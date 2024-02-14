10 книги, които INTP личностите трябва да прочетат, за да разберат своята личност

Знаете ли безвременната цитата на Рене Декарт – „Мисля, следователно съществувам“?

Това е личността INTP, накратко.

Според индикатора за тип личност на Майърс-Бригс, популярен и широко използван инструмент за оценка на личността, хората с личностен тип INTP проявяват интровертни (I), интуитивни (N), мислещи (T) и възприемчиви (P) черти.

Тези хора са склонни да бъдат спекулативни, ерудирани, аналитични, иновативни и с богато въображение. Често наричани „мислители“ или „философи“, този тип личности са известни с това, че са замислени, креативни и независими.

По-често отколкото не, INTP личностите са погълнати от четене за най-новите научни открития, навигиране в технологичните граници или се губят в сложни философски дебати.

Те обикновено се привличат от книги от жанра фантастика/научна фантастика с далековидни светогледи. Те също така харесват литературни произведения, в които се оспорва конвенционалното (мислете за „Боен клуб“ на Чък Паланюк) и съвременният свят се изобразява по дистопичен начин.

Предлагаме ви обширен списък с книги, които ще резонират с INTP личностите.

Нека се впуснем заедно в това литературно приключение, защото разбирането на себе си е приключение, което си заслужава да бъде предприето!

Топ 10 препоръки за книги, подходящи за INTP

Независимо дали сте INTP или просто проявявате интерес към развиването на нагласа за растеж, ние сме подготвили списък с 10 книги за INTP, от които можете да научите повече за вашия тип личност.

1. Серия „Основи“ от Айзък Азимов

Автор(и): Айзък Азимов

Година на издаване: 1951

Приблизително време за четене: 12 часа

Идеално за: Начинаещи

Брой страници: 907

Оценки: 4,7/5 (Amazon) 4,17/5 (Goodreads)

Серията „Фондация“ на Азимов е прочута класика. Тя е като космическа шахматна игра, в която фигурите са цивилизации, а правилата са написани на езика на психоисторията – област на математиката, която предсказва бъдещето на големи общества.

Неговият изобретател, Хари Селдън, главният герой на историята, може само да предвиди и предотврати междузвездните войни, които заплашват да разрушат 12 000-годишната Галактическа империя.

Това, което се разкрива, е изключително интересно научнофантастично чудо на героично приключение, изпълнено с игри на власт и политически войни – със сигурност ще допадне на въображението на INTP личностите.

Foundation Series е идеалното допълнение за INTP мозъка, който процъфтява в сложни сценарии и интелектуални предизвикателства. Фокусът на книгата върху футуристични общества, политически идеи и привлекателността на властта може да резонира с интровертите.

Цитат от книгата

Падането на империята, господа, е нещо огромно и не се бори лесно. То се диктува от нарастваща бюрокрация, отстъпваща инициатива, замръзване на кастите, задушаване на любопитството – стотици други фактори. Както казах, това продължава от векове и е прекалено величествено и мащабно движение, за да бъде спряно.

Ключови изводи

Приемете предвидимата катастрофа с желание да се учите и да се справяте с предизвикателствата с нагласа за решаване на проблеми.

Разберете мотивацията зад информацията и потърсете различни гледни точки, за да получите по-пълна картина.

Ангажирайте се активно с историята, анализирайте нейните модели и приложете тези уроци, за да се справите с настоящите и бъдещите предизвикателства.

Какво казват читателите

„Вълнуваща история за това как самопознанието – разбирането за това как функционира нашето общество – може да промени историята към по-добро.“

2. INTP Използвайте силните си страни, решавайте житейските проблеми и просперирайте като гениален мислител от типа INTP от Дан Джонстън

Автор(и): Дан Джонстън

Година на издаване: 2014

Приблизително време за четене: 2 часа

Идеално за: Начинаещи

Брой страници: 111

Оценки: 3,8/5 (Amazon) 3,5/5 (Goodreads)

Скъпи INTP, тази книга е специално създадена за нас. Само няколко книги разкриват нашите силни страни и предизвикателства и ни насочват как да просперираме като уникални мислители. А тази книга го прави много добре.

Книгата съдържа анекдоти за INTP, които им помагат да се ориентират в своите взаимоотношения, да разберат своята избухливост, да изграждат пълноценни връзки и да постигнат финансов успех. Това е правилният наръчник, с който да се потопите по-дълбоко в съзнанието си, за да научите повече за себе си.

Това е като да имате личен треньор, който ви дава съвети за вашата INTP душа. От разкриването на тънкостите на INTP личността до предоставянето на стратегии за личностно развитие и професионален успех, това е перфектният път за INTP пътуването.

Цитат от книгата

Гениалността не се крие само в интелигентността, а в уникалния начин, по който INTP подхожда към проблемите и ги решава.

Ключови изводи

Разбирането на нашите силни страни, недостатъци, взаимоотношения и мисловни процеси може да ни помогне да опознаем по-добре характера си.

Практикуването на активно слушане, предварителната подготовка на ключови точки и използването на хумор или аналогии са полезни за по-добрата комуникация.

Пълноценният живот се основава на познаването на съзнателния ум и действията, основани на това познание.

Какво казват читателите

„Ако сте INTP или подозирате, че може да сте такъв, това ще ви помогне да се разберете по-добре и да избегнете капаните на този тип личност. ”

3. „Човекът в търсене на смисъл“ от Виктор Франкъл

Автор(и): Виктор Е. Франкл

Година на издаване: 1959

Приблизително време за четене: 3 часа

Идеално за: Читатели на всички нива

Брой страници: 184

Оценки: 4,7/5 (Amazon) 4,37/5 (Goodreads)

Ако се намирате в екзистенциално съзерцание на човешкия опит, може би няма по-добър философски водач от Виктор Франкъл.

В книгата си „Човекът в търсене на смисъл“ той не само споделя преживяванията си от оцеляването си по време на Холокоста, но и изследва същността на човешкото съществуване и търсенето на смисъл.

Въпреки трудностите и безнадеждността на ситуацията, Франкл отказа да загуби надежда – дори след като загуби пациентите си и цялото си семейство в ужасите на Холокоста. Вместо това, той намира смисъл в ежедневието чрез работа, любов и страдание.

За INTP личностите, които обичат да анализират философските основи на живота, пътуването на Франкл се превръща в огледало, отразяващо тяхното търсене на смисъл и значение в живота.

Цитат от книгата

Всичко може да бъде отнето от човека, освен едно: последната от човешките свободи – да избираш своето отношение във всякакви обстоятелства, да избираш своя път.

Ключови изводи

Надеждата и любовта могат да направят чудеса; само те могат да помогнат за преодоляване на тъмните времена и най-тежките изпитания.

Независимо от затвора, волята на човека да живее и да намери смисъл в живота винаги ще победи трудностите.

Скърбят чрез страдание не е признак на слабост, а по-скоро на сила.

Какво казват читателите

„Това е книга, която препрочитам многократно... тя ми дава надежда... дава ми чувство за сила.“

4. „Спирална динамика“ от Дон Едуард Бек

Автори: Дон Едуард Бек, Кристофър К. Коуан

Година на издаване: 1996

Приблизително време за четене: 6 часа

Идеално за: Нишови читатели

Брой страници: 352

Оценки: 4,9/5 (Amazon) 4,21/5 (Goodreads)

Spiral Dynamics разглежда системата за развитие на човешката психология, която предполага, че основните конструкции на жизнения цикъл на индивида, организацията и нацията се въртят около поредица от „спирали“ или нива. Всяко ниво представлява различна културна и човешка зрялост, необходима за еволюцията.

Дон Едуард Бек и Кристофър К. Коуан разширяват системата с много примери и предоставят планове за всяко ниво на зрялост в книгата.

За INTP мозъка, който обича абстрактното мислене, това е едно увлекателно изследване на това как обществата се развиват, сблъскват и трансформират с течение на времето. Авторите предоставят прозрения за взаимодействието между индивидуалното и колективното мислене, което ще накара вашия INTP мозък да заработи с пълна сила.

Цитат от книгата

Единствената система, която е наистина демократична, е тази, която признава и защитава разнообразието от начини, по които човешките същества съществуват и оцеляват на тази планета.

Ключови изводи

Човешката природа, подобно на всяка цивилизация, е смесица от множество елементи, които я трансформират с течение на времето и на етапи.

Като разпознавате различните системи от ценности, можете да разберете по-добре себе си, другите и социалните конфликти.

Личностното и социалното развитие са два отделни, но взаимосвързани аспекта, които движат колелата на обществото.

Какво казват читателите

„Завладяващ типологичен модел за това как индивиди, групи и общества реагират на натиска в своята среда въз основа на основния си начин на съществуване в света.“

5. „Единственото нещо“ от Гари У. Келер

Автори: Гари Келер и Джей Папасан

Година на издаване: 2012

Приблизително време за четене: 5 часа

Идеално за: Начинаещи

Брой страници: 256

Оценки: 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Искате ли да знаете „изненадващо простата истина зад необикновените резултати”? Тя е да се фокусирате върху една задача в даден момент.

Тази наградена книга предоставя чудесна възможност да разберете защо и как да планирате живота и целите си около едно важно нещо и да използвате времето си продуктивно. Тя предоставя многобройни примери, съвети, рамки и илюстрации, за да подчертае ползите от целенасочената работа.

Въпреки че е издадена преди няколко десетилетия, основният принцип на книгата за това как дисциплината създава дълготрайни навици е актуален и до днес.

Мъдростта на Гари Келер за простотата и силата на концентрираното внимание се вписва перфектно в интровертното желание за ефективност и съвършенство. Някой ни е дал план за рационализиране на умствения ни хаос и поставяне на правилни цели.

Цитат от книгата

Изключителни резултати се постигат само когато дадете най-доброто от себе си, за да станете най-добрият, който можете да бъдете в най-важната си работа.

Ключови изводи

Лошите навици, свързани със здравето, неефективната работна среда, неспособността да кажете „не“ и страхът от хаос са четири „крадци на продуктивността“.

Използвайте принципа 80/20, за да изберете една цел и една задача, на които да се концентрирате.

Колкото по-тясно е фокусирането ви, толкова по-невероятни ще бъдат резултатите.

Какво казват читателите

„Книгата много умело прави това, което подсказва заглавието й. Как да се фокусираме върху едно нещо, което трябва да направим в даден момент, за да постигнем желания резултат. Препоръчвам 👍🏼. ”

6. Как да вършим работата от д-р Никол Лепера

Автор(и): Д-р Никол Лепера

Година на издаване: 2021

Приблизително време за четене: 9 часа

Идеално за: Начинаещи

Брой страници: 320

Оценки: 4,8/5 (Amazon) 4,15/5 (Goodreads)

Д-р ЛеПера ни кани на едно цялостно пътешествие на самопознание и самоусъвършенстване с книгата „Как да вършим работата“. Книгата излиза извън рамките на традиционните (често ограничаващи) практики на психотерапията, за да представи интердисциплинарни инструменти за самолечение.

Тази книга е набор от инструменти за умове, които жадуват за дълбоко разбиране на себе си. Д-р ЛеПераталкс говори за тристепенен процес за навигиране в психическите пейзажи: осъзнаване, изследване и действие.

Тя подчертава важността на самосъзнанието, като насърчава читателите да разберат своите модели на мислене, емоции и поведение. Фазата на проучване включва задълбочено изследване на минали преживявания и травми, за да се разкрие тяхното влияние върху настоящото поведение. Накрая, фазата на действие предоставя практични инструменти и упражнения за внедряване на положителни промени и установяване на по-здравословни навици.

Цитат от книгата

Не можете да промените това, което не признавате.

Ключови изводи

Признайте проблема, за да намерите решение, и се доверете на интуицията си.

Повечето от нашите системи от вярвания се формират в ранна възраст. За да напреднете наистина в живота, първо идентифицирайте и излекувайте всички признаци на историческа травма.

Здравословният начин на живот и психическите навици са ключът към изграждането на здрави взаимоотношения през целия живот.

Какво казват читателите

„Как да вършим работата е покана да вършим работата с вътрешните инструменти, които всички носим в себе си. ”

7. „Радикално пробуждане“ от д-р Шефали Цабари

Автор(и): Шефали Цабари

Година на издаване: 2021

Приблизително време за четене: 6 часа

Идеално за: Начинаещи

Брой страници: 363

Оценки: 4,7/5 (Amazon) 4,11/5 (Goodreads)

Вътрешната насоченост на INTP личностите понякога може да се отрази негативно и да доведе до чувство на несигурност и хронично претоварване.

Въпреки това, въздействието на такъв мисловен процес е особено трудно за жените с INTP личност, които постоянно се поддават на обществените очаквания и изпълняват възложените им патриархални роли.

В A Radical Awakening Шефали Цабури предлага начин да се освободите от чувството за затворена идентичност и да откриете истинското си, автентично аз чрез самоанализ и размисъл.

Книгата е призив към автентичност и пътуване към съзнанието и самодисциплината. За вашите размишляващи умове това е дълбоко проучване на отхвърлянето на обществените норми и приемането на истинското ви аз.

Цитат от книгата

Ерозията на душата е постепенен процес – бавно, пълзящо отслабване на нашето вътрешно същество, което води до неизбежната смърт на всичко, което познаваме като нашето истинско аз.

Ключови изводи

Откривайки силата в себе си, вие помагате не само на себе си, но и на околните и на света като цяло.

Пътят към откриването на истинското „аз” минава през преодоляването на илюзиите и страховете в мислите и около хората.

Целта на живота е да бъдеш почтен и състрадателен и да знаеш, чрез всичко, че си направил разлика и си живял добре.

Какво казват читателите

„Книгата може да бъде едновременно информативна, терапевтична и трансформираща. Всички жени трябва да я прочетат.“

8. Тихите: Силата на интровертите в свят, който не може да спре да говори от Сюзън Кейн

Автор(и): Сюзън Кейн

Година на издаване: 2012

Приблизително време за четене: 6 часа и 8 минути

Идеално за: читатели с ниво от средно до напреднало

Брой страници: 368

Оценки: 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Книгата на Сюзън Кейн, Quiet, е леснодостъпен наръчник, обясняващ интровертността.

Чрез исторически и примери, Каин обяснява как „екстровертният идеал” бавно е погълнал културните ценности на нашето общество и как това усложнява възприемането на качества като интелигентност и лидерство.

Тя също така представя разнообразна група от успешни интроверти, за да разбие стереотипите около интровертността и да предостави вдъхновяващи ценности, по които да се живее.

Quiet се застъпва за културна промяна, която цени тихите и съзерцателни пространства, признавайки разнообразния принос, който интровертите и екстровертите дават на света.

Това е утешително четиво, което кара INTP личностите да се чувстват забелязани и ценени за своята размислена и тиха същност.

Цитат от книгата

Интровертността не е избор, нито начин на живот... Тя е съществена част от това, което сте.

Ключови изводи

Управлявайте свръхстимулацията, като идентифицирате изтощителни ситуации (големи срещи, отворени офиси) и разработвайте механизми за справяне (слушалки с шумопотискане, почивки в по-малки пространства).

Вместо да се фокусирате върху „поправянето“ на себе си, активно търсете възможности, в които да блесне вашата способност да слушате и интроспективна природа.

Външното поведение не корелира с IQ на човек. Най-шумният човек в стаята не винаги е най-умният.

Какво казват читателите

„Тази книга се чете с удоволствие и ще накара както интровертите, така и екстровертите да се замислят два пъти за най-добрите начини да бъдат себе си и да взаимодействат с различни типове личности. ”

9. „The INTP Quest: INTPs’ Search for Their Core Self, Purpose, and Philosophy“ (В търсене на INTP: търсенето на INTP на своята същност, цел и философия) от д-р AJ Drenth

Автор(и): Д-р А. Дж. Дрент

Година на издаване: 2016

Приблизително време за четене: 2 часа и 50 минути

Идеално за: Начинаещи

Брой страници: 170

Оценки: 4,5/5 (Amazon) 4,0/5 (Goodreads)

Книгата на д-р AJ Drenth, The INTP Quest, е като наръчник, създаден специално за INTP личности. Тя им помага да разберат по-добре своите странности, целта си и защо обичат да се потапят в дълбоки размисли. Той разбива търсенето на целта на INTP личностите на четири части, които допълват различните фази на живота:

Част 1 е изчерпателно проучване на ключовите личностни функции на INTP (Ti, Ne, Si и Fe), като същевременно засяга и когнитивните инструменти, с които разполагат.

Част 2 разглежда влиянието на идеите и концепциите върху пътуването към намирането на цел, тъй като INTP личностите балансират екстравертните (E) и интровертните (I) фактори.

Част 3 е портрет на философските наклонности на INTP и как те могат да повлияят на начина, по който INTP намират своето място в света.

Част 4 предоставя съпричастен поглед върху промените, които настъпват, след като бъде намерена целта.

С разговорния си тон и достъпни примери, Дрент прави съдържанието лесноразбираемо, създавайки усещане за близост с читателите.

Цитат от книгата

Търсенето на себе си е цялостно пътуване за INTP.

Ключови изводи

Характеристиката INTP е сила; овладейте тази способност, като изследвате мислите, идеите и концепциите, които помагат за самопознанието.

Интровертите са в еднаква степен мислители и търсачи, като и двете качества оказват голямо влияние върху същността им и философията им за живота.

Съмненията и несигурността нямат шанс пред INTP умовете, които упорито продължават да търсят с надежда своето място в света.

Какво казват читателите

„За всеки, който иска да задълбочи разбирането си за личностния тип INTP. Това е „книгата“, която трябва да прочетете.“

10. „Тайните учения на всички векове“ от Манли П. Хол

За книгата

Автор(и): Манли П. Хол

Година на издаване: 1928

Приблизително време за четене: 10 часа и 40 минути

Идеално за: читатели с ниво от средно до напреднало

Брой страници: 768

Оценки: 4,6/5 (Amazon) 4,27/5 (Goodreads)

Влезте в завладяващия свят на „Тайните учения на всички векове“ от Манли П. Хол, литературно съкровище, в което се събират древна мъдрост и мистични учения.

Тази обширна енциклопедия е интензивен курс по някои от най-старите езотерични традиции в света, извлечени и усъвършенствани от ученията на близо 600 експерти. Тя съдържа всичко, което един логик би желал да намери в една книга: философия, митология и религия.

Хал се впуска и в окултните практики, изследвайки завладяващите области на свръхестественото, тайните общества и мистични теми като вампиризъм, церемониална магия и магьосничество.

Тази книга изследва символиката в древните текстове, архитектурата и религиозните практики, предлагайки на читателите езотерична мъдрост.

Книгата остава класика в езотеричната литература и представлява ценен източник за INTP личности, които търсят по-дълбоко разбиране на мистериите на съществуването.

Цитат от книгата

Думите са мощно оръжие за всички каузи, добри или лоши.

Ключови изводи

Никоя философия, древна или съвременна, не съществува сама за себе си. Последните често се развиват и заимстват учения от първите.

Мъдростта е сложна тъкан с множество нишки, или езотерични традиции, преплетени заедно, но неизвестното дори не може да се сравни с известното.

Думите са достатъчно силни, за да доведат до разруха или развитие, в зависимост от това как са използвани и възприети.

Какво казват читателите

„Класически справочник, зашеметяващ с обхвата си. ”

Приложение на знанията от книгите за INTP

Повечето INTP са ненаситни читатели. От всички 16 типа личности по MBTI, INTP са най-склонни към четене и придобиване на знания като цяло.

Когато намерят добра книга, вероятно ще я прочетат на един дъх. Четенето обаче се превръща в скучна задача, когато разглеждат художествена литература или книги по тема, която не им е интересна.

INTP може да прочете от 500 страници на ден до една страница на седмица.

Но ако искате да се насладите на процеса на четене, без да преминавате от цикли на преяждане към цикли на гладуване, следните съвети могат да ви помогнат:

Намерете място за четене с най-малко разсейващи фактори. Много INTP личности предпочитат да четат на открито, далеч от разсейващите фактори на компютрите и смартфоните. Слушайте подкасти за продуктивност , за да получите още съвети.

Ако искате да се насладите повече на художествената литература, визуализирайте историята. Можете да си представите ярък свят на героите, докато историята се разгръща, за да подобрите четенето.

Ако ви е трудно да се концентрирате и да изчетете дълги романи, обмислете да прочетете визуална книга. Например, комикси, манга и графични романи.

След като прочетете книгата, вероятно ще имате много мисли. Това е най-добрият момент да се включите в дискусиите в Reddit, за да обсъдите и споделите вашите интерпретации на книгата. Тази стимулация ще допадне на логика в вас.

Често задавани въпроси

1. INTP ли е най-редкият тип?

Личностният тип INTP често се посочва като един от по-рядко срещаните типове. Все пак е важно да се отбележи, че разпространението на личностните типове може да варира в зависимост от източника и изследваната популация.

Някои проучвания и анкети сочат, че определени типове, включително INTP, може да са по-редки сред общото население. Въпреки това е важно да подхождаме към тези статистики с предпазливост.

2. Трудно ли е да се разбере INTP?

За някои хора може да е трудно да разберат личността на INTP. Те са известни с аналитичното си и независимо мислене, като често пазят мислите си за себе си, което ги прави трудни за разчитане.

С времето и с доверието обаче такива хора могат да споделят своите идеи по-открито. Търпението и разбирането са ключови, когато се опитвате да се свържете с INTP.

3. Кой жанр е най-подходящ за INTP?

INTP често се привличат от жанрове, които им позволяват да изследват сложни идеи и теории. Нехудожествени жанрове като философия, наука, психология и технологии могат да привлекат техните аналитични и любознателни умове.

Освен това, жанровете научна фантастика и фентъзи, които често включват въображаеми и спекулативни концепции, също могат да събудят любопитството им.