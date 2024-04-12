Подкасти за продажби: Разкрийте потенциала си в продажбите с експертни съвети

Подкастите за продажби са огромна източник на знания, който предлага реални прозрения от професионалисти в продажбите, лидери в маркетинга и предприемачи.

Независимо дали сте лидер в B2B продажбите, треньор по продажби, начинаещ търговски представител, ентусиаст в търсенето на личностно развитие или бизнес лидер, който се стреми да изгради подкрепяща култура на продажбите, тези ресурси са златна мина от висококачествена информация за продажбите.

Този блог съдържа списък с най-добрите подкасти за продажби, които да слушате през 2024 г. Добавете този блог в отметките си, за да можете да го споделите с екипа си и да подобрите ефективността на продажбите в организацията си.

Значението на слушането на подкасти за продажби

За да се издигнете по-високо в кариерата си в продажбите, трябва да научите как най-добрите лидери постигат успех. Ето три фактора, които трябва да имате предвид, когато размишлявате върху важността на подкаста за ангажираност в продажбите.

Непрекъснато учене

Времето е от съществено значение за мениджърите по продажбите, но повишаването на квалификацията за професионално развитие изисква време. Подкастите предлагат на професионалистите в областта на продажбите перфектна алтернатива на традиционния формат на обучение в клас.

Най-хубавото е, че можете да слушате подкаст за продажбите на работа между кафе паузите или у дома, докато вършите домакинската работа. Знаете ли, че 43% от слушателите на подкасти слушат предпочитаните си подкасти по време на пътуване? Ако обаче сте сериозно настроени да учите, отделете време за слушане на подкасти за продажбите, тъй като така ще обръщате повече внимание на практичните съвети, вместо да се занимавате с много задачи едновременно.

Мотивация и вдъхновение

Водещи експерти в областта на продажбите с готовност споделят своите стратегии, истории на успеха и практични съвети за предизвикателствата в реално време в света на бизнеса и продажбите. Те ви дават възможност да надникнете в това как са сключили сложни сделки, които са се превърнали в повратна точка в кариерата им в продажбите, и да получите информация от пионерите в общността на успешните търговци.

Ако търсите нов източник на вдъхновение, подкастите могат да ви мотивират да развиете нагласа за растеж или да станете експерт в продажбите.

Възможности за създаване на контакти

Подкастите са чудесен начин да започнете разговор и отлично средство за създаване на контакти, когато общувате с опитни професионалисти в областта на продажбите.

Официалният водещ на подкаста SaaStr, Джейсън Лемкин, дори позволява на слушателите да се присъединят към онлайн общността за успешни продажби SaaS, чиито членове са ветерани в продажбите на технологии.

Такива форуми предлагат на слушателите възможност да участват в обратна връзка и дискусии. Възползвайте се от възможностите за създаване на контакти, за да се свържете с колеги професионалисти в продажбите и да споделите стратегии за подобряване на уменията си.

Най-високо оценени подкасти за продажби, които трябва да чуете

Ето нашият списък с 13-те най-добри подкаста за продажби, които ще ви помогнат да подобрите уменията си в тази област, да научите нови стратегии за продажби и да се вдъхновите от успешни истории в продажбите.

1. Подкаст „Sales Enablement“ с Анди Пол

чрез Sales Enablement Podcast

Анди Пол е опитен експерт в областта на продажбите с повече от три десетилетия опит в ръководството на продажбите. Каналът му в YouTube има над 700 видеоклипа.

Отидете в Apple Podcasts, за да послушате най-новите епизоди от подкаста на Пол за подпомагане на продажбите. Всеки епизод включва интервюта с експерти по продажби и бизнес лидери и обхваща различни теми, като стратегии за подпомагане на продажбите, технологии за продажби, лидерство в продажбите и истории за успех.

Не можем да препоръчаме този подкаст достатъчно на професионалистите в продажбите. Задълбочените познания за B2B продажбите, които този подкаст за лидерство в продажбите предоставя, ще ускорят вашето обучение.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

2. Практически проучвания

чрез Practical Prospecting Podcast

Jed Mahrle, бивш мениджър по продажбите в PandaDoc, води практичен подкаст за проучване на пазара. Той създаде екипа по продажбите на PandaDoc и помогна на компанията да достигне оценка от един милиард долара. След напускането на PandaDoc, Mahrle работи с Mailshake, като организира над 100 квалифицирани срещи месечно.

Ако искате да усъвършенствате стратегията си за проучване на потенциални клиенти и да научите какво да правите и какво да не правите от първа ръка, този подкаст е за вас. Освен практическия опит на Джед в изграждането на екипи от нулата и генерирането на потенциални клиенти от студени имейли, подкастът включва и изтъкнати гост-лектори.

Освен техническите подробности, Махрле, като водещ на подкаста, обсъжда и интересни теми. В един от епизодите той покани Крис Рудиграап, основател на Rendoso, за да поговорите за това как мениджърите по продажбите трябва да изпращат подаръци на потенциалните си клиенти.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

3. Подкастът „Your Sales MBA”

чрез Your Sales MBA Podcast

Джеф Хофман и Сесе Апаро водят подкаста „Your Sales MBA“ – едно място, където начинаещите могат да научат всичко за продажбите. Хофман е носител на награди създател на програми за обучение по продажби с над 25 години опит в работата с компании като Google и Akamai Technologies. Апаро е ветеран в продажбите и маркетинга и е работила с глобални организации, помагайки им да подобрят приходите и продажбите си.

Заедно те действат като виртуални треньори по продажби, мотивирайки ви и изграждайки увереността ви като начинаещ професионалист в продажбите. Подкастът „Sales MBA“ се фокусира върху „как“, а не върху „защо“, като предоставя полезни съвети и практически идеи, които ще ви помогнат да се справите с предизвикателствата и да сключите повече сделки.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

4. Подкастът GTM

чрез GTM Now

Воден от Скот Баркър, подкастът GTM Podcast ви предоставя най-новите прозрения от лидери на пазара и стратези от цял свят.

Те ви дават достъп до най-новите тенденции (като продажби в социалните мрежи и използване на психологията на продажбите за увеличаване на продажбите) и идеи от лидери в областта и практици от индустрията. Темите включват подпомагане на продажбите, развитие, продажби на базата на клиентски профили и съгласуване на B2B продажбите и маркетинга.

Този подкаст е чудесен за професионалисти на всички нива, защото предлага техники за продажби, които можете да приложите веднага. Той е създаден, за да издигне кариерата ви на по-високо ниво, независимо дали сте търговски представител, ветеран в продажбите или нещо по средата.

Подкасти, които задължително трябва да чуете:

5. B2B Growth Show

чрез B2B Growth Show

Бенджи Блок е водещ на B2B Growth Show заедно с Джеймс Карбари. Джеймс е основател на Sweet Fish, агенция за подкасти за B2B марки, и автор на книгата Content-Based Networking.

B2B Growth Show публикува седмични видеоклипове с продължителност 20-30 минути, които обхващат различни теми извън продажбите. Например, наскоро те разгледаха маркетинга на влиятелни лица за B2B марки и как той е придобил популярност. Лидерите в B2B се ползват с доверието на своята аудитория, така че техните препоръки за продукти са много по-убедителни от рекламите на марките.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

6. Make It Happen Mondays

чрез Spotify

Джон Бароуз, водещ на подкаста „Make It Happen Mondays“, е направил всичко – от продажби до придобиване на бизнеси. Той е основател на JBarrows Consulting, а сред клиентите му са Salesforce, LinkedIn и Okta.

Всяка седмица Джон пуска нов подкаст, в който обсъжда различни области на продажбите и проучването на пазара. Сред неговите гости са търговски представители, мениджъри по продажбите и изпълнителни директори, които споделят полезни съвети за кариерно развитие в продажбите и практични тактики за постигане на по-добри резултати от проучването на пазара.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

7. Шоуто на Джеймс Алтучер

чрез The James Altucher Show

Джеймс Алтучер е ангелски инвеститор и сериен предприемач. Той е основал 20 компании и споделя своите знания и опит в областта на бизнеса, живота и финансите в своя подкаст. Препоръчваме на всички професионалисти в продажбите да прочетат неговата книга „Избери себе си“, която е бестселър на Wall Street Journal.

Altucher стартира своя подкаст през 2014 г. и в него са участвали гости от различни сфери – от актьори и рапъри до астронавти и милиардери. Altucher нарича своите гости „ChooseYourselfers” (изберете себе си).

Марк Къбин, сър Ричард Брансън и Тайра Банкс са сред богатите и известните личности, които са участвали в шоуто. Ако искате да бъдете най-добрата версия на себе си и търсите начини да постигнете финансова свобода, това е мястото, където да потърсите вдъхновение.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

8. Разговори с жени в продажбите

чрез Women Sales Pros

Лори Ричардсън е водеща на подкаста „Conversations with Women in Sales“ (Разговори с жени в продажбите) и ръководи фирмата за продажбени стратегии Score More Sales, която помага на компании в областта на SaaS, финансовите услуги и други индустрии да увеличат приходите си от продажби. Ричардсън е и автор на „She Sells“ (Тя продава), наръчник за бизнес лидери за наемане и насърчаване на повече жени професионалисти в продажбите.

Conversations with Women in Sales представя успешния път на жени предприемачи. Всяка серия представя успешна жена, която споделя своите познания и най-добри практики, за да помогне на професионалистите в продажбите да развият кариерата си. Повечето серии са с продължителност по-малко от 30 минути и обхващат корпоративни продажби, лидерство в продажбите и създаване на съдържание.

Подкастът обхваща и други теми, като лидерство, управление на кариерата, справяне със синдрома на измамника, изграждане на увереност, стратегически партньорства, социални медии и създаване на съдържание.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

9. Sales Gravy

чрез Sales Gravy

Джеб Блаунт, водещ на подкаста Sales Gravy, е автор на 15 книги, лидер в продажбите, лектор и специалист по ускоряване на продажбите, който е обучил хиляди професионалисти в продажбите и е консултирал водещи компании в световен мащаб.

В този подкаст Блаунт разбива сложни теми, свързани с продажбите, на прости формати, които са лесни за разбиране. Всеки подкаст е с продължителност от 10 минути до един час и се фокусира върху различни аспекти на управлението на продажбите, като например как да изградите по-добри отношения с клиентите, да преговаряте и да станете по-добър в сключването на сделки.

В подкаста участват и гост-лектори като Райън Тафт, автор на книгата за продажбите „Story Getter“. Заедно те разглеждат как покупката е емоционално преживяване и как професионалистите в продажбите използват любопитството и емпатията, за да продават повече на своите клиенти.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

10. Евангелистът на продажбите

чрез The Sales Evangelist

Треньорът по продажби Доналд Кели е основател, главен изпълнителен директор и водещ на подкаста „The Sales Evangelist“. Кели вярва, че професионалистите в продажбите трябва лесно да печелят шестцифрени суми, и стартира подкаста „Evangelize“, за да сподели какво е проработило добре в кариерата му в продажбите.

Подкастът е отличен източник за обучение в областта на продажбите. Кели кани експерти по продажби, предприемачи и лидери в областта на продажбите, за да споделят своите истории за успех в продажбите и да мотивират търговците да преодолеят предизвикателствата и да постигнат най-високи доходи.

В един от епизодите лидерът в продажбите Мат Дойон говори за своята революционна концепция за методологията на коучинг 3X3. Мат споделя своите идеи, за да покаже как неговата рамка за коучинг има потенциала да революционизира обучението в продажбите и да подобри резултатите.

Подкастът включва и други теми, като изграждане на канал за продажби, превръщане на пропуснати сделки в възможности и как да получите отговор от ICP в LinkedIn.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

11. Факторът на неуспеха

чрез Меган Бруно

Меган Бруно е водеща на подкаста „Failure Factor”. Тя е терапевт, лектор и изпълнителен коуч.

Подкастът „The Failure Factor“ разказва истории за упоритост в кариерата. Въпреки че епизодите с продължителност един час се излъчват рядко, в тях участват професионалисти от различни сфери на живота, които успешно са променили живота си, преодолявайки трудностите в кариерата си.

Работата в продажбите е предизвикателна и ежедневното мотивиране изисква усилия. Подкасти като Failure Factor ще ви помогнат да продължите напред, когато се чувствате в криза или сте достигнали дъното в кариерата си.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

12. Подкастът „The Advanced Selling Podcast“

чрез Advanced Selling Podcast

Треньорът по продажби Бил Кейски и Брайън Нийл са съвместни водещи на подкаста „The Advanced Selling Podcast”. Не позволявайте думата „напреднали” да ви подведе да мислите, че това е скучен подкаст. 20-годишният опит в продажбите на Кейски и Нийл и изпълнените с хумор идеи за изграждане на успешна кариера в продажбите правят този подкаст идеален ресурс за начинаещи в продажбите, които искат да научат напреднали концепции в продажбите.

Това е един от най-дълго излъчваните подкасти за продажби, с над 700 епизода за 15 години. Подкастът се фокусира върху изграждането на дългосрочни отношения с клиенти и развиването на нагласа за сключване на успешни сделки. Проучване на потенциални клиенти, комуникация при продажби, съпротива на купувачите, студени обаждания, коучинг за сключване на сделки и прогнозиране на продажбите са други теми, които често се обсъждат в предаването.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

13. Mental Selling: Подкастът за продажбените резултати

чрез Integrity Solutions

Mental Selling се води от Уил Милано, главен маркетинг директор на Integrity Solutions, компания, известна с провеждането на виртуални програми за обучение по продажби. Този подкаст обхваща различните емоционални и психологически фактори, които влияят върху продажбите и лидерството и помагат на търговските представители да разкрият пълния си потенциал.

Лидери в продажбите и експерти от бранша споделят своите идеи за развиване на нагласата и уменията, необходими за изграждане на успешни взаимоотношения с клиентите. Подкастът включва истории за самоограничаващи вярвания, които пречат на лидерите в продажбите да постигнат изключителен кариерен успех. Сложността на B2B циклите на покупка и възходът на виртуалните продажби са още няколко теми, обсъждани в този подкаст.

Успехът в продажбите зависи от това колко добре професионалистите в продажбите балансират своето психическо и емоционално присъствие. Подкастът „Mental Selling“ е идеалното място, където можете да научите повече за процеса на продажбите от най-добрите в бранша.

Епизоди, които задължително трябва да чуете:

Постигнете целите си в продажбите с ClickUp

Управлявайте вашите продажби и работни процеси на една цялостна платформа с помощта на ClickUp.

Успешните лидери в продажбите имат бизнес тайна – те използват най-добрите инструменти за продажби, за да катапултират продажбите си и да изстрелят кариерата си.

Например, ClickUp е цялостен инструмент за екипи по продажбите, който поддържа вашия канал за продажби организиран на едно място и автоматизира повтарящите се задачи, за да направи вашия процес по продажбите по-ефективен.

Нека разгледаме някои от ключовите функции на ClickUp за екипите по продажбите.

Автоматизация

Присвоявайте, актуализирайте и приоритизирайте задачите автоматично, за да продължат потенциалните клиенти да се движат в продажбения ви процес без ръчна намеса. Използвайте предварително създадена автоматизация или я персонализирайте според нуждите си. ClickUp Automations работи и с външни приложения, за да обедини всичко в един работен процес. Освен това можете да автоматизирате над 50 действия, да определите събитието, което задейства автоматизираното действие, и да контролирате целия процес по начина, по който желаете.

Табло

Използвайте таблото на ClickUp като своя централа, за да проследявате как се представя екипът ви и как сключва сделки. Управлявайте работата, като разпределяте натоварването чрез скрам точки и организирате ресурсите в табло за лесна визуализация. Планирайте и проследявайте тримесечните си цели чрез завършени задачи и управлявайте всичко с персонализиран контролен център. Идентифицирайте пречките в процеса с помощта на диаграмите Burnup, Burndown и Velocity.

Следете продажбите си, генерираните приходи, дейността по продажбите и много други с персонализирани отчети и табла в ClickUp CRM.

Формуляри

Създайте брандирани формуляри, за да събирате данни от потенциални клиенти, да ги организирате и автоматично да създавате задачи, които да възлагате на екипа си. Шаблонът за оферта на ClickUp е един от най-популярните шаблони, които търговците използват, тъй като улеснява задачи като събиране на информация за клиенти и оферти за услуги.

Цели

Задайте цели за продажби за целеви показатели, етапи и срокове. Подредете целите си, за да проследявате спринтовите цикли и резултатите на служителите. Проследявайте напредъка с числови или парични стойности и верни или неверни отговори. Групирайте целите в папка, за да визуализирате процентите на напредъка. Или свържете всички задачи с една цел и ClickUp автоматично ще проследява напредъка ви, докато ги изпълнявате.

Визуализирайте напредъка, празнувайте постигнатите резултати и поддържайте мотивацията си, като следите напредъка към целите си в реално време.

Документи

Създавайте SOP и предложения в ClickUp Docs и сътрудничете с екипа си по продажбите, за да ги редактирате в реално време. Създавайте уикита с вложени страници, създавайте отметки и форматирайте документи по начин, който ви харесва. Свържете документите си със задачите, добавете джаджи, за да актуализирате работните процеси, и променете статуса. Добавете ги към която и да е част от работното си пространство и ги категоризирайте, за да може екипът ви лесно да има достъп до документите.

Готов шаблон за продажбена тръба

Изтеглете този шаблон Управлявайте всеки етап от процеса на продажбите, като използвате шаблона за продажбения процес на ClickUp.

Шаблонът за продажбена тръба на ClickUp е най-лесният начин да изградите процес на продажби. Този шаблон ще ви помогне да установите различни етапи на тръбата, да съберете потенциални клиенти, да разпределите задачи, да проследявате напредъка и да анализирате резултатите.

Използвайте този шаблон, за да визуализирате цялата продажбена фуния в един изглед, да управлявате данните на клиентите с функцията „плъзгане и пускане“ и да приоритизирате потенциалните клиенти въз основа на спешност и стойност на поръчката.

Опитайте ClickUp днес

Продажбите винаги са били конкурентна сфера. За да се отличите в кариерата си в продажбите, трябва да се информирате за практични съвети от експерти в продажбите, да слушате подкасти за лидерство в продажбите и да използвате инструменти като ClickUp, за да оптимизирате процесите си в продажбите от начало до край.

Споделихме с вас най-добрите подкасти за продажби и платформите, на които можете да ги слушате.

За да започнете да използвате ClickUp, създайте безплатен акаунт сега.

Често задавани въпроси

1. Как ще ми помогне слушането на подкасти за продажби?

Подкастите за продажби са лесни за слушане. Седнете удобно и слушайте как експерти обменят идеи във вашата област. Те придават ново измерение на новини и тенденции в бранша, като предлагат интересни гледни точки и често се задълбочават в технически теми повече от традиционното текстово съдържание.

2. Как да стана добър търговец?

Непрекъснатото учене е един от най-добрите начини да станете добър търговец. Слушането на подкасти за продажби и използването на модерни инструменти като ClickUp ще ви помогнат да изпреварите конкуренцията и да максимизирате кариерното си развитие.

3. Как се използват подкастите за продажби и маркетинг?

Подкастите се използват в продажбите и маркетинга, за да се създаде съдържание за лидерство в мисленето, да се привлекат нови слушатели и да се превърнат в потенциални клиенти. Те са и отлично средство за изграждане на силни взаимоотношения с настоящи клиенти, промотиране на нови продукти и разширяване на връзките в бранша.