Резюме на „Започнете с защо“: Как великите лидери вдъхновяват всички да предприемат действие

Има два вида хора: тези, които искат да вдъхновяват другите, и тези, които искат да бъдат вдъхновявани. Много рядко една книга отговаря на нуждите и на двете групи.

Бестселърът на Саймън Синек от 2009 г., „Започнете с защо“, е изключение.

Саймън Синек е бестселъров автор и известен мотивационен оратор, известен с неконвенционалните си оптимистични идеи за бизнеса и лидерството. Като един от най-популярните треньори по лидерство в света, той е вдъхновил хиляди бизнес лидери в кариерата си, продължила повече от две десетилетия.

Книгата е базирана на едноименната лекция на Синек в TED Talk, която в момента е третата най-гледана лекция в TED Talk с над 60 милиона преглеждания. Тя носи просто, но дълбоко послание и ни убеждава да открием своето „Защо“ – основната ценност, която ни кара да ставаме сутрин и да отиваме на работа.

Ако искате да подобрите лидерските си умения и управлението на екипа си или да повишите продуктивността на екипа си, тогава „Започнете с защо“ може да ви помогне.

Това резюме на „Започнете с защо“ изброява основните изводи за вас.

💡📚 Бонус: Но преди това, ако искате да прочетете още книги като тази, разгледайте нашата подбрана колекция от 25 задължителни резюмета на книги за продуктивност (включително „Започнете с защо“) на едно място. Можете да я запазите, редактирате, добавите в отметките си и дори да я експортирате.

Започнете с „Защо“ Обобщение на един поглед

чрез Amazon

В „Започнете с „защо““ Синек говори за силата на „защо“ и как то може да бъде ключов фактор за успеха на даден индивид или организация. Използвайки примери като Стив Джобс, Мартин Лутър Кинг младши, братята Райт, Бил Гейтс и др., Синек подчертава колко е важно да откриете основната си цел (фактора „защо“) и да я използвате, за да мотивирате и вдъхновите екипа си.

Според него „започването с „защо“ създава чувство за обща цел в екипа ви. Яснотата на мисията и визията на една организация я прави по-близка до служителите и клиентите.

Ето „ЗАЩО“ Сайнек е написал книгата, с неговите собствени думи:

„Целта на тази книга не е просто да се опита да поправи нещата, които не работят. По-скоро, аз написах тази книга като ръководство, за да се фокусираме върху и да усилваме нещата, които работят. Не целя да развалям решенията, предложени от другите. Повечето от отговорите, които получаваме, когато се базират на солидни доказателства, са напълно валидни. Обаче, ако започнем с грешни въпроси, ако не разберем причината, то дори и правилните отговори винаги ще ни водят в грешна посока... в крайна сметка. Истината, както виждате, винаги се разкрива... в крайна сметка. ”

„Целта на тази книга не е просто да се опита да поправи нещата, които не работят. По-скоро, аз написах тази книга като ръководство, за да се фокусираме върху и да усилваме нещата, които работят. Не целя да развалям решенията, предложени от другите. Повечето от отговорите, които получаваме, когато се базират на солидни доказателства, са напълно валидни. Обаче, ако започнем с грешни въпроси, ако не разберем причината, то дори и правилните отговори винаги ще ни водят в грешна посока... в крайна сметка. Истината, както виждате, винаги се разкрива... в крайна сметка. ”

Тази книга ще ви покаже как да си задавате правилните въпроси, за да можете да насочите организацията (и екипа) си в правилната посока.

Книгата обхваща три велики идеи:

Какво отличава успешните хора и компании от неуспешните

Защо вдъхновението е по-добър начин да изградите компанията си, отколкото манипулацията

Как да изградите доверие в една организация

5 ключови извода от „Започнете с „Защо“

От книгата можете да научите много, но ето някои от любимите ни уроци.

1. Изберете моркова пред тоягата

Ключовият урок за лидерите в цялата книга е винаги да влияят на хората да предприемат действие, като ги вдъхновяват, а не като ги манипулират.

Според Синек, много малко хора разбират защо клиентите им ги избират. Повечето компании са склонни да приемат, че хората купуват продуктите им заради по-добрата цена или по-доброто качество на обслужването. Затова те използват манипулативни действия като понижаване на цените, промоции, реклами с участието на известни личности и, в най-лошия случай, дори страх, за да привлекат клиенти.

Той споделя реални примери, за да илюстрира това.

Когато General Motors (GM) започна да предлага кешбек от 500 до 7000 долара на клиентите, които купуват камиони и автомобили от тях, краткосрочните им продажби се увеличиха, но това намали дългосрочната им рентабилност.

Към 2007 г. GM губеше около 729 долара на продаден автомобил поради своите стимули. Тогава те трябваше да намалят стимулите си – и продажбите спаднаха.

По същия начин слоганът на IBM – „Никой никога не е бил уволнен, защото е наел IBM“ – разпространява страха като маркетингова тактика. Това кара екипите по доставки да се страхуват да изберат по-малко известна компания вместо IBM, защото се страхуват да не загубят работата си, в случай че нещата се объркат.

Макар Синек да е съгласен, че манипулацията работи – понякога дори прекалено добре – той призовава читателите си да поемат в напълно противоположната посока, а именно по пътя на вдъхновението.

Ето защо: макар че манипулацията може да доведе до повече или дори повтарящи се поръчки в някои случаи, само вдъхновението е подходящата стратегия за изграждане на истинска лоялност у клиентите.

Любимият пример на Синек за правилно вдъхновение е Apple, особено когато Стив Джобс беше начело на компанията.

Основната идея, която Синек подчертава тук, е, че хората не купуват това, което правите, а купуват причината, поради която го правите. Ако вашата „причина“ може да ги вдъхнови, можете да ги превърнете в лоялни клиенти – помислете за хората, които чакат на опашка пред магазина на Apple в нощта преди пускането на новия iPhone!

Синек не ви оставя само с тази мисъл, а ви дава и няколко чудесни съвета:

Определете (и комуникирайте) основната си цел

Използвайте истории, за да споделите тази цел със света. Всички велики лидери са и велики разказвачи.

Укрепете ангажираността, като създадете чувство за единство и принадлежност.

Създайте доверие, като демонстрирате автентичност и ръководите с емпатия.

2. Намерете своя „Златен кръг“

Концепцията за „Златния кръг“ е нещо, което Синек обсъжда в няколко глави от книгата. „Златният кръг“ е стратегическа рамка с три концентрични кръга (Защо, Как и Какво), всеки от които представлява различно ниво на мислене и комуникация.

чрез уебсайта на Саймън Синек

Защо: Вътрешният кръг представлява основната цел, която вдъхновява съществуването на организацията. Той отговаря на въпроса „Защо организацията съществува освен за да реализира печалба?“ – по-дълбоките ценности и убеждения, които движат действията.

Как : Средният кръг представлява конкретните процеси и : Средният кръг представлява конкретните процеси и стилове на работа , които подкрепят „Защо“ на организацията. Той отговаря на въпроса „Как организацията изпълнява своята цел?“

Какво: Най-външният кръг представлява осезаемите неща и резултати, които една организация произвежда. Отговорът на този въпрос може да бъде продукт, услуга или решение. Той отговаря на основния въпрос: „С какво се занимава организацията?“

Според концепцията „Златният кръг“, успешните компании и влиятелните лидери започват с вътрешния кръг, „Защо“, след това преминават към „Как“ и накрая към „Какво“.

Тази рамка ви помага да определите приоритетите си и да се уверите, че сте в синхрон с целта си.

2. Да водиш не е същото като да си лидер

Синек дава и съвети за доброто лидерство. Той казва, че лидерството е нещо повече от управление на работата или операциите.

Според него, един велик лидер създава последователи, като изгражда доверие, емпатия и чувство за принадлежност.

„Има лидери и има хора, които водят. Лидерите заемат позиции на власт или влияние. Хората, които водят, ни вдъхновяват. Независимо дали става дума за отделни лица или организации, ние следваме тези, които водят, не защото трябва, а защото искаме. Следваме тези, които водят, не заради тях, а заради себе си.“

„Има лидери и има хора, които водят. Лидерите заемат позиции на власт или влияние. Хората, които водят, ни вдъхновяват. Независимо дали става дума за отделни лица или организации, ние следваме тези, които водят, не защото трябва, а защото искаме. Следваме тези, които водят, не заради тях, а заради себе си.“

Ето как можете да станете такъв лидер:

Въплътете ценностите и убежденията, които определят основната ви цел. Това показва на хората, че сте автентичен и надежден.

Дайте приоритет на благосъстоянието на членовете на екипа си , като създадете подкрепяща и приобщаваща работна среда.

Създайте среда, в която всеки се чувства комфортно да задава въпроси и да дава конструктивна обратна връзка.

Пример за вдъхновяващ лидер, споменат в книгата, е Стив Джобс, който даде на служителите на Apple свободата да мислят по различен начин (тяхната основна цел), да предизвикват статуквото и да създават продукти като iPod и iPhone.

3. Създайте екип, който вярва във вашето „Защо“

Нека започнем с основите на изграждането на екип и се върнем към „Златния кръг“: ако въплъщавате „Защо“ във вашата компания, тогава се нуждаете от някой, който да управлява „Как“, и от по-квалифицирани хора, които да управляват „Какво“. В същото време всички тези хора трябва да вярват във вашата основна цел и ценности.

Авторът твърди, че е по-важно да наемате хора, които споделят вашите ценности, пасват на корпоративната ви култура и допълват останалата част от екипа ви, отколкото хора, които са „най-добрите“ в това, което правят.

Мотивираните хора по-лесно се обединяват около обща цел. Те улесняват постигането на целта ви и намаляват конфликтните точки.

Някои примери за отлични партньорства между „Защо“ и „Как“ са визионерът Уолт Дисни и неговият практичен по-голям брат Рой. Ето как Синек описва как този баланс между „ЗАЩО“ и „КАК“ е от полза за една организация:

„Уолт Дисни мечтаеше, рисуваше и въображаваше; Рой оставаше в сянка и изграждаше империя“, пише Боб Томас, биограф на Дисни. „Брилянтен финансист и бизнесмен, Рой помогна да превърне мечтите на Уолт Дисни в реалност, като изгради компанията, която носи името на брат му.“

„Уолт Дисни мечтаеше, рисуваше и въображаваше; Рой оставаше в сянка и изграждаше империя“, пише Боб Томас, биограф на Дисни. „Брилянтен финансист и бизнесмен, Рой помогна да превърне мечтите на Уолт Дисни в реалност, като изгради компанията, която носи името на брат му.“

Другият съвет на Синек към лидерите? Дайте власт на екипа си. Можете да го направите, като им помагате да се развиват професионално, като им давате автономия в работата или като оценявате приноса им.

Това помага да се изгради доверие в организацията ви и гарантира, че служителите ще останат мотивирани.

4. Следвайте своето ЗАЩО, а не конкуренцията си

По-голямата част от организациите губят своята оригиналност и цел с течение на времето, докато се опитват да следват стъпките на по-успешните си конкуренти. Синек съветва организациите да използват основната си цел като ориентир във всички аспекти. Макар че анализирането и имитирането на конкурентите може да ви донесе ползи в краткосрочен план, това не е цялостен подход, тъй като може да доведе до несъответствия и да ви отклони от действителните ви цели.

Въпреки че конкурентите могат да ви дадат добра представа за пазара, използването им като еталон може да забави растежа ви по следните причини:

Липса на автентичност: Като следвате пътя на конкурента, преставате да бъдете верни на своите ценности. Това от своя страна ще ви направи неавтентични в очите както на служителите, така и на клиентите.

Липса на иновации: Ако винаги имитирате действията на конкурентите си, няма място за иновации или нови подходи.

Липса на конкурентно предимство : Когато правите всичко, което правят вашите конкуренти, по същия начин, по който го правят те, вие ставате подобни на тях и няма да можете да се отличите.

Винаги в ролята на догонващ: Винаги ще бъдете една крачка зад конкурентите си, което означава, че никога няма да имате шанс да станете лидер на пазара.

Синек насърчава лидерите да погледнат навътре, да разберат целта, ценностите и силните страни на своята организация и да водят с автентичност, вместо да разчитат единствено на външни критерии. Както той сам казва, вие сте вашата конкуренция.

💡📚 Хареса ли ви тази статия? Тогава ще ви хареса и нашата колекция от 25 задължителни резюмета на книги за продуктивност. Можете да я запазите, редактирате, добавите в отметките си и дори да я експортирате.

Изтеглете сега 25 задължителни резюмета на книги за продуктивност в един документ. Можете да го добавите в отметките си, да го редактирате, да го експортирате и да го споделите с всеки.

Цитати от „Започнете с „Защо“, които ще ви вдъхновят да действате

Търсите още вдъхновение?

Ето някои цитати от книгата, които ще ви мотивират, ще подобрят вашите лидерски умения и ще ви помогнат да изградите успешни организации.

Саймън Синек за лидерството

„Да бъдеш лидер означава да заемаш най-високата позиция, било то чрез заслуги, късмет или умения за маневриране във вътрешната политика. Да водиш обаче означава, че другите те следват доброволно – не защото са длъжни, не защото им се плаща за това, а защото искат.“

„Да бъдеш лидер означава да заемаш най-високата позиция, било то чрез заслуги, късмет или умения за маневриране във вътрешната политика. Да водиш обаче означава, че другите те следват доброволно – не защото са длъжни, не защото им се плаща за това, а защото искат.“

„Великите лидери са тези, които се доверяват на интуицията си. Те са тези, които разбират изкуството преди науката. Те печелят сърцата преди умовете. Те са тези, които започват с ЗАЩО. ”

„Великите лидери са тези, които се доверяват на интуицията си. Те са тези, които разбират изкуството преди науката. Те печелят сърцата преди умовете. Те са тези, които започват с ЗАЩО. ”

Саймън Синек за управлението на екипи

„Има само два начина да повлияете на човешкото поведение: можете да го манипулирате или да го вдъхновите.“

„Има само два начина да повлияете на човешкото поведение: можете да го манипулирате или да го вдъхновите.“

„Има само два начина да повлияете на човешкото поведение: можете да го манипулирате или да го вдъхновите.“

„Има само два начина да повлияете на човешкото поведение: можете да го манипулирате или да го вдъхновите.“

Саймън Синек за ефективните работни практики

„Само страстта не е достатъчна. За да оцелее, страстта се нуждае от структура. „Защо“ без „как“ има малка вероятност за успех.“

„Само страстта не е достатъчна. За да оцелее, страстта се нуждае от структура. „Защо“ без „как“ има малка вероятност за успех.“

„Вместо да питаме „КАКВО трябва да направим, за да бъдем конкурентоспособни?“, трябва да си зададем въпросите „ЗАЩО започнахме да правим ТОВА, което правим, и КАКВО можем да направим, за да реализираме нашата кауза, като вземем предвид всички технологии и пазарни възможности, които са ни на разположение днес?“

„Вместо да питаме „КАКВО трябва да направим, за да бъдем конкурентоспособни?“, трябва да си зададем въпросите „ЗАЩО започнахме да правим ТОВА, което правим, и КАКВО можем да направим, за да реализираме нашата кауза, като вземем предвид всички технологии и пазарни възможности, които са ни на разположение днес?“

Прилагане на принципите от „Започнете с „Защо““ с ClickUp

Сега, когато вече познавате ключовите концепции и принципи от книгата на Синек, нека ви покажем как софтуерните инструменти за управление на работната среда, като ClickUp, могат да ви помогнат да започнете с вашето „Защо“:

1. Съгласувайте целите си с „защо“

Разделете по-големите цели на изпълними задачи и се уверете, че всяка задача е свързана с основната цел на организацията. Това помага на членовете на екипа да разберат значението на своя принос. Също така им показва важността на тяхната работа, което от своя страна ги мотивира.

Създайте цели и ключови показатели за ефективност, за да измервате напредъка си спрямо основните си ценности и да сте сигурни, че се движите към тях, а не се отдалечавате. Това е особено важно, когато бизнесът ви расте и се появяват все повече заинтересовани страни.

Управлявайте проекти и проследявайте целите с ClickUp

Управлявайте всичките си проекти и задачи от едно място с софтуера за управление на проекти ClickUp.

Можете да използвате ClickUp Tasks, за да управлявате задачи и подзадачи, да публикувате актуализации на статуса (като коментари), да използвате персонализирани етикети или статуси, за да групирате и приоритизирате задачите и да ги свържете изрично с Защо на организацията.

Създайте цели, определете задачи и ги споделете с екипа си, за да всички да са на една вълна.

След като добавите проектите си, можете да използвате персонализирани табла и други отчети, като диаграми на Гант, за да измервате напредъка си спрямо тези цели. ClickUp Goals ви позволява също да проследявате целите си с числови, да/не или парични цели.

2. Комуникирайте своето „Защо“

Създайте централизирано хранилище или уики за информация, свързана с „защо“ и „как“ на организацията, включително мисия и визия, ценности и процеси. Това осигурява лесен достъп за всички членове на екипа и е особено полезно при назначаването на нови служители.

Създавайте публични уикита с ClickUp Docs

Създайте подробни уики страници и запознайте екипа си с вашите ценности и цели с ClickUp Docs.

ClickUp Docs е инструмент за документи, който позволява на екипите да управляват своите документи и уикита в организирани работни пространства. Той включва функции като блокове с съдържание, опции за форматиране и редактиране в реално време. Можете също да създадете екипно пространство за управление на общи документи, да присвоявате нива на разрешения и др.

Използвайте ClickUp AI, за да обобщите вашите уикита или да ги преведете на различни езици, за да бъдат лесни за четене.

Освен това, ClickUp AI може да ви помогне да локализирате вашите уикита на няколко езика, да обобщавате документи и много други. По този начин създавате чувство за принадлежност дори у тези, които не говорят вашия език.

3. Насърчавайте сътрудничеството в реално време

За да поддържате съгласуваност между всички членове на екипа по даден проект, помогнете им да комуникират лесно и да са в течение с всички етапи на проекта. По този начин всички ще са на една и съща вълна и ще могат лесно да дават обратна връзка.

ClickUp предлага множество опции за комуникация с екипа ви – в проекти и документи. В първия случай можете да коментирате задачи, да възлагате действия и да изпращате имейли на хора директно от екрана с задачите.

Редактирайте документи едновременно с останалата част от екипа си, добавяйте коментари и др.

В Docs можете да добавяте коментари, да маркирате хора и да редактирате едновременно, за да инициирате постоянни цикли на обратна връзка.

Започнете разговори с ключови заинтересовани страни, като създадете отделни чатове за всеки проект, задача или документ.

Освен това, можете да използвате вградените функции за чат и видеозапис на ClickUp, за да започнете разговори с екипа си и да добавите контекст към дискусиите.

4. Насърчавайте мозъчната атака

Организирайте сесии за мозъчна атака, където членовете на екипа могат да споделят идеите си открито. Синек препоръчва да се създаде среда, в която хората могат да надграждат идеите си, което води до съвместни иновации. Това усилва чувството за принадлежност и единство сред вашите служители.

Шаблоните за мозъчна атака в ClickUp улесняват това – можете дори да започнете сесия незабавно.

Визуализирайте идеите си с бели дъски и мисловни карти в ClickUp.

Инструменти за свободно проектиране като бели дъски и мисловни карти улесняват вашите колеги да нарисуват всички страхотни идеи и да ги обяснят визуално. Това прави сесиите за мозъчна атака интересни и продуктивни.

Направете сесиите за мозъчна атака по-интересни с ClickUp Whiteboards

С ClickUp Whiteboards можете да рисувате диаграми, да добавяте бележки и дори да ги свързвате с проект. Можете също да споделяте тези бели дъски с други членове на екипа или да ги използвате като записки от вашите сесии за мозъчна атака. Това е особено полезно по време на задачи от типа „Защо“, които изискват да обясните стратегическата цел на даден проект на екипа си.

Друг интересен инструмент за сътрудничество, достъпен в ClickUp, е Mind Maps. Той може да бъде полезен по време на етапите „Как“ и „Какво“, когато трябва да планирате работния си процес или да създадете индивидуални задачи за всеки.

Заключение

„Започнете с защо“ на Саймън Синек е убедителен план за изграждане на вдъхновяващи организации.

Като откриете и дефинирате основната си цел, можете да вдъхнете доверие сред колегите си, да изградите бизнес за милиарди долари и да превърнете лоялните си клиенти в евангелисти. Синек също така призовава лидерите да насърчават яснота и дисциплина в целите на екипа, като винаги ги съгласуват с тяхното „защо“.

Надяваме се, че обобщението на книгата „Започнете с „Защо““ ви е било полезно. Ако не сте сигурни какво е вашето „защо“, горещо ви препоръчваме другата книга на Синек, „Намерете своето „защо““. Тази книга е допълнение към „Започнете с „Защо““ и съдържа практични съвети, които ще ви помогнат да определите по-висшата си цел.

Но ако вече сте усвоили концепциите от „Започнете с „Защо“ и имате ясна представа за основната си цел, ви предлагаме да се регистрирате в ClickUp – регистрацията е безплатна.