Как да създадете продуктово резюме: стратегии, най-добри практики и примери

Пускането на нов продукт или функция включва много компоненти, от управление на бюджети, гарантиране, че всички заинтересовани страни и колеги са на една и съща страница, до съгласуване на функциите на продукта с нуждите на клиентите.

Продуктовото описание служи като основа на процеса на разработване на продукта. Продуктовите мениджъри използват продуктовите описания, за да документират плана за продукта – неговите цели, характеристики и насоки. Всички, които участват в началните етапи на създаването на продукта, използват този шаблон като своя пътеводна звезда.

Добре написаното продуктово резюме е основата за ефективно разработване на продукти за технически и нетехнически членове на екипа. Ние обхващаме стъпка по стъпка процеса на разработване и писане на продуктово резюме и споделяме най-добрите практики, които да вдъхновят вашето пътуване към създаването на продукти.

И... имаме и видео урок за вас, ако търсите бърз преглед!

Какво е продуктово описание?

Продуктовото описание, известно още като продуктови спецификации, включва важни подробности за продукта, като неговото предназначение, характеристики, целева аудитория, обхват, технически спецификации, визия и проблема, който се стреми да реши.

Той също така предоставя важна информация, от която продуктовият екип се нуждае, за да разработи нова функция, която се използва за успешното пускане на продукта на пазара.

Този споделен документ е насока за комуникация с различни отдели, тъй като съдържа всички подробности на едно място.

Освен че се използват от екипа за разработка на продукти, продуктовите брифинги са удобен инструмент за новите служители или членове на екипа, за да разберат по-добре обхвата на продукта и продаваните продукти и услуги.

Защо продуктовите брифинги са важни?

Продуктовите брифинги са надеждни документи, съдържащи важни подробности, свързани с продукта. Основната цел на всеки продуктов брифинг е да осигури яснота и насоки, като гарантира, че всички, участващи в процеса на разработване на продукта, споделят едно и също разбиране за продукта.

Независимо дали разработвате продукти в B2B пространството или за марки, насочени директно към потребителите, продуктовото резюме е единственият източник на истина. Всеки може да получи една и съща информация от един документ.

Той определя качеството и графика на продукта и опростява процеса на разработване, което води до безпроблемно създаване и пускане на продукта на пазара.

Макар че продуктовият мениджър е отговорен за създаването на продуктовото резюме, всички, включително маркетинг, дизайнери и продажби, намират този документ за полезен.

Например, маркетинговият екип знае точния език и позициониране за органични и платени кампании.

Дизайнерите знаят кои са критичните компоненти на продукта, които трябва да бъдат подчертани в дигиталните активи, като уеб страници, имейли и реклами в социалните медии.

Екипът по продажбите познава бизнес модела на продукта, което създава солидна основа за представянето му на потенциални и съществуващи клиенти.

С помощта на краткото описание на продукта, екипът разбира контекста, процеса, ключовите характеристики и друга важна информация, необходима за успешното пускане на пазара на продуктите.

С продуктово резюме вашият екип ще бъде по-щастлив, по-продуктивен и по-ефективен.

Целта на продуктовото резюме

Яснота на визията и посоката

Продуктовото описание предоставя единна визия за процеса на разработване на проекта. То очертава целите на разработването на продукта и насочва всички членове на мултифункционалния екип да си сътрудничат ефективно. Стратегическите насоки в продуктовото описание помагат да се избегнат потенциални недоразумения.

Насоки за усилията за развитие

При формулирането на стратегията за стартиране на проекта, определянето на основните изисквания гарантира, че вашият екип работи ефективно за постигането на обща цел.

Намаляване на риска

Описанието на продукта помага на екипа за разработка на продукти да идентифицира потенциални рискове, като бъгове и други проблеми за крайните потребители, например потенциални възражения от целевата аудитория.

Изследване на идеи

Някои екипи за разработка на продукти използват продуктови брифинги, за да проучват, обсъждат и доразвиват идеи. Те предоставят структурирана рамка за документиране на концепции и сложни идеи, преди да се инвестират значителни ресурси в тяхното разработване.

Гъвкавост и адаптивност

Не е необходимо да се придържате към определен формат при изготвянето на продуктови брифинги; те могат да бъдат с всякакъв формат и дължина. Гъвкавите продуктови брифинги позволяват на екипите да ги адаптират към своите нужди и да ги развиват в съответствие с бъдещите нововъведения.

Референтен пункт

Описанието на продукта е отправна точка през целия жизнен цикъл на продукта. Можете да го актуализирате, преразгледате и усъвършенствате според нуждите, като поддържате проекта в съответствие с първоначалните му цели и се адаптирате към променящите се обстоятелства и нужди на клиентите.

Процесът на разработване и изготвяне на продуктово резюме

Ще започнете да пишете продуктово резюме в ранния етап на разработването на продукта, за да очертаете основните елементи и пътната карта. Въпреки това, разглеждайте продуктовото резюме като развиващ се и жив документ, който може да се променя до момента на пускането на продукта на пазара.

В ранните етапи използвайте този документ, за да съгласувате заинтересованите страни, да включите обратна връзка, да проследите напредъка и да отговорите на въпроси в процеса на планиране на продукта.

Разбиране на историите на потребителите

Потребителските истории са основата на една добра продуктова спецификация. Те описват взаимодействията между потребителите и продуктите.

При създаването на продуктовото описание първата стъпка е да разберете напълно продукта и да идентифицирате проблемите, които той се опитва да реши.

Един добър продуктов бриф трябва да ви помогне да отговорите на три ключови въпроса:

Какви са нуждите на вашите потребители/целева аудитория?

Как вашият продукт може да отговори на тези изисквания?

Каква стойност добавя вашият продукт към живота на вашите клиенти?

Добре изготвената история на потребителя ви помага да определите стойността на нов продукт или функция. Вашите маркетингови екипи могат да използват тази информация, за да промотират продукта, докато вашите търговски екипи могат да привлекат клиентите ви с интересни демонстрации на продукта.

Подчертаване на рисковете и предположенията

Всяко пътуване в разработването на продукти е изпълнено с несигурности. Но можете да ги намалите, като идентифицирате и отговорите на рисковете и предположенията в продуктовото си резюме. Докато пишете продуктовото резюме, избройте всички рискове и/или предположения, които възникват по време на задълбочен процес на валидиране.

Някои въпроси, които да зададете на този етап:

Вашият продукт подходящ ли е за всички сегменти клиенти?

Имате ли вие и вашият екип техническите умения, необходими за създаването на продукта?

С какво вашият продукт се различава от този на конкурентите?

Когато отбележите такива предположения, можете ефективно да намалите рисковете.

Определяне на решението/възможността

Описанието на продукта трябва да ви помогне да разберете въздействието на продукта и какви бизнес възможности може да създаде. Подчертайте стратегията си за продукта, уникалната му стойност, ключовите характеристики, критериите за успех и функционалностите в описанието на продукта. Трябва също да очертаете показателите за измерване на успеха на продукта и причините за избора им.

Значението на примерите за употреба при разработването на продуктови описания

Примерите за употреба помагат на маркетолозите и мениджърите на продукти да разберат как потребителите могат да взаимодействат с даден продукт. Тези реални сценарии помагат на потребителите да визуализират функционалността на продукта.

Например, един пример за употреба на ChatGPT би описал как потребителите могат да използват платформата, за да задават различни въпроси по конкретна тема, вместо да преглеждат множество резултати от търсене в Google.

Примерите за употреба улесняват подхода към разработването на продукти, ориентиран към потребителя, и осигуряват яснота, пълнота и ефективност в продуктовото описание. Те също така помагат за идентифициране на рисковете, като проучват потенциалните предизвикателства и препятствия, с които потребителите могат да се сблъскат при използването на продукта или на конкретна функция.

Най-добри практики за писане на продуктови описания

Независимо дали сте опитен продуктов мениджър или предприемач, ангажиран в разработването на продукти, трябва да научите как да пишете продуктови брифинги, за да комуникирате своята визия, да се съгласувате със заинтересованите страни и да пуснете успешно своя продукт на пазара.

Ето най-добрите практики за писане на продуктови резюмета, които привличат вниманието, вдъхновяват за действие и проправят пътя към успеха:

1. Разберете вашата аудитория

Ключът към писането на ефективни продуктови брифинги е разбирането на вашата аудитория.

За кого пишете?

Какви са техните нужди, проблеми и цели?

Адаптирайте продуктовото си описание, за да резонира с вашата целева аудитория, като отговорите на техните притеснения и интереси.

Например, представете си, че разработвате игра за деца. В този случай трябва да разберете навиците на децата пред екрана, за да създадете увлекателно игрово преживяване.

Трябва да вземете предвид и притесненията на родителите, като например въздействието върху здравето на децата им от продължителното излагане на екрани.

Цялостното разбиране на вашата потребителска база ще оптимизира процеса на разработване на вашия продукт.

2. Определете ясно целите си

Винаги започвайте продуктовото си резюме, като посочите какво се надявате да постигнете. Независимо дали целта ви е да спечелите подкрепата на заинтересованите страни, да осигурите финансиране или да насочвате екипите за продуктов мениджмънт и инженеринг, ясната цел гарантира, че резюмето ви ще остане фокусирано и въздействащо.

Определете показателите, които ви помагат да изработите критериите за успех относно това как продуктът ще постигне вашите цели. Тази секция трябва да включва неотменимите фактори, целта, ползата и функционалността. За да избегнете обратни връзки, добавете кратко описание на всеки неотменим фактор.

3. Бъдете кратки и използвайте ясна комуникация

Когато пишете продуктовото описание, използвайте ясен език, така че всички заинтересовани страни, от UX дизайнера до бекенд инженера и екипа за бета тестване, да могат да го разберат ясно. Това насърчава сътрудничеството и намалява риска от погрешно тълкуване.

4. Предоставете контекст и информация за контекста

Продуктовото описание трябва да обяснява ясно проблема или възможността, на която се отнася вашият продукт, за да приведе всички заинтересовани страни на едно мнение. То трябва да включва и проучване на пазара, мнения на клиенти и тенденции в бранша, за да подкрепи вашите твърдения и да изгради доверие.

5. Използвайте точки

Използвайте точки или подобен структуриран формат, за да направите информацията лесно разбираема. Използвайте удебелен шрифт и включете източници или връзки за допълнителна информация.

6. Включете визуални елементи

Една картина струва колкото хиляда думи. Включете визуални елементи като макети на продукти, диаграми и графики, когато пишете продуктово резюме. Например, продуктов мениджър на D2C (direct-to-consumer) трябва да включи екранни снимки на своето приложение или уебсайт, за да направи резюмето по-привлекателно и запомнящо се.

7. Използвайте шаблон за продуктово резюме

Шаблонът за продуктово резюме улеснява процеса на писане и обхваща всички съществени компоненти на резюмето. Няколко софтуера и инструменти за продуктов маркетинг предлагат предварително създадени шаблони за управление на продукти, които ви помагат да напишете изчерпателни продуктови резюмета.

Шаблонът за продуктови брифинги на ClickUp помага на продуктовите мениджъри да си сътрудничат в разработването на продукти, да управляват спецификациите и обратната връзка на едно място и да очертаят целите, решенията и показателите за успех в организиран формат.

Изтеглете този шаблон Съгласувайте дизайнерите, разработчиците и маркетинговия си екип с всеобхватния шаблон за продуктови описания на ClickUp.

Хубавото на този шаблон е, че разполага с предварително създадени ClickUp Docs, които ви позволяват да организирате критичните елементи от процеса на разработване на вашия продукт в един единствен, кохерентен и динамичен документ.

Създавайте, променяйте и споделяйте съвместни продуктови документи с ClickUp Docs.

Можете да добавяте вложени страници, презентации и таблици в различни раздели на описанието си. Функцията за коментари ви позволява да проследявате редакциите и обратната връзка, да вграждате връзки и да добавяте етикети към документи, което подобрява вашето сътрудничество. Допълнително удобство добавя възможността да добавяте колкото страници искате към вашите документи.

8. Анализирайте конкурентите си

Докато пишете продуктовото резюме, посочете ясно как вашият продукт се различава от конкурентите. Разгледайте потребителските отзиви и обратната връзка за подобни продукти, за да разберете отличителните характеристики и уникалната продажна предложения (USP) на вашия продукт. Екипите, които работят с клиенти, като продажбите и маркетинга, могат да използват тази информация в своя полза.

9. Опишете характеристиките на вашия продукт

Докато продуктовото описание се създава в началните етапи на продуктовия дизайн, опишете характеристиките на продукта си, за да дадете обща представа за вашата визия за продукта.

Тази секция вероятно ще се нуждае от актуализации въз основа на обратната връзка от заинтересованите страни и аудиторията. Въпреки това, продължавайте да си задавате въпроса: Как функциите ще бъдат от полза за потребителя? Допринася ли функцията за общата цел и визия на продукта?

Използвайте централизирана платформа като ClickUp, за да създадете и хоствате продуктовото резюме.

Платформата за управление на проекти ClickUp подкрепя продуктовите мениджъри през целия цикъл на разработване на продукта – от създаването на продуктово резюме до неговото внедряване и отвъд него.

Тъй като вашият екип вече използва инструмент за управление на проекти, съхраняването на всички подробности в ClickUp спестява на всички усилията да се научават да работят с нов инструмент или да използват остарели документи за съхраняване на всички подробности.

Започнете да пишете ефективни продуктови брифинги с ClickUp безплатно.

Често задавани въпроси

1. Какво е продуктово резюме?

Продуктовото резюме е кратък документ, който очертава целта, характеристиките, целевата аудитория и аспектите на решаване на проблеми на даден продукт. Продуктовите екипи използват продуктовите резюмета като платформа за мозъчна атака и пътна карта за разработване на продукти.

2. Какво е продуктово маркетингово описание?

Описанието на продукта се фокусира върху маркетинговите аспекти на продукта, като целеви пазар, позициониране на продукта, поведение на потребителите, послания на марката и промоционални стратегии.

Той предлага изчерпателен преглед на маркетинговата кампания на продукта, като гарантира, че всички отдели имат достъп до една и съща информация и могат да си сътрудничат ефективно.

3. Какви са изискванията за продуктово резюме?

Продуктовото описание трябва да представя характеристиките и възможностите на продукта, като насочва екипа за разработка към задоволяване на нуждите на потребителите и изискванията на пазара.

Той трябва да подчертава рисковете и предположенията, като помага на проектния екип да се справи проактивно с предизвикателствата, като същевременно остава съгласуван с очакванията и графиците на всички заинтересовани страни. Той включва и информация за процесите на одобрение и упълномощаване, като уточнява ролите, отговорни за одобряване на продуктовото резюме и даване на зелена светлина за започване на разработката.