Най-добрият безплатен и платен софтуер за архитектура, който да имате предвид през 2025 г.

Архитектурата е наука, която представлява сложна комбинация от творчество и сложност, която е преминала дълъг път от времената на хартията, моливите и инструментите за чертане. Днес компютърно подпомаганото проектиране (CAD) е де факто стандарт в бранша.

Въпреки това, съвременният софтуер за архитектура прави много повече от това да помага в проектирането. Той включва и софтуер за управление на проекти, блок-схеми и диаграми, които играят важна роля и помагат на архитектите да оптимизират работните си процеси, да повишат производителността си и да си сътрудничат безпроблемно с всички участници в проекта.

В този блог са изброени 10-те най-добри софтуера за архитектура, които можете да използвате през 2024 г., за да подобрите проектите и производителността си като архитекти.

Какво да търсите в софтуера за архитектура?

Не всички софтуери за архитектура са еднакви. Най-подходящият за вас ще зависи от това, което работи за вашия конкретен работен процес и нужди. Ето основните точки, които трябва да имате предвид, когато решавате в какъв софтуер да инвестирате.

Набор от функции

При избора на софтуер основен акцент трябва да се постави върху характеристиките и функционалните възможности на всеки софтуер. Факторите, които трябва да се вземат предвид, включват:

Възможности за моделиране

Поддръжка за интеграция на Building Information Modelling (BIM)

Възможности за рендиране и документиране

Технически съображения

Следващата област, на която трябва да се обърне внимание, са техническите аспекти на всеки софтуер. Ключовите точки, които трябва да се вземат под внимание, са

Хардуерни и системни изисквания

Производителност и стабилност на софтуера

Съвместимост с друг софтуер в настоящия ви работен процес

Мащабируемост на софтуерната екосистема

Допълнителни съображения

Освен изброените точки, ето още фактори, които трябва да вземете под внимание, преди да се ангажирате с конкретен софтуер за архитектура.

Кривата на обучение и наличието на поддържаща документация

Свързани разходи. Софтуерът предлага ли различни модели на абонамент, които отговарят точно на вашите нужди? Софтуерът се предлага ли с безсрочна лицензия?

Възможности за сигурност и управление на данни на въпросния софтуер.

С оглед на това, нека разгледаме най-добрия софтуер за архитектура, който трябва да имате предвид през 2024 г.

Най-добрият софтуер за архитектура за 2024 г.

Сега, когато вече знаете какво да търсите в софтуера за архитектура, нека разгледаме най-добрите от тях, които трябва да имате предвид през 2024 г.

1. ClickUp

Изглед на таблото на ClickUp

Когато става дума за софтуер за архитектура, фокусът автоматично се измества към софтуерни решения, използвани за проектиране на модели на сгради. Въпреки това, ефективното управление на времето и ресурсите е също толкова важно, и тук на помощ идва ClickUp.

ClickUp е платформа „всичко в едно“, която има за цел да елиминира хаоса в приложенията и да даде възможност на архитектите да управляват всички аспекти на архитектурния дизайн. Една от най-ценните функции за архитектите са архитектурните шаблони на ClickUp, които ще ви помогнат да планирате, организирате и координирате ефективно проектите за архитектурен дизайн.

Друга функция, която архитектите ще оценят, е ClickUp Whiteboards – визуални инструменти за сътрудничество, които ви позволяват да създавате и споделяте идеи, работни процеси и пътни карти на виртуална бяла дъска.

Тази функция включва и няколко шаблона за бяла дъска, които позволяват на архитектите да организират и приоритизират задачите въз основа на индивидуалните нужди на проекта. Накратко, ClickUp е най-добрият софтуер за архитекти, които искат да спестят време при своите проекти.

Изглед на ClickUp Whiteboards

Най-добрите функции на ClickUp:

Едно място за всичко, свързано с управлението на проекти и сътрудничеството

Супер интуитивен, лесен за използване и персонализируем интерфейс

Безплатна версия с богат набор от функции, която е идеална за по-малки екипи

Ограничения на ClickUp:

Потребителите смятат, че някои от функциите изискват време за усвояване.

Цени на ClickUp:

Безплатни: Forever

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 5 $/член на работната среда/месец

Рейтинг и отзиви за ClickUp:

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (~4000 рецензии)

2. SketchUp

Интерфейсът за оформление в SketchUp Pro чрез SketchUp

SketchUp има интуитивен подход към 3D моделирането, което го прави популярен избор за архитекти с различни нива на умения. Потребителският му интерфейс имитира рисуване върху виртуална салфетка, с прости инструменти за контрол чрез натискане и издърпване.

Този софтуер за дизайн предлага цени на различни нива, което го прави подходящ за всички нива на умения. Безплатната версия е достъпна чрез интернет, а всяка следваща платена версия ви дава достъп до по-добри функции, като например 3D моделиране на десктоп, 3D хранилище на Sketchup, BIM възможности и професионални възможности за рендиране чрез Chaos’ V-Ray.

Най-добрите функции на SketchUp:

Прост и интуитивен потребителски интерфейс, който прави този софтуер лесен за използване

SketchUp има голяма и активно растяща общност от потребители, които разработват и споделят модели, материали и разширения, които подобряват дизайнерските възможности на този инструмент.

Поддържа разширения, които ви позволяват да добавяте инструменти, задвижвани от изкуствен интелект, за да подпомогнете процеса на проектиране.

Ограничения на SketchUp:

Няма вграден рендеринг или анимационен двигател и се нуждае от външни инструменти или разширения, за да създава реалистични рендери.

Ограничена поддръжка за параметричен дизайн, което затруднява промените в дизайна по-нататък

Цени на SketchUp:

SketchUp Go: 119 долара на година

SketchUp Pro: 349 долара на година

Sketchup Studio: 749 долара на година

Оценки и рецензии за SketchUp:

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 рецензии)

3. AutoCAD

Спирални стълби, проектирани с архитектурния набор от инструменти на AutoCAD чрез AutoCAD

AutoCAD е един от най-добрите софтуери за архитектура, налични днес, и не се нуждае от представяне. Той е пуснат за първи път през 1982 г. и се е превърнал в основен инструмент за професионалистите в областта на ремонтите, строителните инженери и интериорните дизайнери.

Специализираният набор от инструменти за архитектура прави AutoCAD предпочитан софтуер за архитектура за напреднали потребители, който според проучване на Autodesk може да повиши производителността с впечатляващите 61%.

Този набор от инструменти включва специфични инструменти, които автоматично генерират често използвани архитектурни обекти, като например етажни планове и фасади.

Най-добрите функции на AutoCAD:

AutoCAD включва специален набор от архитектурни инструменти с над 8800 компонента.

AutoCAD поддържа също 2D и 3D моделиране, както и възможност за превключване между тях в реално време, което позволява визуализация на проектите от различни перспективи.

Ограничения на AutoCAD:

Изисква мощен хардуер за работа с големи проекти или сложни дизайни.

Изисква висока начална инвестиция и периодична абонаментна такса

Цени на AutoCAD:

245 долара на месец

Оценки и рецензии за AutoCAD:

G2: 4. 4/5 (1000+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (~3000 рецензии)

4. Revit

Дизайнерският интерфейс на Revit показва 2D и 3D версиите на модела една до друга чрез Autodesk

Revit е друг софтуер за архитектура от Autodesk. Докато AutoCAD е CAD софтуер, Revit е BIM решение, което е по-подходящо за архитектурен дизайн.

За разлика от AutoCAD, който изисква ръчно създаване и актуализиране на множество изгледи, Revit може автоматично да генерира етажни планове, фасади, сечения и други изгледи от един 3D модел.

Revit има и нови функции, като например възможност за анализ и създаване на симулации на различни аспекти на дадена сграда, като енергия, осветление, структура и вентилация. Той поддържа и сътрудничество и координация между множество потребители и дисциплини.

Най-добрите функции на Revit:

Поддръжка на Revit за параметрично създаване и модифициране на компоненти

Лесната интеграция с AutoCAD е голямо предимство.

Като част от Autodesk, получавате достъп до множество добавки и плъгини.

Ограничения на Revit:

Вградените библиотеки на Rivet не са най-силната му страна.

Цените са по-скоро високи и може да не са подходящи за относително по-малки проекти.

Цени на Revit:

Абонамент за Revit: 193 долара на месец (при годишно плащане)

Оценки и рецензии за Revit

G2: 4,5/5 (над 800 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 400 рецензии)

5. LibreCAD

Стандартният потребителски интерфейс на LibreCAD чрез LibreCAD Wiki

LibreCAD е прост, но мощен CAD софтуер, който се отличава в 2D моделирането. Макар че не може да бъде наречен интелигентен софтуер в сравнение с другите решения в този списък, той е отлично средство, на което можете да разчитате, когато разполагате с ограничен бюджет.

Чистият му интерфейс, вдъхновен от AutoCAD, го прави незабавно познат, което ви позволява да се впуснете веднага в работата и да създавате прецизни етажни планове, фасади и разрези.

LibreCAD поддържа и допълнителни функции, които ви позволяват да организирате чертежите си в слоеве, блокове и атрибути, което може да бъде от голяма полза, когато проектите станат сложни.

Най-добрите функции на LibreCAD:

LibreCAD е безплатен за използване, без скрити такси или ограничения.

Наличен на над 30 езика

Работи на MacOS, Linux и Windows

Ограничения на LibreCAD:

Поддържа само 2D дизайн

Ограничени функции, особено за архитектурен дизайн

Цени на LibreCAD:

Безплатни (отворен код)

Оценки и рецензии за LibreCAD:

G2: 3,8/5 (~25 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (~50 рецензии)

6. Blender

Общ преглед на интерфейса на Blender чрез YouTube

Blender е мощен CAD софтуер, който не е с висока цена. Това е интуитивен инструмент, който безпроблемно съчетава 2D и 3D моделиране, рендиране и анимация в един пакет, позволявайки на дизайнерския екип да премине от идеята до завършен модел, без да сменя софтуера.

Въпреки че този безплатен софтуер за архитектура има по-стръмна крива на обучение в сравнение с някои други в този списък, неговата процъфтяваща общност предоставя богатство от плъгини, уроци и ресурси, на които можете да разчитате.

Най-добрите функции на Blender:

Използва три рендеринг двигателя – Eevee, Workbench и Cycles, които заедно могат да произвеждат висококачествени и фотореалистични модели и анимации.

Голямата и активна общност от разработчици и потребители допринася за развитието и усъвършенстването на софтуера.

Ограничения на Blender:

Уникалният интерфейс на Blender е доста сложен и изисква дълго обучение.

Може да не поддържа прецизно или точно моделиране, което е необходимо за архитектурата.

Цени на Blender:

Безплатен софтуер с платени добавки

Оценки и рецензии за Blender:

G2: 4,6/5 (над 250 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (~900 рецензии)

7. OpenSCAD

Скриптово базиран интерфейс за моделиране на OpenSCAD

OpenSCAD е софтуер за архитектурен дизайн, базиран на скриптове. Кривата на обучение е по-стръмна от тази на всички други софтуери за архитектура в този списък. Но след като го овладеете, можете да създавате високоточни и реалистични модели.

OpenSCAD е безплатен инструмент, а неговите възможности за параметрично моделиране са областта, в която той превъзхожда другите популярни софтуери в тази ниша. Този софтуер поддържа различни формати за импорт и експорт на файлове, като STL, DXF, OFF и SVG.

Най-добрите функции на OpenSCAD:

Моделирането на базата на скриптове на OpenSCAD предлага несравнимо ниво на контрол върху процеса на проектиране.

Като модел, управляван от параметри, този софтуер е идеален за сложни проекти, които трябва да отговарят на строги допустими отклонения.

Ограничения на OpenSCAD:

Липсата на интерактивно моделиране го прави по-малко интуитивен и лесен за използване в сравнение с другия софтуер.

Не може да обработва сложни графики, като текстури и материали.

Изисква обширни познания по програмиране

Цени на OpenSCAD:

Безплатни (отворен код)

Оценки и рецензии за OpenSCAD:

G2: 4,3/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 3,5/5 (2 отзива)

8. InDesign

Начална страница на Adobe Indesign чрез Adobe

Adobe InDesign не е софтуер за моделиране и не разполага с BIM възможности. Той е мощен инструмент във вашия арсенал от архитектурен софтуер, тъй като е подходящ за визуално разказване на истории. Както вероятно вече знаете, рекламата и маркетинга играят също толкова важна роля в архитектурата, колкото и дизайнът и моделирането.

InDesign може да ви помогне да подобрите визуалната привлекателност на строителните чертежи с огромната си библиотека от дизайнерски шаблони, шаблони за wireframe и дизайнерски ресурси, специално създадени за архитектурни проекти.

Като част от екосистемата на Adobe, вие можете безпроблемно да интегрирате и използвате възможностите на Adobe Photoshop и Illustrator, за да реализирате впечатляващи проекти ефективно и ефикасно.

Най-добрите функции на InDesign:

Функции като Master Page, Auto Style и Text Frame fitting помагат за създаването на висококачествена документация.

Интеграцията с творческия пакет на Adoble помага да се използват хиперреалистичните възможности за рендиране на Photoshop или възможностите за създаване и редактиране на вектори на Illustrator.

Ограничения на InDesign:

Моделът на Adobe, базиран на абонамент, може да се окаже скъп за някои потребители.

Ограничена съвместимост със софтуер извън екосистемата на Adobe

InDesign също е приложение, което изисква много ресурси.

Цени на InDesign:

Единична апликация: 29,99 $ на месец

Оценки и рецензии за InDesign:

G2: 4,6/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (~250 рецензии)

9. Archicad

Интерфейсът на ArchiCAD показва всички проекти, по които се работи чрез Graphisoft Community

Archicad е в основата на архитектурната индустрия от над четири десетилетия. Това е първият CAD софтуер, способен да моделира в 2D и 3D, и първият, който въвежда BIM възможности в персоналните компютри.

Вграденият рендеринг двигател и лесният за използване интерфейс дават на професионалните архитекти творческа свобода да реализират всякакви дизайнерски идеи. BIM възможностите му помагат за създаването и поддържането на практична среда за сътрудничество, която улеснява реализацията на проекти от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Archicad:

Archicad е специално създаден BIM софтуер с всички необходими функции.

Предлага висока степен на персонализация по отношение на интерфейса и набора от инструменти, за да отговаря на уникалните работни процеси.

Осигурява гъвкавост и работи добре с софтуер като SketchUp и продуктовата гама на Adobe.

Ограничения на Archicad:

Ограничени функции в безплатната версия в сравнение с конкурентите

Лоша поддръжка на клиенти и ограничена достъпност на източници за обучение

Цени на Archicad:

BIM Cloud: 40 $ + данък на месец

Archicad Collaborate: 160 $ + данък на месец

Оценки и рецензии за Archicad:

G2: 4,6/5 ~250 отзива)

Capterra: 4,5/5 (~270 рецензии)

10. V-Ray

Рендеринг на интериора с V-ray чрез Chaos.com

V-Ray е плъгин за 3D рендиране, който може да създава фотореалистични 3D модели и анимации на вашите архитектурни проекти. Той е чудесен инструмент за архитектурни проекти, тъй като е съвместим с многобройни CAD софтуерни програми за архитектура, като Revit, SketchUp и 3ds Max, за да споменем само някои от тях.

Освен стандартите в бранша по отношение на функциите, V-Ray разполага с комплексни възможности за моделиране, като адаптивно проследяване на лъчи и интелигентност на сцената, които му позволяват да създава хиперреалистични сложни проекти.

V-Ray поддържа и различни файлови формати, като DWG, OBJ и FBX, което позволява на потребителите да работят безпроблемно с различни софтуери за архитектура.

Най-добрите функции на V-Ray:

Фотореалистични рендери

Множество опции за персонализиране и фина настройка на резултата

Съвместимост с различни софтуери за рендиране, като SketchUp, Rhino, 3D’s Max и други.

Ограничения на V-Ray:

Стръмна крива на обучение

Дълги времена за рендиране

Цени на V-Ray:

V-Ray Solo: 38,90 долара на месец (при годишно плащане)

V-Ray Premium: 57,90 долара на месец (при ръчно фактуриране)

V-Ray Enterprise: 49,40 долара на месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за V-Ray:

G2: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (~25 рецензии)

От проектирането до доставката – оптимизирайте целия си архитектурен работен процес

Ако търсите най-добрия софтуер за архитектура по отношение на неговите възможности за проектиране, имате много варианти. Този изчерпателен списък обхваща всичко – от безплатни до платени софтуерни инструменти, както и техните най-добри характеристики и ограничения, за да ви помогне да решите кое ще работи най-добре за вашите уникални изисквания.

Ако обаче търсите инструмент, който да ви помогне да оптимизирате целия си архитектурен работен процес, включително управлението на строителството, разгледайте ClickUp. Неговите готови решения ще ви помогнат да повишите производителността си и да изведете бизнеса си на ново ниво.

Регистрирайте се за „Free Forever Plan“ на ClickUp, за да научите повече.