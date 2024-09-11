Как да приложите хибридна Agile методология

В продължение на десетилетия моделът на водопад за разработка на софтуер беше безспорен лидер. Големите софтуерни компании създаваха всеобхватни планове и отнемаше години да създадат продуктите си. Предприятията чакаха това да се случи.

Дигиталната ера сложи край на всичко това. Скоростта на промените не позволяваше времето и рисковете, които изискваше управлението на проекти по метода Waterfall. Така се появи методологията Agile, която се използва широко от инженерните екипи по целия свят.

Тази радикална промяна от един подход към друг не е лесна за адаптиране за всички. По-важното е, че нито една от методологиите не е идеална за всички обстоятелства. В резултат на това се появява нов хибриден Agile модел. Да видим как работи той.

Какво е хибриден Agile подход?

Хибридният Agile подход е методология за управление на проекти, която съчетава итеративния и гъвкав характер на Agile моделите с плановата стабилност на Waterfall. В типичен хибриден Agile проект Waterfall предлага цялостния план и дългосрочната визия за проекта, докато Agile методологиите определят ежедневната работа.

Например, ако разработвате приложение за лични финанси, 3-5-годишната продуктова пътна карта ще бъде изготвена по метода Waterfall. Продуктовите мениджъри ще идентифицират функциите, ще ги приоритизират и ще ги планират по тримесечия. Оттам инженерният екип ще използва Agile подходи, за да го раздели на потребителски истории, да определи критерии за приемане, да планира спринтове и да разработва постепенно. Те също така ще следят представянето и обратната връзка, за да коригират продукта си съответно.

Но с какво се различава хибридната методология от вече съществуващото изобилие от подходи? Нека разберем.

Итеративен срещу инкрементален срещу Agile

Методологията за управление на проекти Agile често се определя като „итеративна” и „инкрементална”. Тези термини обаче не означават едно и също и не могат да се използват взаимозаменяемо. Ето защо.

Итеративно разработване: При този подход проектът се разделя на малки сегменти, наречени итерации. При всяка итерация продуктът се преразглежда и усъвършенства, докато достигне желаното ниво на качество и функционалност.

Постепенно развитие: При този подход проектът се разделя на малки, управляеми части или стъпки, като всяка от тях добавя конкретна функционалност към цялостния продукт. Всяка стъпка добавя функционална част от софтуера.

Agile: Това е по-широка методология, която обхваща както итеративни, така и инкрементални подходи. Agile трансформацията набляга на гъвкавостта, сътрудничеството и удовлетвореността на клиентите чрез непрекъснато предоставяне на ценен софтуер.

Смесен срещу хибриден Agile

Друг риск, който поемат проектните мениджъри, е да мислят, че смесеният подход е хибриден. Това определено не е така, поне не в този контекст.

Blended Agile комбинира различни Agile методологии или практики в рамките на един проект. Хибридният подход комбинира Agile с Waterfall подходи.

Сред значителните разлики са следните.

Аспекти Смесен Agile Хибриден Agile Подход Комбинация от различни Agile практики Интеграция на Agile и традиционните практики Философия Запазва Agile ядрото Започва като конвенционално управление на проекти с Agile техники, интегрирани според нуждите. Приложение Използва се в много зрели Agile екипи за разработка, които се нуждаят от гъвкави методологии. Използва се в среди, които са нови за Agile, или когато е необходима дългосрочна стабилност. Необходимост Идеален за индустрии, в които скоростта на доставка е от решаващо значение. Идеален за индустрии, в които управлението на риска, спазването на нормативните изисквания и др. са с приоритет.

Независимо дали следвате подхода Waterfall или вече сте преминали към Agile, може да ви е необходим силен аргумент защо хибридният Agile е по-добър. Прочетете нататък! 📖

Предимства на използването на хибриден Agile подход

Всеки проектен мениджър знае, че управлението на текуща разработка на софтуер е сложно начинание. Има много подвижни части и всичко може да се обърка. Например, ако предаването на проектирането на разработката не е изчерпателно, много неща могат да се изгубят между намерението и крайния продукт.

Така че подходът към управлението на проекти може да бъде това, което определя успеха или провала на разработката на софтуер. Ето как хибридните Agile модели могат да подпомогнат доставката на вашия софтуер.

Стабилност + гъвкавост

Хибридният подход съчетава плановия характер на Waterfall с гъвкавостта на Agile. Дългосрочният план и ясната визия, предоставени от моделите Waterfall, дават на екипа ясна представа за посоката, в която се движат, без да се прави компромис с гъвкавостта при използването на инструментите, методите и автоматизацията на Scrum, предпочитани от Agile.

Например, в началната фаза на проекта може да отделите много време за събиране на изисквания, документиране, определяне на обхвата на работата и т.н., за да поставите основите. Оттам екипът може да премине към използване на Agile инструменти за тестване, непрекъсната обратна връзка и адаптивни модели.

Предвидимост

Agile дава приоритет на гъвкавостта, което позволява на организациите да се развиват в съответствие с променящите се пазарни изисквания. Понякога това компрометира предвидимостта за служителите, бизнеса и инвеститорите/акционерите.

Хибридният Agile решава този проблем. Той използва модели за планиране на проекти, за да прави ефективни прогнози. Това е особено полезно в проекти, които изискват сигурност, като в силно регулирани индустрии или за инициативи, включващи скъп хардуер/ресурси.

Той също така предлага по-голям контрол за предвиждане на потенциални проблеми и тяхното проактивно отстраняване.

Ангажираност на заинтересованите страни

Традиционните бизнеси харесват своите презентации, отчети и табла. Докато Agile моделите наблягат на метриките и ретроспективите, те са по-скоро насочени към непрекъснато учене и усъвършенстване. Понякога заинтересованите страни имат усещането, че не говорят на един и същ език с екипа за разработка.

Хибридният Agile решава този проблем. В началото хибридните Agile екипи създават планове и документация, което дава ясна представа на заинтересованите страни. По време на проекта те могат да използват усъвършенстван инструмент за управление на проекти като ClickUp, за да осигурят прозрачност и актуализации в реално време.

Управление на риска

Ако планирате предварително и прогнозирате възможностите, е по-вероятно да вземете необходимите мерки за потенциалните рискове. Ако сте гъвкави и адаптивни, можете да се справите с възникващите рискове. Това е ролята на хибридния Agile подход.

Структурираното планиране и предварителните оценки на традиционните методи помагат за ранното идентифициране на потенциалните рискове. Итеративният характер на Agile позволява непрекъснато наблюдение и намаляване на рисковете в хода на проекта.

Време за пускане на пазара

Водопадните модели дълго време бяха критикувани, че отнемат твърде много време, за да пуснат продуктите на пазара. Ако проектът е планиран за три години, потребителят ще види пускането му едва в края на този период.

Хибридният Agile разбива това. След като планирането на проекта е завършено, Agile методите поемат контрола и MVP се пуска бързо на пазара. Това поетапно доставяне гарантира, че най-критичните части от проекта достигат пазара по-бързо.

Въпреки многото си предимства, хибридният Agile подход не е подходящ за всяка ситуация. Нека видим къде работи най-добре.

Кога да използвате хибридна Agile методология

Хибридният Agile безспорно съчетава най-доброто от двата свята. Освен че не всички проекти се нуждаят от двата свята.

Например, ако сте стартираща компания, която иска да пусне приложение за медитация, нямате лукса да планирате в дългосрочен план. Пазарът е пренаселен и самата съвместимост на продукта с пазара може да бъде под въпрос. Тази ситуация изисква Agile подход, за да публикувате MVP и да тествате пазара.

Кога да използвате хибридния Agile подход? Радвам се, че попитахте!

Сложни проекти

Всеки проект има своите сложности. Но не това имаме предвид тук. Истински сложни проекти са тези, които включват разработването на софтуер с многобройни функции, за различни групи потребители, с взаимосвързани възможности. Създаването на онлайн пазар е добър пример за сложен проект.

В такива случаи хибридният Agile е идеален. Първоначалният процес на планиране може да се съобрази с бизнес плана. В онлайн пазара, ако първо набирате продавачи, вашата пътна карта ще започне с функции, които са подходящи за тази фаза.

След като бизнес екипите започнат да общуват с продавачите, екипът за разработка може да раздели портала за продавачи на малки, лесно управляеми функции и да ги разработи постепенно.

Регулирани индустрии

Банковото дело, финансовото управление, застраховането, здравеопазването и др. са силно регулирани. Те изискват изключително висока степен на прозрачност и контрол. Agile методологиите може да не поддържат дълбочината на документацията и мониторинга, от които се нуждаят регулираните индустрии.

Хибридният Agile решава този проблем чрез установяване на предпазни мерки за съответствие. Те позволяват на бизнес екипите да добавят ниво на планиране за регулаторните изисквания.

Строги резултати

Ако клиентът има строг график и ограничен бюджет, Agile подходът може да не е най-подходящият. Експерименталният характер на Agile работи най-добре, когато има известна гъвкавост.

Хибридният Agile може да реши този проблем, като създаде планове за спазване на сроковете и бюджетите. Той може да помогне за контролиране на нежеланите ефекти и да доведе до очакваните резултати.

Трансформации на наследствени системи

За разлика от разработването на нови продукти, трансформацията на стари системи включва пресъздаване на съществуващ – често сложен – софтуер с помощта на нови технологии и подходи. Например, може да модернизирате монолитна приложение за мейнфрейм, като използвате микроуслуги в облака.

В такива случаи Agile моделите рискуват да пропуснат някои детайли. Традиционната част от хибридния Agile подход позволява на екипа да прегледа цялата съществуваща среда, да документира всеки детайл и да я модернизира изцяло. Прилагането му по итеративен начин с помощта на Agile методи може да сведе до минимум прекъсванията в работата на бизнеса.

Мащабиране на Agile в големи организации

В предприятие, което използва традиционни методи, системите са проектирани така, че да улесняват работата. Екипите са обучени по този начин, инструментите го позволяват, процесите са проектирани да го подкрепят. Преминаването към Agile/Scrum модел може да бъде разрушителна промяна за тези екипи.

Хибридният Agile може да бъде трамплин. Той може да предложи преходен период, през който екипите да се приспособят към Agile.

Независимо от ситуацията, в която се намирате, трябва да приложите ефективно хибридните Agile принципи. Ето кратко ръководство за това как да започнете.

Как да приложите хибридна Agile методология

Макар че принципите на хибридния Agile са общи, те могат да имат различно значение за различните организации. Преди да приложите хибридния Agile във вашата организация, трябва да прецените дали е подходящ за вас.

Добър инструмент за управление на проекти за софтуерни екипи, като ClickUp, ще ви бъде от голяма помощ в този процес.

1. Оценете пригодността на проекта

Вашият проект се нуждае ли от хибридно Agile управление? Задайте си този въпрос.

Започнете с цялостна оценка на изискванията, ограниченията и целите на проекта си. Очертайте обхвата, нормативните изисквания и ключовите резултати. Документирайте наблюденията и прозренията си за обратна връзка и одобрения.

С ClickUp Docs можете да документирате всичко ясно. Освен това можете да си сътрудничите в реално време с различни членове на екипа и да споделяте с подходящите заинтересовани страни, за да получите обратна връзка.

Събирайте изисквания и документирайте идеи с ClickUp Docs

Използвайте тази информация, за да определите кои части от проекта биха се възползвали от традиционния подход и кои биха били по-подходящи за Agile практики.

2. Дефиниране на хибридния модел

Въз основа на оценката определете конкретния хибриден Agile модел, който ще използвате. Опитайте се да не мислите за вашите подходи като „традиционни“ или „Agile“, което може да повлияе на отношението ви към тях. Проектирайте хибридния си модел като две части:

Аспекти на вашия проект, които се нуждаят от задълбочено и всеобхватно планиране

Аспекти, които изискват бързи, повтарящи се действия

Например, можете да използвате първия за фазата на планиране и изисквания, а след това втория за фазите на разработка и тестване.

Не приемайте, че хората разбират какво означават традиционен и Agile. Например, не казвайте просто на екипа си „разработка в Agile“. Вместо това, можете да кажете „разработка, която ще се извършва в повторения на двуседмични спринтове, след планиране на итерации, с цел 100 точки за всяка епична история, управлявана с помощта на ClickUp“.

Определете всичко възможно най-подробно.

3. Разработете подробен план за проекта

Най-голямото предимство на модела Waterfall е фазата на планиране. Използвайте това като част от вашата хибридна Agile рамка.

Създайте подробен план на проекта, който включва както традиционни, така и Agile елементи. Включете графици, етапи, разпределение на ресурсите, бюджетни прогнози за проучването, планове за спринтове, забавяния и графици за итерации.

Изберете цялостен инструмент за управление на проекти за Agile екипи, за да настроите всичко това. Календарът, диаграмата на Гант и изгледите на времевата линия на ClickUp са чудесни за планиране. Използвайте ClickUp Box Wiew, за да управлявате ресурсите на екипа, да видите върху какво работят хората и какъв капацитет е наличен.

ClickUp Box view за перфектно управление на работната натовареност

Ако сте начинаещи в тази област, ето малко помощ: изчерпателен наръчник за създаване на Agile план за проект. Можете също да се възползвате от различни интегрирани шаблони за планиране на спринтове, за да започнете своето пътуване.

4. Установете ясни насоки за комуникация

Един от най-големите рискове на хибридния Agile е недоразумението. Един член на екипа може да чака ясен план, докато друг може да иска да експериментира по Agile начин. Избягването на такива ситуации изисква ясна комуникация.

Създайте платформа за сътрудничество като ClickUp за асинхронни съобщения. Използвайте изгледа ClickUp Chat , за да отговаряте на всички съобщения от едно място.

Планирайте редовни срещи и проверки, за да дадете възможност на членовете на екипа да изразят своите опасения.

Уверете се, че сте наясно с нуждите на Waterfall и Agile частите от процеса. Например, може да имате традиционни прегледи на проектите на всяко тримесечие, с ежедневни stand-ups и двуседмични ретроспективи по време на Agile спринтове.

Свържете се асинхронно с членовете на екипа си, използвайки изгледа ClickUp Chat

5. Създайте структура за управление

Създайте структура на управление, която подкрепя хибридния Agile подход. Определете роли и отговорности за традиционните части на процеса. Създайте Agile екипна структура за изпълнение на проекти. Задайте механизми за вземане на решения и разрешаване на проблеми.

Например, можете да назначите проектен мениджър, който да наблюдава традиционните аспекти на проекта, и Scrum Master, който да управлява Agile фазите. Тази структура спомага за ефективната интеграция на двете методологии и гладкото протичане на проекта.

За да гарантирате последователност при изпълнението на Agile, създайте ясни системи. Шаблонът за управление на Agile проекти на ClickUp е проста, персонализирана рамка, с която можете да започнете. Този подходящ за начинаещи шаблон ще оптимизира вашите заявки в списъци с задачи, където можете да ги приоритизирате и изпълните.

Ако имате по-напреднали или специфични нужди, разгледайте някои от другите Agile шаблони в ClickUp.

6. Наблюдавайте и коригирайте

Вероятно сте инвестирали много време и усилия в създаването на вашата хибридна Agile система. Въпреки това, тя може да не е перфектна от първия път. Затова следете напредъка, идентифицирайте пропуските, обсъждайте решенията и се адаптирайте с течение на времето.

Като част от мониторинга:

Измервайте ефективността на екипа и я сравнявайте с предишни периоди.

Оценете възникващите рискове

Проследявайте промените в нормативната уредба

Потърсете обратна връзка от заинтересованите страни

Активно търсете обратна връзка от екипа

В допълнение към количествените данни от мониторинга, търсете и качествена информация. Провеждайте ретроспективи в края на всяка фаза или итерация, за да оцените какво е работило добре и какво може да бъде подобрено.

Съберете обратна връзка от екипа, както и от заинтересованите страни, и документирайте извлечените поуки. Използвайте тази информация, за да усъвършенствате хибридния Agile подход за бъдещи проекти, като гарантирате, че методологията става по-ефективна с всяко използване.

Изпълнявайте проектите си по-бързо и по-ефективно с ClickUp.

Преминайте към хибриден подход с ClickUp Agile Project Management

Управлението на софтуерни проекти е завършило пълния си цикъл. Привържениците на Agile отхвърлиха традиционните практики като цялостно планиране и дългосрочно график. Последователите на модела Waterfall считаха Agile за хаотичен, лишен от структурата, необходима за разработване на продукти от корпоративно ниво.

Умните технолози избраха да съчетаят най-добрите аспекти от двата подхода, за да създадат модел, който работи, известен като хибриден Agile. Хибридният модел помага на съвременните технологични екипи да управляват по-добре разнообразните изисквания на проектите, да отговарят на нормативните изисквания и да доставят добавена стойност постепенно.

Въпреки това, прилагането му не е лесно. Необходима ви е система за цялостно управление на многото динамични елементи, свързани с разработването на софтуер. ClickUp за Agile екипи предлага точно такава система.

Той обединява Agile инструменти, като Kanban табла, диаграми на Гант, проследими задачи, персонализирани статуси, интеграции и ClickUp Brain, AI асистентът, за да стартирате.

Приложете хибридно управление на проекти с лекота. Опитайте ClickUp безплатно още днес!