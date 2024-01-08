Топ 10 книги за изкуствен интелект (AI), които да прочетете през 2025 г.

Според доклад на CNN, някои от най-големите технологични компании използват 200 000 книги за обучение на системи за изкуствен интелект. Тези книги помагат на генеративния изкуствен интелект да се научи как да обменя информация.

Интересно е да се отбележи, че докато ние четем книги за изкуствения интелект, генеративния изкуствен интелект и предсказуемата аналитика, тези модели четат книги, написани от хора, за да придобият повече контекст.

В рамките на една година изкуственият интелект премина от технология на бъдещето към широко приложение в професионалния ни живот. Нововъзникващите технологични компании използват системи за изкуствен интелект и техните генеративни и мисловни способности, за да автоматизират повтарящи се задачи в различните отдели.

Ако искате да научите повече за изкуствения интелект в детайли, прегледайте списъка с най-добрите книги за изкуствен интелект, които трябва да прочетете през 2024 г.

Топ 10 книги за изкуствен интелект, които трябва да прочетете тази година

1. Съвместим с човека: изкуствен интелект и проблемът с контрола

За книгата

Автор: Стюарт Ръсел

Брой страници: 349

Приблизително време за четене: 13 часа

Година на издаване: 2019

Препоръчително ниво: читатели с основни и средни познания

Рецензии и оценки: 4. 1/5 (Amazon) 4. 1/5 (Goodreads)

Книгата на Стюарт Ръсел „Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control“ (Съвместимост с човека: изкуствен интелект и проблемът с контрола) завладя света през 2019 г. Вестник „The Guardian“ я нарече „най-важната книга за изкуствения интелект през 2019 г.“.

Книгата предоставя необходимия контекст, преди да започнем да се застъпваме за изкуствения интелект.

Ръсел счита конфликта между хората и машините за неизбежен, заплашващ работните места и човешките ценности. Въпреки това, можем да избегнем това, ако преосмислим изкуствения интелект от самото начало. Докато поставя под въпрос нашите концепции за човешкото разбиране и машинно обучение, авторът обсъжда възможностите на свръхчовешкия изкуствен интелект.

Той твърди, че най-голямото предизвикателство при проектирането на IQ е в софтуера, който ще изисква няколко пробива, един от които трябва да бъде разбирането на езика.

„За съжаление, човешката раса не е едно цяло, рационално същество. Тя се състои от неприятни, движени от завист, ирационални, непоследователни, нестабилни, ограничени в изчислителните си способности, сложни, еволюиращи и хетерогенни същества.“ – Стюарт Ръсел

Ключови изводи

Възможните опасности на автономните системи за изкуствен интелект включват смъртоносни автономни оръжия, автоматизирано наблюдение, манипулиране на поведението чрез фалшиви новини и автоматизиран шантаж, между другото.

Когато внедряваме изкуствения интелект в реалния свят, трябва да избягваме отслабването на човешките способности. Това се отнася до момента, в който хората ще делегират всичко на изкуствения интелект и ще загубят своята автономност.

Какво казват читателите

„Задължително четиво: това интелектуално постижение на един от истинските пионери в областта на изкуствения интелект не само обяснява рисковете от все по-мощния изкуствен интелект по увлекателен и убедителен начин, но и предлага конкретно и обещаващо решение.“

2. Машинно обучение за начинаещи

За книгата

Автор(и): Крис Себастиан

Брой страници: 163

Приблизително време за четене: 2 часа

Година на издаване: 2019

Препоръчително ниво: Начинаещи

Отзиви и оценки: 3,9/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Крис Себастиан твърди в „Машинно обучение за начинаещи“, че машинното обучение е възникнало от човешкото желание за усилващо обучение. Например, компютрите първо се научиха да играят дама, а след това победиха световните шампиони по шахмат.

За да предостави контекст, Себастиан изтъква исторически изобретения като механичното устройство на Чарлз Бабидж, което инженерите са могли да програмират с перфокарти през 1834 г., или „теста на Тюринг“ за машинно разузнаване на Алън Тюринг от 1950 г.

Тази книга е за хора, които се интересуват от изкуствен интелект, компютърни науки, машинно обучение и роеви интелигентност. Ще разберете също колко важни са големите масиви от данни за машинното обучение, като предоставят на инженерите по изкуствен интелект информация за разработване на усъвършенствани алгоритми.

„Машинното обучение, невронните мрежи и роевата интелигентност взаимодействат и се допълват взаимно в стремежа да се създадат машини, способни да мислят и да реагират на света.“ – Крис Себастиан

Ключови изводи

Въпреки че математиците са разработили първоначалните теории за машинно обучение още преди много време, ни отне няколко десетилетия, за да превърнем теориите в реални примери.

Какво казват читателите

„Това е добра книга, която дава много добра представа за машинно обучение и за предимствата и недостатъците на влиянието, което то може да окаже върху нашия живот.“

3. Изкуствен интелект за хора

За книгата

Автор(и): Джеф Хитън

Брой страници: 222

Приблизително време за четене: 8 часа

Година на издаване: 2013

Препоръчително ниво: средно и напреднали читатели

Отзиви и оценки: 4/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)

Има няколко популярни книги за изкуствения интелект, но повечето от тях изискват основни познания. Книгата „Изкуствен интелект за хора: Том 1“ от Джеф Хитън има за цел да запълни тази празнина в относително лесен за разбиране стил.

Като читател ще разберете основните алгоритми на изкуствения интелект в категорията „машинно обучение“. Първият том обяснява обучението в контекста на компютърните мрежи и различните видове машинно обучение. Докосвайки се до супервизираното и несупервизираното обучение, авторът описва основни техники като регресия и клъстеризация за разработване и обучение на големи модели за обучение.

„Компютърните невронни мрежи не са като човешкия мозък, тъй като не са изчислителни устройства с общо предназначение. Те изпълняват малки специфични задачи.“ – Джеф Хитън

Ключови изводи

Повечето алгоритми за изкуствен интелект приемат входни масиви от числа и генерират изходни масиви. Инженерите често моделират проблемите, които изкуственият интелект би решил, в тази форма.

Какво казват читателите

„Намирам информацията в тази книга за изключително ясна и кратка. Много полезна за разбирането на основните принципи на разглежданите теми.“

4. Кибернетични революционери: Технология и политика в Чили на Алиенде

За книгата

Автор(и): Еден Медина

Брой страници: 326

Време за четене: 11 часа

Година на издаване: 2011

Препоръчително ниво: Средно и напреднали читатели

Отзиви и оценки: 4,3 (Goodreads)

„Кибернетични революционери: технология и политика в Чили на Алиенде“ е една от само двете книги за изкуствен интелект в този списък, която разглежда политическото и технологичното пресичане на изкуствения интелект. Авторът разглежда два проекта в реално време, които разкриват опасностите на изкуствения интелект.

Първият беше амбициозният експеримент на Чили с мирна социалистическа промяна. Друг пример беше опитът да се изгради компютърна система, известна като Project Cybersyn, за управление на икономиката на страната.

Резултатите бяха опасни.

Правителството на Чили, ръководено от Салвадор Алиенде, беше заловено в военен преврат и никога не реализира другия проект.

Книгата описва подробно кибернетичната система на чилийското правителство, която трябваше да въведе холистична система за проектиране, взаимодействие между човек и компютър, децентрализирано управление, национална телексна мрежа и моделиране на поведението на динамични системи.

Интервюта, фотографии и живи описания на оперативната зала на мрежата, наподобяваща тази от „Стар Трек“, правят тази книга изключително интересна.

„Търсенето на технологично решение за проблема с икономическото управление съответстваше на идеите за икономическия прогрес, съдържащи се в теорията за зависимостта, но само до известна степен.“ – Еден Медина

Ключови изводи

Чилийският проект Cybersyn е съкращение от Cybernetics-Synergy (Кибернетика-Синергия) и представлява опит за управление на национализирани фабрики с помощта на кибернетиката.

Вземайки предвид този политически контекст, авторът предлага уроци за връзката между технологиите, политиката и човешките ценности.

Какво казват читателите

„Историята и изследванията тук са очарователни и точно по моя вкус – кибернетика, мениджмънт, мейнфрейм компютри!!! Блок-схеми!!! Радвам се, че прочетох тази книга. ”

5. Суперсили в областта на изкуствения интелект: Китай, Силициевата долина и новият световен ред

За книгата

Автор(и): Кай-Фу Ли

Продължителност на аудиозаписа: 9 часа и 17 минути

Година на издаване: 2018

Препоръчително ниво: начинаещи, средно напреднали и напреднали читатели

Отзиви и оценки: 4,4 (Audible)

AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order е увлекателен аудиокнига, която шокира слушателите с неочакваните последствия от развитието на изкуствения интелект.

Чрез някои интересни актуални събития, свързани с изкуствения интелект, д-р Ли засяга ожесточената конкуренция между САЩ и Китай в областта на изобретенията, свързани с изкуствения интелект. Книгата се спира на конспиративната теория за Новия световен ред и на въпроса дали някои иновации в областта на изкуствения интелект водят до създаването на истинско световно правителство.

Авторът хвърля светлина върху професиите, които са засегнати, и тези, които изкуственият интелект би подобрил. Освен това той предсказва, че сме на прага на икономика, основана на изкуствения интелект.

„Изкуственият интелект никога не ни позволява да разберем себе си истински; не защото тези алгоритми са уловили механичната същност на човешкия интелект. А защото те ни освобождават да забравим за оптимизациите и вместо това да се фокусираме върху това, което наистина ни прави хора: да обичаме и да бъдем обичани.“ – Кай-Фу Ли

Ключови изводи

Китай разполага с уникална екосистема за изкуствен интелект, характеризираща се с ожесточена конкуренция, високо ниво на предприемачески дух, голям резерв от талантливи инженери, подкрепящо правителство и готовност да поема рискове.

Какво казват читателите

„Това е една от най-важните книги на 2018 г. Трябва да я прочетете, ако се занимавате с бизнес, който използва или ще използва машинно обучение (интензивно обучение).“

6. Обществото на ума

За книгата

Автор(и): Марвин Мински

Брой страници: 336

Приблизително време за четене: 11 часа

Година на издаване: 1988

Препоръчително ниво: напреднали читатели

Отзиви и оценки: 4,7/5 210 отзива

The Society of Mind прави увлекателно проучване на човешкия ум чрез едностранични есета, всяко от които представя нова идея.

Книгата обхваща задълбочени концепции за компютърно зрение, ML мрежи, машини за прогнозиране, роботизирана манипулация и разсъждения, основани на здравия разум.

Ние обръщаме внимание на тази книга за изкуствения интелект, защото тя има значение за областта на изкуствения интелект и насърчава читателите да мислят за изграждането на системи с модулни и йерархични структури, които имитират разнообразните функции на човешкия ум в съвременното общество.

„Частите“ на мисленето, езика, паметта и „възприятието“ трябва да бъдат по-обширни и по-структурирани, а тяхното фактическо и процедурно съдържание трябва да бъде по-тясно свързано, за да обясни видимата сила и скорост на умствените дейности. – Марвин Мински

Ключови изводи

Интелигентността възниква от взаимодействията и сътрудничеството между безбройните агенти в ума. Тя не се ограничава до един централизиран модел, а по-скоро възниква от разпределените усилия на тези агенти.

Какво казват читателите

„Авторът, един от безспорните бащи на изкуствения интелект, се заема да предостави абстрактен модел на това как работи човешкият ум. Тезата му е, че нашите умове се състоят от огромно множество от миниатюрни мини-умове или агенти, които са еволюирали, за да изпълняват конкретни задачи.“

7. „Майсторският алгоритъм: как търсенето на най-съвършената машина за учене ще преобрази нашия свят“

За книгата

Автор(и): Педро Домингос

Брой страници: 352

Приблизително време за четене: 11 часа

Година на издаване: 2018

Препоръчително ниво: напреднали и средно напреднали читатели

Отзиви и оценки: 4,3/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)

Една от най-добрите книги за изкуствения интелект, „The Master Algorithm“, обяснява как работят мрежите за машинно обучение, като се учат от клъстери от данни в цифровата технология. Тези алгоритми наблюдават нашите действия онлайн, имитират ни и експериментират с наличната информация.

Предпоставката на книгата е, че повечето изследователски лаборатории и университети в областта на изкуствения интелект се опитват да изобретят нова основа на алгоритъм за обучение, за да откриват всякаква информация от данни и да правят това, което искаме. Авторът твърди, че нито един алгоритъм не може да предскаже всякаква проблемна област.

Ще научите повече за машините за обучение, които захранват Amazon, Google и други технологични компании.

„Ако сте мързелив и не особено умен компютърен учен, машинно обучението е идеално за вас, защото алгоритмите за обучение вършат цялата работа, а вие получавате цялата заслуга.“ – Педро Домингос

Ключови изводи

Книгата представя идеята за единен, всеобхватен алгоритъм за обучение, наречен „Майсторски алгоритъм“, способен да включва различни подходи към машинно обучение.

Можете да категоризирате подходите за машинно обучение в пет групи, всяка от които представлява различна философия. Те включват символна логика, конекционистки невронни мрежи, еволюционни алгоритми, байесова вероятност и аналогично разсъждение. Мастер алгоритъмът трябва да обхваща силата на всяка група.

Какво казват читателите

„Педро Домингос разкрива тайните на машинно обучението и показва колко чудесно и вълнуващо ще бъде бъдещето. ”

8. Дълбоко обучение

За книгата

Автори: Иън Гудфелоу, Йошуа Бенгио и Аарон Курвил

Брой страници: 800

Приблизително време за четене: 23 часа

Година на издаване: 2016

Препоръчително ниво: напреднали и средно напреднали читатели

Оценки: 4,3/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)

За студенти и докторанти, които планират кариера в областта на изчислителните технологии и машинно обучение, Deep Learning е надежден източник за изучаване на сложни концепции.

Книгата предлага математически и концептуален фон, обхващащ различни теми, включително линейна алгебра, теория на вероятностите и теория на информацията, числови изчисления и ML.

Ще ви бъде интересно да прочетете как практиците използват ML обучението в индустрията, като например оптимизация, конволюционни мрежи, моделиране на последователности, регуларизация, практическа методология и дълбоко предаване.

„Невронните мрежи могат да бъдат много по-изразителни от повечето други модели, но тази изразителност не води автоматично до способност да се научи истинската основна структура на данните.“ – Иън Гудфелоу, Йошуа Бенгио и Аарон Курвил

Ключови изводи

Дълбоките мрежи с предварителен сигнал, наречени многослойни перцептрони (MLP), са типични модели за дълбоко обучение. Тези мрежи определят картиране и научават стойността на параметрите, което води до най-доброто приближение на функцията.

Какво казват читателите

„Библията на изкуствения интелект... текстът трябва да бъде задължително четиво за всички компютърни учени, занимаващи се с данни, и практикуващи машинно обучение, за да получат солидна основа в тази бързо развиваща се област на технологиите от ново поколение. ”

9. Живот 3.0: Да бъдеш човек в ерата на изкуствения интелект

За книгата

Автор(и): Макс Тегмарк

Брой страници: 364

Приблизително време за четене: 11 часа

Година на издаване: 2018

Препоръчително ниво: начинаещи, средно напреднали и напреднали читатели

Отзиви и оценки: 4,4/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

Сред книгите на годината на Times, Life 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence (Живот 3.0: Да бъдеш човек в ерата на изкуствения интелект) поставя въпроса дали свръхчовешкият интелект ще бъде наш инструмент или бог. Авторът ви отвежда в сърцевината на най-новите идеи за изкуствения интелект и ви помага да разграничите митовете от реалността и утопиите от антиутопиите.

Тегмарк обяснява как автоматизацията може да ни помогне да увеличим благосъстоянието си, без човечеството да загуби смисъла си или доходите си. Той проучва начини да се гарантира, че бъдещите системи за изкуствен интелект ще изпълняват задачите си без да се повредят или да бъдат хакнати.

„Проблемът с привеждането в съответствие е основното предизвикателство при създаването на свръхинтелигентен изкуствен интелект – как да накараме машината да разбере какво искаме и да ни помогне да го постигнем, дори ако сами не знаем как да определим тази цел.“ – Макс Тегмарк

Ключови изводи

Първият етап от живота, Живот 1.0, е биологичен; вторият етап (Живот 2.0) е културен; третият етап (Живот 3.0) е форма на технологичен живот с възможност за проектиране на софтуер и хардуер.

Ролята на съзнанието в изкуствения интелект и етичните последствия от създаването на съзнателни машини

Какво казват читателите

„Фантастичният пролог на тази нехудожествена книга очертава важността на управлението на напредъка към изкуствения общ интелект. ”

10 Невронни мрежи и дълбоко обучение

За книгата

Автор(и): Чару С. Агарвал

Брой страници: 553

Приблизително време за четене: 14,8 часа

Година на издаване: 2023

Препоръчително ниво: начинаещи, средно напреднали и напреднали читатели

„Невронни мрежи и дълбоко обучение“ представя модерен подход към дълбокото обучение, като засяга и класическите модели. Авторът твърди, че теорията и схемата на невронните мрежи са от съществено значение за разбирането на сложни теми като прогнозен анализ и невронни архитектури в различни казуси.

Какво се случва, когато моделите на невронни мрежи работят по-добре от готовите модели за машинно обучение и защо обучението на тези мрежи е трудно?

Ще научите как инженерите създават невронни архитектури за решаване на други проблеми. Авторът се фокусира върху съвременни идеи за машинно обучение, като трансформатори, механизми и предварително обучени езикови модели.

„Важен аспект на невронните мрежи е тясно интегрираното съхранение на данни и изчисления. Например, състоянията в невронна мрежа са вид преходна памет, която се държи подобно на постоянно променящите се регистри в централния процесор на компютър.“ – Чару Агарвал

Ключови изводи

Силата на моделите на невронните мрежи е и тяхната най-голяма слабост, защото те често прекаляват с обучението на данните, освен ако не проектираме внимателно процеса на обучение.

Конвенционалните ML методи използват оптимизация и методи за градиентно спускане за обучение на параметризирани модели. Невронните мрежови системи не се различават

Какво казват читателите

„Това е една от малкото книги в академичен стил за дълбоко обучение, която се фокусира върху основите на темата, включително теорията и приложенията, които стоят в основата на дълбокото обучение.“

