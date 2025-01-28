В началото на кариерата си като проектен мениджър често се мъчех да създавам подробни планове за проектите и да обединя всички членове на екипа си под един покрив. Това ми пречеше да поставя ясни цели и да измервам напредъка, което водеше до многократни забавяния и лошо качество на работата.

Въпреки това, като внесох подходящите инструменти за управление на проекти, успях да помогна на екипа си да постигне най-добри резултати на всички етапи от проекта, от планирането и изпълнението до реализацията и производителността.

Искате ли да опростите планирането на проекти и сътрудничеството, като същевременно повишите производителността на екипа си? На правилното място сте.

В тази статия ще обсъдим 10-те най-добри софтуера за управление на проекти в Австралия, които ще ви помогнат да подобрите планирането, графика, сътрудничеството и делегирането на задачи.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на проекти в Австралия?

Много австралийски компании добавяват усъвършенстван софтуер за управление на проекти към технологичния си арсенал, за да оптимизират сътрудничеството, да идентифицират потенциалните рискове, да максимизират възможностите, да управляват проектните документи и да повишат производителността. Австралийското издание на доклада „Състоянието на управлението на проекти“ предлага някои уникални прозрения за тази тенденция към софтуер за управление на проекти:

„През последните две години спазването на сроковете за изпълнение на проектите се влоши, вероятно поради недостиг на квалифицирани кадри, нарушения в веригата на доставки и други икономически ограничения. Изпълнението в съответствие с бизнес целите е стабилно, което демонстрира устойчивост и постоянство в трудни времена. ”

Предвид уникалните предизвикателства в австралийския регион, като например прекъсвания в веригата на доставки, може да се почувствате объркани кои инструменти за управление на проекти да използвате и как.

И аз съм бил на ваше място и знам колко е досадно. Затова искам да подчертая някои съществени аспекти, които трябва да имате предвид при избора на софтуер за управление на проекти за вашия бизнес:

Цялостна видимост: Един надежден инструмент за управление на проекти предлага централизирана комуникация в екипа и едно работно пространство за екипа, за да следите всички предизвикателства на ранен етап.

Опции за персонализиране: Добрият софтуер за управление на проекти ви предоставя Добрият софтуер за управление на проекти ви предоставя персонализирани шаблони , полета за персонализиране и различни изгледи за визуализиране на работата.

Леснота на употреба: Трябва да изберете инструмент за управление на проекти, който можете бързо да възприемете и внедрите в организацията си без продължително обучение.

Мащабируемост и ценови планове: Платформата предлага ли гъвкави или предвидими ценови планове? Ако да, това е голям плюс.

Сигурност на данните : Преди да изберете инструмент за управление на проекти, потърсете функции за сигурност като администраторски контроли, криптиране на данни, съответствие и разрешения за поверителност, за да можете да спазвате по-добре законодателства като Закона за поверителност от 1988 г. (Privacy Act).

Интеграция със съществуващи инструменти: Винаги проверявайте дали избраният от вас софтуер може да се интегрира с популярни приложения и услуги като Slack, Zapier, Salesforce, Dropbox или други, които използвате.

10-те най-добри софтуера за управление на проекти в Австралия, които можете да използвате

Ако се занимавате с множество проекти, задачи и хора, подходящ софтуер за управление на проекти може да ви помогне. Инструментът обаче трябва да съответства на вашите уникални бизнес цели и нужди.

За да ви улесня в процеса на вземане на решение, съставих списък с най-добрите софтуери за управление на проекти в Австралия въз основа на техните основни характеристики, недостатъци, цени и клиентски отзиви:

1. ClickUp: Най-добър за планиране на проекти и сътрудничество

Разработете ефективен работен процес с ClickUp Project Management Solutions, за да улесните комуникацията и да увеличите производителността

С решението за управление на проекти на ClickUp можете да персонализирате работния си процес според нуждите на вашия бизнес. Неговите персонализирани полета ви позволяват да виждате напредъка, да сортирате и филтрирате работата според нуждите на вашия екип. Това ви помага да разберете кой се представя добре и кой се нуждае от обратна връзка, за да се подобри.

Друга добра причина да използвате ClickUp като софтуер за управление на проекти в Австралия е, че той обединява целия екип с свързани работни процеси, включително ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards, ClickUp Chat Views и ClickUp Dashboards.

След като всички са свързани, можете лесно да създавате задачи и да ги възлагате на членовете на екипа. Други функции за управление на задачи от ClickUp включват коментари, подзадачи въз основа на описания на проекти, крайни срокове за задачи и др.

Свържете причините с правилните проблеми с ClickUp Whiteboards

Най-добрите функции на ClickUp

Мобилни приложения: Използвайте приложенията на ClickUp за iOS и Android, за да сътрудничите безпроблемно, да актуализирате задачи, да имате достъп до табла, да отговаряте на коментари и много други.

Сътрудничество в реално време: Достъп до таблата на ClickUp, за да наблюдавате всички членове на екипа си, да обменяте идеи, да добавяте бележки и да споделяте най-добрите си идеи в реално време.

Персонализирани табла: Създайте табло, за да превърнете проектите си в гъвкави данни, диаграми, графики и списъци, съобразени с вашите бизнес цели.

Оптимизирайте задачите и проектите: Получавайте незабавни и точни отговори въз основа на контекста с Получавайте незабавни и точни отговори въз основа на контекста с ClickUp Brain , който използва Agile методологии, за да свърже задачите, документите, хората и цялото знание на вашата компания с AI.

Запазване на филтри: Получете възможност да запазвате филтри с висок приоритет и просрочени. Най-хубавото е, че можете да промените настройките на изгледа на тези филтри на „Аз“ или „Екип“.

Усъвършенствайте комуникацията си и спестете време с ClickUp Brain

Ограничения на ClickUp

Гостите не могат да създават табла и изгледи на табла.

Може да ви се стори, че тази платформа е претрупана и трудна за навигация, с стотици служители.

Цени на ClickUp

Безплатно: Завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4100 отзива)

Съвет от професионалист: Не знаете откъде да започнете? Използвайте шаблона за отчет за състоянието на проекта на ClickUp, за да предоставяте ефективно актуална информация за състоянието на вашите проекти, като по този начин гарантирате, че всички заинтересовани страни са добре информирани.

Изтеглете този шаблон Създайте подробен и лесен за следване отчет за състоянието на проекта, като използвате шаблона за отчет за състоянието на проекта на ClickUp.

С нашия шаблон можете да:

1. Организирайте ежедневието си с помощта на етикети, филтри и изгледи на задачите

2. Следете напредъка с помощта на автоматизирани диаграми и графики

3. Споделяйте най-новите актуализации по задачите, крайните срокове и бюджета

Намерете този и други специфични за бранша шаблони в нашето хранилище за шаблони. ?

2. Kantata: Най-добър за стратегическо планиране, базирано на данни

чрез Kantata

Kantata е отлична платформа, която организира всички различни части на вашия проект на едно място. Тя гарантира, че ще останете в рамките на бюджета и на правилния път, за да постигнете по-добри резултати за вашите клиенти.

Намирам инструментите за оценка и прогнозиране на проекти за полезни, тъй като ми позволяват да планирам точно и да минимизирам рисковете. С цялата информация за портфолиото от проекти в един табло, можете да го използвате за оптимизиране на операциите и подобряване на разпределението на ресурсите.

Най-добрите функции на Kantata

Получавайте информация в реално време за действителните разходи по всеки проект, като използвате функцията за счетоводство на проекти.

Вижте всички промени по проекта в реално време и открийте най-подходящите кандидати за по-компетентен подбор на персонал.

Генерирайте над 60 отчета, фокусирани върху услугите

Предоставя пълна картина на прогнозираното търсене, прогнозните приходи, маржовете и капацитета на ресурсите.

Ограничения на Kantata

Може да бъде предизвикателство да видите броя часове, прекарани в заплащани и незаплащани задачи по даден проект.

Той не предоставя информация за това колко часа е отделил всеки член на екипа за даден проект.

Цени на Kantata

Индивидуални цени в зависимост от размера на бизнеса и отрасъла.

Оценки и рецензии за Kantata

G2: 4. 2/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 600 отзива)

3. Monday.com: Най-добър за проследяване на напредъка в работата

Monday.com предлага множество шаблони и инструменти за проекти, с които да оптимизирате бизнес операциите, да следите напредъка на работата и да преглеждате представянето на всеки член на екипа.

Ако сте визуален организатор като мен, ще откриете, че таблата и персонализираните колони са много по-полезни за разделяне на задачите и планиране на графиците на проектите. Функцията „плъзгане и пускане” улеснява извършването на промени в движение.

Освен това Monday.com предлага на потребителите интуитивно, централизирано работно пространство в цялата организация. Можете да получите пълна видимост на всичките си проекти, за да постигнете бизнес целите си, да постигнете по-добри резултати и да гарантирате цялостния успех на проекта.

Monday.com – най-добрите функции

Получавайте незабавна информация за състоянието на проекта и управлявайте ресурсите на екипа, необходими за завършването на проекта.

Използвайте инструменти за сътрудничество като @mentions и коментари, за да централизирате комуникацията в рамките на всяка задача или проект.

Създавайте персонализирани табла с различни джаджи, като джаджата за батерията, за визуално представяне на напредъка ви.

Автоматизирайте всичко – от задачи, известия и интеграции на работния процес с любимите си инструменти, като Slack или GitHub.

Ограничения на Monday.com

Невъзможността да персонализирате настройките на таблото за различни демографски групи потребители е значителен недостатък.

Цени на Monday.com

Безплатно: 14-дневен пробен период

Basic dev: 12 долара на месец на потребител

Стандартна разработка: 14 $/месец на потребител

Pro dev: 24 $/месец на потребител

Разработка за предприятия: Свържете се с екипа по продажбите

Monday.com – оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4700 отзива)

4. Freshbooks: Най-добър за създаване на фактури

чрез Freshbooks

Freshbooks е всеобхватна система за управление на проекти, създадена специално за собственици на малки предприятия и техните екипи с цел повишаване на производителността.

Той предлага уеб-базирано централизирано пространство за съхранение на файлове. Така няма да се налага да претърсвате вериги от имейли, за да намерите прикачени файлове.

Това, което ми направи впечатление, са възможностите за сътрудничество с клиенти. Инструментът ви позволява лесно да дадете на клиентите достъп до файловете, като просто ги поканите да се присъединят към проекта. Това може да улесни процеса на обратна връзка, особено за агенции за дигитален маркетинг и подобни малки предприятия.

Най-добрите функции на Freshbooks

Използвайте неговия уиджет за рентабилност, за да получите разбивка на приходите, разходите и нефактурираните часове.

Получете контрол над данните и файловете, до които вашият екип има достъп.

Помагат ви да видите всички фактури и разходи за конкретен проект

Изпращайте фактури автоматично по график; не е нужно да отделяте време за изготвяне на подобни фактури за един и същ клиент.

Ограничения на Freshbooks

Допълнителни месечни разходи за добавяне на нов член на екипа

Не е подходящ за големи компании, които искат да персонализират платформата и отчетите.

Цени на Freshbooks

Безплатно: 30-дневен пробен период

Lite: 12,00 $/месец

Плюс: 18,00 $/месец

Премиум: 25 $/месец

Изберете: Свържете се с екипа по продажбите

Оценки и рецензии за Freshbooks

G2: 4,5/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4300 отзива)

Знаете ли, че повече от 44% от австралийските проектни мениджъри използват изкуствен интелект за автоматизиране на повтарящи се задачи. От обобщаване на срещи и разговори до автоматизиране на актуализации на проекти, платформата за управление на работата, задвижвана от изкуствен интелект, може да ви помогне да увеличите производителността с цели 40%.

5. Microsoft Project: Най-добър за проследяване на зависимости, разходи и сложност

чрез Microsoft Project

Microsoft Project е една от популярните платформи за управление на проекти, която улеснява управлението на сложни проекти. Тя предлага динамично планиране , което ви позволява лесно да планирате проектите си според необходимите усилия, продължителността на проекта и разпределените членове на екипа.

Харесвам интерактивните табла, които ми позволяват да виждам цялостния статус и подробностите за проектите и програмите, използвайки визуализация Power-BI.

Въпреки че визуалният му интерфейс и някои функции могат да изглеждат сложни в сравнение с алтернативите, Microsoft Project е надежден инструмент, който е най-подходящ за планиране на големи или корпоративни проекти. Той може лесно да проследява сложни зависимости, използвайки функцията за връзки.

Най-добрите функции на Microsoft Project

Проверете предстоящите срокове, напредъка и препятствията, като използвате изгледа на времевата линия на Гант.

Използвайте функцията за управление на портфолио от проекти, за да планирате, приоритизирате и управлявате проекти и портфолио инвестиции.

Заявете и резервирайте ресурси, за да сте сигурни, че вашите проекти винаги разполагат с достатъчно персонал.

Предлагат топлинни карти, които могат да се използват за бързо идентифициране на прекалено използвани и недостатъчно използвани ресурси, за да можете да ги оптимизирате съответно.

Ограничения на Microsoft Project

Той е оптимизиран само за индивидуални проекти.

Ограничени интеграции извън Microsoft

Цени на Microsoft Project

Microsoft Planner: Включен в Microsoft 365

Planner Plan 1: 10,5 $ на месец на потребител

Planner Plan 3: 29,50 $ на месец на потребител

Planner Plan 5: 54 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Project

G2: 4/5 (над 1600 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 1800 рецензии)

6. Confluence: Най-добър за отворена комуникация

чрез Confluence

С Confluence можете да поддържате екипа си в синхрон с плановете за проекта от началото до стартирането. Confluence whiteboards предоставя на екипите пространство за съвместна работа, където могат да обменят идеи, да визуализират и да превръщат идеите в действия в реално време.

Тази платформа, базирана на изкуствен интелект, ви помага да намерите контекстуална, надеждна информация и бързо да преведете или дефинирате специфичния за компанията жаргон и акроними.

Можете също да използвате мобилното приложение Confluence, за да получите достъп до планове за проекти, статии с полезна информация, данни за напредъка на проектите и много други.

Най-добрите функции на Confluence

Предоставя цялостни функции за управление на проекти, което улеснява проектните мениджъри да споделят информация и да проследяват напредъка в реално време.

Канете потребители и променете разрешенията, така че пространствата и страниците да се споделят с подходящите хора.

Дайте възможност на членовете на екипа да си сътрудничат в реално време, като създават и редактират страници и маркират другите

Интегрирайте с продуктите на Atlassian, Google Drive, Microsoft Teams, Slack, Google Analytics, Lucidchart и Draw. io

Ограничения на Confluence

Неговата вградена функция за проследяване на времето е доста основна.

Не предлага Kanban табло или инструменти за бюджетиране.

Цени на Confluence

Безплатно: Завинаги за 10 потребители

Стандартен: 4,89 $/месец на потребител

Премиум: 8,97 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с екипа по продажбите

Оценки и рецензии за Confluence:

G2: 4. /1 (3700+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3300 рецензии)

7. Asana: Най-добър за визуално проследяване на проекти

чрез Asana

Asana е отличен инструмент, който разделя вашите проекти на секции и подсекции, заедно с табла, така че да можете да виждате актуализациите по проекта в реално време. Това е многофункционален инструмент, предназначен за фирми от всякакъв мащаб, който предлага множество функции за организация на работата, инструменти за управление на ресурсите и атрактивен интерфейс.

Този инструмент ви позволява също да създавате списъци със задачи и напомняния, за да не пропускате никакви срокове. Освен това можете да добавяте предстоящи крайни срокове, имената на вашите колеги, инструкции за различни задачи и коментари по отделните елементи.

Особено ми харесва функцията за интеграция на Asana, която ми позволява да създавам заявки от имейли или комуникационни канали като Slack и Microsoft Teams.

Характеристики на Asana

Създавайте персонализирани отчети, за да видите кои цели са на път да бъдат постигнати и кои не.

Свържете данните от Salesforce, за да виждате актуализации в реално време за сделки, потенциални клиенти и др.

Използвайте AI (Asana Intelligence), за да откривате лесно препятствия и да намирате най-ефективния път напред.

Изчислете колко време ще отнеме работата, за да можете да вземете решения въз основа на данни, а не на предположения.

Ограничения на Asana

Не предлага функции за проследяване на времето.

Платформата позволява експортиране на файлове само във формати JSON и CSV.

Цени на Asana

Безплатно: Завинаги

Стартово ниво: 10,99 $/месец на потребител

Разширена версия: 24,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 3/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 отзива)

8. Notion: Най-добър за организиране на цялата ви вътрешна работа и работата с клиенти

чрез Notion

С Notion можете да добавите календар към всеки проект, за да не пропуснете нито една среща или краен срок. Тази платформа позволява на потребителите да създават свои собствени етикети за приоритет и статуси, така че всеки екип да може да има перфектен работен процес без никакви пречки.

Този инструмент предлага различни филтри. С тяхна помощ можете да изберете само задачите, които са ви възложени, или елементите, маркирани като спешни. Лесният за използване интерфейс улеснява творческите екипи да обсъждат, изпълняват, проследяват и организират всичко от една платформа.

Библиотеките с шаблони на Notion са особено полезни за заети проектни мениджъри като мен, които не обичат да започват от нулата всеки път. Опитах и Notion AI за генериране на проектни планове и резюмета и не останах разочарован!

Най-добрите функции на Notion

Позволява лесно свързване с други страници; просто трябва да въведете @, за да свържете бележките си или пътната карта в документ.

Поддържайте съдържанието автоматично актуализирано на няколко места, като използвате функцията „Синхронизирани блокове“, и промените ще се появят навсякъде.

Използвайки изкуствен интелект, той може да пише на много езици, като японски, немски, испански и други.

Скрийте или разгънете обширни данни за проекта, като използвате функцията „Сгъваеми стрелки“.

Ограничения на Notion

Безплатният план ви позволява да качвате изображения, видеоклипове и прикачени файлове с размер до 5 MB, което е малко и липсват някои от разширените функции за управление на проекти

Опциите за експортиране са изключително ограничени.

Цени на Notion

Безплатно: Завинаги

Плюс: 8 долара на месец на потребител

Бизнес: 15 долара на месец на потребител

Предприятие: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (15 отзива)

„Австралийските компании търсят начини да реформират организацията си, за да се справят с предизвикателствата, включително дигиталната трансформация, недостига на таланти и фокуса върху ESG включването. Нараства нуждата от комплексни програми, управление на промените и услуги за организационна трансформация, които подкрепят и подобряват силното лидерство и междуличностните умения в областта на управлението на проекти и програми.“

чрез Jira

Jira е обща платформа, която включва софтуера Jira, Jira core и Jira work management. Когато се комбинират, те осигуряват помощ за управление на работата за фирми от всякакъв мащаб.

Инструментът позволява на екипите да създават и персонализират работни процеси въз основа на техните конкретни изисквания.

Отличителната черта на Jira е, че позволява на екипите да приоритизират и проследяват проблеми по време на целия процес на разработка, особено бъгове и други грешки. Функциите за проследяване ви позволяват да добавяте описания, прикачени файлове и коментари в докладите за бъгове, за да се осигури ясна комуникация и контекст.

С помощта на неговите надеждни функции за отчитане и анализ можете да визуализирате състоянието на проекта, да идентифицирате тенденции и да проследявате представянето на екипа.

Най-добрите функции на Jira

Организирайте работата си в един списък, където можете лесно да актуализирате, сортирате и приоритизирате с помощта на функцията за редактиране в реално време.

Визуализирайте работата във времето и крайните срокове на проектите с помощта на календарния изглед на Jira.

Използвайте табла за проекти, за да проследявате състоянието на задачите на членовете на екипа ви на всеки етап от работния процес.

Анализирайте реда, в който трябва да бъде изпълнен проектът, за да се запознаете с проблема, преди той да се превърне в пречка, с помощта на функцията за управление на зависимостите.

Ограничения на Jira

Има затруднения при поддържането на методологията „водопад“

Прекомерната персонализация може да доведе до сложни работни процеси, което да повлияе на лекотата на използване.

Цени на Jira

Безплатно: Завинаги

Стандартен: 7,16 $/месец на потребител

Премиум: 12,48 $/месец на потребител

Предприятие: Свържете се с екипа по продажбите

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4. 1/5 (над 2600 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 отзива)

10. Zoho Projects: Най-добър за интеграции и разширени функции за отчитане

чрез Zoho

Zoho Projects е един от най-добрите софтуери за управление на проекти в Австралия, който ви позволява да оптимизирате работните процеси по проектите си чрез автоматизация, персонализация и интеграция. Той може да се справи с проекти от всякакъв мащаб и ниво на сложност.

Функцията Gantt chart ви позволява да разделите големите проекти на малки, управляеми части и изпълними задачи, както и да създадете списъци със задачи, които да ви помогнат да планирате по-подробно. Платформата разполага и с вградена функция, която ви позволява да записвате всяка минута от вашата упорита работа, ръчно или с таймери.

Харесва ми неговата вградена функция за чат, наречена модул „Discuss“, която съхранява всички разговори по проекта в свързаното работно място, като по този начин цялата информация остава на едно място.

Най-добрите функции на Zoho Projects

Използвайте Zoho Invoice, за да записвате продължителността на проектите и да генерирате автоматично фактури от вашите работни часове.

Използвайте интерфейса с функция „плъзгане и пускане“, за да визуализирате и внедрите по-лесно новите автоматизации.

Определете зависимостите между задачите и ги възложете на подходящите хора с помощта на Zoho Projects.

Ограничения на Zoho Projects

Zoho не предлага достъп до най-необходимия софтуер, включително Google и Microsoft.

Ограничени полета за персонализиране

Цени на Zoho Projects

Безплатно: 10-дневен пробен период

Премиум: 3,5 $/месец на потребител

Enterprise: 7,5 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Projects

G2: 4,5/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4300 отзива)

Оптимизирайте управлението на проекти с ClickUp

Изборът на най-добрия софтуер за управление на проекти в Австралия спомага за ускоряване на плановете и изпълнението на проектите. Освен това тези инструменти дават възможност на бизнеса да работи гъвкаво, дори и в условията на предизвикателства, без да се компрометира производителността и комуникацията в екипите.

С ClickUp можете да оптимизирате работния процес на екипа, като осигурите пълна прозрачност на вашите проекти. От определянето на подходящи цели до изготвянето на пътна карта за проекта и наблюдение на ключовите показатели за ефективност, ClickUp разполага с всички инструменти, от които се нуждаете, за да останете продуктивни. Накратко, използването на инструмент като ClickUp ще ви помогне да не губите от поглед приоритетите си и да реализирате повече проекти по-бързо и в рамките на бюджета.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и оптимизирайте управлението на проектите си, за да имате по-ясна представа за бизнеса си!