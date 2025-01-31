10-те най-добри софтуерни инструмента за балансирана система за оценяване през 2025 г.

Финансовите показатели ли са единственият начин, по който измервате растежа на вашата компания?

Ако отговорът е „да“, може би е време да преосмислите подхода си.

Пазарът се развива постоянно. Да бъдеш в крак с променящите се тенденции и в същото време да гарантираш, че всяка част от организацията ти е синхронизирана, може да бъде предизвикателство дори и за най-добрите мениджъри.

Какъв е добрият начин да проследявате напредъка и да се уверите, че сте на прав път към постигането на стратегическите си цели?

Рамката на Balanced Scorecard (BSC) ви дава пълна представа за резултатите на вашия бизнес. За разлика от традиционните методи, които се фокусират единствено върху финансовите показатели, рамката на Balanced Scorecard се фокусира върху ключовите показатели за ефективност (KPI), за да измери резултатите на вашата компания по цялостен начин.

Ето някои KPI по методологията Balanced Scorecard за измерване на резултатите на компанията:

Финансови резултати: Как се развиват вашите приходи, печалби и разходи спрямо поставените цели? Удовлетвореност на клиентите: Доколко добре отговаряте на нуждите на клиентите си? Колко стойност предоставяте на клиентите си? Вътрешни бизнес процеси: Колко ефективно функционират вашите операции? Развитие на служителите: Доколко добре се развиват членовете на вашия екип и постигат ли целите си?

Изборът на подходящия софтуер за внедряване на методологията Balanced Scorecard може да бъде труден. За да опростим процеса, ние проучихме и съставихме списък с 10-те най-добри софтуерни опции за Balanced Scorecard.

Какво трябва да търсите в софтуера за балансирана система за оценяване?

Когато избирате софтуер за балансирана система за оценяване, преценете доколко платформата отговаря на нуждите и целите на вашата организация. Ето няколко фактора, които трябва да вземете под внимание:

Стратегическо планиране: Софтуерът трябва да включва надеждни функции за стратегическо планиране, за да съгласува целите, инициативите и процесите.

Визуализация: Добрият софтуер за BSC трябва да предлага мощни инструменти за визуализация, които илюстрират напредъка по отношение на целите.

Персонализирани табла: Таблата са от решаващо значение за наблюдение и анализ на критични данни с един поглед. Потърсете софтуер, който предлага персонализирани табла, позволяващи ви да показвате най-релевантните показатели и KPI по ясен и организиран начин.

Функции за сътрудничество и добавяне на бележки: Изберете софтуер, който включва функции за добавяне на бележки, прикачени файлове и сътрудничество, позволяващи на членовете на екипа да споделят идеи, да обсъждат цели и да реализират идеи по-ефективно.

Разширени възможности за отчитане: Инструментът за балансирана система за оценяване трябва да генерира изчерпателни отчети с цифри и диаграми, за да предоставя както качествена, така и количествена информация.

Възможности за експортиране: Избраният от вас софтуер трябва да позволява лесно експортиране на данни в Excel, PowerPoint, PDF или други често използвани формати, като гарантира, че отчетите и презентациите са ясни, професионални и лесни за разпространение.

Автоматизация и интеграция: Изберете софтуер, който автоматизира повтарящи се задачи като въвеждане на данни. Освен това, обмислете колко добре софтуерът се интегрира със съществуващите системи във вашата компания, за да подобрите ефективността и точността на данните.

Ето 10-те най-добри софтуерни инструмента за балансирана система за оценка, с които можете да проследявате и оптимизирате бизнес резултатите:

1. ClickUp (Най-добър за стратегическо планиране)

Вижте различни аспекти на работния си процес с помощта на ClickUp

ClickUp е софтуер за стратегическо планиране „всичко в едно“, който обединява планирането на проекти, управлението на задачи и комуникацията в екипа. Той предлага изчерпателни функции, които ви помагат да проследявате напредъка на проектите, да разпределяте ефективно ресурсите и да гарантирате, че стратегията ви се изпълнява по план.

ClickUp Goals интегрира OKR (цели и ключови резултати) и метода Balanced Scorecard, като обединява съгласуването на целите, проследяването на резултатите и визуализацията на показателите в една платформа.

Използвайте ClickUp Goals, за да зададете OKR, да ги свържете със задачи и да проследявате напредъка

Можете да проследявате цялостното представяне на екипа и бизнеса с ClickUp Dashboards. Той предлага мощни анализи на натовареността на екипа, времето, прекарано в различни задачи, и напредъка в продажбите.

Проследявайте резултатите от проектите и напредъка в продажбите с ClickUp Dashboards

ClickUp предлага и богат избор от шаблони за балансирана система за оценяване, с които да превърнете стратегическата си визия в практически идеи.

Шаблонът за балансирана система за оценка на резултатите на ClickUp променя правилата на играта за подобряване на резултатите и проследяване на успеха. Той ви позволява да анализирате данни, да поставяте ясни цели, да разработвате инициативи и да следите напредъка си – всичко на едно място. С този шаблон можете:

Поставете цели, за да гарантирате отчетността на екипа

Получете цялостен поглед върху резултатите на организацията

Подобрете процесите на вземане на решения с помощта на данни

Изтеглете този шаблон Създавайте информативни диаграми, графики и доклади за стратегическо планиране с помощта на шаблона за балансирана система за оценка на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Управление на резултатите: Проследявайте напредъка по задачите и измервайте ключовите показатели за ефективност с Проследявайте напредъка по задачите и измервайте ключовите показатели за ефективност с ClickUp Tasks . Използвайте коментари, вложени подзадачи, множество изпълнители и настройки за приоритет, за да насърчите безпроблемното сътрудничество.

Визуализация: Използвайте Използвайте ClickUp Whiteboards , за да обсъждате идеи, да създавате стратегии и да задавате задачи. Можете също да свържете файлове, документи и други важни ресурси с вашите бели дъски, за да имате по-добра представа за контекста и да вземете по-добри решения.

Обсъждайте идеи, изработвайте стратегии или планирайте работни процеси с визуално сътрудничество чрез ClickUp Whiteboards

Интеграции: Използвайте Използвайте ClickUp Integrations , за да консолидирате данни от различни източници и над 1000 външни приложения, включително Dropbox, Harvest, Google Drive и Zoom, за ефективен процес на стратегическо планиране и работния поток.

Автоматизация: Активирайте автоматизираното възлагане на задачи, управление на задачи и актуализации на проекти с Активирайте автоматизираното възлагане на задачи, управление на задачи и актуализации на проекти с ClickUp Automations

AI поддръжка: Генерирайте обобщения на задачите в реално време, получавайте контекстуална информация и незабавни отговори на въпроси, свързани с работата, с Генерирайте обобщения на задачите в реално време, получавайте контекстуална информация и незабавни отговори на въпроси, свързани с работата, с ClickUp Brain

Генерирайте безпроблемно аналитични данни и свържете работата си с ClickUp Brain

Чат: Общувайте в реално време, като маркирате членове на екипа или групи, възлагайте задачи и свързвайте задачите с Общувайте в реално време, като маркирате членове на екипа или групи, възлагайте задачи и свързвайте задачите с ClickUp Chat

Получавайте актуална информация в реално време от членовете на екипа за проектите или задачите с ClickUp Chat

Ограничения на ClickUp

Комплексният характер на софтуера и многобройните му функции могат да удължат периода на обучение за новите потребители.

Функциите му са най-ефективни на настолни устройства.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Рейтинги и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

2. Office Timeline (Най-добър за създаване на времеви линии и презентации)

Office Timeline е отлична платформа за създаване на визуално привлекателни времеви линии и презентации, които ясно предават стратегическите цели, показателите за ефективност и напредъка във времето.

Предварително проектираните шаблони и интелигентен механизъм за оформление организират автоматично информацията ви, помагайки ви да получите по-добра представа за данните.

С помощта на неговите персонализирани опции можете лесно да преобразувате проектните данни в графики и да представите сложни BSC данни на заинтересованите страни в достъпен формат.

Най-добрите функции на Office Timeline

Управлявайте и персонализирайте данните с функции като създаване на задачи, проследяване на напредъка и показване на зависимости.

Получавайте обобщения на проектите, за да идентифицирате пречките или зависимостите между задачите.

Експортирайте данните си като Excel файлове, PowerPoint слайдове или PNG изображения.

Сътрудничество в реално време с споделен достъп и редактиране от много страни за вземане на решения в екип

Ограничения на Office Timeline

Липсват функции за проследяване на ресурсите и бюджетиране за управление на проекти

Не предлага специализирана онлайн услуга за съхранение и управление на слайдове или шаблони.

Цени на Office Timeline

Добавка за PowerPoint Windows Pro Edition: По-малко от 13 долара на месец, фактурирани ежегодно Pro+ Edition: По-малко от 17 долара на месец, фактурирани ежегодно Expert Edition: По-малко от 21 долара на месец, фактурирани ежегодно

Online Tool Browser: 149 $/потребител, фактурира се ежегодно

Pro Edition: По-малко от 13 долара на месец, фактурирани ежегодно

Pro+ Edition: По-малко от 17 долара на месец, фактурирани ежегодно

Expert Edition: По-малко от 21 долара на месец, фактурирани ежегодно

Online Tool Browser: 149 $/потребител, фактурира се ежегодно

Pro Edition: По-малко от 13 долара на месец, фактурирани ежегодно

Pro+ Edition: По-малко от 17 долара на месец, фактурирани ежегодно

Expert Edition: По-малко от 21 долара на месец, фактурирани ежегодно

Оценки и рецензии за Office Timeline

G2: 4,3/5 (10+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 30 рецензии)

3. ClearPoint Strategy (Най-добър за бизнес отчетност и изпълнение)

ClearPoint е интуитивен софтуер, който ви помага да управлявате целите, инициативите и действията си на едно място. Той поддържа методологията на Norton и Kaplan Balanced Scorecard и може да се адаптира за прилагане на различни варианти на рамката BSC.

ClearPoint комбинира данни от различни източници, което прави стратегическото планиране и изпълнение гладко и ясно. Можете лесно да създавате персонализирани карти за отделни екипи или проекти.

Той ви помага да създадете ефективен обобщаващ доклад и стратегическа карта, като персонализирате елементите, за да подчертаете важната информация.

Най-добрите функции на ClearPoint Strategy

Автоматизирайте бизнес отчетността с подробен анализ, използвайки вградения двигател.

Проследявайте напредъка с OKR, като използвате изкуствен интелект за определяне и наблюдение на целите както на индивидуално, така и на отдела ниво.

Редактирайте съдържанието директно на страницата за удобство и ефективност.

Създайте обща визия в работни пространства за сътрудничество, за да подобрите екипната работа и резултатите.

Ограничения на ClearPoint Strategy

Обобщените отчети не разполагат с опции за сортиране, съхранение и компактен износ.

Няма усъвършенствани инструменти за управление на възложените задачи.

Цени на ClearPoint Strategy

Основен план: 250 $/месец

Професионален план: 800 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Рейтинги и рецензии на ClearPoint Strategy

G2: 4,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 40 отзива)

4. Sisense (най-добър за визуализиране на цели)

Sisense опростява обработката на данни, като комбинира информация от различни източници – като офлайн бази данни, електронни таблици или облачни услуги – в една централизирана платформа.

Той оптимизира подготовката на данни с лесните за използване ETL (Extract, Transform, Load) инструменти, което ви позволява да организирате и анализирате данните ефективно. С Sisense можете също да създавате подробни отчети и интерактивни табла.

Технологията ln-Chip ви позволява да извършвате разширени анализи, без да се нуждаете от специализирани хранилища за данни или голям ИТ екип. За разширени анализи на данни можете да прилагате формули с едно кликване от таблата за управление, за да изпълнявате статистически функции, като корелация и ковариация.

Най-добрите функции на Sisense

Използвайте AI и ML за прогнозни анализи

Плъзгайте и пускайте елементи, за да свържете безпроблемно множество източници на данни.

Създавайте и споделяйте интерактивни табла с лекота

Запитвайте данни в реално време за незабавни анализи

Ограничения на Sisense

Платформата изисква много ресурси и значителна сървърна мощност и време за настройка.

Таблото за управление е ограничено до уеб достъп, което затруднява споделянето офлайн и планираното отчитане.

Цени на Sisense

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sisense

G2: 4/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 300 рецензии)

5. Spider Strategies (Най-добър за стратегически изпълнителни табла)

Spider Strategies предлага гъвкава платформа, базирана на облак, за управление на стратегии и KPI. Тя поддържа редица стратегически модели, като Balance Scorecard, Ansoff Matrix и Strategic Horizons.

Spider Strategies подобрява цялостното изпълнение на стратегията с помощта на усъвършенствана автоматизация. Можете лесно да приложите методологията Balanced Scorecard, като въведете перспективи, цели и мерки, а след това проследявате показателите ежемесечно.

Той създава и визуално привлекателни и персонализирани стратегически карти, които ви дават ясна представа за вашите резултати.

Най-добрите функции на Spider Strategies

Консолидирайте показатели, табла и отчети на едно място, за да генерирате информационни книги за сайта и да опростите интеграцията с PowerPoint за тримесечните бизнес прегледи.

Използвайте функцията Connect, за да извличате данни от външни източници в вашите KPI, като по този начин оптимизирате управлението на данни и отчитането.

Визуализирайте плановете и ги свържете с целите с Spider Impact.

Ограничения на Spider Strategies

Той предлага ограничени възможности за персонализиране на отчетите и потребителското изживяване.

Инструментът се нуждае от по-добра интеграция с други системи за данни.

Цени на Spider Strategies

Абонаменти, хоствани от Spider: 1+ потребители: 125 $/месец, фактурира се ежегодно Екип (10+ потребители): 1000 $/месец, фактурира се месечно или ежегодно Отдел (25+ потребители): 2250 $/месец, фактурира се месечно или ежегодно Предприятие (100+ потребители): 5000 $/месец, фактурира се месечно или ежегодно

Абонаменти за Spider On-premises: Персонализирани цени

1+ потребители: 125 $/месец, фактурира се ежегодно

Екип (10+ потребители): 1000 USD/месец, фактурира се месечно или годишно

Отдел (25+ потребители): 2250 USD/месец, фактуриране месечно или годишно

Предприятие (100+ потребители): 5000 USD/месец, фактурира се месечно или годишно

Абонаменти за Spider On-premises: Персонализирани цени

1+ потребители: 125 $/месец, фактурира се ежегодно

Екип (10+ потребители): 1000 USD/месец, фактурира се месечно или годишно

Отдел (25+ потребители): 2250 USD/месец, фактуриране месечно или годишно

Предприятие (100+ потребители): 5000 USD/месец, фактурира се месечно или годишно

Рейтинги и рецензии на Spider Strategies

G2: 4,3/5 (2 отзива)

Capterra: 4,6/5 (25 отзива)

6. Corporater (Най-добър за интегрирано управление на бизнес резултатите)

Corporater предлага пълен набор от инструменти за определяне на стратегически цели, проследяване на KPI, реализиране на инициативи, визуализиране и интегриране на инструменти за данни и управление на работния процес.

Те ви помагат да дигитализирате и автоматизирате процесите по управление на стратегията в съответствие с променящите се нужди на вашия бизнес. Можете да разширите решението си, за да обхване управлението, управлението на риска и съответствието (GRC) в рамките на една и съща система.

Corporater ви позволява да създавате персонализирани управленски решения и табла за проследяване на стратегията, ключовите показатели за ефективност и цялостното представяне.

Най-добрите функции на Corporater

Създавайте и управлявайте перспективи и цели, като съгласувате стратегиите в цялата организация.

Свържете източниците на данни безпроблемно и добавете бележки за допълнителен контекст и яснота.

Управлявайте целите и проследявайте напредъка, за да наблюдавате резултатите и да генерирате отчети за ключовите резултати.

Персонализирайте достъпа на потребителите, за да управлявате видимостта на съдържанието и да създавате специфични табла за управление, базирани на роли.

Ограничения на Corporater

Създаването на персонализирани отчети изисква напреднали познания, тъй като софтуерът не разполага с предварително създадени шаблони.

Има сложен потребителски интерфейс.

Цени за корпоративни клиенти

Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви на Corporater

7. Lucidchart (Най-добър за визуализация на данни)

Lucidchart подпомага предприятията в ефективното управление на проекти чрез усъвършенствана визуализация на данни. Той се отличава в изготвянето на диаграми на процеси, които са от решаващо значение за стратегическото планиране. Можете да създавате подробни визуални диаграми на бизнес процесите, за да внедрите рамки за управление на резултатите.

Те ви позволяват да споделяте стратегически карти с заинтересованите страни за успешно изпълнение и съгласуване на организационните цели.

Lucidchart предлага лесен за използване интерфейс с функция „плъзгане и пускане” и иновативни инструменти, които позволяват ефективно създаване на сценарии, мозъчна атака и създаване на схеми, организационни диаграми и графики на Гант.

Най-добрите функции на Lucidchart

Използвайте разнообразни клавишни комбинации, за да оптимизирате задачите и да намалите времето, прекарано в повтарящи се действия.

Добавете важни показатели към съществуващите диаграми чрез свързване на данни.

Включете интерактивни елементи, като свържете текстови полета или блокове в диаграмата си, за да запазите подредения вид на оформлението.

Подредете диаграмите си автоматично, за да бъдат готови за презентация, с интелигентни функции за дизайн.

Ограничения на Lucidchart

Липсват му усъвършенствани дизайнерски функции като специализирани шрифтове, персонализирани цветови палитри и групиране на обекти за персонализирани библиотеки.

Коннекторите не се преориентират автоматично при преместване на фигурите, което затруднява корекциите на диаграмите.

Цени на Lucidchart

Безплатно

Индивидуален: 9 $/месец на потребител

Екип: 10 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Lucidchart

G2: 4,5/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

8. Miro (Най-добър за картографиране на процеси и сътрудничество)

Miro е визуално работно пространство, което обединява разпръснати екипи, за да проектират и създават колективно. На Miro Board вие и вашият екип можете лесно да се справите с разработването на стратегии, проектирането на продукти и сложни работни процеси. Ще видите курсори с имена, които се движат по таблото, докато сътрудниците споделят идеи, дават обратна връзка и сътворяват заедно, използвайки споделени инструменти и информация.

Това, което отличава Miro, е неговият всеобхватен набор от функции, предназначени за иновации. Той ви помага да организирате всички задачи и ресурси по проекта на едно място, за да проследявате ключовите показатели за ефективност. Можете също да свържете идеи и данни на едно място за ефективно планиране на стратегията.

Най-добрите функции на Miro

Използвайте Miro за SCRUM срещи, wireframes, сесии за мозъчна атака, семинари и управление на идеи. Неговата реална, свободна работа позволява гладко и интуитивно сътрудничество.

Позволете на няколко потребители да виждат и да допринасят за проектите едновременно, за да проследявате по-добре напредъка.

Начертайте пътя на клиента, за да идентифицирате предизвикателствата и да подобрите клиентското преживяване.

Ограничения на Miro

Опциите за редактиране на някои инструменти са ограничени.

Не се интегрира с инструментите на Microsoft или Google, което ограничава свързаността.

Цени на Miro

Безплатно

Стартово ниво: 10 $/потребител/месец

Бизнес: 20 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4,8/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1000 отзива)

9. Monday (Най-добър за информация в реално време)

Monday е популярна платформа за управление на работата и управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), която ви помага да управлявате с лекота показателите за ефективност, проектите и ежедневните задачи. Нейният персонализируем табло и функции за отчитане проследяват ключовите показатели за ефективност на проектите и натоварването на екипа.

Най-доброто в Monday е, че неговите табла за управление предоставят информация в реално време, което ви позволява да следите представянето на бизнеса и служителите и да вземате информирани решения. Освен това, интеграцията с изкуствен интелект автоматизира работния процес за ефективно изпълнение на стратегията.

Най-добрите функции на Monday

Внедрете автоматизация, базирана на правила, за да оптимизирате простите задачи и да спестите време.

Достъп до шаблони за проекти, за да оптимизирате управлението на проекти и да проследявате показателите

Добавете информация за бюджета към задачите, за да поддържате финансите на проекта си в ред.

Получете обща представа за резултатите на компанията с персонализирани табла.

Ограничения в понеделник

Инструментите за филтриране на задачи могат да бъдат ограничаващи и да ограничават персонализирането.

Функцията на таблото е по-малко интуитивна и изисква повече насоки.

Цени в понеделник

Безплатни завинаги

Базов: 9 $/потребител/месец, фактурира се ежегодно

Стандартен: 12 $/потребител/месец, фактурира се ежегодно

Pro: 19 $/потребител/месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: Индивидуални цени

Понеделни оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 рецензии)

10. Mural (Най-добър за визуализиране на напредъка)

Mural е решение за визуално сътрудничество, което помага на екипите да изобразяват и организират идеите си на дигитална бяла дъска за по-добро стратегическо планиране. Можете да консолидирате всички елементи на проекта на едно място, за да идентифицирате препятствията и да поддържате гладкото протичане на процесите.

Шаблонът за потребителско пътуване на Mural ви помага да приложите методологията на Balanced Scorecard. Можете да картографирате цялото пътуване на клиента, за да разберете точките на триене и да подобрите клиентското преживяване.

Mural ви позволява също да обобщавате и анализирате вашите проекти, цели, задачи и дейности, за да подобрите продуктивността на екипа.

Най-добрите функции на Mural

Обсъждайте идеи с екипа си, като създавате цифрови лепящи се бележки, рисувате диаграми и добавяте изображения, за да представите концепции и идеи визуално.

Визуализирайте данните под формата на кръгови диаграми, графики и диаграми, за да представите на членовете на екипа и заинтересованите страни информация, базирана на данни.

Оценявайте резултатите на екипа, за да идентифицирате възможности за подобрение.

Определете ясни роли за безпроблемно изпълнение на проектите

Ограничения на Mural

Създаването на таблици или мрежи не е възможно, което прави ефективното организиране на информацията отнемащо много време.

Мобилното изживяване не съответства на уеб версията, което ограничава функционалността при работа в движение.

Цени на Mural

Безплатно

Team+: 9,99 $/месец на член

Бизнес: 17,99 $/месец на член, фактурира се ежегодно

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Mural

G2: 4,6/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

Създавайте точни балансирани карти с ClickUp

И това е всичко!

Споделяме нашите най-добри софтуерни решения за балансирана система за оценяване, които ще подпомогнат вашите проекти и стратегическо планиране. Като внимателно прецените всяка опция, можете да намерите идеалния инструмент за вашите цели.

Ако търсите цялостно решение, ClickUp се отличава с своето всеобхватно предложение. Това е многофункционална платформа, създадена да подобри управлението на вашите проекти, като предлага всичко – от управление на задачи и стратегическо планиране до усъвършенствана визуализация на данни и сътрудничество в реално време.

С ClickUp можете безпроблемно да приложите методологията Balanced Scorecard, да оптимизирате работните процеси и да подобрите резултатите на екипа.

Готови ли сте да революционизирате стратегическото си планиране? Регистрирайте се в ClickUp още днес и открийте как той може да промени работния ви процес!