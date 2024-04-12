Jasper AI срещу Rytr: Кой AI инструмент за писане е най-добър?

За да направите съдържанието си въздействащо, трябва да пишете на лесен за разбиране език, да адаптирате текста към аудиторията (B2B или B2C) и да поддържате последователен тон, без да пропускате важни детайли.

Сега можете да работите върху всички тези аспекти сами или да потърсите помощ от AI инструменти за писане. Тези асистенти за писане създават качествено съдържание въз основа на вашите данни и краткото описание на съдържанието, което ви улеснява да разработвате, подобрявате и оптимизирате различни видове съдържание.

Нека обсъдим два от най-популярните инструменти за SEO поддръжка за AI писане – Jasper AI и Rytr.

Създателите на съдържание обичат тези два инструмента, защото те генерират висококачествено съдържание за всичките им бизнес нужди. Нека разгледаме техните функции, за да определим кой от тях би бил по-добър партньор за писане за вашата компания.

Какво е Jasper AI?

чрез Jasper AI

Jasper AI, по-рано известен като Jarvis. ai, е сбъднатата мечта на маркетолозите на съдържание. Той използва AI и машинно обучение, за да създава висококачествено съдържание. Всичко, което трябва да направите, е да предоставите подходяща информация и да въведете типа съдържание, което искате инструментът да генерира; инструментът ще се погрижи за останалото.

Необходими са кратко описание, вашата целева аудитория, тонът на съдържанието и ключовите думи, които да се използват като входни данни.

Jasper AI е ориентиран към резултатите, като гарантира, че съдържанието се създава с оглед на вашата марка и аудитория, за да получите правилното послание.

Характеристики на Jasper AI

С възможността да генерира дълги и къси текстове и изображения, специфични за платформата, Jasper AI опростява създаването на съдържание в различни канали.

Той сравнява съдържанието с конкурентите в SERP и оптимизира SEO съответно. Инструментът има вграден проверка за плагиатство, за да гарантира, че генерираното съдържание е уникално.

Нека разгледаме някои от най-добрите му функции:

Знания за компанията

чрез Jasper AI

Много AI инструменти повишават скоростта и качеството на съдържанието, но Jasper AI отива отвъд това, като се запознава с посланията на вашата марка и генерира съдържание в съответствие с тях. Той разполага с функция „База знания“, където можете да качвате информация за компанията, включително стилови ръководства, указания за гласа на марката и информация за контекста.

Инструментът идентифицира посланията на вашата марка, за да адаптира съдържанието към вашите нужди.

Този подход го прави идеален AI асистент, който пише като член на вашия екип.

Интегрирани маркетингови кампании

чрез Jasper AI

Jasper AI може да превърне вашата идея в пълноценна мултиканална кампания. Всичко, което трябва да направите, е да му дадете резюме или кратко описание на кампанията, а той ще се погрижи за останалото!

Jasper AI може да идентифицира тона и аудиторията и да създава дълги и къси текстове, като блог публикации, реклами в Google и надписи в социалните медии – почти всичко, от което се нуждаете, за да проведете успешна кампания.

Jasper Art

чрез Jasper AI

Вече не е нужно да разчитате на стокови изображения, за да съпътстват вашето съдържание. Jasper AI може да генерира изображения, свързани със съдържанието, с различни размери за секунди.

Тези изображения с висока разделителна способност 2k px са без авторски права за търговска употреба и без воден знак. AI генераторът на изображения на Jasper позволява неограничено генериране с различни художествени стилове, медии и настроения, като просто напишете подсказка.

Това е отличен инструмент за всеки мениджър на социални медии с кратка крива на обучение.

Оптимизация с едно кликване

чрез Jasper AI

Jasper AI е създаден за маркетолози, които се нуждаят от съдържание, което дава резултати. Той непрекъснато следи ефективността на съдържанието, за да предоставя оценки, анализи и информация за качеството на резултатите.

Той предлага и препоръки и SEO инструменти за подобряване на съдържанието с ниска ефективност. Можете също да ремиксирате или преобразувате високо ефективното съдържание в нови активи за различни маркетингови канали.

Цени на Jasper AI

Създател: 49 $/месец на работно място

Предимства: 69 $/месец на работно място

Бизнес: Персонализирани цени

Предимства на Jasper AI

Позволява сътрудничество в екип, улеснявайки усилията за създаване на групово съдържание.

Адаптира се към посланията и стиловия наръчник на вашата марка и функционира като неразделна част от вашия екип.

Наблюдава ефективността на съдържанието, предоставя информация и препоръки за оптимизация.

Недостатъци на Jasper AI

За функции като откриване на плагиатство се начисляват допълнителни такси.

Потребителите трябва да проведат проучвания и да качат допълнителни материали, за да обучат Jasper AI.

Потребителите може да се нуждаят от време, за да се запознаят с характеристиките и функциите на Jasper AI.

Какво е Rytr?

чрез Rytr

Rytr опростява и подобрява цялостното съдържание.

Той автоматично генерира уникално и интересно съдържание за различни случаи на употреба, от разработване на марка и блог публикации до подобряване на призива за действие.

Rytr обслужва фирми и частни лица, като генерира различни видове съдържание, като мотивационни писма за подобряване на кандидатурите за работа, имейли за лична или професионална употреба или стихове от ваше име.

Нека разгледаме какво прави Rytr уникален.

Характеристики на Rytr

Rytr се фокусира върху бързи резултати и предоставя уникално съдържание, което може да отговори на всякакви изисквания. Неговите функции оптимизират създаването на съдържание с шаблони и SEO инструменти за създаване на висококачествено съдържание.

Той също така помага за преформулиране на съдържанието, за да бъде по-разговорно или информативно, и е подкрепен от проверка за плагиатство.

Рамки за копирайтинг

чрез Rytr

Освен че разполага с инструменти за SEO, Rytr следва специфични рамки за писане, които са доказали, че дават резултати.

Инструментът използва рамките AIDA (Внимание, Интерес, Желание и Действие) и PAS (Проблем, Агитация, Решение), които се използват широко от маркетолозите и са известни с това, че предоставят висококачествено съдържание, което изисква малко редактиране.

Готови шаблони

Rytr предлага над 40 готови шаблона за различни видове съдържание и случаи на употреба, което ви дава предимство в процеса на създаване на съдържание. След това можете да използвате силата на изкуствения интелект, за да подобрите съдържанието, като го адаптирате към нуждите на вашия бизнес.

Многоезична поддръжка

Rytr поддържа над 30 езика. Можете да пишете или превеждате съдържанието си на всеки от тези езици. Тази функция помага за създаването на блог публикации, целеви страници, публикации в социалните медии и имейли за глобална общност.

Тон на гласа

чрез Rytr

Rytr е отлична платформа, която отговаря на вашите точни изисквания, тъй като можете да избирате измежду над 20 тона на изразяване. Можете да адаптирате съдържанието си за различни аудитории и нужди, като избирате между формален, неформален, професионален, приятелски, убедителен и информативен тон.

Цени на Rtyr

Безплатен план: До 10 000 символа на месец (безплатно завинаги)

Спестовна програма: 9 $/месец

Неограничен план: 29 $/месец

Предимства на Rytr

Генерира съдържание бързо, като осигурява естествени, добре написани и точни резултати.

Поддържа превод на над 30 езика, улеснявайки комуникацията с глобална аудитория.

Недостатъци на Rytr

Въпреки че предлага някои интеграции, обхватът им може да бъде ограничен в сравнение с платформи със специални функции за управление на съдържанието.

Дългите текстове, генерирани от Rytr, могат да бъдат повтарящи се и може да не са подходящи за всички видове съдържание.

Jasper AI срещу Rytr: Сравнение на функциите

Jasper AI и Rytr са отлични AI инструменти за писане; докато Jasper AI се отличава с ориентираността си към резултатите и изпълнението на подходящите съобщения за вашата компания, Rytr е фокусиран върху скоростта и може да се използва за различни нужди. И двата имат SEO инструменти, граматика и проверка за плагиатство.

Нека сравним и други ключови функции:

1. Персонализиране на тона

За всеки инструмент за писане персонализирането на тона е от решаващо значение, особено когато създавате различни видове съдържание.

Jasper AI

Jasper AI се учи и се адаптира към посланията на вашата марка, интегрирайки се безпроблемно с гласа и стиловите ръководства на вашата марка. Той функционира като неразделна част от вашия екип, способен да превръща идеите в многоканални кампании, като същевременно следва насоките на марката.

Rytr

Rytr предлага опции за персонализиране с над 20 варианта, за да съответстват на желания от вас тон. Той ви позволява да избирате от различни тонове на гласа за създаване на персонализирано съдържание, подходящо за различни аудитории и цели.

Когато сравнявате тези две платформи по отношение на различните тонове, Jasper AI се очертава като победител за организациите, но Rytr е най-подходящ като универсален инструмент.

2. Генериране на съдържание

Създаденото съдържание трябва да бъде оптимизирано за търсачки, за да се класира и достигне до подходящите хора. Нека видим как се представят тези инструменти в това отношение.

Jasper AI

Jasper AI генерира дълго и кратко съдържание в множество канали, включително публикации в блогове, надписи в социални медии и описания на продукти. Той може също да създава изображения, специфични за платформата, които да допълват генерираното съдържание.

Rytr

Rytr използва алгоритми, задвижвани от изкуствен интелект, за да създава съдържание въз основа на доказани формули за копирайтинг, като AIDA и PAS. Той предлага над 40 предварително създадени шаблона за различни типове съдържание и случаи на употреба.

Jasper AI е по-добър, ако искате да създавате съдържание, което се представя добре, докато Rytr е предпочитаният избор за бързо създаване с различни стилове.

3. Сътрудничество и работа в екип

Добър инструмент за AI копирайтинг ви позволява да сътрудничите с екипа си по идеи и съдържание, което улеснява изпълнението.

Jasper AI

Jasper AI улеснява работата в екип, като предоставя календар за сътрудничество и възможност за редактиране в реално време. Можете да видите този календар в Kanban изглед и да създавате задачи или работни процеси за блог публикации за безпроблемно управление на проекти.

Rytr

Rytr позволява на екипите да работят заедно по проекти за създаване на съдържание. С достъп за много потребители екипите могат да си сътрудничат ефективно, за да създават висококачествено съдържание.

Rytr позволява лесна работа в екип, но Jasper AI би бил по-подходящ за сътрудничество, благодарение на наличието на календар, различни изгледи и последващи действия.

4. Възможности за интеграция

Асистентът за писане работи най-добре, ако можете да свържете цялото си съдържание в едно работно пространство или да интегрирате AI инструмента си в различни инструменти, които се нуждаят от помощ при писането.

Jasper AI

Jasper AI включва разширение за Chrome, съвместимост с Google Docs и достъп до API, за да внедрите Jasper във вашите документи. Той също така се интегрира с инструменти като Google Sheets, Zapier, SurferSEO, Make и Webflow.

Rytr

Rytr включва разширение за Chrome и API достъп, за да използвате Rytr за всичките си проекти. Той също така се интегрира с приложения като Gmail, Facebook, Slack, WordPress, Medium и всички популярни платформи за социални медии.

Макар и двата инструмента да се свързват с Chrome, Jasper AI се фокусира върху интегрирането с вашите бизнес приложения, докато Rytr се интегрира с платформи за фрийлансъри и социални медии.

5. Цени

Инвестирането в създаването на по-добро съдържание може да подобри продажбите, брандинга и комуникацията ви, но си струва да обмислите колко трябва да похарчите.

Jasper AI

Jasper AI предлага редица ценови планове с допълнителни функции и опции за персонализиране. Той е сравнително скъп, но разполага със собствен AI генератор на изображения.

Rytr

Rytr предлага безплатен план, който ви дава достъп до над 40 шаблона и над 30 езика. Има и платени планове, които предлагат разширени функции и опции за персонализиране.

Ако търсите бързо и лесно решение, безплатните или икономични планове на Rytr биха ви били полезни. Ако се нуждаете от разширени функции, Jasper AI си заслужава инвестицията.

Jasper AI е добра алтернатива на Rytr AI за маркетолози, които наблягат на производителността. В същото време Rytr е за маркетолози, които търсят персонализирано съдържание. В крайна сметка изборът между Jasper AI и Rytr се свежда до индивидуалните предпочитания, изискванията на работния процес и специфичните нужди на процеса на създаване на съдържание.

Jasper AI срещу Rytr в Reddit

Обърнахме се към Reddit, за да намерим решение на този спор между Rytr и Jasper AI.

Някои потребители на Reddit предпочитат Jasper AI заради неговите разширени функции. Те считат, че Jasper AI е цялостно решение за всякакъв вид писане и заявяват, че Jasper произвежда по-качествено съдържание.

Но създаването на съдържание изисква известна работа и един потребител казва: „Трябва да се положат толкова много усилия, за да се получи четимо съдържание, че по-добре е просто да го напишете сами или да наемете някого да го направи. ”

Но някои потребители предпочитат услугите на Jasper.

„Точността и езикът на Jasper са [sic] страхотни – ще използвам Rytr като резервен вариант, когато изчерпам кредитите си в Jasper – предпочитам да платя на Jasper допълнителни пари за много по-доброто обслужване.“

Тези, които търсят практичен подход за бързо и лесно писане на рекламни текстове, предпочитат Rytr, тъй като той е по-евтин вариант за създаване на висококачествени статии. Те ценят неговия бърз, отзивчив и подходящ за мобилни устройства дизайн. Друг потребител заяви:

„След като тествах директно GPT3 и GPT-NEO, Jarvis и други... за мен Rytr има брилянтна реализация... не е магия, но спестява много време.“

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Jasper AI и Rytr

Чували сте за Jasper AI и Rytr, но обмисляли ли сте ClickUp?

Това е повече от AI инструмент; това е вашият партньор за всички задачи, свързани с писането. Докато Jasper AI и Rytr предлагат впечатляващи функции за създаване на съдържание, AI инструментът за писане на ClickUp се фокусира върху създаването на качествено съдържание и последващи действия, така че съдържанието да се използва по най-добрия начин.

Той прави писането част от вашия процес и инструмент за управление на проекти. Ето някои ключови функции, които правят ClickUp привлекателна алтернатива:

ClickUp Brain

Напишете и оптимизирайте съдържанието за по-добри резултати с AI Writer for WorkTM на ClickUp Brain.

Искали ли сте някога да имате умен помощник, който познава вашата компания отвътре и отвън? Е, точно това е ClickUp Brain. ClickUp Brain е изкуственият интелект на ClickUp и първата в света невронна мрежа, която свързва вашите задачи, документи и хора. Това прави вашия асистент за писане по-добре осведомен за вашата компания и нейните функции.

AI Writer for Work на ClickUp Brain може лесно да генерира съдържание за вас. Имате нужда да създадете публикации в социалните медии? Попитайте ClickUp Brain. Имате нужда от идеи за кампания? Направете ClickUp Brain ваш партньор за мозъчна атака.

Той може да създава таблици и шаблони, да почиства вашите текстове и да поправя езикови грешки. Това е единственият партньор за писане, от който се нуждаете, за да създавате впечатляващо съдържание.

ClickUp Docs

Сътрудничество в реално време между различни документи, идеи и работни процеси под един покрив

Кажете сбогом на тромавите инструменти за съвместна работа с документи! ClickUp Docs ви позволява да сътрудничите с екипа си в реално време, независимо дали обсъждате идеи или довършвате окончателния вариант.

Можете да създавате или редактирате документи и да проследявате промените безпроблемно. Това е особено полезно, когато работите заедно по кампания върху споделен документ, където всеки може да допринесе със своите идеи.

Не се притеснявайте, че ще губите време с форматите за писане. Можете да избирате от различни шаблони за писане и да ги персонализирате, като добавяте стил и функционалност с помощта на бутони, банери, таблици, икони и др.

ClickUp Управление на проекти

Изпълнявайте проектите си по-бързо и по-ефективно с функцията за управление на проекти ClickUp.

С функцията за управление на проекти на ClickUp винаги ще бъдете в крак с плана си.

Изпълнявайте проектите си по-бързо и по-ефективно, като използвате свързани работни процеси за блогове, документи, табла в реално време, табла със задачи, графици, инструменти за разпределение на ресурси и възможност за сътрудничество.

ClickUp улеснява визуализирането на цялата ви поредица от съдържание с различни изгледи за табла със задачи. От управлението на календари със съдържание до надзора на маркетингови кампании, можете да използвате ClickUp, за да поддържате проектите със съдържание в правилната посока и екипите да работят за постигането на общи цели.

Нито една задача не остава без внимание, тъй като можете да настроите задачите да се присвояват автоматично на писателите. Можете да проследявате всичко това, както и напредъка на отделните лица или проекти, на табло в реално време.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/потребител на месец

Бизнес : 12 $/потребител на месец

Предприятие : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Изберете най-добрия инструмент за създаване на съдържание с изкуствен интелект

Макар Jasper AI и Rytr да са водещи AI инструменти за писане в бранша, те предлагат само иновативни решения за оптимизиране на процеса на създаване на съдържание.

Но всички знаем, че създаването на съдържание е нещо повече от просто писане; то включва проверка на правописа, актуализиране на блога, управление на съдържанието, SEO, управление на проекти, проучване на ключови думи и много други.

Защо да губите време и пари за създаване на екосистема за създаване и управление на съдържание, когато ClickUp обединява всичко в една платформа?

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и ускорете процеса на писане.