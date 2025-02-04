10-те най-добри алтернативи на Citrix за работа от разстояние през 2025 г.

С нарастващата зависимост на организациите от технологиите, проследяването на всичко става все по-сложно. Необходимостта от поддържане на безпроблемен достъп до инструменти доведе до появата на виртуални десктопи и виртуални приложения, които улесняват бързото внедряване на промени. Това е особено вярно, тъй като компаниите се стремят да поддържат продуктивността и ангажираността на дистанционните работници.

Citrix отдавна е един от лидерите в тази област, но не всяка компания смята, че това е правилният избор. Съставихме този наръчник за организации, които търсят рентабилни алтернативи на Citrix. Ще разгледаме алтернативите и ще обсъдим какво да търсите, когато правите своя избор!

Какво е Citrix и как работи решението за виртуализация?

Citrix е една от най-големите компании, предоставящи виртуални приложения и десктопи. Нейните инструменти позволяват на потребителите да имат достъп до работни ресурси от всяко място, което ги прави едни от най-добрите инструменти за дистанционна работа.

Citrix използва виртуална десктоп инфраструктура (VDI), която хоства десктоп операционна система в облака. С VDI ИТ отделите могат да осигурят сигурен отдалечен достъп до приложения и данни, така че крайните потребители да могат да работят от всяко устройство, без да компрометират сигурността на системата. Този тип инфраструктура понякога се нарича „десктоп като услуга“ (DaaS).

Какво трябва да търсите в алтернативите на Citrix?

Алтернативата на Citrix, която изберете, трябва да има функции, които съответстват или надвишават тези, които предлага Citrix, или да бъде по-рентабилна алтернатива без скрити разходи. Ето някои функции, които трябва да имате предвид при търсенето:

Сигурен отдалечен достъп: Едно от основните предимства на услугите за отдалечен работен плот е сигурен отдалечен достъп, който те осигуряват. Търсете двуфакторна автентификация, криптиране от край до край и редовни актуализации на сигурността.

Гъвкавост при внедряването: Независимо дали искате облачно решение, локална инсталация или комбинация от двете, софтуерът, който изберете, трябва да е достатъчно гъвкав, за да се адаптира към променящите се нужди на вашата организация.

Съвместимост и интеграция: Най-добрата алтернатива на Citrix ще поддържа множество операционни системи, включително Windows десктопи и Linux приложения. В идеалния случай тя трябва да се интегрира и с други инструменти и платформи, които вашата ИТ инфраструктура използва.

Потребителско преживяване: Служителите трябва да имат лесен достъп до своите виртуални приложения и десктопи, без да се налага скъпо и отнемащо време обучение. Изборът на лесно за използване решение, дори и за тези, които не са технически подготвени, гарантира, че те ще могат бързо да се справят с новата система.

Производителност: Слабата производителност намалява продуктивността. Търсете софтуер с високоскоростни връзки и ефективно разпределение на натоварването, за да сте сигурни, че той може да се справи с множество едновременни потребители без спад в производителността.

10-те най-добри алтернативи на Citrix

Ако вашата организация е една от многото, които търсят алтернативи на виртуалните приложения и десктопи на Citrix, списъкът по-долу ще ви помогне да започнете.

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е всеобхватно решение за управление на проекти и задачи с функции, които заменят много от вашите специализирани бизнес приложения, включително Citrix. Например, интеграциите на ClickUp се свързват с над 1000 инструмента, включително някои от най-популярните доставчици на облачни услуги. С тези тясно интегрирани функции ClickUp може да се превърне в централизиран и сигурен център за цялата информация, свързана с дистанционната работа.

Има дори шаблон за план за дистанционна работа на ClickUp, който помага на компаниите да управляват по-ефективно своята среда за дистанционна работа. Вашите служители, независимо къде се намират по света, могат да изтеглят ClickUp за всички основни операционни системи и да работят от всяко устройство, което притежават. С функциите за сътрудничество на ClickUp, няколко потребители могат да работят по един проект по-лесно от всякога.

Най-добрите функции на ClickUp

Служи като централизиран хъб за много задачи, свързани с работата

Предлага сътрудничество в реално време , позволяващо на повече от един потребител едновременно да редактира документи

Придружава се от богата колекция от безплатни шаблони, което позволява на ClickUp да замести други приложения.

Предлага голям набор от интеграции за пренос на данни от други доставчици на облачни услуги.

Ограничения на ClickUp

Няма истинско виртуално десктоп изживяване като Citrix, но това може да не е необходимо за повечето потребители благодарение на инструментите за отдалечена съвместна работа на ClickUp.

Мобилното приложение не разполага с толкова много функции, колкото версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Достъпен за закупуване при всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда и вътрешен гост.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

2. VMware Horizon

Чрез VMware

VMWare е друг водещ доставчик на пазара на софтуер за виртуализация на десктопи. Horizon позволява на потребителите да разгръщат, управляват и мащабират десктопи и приложения в различни облачни инфраструктури. Продуктът е известен със своите силни функции за сигурност. Той гарантира, че корпоративните ресурси са достъпни от всяко устройство, като същевременно осигурява сигурен отдалечен достъп.

Мащабируемостта на Horizon го прави чудесна рентабилна алтернатива за организации от всякакъв размер.

Най-добрите функции на VMware Horizon

Разгърнете виртуални десктопи и приложения за частна работа, хибридна работа или мулти-клауд инфраструктура.

Работете с чувствителни данни без притеснения благодарение на силно фокусираната върху сигурността платформа.

Отключете мащабируемостта и устойчивостта в условията на променящи се условия с гъвкави опции за внедряване.

Насладете се на отлично потребителско изживяване с богати 2D и 3D графики и оптимизирани глас и видео.

Ограничения на VMware Horizon

Някои функции може да изискват специално обучение.

Условията за лицензиране и ценообразуване могат да бъдат сложни при големи нужди.

Цени на VMware Horizon

Apps Standard: 4,67 $/месец на потребител

Apps Universal: 6,00 $/месец на потребител

Standard Plus: 5,79 $/месец на потребител

Enterprise Plus: 10,71 $/месец на потребител

Universal: 12,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за VMware Horizon

G2: 4. 2/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4. 3/5 25 отзива)

3. AnyDesk

Чрез AnyDesk

Този инструмент за отдалечен достъп предлага гъвкавост и възможност за персонализиране. Той работи както с Linux приложения, така и с Windows приложения, така че изборът ви на операционна система не влияе на използваемостта.

Потребителите могат да имат достъп и да контролират настолни компютри, сървъри и други устройства от настолни компютри, смартфони или таблети. Компаниите могат да избират да разгърнат своите публикувани приложения като облачна услуга или като локална инсталация.

Най-добрите функции на AnyDesk

Използвайте виртуалните си среди в облака или от локален сървър

Насладете се на взаимно съвместими и независими от платформата виртуални машини с пълна мобилна поддръжка.

Възползвайте се от изключително гъвкави и персонализирани опции, за да съчетаете потребителското преживяване с брандинга на компанията.

Осигурете сигурността на данните с бърз и сигурен софтуер, известен с това, че осигурява скорост и сигурност при отдалечен достъп.

Ограничения на AnyDesk

В редки случаи връзката се прекъсва без обяснение.

Бавна скорост на връзката при прехвърляне на големи файлове

Цени на AnyDesk

Solo: 14,90 долара

Стандартен: 29,90 $

Разширено: 79,90 долара

Ultimate: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за AnyDesk

G2: 4,5/5 (над 950 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 отзива)

4. V2 Cloud

Чрез V2 Cloud

V2 Cloud е доставчик на виртуални Windows десктопи, хоствани в облака. Той поставя силен акцент върху простотата и рентабилността и предлага виртуална облачна десктоп услуга, която е едновременно бърза и мащабируема. Центрове за данни по целия свят осигуряват на потребители от различни места бърз достъп до облачни компютри. Допълнителните функции включват сигурен отдалечен достъп, ежедневни резервни копия и 24/7 мониторинг.

Най-добрите функции на V2 Cloud

Простата настройка изисква по-малко от 10 кликвания, за да се разгърне виртуален десктоп.

Гамата от решения обхваща всички – от независими софтуерни доставчици до доставчици на управлявани услуги.

Глобалните центрове за данни означават бърз достъп за всеки от всяка точка на света.

Напълно интегрираната услуга предлага цялостно и богато на функции решение за виртуален десктоп за организации от всякакъв размер и ниво на квалификация.

Ограничения на V2 Cloud

Има леко забавяне при писане и превъртане

Софтуерът понякога излиза от профилите на някои потребители без причина.

Цени на V2 Cloud

Основен: Започва от 40 $/месец

Бизнес: Започва от 60 $/месец

Оценки и рецензии на V2 Cloud

G2: 4,8/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,7/5 (19 отзива)

5. TeamViewer Remote

Чрез TeamViewer

Компании от цял свят признават това решение за отдалечен достъп, контрол и поддръжка с междуплатформена съвместимост. Потребителите могат да се свързват с отдалечена машина в TeamViewer от различни устройства и операционни системи.

Функциите за сигурност, като двуфакторна автентификация, осигуряват сигурност на отдалечените връзки, а оптимизираният код се фокусира върху висока производителност. TeamViewer използва глобална мрежа, така че всеки да има достъп до бързи скорости на трансфер и висококачествени визуализации за по-приятно преживяване при отдалечена работа.

Най-добрите функции на TeamViewer Remote

Наскоро актуализираната платформа позволява по-бързо въвеждане и подобрен процес на свързване.

Надеждни функции за сигурност защитават чувствителните данни от потенциални нарушители

Кросплатформената функционалност обхваща широка гама от мобилни устройства, операционни системи и вградени устройства.

Глобалната мрежа на TeamViewer осигурява скорост и надеждност на потребителите по целия свят.

Ограничения на TeamViewer Remote

Някои потребители съобщават за периодични проблеми с връзката или прекъснати сесии.

Лицензирането може да бъде скъпо за търговска употреба.

Цени на TeamViewer Remote

Дистанционен достъп: 24,90 $/месец

Бизнес: 50,90 $/месец

Премиум: 112,90 $/месец

Корпоративно: 229,90 $/месец

Оценки и рецензии за TeamViewer Remote

G2: 4. 4/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 11 000 рецензии)

6. Amazon WorkSpaces

Чрез Amazon WorkSpaces

Това напълно управлявано решение за виртуален десктоп е подходящо както за хибридни, така и за отдалечени работници. С подкрепата на Amazon, един от гигантите в облачния компютинг, Workspaces предлага разнообразна гама от решения, които гарантират, че всяка организация може да намери такова, което отговаря на нейните нужди.

Подобно на много други продукти на Amazon Web Services, WorkSpaces използва рентабилен ценови модел, при който организациите плащат само за това, което използват, и няма скрити такси. Надежната, високопроизводителна и глобално разпределена инфраструктура повишава производителността на дистанционната работа и намалява разходите.

Най-добрите функции на Amazon WorkSpaces

Напълно управляваните виртуални десктопи предоставят на вашата организация всеобхватна и напълно постоянна услуга.

Фиксираните цени и липсата на предварителни разходи правят WorkSpaces рентабилно решение.

Решенията от серията Tailored WorkSpaces отговарят на нуждите на различни типове работници.

Лесната интеграция с други AWS услуги разширява функционалността без особени усилия.

Ограничения на Amazon WorkSpaces

Интеграцията с услуги, които не са от AWS, може да бъде предизвикателство.

Някои клиенти намират ценовата структура за объркваща.

Цени на Amazon WorkSpaces

Цената зависи от използваните ресурси.

Оценки и рецензии за Amazon WorkSpaces

G2: 4. 1/5 (97 отзива)

Capterra: 4,2/5 (29 отзива)

7. Nutanix Cloud Infrastructure (NCI)

Чрез Nutanix

NCI предлага основа за хибридни облачни решения. Целта му е да предоставя приложения и данни в всякакъв мащаб, на всеки облак. Той се фокусира предимно върху съвременни бизнес решения.

Като такава, NCI има за цел да опрости доставката, внедряването и управлението на ИТ услуги. Адаптивният характер на платформата помага на организациите бързо да внедряват, мащабират и свързват публични облаци, което я прави чудесна алтернатива на традиционната ИТ инфраструктура.

Най-добрите функции на Nutanix Cloud Infrastructure

Отговорете на нуждите на вашата организация с ИТ услуги, базирани на съвременни облачни технологии.

Концентрирайте ресурсите върху дейности с висока стойност, за да намалите разходите и да ограничите разрастването на технологиите.

Насладете се на защита срещу хардуерни повреди, бедствия и хакери с гаранция за надеждност.

Високата адаптивност на инфраструктурата гарантира, че тя се мащабира добре с вашата организация.

Ограничения на Nutanix Cloud Infrastructure

Началната крива на обучение може да бъде много стръмна.

Лицензирането и ценообразуването могат да бъдат сложни при по-големи внедрявания.

Цени на Nutanix Cloud Infrastructure

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Nutanix Cloud Infrastructure

G2: 4,6/5 (над 250 рецензии)

8. Workspot

Чрез Workspot

Workspot е платформа за виртуални десктопи (VDI), базирана в облака, предназначена да предоставя виртуални десктопи и приложения на потребители, работещи отвсякъде. Тя предлага на организациите централизирана точка за управление на приложения от различни доставчици на облачни услуги, като Azure, Amazon Web Services и Google Cloud. С вградената си бизнес интелигентност Workspot осигурява разрешаване на проблеми в реално време и оптимизиране на производителността за по-голяма надеждност.

Компанията има за цел да предостави рентабилна, но високопроизводителна платформа, което я прави атрактивно решение за виртуален десктоп.

Най-добрите функции на Workspot

Всички решения са изцяло изградени върху публична облачна инфраструктура от водещите световни доставчици.

Настройката и внедряването на виртуални десктопи е бързо и лесно, така че са необходими по-малко опит и време.

Платформата позволява лесно мащабиране на виртуалните машини в зависимост от нуждите.

Данните остават в облака, което минимизира риска от нарушаване на сигурността им.

Ограничения на Workspot

Възможни ограничения при персонализирането и индивидуализирането

Интеграцията с неподдържани платформи или услуги може да бъде предизвикателство.

Цени на Workspot

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Workspot

G2: 4,8/5 (19 отзива)

Capterra: 4,7/5 (13 отзива)

9. Parallels RAS

Чрез Parallels

Parallels е друго голямо име в областта на виртуализацията. Неговото RAS предложение предоставя VDI решения, които свързват локалните и облачните разгръщания. Продуктът предлага безпроблемно преживяване с универсален достъп, позволяващ на потребителите да го използват от всяко устройство.

Функциите за сигурност включват многофакторна автентификация за защита и сигурност на вашите данни. RAS предлага гъвкави решения за внедряване, които отговарят на различни нужди.

Най-добрите функции на Parallels RAS

Поддържа локални, хибридни и облачни разгръщания, включително Microsoft Azure и Amazon Web Services.

Позволява на потребителите да доставят приложения на всяко устройство, навсякъде, без да се налага да използват целия десктоп.

Достатъчно гъвкав, за да работи с RDS, VDI и решения за десктоп като услуга

Предлага уеб-базиран портал, чрез който потребителите могат да имат достъп до своите приложения и работни плотове.

Ограничения на Parallels RAS

Интерфейсът не е толкова интуитивен, колкото този на някои от конкурентите му.

Лицензирането може да бъде сложно за някои случаи на употреба.

Цени на Parallels RAS

120 $/година

Оценки и рецензии за Parallels RAS

G2: 4,2/5 (67 отзива)

Capterra: 5/5 (1 рецензия)

10. Cameyo

Чрез Cameyo

Тази сигурна платформа за доставка на приложения предлага на организациите цифрово работно пространство в облака. Можете да доставяте критичните приложения на вашата компания на всяко устройство чрез раздела на уеб браузъра, което позволява да работят на всяка платформа.

Облачната VDI платформа намалява разходите и сложността на VDI. Благодарение на своя Zero Trust модел за сигурност, виртуалното приложение на Cameyo работи без VPN или отворени портове на защитната стена, което значително улеснява настройката. Простото лицензиране предлага опции както за малки организации, така и за по-големи компании.

Най-добрите функции на Cameyo

Използвайте функцията за виртуализация на приложения, за да превърнете Windows приложенията в уеб приложения.

Достъп до приложения от всяко устройство чрез браузър без VPN

Хоствайте софтуера във всякаква среда, включително в публичен облак, частен облак или на място.

Възползвайте се от допълнителни функции, като HTTPS, еднократно влизане и вградени контроли за достъп на базата на роли.

Ограничения на Cameyo

Някои потребители са имали проблеми със съвместимостта на приложенията.

Не е толкова богат на функции като Citrix и много други алтернативи на Citrix

Цени на Cameyo

Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Cameyo

G2: 4,8/5 (30 отзива)

Capterra: 4,9/5 (14 отзива)

Подобрете вашата среда за работа от разстояние с ClickUp

Има много алтернативи на Citrix, някои от които ви позволяват да управлявате съществуващия си технологичен стек дистанционно от сървър, хостван в облака или на място. Но малцина от тези конкуренти на Citrix наистина заместват приложението на Citrix, като същевременно позволяват по-ефективна и продуктивна дистанционна работа и сътрудничество.

ClickUp прави всичко това и още много други неща. С ClickUp можете да замените много от продуктите си за работа от разстояние с едно цялостно решение, което се фокусира върху управлението на проекти и сътрудничеството. Опитайте ClickUp още днес и започнете да разглеждате безплатно неговите разширени функции!