Влиятелни личности в областта на изкуствения интелект: следвайте тези, които говорят за най-новите тенденции в областта на изкуствения интелект

Изкуственият интелект е на дневен ред. Да бъдете в крак с развитието на изкуствения интелект е от решаващо значение, ако не искате да останете назад.

И какъв по-добър начин да получавате актуална информация от това да следвате най-добрите умове в бранша? Много по-лесно е да сте в крак с тенденциите, когато следвате тези, които ги определят.

Затова сме подготвили списък с 10-те най-влиятелни личности в областта на изкуствения интелект, които са визионери, оформящи сцената на изкуствения интелект и водещи разговорите за най-новите тенденции в тази област.

Ако сте маркетинг специалист или експерт по социални медии или искате да научите нещо от истинските движещи сили в света на изкуствения интелект, този списък ще ви помогне да разберете добре техния принос.

Кои са влиятелните личности в областта на изкуствения интелект?

Влиятелните личности в областта на изкуствения интелект са експерти по изкуствен интелект – изследователи, технолози, предприемачи, преподаватели или лидери на мисълта*, които споделят своите знания и идеи с другите. Те обясняват нюансите, примерите за употреба и значението на изкуствения интелект за света като цяло.

Влиятелните личности в областта на изкуствения интелект допринасят активно за разбирането на технологичните аспекти, свързани с изкуствения интелект, и за разработването на инструменти за изкуствен интелект.

Тези популярни виртуални влиятелни личности се ангажират чрез различни канали, като социални медийни платформи, академични публикации, конференции и индустриални форуми, за да споделят своя опит и гледни точки по теми, свързани с изкуствения интелект.

Накратко, те ни помагат да разберем по-добре изкуствения интелект и да осъзнаем как той може да промени живота ни в бъдеще.

10 влиятелни личности в областта на изкуствения интелект, които трябва да следвате

След като прегледахме множество профили, внимателно подбрахме 10 лидери на мисълта и пионери в областта на изкуствения интелект, които са движеща сила за значителни разработки и ще ви предложат ценни идеи и знания.

Следете тези влиятелни личности, за да сте в крак с новостите в областта на изкуствения интелект:

чрез X

Самуел Харис Алтман е основател и главен изпълнителен директор на OpenAI – една от най-известните организации, водещи пролетта на изкуствения интелект.

Open AI е разработила различни големи езикови модели на изкуствен интелект (LLM), модели на изкуствен интелект с отворен код и усъвършенствани модели за генериране на изображения (DALL•E 2, DALL•E 3). ChatGPT, популярен генеративен изкуствен интелект и безплатен чатбот асистент, също е базиран на система за изкуствен интелект, създадена от OpenAI.

На осемгодишна възраст Сам започва да се занимава с програмиране, което го води до съучредителството на Tools for Humanity през 2019 г. Това е организация, която създава системи за сканиране на очите на хората с цел удостоверяване на самоличността и проверка на доказателства за препитание, за да се противодейства на измамите. От 2014 до 2019 г. той е и президент на стартъп акселератора Y Combinator.

В момента, с невероятните 2,5 милиона последователи в X, Сам активно споделя новини за напредъка на Open AI и иновациите в AI инструментите, като същевременно допринася за проектите си Apollo (Apollo е фонд в ранен етап, който инвестира в амбициозни проекти). Той инвестира значително в изследвания за безопасността на AI, за да гарантира, че мощните AI системи са под контрол. Той е важен глас, който оформя политиката около напредналите AI технологии.

чрез X

Д-р Фей Фей Ли е влиятелна личност в областта на изкуствения интелект, съдиректор на Института за изкуствен интелект, ориентиран към човека, в Станфорд и първият професор по компютърни науки в Станфордския университет.

Тя е била вицепрезидент в Google и е заемала длъжността главен научен сътрудник за изкуствен интелект/машинно обучение в Google Cloud.

През 2020 г. тя беше назначена за независим директор в борда на X, за да ръководи развитието на социалния изкуствен интелект и да оценява използването на инструменти за изкуствен интелект в социалните медии за контрол на платформата.

С над 445 000 последователи в X, Ли наскоро сподели за предстоящата си книга „Световете, които виждам“, базирана на любопитството, изследванията и откритията в зората на изкуствения интелект.

Наскоро тя беше обявена за „кръстница“ на изкуствения интелект като национален глас, застъпващ се за етика и разнообразие в STEM и изкуствения интелект.

Ли е изобретил и ImageNet и ImageNet Challenge – мащабна база данни и бенчмаркинг инициатива, допринасяща за най-новите разработки в областта на изкуствения интелект и дълбокото обучение.

чрез X

Д-р Андрю Нг, с 943 000 последователи в X, е основател на DeepLearning. AI, основател и главен изпълнителен директор на Landing AI, както и председател и основател на Coursera.

През 2011 г. Андрю ръководи разработването на основната платформа MOOC (Massive Open Online Courses) в Станфордския университет, което позволи предлагането на курс по машинно обучение (ML) на над 100 000 онлайн студенти в Coursera. Неговите курсове в Coursera са достигнали до над 3 милиона студенти по целия свят.

Бивш изследовател в Baidu и Google Brain, той е авторитет в областта на машинно обучение и AI образование. Той е автор и съавтор на над 200 научни статии в областта на роботиката и ML, като същевременно променя безброй животи чрез работата си в AI.

През 2013 г. той беше обявен за „най-влиятелния човек в света“ от Time 100.

Като адюнкт-професор в катедрата по компютърни науки на Станфордския университет, той споделя своя опит и визия за образованието и приложенията в областта на изкуствения интелект. Той продължава да публикува новаторски изследвания, които допринасят за развитието на дълбокото обучение.

чрез X

Кейт Кроуфорд, с около 83 000 последователи в X, е известен експерт, който изучава как изкуственият интелект влияе върху обществото.

Нейната работа обхваща две десетилетия еволюция на изкуствения интелект и се фокусира върху разбирането как големите данни, машинно обучение и изкуственият интелект влияят върху историята, политиката, труда и околната среда.

Тя е уважаван учен в Microsoft Research New York и USC Annenberg и пише статии за широко признати научни списания като Nature и Science.

Уникалните проекти на Кейт, като „Анатомия на AI система“ и „Excavating. ai“, спечелиха престижни награди и места в големи музеи. „Анатомия на AI система“ анализира цялата верига на доставки и потоците от данни зад устройството Amazon Echo. „Excavating. ai“, от друга страна, е етнографско проучване, което разкрива идеологиите, ценностите и предубежденията, които се вграждат в системите за изкуствен интелект въз основа на мирогледа на разработчиците на изкуствен интелект.

И двата проекта са оказали влияние, като са показали често скритите човешки елементи и етични измерения в системите за изкуствен интелект. Творбите на Кроуфорд, включително книгата й „Атлас на изкуствения интелект“, призовават за повече прозрачност и отчетност в начина, по който ценностите на тези, които го създават, оформят изкуствения интелект.

Като съосновател на AI Now Institute, Кроуфорд се фокусира върху социалните последици от изкуствения интелект, което е в синхрон с нарастващите опасения на маркетолозите и професионалистите в социалните медии, които използват изкуствен интелект.

чрез X

Иън Дж. Гудфелоу, компютърен учен и инженер, е оказал значително влияние в областта на изкуствените невронни мрежи и дълбокото обучение.

С значителна подкрепа в общността на изкуствения интелект, новаторската идея на Гудфелоу се зароди по време на неформална среща през 2014 г. По време на разговор с приятели той концептуализира метод, чрез който компютрите да генерират изображения самостоятелно, без човешка намеса. Това доведе до създаването на GAN или Generative Adversarial Networks (генеративни съпернически мрежи).

Основната идея зад GAN е да се противопоставят две невронни мрежи една на друга, за да се генерират нови, синтетични данни, наподобяващи някои тренировъчни набори от данни. Двете мрежи играят непрекъсната игра, подобрявайки се, докато генерираните инстанции станат неразличими от реалните данни.

В момента Goodfellow е изследовател в DeepMind и размишлява върху неочакваната си слава, която намира за малко сюрреалистична. Въпреки това, той е решен да се бори срещу злоупотребата с откритията си. Визията му включва защита на етичното използване на изкуствения интелект, кауза, за която се бори с голяма страст.

чрез LinkedIn

Али Милър е предприемач, съветник и инвеститор в областта на изкуствения интелект.

С над един милион последователи в LinkedIn, тя активно допринася за образованието в областта на изкуствения интелект, изнася лекции по темата по целия свят, консултира глобалната публична политика в областта на изкуствения интелект и създава образователни ресурси за бизнеса, за да се отличава с изкуствен интелект. Тя е популярна виртуална личност, която се застъпва за образованието в областта на изкуствения интелект в социалните медии.

Преди това тя е ръководила отдела за бизнес развитие в областта на машинно обучение за стартиращи компании и рисков капитал в Amazon (AWS).

От самото начало тя развива бизнеса в AWS, като съветва и подкрепя водещи изследователи, основатели и инвеститори в областта на машинно обучението по целия свят.

Преди това Али постигна важен успех като победителка в национални конкурси за иновации и стана най-младата жена, разработила продукт с изкуствен интелект в IBM.

Тя е широко призната като „Иноватор на годината в областта на изкуствения интелект“ от AIconic през 2019 г. и е в класацията на LinkedIn за най-влиятелни личности в областта на технологиите и изкуствения интелект в продължение на няколко години. Следвайте я, за да получавате новини, анализи и съвети за работа в областта на изкуствения интелект и технологиите.

чрез X

Табита Голдстауб е технологичен предприемач, фокусиран върху влиянието на изкуствения интелект. Тя е съосновател на CogX, онлайн платформа, която събира изследователи и политици, за да обсъждат напредъка в областта на изкуствения интелект, и е била председател на Съвета по изкуствен интелект на правителството на Обединеното кралство.

Goldstaub има над 15 000 последователи в Linkedin и над 14 000 последователи в X. Тя активно участва в организации като TechUK и Alan Tiring Institute, като консултира по въпроси, свързани с изкуствения интелект и технологиите.

Споделяйки личния си опит, Голдстауб е автор на книгата „Как да говорим с роботи: Наръчник за момичета в свят, доминиран от изкуствения интелект“. Тя прогнозира тенденциите в областта на изкуствения интелект и помага на бизнеса да прилага изкуствения интелект по етичен начин чрез консултантски услуги.

През 2012 г. тя беше включена в списъка „30 под 30“ на Media Week. Освен това, през 2014 г. тя намери място в списъка „Silicon 60“ на вестник London Evening Standard. Тя също така спечели наградата „Amy Johnson Award“ от Society of Women’s Engineering.

чрез X

Ян ЛеКун, главен изследовател по изкуствен интелект във Facebook и уважаван професор в Нюйоркския университет, има значителен брой последователи – 625 000 в LinkedIn и 641 000 в Twitter. Той е известен с експертизата си в областта на изкуствения интелект, машинно обучение, компютърно зрение и роботика.

В края на 80-те години той предложи архитектура за изграждане на невронни мрежи, които да помагат на компютрите да разпознават изображения. Тази революционна работа доведе до развитието на конволюционните невронни мрежи, които днес се използват широко за разпознаване на изображения, видео и реч.

Той е и един от водещите създатели на технологията за компресиране на изображения DjVu, която спомогна за по-голямата яснота на цифровите изображения и тяхното компресиране без загуба на качество.

Той има в актива си престижни отличия, сред които наградата „Тюринг“ (2019) и рицарско звание от Френския легион на честта (2023).

В момента той ръководи изследователската дейност в областта на изкуствения интелект във Facebook и е ярък защитник на технологията за изкуствен интелект, като твърди, че „песимизмът по отношение на изкуствения интелект е обречен“.

чрез X

С значителна аудитория от 165 000 последователи в Twitter и 40 000 в LinkedIn, Тимнит Гебру, компютърен учен от Еритрея и Етиопия, изследва изкуствения интелект, като се фокусира върху пристрастността в алгоритмите и извличането на данни. Тя е основател и изпълнителен директор на Института за разпределено изкуствено интелигентно изследване (DAIR).

Тя е получила докторска степен от Станфордския университет и е била постдокторант в Microsoft Research в групата FATE (Fairness Accountability Transparency and Ethics in AI), където е изучавала алгоритмичната пристрастност в проекти, целящи да извличат информация от данни.

Нейното проучване в Microsoft през 2017 г. разкри недостатъци в AI лицевото разпознаване, разкривайки предубеждения срещу жени и хора с различен цвят на кожата. То подчерта, че наборите от данни, използвани за обучение на алгоритъма, съдържат няколко изображения на бели мъже, но много малко на чернокожи жени. Резултатите принудиха IBM и Microsoft да актуализират своите набори от данни.

Тя е съоснователка на „Black in AI“, организация, която насърчава разнообразието сред изследователите в областта на изкуствения интелект. Гебру спечели признание за своите познания в областта на етичния изкуствен интелект, като се класира в списъка на Fortune „50-те най-велики лидери в света“, сред влиятелните научни фигури на Nature и сред най-влиятелните хора на Time за 2022 г.

Тя също така ръководи разнообразен екип по изкуствен интелект в Google, като предизвикваше индустриалните норми и насърчаваше критична работа, която преобрази речника на изкуствения интелект.

чрез X

Рейчъл Томас е компютърен учен и съосновател на fast.ai, което прави образованието в областта на изкуствения интелект достъпно. Тя преподава курсове по отговорно развитие на изкуствения интелект, за да помогне на практикуващите да намалят вредните предубеждения. Нейните безплатни курсове й спечелиха признание в издания като The Economist, MIT Tech Review и Forbes.

Тя е и основател и директор на Центъра за приложна етика на данните в Университета на Сан Франциско и има 90 000 последователи в Twitter.

Тя има докторска степен по математика от Дюкския университет. В началото на кариерата си е работила като специалист по данни и софтуерен инженер в Uber.

Томас спечели признание от Forbes като една от 20-те невероятни жени в областта на изкуствения интелект и беше включена в книгата Women Tech Founders on the Rise. Нейната ангажираност с етиката на данните, значителният й принос към образованието в областта на дълбокото обучение и влиятелните й публикации подчертават значителното й влияние върху изкуствения интелект.

Нейното влияние се простира далеч и широко, като нейните текстове достигат до над един милион читатели, превеждат се на китайски, испански, корейски и португалски език и девет пъти са се появявали на първа страница на Hacker News.

