Cách sử dụng biểu đồ Burn Up cho quản lý dự án Agile

Bạn muốn tìm hiểu về biểu đồ burn up và cách sử dụng chúng?

Biểu đồ burn up là một trong những công cụ đơn giản nhất để nhanh chóng theo dõi tiến độ dự án và đánh giá những gì bạn đã hoàn thành.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày mọi thứ bạn cần biết về biểu đồ burn up để giúp bạn sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Hãy bắt đầu.

Biểu đồ burn up là gì?

Biểu đồ burnup là một biểu diễn trực quan về tiến độ dự án của bạn, nêu bật:

Công việc đã hoàn thành

và tổng công việc của dự án.

Đây là một cách dễ dàng để các nhà quản lý dự án Agile theo dõi những gì đã hoàn thành so với tổng khối lượng công việc. Điều này giúp dễ dàng ước tính xem mọi việc có đang diễn ra theo kế hoạch hay không.

Làm thế nào để đọc biểu đồ burn up?

Dưới đây là một ví dụ về biểu đồ burn up tốt:

Hãy phân tích chi tiết. Biểu đồ burn up hiển thị:

Số lượng công việc (điểm câu chuyện của bạn) được biểu thị trên trục dọc (trục y)

Tổng thời gian dự án (sprint) của bạn được thể hiện trên trục ngang (trục x)

Ngoài hai trục, biểu đồ burn up còn có hai đường:

Đường màu xanh lá cây là đường công việc đã hoàn thành và nó thể hiện công việc mà nhóm của bạn đã hoàn thành cho đến thời điểm hiện tại

Đường màu xám là đường tổng công việc và thể hiện tổng công việc bạn cần làm (phạm vi dự án của bạn)

Dưới đây là chi tiết về hai đường này:

A. Dòng công việc đã hoàn thành

Đường này nêu bật công việc mà nhóm của bạn đã hoàn thành cho đến nay. Sử dụng đường này để xác định bạn còn bao xa để hoàn thành dự án. Hãy nhớ rằng, một dự án được hoàn thành khi đường công việc hoàn thành của bạn gặp đường công việc tổng thể.

Bạn cũng có thể sử dụng biểu đồ này để biểu đồ hóa lượng công việc mà nhóm của bạn đã hoàn thành trong mỗi sprint (lặp lại). Đây là một cách dễ dàng để xác định thời điểm nhóm của bạn làm việc hiệu quả nhất.

Dòng công việc đã hoàn thành cũng là một cách tốt để thúc đẩy nhóm của bạn bằng cách cho họ thấy họ đã hoàn thành bao nhiêu. Đây là một cách đơn giản để cho họ thấy họ cần nỗ lực bao nhiêu để hoàn thành một lần lặp lại!

B. Tổng công việc

Đường này trên biểu đồ burn up biểu thị toàn bộ phạm vi công việc của dự án (tổng số công việc tồn đọng của dự án).

Vì khách hàng có thể thêm các mục tồn đọng vào giữa quá trình tiến độ, đường này có thể tăng lên do phạm vi dự án bị mở rộng. Ví dụ: trong biểu đồ burn up mà chúng tôi đã nêu trước đó, đường tổng công việc đã di chuyển lên trong lần lặp thứ năm. Điều này có thể do khách hàng đã thêm một số mục tồn đọng vào giai đoạn đó.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm hoi, tổng công việc của bạn thậm chí có thể giảm nếu khách hàng giảm các mục tồn đọng trong sản phẩm hoặc sprint backlog của bạn.

(Nhưng đừng mong đợi điều này sẽ xảy ra!)

Biểu đồ burn up và burn down khác nhau như thế nào?

Mặc dù biểu đồ burnup và burndown đều là chìa khóa cho quá trình quản lý dự án Agile, nhưng chúng không giống nhau.

Biểu đồ burnup nêu bật công việc bạn đã hoàn thành so với tổng phạm vi dự án , trong khi biểu đồ burn down nêu bật lượng công việc còn lại trong dự án.

Biểu đồ burnup chứa một đường công việc đã hoàn thành và một đường phạm vi dự án. Biểu đồ burn down chứa một đường công việc lý tưởng còn lại và một đường công việc thực tế còn lại.

Mặc dù có sự khác biệt, biểu đồ burn up và burn down đều là chìa khóa cho quá trình quản lý dự án Agile.

Đường công việc còn lại lý tưởng và thực tế trong biểu đồ burn down là gì?

Đường công việc còn lại lý tưởng và thực tế trong biểu đồ burn down là gì?

Đường công việc còn lại lý tưởng cho biết lượng công việc bạn còn phải hoàn thành nếu dự án tiến độ theo kế hoạch.

Đường công việc thực tế còn lại nêu rõ lượng công việc thực tế còn lại của bạn. So sánh hai đường này sẽ cho bạn ước tính được bạn đang tiến độ trước hay sau so với kế hoạch.

Biểu đồ Burn Up được sử dụng để làm gì:

Biểu đồ burn up là một cách tốt để theo dõi bạn đã hoàn thành bao nhiêu và kiểm soát phạm vi dự án của bạn

Biểu đồ Burndown được sử dụng để xác định lượng công việc còn lại so với tổng thời gian bạn dành cho một dự án

Những lợi ích chính của việc sử dụng biểu đồ Burn Up so với biểu đồ Burn Down

Biểu đồ Burndown có hai vấn đề chính:

1. Biểu đồ burn down phụ thuộc rất nhiều vào kế hoạch dự án chính xác

Vì đường công việc còn lại lý tưởng của bạn dựa trên những gì bạn đã kế hoạch, nên việc xác định chính xác là rất quan trọng.

Nếu bạn đánh giá thấp thời gian phát hành, biểu đồ đốt cháy phát hành sẽ liên tục khiến nhóm dự án của bạn chậm tiến độ. Ngược lại, nếu bạn đánh giá quá cao thời gian thực hiện kế hoạch phát hành, bạn sẽ liên tục đi trước tiến độ!

Ưu điểm của biểu đồ burn up

Vì không có ước tính kế hoạch trong biểu đồ burn up, bạn sẽ không gặp phải vấn đề này. Tất cả những gì bạn cần làm là theo dõi chính xác tiến độ của mình khi thực hiện dự án.

2. Biểu đồ đốt cháy không theo dõi sản phẩm tồn đọng của bạn

Đây là một vấn đề lớn khác với hầu hết các biểu đồ burn down phát hành.

Biểu đồ hoàn thành phát hành của bạn chỉ phản ánh các điểm câu chuyện đã thêm (các công việc đã hoàn thành). Nó không thể theo dõi sự thay đổi phạm vi trong trường hợp các mục được thêm vào danh sách công việc tồn đọng của sản phẩm trong thời gian này.

Điều này có thể gây khó khăn trong việc xác định tiến độ hoàn thành bản phát hành của bạn là:

Chỉ do thêm điểm câu chuyện (công việc đã hoàn thành) vào biểu đồ của bạn

Do tiến độ thực tế trong việc giải quyết các mục tồn đọng của sản phẩm

Vì biểu đồ burn down của bản phát hành có thể không tương ứng với tiến độ hoàn thành công việc tồn đọng thực tế, bạn có thể có ước tính không chính xác về tiến độ sprint.

Bằng cách này, bạn có thể hoàn thành công việc, nhưng khi phạm vi dự án của bạn tiếp tục mở rộng, bạn sẽ không tiến gần hơn đến mục tiêu của mình!

Ưu điểm của biểu đồ burn up

Vì biểu đồ burnup bao gồm một đường cho sự thay đổi phạm vi, chúng có thể cung cấp cho bạn ước tính tiến độ chính xác ngay cả khi xảy ra sự thay đổi phạm vi. Điều này giúp tránh biểu đồ burnup của bạn hiển thị dữ liệu backlog không chính xác!

Tuy nhiên, do mục đích sử dụng của biểu đồ burnup và burndown khác nhau, bạn vẫn phải sử dụng cả hai để áp dụng phương pháp Agile!

Biểu đồ Burnup giúp quản lý dự án Agile như thế nào

Biểu đồ burnup là một phần thiết yếu của các dự án agile.

Dưới đây là cách thực hiện:

A. Theo dõi những gì bạn đã hoàn thành trong mỗi Sprint

Biểu đồ burnup giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến độ của các sprint. Khi tiến độ của bạn được đánh dấu trên các sprint, bạn có thể thấy nơi bạn đạt được tiến độ cao nhất và nơi tiến độ chậm lại.

Điều này cũng có thể rất hữu ích cho các nhóm Scrum.

Cách thực hiện?

Một scrum master có thể xem lại các burnup của mình để tìm ra vấn đề và cùng nhóm scrum tìm giải pháp trong các cuộc họp hàng ngày!

B. Giám sát phạm vi dự án của bạn

Không giống như các biểu đồ khác, biểu đồ burnup cũng theo dõi phạm vi dự án của bạn. Điều này cung cấp cho bạn bối cảnh khi bạn theo dõi tiến độ dự án.

Ví dụ: nếu một dự án mất nhiều thời gian hơn dự kiến, hãy xem dòng phạm vi để xem có sự thay đổi phạm vi nào không. Điều này sẽ giải thích lý do tại sao bạn bị chậm tiến độ – ngay cả khi dường như không có gì sai sót.

Hiểu rõ phạm vi công việc của bạn có thể cực kỳ hữu ích khi giải thích sự chậm trễ cho khách hàng và các bên liên quan khác. Nếu khách hàng lo lắng về thời gian thực hiện dự án, chủ sở hữu sản phẩm có thể nêu rõ sự sai lệch so với lộ trình dự án đã kế hoạch – điều này sẽ giải thích sự thay đổi phạm vi dự án.

Công cụ biểu đồ burnup tốt nhất cho quản lý dự án Agile là gì?

ClickUp là công cụ biểu đồ burn up tốt nhất cho quản lý dự án Agile – tạo biểu đồ burnup mạnh mẽ để giúp bạn theo kịp tiến độ dự án của mình.

May mắn thay, phương pháp Agile chính xác là mục đích mà công cụ quản lý dự án ClickUp được xây dựng! Dưới đây là một số tính năng quản lý dự án chính của ClickUp:

1. Biểu đồ burn up

Như đã đề cập, ClickUp có thể giúp bạn tạo biểu đồ burn up để theo dõi dự án của mình.

Không giống như một số biểu đồ burnup khác, biểu đồ của ClickUp rất dễ đọc và dễ hiểu! Điều này làm cho nó trở nên hoàn hảo cho khách hàng và người tiêu dùng.

Biểu đồ burn up của ClickUp là một tiện ích Sprint trong Bảng điều khiển của ClickUp.

Trong biểu đồ burn up của ClickUp, tổng lượng công việc cần làm (đường phạm vi) có màu xám và trục dọc biểu thị điểm Sprint (hoặc điểm câu chuyện).

Đường màu xanh lá cây biểu thị công việc đã hoàn thành theo thời gian (hiển thị trên trục ngang).

Khi bạn hoàn thành tất cả công việc, đường màu xanh lá cây sẽ giao với đường màu xám, báo hiệu dự án đã hoàn thành.

Thêm công việc vào dự án hoặc Sprint của bạn, và bạn sẽ thấy đường màu xám biểu thị tổng lượng công việc cần hoàn thành tăng lên.

Làm thế nào để tạo biểu đồ burn up trong ClickUp?

Đầu tiên, tạo hoặc xem Bảng điều khiển

Nhấp vào + Thêm tiện ích

Chọn Tiện ích Sprint hoặc tìm kiếm Biểu đồ Burn up.

Đặt tên cho biểu đồ Burn up của bạn (tùy chọn, bạn có thể đổi tên sau!)

Chọn dữ liệu và tùy chọn cho biểu đồ Burn up của bạn

Nhấp vào Thêm tiện ích 🎉

Tuy nhiên, biểu đồ burnup không phải là tất cả những gì ClickUp cung cấp cho bạn.

Trong Bảng điều khiển của ClickUp, bạn có thể xem các dữ liệu khác cho các dự án của mình tại một nơi.

Các tiện ích là các khối xây dựng của mỗi Bảng điều khiển và sẽ giúp bạn có được những thông tin chi tiết về:

Sprint

Tài liệu

Bảng

Cuộc hội thoại

Và còn nhiều hơn nữa!

Bạn thậm chí có thể tùy chỉnh:

Nguồn dữ liệu của mỗi tiện ích: chẳng hạn như dữ liệu từ danh sách sprint hoặc trường tùy chỉnh

Kỳ thời gian: chẳng hạn như kỳ 30 ngày liên tiếp hoặc phạm vi cố định

Loại khối lượng công việc: chẳng hạn như sức chứa sprint dựa trên điểm câu chuyện

Kết luận

Biểu đồ Burn Up là một trong những cách hữu ích nhất để theo dõi tiến độ dự án Agile của bạn. Và vì bạn không thể quản lý phát triển phần mềm Agile mà không có công cụ quản lý dự án phù hợp, tại sao không tải xuống ClickUp ngay hôm nay?

Nó có mọi thứ bạn cần để quản lý burnup, burndown và sprint để dự án của bạn tiến độ suôn sẻ.