10-те най-добри подкаста за технологии, за да сте в крак с новини от индустрията

Замисляли ли сте се някога как би било да слушате любимите си технологични експерти, докато разговарят свободно за теми, които обичат?

Технологичните подкасти предлагат точно това преживяване. Сякаш сте муха на стената в хола на технологичен титан и пасивно развивате своите технологични умения и знания.

Но денят има само толкова часове, а пазарът е пренаситен с подкасти за технологии, които се представят като „най-нови“, но всъщност не са. Как да намерите подходящия?

Ние сме тук, за да ви помогнем. В тази статия сме подбрали списък с 10-те най-добри технологични подкаста за 2024 г., които просто не можете да пропуснете. Натиснете бутона „Play“ и се настройте. ?️

10-те най-добри подкаста за технологии

Независимо дали искате да получите представа за живота на софтуерен разработчик, да разберете вътрешния свят на технологичен лидер или да получите най-новите новини в областта на технологиите, тези 10 подкаста са задължителни за вашия плейлист.

1. Дневници от Darknet

чрез Darknet Diaries

В Darknet Diaries водещият Джак Райсайдър споделя реални истории за хакерство, сенчеви ИТ и киберпрестъпления. Той интервюира експерти, които споделят от първа ръка мотивите зад цифровите престъпления. Райсайдър използва тези анекдоти, за да образова слушателите си за важността на информационната сигурност (инфосек).

Увлекателният стил на разказване на водещия и задълбочените му познания за технологичната индустрия правят слушането на подкаста едно завладяващо преживяване. Подкастът повдига важни въпроси за зависимостта, общественото здраве и наказателната система.

Darknet Diaries е задължително слушане за професионалистите в областта на киберсигурността и технологичните ентусиасти, които се интересуват от скритите аспекти на технологичния свят.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

2. Подкастът за интернет на нещата (IoT)

чрез IoT Podcast

Воден от Stacey Higginbotham и Kevin Tofel, подкастът IoT (Интернет на нещата) се впуска в потребителския, корпоративния и индустриалния IoT.

Във всеки епизод участват лидери от технологичната индустрия, които се включват в поредица от блестящи и информативни диалози. Този подкаст е за вас, ако обичате да сте на първия ред при вълнуващи дискусии за умни устройства, свързаност, технологични тенденции и влиянието на IoT върху обществото като цяло.

За съжаление, след осем години и 437 епизода, подкастът спря да пуска нови епизоди. Въпреки това, старите епизоди си заслужават да бъдат послушани. Макар да не получавате актуална информация за най-новите технологични тенденции, съществуващите епизоди предлагат ценна информация, която обикновено се намира в книгите за изкуствен интелект.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

3. Подкастът a16z

чрез a16z Podcast

Andreessen Horowitz, водеща компания за рисков капитал със седалище в Силициевата долина, Калифорния, продуцира подкаста The a16z Podcast. Воден от Стефани Смит, подкастът представя опитни лидери в областта на технологиите и финансите, както и ветерани в бизнеса. Основателите Бен Хоровиц и Марк Андреесен понякога се включват, за да споделят своя опит.

Епизодите предлагат освежаващо и всестранно виждане на технологичния пейзаж от гледна точка на инвеститори и практици, което ще заинтересува повечето от нас. Те обхващат нововъзникващите технологични тенденции, революционните технологии и бъдещето на различни индустрии. Кажете каквото искате, те говорят за него.

С висококачествена продукция и задълбочени дискусии, подкастът a16z е незаменим източник за тези, които искат да са информирани за най-новите технологични разработки, като например най-добрите SaaS инструменти и сектора на стартиращите компании.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

4. Waveform: Подкастът на MKBHD

чрез Vox Media Podcast Network

Този подкаст се води от популярния технологичен рецензент и ютубър Маркес Браунли (MKBHD), с Андрю Манганели и Дейвид Имел като съводещи. Епизодите са подобни на технологичното съдържание, което MKBHD публикува в YouTube, но предоставят по-задълбочени рецензии за най-новите джаджи и електрически автомобили.

Всяка серия е пълна с интересна информация, но това, което наистина отличава този подкаст, е способността му да разсмива слушателите. Браунли често споделя забавни анекдоти и иронични коментари за потребителската електроника, поддържайки лека и забавна атмосфера. Участието на Хасан Минадж в технологичния подкаст е доказателство за неговата комедийна привлекателност.

Ако сте технологичен ентусиаст и искате да сте в крак с новите технологии и новоизлезлите електрически автомобили (EV), този подкаст е задължителен за слушане.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

5. Отговор на всички

чрез Gimlet Media

Подкастът Reply All, воден от P. J. Vogt и Alex Goldman, подчертава динамичната връзка между хората и онлайн света. Всеки епизод ви отвежда на пътешествие из реалните преживявания, като разглежда как интернет е променил живота, работата и връзките ни с другите хора.

Той разглежда внимателно как интернет е повлиял на хората и как човешкото поведение е оформило интернет. Всяка серия ще ви научи на нещо ново, но не се учудвайте, ако останете с въпроса дали технологиите са благословия или проклятие.

От разкриването на интернет измами до разследването на онлайн общности, подкастът съчетава разследваща журналистика с хумор, превръщайки на пръв поглед неясни теми в забавни и поучителни.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

6. Подкастът H3

чрез YouTube канала на The H3 Podcast

Подкастът H3, воден от комедиантите Итън и Хила Клайн, предлага забавна гледна точка върху интернет културата, като от време на време се впуска в теми като изкуствен интелект, технологии и политика.

През годините предаването е придобило популярност благодарение на комедийните умения на водещите и разнообразните теми, които се обсъждат във всеки епизод. Ако търсите забавен и информативен начин да сте в крак с новостите в онлайн и технологичния свят, слушайте този подкаст.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

7. Големите технологични компании

чрез Център за иновации в международното управление

Big Tech, воден от Тейлър Оуен, е увлекателна поредица от подкасти, която разглежда използването и злоупотребата с технологиите в днешния свят. Ако обичате интензивни и остри дискусии за технологиите, този подкаст е за вас.

Оуен води провокиращи размисли, дълбоки разговори с гостите си, сред които са бизнес лидери от различни индустрии и функционални области. Епизодите повдигат важни въпроси за свободата на словото в дигиталната ера, управлението на технологиите, неприкосновеността на личния живот и нарастващата мощ на технологичните гиганти.

Водещият понякога учтиво изразява несъгласие с гледните точки на гостите и представя своите аргументи. Като слушател, вие получавате достъп до различни гледни точки по някои от най-сериозните проблеми в света на технологиите.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

8. Masters of Scale

чрез Masters of Scale

Подкастът „The Masters of Scale“ е авторитетен наръчник за ориентиране в сложната динамика на бизнес растежа. Водещ е Рийд Хофман, съосновател на LinkedIn.

Както може да се очаква, този технологичен подкаст се фокусира върху предприемачеството и създаването на бизнес. Но, за негова чест, той се опитва да задълбочи темата, като проучва неконвенционалните пътища и смелите решения, които CEO-та, технологични лидери и основатели понякога вземат в стремежа си да изградят глобални корпорации.

Чрез интервюта, разкази и проницателни коментари Хофман подчертава стратегиите и промяната в мисленето, необходими за разрастването на един бизнес.

Този подкаст предлага много храна за размисъл на основатели, инвеститори и технологични лидери относно разрастването на технологичен бизнес.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

9. Вярваме в машините

чрез MIT Technology Review

Воден от Дженифър Стронг, подкастът „In Machines We Trust“ разглежда етичните, социалните и културните последици от нововъзникващите технологии, по-специално изкуствения интелект.

Като награден подкаст, управляван от екипа на MIT Tech Review, очаквайте остри и провокиращи дискусии за алгоритмичните предубеждения и етичните проблеми, свързани с изкуствения интелект, сред другите теми.

Подкастът изследва развиващите се взаимоотношения между хората и технологиите, като съчетава задълбочени интервюта и добре проучени истории. Той е задължителен за тези, които се интересуват от последствията от автоматизацията, доведена до крайности.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

10. Pivot

чрез Vox Media

Кара Суишър, известна журналистка в областта на технологиите, и Скот Галоуей, автор на бестселъри, маркетинг гуру, предприемач и професор в Нюйоркския университет, водят подкаст два пъти седмично, в който обсъждат най-новите технологични тенденции от Силициевата долина, Уолстрийт и Вашингтон.

Подкастът разглежда технологиите от интерсекционална гледна точка, коментирайки как политическите и бизнес развитията влияят върху индустрията. Водещите на Pivot споделят и авангардни, често провокативни мнения и прогнози за тенденциите в индустрията и промените в обществото.

Swisher и Galloway имат бърз стил, който държи слушателите в напрежение. С острите си, нефилтрирани мнения и смели прогнози, дуото предлага на феновете уникално разбиране за това, което оформя нашата дигитална икономика и не само.

Епизоди, които задължително трябва да чуете

Разглеждане на различни теми в подкастите за технологии

Хората, които искат да изграждат кариера в областта на технологиите, се насочват към технологичните подкасти, защото те обхващат широк спектър от теми, свързани с технологиите, гаджетите, нововъзникващите технологични тенденции и тяхното влияние върху обществото. Някои популярни теми в технологичните подкасти включват:

Технологични новини и тенденции: Повечето от тези подкасти обхващат най-новите разработки в областта на технологиите, политическите регулации, законите, свързани с технологиите, и седмичните технологични новини. Те са идеални за тези, които искат да бъдат в крак с най-новите събития в областта на технологиите.

Новоизлезли джаджи и устройства: Тези подкасти са предназначени за ентусиасти, които обичат да проучват най-новите джаджи, носими устройства и технологични продукти. Често канят експерти и се впускат в преглед, анализ и задълбочено обсъждане на конкретни джаджи.

Нововъзникващи технологии: Тези подкасти обхващат изкуствен интелект, роботика, машинно обучение, блокчейн, добавена реалност и виртуална реалност, както и други теми. В тях се обсъжда и бъдещето на технологичния сектор въз основа на нововъзникващите тенденции.

Киберсигурност : Подкастите, фокусирани върху киберпространството, често обхващат теми като поверителност на данните, цифрова сигурност, интернет измами, киберзаплахи, технологии за наблюдение и закони за поверителност.

Интернет култура: Тези подкасти разглеждат тенденциите, които се появяват онлайн и привличат вниманието на публиката – като меми, вирусно съдържание, онлайн общности и други интернет феномени.

Истории за стартиращи компании: Тези подкасти обикновено включват разговори между водещия и основателите на технологични компании. Лидерите на стартиращи компании забавляват слушателите с техните преживявания при създаването на стартираща компания, както и с техните успехи и неуспехи.

Много от тези подкасти събират експерти от индустрията и инвеститори, за да обсъдят растеж хакинг, финансиране на стартиращи компании и бизнес стратегии. Те служат като голямо вдъхновение за амбициозни основатели на стартиращи компании и технологични професионалисти.

Независимо дали искате общ преглед на текущата технологична ситуация или търсите информация за конкретна ниша, вероятно има подкаст, който ви очаква.

Анализ на влиянието на технологичните подкасти

Независимо дали ръководите компания или се изкачвате по стълбицата към корпоративно технологично превъзходство, един добър технологичен подкаст е нещо, в което си заслужава да инвестирате времето си. Ето как технологичните подкасти могат да повлияят на кариерата ви:

Формиране на перспектива: Както всички подкасти, технологичните подкасти се изграждат около перспективите и мненията на водещите. Така получавате уникална гледна точка по теми, които може да не намерите другаде. Можете да използвате знанията, които получавате от подкастите, за да вземете важни решения в работата си. Например, подкаст за най-добрите софтуерни инструменти на пазара, базирани на облак, може да ви помогне да изберете Както всички подкасти, технологичните подкасти се изграждат около перспективите и мненията на водещите. Така получавате уникална гледна точка по теми, които може да не намерите другаде. Можете да използвате знанията, които получавате от подкастите, за да вземете важни решения в работата си. Например, подкаст за най-добрите софтуерни инструменти на пазара, базирани на облак, може да ви помогне да изберете най-подходящите SaaS инструменти за вашия бизнес.

Изграждане на общност: Технологичните подкасти свързват хора с подобни интереси от цял свят. Някои подкасти канят зрителите да взаимодействат или да изпращат въпроси. Приятелските взаимодействия, вътрешните шеги и интимните разговори създават усещане за общност в технологичната сфера.

Образователен център: Технологиите се развиват бързо. И макар да има много отлични онлайн курсове, те не винаги са актуални по отношение на технологичните разработки. Подкастите за технологии са чудесни за повишаване на квалификацията и разширяване на знанията ви в дадена област. А най-хубавото е, че можете да учите, докато сте в движение.

Разширете своя технологичен речник: Технологичните подкасти запознават слушателите с Технологичните подкасти запознават слушателите с терминологията на изкуствения интелект , подобряват разбирането им за технологичния жаргон и разкриват как нововъзникващите концепции влияят на технологичния свят. Слушането им ще ви помогне да станете по-умни и да звучите по-умни на следващата технологична среща на работа.

Вдъхновяващо съдържание: Освен образователни, технологичните подкасти вдъхновяват слушателите чрез истории за успехи, неуспехи и извлечени поуки. Разказите, които чувате, могат да бъдат искрата, от която се нуждаете, за да иноватирате с дясното си полукълбо или да преодолеете това на пръв поглед непреодолимо препятствие.

Прилагане на знания и оптимизиране на технологичните работни процеси

Слушането на добри технологични подкасти е инвестиция в себе си. Вие разширявате знанията си и технологичните си хоризонти, за да развивате кариерата си и да подхранвате интересите си. Но как да приложите наученото?

Инструменти за продуктивност и управление на проекти като ClickUp за софтуерни екипи могат да ви помогнат да превърнете знанията си в реални бизнес предимства. Интегрирайте придобитите знания в разработването на продукти, като използвате ClickUp за управление на екипи, съгласувана съвместна работа и създаване на солидна технологична пътна карта.

Технологичните подкасти осветляват технологичните разработки, като например технологични стекове или софтуер за планиране на работната сила за безпроблемно междуфункционално управление. Откриването на най-новото по тези концепции ще ви бъде полезно като бизнес лидер, управляващ големи, географски разпръснати екипи. ClickUp ще ви помогне да превърнете технологичната теория в действие.

Слушането на технологични подкасти може да промени подхода ви към управлението на софтуера на работното място, като ви предостави ценни стратегии и технически знания. Например, можете да:

Преодолейте забавянията: Научете ефективни начини за управление и приоритизиране на забавените задачи от технологичните подкасти. След това, дайте на екипа си уменията и гъвкавостта да се справят с задачите ефективно и точно, използвайки Научете ефективни начини за управление и приоритизиране на забавените задачи от технологичните подкасти. След това, дайте на екипа си уменията и гъвкавостта да се справят с задачите ефективно и точно, използвайки софтуера за управление на екипни проекти ClickUp . Въведете гъвкав работен процес, автоматизирайте забавените задачи и пренасочете усилията си към основните задачи, които генерират осезаеми резултати.

Отговорете на уникалните нужди на всеки тип екип с адаптивните работни процеси на ClickUp.

Съгласувайте екипите с визуални пътни карти: Научете как да използвате визуалните пътни карти, обсъждани в подкастите, за да осигурите безпроблемно съгласуване между всички членове на екипа по отношение на целите и графиците на проекта. Подобрявайте сътрудничеството и производителността, като следите напредъка на проекта, зависимостите и пречките в лесно разбираем формат с ClickUp. Дръжте вътрешните и външните заинтересовани страни информирани през целия жизнен цикъл на проекта.

Координирайте се с мултифункционални екипи и проследявайте напредъка с помощта на гъвкавия табло на ClickUp.

Оптимизирайте проследяването на проблеми: Разгледайте най-новите методи и инструменти, препоръчани в подкастите, за да опростите процесите си по проследяване на проблеми. С Разгледайте най-новите методи и инструменти, препоръчани в подкастите, за да опростите процесите си по проследяване на проблеми. С таблата на ClickUp помогнете на екипа си бързо да разпознава и отстранява проблеми, като превръщате заявките за отстраняване на бъгове в проследими задачи с персонализирани статуси и етикети.

Проверете статуса на заявките за отстраняване на бъгове и други проблеми с помощта на ClickUp.

Ускорете цикъла на разработка с AI: Слушайте подкасти, за да сте в крак с най-новите постижения в AI технологията. Дайте възможност на вашия екип да използва AI-базирани решения за автоматизиране на повтарящи се задачи, ускоряване на циклите на разработка и повишаване на ефективността.

Използвайте възможностите на ClickUp Brain, за да генерирате нови идеи за продукти, да създавате документи и да разработвате рамки, спестявайки ценно време и ресурси.

Създавайте документи с изисквания към продуктите за секунди с ClickUp Brain

Планирайте по-добре с шаблони, създадени за софтуерни екипи: Както се препоръчва в подкастите, получите достъп до ценни шаблони и рамки, специално създадени за софтуерни екипи. Използвайте Както се препоръчва в подкастите, получите достъп до ценни шаблони и рамки, специално създадени за софтуерни екипи. Използвайте технологичните пътни карти на ClickUp и други персонализирани шаблони, за да очертаете стратегически инициативи, да проследявате напредъка и ефективно да управлявате вашите технологични проекти в рамките на конкретни срокове.

Изтеглете шаблона Идентифицирайте ключови инициативи, определете графици, разпределете ресурси, проследявайте напредъка и още много други с шаблона за технологична пътна карта на ClickUp.

Независимо колко сложни са вашите работни процеси, доверете се на ClickUp, за да ги организирате и опростите и да поддържате продуктивността на вашите технологични екипи.

Усилете технологичните екипи с подходящия софтуер

Често ще чувате лидерите в бранша да обсъждат изграждането на стабилна технологична платформа, която да изглади несъвършенствата във вашия работен процес. Но когато работите с няколко SaaS инструмента като част от технологичната платформа, преминаването между тях става изтощително и отнема много време.

Решението? Унифицирана платформа, която поддържа интеграция с различни инструменти, гарантира, че екипът от разработчици работи по-ефективно.

Ето някои добри новини: ClickUp се интегрира с GitHub, Figma, Sentry, Slack и над 200 други софтуерни инструмента. По този начин можете лесно да управлявате цялата си технологична платформа от една единствена платформа.

Кажете „да“ на удобството. Регистрирайте се в ClickUp още днес!