции на NotebookLM

NotebookLM предлага няколко функции, които помагат на студенти, изследователи, свободни професионалисти и фирми да повишат производителността си.

Нека видим как можете да използвате NotebookLM, за да подобрите работния си процес:

Характеристика № 1: Аудио прегледи

Представете си, че превръщате документите си в разговори в стил подкаст между два AI гласа. Можете да слушате тези „Deep Dive“ дискусии с едно кликване, усвоявайки качената информация в движение.

NotebookLM сканира транскрибирани разговори, за да намери конкретна информация, което ви спестява усилието да претърсвате дълги аудио файлове за ключови детайли. То ви позволява също да генерирате публичен аудио линк и да го споделите с екипа си.

Функция № 2: Източници на цитати

NotebookLM намира отговори на вашите въпроси с цитати, които се свързват директно с оригиналните източници. Това означава, че винаги ще знаете откъде идва информацията, без да губите време с ръчно проверяване на фактите в търсачките.

Основната му характеристика е, че отговорите в чата се базират само на източниците, които сте предоставили, освен ако не го помолите да направи нещо творческо, като например да пренапише история.

📌 Забележка: NotebookLM понастоящем поддържа различни типове източници, включително Google Docs, Google Slides, PDF файлове, Markdown файлове, уеб адреси, YouTube адреси на публични видеоклипове и аудио файлове.

Функция № 3: Анализ на множество документи

Notebook LM може да анализира няколко статии и документи едновременно, като ви помага да откриете общи теми, различни мнения и нови тенденции сред различни източници.

Това е като да имате супермощен изследователски асистент, който може бързо да разбере голямо количество информация, спестявайки ви време и усилия.

Характеристика № 4: Структурирани формати за писане на проекти

NotebookLM превръща хаотичните бележки в организирани документи. Изберете набор от бележки и помолете инструмента да създаде нещо ново. Въз основа на вашата заявка, той предлага формати като тематичен план или учебник.

Можете да въведете персонализирани инструкции, за да превърнете бележките си в имейл бюлетин, сценарий, маркетингов план и др. След като завършите черновия вариант, можете да го експортирате в Google Docs за окончателни редакции.

Цени на NotebookLM

Безплатно за ползване (в момента в бета фаза)

Какво е Obsidian?

чрез Obsidian

Obsidian е гъвкаво приложение за водене на бележки, фокусирано върху поверителността, с множество приставки и теми, които се адаптират към вашия начин на мислене и работа. То съхранява бележките локално на вашето устройство, което ви позволява да имате бърз достъп до тях, дори и офлайн.

Най-добрите функции на Obsidian

Няколко функции в Obsidian улесняват воденето на бележки. Нека ги разгледаме заедно:

Функция № 1: Списъци със задачи

Obsidian ви позволява да създадете стандартизиран формат за списъка си със задачи и да разделите задачите на секции, като например срещи с клиенти, планове за тренировки или творчески проекти.

То ви позволява също да проследявате и управлявате задачите в цялото си хранилище Obsidian. Можете да търсите задачи, да ги маркирате като изпълнени отвсякъде и да използвате функции като крайни срокове, повтарящи се задачи, дати на завършване, подгрупи от списъци за проверка и разширено филтриране.

Функция № 2: Графичен изглед

Графичният изглед в Obsidian ви дава панорамен поглед върху цялото ви хранилище, показвайки как всичките ви бележки са взаимосвързани.

Всяка бележка се показва като възел, а линиите представляват връзки между тях. Можете да увеличавате конкретни групи, да филтрирате по етикети или връзки и да персонализирате външния вид, за да улесните визуалното проучване на сложни идеи.

Функция № 3: Визуализация на платното

Obsidian има вграден инструмент, наречен „Canvas“, който ви позволява да нанасяте идеите си като карти на табло. Можете да премествате, групирате и свързвате тези карти както желаете, създавайки нелинейно представяне на мислите си.

Можете да вграждате онлайн лепящи се бележки, изображения, PDF файлове, видеоклипове, аудио файлове и статии директно в него. Освен това файловете Canvas се съхраняват локално в отворен JSON формат, което улеснява интегрирането им с други инструменти, приложения, скриптове и шаблони на Obsidian.

Характеристика № 4: Разнообразни опции за публикуване

Вече можете да превърнете обикновените си текстови бележки и изображения в уебсайт, който може да споделяте. Obsidian Publish ви позволява да създадете публична уики, база от знания или дигитална градина, като направите вашите мисли и информация достъпни онлайн.

Можете напълно да персонализирате вида на сайта си Obsidian Publish с CSS и Javascript. Други функции включват преглед при навеждане за бързо отваряне на свързани страници и бързо редактиране на текст, всичко това благодарение на простотата на Markdown.

Можете също да използвате подредени страници, за да разглеждате връзки в хоризонтални панели, като прелиствате документи, и обратни връзки, които автоматично изброяват страниците, които се позовават на тази, която разглеждате.

Цени на Obsidian

Лична употреба: Безплатно завинаги

Търговска употреба: 50 $/година на потребител

Синхронизация (добавка): 5 $/месец на потребител, фактурирана ежемесечно

Публикуване (добавка): 10 USD/месец на потребител, фактурирано месечно

Бонус: ClickUp срещу Obsidian

NotebookLM срещу Obsidian: сравнение на функциите

На пръв поглед може да е трудно да се направи разграничение между NotebookLM и Obsidian само въз основа на основните им характеристики. Таблицата по-долу предоставя обща информация за основните им разлики.

Функция NotebookLM Obsidian AI асистент ✅ ❌ Сътрудничество в реално време ✅ ✅ Графика на знанията ❌ ✅ Обратни връзки ❌ ✅ Мобилно приложение ✅ ✅ Синхронизиране между устройства ✅ ❌ Офлайн функционалност ❌ ✅ Поддръжка на Markdown ❌ ✅ Проверка на правописа ✅ ✅ Поддръжка на API ❌ ✅ Вграждане от сайтове на трети страни ✅ ✅

Сега нека се впуснем в по-фините детайли.

Характеристика № 1: Потребителски интерфейс и организация на проучванията

NotebookLM опростява работния ви процес, като ви помага да комбинирате документи и да извличате ключови идеи, което го прави идеален за задачи като учене или мозъчна атака. Например, той може да обобщава глави, да отговаря на въпроси и да създава помощни материали за учене, които да ви помогнат да се концентрирате върху ученето.

Obsidian, от друга страна, предлага персонализирана система за съхранение с функции като разделен прозорец. Това ви позволява да работите с няколко бележки едновременно, което е отлично за многозадачност и проучване на връзки между идеи.

Победител 🏆 И двете AI инструменти са страхотни, така че изберете този, който най-добре пасва на вашия работен процес! Ако цените обобщенията и автоматизацията, базирани на изкуствен интелект, NotebookLM е идеалният избор за вас.

Но ако персонализацията и контролът са задължителни за вас, Obsidian е начело.

Функция № 2: Обратни връзки и управление на знанията

Системата за управление на знания на NotebookLM се фокусира върху свързването на източници. Когато обобщавате или отговаряте на въпроси, тя свързва отговорите с оригиналните им източници, след като претърси интернет. Тази прозрачност я прави изключително удобна за изследователи или всеки, който се нуждае да следи откъде идва информацията му.

За разлика от това, Obsidian използва графичен подход. То ви позволява да създадете „мрежа“ от взаимосвързани мисли и идеи, идеална за изграждане на лични уикита или дългосрочни системи за знания. С функцията Canvas можете да видите как всичко се свързва от най-високо ниво.

Победител 🏆 И отново резултатът е равен! NotebookLM е чудесно приложение за проследяване на източници, идеално за академични лица и изследователи.

Obsidian блести с визуалните си инструменти, идеални за изграждане на взаимосвързани системи за знания.

Функция № 3: Съвместна работа в екип

Ако вашият екип използва Google Workspace, NotebookLM ще се интегрира безпроблемно във вашите работни процеси. Този AI инструмент ви позволява да качвате маркетингови презентации, да генерирате обобщения или анализи и да ги споделяте директно с колеги, като по този начин увеличавате съгласуваността и продуктивността.

Obsidian, от друга страна, е по-подходящо за индивидуална употреба. Въпреки че споделянето на хранилища е възможно с плъгини или инструменти на трети страни, те не са толкова безпроблемни, колкото функциите за сътрудничество на NotebookLM.

Obsidian обаче предлага цяла история на версиите за всяка бележка, което улеснява проследяването на промените, което е особено полезно, когато са включени няколко потребители.

Победител 🏆 NotebookLM е начело! За екипите, безпроблемната интеграция на NotebookLM с Google Workspace и функциите за сътрудничество на AI инструмента му разкриват пълния потенциал на споделената продуктивност. Obsidian блести при индивидуалните работни процеси, но не е толкова добър по отношение на сътрудничеството в екип.

Характеристика № 4: Офлайн функционалност и съхранение на данни

NotebookLM работи почти изцяло в облака, като разчита на сървърите на Google за анализ и организиране на вашите документи. Това означава, че ще ви е необходима интернет връзка, за да се възползвате от неговите функции.

Въпреки че е полезно за достъпност и сътрудничество, NotebookLM може да не задоволи потребителите, които се нуждаят от силни офлайн възможности или се притесняват за поверителността на данните.

За разлика от това, Obsidian гордо се гордее с това, че работи предимно офлайн. Използва отворени, непатентовани файлове, които предотвратяват блокирането и запазват качините данни. Този подход ви дава спокойствие по отношение на поверителността и ви гарантира, че можете да продължите да работите без интернет връзка.

Победител 🏆 Obsidian печели в тази област. Неговият дизайн, ориентиран към офлайн работа, и използването на непатентовани файлови формати гарантират, че потребителите запазват пълната собственост върху данните си, докато работят без връзка с интернет.

NotebookLM срещу Obsidian в Reddit

Когато проучвахме NotebookLM срещу Obsidian, използвахме Reddit, за да определим какво мислят потребителите.

Както казва един потребител:

Всичко, което въвеждам в Obsidian, е мое, завинаги, и ако реша, напълно лично и локално. Всичко, което въвеждате в NotebookLM, не е мое, докато Google реши, и е далеч от лично, независимо от това, което искам. Факторът „готино“ е без значение за мен, ако не мога да съм сигурен, че данните ми са безопасни, сигурни и завинаги мои.

От друга страна, друг потребител на Reddit хвали полезността на NotebookLM за учениците, които нямат много време:

В момента усвоявам като луд документи за сигурността. Често имам няколко източника и те обикновено са объркващи. Въвеждам цялата информация, с която разполагам, изслушвам общото представяне и след това задавам безброй въпроси. Моля за примери в свързани области, които разбирам по-добре, питам за често задавани въпроси и след това моля за тестове за обратна проверка. Тъй като съм студент на пълно работно време и имам две работни места, в крайна сметка правя много от това в автобусите, между часовете, смени и т.н. Това е като да имаш администратор на пълно работно време, който се занимава с проучвания по много специфична тема.

Въпреки че NotebookLM и Obsidian имат много други потребителски рецензии в Reddit, и двете програми имат своите критици. И така, на коя страна ще застанете в тази битка между AI инструментите за водене на бележки?

Задръжте тази мисъл, защото искаме да ви запознаем с една всеобхватна платформа за продуктивност.

Запознайте се с ClickUp: най-добрата алтернатива на NotebookLM срещу Obsidian

И NotebookLM, и Obsidian са отлични по свой собствен начин. Но какво, ако имате нужда от нещо повече от просто записване на бележки? Какво, ако искате да комбинирате бележките си с управление на задачи, сътрудничество в екип и проследяване на проекти на едно място?

Представяме ви ClickUp, надеждна алтернатива на NotebookLM и Obsidian. Това е цялостен инструмент за продуктивност, който подобрява живота и работата ви.

Нека разгледаме заедно неговите функции. 👇

ClickUp е номер 1: ClickUp Docs

ClickUp Docs ви позволява да създавате уикита, бази от знания, списъци за проверка или подробни бележки, съобразени с вашите предпочитания. Можете също да използвате интуитивни опции за стилизиране като банери, таблици и редактиране на богат текст.

Освен това, вложените страници и обратните връзки ви помагат да създадете взаимосвързана система за управление на документи с допълнителната възможност да ги свържете с вашите задачи и проекти, за да поддържате работния си процес.

Създавайте, сътрудничете и организирайте идеите си безпроблемно с ClickUp Docs.

И ето какво променя правилата на играта: можете да превърнете всяка бележка в задача, да я възложите на себе си или на член от екипа и да проследявате напредъка, без да напускате документа. Това е идеално за тези, които искат идеите и задачите им да се намират на едно и също място.

👀 Знаете ли, че... Споделянето на документи в платформата е също толкова лесно. Генерирайте URL адрес за споделяне и контролирайте разрешенията, за да решите кой може да редактира – вашият екип, външни заинтересовани страни или широката публика.

ClickUp’s One Up #2: ClickUp Notepad

Представете си, че можете без усилие да записвате мимолетни мисли, линкове и задачи, без да прекъсвате работния си процес. ClickUp Notepad превръща това в реалност чрез интегрираното си решение за бързо водене на бележки в рамките на съществуващия ви работен процес.

Записвайте и организирайте идеите си незабавно с ClickUp Notepad, като запазвате бележките си достъпни и синхронизирани на всички устройства.

Вашите бележки се съхраняват на същата платформа като вашите задачи, календари и цели, което улеснява координирането на усилията на екипа, без да се налага да използвате няколко приложения.

Освен това бележките ви са частни по подразбиране, което гарантира, че никой друг в работното ви пространство не може да ги види. Това ви позволява да записвате лични мисли, без да се притеснявате, че ще споделите чувствителна информация.

💡Съвет от професионалист: Използвайте разширението за Chrome на ClickUp, за да записвате бележки от всяка точка в интернет. Можете да запазвате само необходимата ви информация, като важни линкове или откъси, с едно кликване, без да прекъсвате работния си процес.

ClickUp One Up #3: ClickUp Brain

Комбинирайте воденето на бележки с изкуствен интелект и ще създадете система, в която всичко е контекстуално релевантно. Това е, което предлага ClickUp Brain.

Този AI асистент ви помага да работите по-умно и по-бързо, от генериране на нови идеи до довършване на съществуваща работа.

Достъп до цялото знание на вашата компания с ClickUp Brain

Една от отличителните характеристики на ClickUp Brain е възможността да свързвате бележки с задачи и проекти. Това означава, че вашите бележки вече не са изолирани идеи, останали в празнота. Вместо това можете да запишете идея по време на среща и да я превърнете в задача за определен член на екипа.

Достъпвайте по-бързо до информация и действия от бележките от срещи с ClickUp Brain.

Това, което прави приложението особено мощно за водене на бележки, е колко лесно става да усъвършенствате мислите си.

Вместо да претърсвате хаотични бележки или неструктурирани идеи, оставете ClickUp Brain да свърши тежка работа. Представете си, че записвате ключови точки по време на среща и за секунди получавате професионален имейл или готов за споделяне чернови вариант на съдържание. Това е силата на ClickUp Brain. 💪

💡Съвет от професионалист: Използвайте подробни подсказки, за да постигнете по-добри резултати с ClickUp Brain. Например: „Превърни бележките по [тема] в план за блог“ или „Напиши чернова на имейл за [актуализация]“. Бъдете конкретни с задачите и наблюдавайте как те превръщат идеите ви в организирано съдържание без усилие!

ClickUp’s One Up #4: Свързано търсене

Connected Search на ClickUp обединява вашите файлове, документи и инструменти на едно място, което улеснява намирането на необходимото, независимо къде са съхранени.

Освен това, интегрирането на любимите ви приложения, като Google Drive, Slack и Figma, ви дава достъп до цялата ви технология с едно натискане на бутона в ClickUp.

Намирайте файлове и информация в ClickUp и свързаните приложения с помощта на Connected Search.

И с времето става все по-мощно. Когато го използвате, то се адаптира към вашите нужди и предоставя персонализирани, по-релевантни резултати.

Например, можете да добавите персонализирани команди за търсене, като преки пътища към връзки, и да съхранявате текст за по-късно, за да се насладите на интуитивно търсене.

Моята компания използва ClickUp като основна програма за управление на задачите. Всички членове на екипа, включително мениджмънта, използват ClickUp ежедневно за различни отдели: операции, човешки ресурси, продажби и маркетинг. Документите в ClickUp съдържат всички политики и процедури на нашата компания. Таблото за управление контролира задачите и проектите на нашите клиенти и вътрешните задачи на компанията. Автоматизацията им помага да се избегне дублирането на усилията. Универсалната им функция за търсене, която позволява да се търсят интегрирани програми, спестява време. Моят екип се възползва от новите AI функции при създаването на процедурни наръчници и обобщаването на работната си натовареност, ежедневните задачи и други подробности.

ClickUp’s One Up #5: Готови шаблони

Защо да изобретявате колелото, когато ClickUp предлага над 1000 готови за употреба шаблона, с които да структурирате и професионализирате стратегиите си за водене на бележки?

Вземете например шаблона за бележки от срещи на ClickUp.

Изтеглете този шаблон Записвайте си програмата, бележките или задачите с шаблона за бележки от срещи на ClickUp.

То е пълно с функции, които ще ви помогнат да свършите най-добрата си работа за по-кратко време:

Свържете вашите документи и задачи, за да можете лесно да се позовавате на свързана информация, докато работите.

Импортирайте предишното си съдържание от други приложения за богато форматиране и съвместно редактиране.

Шаблонът ClickUp Knowledge Base е друг фантастичен ресурс за преход от бележки от срещи към споделяне на знания в целия екип. С раздели за статии, често задавани въпроси и ресурси, той е идеален за организиране и споделяне на знания в екипа ви.

Изтеглете този шаблон Съхранявайте и споделяйте вътрешна информация с шаблона за база от знания на ClickUp.

За да ви предложи още повече, то се интегрира с Connected AI, което прави по-лесно от всякога свързването на вашите знания с работните ви процеси.

Вземайте бележки по интелигентен начин с ClickUp

И NotebookLM, и Obsidian са надеждни инструменти. Можете да съберете всичките си бележки и мисли и да ги визуализирате по начин, който сметнете за подходящ.

Но какво се случва, когато нуждите ви се променят, екипите ви се разрастват и преминаването между различни инструменти става неудобно?

Тогава се нуждаете от решение, което да се адаптира към вашите нужди. ClickUp е идеалният инструмент за продуктивност за водене на бележки, управление на задачи и изпълнение на проекти.

Ето защо ние сме приложението, което предлага всичко за работата!

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и се убедете сами.