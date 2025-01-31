10-те най-добри алтернативи на Bugzilla за проследяване на бъгове през 2025 г.

От стартирането си през 1998 г. Bugzilla е една от най-популярните системи за проследяване на бъгове. До днес тя продължава да заема второто място по пазарен дял.

Но това прави ли софтуера едностопански магазин за всички ваши нужди, свързани с проследяването на дефекти и бъгове? Адаптира ли се добре към различни по големина екипи и софтуерни ниши? Нека разберем.

Ако се сблъсквате с ограниченията на Bugzilla по отношение на персонализацията, се борите с неудобството да прикачвате големи файлове, свързани с бъгове, или се чувствате малко ограничени от възможностите за отчитане и работния процес, не сте сами.

Bugzilla е надежден спътник в света на проследяването на бъгове, но да бъдем честни – понякога дори и най-надеждните инструменти се нуждаят от ъпгрейд.

В тази статия ще разгледаме най-добрите алтернативи на Bugzilla с подробности за техните функции, предимства и недостатъци, цени и оценки. Нека ви помогнем да изберете най-добрия софтуер за проследяване на бъгове за вашите нужди.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Bugzilla?

Нека ви запознаем с някои основни функции, които трябва да търсите в алтернатива на Bugzilla:

Съхранение в облак: Не е достатъчно да разчитате само на физическо съхранение, особено като се има предвид огромното количество данни, с които разполагаме днес. Подходящата алтернатива на Bugzilla трябва не само да съхранява, но и да ви позволява да имате достъп до информацията си отвсякъде с помощта на съхранение в облак.

Възможност за персонализиране: Потърсете множество опции за персонализиране, за да имате пълен контрол над софтуера за проследяване на бъгове. Това трябва да важи както за потребителския интерфейс, така и за функционалността за проследяване на проблеми.

Функции за сътрудничество: Трябва да ви позволява да координирате действията си с членовете на екипа си и между екипите, за да проследявате и разрешавате бъговете по-ефективно. Наличието на цялата информация на една обща платформа избягва недоразуменията.

Генериране на отчети и анализ на данни: Потърсете отличен софтуер с вградени инструменти за генериране на информация. Той трябва да има отлична AI интеграция, за да ускори процеса на проследяване на бъгове.

Готови шаблони: Готовите шаблони спестяват много време. Изберете софтуер с много такива.

Възможности за интеграция: Не правете компромиси със софтуерната си среда. Трябва да позволите на екипа си да продължи да използва критичните приложения, с които вече работи, в комбинация с алтернативата, която сте избрали.

Потребителски интерфейс: Осигурете на вашите екипи гладка работна среда. Популярните алтернативи се предлагат с достъпен потребителски интерфейс, който води потребителите през процеса на проследяване на бъгове.

10-те най-добри алтернативи на Bugzilla за използване през 2024 г.

1. ClickUp

Създавайте подробни табла и лесно добавяйте карти, за да видите напредъка на спринтовете, задачите по статус и бъговете по изглед.

С ефективната система за проследяване на бъгове на ClickUp можете да докладвате, проследявате и приоритизирате бъгове на едно място. Софтуерът за управление на екипни проекти на ClickUp предлага множество инструменти за визуализация, които улесняват докладването, така че да избегнете технически дългове.

Освен това, те ви позволяват да си сътрудничите безпроблемно с екипа си и съхраняват всички записи в база данни без код, до която всеки има достъп.

Най-добрите функции на ClickUp

Оптимизирайте проследяването на бъгове и проблеми с решението за сътрудничество на ClickUp.

Шаблон за проследяване на бъгове в ClickUp: Проследявайте проблемите по-бързо с помощта на предварително създадени изгледи, персонализирани статуси и персонализирани полета. Въведете важни подробности в персонализирани визуални шаблони. Проследявайте проблемите по-бързо с помощта на предварително създадени изгледи, персонализирани статуси и персонализирани полета. Въведете важни подробности в персонализирани визуални шаблони. Шаблоните за проследяване на бъгове в ClickUp включват и формуляри за доклади, които можете да споделите с екипа си.

ClickUp AI: Ускорете генерирането на идеи, визуализацията на пътната карта и разработката с най-модерната изкуствена интелигентност на ClickUp, оборудвана с различни експертно създадени AI инструменти.

Агилен работен процес: Преминавайте бързо през епичните си задачи с гъвкави вградени работни процеси в ClickUp, като Kanban и Scrum. Автоматизирайте натрупаните задачи, за да можете да се концентрирате върху други важни задачи.

Ефективна визуализация: Визуализирайте задачите си, използвайки споделени пътни карти в ClickUp. Проследявайте напредъка, зависимостите и проблемните точки, за да определите приоритетите си, където е необходимо.

Оптимизирано проследяване на бъгове: Бързо събирайте заявки за проблеми, използвайки формуляри за приемане в ClickUp. Лесно ги преобразувайте в проследими задачи, които са силно персонализирани, което ви позволява да свържете свързани проблеми, да добавите етикети и да подобрите управлението на забавените задачи.

Функции за сътрудничество: Споделяйте автоматично всичките си данни, записи и пътни карти с заинтересованите страни от различни екипи и отдели, като им предоставите подходящи разрешения.

Ограничения на ClickUp

Нуждаете се от повече гъвкавост с таблата

Функцията за търсене се нуждае от подобрение.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на работно място

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. Jira Software

чрез Jira

Jira е най-подходящ за Agile екипи с нужди от проследяване на бъгове. Той използва Agile рамката и поддържа нейните многобройни методологии.

Използвайки възможностите за визуализация, можете лесно да навигирате работния си процес чрез Scrum табла и Kanban карти, за да идентифицирате и отстраните бъговете ефективно.

Най-добрите функции на Jira Software

Времеви график: Добавете епични задачи, картирайте работни елементи, зависимости и версии на напълно персонализиран времеви график, където членовете на вашия екип и други заинтересовани страни могат да останат на една и съща страница.

Agile Boards: Използвайте Scrum и Kanban таблата на Jira, за да разделите големи проекти на управляеми задачи. Проследявайте безпроблемно проблемите и визуализирайте работните процеси, за да идентифицирате областите, които се нуждаят от внимание.

Автоматизация чрез плъзгане и пускане: Автоматизирайте задачите без усилие с инструментите и готовите шаблони на Jira. Просто плъзнете и пуснете описанието на данните си и оставете автоматизацията да свърши тежка работа за вас.

Ограничения на Jira Software

Потребителският интерфейс трябва да бъде по-интерактивен

Качването и проследяването на документи може да бъде подобрено

Много потребители се оплакват от бавната скорост на обработка

Разширеното планиране не е достъпно като част от редовните платени планове.

Цени на Jira Software

Безплатни завинаги

Стандартен: 8,15 $/месец на потребител

Премиум: 16 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jira Software

G2: 4. 3/5 (5600+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (13740+ отзива)

3. Rollbar

чрез Rollbar

Rollbar се гордее с това, че предоставя корекции на бъгове в реално време по време на процеса на разработване на софтуер.

С Rollbar вече не е нужно да се занимавате с досадното прередактиране или връщане към фазата на разработка, за да коригирате продукта си за грешки в края. Той също така автоматизира отговорите, когато бъде открита грешка, и уведомява съответните членове на екипа.

Най-добрите функции на Rollbar

Проследяване на бъгове в реално време: Получете незабавен достъп до всички грешки във вашите файлове чрез емисия с грешки в реално време. Избягвайте грешките, когато се появят, вместо да ги събирате в края на фазата на разработка.

Групирани предупреждения за грешки: Изключете постоянните и досадни предупреждения, като групирате подобните в един подреден пакет. Това се постига чрез използване на автоматизирано групиране и машинно обучение от софтуера.

Автоматизирано реагиране на грешки: Автоматизирайте работния си процес и реакциите си при всякакви проблеми в разработката и тестването. С помощта на изкуствен интелект не само се приоритизират задачите, но и се проследяват грешките безпроблемно, което ви улеснява живота.

Ограничения на Rollbar

Сложен потребителски интерфейс

Грешки във функцията за групиране на грешки

Цената е основен проблем за по-малките компании.

Цени на Rollbar

Безплатни завинаги

Essentials: 12,50 $/месец на потребител

Разширено: 24,17 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Rollbar

G2: 4,5/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 260 отзива)

4. GitLab

чрез GitLab

GitLab, една от най-добрите алтернативи на Bugzilla, разполага с мощна платформа DevSecOps, базирана на изкуствен интелект, която е оборудвана да се справи с нуждите на екипа по отношение на откриването и управлението на грешки.

Благодарение на своите AI възможности, той може ефективно да автоматизира вашия работен процес. Използва единен модел на данни, което позволява споделянето на информация за проследяването на бъгове през целия цикъл на DevSecOps.

Най-добрите функции на GitLab

Необходими инструменти: Подобрете проследяването на грешки с AI в DevSecOps. То оптимизира всичко – VSM, DORA Metrics за планиране, предложения за код за създаване и стабилни системи за проверка, защита, пакетиране и внедряване на вашия софтуер.

GitLab Duo Chat: Повишете нивото на работния си процес с AI интеграцията на GitLab Duo. Запознайте се с вашия постоянно активен асистент, GitLab Duo Chat, за помощ с кода, епично управление, въвеждане и безпроблемно проследяване. Повишете сигурността, тестването и документирането без усилие.

Управление на изходния код: Преобразувайте процеса на разработка на софтуер, като упражнявате контрол върху версиите чрез сътрудничество. Позволете на екипа си да максимизира производителността, което води до по-бърза доставка и по-голяма видимост.

Ограничения на GitLab

Необходима е вградена функция за преглед на кода

Липсва възможност за създаване на персонализирани табла

Липсват вградени сканирания за сигурност

Лошо преживяване с IDE в браузъра

Липса на поддръжка на различни платформи

Цени на GitLab

Безплатни завинаги

Премиум: 29 $/месец на потребител

Ultimate: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за GitLab

G2: 4,5/5 (770+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (1030+ отзива)

5. Zoho Projects

чрез Zoho Projects

Функцията Universal Add на Zoho Projects е спасител в критични моменти, като ви позволява бързо да добавяте елементи към вашите пътни карти.

Структурата на разпределение на работата опростява организацията на проектите. В съчетание с гъвкави рамки за персонализирано проследяване, Zoho гарантира гладки и бързи работни процеси.

Най-добрите функции на Zoho Projects

Структура на разпределение на работата: Разделете проектите си на по-прости и по-лесно управляеми части. Това ви помага да организирате без усилие работния си процес. Използвайте персонализирани табла за гъвкава рамка, съобразени с вашите нужди, с функционалност за проследяване.

Универсално добавяне: Добавяйте работни елементи и включвайте потребители, Добавяйте работни елементи и включвайте потребители, задачи , събития, проблеми или документи в списъка си със задачи с едно натискане на бутон.

Функции за персонализиране: Направете вашата система за управление на проекти уникална с помощта на множеството функции за персонализиране, които Zoho предлага, като персонализирани оформления, полета, изгледи, статус и др. С тях можете да събирате желаната информация и да приоритизирате работата според вашите условия.

Ограничения на Zoho Projects

Ограничена онлайн поддръжка

Без готови шаблони

Стръмна крива на обучение

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е тромав.

Цени на Zoho Projects

Безплатно завинаги за до 3 потребители

Премиум: 5 $/месец на потребител

Enterprise: 10 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (380+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (430+ отзива)

6. Mantis Bug Tracker

чрез MantisBT

MantisBT е лесен за настройка и управление като лек инструмент с отворен код за проследяване на бъгове. За разлика от повечето проекти с отворен код, той предлага възможност за персонализиране, известия по имейл и управление на достъпа за ефективно проследяване и отстраняване на бъгове.

Тъй като зависи от Python, потребителите могат лесно да интегрират нови функции в него и да го управляват сами, което осигурява известна степен на автономност и контрол.

Най-добрите функции на Mantis Bug Tracker

Лесна инсталация: Намалете времето за инсталиране с Mantis BT, независимо дали става въпрос за вътрешни настройки или инсталации в хоствани среди.

Уеб-базирани: Ускорете проектите си и имайте достъп до тях от всяко място. Уеб-базираното приложение позволява на потребителите да Ускорете проектите си и имайте достъп до тях от всяко място. Уеб-базираното приложение позволява на потребителите да спестят ресурси по отношение на съхранението. Преглеждайте данни на уеб сървър или уеб сайт.

Поддръжка на множество DBMS: Получете достъп до множество системи за управление на бази данни, като използвате ADODB като абстрактна библиотека. Интегрирайте MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Oracle (експериментално), DB2 (в процес на разработка) и др. във вашия работен процес.

Ограничения на Mantis Bug Tracker

Силно остарял потребителски интерфейс

Бавна работа и други проблеми с производителността

Система за филтриране на бъгове

Цени на Mantis Bug Tracker

Безплатни завинаги

Оценки и рецензии за Mantis Bug Tracker

G2: 4/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (90+ отзива)

7. Sentry

чрез Sentry

Sentry ви помага да откривате и отстранявате бъгове ефективно, като използва различни техники като пълно наблюдение и следи от грешки, което ви позволява да се впуснете в дълбочина в основната причина за проблема.

Sentry предоставя проследяване след разработката, така че можете ефективно да отстраните всички проблеми, които могат да възникнат по време на тестовата фаза.

Най-добрите функции на Sentry

Пълно наблюдение: Идентифицирайте критични проблеми и ги свържете с основната им причина. Установяването на връзка между причина и следствие вече не е игра на познаване. Получавате допълнителна контекстуална информация за състоянието на приложението. Освен това всички необработени изключения се записват автоматично.

Error Breadcrumbs: Наблюдавайте какво е правело приложението в момента на грешката, включително взаимодействия на потребители, AJAX заявки, дебъг логове, мрежови заявки и др. Sentry може също да събира обратна връзка от потребители, когато възникнат грешки.

Отчети за състоянието на версиите: Получете незабавен поглед върху версиите с видимост в реално време, проследявайки важни показатели като сесии без сривове, приемане на версии и процент на неуспехи. Това ви позволява да идентифицирате проблеми и да предприемете бързи коригиращи действия.

Ограничения на Sentry

Високи цени

Липсват възможности за самостоятелно хостинг

Изисква много ресурси във всички аспекти

Вземането на проби от данни се нуждае от подобрение

Цени на Sentry

Разработчик: Безплатно завинаги

Екип: 26 $/месец на потребител

Бизнес: 80 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Sentry

G2: 4,5/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (60+ отзива)

8. HelixALM

чрез Helix ALM

Helix ALM ви предоставя цялостен инструмент за управление на жизнения цикъл. Потопете се в проследяването на проблеми безпроблемно с Helix IM – неговия специализиран модул. Получете цялостно управление на жизнения цикъл с проследяемост от начало до край, което улеснява проследяването на точния източник на бъговете преди и след разработката и тяхното отстраняване.

Освен това Helix е модулен, което ви позволява да избирате и персонализирате функции, които да отговарят перфектно на вашите нужди за проследяване на бъгове.

Най-добрите функции на HelixALM

Модулност: Упражнявайте контрол върху услугите, които желаете, с помощта на специализираните модули на HelixALM. Има специални модули за управление на изискванията (Helix RM), управление на тестови случаи (Helix TCM) и управление на проблеми (Helix IM).

Изключителна проследимост: Комбинирайте модулите, за да постигнете несравнима проследимост на вашите проекти. Разберете точно какво се е случило на всеки етап, за да разберете къде трябва да се съсредоточите най-много.

Анализ на риска: Извършвайте значими анализи на риска, включително FMEA и анализи на въздействието с HelixALM. Решавайте проблемите, преди да попречат на графика ви за разработка. Гарантирайте съответствие, като създадете матрица за проследяемост, която да подкрепи всичко това.

Ограничения на HelixALM

Необходима е по-добра интеграция с електронни системи за контрол на документи като Arena PLM.

Необходима е по-лесна настройка на бекенда

Цени на HelixALM

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за HelixALM

G2: 4/5 (85+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (25+ отзива)

9. Redmine

чрез Redmine

Redmine предлага несравнима сигурност и контрол, както и стабилна система за проследяване на бъгове.

Гъвкавият контрол на достъпа въз основа на роли ви позволява да определите точно кой взаимодейства с вашия продукт, като осигурява сигурна и контролирана среда по време на етапите на проследяване и разрешаване на проблеми в развитието на вашия проект.

Най-добрите функции на Redmine

Контрол на достъпа: Лесно дефинирайте роли и задавайте разрешения с едно кликване, използвайки гъвкавия контрол на достъпа, базиран на роли. Вие вземате решенията, независимо дали става въпрос за управление на таблото, добавяне, редактиране или изтриване. Работете с вашата система за проследяване на бъгове с прецизност, като същевременно гарантирате отчетност.

Функционалност за проследяване на времето: Проследявайте времето на ниво проект или вход с прост отчет, който подробно описыва времето на потребител, тип проблем, категория или дейност. Разберете кога са се появили или са били разрешени бъговете в цикъла на разработване.

Браузър за хранилище: Прикачете съществуващи хранилища към всеки от вашите проекти. Redmine ви позволява да разглеждате тяхното съдържание, да преглеждате и търсите набори от промени, които ви предоставят функционалност за проследяване на проблеми въз основа на версии.

Ограничения на Redmine

Потребителският интерфейс се нуждае от значително подобрение

Необходима е функция, която да позволява уведомяване на създателя на билета при разрешаване на проблема или последващи действия.

Липсва поддръжка за мобилни приложения

Не е създаден да поддържа методологии за управление на проекти, базирани на Agile, като Scrum.

Цени на Redmine

Безплатни с платени плъгини

Оценки и рецензии за Redmine

G2: 4/5 (245+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (150+ отзива)

10. Trac

чрез Trac

The Trac Project е друго приложение с отворен код за проследяване на проблеми, което работи на Python. То служи и като важен център за знания и данни.

Екипите могат да редактират съвместно на тази платформа, което я прави една от малкото безплатни инструменти за проследяване на проблеми, които насърчават съвместните функции.

Най-добрите функции на Trac

База знания за целия екип: Дръжте екипа си в течение без усилие. Trac ви предлага платформи за придобиване на знания. Представете си го като супермощна Wiki — конфигурируема за съвместно редактиране. Използвайки синтаксиса MoinMoin, тя се свързва безпроблемно с билети, отчети и изходен код.

Онлайн хранилище за код: Разгледайте вашето хранилище за код онлайн с Trac – то е като удобен наръчник както за Subversion, така и за Git. Разглеждайте, управлявайте и свързвайте множество хранилища и поддържайте различни системи за контрол на версиите с плъгини.

Ограничения на Trac

Ограничен набор от функции за приложението с отворен код

Няма функция за автоматично запазване на бележки

Големият обем на билетите е труден за управление поради ограниченията на отворения код.

Бавна обработка на файлове със значителна история

Няма налична поддръжка на клиенти, тъй като това е софтуер с отворен код.

Цени на Trac

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Trac

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

Намерете най-подходящата за вас алтернатива на Bugzilla!

Защо да се задоволявате с един-единствен софтуер, когато има цял списък с алтернативи?

Bugzilla е удобен и надежден софтуер, но се нуждае от подобрения в някои области. Ограниченията по отношение на персонализацията, достъпността, сътрудничеството и автоматизацията на работния процес означават, че той вече не се отличава. Съвременните екипи изискват най-доброто, за да могат да работят с пълния си капацитет.

