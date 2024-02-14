10 безплатни шаблона за маркетингови договори в Word и ClickUp

Шаблоните за маркетингови договори ви спестяват главоболието при договарянето на условията на работните отношения с клиент или бизнес партньор.

Използването на шаблон очертава цялото споразумение, като ви дава отправна точка. Можете да го персонализирате и да уточните условията на споразумението, преди да го прегледате с вашия правен съветник. След това то е готово за подписване и изпълнение.

Звучи като много неща, които трябва да разберете, но не се притеснявайте – ние сме тук, за да ви помогнем.

Събрахме 10 от най-добрите шаблони за маркетингови договори за Word и ClickUp, за да ви помогнем да стартирате по-бързо вашия маркетингов проект.

Успешни договори! ✍️?

Какво е шаблон за маркетингов договор?

Шаблонът за маркетингов договор е примерна структура на договор. Шаблоните обикновено съдържат празни места, които ви подканват да попълните подробностите на вашето споразумение, или общи раздели, които можете да персонализирате.

Шаблоните за договори могат да ви помогнат да дефинирате правни споразумения, като изясните неща като:

Резултати

Условия за плащане

Клаузи за изключителност

Арбитражни споразумения

Обхват на работата

Ценообразуване

Клауза за изменение

Клауза за разделяемост

Клауза за останалите разпоредби

Шаблоните за маркетингови договори често се използват заедно с други шаблони за бизнес споразумения (например споразумения за неразкриване).

Като бонус, шаблони като тези намаляват адвокатските хонорари, като минимизират работата, която вашият правен консултант трябва да свърши, когато представите документа си за преглед. Те също така защитават всички страни, участващи в случай на съдебно действие.

Какво прави един добър шаблон за маркетингов договор?

След като намерите подходящ шаблон за маркетингов договор, той може да ви бъде от полза в редица бъдещи бизнес отношения.

Не се колебайте да прескочите напред, ако знаете какво търсите. ?

Ето някои от нещата, които търсихме при избора на 10-те най-добри безплатни шаблона за маркетингови договори:

Изкуствен интелект: Потърсете опция с Потърсете опция с AI инструменти за писане — те имат функции, които ще ви спестят време и пари при изготвянето на договора.

Ясен език: Юридическият език може да бъде объркващ, затова изберете договор, който използва ясни формулировки, които всеки може да разбере.

Персонализиране : Всяко споразумение за маркетингови услуги е различно; потърсете шаблони, които ви позволяват да персонализирате целия договор.

Библиотека с шаблони: Изберете платформа с опции за други Изберете платформа с опции за други шаблони за договори и маркетингови планове , за да можете да съхранявате всичките си документи на едно място.

В зависимост от проекта или кампанията, може да се наложи да добавите други елементи към шаблона за маркетингов договор. Например, договорът за маркетинг в социалните медии вероятно ще се различава от договора с консултант по SEO маркетинг.

Идеалният шаблон за вас зависи и от това коя е другата страна. Работата с подизпълнител е различна от работата с маркетингова консултантска агенция.

10 шаблона за маркетингови договори за използване през 2024 г.

Готови ли сте да придвижите напред процеса на маркетингово планиране? Искате ли да си осигурите добри работни отношения с нов маркетингов специалист?

Ние сме се погрижили за всичко!

Тези шаблони за маркетингови договори ще ви спестят време и пари, докато изяснявате подробностите на вашия правен документ.

1. Шаблон за бизнес договор на ClickUp

Оптимизирайте работния процес на вашия бизнес с изчерпателния шаблон за бизнес договори на ClickUp.

Шаблонът за бизнес договори на ClickUp улеснява всички видове предприятия да създават, подписват и изпълняват договори с техните клиенти или партньори.

Този напълно персонализируем шаблон е безкрайно полезен, независимо дали подписвате ново партньорство или актуализирате съществуващо споразумение. Използвайте го, за да оптимизирате процесите по създаване и подписване на договори.

Те включват всички необходими правни условия, изисквани в един бизнес договор, като например:

Условия за плащане

Условия за доставка

Клаузи за поверителност

Механизми за разрешаване на спорове

Права върху интелектуалната собственост, защитаващи търговските тайни

Отказ от отговорност

Дата на влизане в сила и дата на изтичане

Шаблонът за бизнес договори на ClickUp може да улесни маркетинговите и общите бизнес споразумения от всякакъв вид. В нашата библиотека ще намерите редица свързани шаблони, ако се нуждаете от допълнителна подкрепа за постигане на вашите маркетингови цели. ?⚽

ClickUp предлага и функция за електронен подпис, която ви позволява да подписвате договорите си по електронен път. Това спестява време и елиминира необходимостта от разпечатване и сканиране на документи.

2. Шаблон за договор за услуги по управление на проекти на ClickUp

Повишете ефективността на вашите проекти с шаблона за договор за услуги по управление на проекти на ClickUp.

Шаблонът за договор за услуги по управление на проекти на ClickUp съдържа всичко необходимо за създаване на правно обвързващо споразумение за управление на проекти, независимо дали сте клиент или проектен мениджър.

В него са описани условията на услугите по управление на проекти, които ще бъдат предоставени на клиента, включително:

Обхват на работата

Тема

График на проекта

Бюджет

Условия за плащане

Разрешаване на спорове

Прекратяване на договора

Шаблонът за договор за услуги по управление на проекти на ClickUp гарантира, че и двете страни са на една и съща страница и ясно разбират съответните си отговорности. Използвахме ясен език, за да сведем до минимум недоразуменията и споровете в бъдеще.

Използвайте ги ефективно в управлението на вашите маркетингови проекти, когато работите с независими изпълнители, маркетингови агенции и други професионалисти.

3. Шаблон за трудов договор на ClickUp

Опростете сътрудничеството и осигурете яснота във всеки професионален ангажимент с шаблона за трудов договор на ClickUp.

Шаблонът за трудов договор на ClickUp очертава всичко, от което се нуждаете, за да установите работни отношения с нов служител.

Използвайте го, за да създадете договор за маркетингови услуги и да обхванете всички необходими раздели, като например:

Контактна информация

Приложимо приложимо право

Насоки за ревизии

Клауза за нарушение на договора

Ограничаване на отговорността

Шаблонът за трудов договор на ClickUp улеснява очертаването на задълженията на служителя, размера на възнаграждението, работното време и др. Променете го, за да отговаря на вашите специфични нужди, и се уверете, че всички заинтересовани страни ясно разбират какво се очаква от тях.

Включете този шаблон в управлението на вашата маркетингова кампания, за да се уверите, че вашите работни договори са изчерпателни и юридически издържани.

4. Шаблон за предложение за кампания на ClickUp

Шаблонът за предложение за кампания на ClickUp е вашият ключ към безпроблемно планиране и убедителни презентации.

Шаблонът за предложение за кампания на ClickUp е изчерпателен документ, който може да се персонализира. Използвайте го, за да създадете успешни предложения за кампании и да защитите маркетинговата си стратегия от самото начало. ?️

Този шаблон улеснява предоставянето на факти в подкрепа на всички ваши предложени твърдения с раздели за очертаване на неща като:

Цели на маркетинговата кампания

Целева аудитория

Съобщение и тон

Бюджет

Времева рамка

Стратегия за кампания

Показатели за измерване на успеха

Използвайте шаблона за предложение за кампания на ClickUp, за да създадете рамката за цялата кампания. Или го използвайте заедно с нашите шаблони за маркетингова пътна карта, за да защитите поверителната информация и да създадете успешни маркетингови кампании.

Потребителите на ClickUp получават достъп до ClickUp AI, ClickUp Automations и пълен набор от безплатни инструменти за управление на проекти, така че можете да съхранявате всичко необходимо на едно сигурно място.

5. Шаблон за стратегия за излизане на пазара на ClickUp

Дайте на вашия пазарен дебют всички шансове за успех с шаблона за стратегия за навлизане на пазара на ClickUp.

Шаблонът за стратегия за навлизане на пазара на ClickUp съдържа всичко необходимо за планиране и изпълнение на стратегия за навлизане на пазара (GTM).

Шаблонът предоставя стратегическа рамка за идентифициране на целеви клиенти, оценяване на пазарните възможности и разработване на маркетингов план. Той включва раздели като:

Отчитане

Прилагане

Планиране

Изследване

Анализ

Откритие

Използвайте ги, за да оформите стратегията си за пускане на пазара и да определите как да достигнете целевите клиенти и да запазите конкурентното си предимство. Възползвайте се от многобройните инструменти на ClickUp, за да изясните допълнително въпроси като:

Позициониране на продукта

Сегментиране на пазара

Конкурентен анализ

Ценова стратегия

Тактики за дигитален маркетинг

Шаблонът за стратегия за излизане на пазара на ClickUp работи добре с други функции на ClickUp. Създайте персонализирана времева линия, задайте крайни срокове, разпределете отговорности, проследявайте напредъка и още много други от персонализирания табло.

Когато се регистрирате, ще имате достъп до обширната библиотека с шаблони, интеграции и инструменти за управление на проекти на ClickUp.

Ние сме проектирали всичко, за да оптимизираме планирането, да спестим време и да увеличим шансовете за успех.

6. Шаблон за договор за услуги на ClickUp

Сключете сделката с увереност с шаблона за договор за услуги на ClickUp.

Шаблонът за споразумение за услуги на ClickUp съдържа всичко необходимо, за да създадете договор бързо и лесно.

Използвайте го като рамково споразумение, за да започнете да предоставяте услуги на клиентите си. Нашият шаблон за споразумение за услуги гарантира, че клиентите ви ще разберат вашите екипи предварително. Той обхваща важни точки като:

Описание на предоставяните услуги

Изисквания за плащане

Ясни очаквания за завършване на проекта

Обхват на услугите

Такси и условия за плащане

Поверителност

Гаранции

Шаблонът за договор за услуги на ClickUp предоставя на двете страни документ, който може да бъде приложен, като същевременно всички остават на една и съща страница.

Когато използвате нашия шаблон, ще получите практични съвети и най-добри практики, за да се уверите, че вашите клиенти имат всичко необходимо, преди да подпишат.

С акцент върху ясния език, ClickUp улеснява създаването на правни документи, с които всички се чувстват добре.

7. Шаблон за консултантски договор на ClickUp

Останете без стрес, докато навигирате в консултантските партньорства, използвайки шаблона за консултантски договор на ClickUp.

Шаблонът за консултантски договор на ClickUp очертава условията за консултантските услуги, предоставяни на клиента.

Независимо дали търсите експертна помощ, съвет или информация, това споразумение защитава интересите на всички. ?

Организация, която работи с маркетингов консултант, може да използва този важен документ, за да:

Определете ясни очаквания

Очертайте насоки за плащане

Създайте правно обвързващо споразумение между страните

Шаблонът за консултантски договор на ClickUp включва всички съществени подробности, необходими за очертаване на правните условия, които трябва да бъдат договорени. Той защитава и двете страни и всяка споделена поверителна информация.

Те са създадени, за да определят ясно отговорностите и очакванията. Персонализирайте ги според нуждите на всеки нов консултантски ангажимент и се насладете на централизирана платформа, на която да съхранявате всичките си правни документи на сигурно място.

8. Шаблон за маркетингово споразумение в Word от Signaturely

чрез Signaturely

Шаблонът за маркетингово споразумение на Signaturely позволява на маркетинговите специалисти да поддържат професионален вид при подписването на договори с нови клиенти, като същевременно защитават всички заинтересовани страни.

Този шаблон включва условия за плащане, права върху интелектуална собственост и други важни подробности. Използвайте го, за да:

Защитете всички, които участват в съвместно предприятие или маркетингова кампания.

Определете ясно отговорностите и очакванията, свързани с кампанията.

Създайте споразумение за съвместен маркетинг, което да представите на вашия правен съветник за преглед.

Определете колко дни предварително една от страните трябва да предостави писмено предизвестие за прекратяване на договора.

Персонализирайте този шаблон за споразумение в MS Word, за да отговаря на вашите нужди и да гарантира успешни маркетингови взаимоотношения.

Възползвайте се от функцията за електронен подпис и обширната библиотека с шаблони на Signaturely.

Моля, имайте предвид, че можете да опитате Signaturely безплатно, но ако искате да продължите да използвате услугата, ще трябва да плащате 20 долара на месец за личен план или 40 долара на месец на потребител за бизнес план.

9. Шаблон за маркетингово споразумение в Word от Simul

чрез Simul Docs

Шаблонът за маркетингово споразумение на Simul очертава условията за услугите, които маркетингова агенция предоставя на клиент.

Използвайте този шаблон, за да запишете съгласието, при което всяка заинтересована страна приема условията на договора, преди да започнат маркетинговите дейности. Това може да включва:

Одобрение на всички маркетингови материали, които ще бъдат произведени от една или двете страни

Клаузи за отказ от реклама

Приложимо право в случай на спор

Този шаблон е създаден, за да защити маркетинговата агенция и клиента, като ясно определя техните отговорности и очаквания.

Когато персонализирате този шаблон за маркетингов договор, Word улеснява промяната на елементите, за да отговарят на вашите нужди и да гарантират успешни маркетингови взаимоотношения.

Можете да опитате този шаблон с Simul с 14-дневен безплатен пробен период. След пробния период цените започват от 15 долара на месец на потребител.

10. Шаблон за маркетингово споразумение в Word от EasyLegalDocs

чрез EasyLegalDocs

Шаблонът за маркетингово споразумение на EasyLegalDocs очертава условията на маркетингов договор, за да защити всички заинтересовани страни.

Този безплатен шаблон за маркетингово споразумение включва раздели за дефиниране на:

Обхват на маркетинговите услуги, които ще бъдат предоставени

Изплащане на компенсация

Срок на действие на договора

Писмено съгласие за придобиване на маркетингови материали или инвестиране в маркетингови дейности

Как ще се изчисляват последващите щети и пропуснатите ползи

Когато редактирате този шаблон за маркетингов договор, Word улеснява персонализирането и редактирането му, за да отговаря на специфичните нужди на вашия бизнес.

Като бонус, EasyLegalDocs е 100% безплатна опция за фирми и физически лица, които се нуждаят от прости шаблони за правни договори. Можете да използвате всеки шаблон в тяхната библиотека, без да въвеждате информация за кредитна карта.

Сключете сделката

Независимо дали се занимавате със сътрудничество с влиятелни лица, партньорски маркетинг или традиционни партньорства, добре изготвеният договор е в основата на успешните и взаимноизгодни отношения.

Да разполагате с подходящ шаблон за маркетингов договор е задължително. ✅

Не забравяйте, че тези шаблони не са просто правни документи, а стратегически инструменти, които определят очакванията, защитават активите и насърчават прозрачната комуникация.

Не се задоволявайте с двусмислие и потенциални недоразумения. Въоръжете се с най-добрите шаблони за маркетингови договори с ClickUp на ваша страна.

Получете достъп до автоматизации, инструменти за управление на проекти, над 1000 готови шаблона, над 1000 интеграции и ClickUp AI.

Регистрирайте се в ClickUp — безплатно е! ?✨