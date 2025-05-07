10 алтернативи и конкуренти на Chili Piper, които да имате предвид през 2025 г.

Търсите онлайн алтернативи на Chili Piper за планиране на графици? В тази статия ще разгледаме 10 от най-добрите конкуренти, които могат да ви помогнат да оптимизирате процеса на планиране на графици и насрочване на срещи.

Независимо дали сте екип по продажбите, който търси по-ефективен начин за планиране на срещи, или екип за успех на клиентите, който се стреми да подобри клиентското преживяване, тези алтернативи на онлайн инструменти за планиране предлагат надеждни функции и лесни за използване интерфейси.

Кажете сбогом на безкрайните имейли и кажете здравей на лесното планиране.

Готови ли сте да намерите перфектната алтернатива на Chili Piper за вашия бизнес? Присъединете се към нас, за да разгледаме софтуера за планиране на срещи, който може да издигне вашите умения за планиране на ново ниво!

Какво трябва да търсите в алтернативите на Chili Piper?

Когато търсите алтернативи на Chili Piper, обърнете внимание на функциите, които са най-важни за вас, както и на допълнителните предимства, които биха направили новата платформа за планиране на срещи идеална за вашия екип, като например:

Безпроблемна интеграция : Уверете се, че алтернативата ви се интегрира безпроблемно с съществуващите ви технологии, като CRM и платформи за електронна поща, за много бързо планиране на срещи.

Опции за персонализиране : Потърсете инструмент за планиране на срещи, който предлага опции за персонализиране, за да адаптирате решението към вашите специфични бизнес процеси и работни потоци.

Цени: Chili Piper е достъпен за много екипи с цена от 15 до 25 долара на месец на човек. Когато търсите алтернатива, проверете цените, за да се уверите, че отговарят на вашия бюджет.

Обмислете допълнителни предимства, които могат да направят софтуера по-функционален, като например:

Като имате предвид тези функции и предимства, можете да намерите алтернатива на Chili Piper, която отговаря на изискванията на вашия екип и повишава производителността.

10-те най-добри алтернативи на Chili Piper, които можете да използвате

Създайте идеалната система за управление на контакти, клиенти и сделки, като лесно добавяте връзки между задачи и документи, за да оптимизирате работата си.

Професионалистите в продажбите и екипите, които се занимават с насрочени срещи с потенциални клиенти, могат да се възползват от мощните инструменти и функции на платформата за управление на проекти ClickUp.

Бъдете в крак с цялата си работа с шаблона за месечен график на ClickUp, който предлага предварително проектирана структура за организиране на месечни графици.

Проследявайте потенциални клиенти, управлявайте контакти и поддържайте връзки с ClickUp CRM (Customer Relationship Management) за екипи, което ви позволява да:

Визуализирайте тръбопроводите

Оптимизирайте работните процеси

Сътрудничество при възможности

Подобрете уменията си за управление на времето с помощта на ClickUp Calendar View, който ви предоставя изчерпателен и визуален преглед на крайните срокове, събитията и задачите, както и функции, които ви позволяват да:

Организирайте проектите по приоритет и отговорно лице

Филтриране на задачи

Синхронизирайте с Google Calendar

Персонализирайте изгледа

С ClickUp екипите могат безпроблемно да интегрират CRM, календар и функции за планиране в една цялостна платформа за управление на задачи, която позволява на вашия екип да расте, да се персонализира и да се разширява без ограничения.

Най-добрите характеристики на ClickUp

Високо оценени от хиляди потребители на платформи като G2 и Capterra.

Настройваеми и мащабируеми за екипи от всякакъв размер

Налични са много ресурси, като например силна общност от потребители и разработчици.

Ограничения на ClickUp

Фокусът е по-скоро върху автоматизацията, отколкото върху продажбите.

Ограничена функционалност на мобилното приложение в сравнение с версията за настолни компютри

Платформата изисква обучение и може да има стръмна крива на обучение

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Наличен във всички платени планове за 7 $/член на работната среда/месец

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (8795+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3805+ отзива)

2. vCita

чрез Vcita

vCita е цялостна платформа за управление на бизнеса, която предлага набор от инструменти за оптимизиране на комуникацията с клиенти, планиране на срещи, онлайн плащания и др. Тя помага на бизнеса да подобри клиентското преживяване и да повиши ефективността си.

Най-добрите характеристики на vCita

Достъпни цени и безплатен план с щедри функции

Лесен за използване с по-интуитивен интерфейс от Chili Piper

Включва мощен уебсайт конструктор, който позволява на потребителите да създават персонализирани уебсайтове без кодиране.

Ограничения на vCita

Ограничена функционалност на мобилното приложение (персонализирани полета и разширено филтриране не са налични на мобилни устройства)

Потребителският интерфейс може да бъде сложен и объркващ за новите потребители.

Някои потребители на vCita са съобщили за проблеми с производителността, като бавно зареждане и технически проблеми.

Цени на vCita

Essentials: 24 $/месец за един потребител

Бизнес: 49 $/месец за един потребител

Platinum: 83 $/месец за един потребител

Цени за много потребители: Посетете уебсайта за цени

Оценки и отзиви за vCita

G2: 4,5/5 (63+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (249+ отзива)

3. Undock

чрез Undock

Undock е платформа за координиране и планиране на срещи, предназначена да улесни организирането и управлението на срещи.

За разлика от Chili Piper, който се фокусира върху B2B екипи за приходи, Undock обслужва индивидуални лица и екипи от различни индустрии, които търсят ефективни решения за управление на срещи.

Най-добрите характеристики на Undock

По-достъпни от Chili Piper, с диференцирани цени, които започват от 0 долара за до 10 потребители.

Има прост и интуитивен интерфейс, който е лесен за научаване и използване.

Предлага отлична поддръжка на клиенти от екип от отдадени представители

Ограничения на Undock

Има по-ограничен набор от функции в сравнение с Chili Piper, като липсват функции за квалифициране и насочване на потенциални клиенти.

Това е сравнително нов продукт, така че няма толкова много интеграции или клиентски отзиви, колкото конкурентите му.

Мобилното приложение има ограничена функционалност в сравнение с версията за настолни компютри.

Цени на Undock

Безплатни

Премиум: 10 $/месец

Неограничен: 20 $/месец

Оценки и отзиви за Undock

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

4. Square Appointments

чрез Square Appointments

Square Appointments е софтуер за планиране и резервации, който позволява на фирмите да управляват своите срещи, плащания и информация за клиентите.

В сравнение с Chili Piper, Square Appointments се фокусира изцяло върху планирането на срещи, така че му липсват разширени функции за продажби и маркетинг.

Square Appointments може да е отличен избор за малки бизнеси като салони, спа центрове и уелнес центрове.

Най-добрите характеристики на Square Appointments

Достъпни цени (по-ниска месечна такса от Chili Piper)

Прост и интуитивен интерфейс, който е лесен за научаване и използване

Интегрира се добре с други продукти на Square, като Square POS и Square Payments.

Ограничения на Square Appointments

Фокусира се само върху насрочването на срещи

Ограничено до услуги за бизнеса, като салони, спа центрове и уелнес центрове.

Ограничена поддръжка за meerdere езици и валути

Цени на Square Appointments

Безплатно (+ такси за транзакции)

Плюс: 29 $ + такси за транзакции/месец на локация

Премиум: 69 $ + такси за транзакции/месец на локация

Оценки и отзиви за Square Appointments

G2: 4,3/5 (36+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (176+ отзива)

5. По часовниковата стрелка

чрез Clockwise

Clockwise е софтуер, подобрен с изкуствен интелект, който помага на отделни лица и екипи да оптимизират календарите и графиците си.

За разлика от Chili Piper, тя се фокусира върху управлението на времето, а не върху координацията на срещи.

Clockwise е най-подходящ за професионалисти, които искат да оптимизират времето си и да подобрят производителността си.

Най-добрите характеристики на Clockwise

Предлага разнообразни опции за планиране, включително планиране по кръговата система, планиране по приоритет и буферни времена.

Има прост и интуитивен интерфейс, който е лесен за научаване и използване.

По-достъпни от Chili Piper, с планове, започващи от 10 долара на месец.

Ограничения на Clockwise

Има по-ограничен набор от функции в сравнение с Chili Piper; например, не предлага функции за квалифициране на потенциални клиенти или насочване на потенциални клиенти.

Има по-малък екип за обслужване на клиенти, което може да затрудни получаването на помощ, ако имате проблем.

Супер лесно за използване, plug-and-play решение

Цени по часовниковата стрелка

Безплатни

Екипи: 6,75 $/месец на потребител

Бизнес: 11,50 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви по часовниковата стрелка

G2: 4,8/5 (37+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (11+ отзива)

6. Zynq Scheduler

чрез Zynq Scheduler

Zynq Scheduler е платформа за управление на офиса „всичко в едно“, която оптимизира резервирането и управлението на срещи.

За разлика от Chili Piper, Zynq Scheduler предлага разширени функции като автоматични напомняния и интеграция с популярни календарни приложения.

Zynq Scheduler е най-подходящ за фирми, които разчитат на срещи и искат да подобрят процеса си на планиране.

Най-добрите характеристики на Zynq Scheduler

Много достъпни, особено в сравнение с Chili Piper, с планове, започващи от 2 долара на месец.

Отлично обслужване на клиенти, бързо решаване на проблеми

Предлага широка гама от функции, включително планиране на срещи, резервиране на зали, управление на посетители и анализи.

Ограничения на Zynq Schedule

Не предлага функции за квалифициране и насочване на потенциални клиенти.

Цени на Zynq Schedule

Стартово ниво: 2 $/месец на потребител

Премиум: 3 $/месец на потребител

Професионална версия: 4 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Zynq Workspace

G2: 5/5 (1 отзив)

Capterra: 4,9/5 (18 отзива)

7. OnceHub

чрез OnceHub

OnceHub е цялостна платформа за планиране и управление на срещи. Тя предлага широка гама от функции, специално разработени, за да помогнат на фирмите, предлагащи услуги, да управляват своите срещи, плащания и клиенти.

Макар и OnceHub, и Chili Piper да предлагат решения за планиране, OnceHub предоставя допълнителни функции като групово планиране, синхронизиране на календара и персонализирани страници за резервации.

Ако търсите ефективно и безпроблемно планиране за екипи и клиенти, OnceHub може да е добър избор за вас.

Най-добрите характеристики на OnceHub

Предлага широка гама от функции за планиране, включително планиране на срещи, планиране на екипи и планиране на ресурси.

Има прост и интуитивен интерфейс, който е лесен за научаване и използване.

Груповото планиране позволява на няколко души да планират срещи заедно.

Ограничения на OnceHub

Ограничени възможности за персонализиране, без персонализирани полета или работни процеси

не предлага разширени функции като квалификация на потенциални клиенти и насочване на потенциални клиенти

Ограничената поддръжка на клиенти може да затрудни получаването на помощ, когато имате нужда от нея.

Цени на OnceHub

Стартово ниво: Безплатно

Растеж: 10 долара на месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за OnceHub

G2: 4,3/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,6/5 (123+ отзива)

8. Acuity Scheduling

чрез Acuity Scheduling

Acuity Scheduling е софтуер за онлайн планиране на срещи, който помага на фирмите в сферата на услугите да управляват своите срещи и резервации. Той е чудесен за планиране на срещи или групови срещи с вашия екип.

Ето няколко примера за услуги, които могат да се възползват от използването на Acuity:

Фризьорски салони и бръснарски салони

Масажисти

Лични треньори

Йога и фитнес студиа

Почистващи препарати за дома

Гледачи на домашни любимци

Лекари и зъболекари

В сравнение с Chili Piper, Acuity Scheduling е по-скоро насочено към планиране и управление на срещи, отколкото към насочване на потенциални клиенти и автоматизация на продажбите.

Най-добрите характеристики на Acuity Scheduling

Улеснява клиентите да резервират срещи онлайн, 24/7

Интегрира се с популярни платежни системи като Stripe и PayPal.

Интегрира се с различни инструменти на трети страни, като CRM системи, платформи за имейл маркетинг и счетоводен софтуер.

Ограничения на Acuity Scheduling

Ограничени възможности за персонализиране

Липса на някои разширени функции в сравнение с някои софтуери за планиране на срещи в този списък.

Безплатните и по-ниските планове позволяват само един потребител.

Цени на Acuity Scheduling

Нововъзникващ: 16 $/месец на потребител

Разрастване: 27 $/месец на потребител

Powerhouse: 49 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (395+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (5505+ отзива)

9. Appointy

чрез Appointy

Appointy е софтуер за планиране, базиран в облака, който помага на професионалисти и фирми да управляват своите дейности и рутинни задачи, свързани с планирането на срещи. Той е насочен към различни видове фирми, включително фирми, предлагащи услуги, малки фирми и самостоятелни предприемачи.

Подобно на Chili Piper, Appointy помага за управлението на срещи, но включва и опции за планиране на часове, управление на ресурси и POS интеграция.

Appointy е най-подходящ за бизнеса в различни индустрии, включително здравеопазване, фитнес, красота и образование.

Най-добрите характеристики на Appointy

Интегрира се с различни инструменти на трети страни, като CRM системи, платформи за имейл маркетинг и процесори за плащания.

Автоматизира процеса на планиране, спестявайки време и усилия на бизнеса.

Има много прост и лесен за използване интерфейс, който не изисква много обучение.

Ограничения на Appointy

Мобилното приложение има ограничена функционалност; например, персонализираните полета и разширеното филтриране не са достъпни в мобилното приложение.

Ограничена поддръжка за meerdere езици и валути

Някои потребители с големи работни пространства и екипи са съобщили за проблеми с производителността, като бавно зареждане и технически проблеми.

Цени на Appointy

Безплатни

Растеж: 19,99 $/месец

Професионална версия: 49,99 $/месец

Enterprise: 79,99 $/месец

Оценки и отзиви за Appointy

G2: 4,7/5 (21+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (276+ отзива)

10. Calendly

чрез Calendly

Calendly е онлайн инструмент за планиране, който помага на бизнеса да спести време и да подобри ефективността си. Той позволява на потребителите да създават и споделят линкове за планиране, които клиентите могат да използват, за да резервират срещи онлайн.

Calendly се интегрира с различни инструменти на трети страни, като CRM системи, платформи за имейл маркетинг и процесори за плащания. Това улеснява автоматизирането на работния ви процес и ви спестява още повече време.

Calendly е особено популярен сред малките предприятия и самостоятелните предприемачи.

Това е добър избор за фирми, които се нуждаят от прост и лесен за използване инструмент за планиране, който може да се интегрира с различни инструменти на трети страни.

Ако търсите софтуер за планиране на срещи, разгледайте този инструмент.

Най-добрите функции на Calendly

Достъпни планове, включително безплатен план

Интегрира се с широка гама от инструменти на трети страни

Има мобилно приложение, което позволява на потребителите да управляват графика си и да резервират срещи, докато са в движение.

Ограничения на Calendly

Не предлага вградени инструменти за анализ

Ограничените опции за резервация не позволяват на потребителите да резервират многократни или повтарящи се срещи с персонализирани интервали.

Ограничени разширени функции (без квалификация на потенциални клиенти или маршрутизиране)

Цени на Calendly

Винаги безплатни

Essentials: 8 $/месец на работно място

Професионална версия: 12 $/месец на работно място

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Calendly

G2: 4,7/5 (1909+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (2870+ отзива)

Алтернативи на Chili Piper, съобразени с вашия бизнес

В тази статия разгледахме 10 алтернативи на Chili Piper, всяка от които с уникални функции и предимства, съобразени с различни бизнес нужди.

Когато избирате подходящата алтернатива на Chili Piper за вашия бизнес, е добре да имате предвид вашите специфични предпочитания.

Независимо дали се нуждаете от приложения за ежедневен планиране, софтуер за успех на клиентите, приложения за планиране, приложения за работен график или CRM за консултации, в горния наръчник със сигурност ще намерите инструменти и софтуер, които ще помогнат на вашия екип да работи по-продуктивно и ефективно!

Ако търсите цялостно решение, което надхвърля границите на планирането и предлага широка гама от функции за управление на вашите проекти, задачи и екипи, тогава ClickUp е най-добрият избор.