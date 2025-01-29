10 най-добри алтернативи на GitBook за техническа документация през 2025 г.

Ако смятате, че вашият екип може да напълни цяла библиотека с всичко, което знае за вашата компания и нейните продукти, вероятно е защото наистина може. ?

Колкото по-скоро пренесете знанията от главите на хората на хартия, толкова по-добре ще бъде за вашата компания. Документирането на трудно спечелените знания на вашия екип улеснява въвеждането на нови служители, споделянето на информация между отделите и запознаването на клиентите с новите функции на продуктите.

Но истинска библиотека вероятно не е решението. Вместо това ви е необходима цифрова база от знания (или уики), до която вашият екип или клиенти да имат достъп отвсякъде. GitBook е една от най-популярните софтуерни програми за бази от знания, но ако вашият екип не се занимава с разработване на SaaS продукти или не можете да си позволите цените на GitBook, тя може да не е подходяща за вас.

Открийте 10-те най-добри алтернативи на GitBook за екипи от всякакъв тип и започнете да изграждате собствената уики на вашата компания.

Какво е GitBook? Как работи?

GitBook е инструмент за база от знания, който помага на техническите екипи да създават документация. Неговите функции са създадени с мисъл за разработчиците и дизайнерите на SaaS продукти, но можете да го използвате и за други видове онлайн документация.

Можете да използвате GitBook за създаване на вътрешна и външна документация – независимо дали публикувате продуктова документация за вашите клиенти или очертавате база от знания за термините и процесите във вашата компания.

GitBook е достатъчно гъвкав, за да позволи на разработчиците да кодират документацията по свой начин – с опции за редактиране в Markdown или WYSIWYG. Но той предлага и шаблони и редактор с функция „плъзгане и пускане” за не-програмистите във вашия екип. Можете да маркирате колегите си за по-добра съвместна работа и да групирате страници за по-добра организация.

Как да изберете най-добрата алтернатива на GitBook

Най-добрата алтернатива на GitBook за вашия екип ще зависи от нуждите и бюджета на вашата компания. Ето няколко неща, които трябва да имате предвид, докато преценявате различните варианти:

Кои екипи ще я използват? Ако сте компания за SaaS продукти, може би ще ви е необходима платформа за документация, която е по-фокусирана върху инженерите и предлага много опции за персонализиране на базата на код. Ако вашите маркетингови и HR отдели ще бъдат сред основните потребители, ще ви е необходима платформа, която предлага форматиране без код.

Кой се нуждае от достъп? Някои платформи са само за вътрешна употреба (за вашия екип). Други предлагат само публични бази от знания (за вашите клиенти). А трети предлагат и двете. Много от тях имат и разширени настройки за разрешения, така че можете да изберете кой може да редактира кои документи, което е съществена функция за по-големи екипи.

Как искате да търсите информация? Ако вашата база от знания ще бъде изключително голяма, може да ви е от полза да имате AI асистент, който да търси в базата данни за вас. Но можете да намерите и програми с ленти за търсене, а други ви позволяват да ги организирате като книги с референтни страници и съдържание.

10 най-добри алтернативи на GitBook

Пригответе се да откриете следващата си любима алтернатива на GitBook. Тези 10 опции предлагат всичко необходимо. Ще намерите софтуер, вариращ от „всеки може да го направи“ до „необходими познания по програмиране“. Включили сме платформи, които се фокусират върху бази от знания за клиенти, вътрешни бази от знания или и двете. Така че със сигурност ще намерите програма, която отговаря на вашите нужди от знания.

Вграждане на страница в страница в ClickUp Docs

Ако документирате вътрешни процеси, тогава се нуждаете от приложение, което е толкова бързо, колкото и вашият екип. ClickUp позволява на всички да работят заедно по-бързо, независимо къде се намират по света. ?

Няколко членове на екипа могат да редактират един и същ документ едновременно, а вие можете да добавяте етикети и коментари, за да задавате въпроси за пропуски в знанията и да получавате бързи отговори.

Това е идеалното приложение за създаване на фирмени уикита и документиране на продуктови характеристики, отдели и индивидуални роли. Всички, от инженерите и оперативния екип до отдела по човешки ресурси, получават точно това, от което се нуждаят, от едно приложение.

ClickUp е рецепта за по-добра комуникация, сътрудничество и споделяне на знания. Така че, вашият екип може да се заема с готвенето! ?‍?

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Docs са лесни за персонализиране, така че можете да добавяте заглавия, таблици, банери, етикети, коментари, отметки, изображения, видеоклипове и връзки към външни източници или други документи във вашата база от знания.

ClickUp AI ви позволява бързо да форматирате, пишете, обобщавате и редактирате съдържание, така че документирането да не отнема цял ден.

Шаблоните на ClickUp ви дават възможност да започнете да създавате уикита , SOP, продуктова документация, бази от знания за човешките ресурси и други, без да се налага да губите време за настройки.

Инструментите за сътрудничество позволяват на няколко членове на екипа да работят едновременно върху един документ, да добавят задачи за действие или да преобразуват текст в задачи.

Функциите за търсене ви помагат да намерите информация в документите или в базата от знания.

Настройките за поверителност, контролите за редактиране и разрешенията ви позволяват да контролирате кой може да редактира и преглежда всеки документ.

Ограничения на ClickUp

За първоначалните потребители може да има период на обучение.

Не всички функции в уеб приложението са достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (8795+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (3805+ отзива)

2. Confluence

чрез Confluence

Част от екосистемата на Atlassian – заедно с Jira и Trello – Confluence е инструмент за управление на знания и сътрудничество. Той е проектиран да улеснява по-добрата вътрешна комуникация, така че целият ви екип да е на една вълна. ?

И понякога имаме предвид буквално. С функциите за съвместно редактиране членовете на вашия екип могат да създават споделени документи и да работят по тях заедно в реално време, без да се намират в една и съща стая по едно и също време. Това е добър инструмент за обсъждане на нови проекти и документиране на вътрешни процеси, особено ако вашият екип вече използва Jira.

Най-добрите функции на Confluence

Контролът на версиите ви позволява да проследявате промените и да се връщате към по-стари версии на документите.

Вложеното съдържание улеснява поддържането на организация

Интеграциите с инструменти за създаване на съдържание с изкуствен интелект , като ChatGPT, Copywriter и Wordsmith, ви помагат да създавате, обобщавате или редактирате съдържание бързо.

Разрешенията за съдържание ви позволяват да зададете кой може да вижда и кой може да редактира всяка страница от документа.

Ограничения на Confluence

Някои потребители казват, че е трудно да се управляват настройките за разрешенията.

Други споделят, че организирането на документите може да бъде трудно и че функцията за търсене не винаги намира документа, който търсите.

Цени на Confluence

Безплатно

Стандартен: 5,75 $/месец на потребител

Премиум: 11 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Confluence

G2: 4. 1/5 (3665+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (3090+ отзива)

3. Tettra

чрез Tettra

Мениджъри и екипи по човешки ресурси, радвайте се! Tettra е платформа за споделяне на знания, създадена специално за вътрешни екипи, и може да ви спести необходимостта да отговаряте на едни и същи въпроси отново и отново.

Това не е само самообслужваща база от знания (където членовете на екипа трябва да намират сами отговорите), а платформа, която екипът ви може да използва и за задаване на интерактивни въпроси. След това те могат да получат отговори от експерт или от приятелски настроен AI чатбот. ?

Най-добрите функции на Tettra

Kai, вграден AI инструмент , позволява на членовете на вашия екип да задават въпроси на чатбот, който след това търси в базата ви от знания и предоставя отговора.

Разделът с въпроси и отговори показва на вашия екип най-често задаваните въпроси и отговорите им.

Интеграциите със Slack и Microsoft Teams ви позволяват да предоставяте отговори от Tettra с няколко кликвания.

Knowledge Experts ви позволява да посочите най-подходящия човек във вашата организация, който да отговаря на въпроси по различни теми.

Ограничения на Tettra

Въпреки че има безплатен пробен период, няма безплатен план, което може да направи тази програма недостъпна за компании с ограничен бюджет.

Някои потребители смятат, че опциите за форматиране и персонализиране са ограничени.

Цени на Tettra

Basic: 4 $/месец на потребител

Мащабиране: 8 $/месец на потребител

Професионална версия: 12 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Tettra

G2: 4. 6/5 (85+ отзива)

Capterra: 4. 1/5 (9+ отзива)

4. Docusaurus

чрез Docusaurus

Ако сте продуктов инженер, който обича симпатични лога, тогава тази платформа за документация и нейният квадратен динозавър може да са точно за вас. Ако обаче нямате опит в програмирането, е време да се разделите с този динозавър. ?

Този генератор на статични сайтове с отворен код е създаден с мисъл за разработчиците и е най-подходящ за създаване на техническа документация за продукти. Той ви позволява бързо да създадете самостоятелно хостван статичен уебсайт, за да обясните функциите на вашия продукт на вашата общност.

Бонус: Разгледайте 10 безплатни шаблона за техническа документация

Най-добрите функции на Docusaurus

Напишете документите си с MDX, а Docusaurus автоматично ще ги конвертира в HTML.

Пускайте различни версии на документацията си, за да съответстват на версията на вашия продукт.

Превеждайте документите си с git, Crowdin или друг мениджър за преводи.

Персонализирайте оформлението си с интерактивни React компоненти.

Ограничения на Docusaurus

Това приложение изисква умения за кодиране и по-напреднала ИТ инфраструктура.

Ще трябва да осигурите собствен хостинг и да управлявате самостоятелно сигурността на данните си.

Цени на Docusaurus

Безплатно

Оценки и рецензии за Docusaurus

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

5. Прочетете документацията

чрез Read the Docs

Read the Docs е лесна за ползване платформа – стига всички потребители да са програмисти, идеално е да са програмисти, които работят с Python. ?

Този софтуер за документация използва подход „документи като код“, който позволява на вашите разработчици да документират процесите, без да променят работния си поток. И можете да разпространявате документацията на вашия продукт сред потребителите с всяко сливане – без да са необходими допълнителни стъпки.

Това е добър инструмент за SaaS компании, които се интересуват главно от споделяне на знания с потребителите и разработчиците си.

Прочетете най-добрите функции на Docs

Интегрирайте я с всеки инструмент за документация, включително Sphynx, MkDocs и Jupyter Book.

Използвайте синтаксиса reStructuredText или Markdown, за да създадете вашите документи.

Търсете документи от таблото си или използвайте API за търсене, за да предложите на потребителите си мощни функции за търсене.

Прегледайте заявките за изтегляне, преди да ги стартирате.

Ограничения на Read the Docs

Read the Docs е инструмент, базиран на Python, и макар да не е необходимо да знаете Python, за да използвате платформата, тя все пак може да не е идеалният инструмент за JavaScript или PHP разработчици, които искат да я персонализират сами.

Няма опции за добавяне на MDX или React компоненти.

Цени на Read the Docs

Общност: Безплатно

Златно членство: 5 $/месец

Бизнес базов план: 50 $/месец

Бизнес план за напреднали: 150 $/месец

Бизнес Pro план: 250 $/месец

Прочетете оценките и рецензиите в Docs

G2: 5/5 (1+ рецензии)

Capterra: Няма налични отзиви

6. Archbee

чрез Archbee

С фокус върху техническите екипи, тази платформа за документация е идеална за създаване на ръководства за потребители, ръководства за разработчици или продуктова документация. Но можете да я използвате и за документиране на вътрешни процеси и SOP.

Вашите екипи ще могат да управляват по-добре времето си с база от знания, която им дава възможност да намерят отговори на своите въпроси. А вашите клиенти ще могат по-лесно да се запознаят с вашия продукт, като имат обяснения за функциите му на една ръка разстояние. ?

Най-добрите функции на Archbee

Инструментите за сътрудничество позволяват на няколко членове на екипа да работят едновременно върху един и същ документ.

Функциите за контрол на версиите ви позволяват да проследявате промените или да се върнете към по-стара версия, подобно на Google Docs.

Можете да вмъкнете фрагменти от съдържанието на различни места, докато редактирате съдържанието от едно място.

Контекстуалният джаджа за документация добавя интерактивна помощ в продукта, за да обясни функциите, когато потребителите ви се сблъскат с тях.

Ограничения на Archbee

Мнозина потребители съобщават, че тази програма може да има бъгове, което може да повлияе на възможността ви да използвате някои от нейните функции.

Други биха искали да има повече опции за персонализиране на шрифтовете и форматирането.

Цени на Archbee

Starter: Безплатно

Растящ: 40 $/месец

Мащабиране: 80 $/месец

Enterprise: 400 $/месец

Оценки и рецензии за Archbee

G2: 4,5/5 (105+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 20 рецензии)

7. BookStack

чрез BookStack

BookStack е друг проект с отворен код, създаден с оглед на простотата, с WYSIWYG потребителски интерфейс. Тази простота означава, че всеки от вашия екип ще знае какво гледа. ?

Това е нашият любим софтуер с отворен код за база от знания за хора, които не са технически подготвени, поради лекотата на използване. Всеки, от HR до проектния мениджмънт, от обслужването на клиенти до маркетинга и операциите, може да се включи и да започне да го използва.

Най-добрите функции на BookStack

Ясната йерархия на управление на съдържанието ви помага да организирате базата си от знания в книги, глави и страници.

Функцията за търсене ви позволява да намирате съдържание в една от вашите книги или във всички тях, а можете да поддържате връзката между съдържанието чрез взаимни препратки.

Можете да редактирате съдържанието си в Markdown или обикновен текст.

Интеграциите с платформи за удостоверяване, като Okta, SAML2 и LDAP, гарантират сигурността на вашето съдържание.

Ограничения на BookStack

Някои потребители съобщават, че опциите за визуална персонализация са ограничени.

Други смятат, че процесът на качване на файлове е труден, защото понякога може да ви отклони от страницата, върху която работите.

Цени на BookStack

Безплатно

Оценки и рецензии за BookStack

G2: Н/Д

Capterra: 5/5 (2+ рецензии)

8. Notion

чрез Notion

Notion е един от най-популярните софтуерни инструменти за уики, появили се през последните 10 години, и се отличава с изчистен вид и много свободно пространство. Въпреки че изглежда прост, той разполага с усъвършенствани функции, които ви предлагат много възможности за персонализиране.

Ако се страхувате от празната страница, можете да използвате шаблон, за да започнете. А ако искате да добавите „забавление“ към основните знания, Notion ви позволява да добавяте меми и емотикони. ?

За повече информация, вижте това подробно сравнение между Notion и Confluence, една от другите популярни алтернативи на GitBook в този списък.

Най-добрите функции на Notion

Документите са силно персонализирани, което ви позволява да добавяте съдържание, заглавия, текст, точки, превключватели, таблици, изображения, видеоклипове, фрагменти от код, математически уравнения и др.

Проектите ви позволяват да организирате задачите си с изглед Kanban или изглед на времевата линия.

Инструментите за сътрудничество в реално време позволяват на няколко членове на екипа да редактират документи едновременно или да си поставят етикети с въпроси и коментари.

AI инструментите за писане могат да обобщят съдържанието ви, да идентифицират ключовите моменти или да редактират текста ви.

Интеграциите улесняват свързването със Slack, Jira, GitHub, GitLab, Zapier и други.

Ограничения на Notion

Няколко потребители съобщават, че мобилното приложение се зарежда по-бавно от уеб приложението.

Тъй като Notion предлага много опции за персонализиране, някои нови потребители намират за трудно да започнат да го използват.

Цени на Notion

Безплатни

Плюс: 8 $/месец на потребител

Бизнес: 15 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (4795+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1860 отзива)

9. Jekyll

чрез Jekyll

Тази безплатна платформа с отворен код е създадена от основателя на GitHub, така че GitBook и Jekyll имат едни и същи родители. ?‍?‍?

Но докато GitBook е специално проектиран като инструмент за документация за екипите на SaaS продукти, Jekyll е проектиран първоначално за създаване на блогове.

Като генератор на статични сайтове обаче, той работи също толкова добре за споделяне на знания, колкото и за публикации в блогове. Освен това можете да получите безплатен хостинг на GitHub Pages, заедно с персонализирано домейн име.

Най-добрите функции на Jekyll

Създайте своя сайт, използвайки синтаксиса на Markdown, Liquid, HTML или CSS.

Импортирайте съдържанието си автоматично от различни платформи, включително Behance, Drupal, CSV, WordPress, Joomla, Mephisto, RSS и други.

Ограничения на Jekyll

Шаблоните не съдържат вграден персонализиран код, така че възможностите ви за персонализиране са ограничени, освен ако не сте готови да създадете свой собствен вариант.

Когато добавяте изображения или видео файлове, няма вградена поддръжка, която да ви помогне да намалите размера на файловете или да ги презаредите на живо.

Цени

Безплатно

Оценки и рецензии

G2: Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Document360

чрез Document360

Ако идеята да документирате всичките си процеси ви кара да се чувствате объркани, Document360 е тук с лесен за ползване интерфейс, който ще ви помогне да запазите яснота. ?‍?

Този универсален софтуер за управление на знания работи за техническа документация, продуктова документация и вътрешна документация на процесите, така че можете да следите всичко – от назначаването на нови служители до често задаваните въпроси на клиентите.

Документите ви се показват на уебсайт, така че вашите клиенти или членове на екипа могат да имат достъп до тях отвсякъде. Вие решавате дали искате те да бъдат публични или частни – защото знанието е ваше и вие решавате какво да споделяте.

Най-добрите функции на Document360

Вътрешният портал за база от знания позволява на вашия екип да създава съдържание с лесни за ползване функции за управление и преглед на съдържанието.

Външният уебсайт с база от знания показва вашите документи в публична база данни за поддръжка на клиенти или в частна база данни за членовете на екипа.

Knowledge Base Assistant ви позволява да вградите джаджа във вашия уебсайт или продукт, така че потребителите да могат да търсят отговори по всяко време.

Интеграциите свързват вашата база от знания с любимите ви приложения, като Zendesk, Intercom, Google Analytics, Crowdin, Disqus и други.

Ограничения на Document360

Тази програма не позволява едновременно редактиране, което може да затрудни сътрудничеството в екипа.

За да настроите дизайна и оформлението, ще трябва да използвате персонализирано кодиране.

Цени на Document360

Безплатно

Стандартен: 149 $/месец за проект

Професионална версия: 299 $/месец за проект

Бизнес: 399 $/месец за проект

Enterprise: 599 $/месец за проект

Оценки и рецензии за Document360

G2: 4,7/5 (365+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (185+ отзива)

Сбогом, GitBook

Знанието е сила. ?

И сега, когато знаете кои са най-добрите алтернативи на GitBook, сте готови да изберете мощна платформа за споделяне на знания за вашия екип.

Когато създавате вътрешна база от знания, ClickUp е една от най-подходящите за сътрудничество и лесни за ползване платформи. Не се изискват познания по програмиране, а можете да маркирате членове на екипа, да работите едновременно и да свързвате документи със задачи в таблата за управление на проекти.

И тъй като можете да започнете да ги използвате безплатно, можете да документирате знанията на вашата компания незабавно. Опитайте ClickUp, за да изведете знанията на вашия екип на следващото ниво.