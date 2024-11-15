15-те най-добри софтуера за обяснителни видеоклипове за 2025 г.

Опитвали ли сте някога да обясните сложна идея на среща, само за да ви посрещнат с празни погледи?

Всички сме били в тази ситуация. Проблемът е, че някои концепции са твърде сложни, за да бъдат обяснени с думи. Те се нуждаят от визуални елементи.

✨Интересен факт: Зрителите запомнят 95% от информацията от видеоклип, но само 10%, когато четат същото съдържание в текстов формат.

Ерго, обяснителни видеоклипове. Добрият обяснителен видеоклип превръща дори най-сложните теми в лесноразбираемо съдържание.

Най-хубавото е, че не е нужно да сте експерт по редактиране на видео, за да създавате висококачествени обяснителни видеоклипове. Просто използвайте професионален софтуер за редактиране на видео! Изборът е толкова голям, че ще имате затруднения да се решите.

В тази статия ще споделя моите най-добри избори за софтуерни инструменти, които лично съм използвал и тествал, за да помогна за създаването на първокласни обяснителни видеоклипове. Нека започнем с разбирането на това, което трябва да търсим в най-добрия софтуер за обяснителни видеоклипове.

Какво трябва да търсите в софтуера за обяснителни видеоклипове?

Най-добрият софтуер за създаване на обяснителни видеоклипове опростява процесите на създаване и редактиране на видеоклипове и помага за създаването на професионално изглеждащи видеоклипове без проблеми.

Ето какво според мен е задължително:

Персонализирани елементи: Търсете гъвкавост в анимациите, шрифтовете и преходите.

Разнообразие от стилове: Избягвайте да отегчавате аудиторията си с клипове, които изглеждат еднакво. Изберете софтуер, който предлага различни видео формати, като анимирани клипове, клипове на бяла дъска или обяснителни клипове с живи актьори.

Редактиране в реално време: Това е важно за обяснителните видеоклипове, които се създават съвместно от няколко членове на екипа. Всички те трябва да могат да правят актуализации и да дават обратна връзка директно в платформата за редактиране на видеоклипове.

Готови шаблони: Видео шаблоните и архивни видеоматериали помагат да спестите време, особено ако сте начинаещи.

Опростен потребителски интерфейс: Нямате нужда дори от урок, за да започнете!

Леснота на употреба: Не губете часове с усложнени интерфейси. Търсете интуитивни редактори с функция „плъзгане и пускане”, които изискват минимално обучение.

Ето моят списък с 15-те най-добри софтуера за обяснителни видеоклипове, в който са подчертани техните отличителни характеристики, цени и потенциални ограничения.

15-те най-добри софтуера за обяснителни видеоклипове

Този подбрани списък ще ви помогне да намерите подходящия инструмент, който отговаря на вашите конкретни цели за производство на видеоклипове.

Да започнем.

1. ClickUp (Най-добър за създаване и транскрибиране на обяснителни видеоклипове)

ClickUp е мощен инструмент за създаване и транскрибиране на обяснителни видеоклипове. Той предлага гъвкав набор от функции, които опростяват целия процес на създаване на видеоклипове.

Например, ClickUp Clips ви позволява без усилие да заснемете висококачествени видеоклипове директно в платформата ClickUp за вашите обяснителни видеоклипове. Той комбинира споделяне на екран, гласово разказване и визуална комуникация в един инструмент.

А след записването, AI асистентът на ClickUp може автоматично да транскрибира видеото ви, което ви позволява да извлечете ключови идеи и да улесните последващите действия.

Използвайте ClickUp Clips, за да създавате кратки екранни записи за вашите обяснителни видеоклипове.

Ето някои от основните функции и предимства на ClickUp Clips:

Просто записване: Започнете да записвате екрана, аудиото или и двете с само няколко кликвания.

Настройки за запис, които могат да се персонализират: Настройте зоната на запис, честотата на кадрите и други настройки според вашите нужди.

Анотации и рисунки: Добавете анотации, стрелки и други визуални елементи към вашите записи, за да подчертаете ключови моменти или да предоставите допълнителен контекст.

Директна интеграция с ClickUp: След като приключите със записването, видеото ви ще бъде автоматично запазено в След като приключите със записването, видеото ви ще бъде автоматично запазено в задачата или проекта ви в ClickUp.

Сътрудничество: Споделяйте вашите записи с колегите си, за да получите обратна връзка или преглед.

След това създайте убедителни сценарии и транскрипти лесно с помощта на ClickUp Brain, AI асистента на ClickUp. Начертайте визуално сценария на обяснителното си видео и след това го превърнете в изпипан текстов документ чрез безпроблемната интеграция на ClickUp Brain.

Обобщете бележките си за обяснителното видео с ClickUp Brain.

И още нещо? Функциите за съвместна работа на ClickUp позволяват сътрудничество в реално време – можете да споделяте идеи и актуализации с членовете на екипа по време на създаването на видеото. Тази функция е особено полезна при създаването на обяснителни видеоклипове, тъй като в процеса на създаване на съдържание могат да участват няколко експерти по темата.

Например, използвайте @mentions в ClickUp Chat, за да комуникирате в реално време с екипа си и да получавате обратна връзка за обяснителното видео.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте напредъка на вашите проекти за създаване на обяснителни видеоклипове с Kanban таблата и календарните изгледи на ClickUp.

Използвайте функциите за отчитане на ClickUp, за да измервате напредъка и да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Ускорете процеса на създаване на видеоклипове с AI за идеи, създаване на сценарии, транскрибиране на видеоклипове и генериране на откъси с времеви отметки.

Споделяйте видеоклипове с всеки, като използвате публичен линк или изтеглен файл.

Свържете ClickUp с софтуер за редактиране на видео, библиотеки със стокови кадри и други с ClickUp Integrations

Ограничения на ClickUp

Някои потребители споменават, че е необходимо време за опознаване на софтуера поради богатите функции на ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за работно място на член.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. InVideo (Най-добър за бързи и професионални обяснителни видеоклипове)

чрез InVideo

InVideo е многофункционална платформа, която опростява процеса на създаване на професионални обяснителни видеоклипове. С интуитивния си интерфейс и обширна библиотека от шаблони, ресурси и опции за персонализиране, InVideo позволява на потребителите бързо да създават висококачествени видеоклипове, без да се изискват обширни технически умения.

Най-добрите функции на InVideo

Бързо превърнете сценариите в видео съдържание с помощта на автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект.

Достъп до милиони изображения, видеоклипове и аудио записи без авторски права

Работете едновременно с членовете на екипа, за да редактирате и преглеждате проектите.

Създавайте и превеждайте видеоклипове на над 50 езика

Ограничения на InVideo

Може да не е най-добрият избор за потребители, които се нуждаят от задълбочени възможности за редактиране на видео.

Някои потребители съобщават, че шаблоните предлагат по-малко гъвкавост за силно персонализирани проекти.

Цени на InVideo

Безплатно

Бизнес : 30 $/месец

Неограничен : 60 $/месец

InVideo AI Plus : 25 $/месец

InVideo AI Max: 60 $/месец

Оценки и рецензии за InVideo

G2 : 4,5/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 350 рецензии)

3. Toonly (Най-добър за прости анимационни обяснителни видеоклипове)

чрез Toonly

Toonly (сега част от Voomly Cloud) е идеален за фирми или творци, които искат да създават прости обяснителни видеоклипове в анимационен стил. Неговият интуитивен интерфейс с функция „плъзгане и пускане” позволява на потребителите да създават забавни и увлекателни видеоклипове, без да се изискват напреднали умения за редактиране.

Софтуерът предлага много герои и сцени, което го прави солиден избор за бързи и прости обяснителни видеоклипове.

Най-добрите функции на Toonly

Записвайте и добавяйте гласови коментари към вашите видеоклипове с вградени инструменти за гласови коментари.

Създавайте лесно видеоклипове с няколко сцени и превключвайте между различни анимирани последователности, без да прекъсвате потока на видеоклипа.

Експортирайте вашите видеоклипове в различни формати, включително MP4, MOV и GIF.

Ограничения на Toonly

Toonly няма функции за съвместна работа в екип, така че няколко потребители не могат да работят едновременно по един и същ проект.

Цени на Toonly

Стандартен : 49 $/месец

Enterprise: 79 $/месец

Оценки и рецензии за Toonly

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,3/5 (над 30 рецензии)

4. Animaker (Най-добър за персонализирани обяснителни видеоклипове)

чрез Animaker

Animaker е многофункционална платформа, която предлага широка гама от функции за създаване на увлекателни обяснителни видеоклипове. Тя предлага разнообразие от анимационни стилове, от анимации на бяла дъска до 2D анимации.

Animaker е пълна с шаблони, които можете да персонализирате, което значително ускорява процеса. Освен това, всичко се прави чрез интуитивна, лесна за ползване платформа.

Най-добрите функции на Animaker

Сътрудничество в реално време с членовете на екипа, за да споделяте лесно идеи и да усъвършенствате съдържанието

Опростете производствените работни процеси и създавайте висококачествени видеоклипове с иновативни AI инструменти за писане на сценарии и озвучаване.

Лесно създавайте и персонализирайте сцени за вашите видеоклипове с инструмента за създаване на сцени на Animaker.

Ограничения на Animaker

Някои потребители считат, че наборът от анимации и ефекти е ограничен в сравнение с други усъвършенствани платформи.

Сложните анимации могат да доведат до по-дълго време за рендиране, което потенциално забавя производителността.

Цени на Animaker

Безплатно

Основен : 27 $/месец

Стартово ниво : 45 $/месец

Pro : 79 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Animaker

G2: 4,7/5 (над 700 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (над 200 рецензии)

5. VideoScribe (Най-добър за анимационни обяснителни видеоклипове на бяла дъска)

чрез VideoScribe

Удобният за ползване интерфейс на VideoScribe е подходящ за преподаватели, маркетинг специалисти и създатели на съдържание, което го прави достъпен за всеки, който иска да създава увлекателни обяснителни видеоклипове на бяла дъска.

Това, което отличава Videoscribe, са неговите уникални функции: автоматични анимации на ръце, които симулират ефект на рисуване, синхронизация на гласа за безпроблемно аудио-визуално съгласуване и гъвкави опции за брандиране, които позволяват на потребителите да включват своите лога и да персонализират цветовите палитри.

Най-добрите функции на VideoScribe

Създавайте лесно увлекателни анимации на бяла дъска с интерфейси от типа „плъзгане и пускане”.

Добавяйте изображения, текст и музика без усилие.

Започнете бързо с обширна библиотека от изображения и шаблони, които отговарят на различни теми.

Интегрирайте с други платформи, като PowerPoint, за да разширите използваемостта и да включите съществуващо съдържание в нови видео проекти.

Ограничения на VideoScribe

Случайни проблеми с производителността, като забавяне при сложни проекти, което може да наруши работния процес.

Някои функции може да не са интуитивни от пръв поглед, което изисква време, за да се научат потребителите да ги използват умело.

Цени на VideoScribe

Безплатна пробна версия

Плюс : 26,15 $ на месец на потребител

Pro: 39,22 $ на месец на потребител

Оценки и рецензии за VideoScribe

G2: 4. 1/5 (60+ рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (50+ рецензии)

6. Powtoon (Най-добър за интерактивни анимирани обяснителни видеоклипове)

чрез Powtoon

Powtoon е подходящ, когато искате да добавите кликаеми бутони и връзки, за да направите видеото по-привлекателно.

Независимо дали създавате уроци или маркетингови презентации, Powtoon ви предоставя гъвкавост при дизайна на видеоклипове, които са едновременно визуално динамични и интерактивни.

Най-добрите функции на Powtoon

Използвайте библиотека с герои и реквизит, за да създадете вашите видеоклипове.

Разгледайте широка гама от персонализирани шаблони, предназначени за различни теми, като бизнес презентации, образователни видеоклипове и съдържание за социални медии.

Създавайте плавни и професионално изглеждащи анимации с помощта на усъвършенствани анимационни техники, включително траектории на движение и настройки на времето.

Ограничения на Powtoon

Безплатната версия ограничава броя на експортираните файлове и включва воден знак върху видеоклиповете.

Възможни са периодични проблеми с производителността при големи проекти, тъй като софтуерът може да забавя или да замръзва при работа с ресурси с висока разделителна способност.

Цени на Powtoon

Lite : 50 $/месец

Професионален : 190 $/месец

Бизнес: 120 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Powtoon

G2: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 300 рецензии)

7. Vyond (Най-добър за анимационни видеоклипове от бизнес клас)

чрез Vyond

Vyond е анимационен инструмент, създаден да помага на потребителите да създават увлекателни анимационни видеоклипове, пригодени за различни приложения, включително маркетинг, обучение и вътрешни комуникации.

Интуитивният интерфейс и богатият набор от функции позволяват както на начинаещи, така и на опитни създатели да произвеждат висококачествени анимации, които завладяват публиката.

Vyond се отличава с многофункционалността си, позволявайки на потребителите да предават сложни идеи по визуално привлекателен начин.

Най-добрите функции на Vyond

Опростете процеса на създаване на видеоклипове с функцията за преобразуване на текст в реч, която превръща написаните сценарии в естествено звучащи гласови коментари.

Персонализирайте анимирани герои с впечатляващо ниво на детайлност, като настройвате физическите характеристики и стила на облекло, за да отразявате по-добре целевата аудитория или идентичността на марката.

Създавайте разнообразни видове видеоклипове с богата библиотека от готови шаблони и ресурси, подходящи за различни индустрии.

Ограничения на Vyond

Стръмна крива на обучение за потребители, които не са запознати с анимационния софтуер, тъй като овладяването на всички функции и инструменти може да отнеме време и практика.

Цени на Vyond

Essential : 49 $/потребител на месец

Премиум : 89 $/потребител на месец

Професионална версия : 179 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Vyond

G2: 4,7/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 200 рецензии)

8. Runway AI (Най-добър в използването на изкуствен интелект за автоматизация)

чрез Runway AI

Runway AI е специализирана в изследвания и технологии в областта на генеративната изкуствена интелигентност, като се фокусира върху създаването на продукти и модели за генериране на видеоклипове, изображения и различни мултимедийни съдържания.

Инструментите на Runway AI са създадени, за да помогнат на създателите на съдържание да изследват идеи почти в реално време и да генерират готови за производство ресурси с бързина, контрол и точност.

Най-добрите функции на Runway AI

Автоматизирайте отнемащите време задачи, като премахване на обекти и замяна на фон, с помощта на усъвършенствана AI технология.

Изберете от над 30 различни инструмента, достъпни директно в браузъра ви, включително моментално ротоскопиране, проследяване на движение и транскрипция.

Работете безпроблемно с членовете на екипа в реално време, което позволява незабавна обратна връзка и опростена видео комуникация по време на процеса на редактиране.

Ограничения на Runway AI

Големите проекти могат да причинят забавяне, което нарушава редактирането и влияе на производителността.

Богатият набор от функции може да бъде прекалено сложен за начинаещи и да изисква известно време, за да се разберат напълно възможностите на софтуера.

Цени на Runway AI

Основни

Стандартен : 15 $/потребител на месец

Pro : 35 $/потребител на месец

Неограничен : 95 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на Runway AI

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Renderforest (Най-добър за последователност на брандинга)

чрез Renderforest

Renderforest е добър избор за всеки, който се нуждае от бързо създаване на обяснителни видеоклипове. Неговите автоматизирани инструменти са особено полезни за фирми, които искат да произвеждат висококачествено съдържание без да имат обширни познания в областта на редактирането.

Този безплатен софтуер за обяснителни видеоклипове е известен с обширната си библиотека от шаблони, опциите за персонализиране на брандинга и лесния за използване интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Най-добрите функции на Renderforest

Създавайте видеоклипове бързо, като просто въведете сценария си или изберете шаблони. Тази функция значително намалява времето за производство и оптимизира процеса на създаване на видеоклипове.

Създавайте разнообразни видео формати, включително промоционални видеоклипове, слайдшоу и музикални визуализации.

Сътрудничейте с членовете на екипа в реално време, което позволява незабавна обратна връзка и корекции по време на процеса на редактиране.

Ограничения на Renderforest

Разширените функции за редактиране са донякъде ограничени, което може да разочарова потребителите, които желаят по-голям контрол над своите проекти.

Безплатната версия произвежда по-нискокачествени резултати, които може да не са подходящи за професионална употреба.

Цени на Renderforest

Безплатно завинаги

Lite : 14,99 $/потребител на месец

Pro : 29,99 $/потребител на месец

Бизнес: 34,99 $/месец

Рейтинги и рецензии на Renderforest

Capterra: 4,8/5 (над 400 рецензии)

G2: 4,7/5 (над 400 рецензии)

10. Biteable (Най-добър за бързи маркетингови видеоклипове)

чрез Biteable

Biteable е идеалното решение за тези, които се нуждаят от динамични обяснителни видеоклипове, които привличат вниманието веднага.

Тази платформа предлага богат избор от анимирани сцени, подходящи за различни индустрии, което позволява на създателите да изработват истории, които резонират.

Най-добрите функции на Biteable

Опростете обратната връзка и итерациите, като поканите членовете на екипа да сътрудничат по проектите.

Получете достъп до висококачествени архивни кадри и музика, за да създавате обяснителни видеоклипове с мултимедийни елементи от професионално ниво.

Записвайте бързо и добавяйте гласови коментари към вашите видеоклипове с вградените инструменти за гласови коментари.

Ограничения на Biteable

Безплатната версия ограничава достъпа до определени шаблони и функции, което може да затрудни потребителите, които търсят пълна функционалност без ангажименти.

Потребителите са отбелязали периодични забавяния при рендирането, особено при по-сложни видеоклипове.

Цени на Biteable

Pro : 29 $/потребител на месец

Премиум : 99 $/потребител на месец

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Biteable

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: 4. 1/5 (40+ рецензии)

11. Synthesia (Най-добър за видеоклипове, генерирани от изкуствен интелект)

чрез Synthesia

Ако искате да създавате видеоклипове с човешко докосване без да снимате, Synthesia е отговорът.

Тази платформа, задвижвана от изкуствен интелект, позволява на потребителите да създават реалистични аватари, които могат да представят съдържание на няколко езика. Въведете сценария си и Synthesia автоматично ще генерира видеоклип с помощта на изкуствен интелект, което го прави изключително ефективен за фирми, които се нуждаят от бързо създаване на съдържание.

Най-добрите функции на Synthesia

Създавайте реалистични аватари, които могат да произнасят вашия сценарий на различни езици, подобрявайки достъпността за глобалната аудитория.

Адаптирайте фонове, реквизит и визуални елементи, за да съответстват на вашата марка или послание, като по този начин постигнете уникален стил на представяне.

Интегрирайте безпроблемно Synthesia с LMS платформи, за да създавате интерактивни обучителни материали

Ограничения на Synthesia

Абонаментните планове могат да бъдат относително скъпи, което може да не е осъществимо за по-малките предприятия или индивидуалните творци.

Потребителите може да сметнат, че аватарите, генерирани от изкуствен интелект, са по-малко автентични от реалните актьори, което може да отнеме от личния привкус, необходим за някои проекти.

Цени на Synthesia

Безплатен план

Стартово ниво : 29 $/потребител на месец

Създател : 89 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Synthesia

G2 : 4,7/5 (над 1500 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 150 рецензии)

12. Wideo (Най-добър за визуално привлекателни видеоклипове)

чрез Wideo

Wideo е платформа за създаване на видеоклипове, базирана в облака, която позволява на потребителите да създават анимирани обяснителни видеоклипове, без да се изискват технически умения. Тя предлага лесен за използване интерфейс с редактор с функция „плъзгане и пускане”, което улеснява всеки да създава професионално изглеждащи видеоклипове.

Този софтуер за обяснителни видеоклипове балансира творчеството и функционалността, което го прави идеален за създаване на завладяващи визуални истории.

Най-добрите функции на Wideo

Организирайте и пренареждайте лесно видео секциите с инструмента за управление на сцените.

Съгласувайте без усилие звуковите ефекти и гласовите коментари с визуалните елементи с помощта на аудио синхронизация.

Проследявайте ангажираността на зрителите и показателите за ефективност с вградения инструмент за анализ.

Ограничения на Wideo

Безплатната версия ограничава качеството на експортиране, което може да ограничи използваемостта за професионални презентации или маркетингови материали.

Цени на Wideo

Безплатен план

Базов : 59 $/месец на потребител

Pro : 99 $/месец на потребител

Pro +: 199 $/месец на потребител

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Wideo

G2 : 4,3/5 (над 50 рецензии)

Capterra: 4,0/5 (над 40 рецензии)

13. Moovly (Най-добър за безпроблемно съчетаване на видео и анимация)

Чрез Moovly

Moovly е софтуерна платформа за обяснителни видеоклипове, създадена за екипи, които искат да създават видеоклипове съвместно. Тя позволява едновременно редактиране, което улеснява груповите проекти, при които незабавната обратна връзка е от решаващо значение.

Освен това, достъпът до API позволява интеграция с други приложения, което опростява работните процеси за технически грамотни потребители и фирми, които искат да автоматизират процесите си по производство на видеоклипове.

Най-добрите функции на Moovly

Редактирайте видеоклипове директно в браузъра си с Moovly Studio – без инсталиране, актуализации или плъгини.

Преобразувайте текст в глас с едно кликване. Изберете от множество гласове на над 20 езика, като използвате AI-базирана технология за преобразуване на текст в реч, за да създадете естествен звук.

Достъп до медийна библиотека, която включва милиони стокови изображения, звуци и видеоклипове.

Опростете управлението на файловете чрез интеграция с различни приложения на трети страни, като Dropbox и Google Drive.

Ограничения на Moovly

Някои потребители са посочили, че разходите за абонамент могат да бъдат относително високи в сравнение с подобни платформи.

Въпреки че интерфейсът е като цяло лесен за използване, новите потребители може да имат затруднения при навигирането в богатите функции, които предлага.

Цени на Moovly

Безплатен план

Плащайте по мере на използване: 25 $/видео

Абонамент : 99 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Moovly

G2 : 4,5/5 (над 70 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (над 60 рецензии)

14. Rawshorts (Най-добър за създаване на видеоклипове с помощта на изкуствен интелект)

чрез Rawshorts

Rawshorts е иновативна платформа, създадена да опрости процеса на производство на видеоклипове. С интуитивния си интерфейс и мощните си AI-базирани възможности, Rawshorts дава възможност на потребителите да създават анимационни видеоклипове с професионално качество без усилие.

Неговите отличителни възможности включват създаване на видео от текст, изображения или клипове и създаване на висококачествени изображения от прости команди. За аудио ентусиастите той предлага инструменти за подобряване и създаване на богато аудио съдържание.

Най-добрите функции на Rawshorts

Създавайте обяснително видео съдържание с помощта на изкуствен интелект, като автоматично превръщате текст в анимирани видео скриптове, което ускорява процеса на създаване.

Персонализирайте бързо вашите видеоклипове с обширна библиотека от готови шаблони и ресурси.

Достъп до подробни анализи, като например прегледи, нива на ангажираност и демографски данни за зрителите след публикуването, за да оптимизирате бъдещите стратегии за съдържание.

Ограничения на Rawshorts

Ограничени възможности за персонализиране за напреднали потребители, които търсят сложни дизайнерски възможности.

Липсва цялостна поддръжка за сложни анимации, което може да ограничи по-сложните видео проекти.

Цени на Rawshorts

Starter : Безплатна пробна версия

Essential : 49 $/потребител на месец

Бизнес: 89 $/потребител на месец

Оценки и рецензии на Rawshorts

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

15. Adobe Express (Най-добър за видеоклипове с професионално качество)

чрез Adobe

Adobe Express е многофункционална платформа за създаване на увлекателни обяснителни видеоклипове. Този лесен за използване инструмент съчетава мощни възможности за редактиране с богатство от ресурси, позволявайки на потребителите – от предприемачи до преподаватели – да превърнат своите идеи в увлекателни визуални разкази.

Той опростява създаването на публикации в социалните медии, графични дизайни, видеоклипове и редактиране на снимки с интуитивни инструменти. Използвайки функции, задвижвани от изкуствен интелект чрез Adobe Firefly, потребителите могат да автоматизират задачите и да създават уникални графични дизайни без усилие.

Най-добрите функции на Adobe Express

Редактирайте видеоклипове с прецизност, използвайки функцията за времева линия, която позволява лесно подрязване, разделяне и пренареждане на кадри, за да създадете безпроблемно протичане.

Включете без усилие гласови коментари и саундтраци, като използвате вградените аудио инструменти за запис и редактиране на звук директно в платформата.

Интегрирайте с Adobe Creative Cloud и работете безпроблемно на различни платформи като InDesign и Lightroom.

Ограничения на Adobe Express

Разходите за абонамент могат да бъдат фактор за потребители, които се нуждаят от основни инструменти за създаване на видеоклипове само от време на време.

Новите потребители съобщават за объркване с потребителския интерфейс, особено при навигиране из всички функции и опции.

Цени на Adobe Express

Безплатно

Премиум : 9,99 $/потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Adobe Express

G2 : 4,5/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 1000 рецензии)

Избор на перфектния софтуер за обяснителни видеоклипове

В крайна сметка, изборът на подходящия софтуер за обяснителни видеоклипове зависи от вашите конкретни нужди – дали става въпрос за сътрудничество, стил на анимация или инструменти, задвижвани от изкуствен интелект.

Всяка платформа има свои уникални предимства и независимо дали търсите динамични анимации или по-просто разказване на истории, има подходящ инструмент за вас.

Разгледайте възможностите, тествайте ги и намерете тази, която най-добре отговаря на вашия стил и цели.

Но ако искате да се възползвате не само от предимствата на създаването на видеоклипове, но и от управлението на проекти и задачи, тогава разгледайте ClickUp! С персонализирани функции като Clips, Brain и инструменти за отчитане, създаването на обяснителни видеоклипове може да бъде по-лесно от всякога.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!