Agile Velocity срещу Capacity Planning: каква е разликата?

Скоростта се отнася до бързината на движението, т.е. скоростта. Капацитетът е способността и наличността на ресурсите. Естествено, капацитетът има дълбоко влияние върху скоростта и обратното.

В agile управлението на проекти тези две концепции играят решаваща роля. Те се използват като показатели, които определят производителността и ефективността на agile scrum екипите. В резултат на това agile velocity и capacity planning са съществена информация за всеки проектен мениджър, който се справя с променящите се изисквания на софтуерното разработване.

Разбиране на Agile Velocity

Agile velocity се отнася до количеството работа, което един екип може да свърши за един спринт, който обикновено трае две седмици. Друг начин да се измери е времето, необходимо на екипа да завърши една потребителска история в рамките на даден спринт.

Как да измервате скоростта?

Скоростта в Agile се изчислява чрез сумиране на точките за всички завършени потребителски истории в рамките на спринт. Например, ако завършите 10 потребителски истории по 10 точки всяка в един спринт, скоростта на вашия екип е 100 точки за този спринт.

Можете също да изчислите средния брой точки, завършени в няколко итерации, които да служат като количествено измерение на средната скорост на екипа.

Защо екипите изчисляват Agile Velocity?

Проектните мениджъри в скрам екипите използват Agile Velocity, за да:

Планирайте ефективно предстоящия спринт

Прогнозирайте сроковете на проекта и жизнения цикъл на продукта.

Разпределете подходящите ресурси за всеки проект

Управлявайте очакванията на заинтересованите страни

Проследявайте индивидуалния и екипния напредък по всяка задача

Измервайте подобрението на уменията и способностите

Кога се използва Agile Velocity?

В началото Agile Velocity се използва при планирането на спринтове. По същество, въз основа на скоростта на работа и обема на работата, проектните мениджъри изчисляват необходимото време.

Кога Agile Velocity не е приложим?

Agile velocity е сумата от всички story points в един спринт или средната скорост за няколко спринта. Това предполага няколко предположения, като последователност на усилията, точност на оценката на sport points и др. Това води до определени ограничения.

Непоследователни Agile техники за оценяване: Agile velocity зависи от точността и последователността на оценките на story point. Ако членовете на екипа оценяват усилията по различен начин, изчисленията на velocity могат да бъдат изкривени, което да доведе до сериозни последствия.

Промени в състава на екипа: Средната скорост може да бъде значително повлияна от промени в състава на екипа. Новите членове на екипа може да се нуждаят от повече време, за да се адаптират, което с времето прави този показател по-малко надежден.

Пренебрегване на качеството: Когато agile екипите се фокусират прекалено много върху поддържането или увеличаването на скоростта си, съществува риск качеството на работата да се понижи. Това може да доведе до увеличаване на техническия дълг, тъй като стремежът към скорост може да накара екипите да пренебрегнат най-добрите практики.

Разглеждане на Agile Capacity Planning

Agile капацитетното планиране се отнася до оценяването и придобиването на ресурсите, необходими за изпълнението на дадени задачи.

Как да изчислим agile капацитета?

Agile капацитетът се измерва, като се сумират часовете, които всеки член на екипа може да посвети на задачите по спринта, т.е. се сумират наличните работни часове за двуседмичния спринт и се изваждат планираните отпуски, обучения или срещи.

Защо екипите извършват планиране на капацитета?

Проектните мениджъри извършват планиране на капацитета, за да:

Уверете се, че ангажиментите по проекта са реалистични и постижими.

Разпределяйте ресурсите ефективно

Избягвайте прекомерни ангажименти

Управлявайте разпределението на работната натовареност

Чрез разбирането и изграждането на капацитет, един agile екип може да постави по-точни цели за спринта, както и да подобри производителността и качеството на изпълнението на проекта.

Кога се използва планирането на капацитета?

Планирането на капацитета е процес, който се следва преди началото на проекта. Той се използва от проектните мениджъри за изграждане на капацитет за изпълнение на проекти, които продажбените екипи придобиват. Това е начин за балансиране на търсенето и предлагането.

Кога капацитетното планиране е ограничено?

Макар че капацитетното планиране е чудесна рамка за изчисления за изпълнението на проекти, то има и някои ограничения. Някои от най-често срещаните ограничения са:

Статични измервания в динамична среда: Планирането на капацитета обикновено се извършва в началото на спринтовете и се основава на предположението за статична работна среда. Агилните проекти обаче са динамични, с чести промени в обхвата и приоритетите. Това може да направи първоначалните планове за капацитет неактуални.

Пренебрегване на индивидуалните способности и сложността на задачите: Agile капацитетното планиране обикновено измерва капацитета по отношение на наличното време, но това не винаги отчита различните способности на отделните членове на екипа или сложността на конкретните задачи.

Такъв пропуск може да доведе до неправилно разпределение на задачите, при което някои членове на екипа могат да бъдат претоварени, а други да не са достатъчно ангажирани, което се отразява както на морала, така и на производителността.

Въпреки че са тясно свързани, Agile Velocity и капацитетът са две различни концепции. Запознаването с основните разлики между двете може да бъде голям тласък за ефективното управление на проекти.

Agile Velocity срещу Capacity: Основни разлики

Фундаментално, скоростта се отнася до скоростта, с която може да бъде изпълнена работата, при даден капацитет, който е броят на наличните човекочаса. По-долу са посочени други ключови разлики.

Функция Agile Velocity Капацитет Фокус Фокусира се върху резултата, т.е. обема на извършената работа. Фокусира се върху вложените ресурси, т.е. количеството време, с което разполага екипът. Цел Използва се за прогнозиране на обема работа, с който екипът може да се справи в бъдещи спринтове, въз основа на миналите резултати. Използва се за планиране на бъдещи проекти и оценка дали екипът може да завърши работата навреме или не. Изчисление Общата сума на точките, завършени от екипа във всеки спринт Общата сума на наличните работни часове на всеки член на екипа (след отчитане на евентуалното прекъсване на работата) Влияние Влияние от ефективността на екипа, последователността в оценката на точките на историята и промените в динамиката на екипа. Влияние от наличността на екипа, лични или екипни ангажименти извън проекта и официални празници Адаптивност Адаптира се във времето в зависимост от промените в състава на екипа, ефективността и методите на работа. Необходимо е често актуализиране, за да се отразят действителната наличност на екипа и всякакви неочаквани промени в натоварването. Приложимост Най-подходящ за дългосрочни проекти, за да се определят разумни срокове въз основа на предвидими резултати. Най-подходящ за краткосрочно планиране на ниво спринт, за да се оптимизира производителността на екипа и да се предотврати изчерпването.

Въпреки че служат за различни цели, Agile Velocity и Capacity Planning са от решаващо значение за доброто управление на Agile Scrum проекти. Нека разгледаме инструментите и стратегиите, от които се нуждаете, за да проследявате ефективно тези показатели.

За да измерите точно скоростта и капацитета на вашия екип, са необходими изчерпателни данни, актуализации в реално време и надежден инструмент за управление на проекти като ClickUp. Нека видим как можете да използвате и трите, за да подобрите оценките си за скоростта и капацитета.

1. Определете ясни фактори, които допринасят за скоростта и капацитета

Няколко фактора допринасят за скоростта и капацитета на екипа. Важно е да включите всички тези фактори в изчисленията си.

Показатели за скоростта

Определете ясно стойността на „story point“

Създайте обща скала, която обхваща сложността на задачите, използваните технологии и т.н., която целият екип разбира по един и същи начин.

Кристализирайте „дефиницията за завършено“

Инструмент за гъвкаво управление на проекти като ClickUp може да оптимизира и автоматизира този процес. Например, можете да публикувате дефиницията и скалата на точките за истории в ClickUp Docs, което ги прави достъпни за всички.

Можете да запазите и публикувате дефиницията за „завършено“ като списък за проверка в ClickUp, който може да се прилага автоматично към всяка задача/функция/потребителска история.

ClickUp Списъци със задачи и шаблони

Показатели за капацитет

Оценка въз основа на действителните часове, налични за работа

Извадете времето, което не е свързано с проекта, като срещи, почивки и административни задачи.

Поканете служителите и подизпълнителите да актуализират своята наличност в реално време.

Изгледът „Работна натовареност“ в ClickUp ви позволява да видите наличния капацитет на вашия екип. Това е особено полезно, ако някой работи по няколко проекта, като вече му е възложена работа, която заема капацитета му.

ClickUp Workload view за по-добро управление на капацитета

За оценка на капацитета, шаблонът за планиране на ресурсите на ClickUp е безценен. Той позволява на скрам екипите да визуализират наличността, помагайки на проектните мениджъри да разпределят натоварването равномерно и според капацитета на всеки член на скрам екипа.

2. Настройте отчети и табла

Въз основа на данните от миналите резултати можете да създадете електронни таблици или презентации, за да направите необходимите изчисления. Можете също да използвате ClickUp Dashboards, за да автоматизирате генерирането на отчети въз основа на данни в реално време.

Автоматизиран отчет за скоростта на спринта в таблото за управление на ClickUp

Използвайте тези данни, за да планирате ефективно бъдещи итерации. Ако сте начинаещ в agile управлението на проекти, опитайте шаблона за agile спринт планиране на ClickUp, който организира задачите, проследява целите на спринта и наблюдава напредъка на едно място.

Третирайте скоростта и капацитета като ключови показатели, които се нуждаят от редовна преоценка. Включете ги в ретроспективите си.

Обсъдете плана, действителните резултати и отклоненията.

Обсъдете причините за отклоненията и стъпките за тяхното минимизиране в бъдеще.

Проследявайте точността на прогнозите във времето

Документирайте тези дискусии и прегледайте бележките за по-контекстуално планиране.

4. Активно търсете и интегрирайте обратна връзка

Макар че точността на изчисленията на Agile Velocity и капацитета може да се контролира вътрешно, ефективността им зависи от редица външни фактори. Например, може да доставите минимално жизнеспособния продукт в три спринта, но клиентът/спонсорът на проекта може да го иска по-рано.

Затова активно търсете обратна връзка и я интегрирайте в процеса. ClickUp Forms е прост и лесен начин да автоматизирате събирането на обратна връзка. В зависимост от отношенията между вас и клиента, можете да му предоставите достъп до вашата работна среда в ClickUp, за да може да оставя коментари в задачите.

Анкети за обратна връзка с ClickUp Forms

5. Измерете точността на въздействието от втора и трета степен

Agile velocity и Capacity Planning не се отнасят само до точността на самите изчисления, а до цялостното въздействие върху изпълнението на проекта. Например, ако прецените, че вашата agile velocity е по-висока, отколкото е в действителност, в крайна сметка ще възложите работа, която надхвърля максималния капацитет на вашия екип, което ще доведе до изчерпване или неизпълнение на задачите.

По време на ретроспективите си обсъдете и вторичните и третичните последствия от вашите изчисления.

