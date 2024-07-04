Как да управлявате продуктовите мениджъри

Продуктовите мениджъри преодоляват различията между изискванията на клиентите, бизнес целите и възможностите на екипа за разработка.

Управлението на тези динамични личности обаче може да бъде трудно. Макар работата на продуктовия мениджър да е от решаващо значение, задържането на квалифицирани продуктови мениджъри в конкурентен пазар на труда е постоянна грижа. Загубата на най-добрите таланти може да наруши текущите проекти и да се отрази негативно на морала и производителността на екипа.

Като лидер, трябва да балансирате между надзора на работата на продуктовите мениджъри и предоставянето на подкрепа и насоки, за да гарантирате техния успех.

Справянето с тази ситуация изисква деликатен подход за разбиране на техните специфични предизвикателства и мотивации. Освен това, това включва представяне на възможности за лично и професионално развитие в рамките на организацията.

Как да подобрите работата си и да развивате мениджърите си, като същевременно ги мотивирате да растат и да постигат целите на компанията?

Прочетете нататък, за да разберете стратегиите и най-добрите практики за ефективно управление и подкрепа на вашите продуктови мениджъри. 👇

Предизвикателства при управлението на продуктови мениджъри

Преминавате от ролята на ръководител на екип или продуктов мениджър към управление на продуктови мениджъри.

Сега, вместо да се фокусирате върху задачите си, трябва да се погрижите за благосъстоянието на целия си продуктов екип. Тази отговорност е свързана с определени предизвикателства.

Нека разгледаме някои от тях:

Предизвикателство 1: Липса на обучение

Едно от значителните предизвикателства е липсата на подходящи възможности за обучение и развитие за тези, които управляват продуктовите мениджъри.

Докато младшите и продуктовите мениджъри получават обучение по управление на продукти, след като бъдат повишени в средния мениджмънт, често се оказвате без ясни указания.

Липсата на програми за обучение по лидерство води до пропуски в уменията, ограничено разбиране на ролята, затруднения в управлението на хора и недостатъчно стратегическо мислене.

Предизвикателство 2: Липса на подкрепа от висшето ръководство

Друго значително предизвикателство при управлението на продуктовите мениджъри е липсата на подкрепа от висшето ръководство. Висшите ръководители могат да ви насочват при определянето на стратегическите приоритети, осигуряването на ресурси и преодоляването на препятствия.

Ефективното ръководене на екипите и постигането на резултати може да бъде предизвикателство без тяхната подкрепа. Фрустриращо е, когато се стремите да бъдете по-добър лидер, но мениджмънтът се фокусира единствено върху тримесечните печалби.

Предизвикателство 3: Микромениджмънт

Намирането на правилния баланс между предоставянето на свобода и независимост на вашите продуктови мениджъри и предлагането на подкрепа, когато е необходимо, е предизвикателство. Денят на един продуктов мениджър включва жонглиране с различни задачи, свързани с мултифункционални екипи.

Така че, те се нуждаят от своето пространство и свобода, за да вземат решения и да ръководят екипите си ефективно. Микроуправлението обаче може да попречи на способността им да работят, да компрометира доверието и дори да ги демотивира.

Предизвикателство 4: Отказ от оперативните дейности

Да се научите да се освободите от оперативните задачи и да се фокусирате повече върху изграждането и поддържането на взаимоотношения, определянето на стратегии и представянето на продуктовия екип пред висшето ръководство и заинтересованите страни е значителна промяна за мениджърите на продуктови мениджъри.

Макар че е изкушаващо да се включвате във всеки аспект от процеса на разработване на продукта, трябва да се научите да се доверявате на продуктовите мениджъри да се справят с ежедневните операции. В същото време вие се фокусирате върху стратегически инициативи на по-високо ниво.

Предизвикателство 5: Предразсъдъци

Личните предубеждения могат да повлияят на преценката и вземането на решения в различни аспекти, като наемане на персонал, оценка на представянето и други процеси на вземане на решения.

Осъзнаването на тези предубеждения е от съществено значение за осигуряване на справедливо и ефективно управление.

Предизвикателство 6: Идентифициране на ниска производителност

За разлика от индивидуалните сътрудници, чиято производителност се измерва лесно, резултатите на продуктовия мениджър често се оценяват по успеха на продукта, който отнема време, за да се прояви.

До момента, в който се появят проблеми с работата на продуктовия мениджър, вероятно вече са настъпили значителни щети, като пропуснати срокове, недоволни заинтересовани страни или спад в качеството на продукта.

Как да управлявате продуктовите мениджъри

Ето няколко стратегии за ефективно управление на вашите мениджъри.

1. Ясна комуникация и очаквания

Поддържането на отворени канали за комуникация с продуктовите мениджъри е от решаващо значение, без да се подкопава тяхната авторитет или достоверност.

Мениджърите се справят с различни отговорности, от разбиране на инструкциите до надзор на работата на екипа си.

Затова овладяването на различни форми на комуникация, включително индивидуални и групови срещи, е от съществено значение за предоставянето на обратна връзка, предлагането на подкрепа и съгласуването на цели и очаквания.

Например, ако целта е да се увеличат процентите на конверсия, обяснете, че продуктовият мениджър трябва да намери начини да подобри процеса на продажби и да обучи екипа си за управление на продуктите съответно.

Чудесен начин да приложите тази стратегия е да си сътрудничите по основните задачи и цели чрез софтуера за управление на продукти на ClickUp. Той насърчава работата в екип, като предоставя платформа за комуникация и сътрудничество с вашия продуктов екип чрез документи, бели дъски, коментари и др.

Начертайте траекторията на вашия продукт, синхронизирайте усилията на вашия екип и ускорете пускането му на пазара с помощта на платформата за управление на продукти на ClickUp

2. Разнообразие

Разнообразието носи различни гледни точки и опит.

Когато се събере екип от успешни продуктови мениджъри с различен опит, те могат да предложат уникални идеи, които помагат за вземането на по-добри решения и създаването на продукти, които привличат повече хора.

Проучване на BCG подчертава, че разнообразните мениджърски екипи могат да доведат до 19% увеличение на приходите, като подчертава важността на разнообразието за постигането на успех.

Разнообразната група от мениджъри може да бъде стратегическо предимство, което води до по-високо качество на продуктите, по-разнообразна продуктова база и по-голям цялостен успех. Прегледайте някои въпроси от интервюта за продуктови мениджъри, за да разберете критериите за наемане.

3. Запознайте се с екипа и ги вижте в действие

Запознаването с продуктовия им екип ви позволява да разберете динамиката им, да анализирате ефективно отчетите и да оцените тяхната продуктивност и удовлетвореност.

Наблюдавайки техните стилове на лидерство и начина, по който се справят с конфликти, вземат решения и мотивират екипа си, можете да получите представа за ефективността на мениджърите им.

За да разберете по-добре техния стил на управление, имайте предвид следното:

Наблюдавайте срещите и отчетите на екипа за управление на продуктите

Гледане на сесии за обратна връзка или трудни разговори

Провеждане на посещения на място или интервюта заедно

Преглед на оценките за представянето

4. Насърчавайте независимостта и изграждайте доверие

Продуктовите мениджъри трябва да се чувстват овластени да вземат решения и да ръководят своите екипи, но те също така се нуждаят от вашите напътствия и подкрепа.

Въпреки това, границата между подкрепата и микроуправлението е тънка. Опитите за микроуправление или упражняване на прекалено голямо влияние могат да затруднят работата им.

Затова е важно да оставите мениджърите си да водят по свой начин и да разберат какво работи най-добре за техния екип. Те се нуждаят от пространство, за да вземат решения и да помогнат на екипа си да се развива в гъвкавото управление на продукти.

Изграждането на доверие с мениджърите им дава увереност да се справят отлично в ролята си. Бъдете до тях, за да им окажете подкрепа и да ги насочите в правилната посока, ако имат нужда от помощ.

5. Бъдете им ментор и треньор

Подобрете лидерските си умения, като станете техен ментор и треньор. Четете книги за управление на продукти, развивайте уменията си и бъдете лидерът, който бихте искали да имате, когато сте били на тяхно място.

Редовните разговори с членовете на екипа ви позволяват да идентифицирате области за подобрение и да предложите насоки чрез споделен опит и практични съвети.

Когато ги наставлявате, давайте им практични съвети за решаване на проблемите им. Оценявайте успехите им и ги мотивирайте да продължават да се справят добре.

Доброто наставничество означава да слушате внимателно, да задавате добри въпроси и да помагате на хората да се развиват, а не само да им казвате какво да правят.

Използвайте Agile Workflows на ClickUp, като например daily scrum, за да оптимизирате комуникацията и работата на екипа си през всяка фаза от разработването на продукта.

Управлявайте работните си процеси за Scrum и Kanban с софтуера за гъвкаво управление на проекти на ClickUp

6. Водете с личен пример и показвайте уважение

Когато управлявате продуктови мениджъри (PM), вашите действия определят тона, по който те ръководят екипа си. Проявяването на уважение и признателност към вашите подчинени може да повлияе положително на начина, по който техните екипи възприемат своите мениджъри.

Публичното признаване на постиженията на служителите, търсенето на техния съвет и предоставянето на възможности да покажат своята експертиза може да повиши тяхната увереност и да подобри морала им.

От друга страна, изразяването на критика насаме и предоставянето на редовна обратна връзка поддържат доверието и уважението. Като показвате уважение публично и насаме, вие насърчавате техните екипи за управление на продукти да правят същото.

7. Предлагайте възможности за обучение

Инвестирайте в професионалното им развитие и им предоставете възможности за обучение, за да гарантирате, че екипът ви от лидери остава мотивиран, ангажиран и предизвикан.

Виртуалното коучинг, конференции, семинари и други учебни ресурси могат да помогнат на мениджърите да усъвършенстват уменията си и да останат на върха в своята област.

Тези програми трябва да наблягат на важни умения за управление на продукти, като комуникация, вземане на решения и стратегическо мислене.

8. Давайте и получавайте обратна връзка

Насърчаването на култура на даване и получаване на обратна връзка е от полза за всички, независимо от тяхната позиция или роля, дали са висши ръководители, мениджъри или специалисти по човешки ресурси.

Получаването на обратна връзка е в основата на рамката за управление на продукти. То ви помага да разберете по-добре ефективността на вашето лидерство и да подкрепите екипа си за управление на продукти.

Не чакайте годишната си оценка на представянето, за да дадете или получите обратна връзка. Вместо това, редовните и навременни сесии за обратна връзка трябва да бъдат интегрирани в ежедневните операции, като се гарантира непрекъснато подобрение за всички.

Всъщност, според проучване на Gallup, служителите, които получават обратна връзка от Gallup, имат с 14,9% по-ниска текучество, а екипите с мениджъри, които получават редовна обратна връзка, показват с 12,5% по-висока производителност.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за управленски отчети на ClickUp е създаден, за да ви помогне да следите отчетите и техния статус.

Използвайте инструменти като шаблона за управленски доклад на ClickUp, за да оптимизирате процеса на обратна връзка. С този шаблон можете:

Изпращайте ежедневни актуализации, споделяйте обратна връзка и подчертавайте ефективно корекциите в курса

Разберете представянето на екипа и идентифицирайте тенденциите

Напредвайте с различни опции за статус, като „Затворен“, „План за действие“, „Завършен“ и др.

9. Оценка на цялостната картина

Когато оценявате работата на мениджъра, разгледайте я в по-широк контекст. Погледът отвъд индивидуалните ключови резултати ще ви помогне да разберете колко ефективно продуктовият мениджър ръководи екипа си.

Можете да използвате рамки за определяне на цели като цели и ключови резултати (OKR) или да създадете проследими цели с ClickUp.

ClickUp Dashboards ви позволява да оценявате ефективността и да проследявате напредъка на проектите, задачите и спринтовете, които вашите мениджъри ръководят. То ви позволява също да персонализирате и добавяте джаджи за проследяване на времето и поддържане на всички KPI и възложени задачи.

Вижте задачите, които са ви възложени, изпълнените ежедневни задачи, чатовете и състоянието на натоварването в личния си панел за продуктивност в ClickUp

10. Разработете подход, ориентиран към клиента

Култивирайте ориентирана към клиента нагласа сред продуктовите мениджъри, за да гарантирате, че продуктите отговарят на нуждите и очакванията на клиентите.

По този начин вашите продуктови мениджъри ще разберат бизнес стратегиите на компанията и ще ги предадат на членовете на екипа си.

Можете да насочвате мениджърите и продуктовия си екип чрез обширни проучвания на пазара, анкети, интервюта и казуси, за да разберете и отговорите на уникалните проблеми на клиентите и да предоставите изключително потребителско преживяване.

Тази бизнес стратегия ще подготви вашите мениджъри за устойчиво и печелившо развитие.

Изтеглете този шаблон Шаблонът за продуктова пътна карта на ClickUp е създаден, за да ви помогне да планирате, проследявате и управлявате разработването на продукти.

Шаблонът за продуктова пътна карта на ClickUp ви помага да създадете екипи и мениджъри, ориентирани към клиентите, като:

Предоставяне на ясна представа за бъдещето на продукта и графика за разработване на софтуера

Разделяйте задачите и разпределяйте ресурсите ефективно, като се уверите, че всеки знае какво да прави

Позволява проследяване на напредъка и определяне на приоритети, така че всички да останат на прав път

Управлявайте ефективно вашите продуктови мениджъри

Управлението на продуктовите мениджъри изисква стратегическо лидерство и подкрепяща среда. Чрез ясна комуникация и разнообразие, както и чрез предоставяне на възможности за обучение, можете да дадете възможност на вашите мениджъри да ръководят ефективно.

Освен това, насърчаването на култура на обратна връзка и използването на инструменти като Agile Workflows на ClickUp може да оптимизира процесите и да доведе до успех на организацията. То също така предоставя различни шаблони за управление на продукти, за да оптимизирате процесите си.

Опитайте ClickUp още днес и изведете продуктивността на екипа си на ново ниво!