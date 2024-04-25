Повишете нивото на планирането си: научете разликата между цели и стратегии

Модните думи са разпръснати като конфети в света на бизнеса, обърквайки лидерите и в крайна сметка подготвяйки ги за провал. Това е особено вярно, когато те не се различават от ежедневните думи.

Въпреки това, сред всички термини, една рамка е ясна: бизнес моделът GOST, който представлява цели, задачи, стратегии и тактики.

Бизнесът преминава през постоянно променящи се тактики и средства. Ето защо, овладяването на принципите на GOST е от съществено значение за просперирането в такава динамична среда.

Рамката GOST се състои от четири основни идеи: Цел: Крайното постижение или крайната точка, към която се стреми да достигне дадена организация или индивид.

Стратегия: Цялостен план или набор от действия, предназначени за постигане на основните цели.

Цел: Измерими, конкретни етапи, определени по пътя към постигането на целта.

Тактика: Конкретните действия или стъпки, предприети за постигане на целите.

Независимо дали планирате бизнес, изготвяте стратегия за компанията или работите върху комуникационна стратегия, разбирането на разликите между компонентите на рамката GOST е ключово за ефективното разработване на стратегия.

В тази статия ще разгледаме модела GOST и ще разясним понятията „цели“ и „стратегии“. От видове и примери до постепенни подходи и съвети – обхванахме всички аспекти, за да знаете как да ги приложите в своя бизнес.

Разбиране на целите

Целта е конкретна, измерима задача, която се стремите да постигнете в определен срок.

За един бизнес целта е голямо, дългосрочно постижение, което е осъществимо и постижимо в рамките на определен период от време и с наличните ресурси. Целите са в съответствие с основните ценности на компанията и изразяват това, което тя иска да постигне.

Например, ако дадена компания се интересува много от своите потребители, тя може да си постави за цел да подобри клиентското преживяване през следващата година.

От решаващо значение е да си поставяте цели, които можете да постигате редовно, може би ежедневно. Нереалистичните и невъзможни цели могат лесно да ви отклонят от пътя към потенциалния успех.

Целите също са важни в стратегическото планиране. Нека видим как.

Ролята на целите в стратегическото планиране

Стратегическите цели са незаменими. Те не само дават на вашата компания ясна посока и цел, но и подпомагат процеса по следните начини:

Приоритизирайте усилията: Те фокусират ресурсите върху приоритетите, като предотвратяват разпиляването на усилията.

Измервайте успеха: Целите предоставят измерими критерии, които са от решаващо значение за оценяване на напредъка и ефективността на стратегиите и тактиките.

Мотивирайте и съгласувайте: Ясно дефинираните цели мотивират и съгласуват екипите, насърчавайки колективната ангажираност към успеха.

Адаптирайте според нуждите: Целите могат да се коригират в зависимост от променящите се обстоятелства, като се гарантира, че те остават предизвикателни, но реалистични и отзивчиви.

Вземайте стратегически решения: Целите насочват важните решения. Организациите ги използват, за да оценят изборите и възможностите, като се уверяват, че решенията съответстват на цялостната стратегическа посока.

Какви са техниките за поставяне на цели?

Вдъхновението и волята може да не са достатъчни, за да постигнете бизнес целите си. Помислете за използването на стратегии за поставяне на цели, които ви помагат да определите цели с посока и фокус.

Някои от най-често използваните техники за поставяне на цели са:

SMART цели: Този метод препоръчва поставянето на цели, които са конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с време. Това е ясен и структуриран начин за определяне и проследяване на постижими цели.

OKR (цели и ключови резултати) цели: Използвани от компании като Google, OKR определят ясни, амбициозни цели, ключови резултати и ключови показатели за ефективност за всяка цел, за да покажат и измерят напредъка. Те насърчават съгласуваността и прозрачността при определянето на цели.

Цели на MBO (управление по цели): Този метод се фокусира върху сътрудничеството, като включва служителите в определянето на целите. Целите се определят съвместно от мениджърите и служителите, което насърчава ангажираността и отдадеността.

BHAG (Big Hairy Audacious Goals – големи, смели и амбициозни цели): Създадени от Джим Колинс, BHAG са големи, предизвикателни и амбициозни цели, които вдъхновяват организациите. Те предоставят вълнуваща визия за бъдещето.

Обратни цели: Започвайки с крайната цел, този подход включва първо да се определи желаният резултат и след това да се планират стъпките за постигането му. Това е като да работите обратно, за да планирате целите си.

Примери за цели

Ето няколко примера за продажби, обслужване на клиенти, разработване на продукти и маркетингови цели в различни бизнеси:

Обща цел на компанията за екипа по продажбите е да увеличи приходите. Цел: Да се продаде повече, за да се реализират 15% допълнителни приходи през това тримесечие. В сектора на обслужването на клиенти всичко се свежда до това да се задоволяват нуждите на клиентите. Цел: Да направите клиентите щастливи, като се стремите към рейтинг на удовлетвореност от 90% или повече за една година. Новите продукти могат да станат скучни, ако разработчиците не се стремят да ги подобряват. Цел: Добавете две интересни функции през следващите шест месеца, за да подобрите продукта и да останете конкурентоспособни. Вие сте нова марка, която се опитва да се наложи и се нуждае от признание. Цел: Популяризирайте бизнеса си сред повече хора – поставете си за цел 25% увеличение на познаваемостта на марката чрез маркетингови дейности в социалните медии и партньорства през следващата година.

Как изглежда една стратегия, ако всички тези са примери за цели?

Разбиване на стратегиите

Стратегията е план за постигане на цел; тя е начинът, по който решавате да стигнете от една точка до друга.

Независимо дали са прости или сложни, всички стратегии се основават на цели и срокове, като се фокусират върху това, което искате да постигнете и кога. Например, ако вашият бизнес има за цел да се разшири на нов пазар, бихте създали стратегия за растеж, за да увеличите влиянието си на пазара и да разработите нови процеси.

В модела GOST стратегиите попадат в категорията „как“. Те се различават от плановете, които са по-конкретни и краткосрочни. Стратегиите служат като планове, помагащи при вземането на решения, използването на ресурси и операциите, необходими за постигане на целите.

Подробната стратегия може да включва проучване на пазара, изследване на конкурентите и планиране на разработването на продукти, маркетинга и продажбите, за да се увеличи пазарният дял или печалбите.

Но как точно бизнес стратегията ви помага да постигнете целите си? Тя ви помага да развиете:

План за действие: Вашата стратегия ви дава план за действие, който ви показва точно как да постигнете целите си в дългосрочен план.

Акцент върху процеса, а не върху резултатите: Идеалната стратегия ви насърчава да посветите времето и усилията си на процеса, като ви дава много по-голям шанс да постигнете целите си.

Фокусирайте се върху една цел: Една от основните причини за провал в бизнеса е преследването на прекалено много цели. Вашата стратегия ви помага да се фокусирате върху една цел.

Резервни планове: Не можете да контролирате всичко, което влияе на вашите цели. Наличието на стратегия с резервни планове ви позволява да бъдете подготвени за всякакви препятствия по пътя.

Възможност за корекция: Ако целта ви изведнъж ви се стори недостижима, не се паникьосвайте. Вместо това коригирайте стратегията си съответно и намерете друг начин да постигнете целта си.

Да, ползите, които предлага една стратегия, са впечатляващи, но преди да започнете да изработвате стратегии, трябва да знаете, че има различни видове. Нека разберем всеки от тях.

Видове стратегии: сегментиране на пазара и др.

Един от ключовите елементи на вашата бизнес стратегия е сегментирането на пазара.

Погледнете вашата аудитория; какво виждате?

Всички ли са на една и съща възраст и пол или са от едно и също място? Имат ли сходни доходи и нива на образование или се сблъскват с едни и същи проблеми и желания?

Вероятно вашата целева аудитория е разнообразна. Вашият маркетингов процес може да не постигне желания резултат, ако не вземете предвид това разнообразие. Тук на помощ идва стратегията за сегментиране на пазара.

Сегментирането означава разделяне на големия пазар на по-малки групи с конкретни характеристики или нужди. Пазарният сегмент е просто група от хора с подобни характеристики във вашата голяма група потенциални клиенти.

Например, на пазара на спортни обувки имате различни аудитории, като сериозни спортисти, хора, които разхождат кучета, и любители на стила. Освен това има и по-възрастни хора, които търсят удобни и стабилни обувки.

Познаването на тези групи помага на маркетолозите да коригират плановете си, като правят офертите си по-атрактивни за конкретни части от по-голямата им целева аудитория.

Но това ли е единственият вид стратегия, който съществува? Ни най-малко.

Ето по-подробен поглед върху различните видове стратегии, които лидерите използват в различни контексти:

1. Стратегия на корпоративно ниво

Стратегиите на корпоративно ниво се фокусират върху цялостната картина и насочват действията, решенията и разпределението на ресурсите, за да движат компанията в правилната посока.

Стратегия като тази често се определя и установява от висшето ръководство на корпоративно ниво в дадена организация. Обикновено тя се фокусира върху важни въпроси като сливания, придобивания, управление на портфейла и диверсификация.

Например, технологична компания, която се разширява с нови продукти или пазари (като смартфони или устройства за интелигентен дом), различни от тези, които предлага в момента (компютри и лаптопи).

2. Стратегия на функционално ниво

Стратегиите на оперативно или функционално ниво се фокусират върху конкретни бизнес отдели, като човешки ресурси или финанси, за да помогнат на компанията да успее.

Обикновено различните отдели, като маркетинг или операции, създават стратегии, които са в съответствие с общите бизнес цели. Когато тези планове работят добре заедно, компанията постига своите цели.

Оперативната стратегия действа като мускулите зад бизнес плана. Тя оптимизира ежедневните дейности, като прави операциите по-гладки, използва по-добра технология и подобрява веригите за доставки с оглед на ефективността.

Например, маркетинговата стратегия на Coca-Cola има за цел да изгради емоционална връзка с клиентите, използвайки добре познатата си марка и история.

3. Стратегия на бизнес ниво

Стратегиите на бизнес ниво се фокусират върху начина, по който дадена компания се конкурира на пазара, вземайки решения относно продуктите и сегментите клиенти и отличавайки се от конкурентите.

Тази стратегия гарантира, че компанията предприема умни ходове, за да успее и да постигне дългосрочните си цели, като оказва влияние върху всеки отдел и аспект на организацията. Тя включва вземането на ясни решения за това как да се постигне конкурентно предимство, било то чрез диференциация, ценообразуване или разширяване на пазара.

Пример за това е стратегията за лидерство в разходите. При тази стратегия компанията се стреми да бъде производителят с най-ниски разходи във вашата индустрия. Например, Walmart предлага ниски цени всеки ден, като се стреми да бъде най-рентабилната марка в търговията на дребно.

Стратегическо планиране: редът на визията, мисията, целите, стратегиите и задачите

Сега, когато знаете всичко за стратегиите, следващият важен въпрос е: как да планирате такава?

Стратегическото планиране създава ясна и практична рамка за вашата компания, като отговаря на три основни въпроса: Къде се намирате в момента? Къде искате да бъдете? Как ще стигнете дотам?

Той включва преглед на мисията и целите на вашата организация и проучване на конкуренцията, за да се създаде стратегически план. Този план се споделя с всички в компанията и се прилага. Без такъв план може да похарчите време и ресурси за неща, които няма да помогнат на вашата компания.

Идеалният стратегически план обхваща всички важни области, позволява ви да измервате успеха и да правите корекции, когато е необходимо. По този начин вашата компания винаги може да бъде готова за бъдещето с стратегия, която съответства на нейната визия и мисия.

Процесът на стратегическо планиране се състои от седем основни компонента, които работят заедно, за да създадат ясни планове за вашите бизнес цели: Визия: Това, което вашата организация се стреми да постигне в бъдеще; голямата, дългосрочна цел. Мисия: Причината за съществуването на вашата компания, на кого помага и как добавя стойност Ценности: Основните убеждения, които ръководят вземането на решения във вашата компания. Цели: Конкретни, измерими цели, които са в съответствие с визията, мисията и основните ценности на компанията. Стратегия: дългосрочен план за постигане на цели, като се вземат предвид както вътрешни, така и външни фактори. Подход: Как прилагате стратегията си на практика, постигайки целите чрез действия и инициативи. Тактики: Конкретни краткосрочни действия, програми и дейности за изпълнение на стратегията.

Ако не се разберат внимателно, тези елементи могат да звучат еднакво за лидерите и да ги объркат, което в крайна сметка да доведе до провален стратегически план и непълни цели.

Можете да избегнете това с този 5-степенен подход за опростяване на процеса на стратегическо планиране:

Оценете текущото състояние на организацията, включително силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ); не пропускайте да прегледате всички вътрешни и външни фактори, които оказват влияние върху вашата марка. Изяснете и дефинирайте целта (мисията), бъдещото направление (визията) и ръководните принципи (ценностите) на вашата компания. Определете конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани с времето (SMART) цели, които са в съответствие с мисията и визията на вашата компания. Тук определяте и дефинирате ясни стратегически цели за постигане на вашите цели. Разработете ясен, практичен и подробен стратегически план, който отразява силните и слабите страни на вашата компания. Определете подходи, които ще ви позволят да постигнете целите си възможно най-ефективно. Накрая, приложете плана си, следете напредъка му и прегледайте целия процес. Изпълнете всички необходими действия и ги оценявайте редовно, за да получите ясна представа за резултатите в реално време.

Цели срещу стратегии

Стратегиите и целите все още звучат малко объркващо. Ние сме тук, за да ви помогнем. Основните разлики между целите и стратегиите са:

Цели Стратегии Целите са като дестинации – желаните резултати, които вашата компания се стреми да постигне. Стратегиите са начинът, по който постигате целите си. Целите са отворени и гъвкави, променят се според обстоятелствата и се адаптират към вашите нужди. Стратегиите са конкретни и подробни, което оставя по-малко място за промени. За разлика от наръчника, целите не се придружават от стъпка по стъпка инструкции. Стратегиите са логични, поетапни процеси, които трябва да се изпълняват по ред. Целите мотивират и дават на вашия бизнес чувство за цел и посока. Значимите цели ни карат да работим по-усилено и да останем енергични. Стратегиите са практични и аналитични. Те помагат да се оценят ситуации, да се открият препятствия и да се създадат изпълними планове за действие за постигане на целите. Самото поставяне на цел не гарантира успех. За разлика от целите, стратегиите гарантират, че планът се изпълнява правилно и нещата се движат напред. Целите поставят основите за създаването на стратегии. Стратегиите се основават на целите, които сте си поставили.

Съвети за поставяне на цели и прилагане на стратегии

Разбираме, че поставянето на цели, ориентирани към резултати, и планирането на стратегии може да бъде стресиращо. И никой не иска нереалистични цели или неефективни стратегии. Ето няколко съвета, които ще ви улеснят:

Определете времеви рамки за вашите цели: Времевите рамки са от съществено значение за мотивацията и планирането. Целите без конкретни срокове могат да бъдат по-малко ефективни, тъй като екипите могат да ги отлагат за други задачи. Те също така придават чувство за спешност.

Възползвайте се от стратегическите теми: Групирането на стратегиите по теми, като растеж и сигурност, помага на екипите да намират и организират по-добре своите планове, което улеснява постигането на конкретни цели.

Включете няколко екипа: Когато разработвате стратегии, включете всички необходими отдели или членове на екипа, дори ако дадена стратегия се отнася предимно за един отдел. Понякога за определени аспекти на даден проект може да са необходими различни умения от различни екипи.

Анализирайте успеха на вашите цели и стратегии: Използвайте методи като данни и показатели, за да проследявате напредъка. Количествените данни, като отчети и анализи, и качествената информация от клиенти и служители могат да ви помогнат да коригирате графиците и да създадете по-реалистични цели, стратегии и тактики.

Използвайте единен инструмент за управление: Проследявайте и управлявайте всичките си цели и стратегии в едно и също работно пространство с инструменти за управление на работата от типа „всичко в едно“, като Проследявайте и управлявайте всичките си цели и стратегии в едно и също работно пространство с инструменти за управление на работата от типа „всичко в едно“, като ClickUp.

Запознайте се с ClickUp

ClickUp е високо оценен софтуер за управление на проекти, на който се доверяват екипи от цял свят и който съчетава функции за определяне на цели и стратегическо планиране на едно място.

Той предлага пълен набор от инструменти, с които екипите могат да планират и приоритизират задачите си и да управляват проекти. С визуални шаблони за определяне на цели и стратегическо планиране, проектните мениджъри могат лесно да стартират процеса на създаване.

Независимо дали планирате цели в динамичен календар или обсъждате бизнес стратегии на персонализирани бели дъски, тази всеобхватна платформа може да подобри успеха ви в планирането.

1. Организирайте всичките си цели и задачи с ClickUp Goals

Създавайте, задавайте и проследявайте бизнес целите си с ClickUp Goals.

С ClickUp Goals можете да създадете цели, свързани с вашата бизнес визия и мисия, като по този начин гарантирате, че вие и вашият екип имате ясен път към успеха.

С лесни за разбиране графици, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка, постигането на вашите цели става по-бързо и по-лесно. ClickUp Goals ви позволява също да измервате успеха, използвайки различни цели, като например числа, пари, да/не и цели, свързани със задачи.

Подредете целите и OKR-ите си в лесни за използване папки в ClickUp Goals.

Подредете всичко в удобни за ползване папки, независимо дали става дума за спринт цикли, OKR или седмични карти за оценка на служителите. Лесно проследявайте напредъка, като групирате свързани цели и задавате крайни срокове, за да спазвате графика.

Изтеглете шаблона Използвайте шаблона SMART Goals ClickUp, за да имате готов формат за записване на вашите цели.

Ако обаче нямате много време, просто използвайте шаблона за SMART цели на ClickUp, за да започнете. Той включва готови, персонализирани статуси за вашите цели, до 12 полета за записване на различни атрибути на целите (крайни срокове, участващи лица, цели, които трябва да бъдат постигнати и т.н.) и пет изгледа, които ви дават пълна картина на вашите цели и напредъка по тях.

Ръководството за начало предоставя подробни инструкции за прилагане на шаблона. Изгледът SMART Goals View ви позволява да създавате и организирате вашите цели. С помощта на този шаблон можете също да измервате усилията, необходими за постигане на всяка цел, и да проследявате целите на екипа.

Шаблонът предлага достатъчно място за обсъждане и съхранение на всички ваши идеи с помощта на работния лист SMART Goal Worksheet.

2. Изградете бизнес стратегии с шаблони и бели дъски

ClickUp опростява създаването на бизнес стратегии с огромната си библиотека от шаблони за стратегии и бели дъски.

Изтеглете този шаблон Създайте идеалната стратегия за вашите проекти с шаблона за стратегия на проекта ClickUp.

Шаблонът за проектна стратегия на ClickUp определя вашите OKR, управлява съответните задачи и ви помага да проследявате важни сегменти от проекта, като графици, разходи и ресурси.

Шаблонът предлага персонализирани статуси (например раздели за „Завършено“, „В процес“ и „Все още не е започнато“), персонализирани полета (като „Степен на завършеност“, „Фаза на проекта“ и др.) и изгледи, които ви помагат да визуализирате и управлявате по-добре вашите проекти.

Използвайте този шаблон, за да:

Осигурете структура за последователно планиране и изпълнение на проекти

Уверете се, че сроковете и етапите на проекта са спазени

Идентифицирайте рисковете и възможностите за успешно завършване на проекта

Определя ролите и отговорностите на членовете на екипа

​

Измислете няколко стратегии, докато обсъждате с екипа си на ClickUp Whiteboards.

Ако обаче искате да започнете от нулата, посетете ClickUp Whiteboards. Седнете с екипа си, обсъдете идеи, запишете важните точки на свободно течащ, творчески платно и сътрудничете по стратегии в реално време.

Ще имате достъп до функции като лепящи се бележки, текстови полета, фигури, подчертавания и други. Можете също да допълните дискусиите си с много текст с мултимедийни елементи като изображения за по-голяма визуална яснота и разбиране.

След като идеите ви са готови, незабавно превърнете дискусиите и стратегиите си в проследими цели, изпълними задачи и други – всичко това на бялата дъска.

Постигнете целите си и стратегически успех с ClickUp

Ясните цели и умните стратегии проправят пътя към успеха във всяка компания. Ако искате вашият екип да разбере основите на целите, задачите, стратегиите и тактиките, използвайте рамката GOST.

Въпреки това, опитът да се справяте с всичко наведнъж с твърде много платформи често може да доведе до объркване и в крайна сметка до провал. Тук ClickUp може да ви помогне.

Това е всеобхватна платформа за управление на проекти, която обединява цели, задачи и стратегии в едно единно работно пространство за съвместна работа.

С над 1000 интеграции и цялостен набор от инструменти за управление на проекти, задачи и цели, ClickUp е единственият инструмент, от който се нуждаете, за да ускорите процеса на планиране и да постигнете трансформиращи резултати.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и постигнете бизнес целите си!

Често задавани въпроси (FAQ)

1. Кое е по-важно: стратегията или целите?

Обикновено целите предшестват стратегиите в процеса на планиране. Целите са желаните резултати, към които се стреми дадена организация, и определят посоката. След като целите бъдат определени, се разработват стратегии като подробни планове, очертаващи как да бъдат постигнати тези цели. По същество целите определят дестинацията, а стратегиите са маршрутите.

2. Какъв е примерът за цели и стратегия?

Пример за цел е компания, която се стреми да увеличи продажбите си с 20% в рамките на една година. Стратегията за постигане на тази цел може да включва стартиране на целенасочена маркетингова кампания, разширяване на нови пазари и оптимизиране на ценовите стратегии. Целите определят какво иска да постигне организацията, а стратегиите очертават конкретните действия и планове за реализиране на тези цели.

3. Каква е разликата между стратегическа визия и цел?

Стратегическата визия е обща представа за това, към какво се стреми да достигне дадена компания, докато целта е конкретен, измерим резултат, който трябва да бъде постигнат в определен период от време. Визията е по-широка и определя общата посока, докато целите са по-конкретни и реалистични.