Упражнения за радикална откровеност за подобряване на комуникацията

Чувствате ли се некомфортно, когато се сблъсквате с конфликти или се налага да се справяте с наранени чувства? Може би ви е трудно да давате обратна връзка, особено негативна, с empatiя.

Вие не сте единственият. Много от нас имат затруднения да бъдат любезни и прозрачни в обратната си връзка, което може да доведе до недоразумения, да отслаби единството на екипа и да направи взаимодействията по-малко продуктивни.

Радикалната откровеност обаче може да ви помогне да подобрите взаимодействията в екипа си.

Радикалната откровеност е философия за управление на екипа, която насърчава емпатията и честната обратна връзка за растеж, създавайки подкрепяща и откровена среда.

В тази статия разглеждаме набор от упражнения за радикална откровеност, които ще ви помогнат да промените стила си на лидерство в мултифункционалния екип, да се справяте с трудни разговори, да изградите доверие и да създадете по-силни връзки.

Нека започнем с това да научим какво е радикална откровеност. 👇

Какво е радикална откровеност?

Радикалната откровеност съчетава два елемента – лична загриженост и директно предизвикателство – за да създаде подкрепяща, но и отговорна среда, в която всеки се чувства ценен и вдъхновен да даде най-доброто от себе си.

Радикалната откровеност беше въведена за първи път през 2017 г. от Ким Скот, бивш изпълнителен директор в Google и Apple, в книгата й Радикална откровеност: Бъдете страхотен шеф, без да губите човечността си. Тя разработи тази концепция в Силициевата долина, като наблюдаваше какво работи в лидерството.

Защо тази концепция за лидерство е толкова популярна?

Радикалната откровеност балансира между това да говориш открито и честно, без да се сдържаш, и да показваш съпричастност и внимание към чувствата на другите. Това помага за изграждането на доверие, насърчава дълбоките разговори и прави работата в екип по-ефективна.

От самото си създаване, компаниите и лидерите широко прилагат радикалната откровеност, за да насърчават доверието, растежа и отчетността на екипа.

Значението на прилагането на радикална откровеност в екипите

Прилагането на радикална откровеност в работата и личния живот предлага няколко предимства, като например:

Подобрена комуникация: Насърчавайте отворена, честна и директна комуникация между членовете на екипа. Практиките за радикална откровеност предотвратяват недоразумения и конфликти, което води до по-гладко сътрудничество и по-добро вземане на решения в екипа.

По-бързо решаване на проблеми: Накарайте членовете на екипа си да се чувстват комфортно да изразяват открито своите идеи и притеснения. Това означава, че проблемите се отбелязват за рекордно кратко време, създавайки среда за мозъчна атака, в която идеите текат свободно, което води до по-бързи решения.

Личностно развитие: Радикалната откровеност не се състои само в изразяването на недоволство, а в подкрепата един на друг. Конструктивната обратна връзка води до промяна Радикалната откровеност не се състои само в изразяването на недоволство, а в подкрепата един на друг. Конструктивната обратна връзка води до промяна в стила на работа и помага на членовете на екипа да разберат своите силни страни и областите, в които могат да се подобрят.

По-силни взаимоотношения: Насърчавайте емпатията и разбирателството между членовете на екипа чрез радикална откровеност. Когато хората се чувстват чути и ценени, това укрепва връзките в екипа. Насърчаването на доверието и взаимното уважение чрез радикална откровеност води до по-добри взаимоотношения и по-голяма удовлетвореност от работата.

Повишена отговорност: Като открито признават успехите и неуспехите, членовете на екипа поемат инициативата и поемат отговорност. Насърчаването на отговорността чрез радикална откровеност гарантира, че всеки поема отговорност за своята работа.

Подобряване на комуникацията чрез практикуване на радикална откровеност

Приемането на радикалната откровеност помага на членовете на екипа да създадат среда, в която се насърчава и цени отвореният и честен диалог. В подкрепяща работна среда хората се чувстват комфортно да споделят своите мисли и идеи, без да се страхуват от осъждане.

Практикуването на радикална откровеност насърчава прозрачността, изгражда доверие, стимулира растежа, укрепва взаимоотношенията и подобрява сътрудничеството в екипа.

Ролята на радикалната откровеност при предизвикване и коригиране на членовете на екипа

Красотата на радикалната откровеност е, че тя премахва шума и отива направо в сърцевината на въпроса.

Вие изграждате доверие и уважение сред членовете на екипа, като сте радикално откровени, но и загрижени. Става въпрос да ги предизвиквате да дадат най-доброто от себе си, като същевременно им предоставяте подкрепата и насоките, от които се нуждаят, за да постигнат целта си.

И ето най-важното – когато хората усещат, че ги слушате и ги подкрепяте, те са по-склонни да приемат обратната връзка и да направят положителни промени.

Да си представим, че имате колега, който постоянно пропуска крайните срокове. С радикална откровеност няма да игнорирате или да мърморите за проблема зад гърба му.

Вместо това, бихте провели откровен и честен разговор, обяснявайки въздействието на действията им върху екипа и предлагайки подкрепа, за да им помогнете да се подобрят. Така че, радикалната откровеност ви насърчава да се занимавате с проблема директно, но с внимание.

Този подход ви помага да изградите ефективна екипна харта и култура на доверие, прозрачност и отговорност, в която всеки се чувства ценен и мотивиран да дава най-доброто от себе си.

И да бъдем честни, кой не би искал това в един екип?

Важността да се гарантира, че критиката е ясна и любезна

Не искаме ли всички да получаваме полезна и окуражаваща обратна връзка? Начинът, по който изразявате похвала и критика, може да окаже значително влияние върху динамиката на взаимоотношенията и развитието на отделните лица.

Яснотата помага на получателя да разбере проблемите, които се разглеждат, а любезността гарантира, че критиките се изразяват конструктивно и с уважение.

Например, когато получавате обратна връзка от вашия мениджър относно презентация на проект, вместо да чуете:

„Презентацията ти беше ужасна. Трябва да поработиш върху уменията си за говорене пред публика.“

което може да бъде деморализиращо; вашият мениджър казва:

„Забелязах някои области, в които презентацията ви може да бъде подобрена, особено по отношение на изразяването. Нека работим заедно, за да развием уменията ви за говорене пред публика, така че да се чувствате по-уверени в бъдещи презентации. ”

То признава необходимостта от подобрение и в същото време дава подкрепа и насърчение.

Ето кратко описание на това как ясната и любезна критика допринася за създаването на подкрепяща и продуктивна среда и ви помага да станете страхотен шеф:

Поддържане на положителни взаимоотношения: Ясната и любезна критика изгражда доверие и уважение във взаимоотношенията, като показва загриженост за чувствата на получателя, докато се обръща внимание на областите, които се нуждаят от подобрение.

Подобряване на комуникацията: Яснотата в критиката елиминира недоразуменията и гарантира, че посланието се предава ефективно, докато любезността насърчава отворената комуникация и намалява защитната реакция.

Повишаване на морала: Добронамерената критика признава усилията и силните страни на получателя, повишава морала и производителността и Добронамерената критика признава усилията и силните страни на получателя, повишава морала и производителността и мотивира екипа ви да преодолее предизвикателствата и да се стреми към съвършенство. Предоставянето на ясни указания за това, което трябва да се подобри, помага на хората да растат и да се развиват професионално и лично.

Практически стъпки за прилагане на радикална откровеност

Радикалната откровеност създава по-дълбоки връзки, подобрява вашата емоционална интелигентност при даване на полезна обратна връзка и води до по-продуктивни разговори. Ето няколко стъпки за прилагането й на работното място:

Стъпка 1: Споделете лични истории

Започнете, като обясните на екипа си какво е радикална откровеност с ваши собствени думи, като подчертаете важността на личната загриженост, докато предизвиквате директно.

Използвайте истории, за да илюстрирате концепцията, като споделяте вашия опит в даването и получаването на обратна връзка. Всички тези лични истории трябва да показват уязвимост и да демонстрират как обратната връзка е допринесла за вашето развитие.

Като споделяте собствения си опит, давате пример на екипа си и правите концепцията за радикална откровеност по-разбираема и достъпна.

Стъпка 2: Поискайте обратна връзка

Докажете готовността си да получавате обратна връзка, като активно я изисквате от членовете на екипа си. Насърчавайте ги да ви дават радикално откровени похвали и конструктивна критика за вашия стил на лидерство, комуникация и представяне.

Използвайте шаблона за обратна връзка на ClickUp, който предоставя платформа, на която вашият екип може да изрази мнението си за вас. С персонализирани подкатегории, шест различни опции за преглед и персонализирани статуси, организирайте и управлявайте цялата обратна връзка на едно място.

Изтеглете шаблон Шаблонът за обратна връзка на ClickUp е създаден, за да ви помогне да събирате обратна връзка от клиенти и да организирате данните за клиентите на едно място.

Не пренебрегвайте мълчанието – то може да е сигнал за необходимост от обратна връзка. Приемете дискомфорта, защото именно там се случва растежът. Липсата на критика не означава, че сте безупречни.

Ако ви е трудно да получите обратна връзка, опитайте техниката „Оранжевата кутия“. Поставете „оранжева кутия“, реална или символична, на видно място в работната среда на екипа ви. Тогава членовете на екипа могат анонимно да споделят своята обратна връзка, предложения или притеснения. Това е прост, но ефективен начин да насърчите отворената комуникация.

Включете разговорите за обратна връзка в ежедневните взаимодействия, вместо да ги планирате официално. И не забравяйте, че търсенето на насоки, особено конструктивна критика, не е еднократна задача, а ежедневно задължение. В началото може да ви се струва странно, но вие и вашият екип скоро ще свикнете.

Стъпка 3: Управлявайте растежа с разговори за кариерата

Въвлечете се в значими дискусии с всеки член на екипа, за да разкриете мотивацията и кариерните им амбиции. Използвайте шаблони за комуникационни планове, за да проведете поредица от три кариерни разговора с всеки член на екипа и използвайте тези разговори, за да съгласувате индивидуалните мотивации с нуждите и възможностите на екипа.

Разберете какво ги мотивира, какви са целите им в живота и движещите сили в живота им (житейската им история).

Разберете техните стремежи на върха на кариерата им (мечти)

Съвместно планирайте настоящите им действия за постигане на кариерните им цели (кариерен план за действие).

Следете и проследявайте напредъка на всеки член на екипа към професионалните му цели с шаблона за кариерно развитие на ClickUp. Той ви позволява да планирате и да установите постижими етапи, които да насочват членовете на екипа към успеха. Използвайте фигури и свързващи елементи, за да визуализирате траекторията на растеж на екипа си, с интелигентно форматиране и цветови теми за организиране и групиране на информацията.

Изтеглете шаблон Шаблонът за кариерно развитие на ClickUp е създаден, за да ви помогне да визуализирате и проследявате кариерното развитие в рамките на дадена организация.

Стъпка 4: Подобряване на индивидуалните разговори

Планирайте редовни, персонализирани индивидуални срещи с пряко подчинените ви.

Персонализирайте срещите според индивидуалните предпочитания, независимо дали става дума за обяд, разходка или предпочитано време. Това създава комфортна среда, в която служителите се чувстват свободни да споделят мислите и притесненията си по време на тези срещи.

Разглеждайте тези разговори като възможност за изграждане на взаимоотношения, а не като формални срещи. Оптимизирайте времето и формата на тези срещи, за да се уверите, че са приятни и продуктивни и за двете страни. Докато подобрявате разговорите си 1:1, фокусирайте се върху спечелването на доверието на екипа си и насърчаването на положителна култура.

Включете дискусии за кариерата в тези разговори, за да постигнете по-добри резултати. Като дадете приоритет на искрените връзки и смислените дискусии, ще изградите по-стабилна и подкрепяща екипна среда.

Определете ясни дневен ред за всяка среща с шаблона за индивидуални срещи на ClickUp. Този шаблон предоставя структурирана рамка за смислени и продуктивни дискусии, което води до подобрена комуникация, съгласуваност и екипна ефективност.

Шаблонът включва раздели, в които се документират действия и последващи задачи, което гарантира отчетност и непрекъснатост след срещата. Това помага да се проследява напредъкът и да се гарантира, че дискусиите водят до конкретни резултати.

Изтеглете шаблон Провеждането на индивидуални срещи е чудесен начин да поддържате ангажираността на членовете на екипа си. Този шаблон за задачи се състои от програми за индивидуални срещи с различни цели, предназначени за използване от мениджърския екип.

Стъпка 5: Давайте практични и конструктивни отзиви

Предлагайте импровизирани насоки на членовете на екипа, като изразявате радикално откровена похвала и конструктивна критика, като поддържате кратки взаимодействия, за да уважавате времето на всички и да поддържате фокуса.

Създайте обратна връзка, съобразена с предпочитанията и стила на комуникация на всеки индивид, за да постигнете максимален ефект. Адаптирайте подхода си въз основа на получената обратна връзка, като демонстрирате гъвкавост и отзивчивост.

Присвойте конкретни коментари на съответните членове на екипа с ClickUp Assign Comments и се уверете, че обратната връзка е насочена към подходящото лице, като създавате ясни задачи за действие.

Членовете на екипа могат бързо да разрешават или пренасочват коментари директно в коментара, като по този начин предотвратяват объркване или загуба на обратна връзка. Чрез управлението на коментарите на едно централно място, всеки може да има достъп до обратната връзка и да я разгледа ефективно, като по този начин се насърчава среда на сътрудничество, фокусирана върху непрекъснатото усъвършенстване.

Превърнете коментарите в задачи и ги възложете на екипа си с ClickUp.

Стъпка 6: Оценяване на обратната връзка

Предотвратете неуспеха на обратната връзка, като редовно оценявате напредъка си в прилагането на радикалната откровеност. Помислете кои аспекти на радикалната откровеност работят ефективно и кои се нуждаят от подобрение.

Потърсете мнения от различни източници, включително вашия екип, ментори и колеги. Получете различни гледни точки относно вашия подход към радикалната откровеност и нейното влияние върху динамиката на екипа.

Съсредоточете се върху овладяването на основните аспекти на радикалната откровеност. Оценяването на обратната връзка е непрекъснат процес в радикалната откровеност. Лидерите трябва непрекъснато да търсят обратна връзка, да размишляват върху взаимодействията си и да правят корекции, за да гарантират, че обратната връзка остава ефективна и подкрепя растежа и развитието на екипа.

Как радикалната откровеност подобрява изграждането на екип

Насърчаването на обвързването чрез радикална откровеност е от решаващо значение за подобряване на изграждането на екипа.

Ето преглед на различни упражнения, които можете да приложите на практика веднага. Те ви помагат да обясните радикалната откровеност и да насърчите сплотяването на целия екип:

Сесии „Споделете вашата история“: Организирайте сесии, в които членовете на екипа поред споделят лични преживявания и гледни точки. Това насърчава емпатията и разбирането между членовете на екипа, укрепвайки техните взаимоотношения.

Семинари за обратна връзка: Провеждайте семинари, фокусирани върху даването и получаването на обратна връзка. Използвайте ролеви игри и кръгове за обратна връзка между колеги*, за да практикувате конструктивното предоставяне на откровена обратна връзка. Това помага на членовете на екипа да се чувстват по-удобно с отворената комуникация и изгражда доверие.

Отдих за изграждане на екип: Планирайте отдих, където членовете на екипа могат да се включат в дейности като игри за изграждане на екип, предизвикателства на открито и групови дискусии. Този отдих предоставя възможности за истински връзки и честни разговори извън работното място.

Редовни срещи: Въведете редовни срещи, на които членовете на екипа споделят новини, обсъждат предизвикателства и дават обратна връзка. Тези срещи насърчават прозрачността, отговорността и непрекъснатото усъвършенстване в екипа.

Предизвикателства за решаване на проблеми: Създайте възможности за членовете на екипа да си сътрудничат при решаването на предизвикателства или да обменят идеи. Това насърчава работата в екип, творчеството и иновациите, като същевременно укрепва връзките между членовете на екипа.

Чрез включването на тези упражнения в усилията си за изграждане на екип, можете да насърчите доверието, отворената комуникация и чувството за принадлежност сред членовете на екипа, което в крайна сметка ще доведе до по-силен и по-сплотен екип.

Разбиране на най-подходящите условия за практикуване на радикална откровеност

Социалните събития извън работата могат да бъдат чудесна възможност за практикуване на радикална откровеност и за сближаване с колегите. Но те не винаги са най-добрият избор.

Когато ръководството организира такива събития, хората могат да се почувстват принудени да участват. Това може да намали свободата, която искате да покажете в организацията.

Затова бъдете внимателни при планирането. Запитайте се дали не подтиквате неволно екипа си към нещо, което го кара да се чувства неудобно.

Помислете да използвате работното време за упражнения за радикална откровеност. Прекарвате по-голямата част от времето си с екипа си на работа, така че това е отлично място да се опознаете по-добре.

Неформални ситуации като обяди с екипа, кафе паузи или срещи по време на разходка са идеални за честни разговори. Те създават непринудена атмосфера, в която всеки се чувства комфортно да споделя.

И не забравяйте индивидуалните срещи, които позволяват по-задълбочени дискусии и персонализирана обратна връзка.

Как да измерим въздействието на радикалната откровеност

Радикалната откровеност в екипа означава, че всеки свободно споделя своите мисли и чувства, а обратната връзка тече без колебание. Но как можете да разберете дали това подобрява динамиката на вашия екип?

Според авторката на книгата „Радикална откровеност“ Ким Скот, радикалната откровеност не се измерва с думите, а с ушите на слушателя. Ето защо е толкова важно да се измерва нейното въздействие.

Той ви показва дали вашите комуникационни стратегии помагат или пречат.

Като проследявате как хората реагират на обратната връзка, как се споделят идеите и как се разрешават конфликтите, можете да видите дали радикалната откровеност има положителен ефект. Защото ако обратната връзка не дава резултат, в крайна сметка това струва скъпо на бизнеса.

Чрез комбинация от тези методи можете да оцените ефективността на радикалната откровеност:

360-градусова обратна връзка: Използвайте 360-градусови оценки за обратна връзка, за да съберете информация от различни гледни точки, включително от колеги, мениджъри и подчинени, относно ефективността на радикалната откровеност в организацията. Сравнете обратната връзка във времето, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от подобрение.

Ангажираност на служителите: Наблюдавайте нивата на ангажираност на служителите преди и след въвеждането на практики за радикална откровеност. По-високите нива на ангажираност, измерени чрез проучвания или други показатели, могат да покажат, че служителите се чувстват по-свързани и инвестирани в работата си и в организацията.

Оценки на представянето: Включете оценки на комуникационните умения и динамиката в екипа в оценките на представянето. Търсете подобрения в области като доверие, сътрудничество и разрешаване на конфликти, които са показатели за въздействието на радикалната откровеност.

Процент на задържане: Проследявайте процента на задържане, за да видите дали има намаление на текучеството след въвеждането на радикална откровеност. По-високият процент на задържане показва, че служителите са по-доволни и ангажирани да останат в организацията, вероятно благодарение на подобрената комуникация и взаимоотношения.

Решаване на конфликти: Наблюдавайте как се справят с конфликтите в екипа. Намаляват ли се нерешените конфликти или се постигат по-продуктивни решения?

Погрижете се лично и предизвикайте директно с ClickUp

За да приложите радикалната откровеност в организацията си, трябва да познавате основните принципи на радикалната откровеност – да се интересувате лично и да предизвиквате директно. Тя набляга на насърчаването на истински връзки, без да се избягват трудните разговори, необходими за растежа.

Не забравяйте, както казва Брене Браун в „Дръжте да водите“ и както потвърждават безброй цитати за екипната работа, истинското сътрудничество и честността са крайъгълните камъни на успеха във всяко начинание.

Многофункционалната платформа на ClickUp предоставя инструменти за улесняване на отворения диалог, проследяване на напредъка и осигуряване на отчетност, което в крайна сметка дава възможност на екипите да реализират пълния си потенциал.

Защо да чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес и направете първата стъпка към създаването на култура на радикална откровеност на работното си място.