10 безплатни шаблона за директории, за да поддържате реда

Шаблоните за директории могат да бъдат спасителни за заетите мениджъри и ръководители. Независимо дали се нуждаете от шаблон, който да ви помогне да организирате документи, изображения, връзки, хора, компании или нещо друго, ние сме ви подготвили всичко необходимо!

В тази статия ще ви покажем 10 шаблона за директории, за да ви дадем представа как могат да се използват и да ви помогнем да изберете най-подходящия за вашите нужди.

Какво е шаблон за директория?

Шаблонът за директория е предварително създаден документ или уебсайт, който може да се използва за създаване на директория с хора, фирми, документи, медии и други. Обикновено те включват полета за име, контактна информация и други relevante данни за всеки запис.

Въпреки че директориите обикновено не включват автоматизация и проследяване на задачи, те могат да бъдат добра алтернатива на CRM за мениджъри и други служители, които търсят прости решения. В много случаи можете да интегрирате директориите си в CRM или софтуер за управление на проекти.

Шаблоните за директории могат да бъдат създадени, за да отговорят на различни нужди, като например:

Директории на документи

Фотогалерии

Директории на служителите

Директории за членство

Директории на доставчици

Директории за различни отрасли

Директории за събития

Директории с продукти

Уебсайт директории

Предимства на шаблона за директория

Шаблоните за директории спестяват време и усилия, като предоставят предварително форматиран документ или софтуер, който можете да персонализирате според нуждите си. Те също така помагат да се гарантира, че създадените от вас директории са последователни и лесни за използване.

Ето някои от предимствата на използването на шаблон за директория:

Спестете време и усилия, като използвате предварително форматиран документ или уебсайт, който можете да персонализирате според нуждите си.

Дръжте всички в течение с документи, които са винаги актуални и актуализирани.

Осигурете последователност, за да бъдат записите добре организирани и да имате бърз достъп до тях.

Повишете точността на вашите записи, като осигурите стандартен формат за въвеждане и съхранение на данни.

Оптимизирайте достъпа до вашите вътрешни документи и медии, като се уверите, че най-новите актуализации и документи са достъпни за всички.

Позволете си възможността да разширявате бизнеса си с добавяне, редактиране или промяна на полета и функции с течение на времето.

Намалете риска от загуба на данни

Ако искате да създадете директории за вашата организация, шаблоните са отличен и лесен начин да ги създадете по-ефективно и точно, така че да можете да ги извличате и коригирате с течение на времето.

10 шаблона за директории, за да поддържате реда

Ето 10 безплатни шаблона за директории, които могат да ви помогнат да поддържате организация и продуктивност.

1. Шаблон за директория ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за директория ClickUp

Шаблонът за директория на ClickUp е предварително форматиран списък, който ви помага да организирате документите на екипа си по информация за служителите.

Шаблонът е най-подходящ за фирми от всякакъв размер, които трябва да следят документите на своите служители. Той е добър избор и за хора, които искат да създадат лична директория с документи.

Те включват персонализирани статуси, изгледи и полета, които ви позволяват да правите неща като:

Следете важните документи

Запазете важната информация и визуализирайте данните

Лесен достъп до информация в организирана директория

Проследявайте времето, етикетите, зависимостите и имейлите

Добавяйте, актуализирайте и преглеждайте документи

Проследявайте задачите с инструменти за управление на проекти

Шаблонът за директория на ClickUp е подходящ за фирми от всякакъв размер, които се нуждаят от организирана директория с документи.

Ако се нуждаете от повече функции за съхранение на допълнителни типове данни, като например целеви страници, можете да обмислите създаването на директория за вашите данни, като използвате шаблон за база данни.

2. Шаблон за фотодиректория ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за фотодиректория на ClickUp

Шаблонът за фотодиректория на ClickUp е предварително създадена бяла дъска, която ви помага да организирате и управлявате снимките на вашия екип. Той включва статуси, полета и изгледи, които ви помагат да проследявате, категоризирате и визуализирате снимките на вашия екип.

Шаблонът включва и следните предимства:

Лесно организирайте снимките в категории и папки

Намерете моментално снимка, като търсите по ключови думи и етикети.

Следете кой е качил всяка снимка и кога

Подобрете проследяването на екипа с реакции към коментари, множество изпълнители и важност.

Шаблонът за фотодиректория е най-подходящ за фирми и отдели от всякакъв размер, които трябва да следят снимките на своите екипи.

3. Шаблон за директория на служителите на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за директория на служителите на ClickUp

Шаблонът за директория на служителите на ClickUp е предварително създаден списък, който ви помага да създадете централно място за цялата информация за служителите.

Този шаблон за директория на служителите е най-подходящ за фирми от всякакъв размер, които имат нужда да следят информацията за своите служители. Той е добър избор и за хора, които искат да създадат лична директория на своите служители.

Търсите отлично решение, с което да подобрите работата на вашия отдел по човешки ресурси? Шаблонът за човешки ресурси на ClickUp може да ви помогне да създадете персонализирана система за вашия HR екип. Той улеснява значително управлението на набирането на персонал, развитието на таланти, управлението на служителите и въвеждането в работата.

4. Шаблон за бизнес директория на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бизнес директория на ClickUp

Когато трябва да създадете списък с доставчици, директория с партньори или друг вид директория с контакти, шаблонът за бизнес директория на ClickUp ви помага да опростите и организирате процеса.

Шаблонът включва полета за проследяване на контактна информация, като имейл адреси и телефонни номера. Освен това получавате изгледи, които улесняват намирането на контакти по име, компания, отрасъл или местоположение.

Шаблонът за бизнес директория ви помага да създадете база данни, която ви позволява да:

Лесно съхранявайте и преглеждайте контактната информация на едно централизирано място.

Подобрете комуникацията с доставчици и партньори, като им предоставите бърз и лесен достъп до контактните данни.

Улеснете развитието на нови бизнес възможности, като предоставите централно хранилище за потенциални клиенти и партньори.

В тази връзка може да обмислите и използването на софтуер за организационна диаграма или Excel таблица за организационна диаграма.

Ако търсите идеалния шаблон за списък с доставчици, директория с клиенти или вътрешен списък с контакти, шаблонът за бизнес директория на ClickUp е отличен избор!

5. Шаблон за директория на членовете на ClickUp с фотографии

Изтеглете този шаблон Шаблон за директория на членовете на ClickUp с фотографии

Искали ли сте някога да е по-лесно да създадете интерактивна директория с фотографии на членовете? Сега това е възможно! С шаблона „Директория на членовете с фотографии“ на ClickUp не се нуждаете от технически познания, за да създадете красива и организирана директория на членовете.

Потребителските полета ви предоставят седем опции за атрибути, включително имена, телефонни номера, имейли, контакти за спешни случаи и адреси.

Различните изгледи на ClickUp ви позволяват да намирате и сортирате хора по тип членство, форма на членство, процес на членство, начална дата на членство и друга важна информация.

Използването на този шаблон ще ви помогне да създадете директория на членовете, която предоставя всичко необходимо: отлична видимост, подобрено сътрудничество, по-добри възможности за работа в мрежа и бърз достъп до идентификационните данни и контактната информация на членовете.

Ако имате нужда да следите членовете, шаблонът „Директория на членовете на ClickUp с фотографии“ е точно това, което търсите!

Изтеглете този шаблон Шаблон за списък с контакти на компанията ClickUp

Ако имате нужда да създадете списък с бизнес контакти, шаблонът за списък с фирмени контакти на ClickUp е тук, за да ви помогне да го направите правилно.

Този шаблон е предварително създаден списък, който ви помага да съхранявате контактите си на едно място.

Те включват персонализирани полета за проследяване на информация за контактите, като име, имейл адрес, телефонен номер и длъжност. Освен това получавате персонализирани изгледи (например по отдел, трудов статус или начална дата), които ви помагат да намирате контактите по-бързо.

Опростете процеса на добавяне на нови контакти към списъка си с шаблона „Списък с контакти на компанията“.

Това е отличен шаблон за хора, които искат да следят лични или фирмени колеги, независимо дали за себе си, малък бизнес или организация на ниво предприятие.

7. Шаблон за профили на служители в ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за профили на служители в ClickUp

Поддържайте информацията за профилите на служителите организирана и лесно достъпна с шаблона за профили на служители на ClickUp.

Този шаблон ви помага да следите контактната информация, длъжностите и друга важна информация за вашите служители.

Можете да преглеждате профили по отдел, календар или задача и да персонализирате всяко едно от седемте полета.

Този шаблон за профили на служители от ClickUp прави съхранението, редактирането и достъпа до информацията за профилите на вашите служители бърз и лесен процес!

8. Excel таблица с директория на служителите от Spreadsheet.com

Справочникът за служителите се използва за съхранение на информация за персонала на едно място, достъпна за цялата организация.

Excel Employee Directory Spreadsheet от Spreadsheet.com е шаблон за електронна таблица, който проследява и управлява данни за служителите, като имена, длъжности, контактна информация, умения, текущи проекти и много други.

Шаблонът е лесен за използване и модифициране, така че можете да го адаптирате според вашите специфични нужди.

Разгледайте списъка с шаблони за офис директории на Template.net.

Ако търсите супер проста алтернатива на онлайн директориите, може да ви хареса шаблона за директория на служителите и формуляр за списък с контакти на Word от Template.net.

Този шаблон е достъпен във формати MS Word, Google Docs и Apple Pages.

Справката ви позволява да въведете вашето име и контактна информация в заглавието в горната част на страницата. След това просто въведете следната информация в полетата на справката:

Име на служителя

Идентификационен номер

Позиция

Отдел

Телефонен номер

Имейл адрес

Домашен адрес

Ако искате да избегнете онлайн и облачни директории, изтеглянето на Template.net Word Employee Office Directory и създаването на шаблон за формуляр за списък с контакти може да е подходящото решение.

10. Шаблон за директория на служителите на Airtable

Споделена директория на всички служители във вашата компания. Следете техните роли, дати на започване на работа, рождени дни, хранителни алергии и други.

Шаблонът за директория на служителите на Airtable е предварително създадена електронна таблица, която помага да съхранявате контактната информация на служителите, длъжностите им и друга важна информация на едно централно място.

Шаблонът за директория на служителите на Airtable предоставя следните персонализирани полета, които ще ви помогнат да съхранявате информация за служителите.

Те включват и персонализирани изгледи, които ще ви помогнат лесно да намерите нужната ви информация, например по отдел, статус или дата на наемане на нови служители. Можете дори да използвате вградения формуляр, за да събирате информация за новите служители, като например предишен опит.

Ако искате да намерите бърз начин да следите важната информация за вашите служители, шаблонът за директория на служителите на Airtable е чудесен вариант. Той е лесен за използване и персонализиране и може да ви помогне да подобрите комуникацията, сътрудничеството и ефективността на работното място.

Избор на най-добрия шаблон за директория

Представяме ви 10 безплатни шаблона за директории, които можете да използвате, за да следите контактите, клиентите и всички служители във вашата фирма.

Независимо дали сте мениджър, собственик на бизнес или директор по човешки ресурси, разгледайте това като своя списък с най-добрите шаблони за директории през 2023 г.!

Независимо дали искате да съхранявате информация за служители, членове, колеги или почти всяка друга личност или бизнес цел, вероятно ще намерите точно функциите, които търсите, в един от тези десет най-добри шаблона.

Всички шаблони, изброени в тази статия, са безплатни за използване и изтегляне, така че не се колебайте да ги изпробвате, за да видите кой от тях най-добре отговаря на вашите нужди.

За да допълните шаблоните си за директории, обмислете да добавите шаблони за информационни листове, шаблони за организационни диаграми или алтернативи на CRM към вашия арсенал.

