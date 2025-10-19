Mẫu kế hoạch làm việc từ xa miễn phí để đảm bảo quy trình làm việc trơn tru

Nghỉ phép nên là thời gian thực sự ngắt kết nối. Nhưng nếu không có kế hoạch rõ ràng, áp lực từ việc để lại công việc có thể trở nên quá tải. Đó chính là lúc mẫu kế hoạch nghỉ phép phát huy tác dụng.

Nó giúp bạn cài đặt kỳ vọng rõ ràng, phân công trách nhiệm và đảm bảo quy trình làm việc diễn ra suôn sẻ, cho phép bạn ngắt kết nối và nạp lại năng lượng hoàn toàn.

Hướng dẫn này sẽ giới thiệu các mẫu kế hoạch nghỉ phép tốt nhất để giúp bạn tận hưởng kỳ nghỉ thoải mái mà không bị công việc làm phiền trong thời gian rảnh rỗi.

🧠 Thông tin thú vị: 63% người cảm thấy lo lắng nếu không kiểm tra tin nhắn liên quan đến công việc trong kỳ nghỉ, và 86% bị gián đoạn thời gian thư giãn bởi các cuộc gọi và tin nhắn từ đồng nghiệp.

Mẫu kế hoạch làm việc từ xa là gì?

Mẫu kế hoạch làm việc từ xa (OOO) là các hướng dẫn sẵn có, cung cấp mọi thứ cần thiết để công việc diễn ra suôn sẻ khi có người vắng mặt. Chúng giúp tổ chức trách nhiệm, phân công các công việc quan trọng và đặt ra kỳ vọng rõ ràng để không có gì bị bỏ sót.

Hãy xem chúng như một mạng lưới an toàn cho kỳ nghỉ – một cách đơn giản và có cấu trúc để đảm bảo luồng công việc vẫn diễn ra suôn sẻ khi bạn không có mặt. Thông báo OOO giúp tạo ra một bản đồ về ai sẽ xử lý công việc gì, những công việc nào cần được ưu tiên và cách tránh những tin nhắn phiền phức như “Này, có câu hỏi nhanh…”

Một kế hoạch OOO (Out-of-Office) vững chắc không chỉ đơn thuần là cài đặt phản hồi tự động cho email. Đó là một chiến lược giao tiếp giúp chuẩn bị cho nhóm của bạn, ngăn chặn tình trạng hỗn loạn vào phút chót và (điều quan trọng nhất) cho phép bạn thư giãn mà không cảm thấy có lỗi.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu kế hoạch vắng mặt hiệu quả?

Một mẫu kế hoạch vắng mặt được thiết kế tốt nên chi tiết nhưng dễ theo dõi, đảm bảo mọi người hợp tác suôn sẻ trong thời gian bạn vắng mặt. Dưới đây là những nội dung cần có:

Thông báo vắng mặt: Mẫu này nên bao gồm một email tự động hóa đã được soạn sẵn, thông báo cho người gửi về sự vắng mặt của bạn, ngày trở lại và người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

Phần chuyển giao công việc: Nên có một không gian riêng biệt để tạo danh sách công việc đang thực hiện, người sẽ chịu trách nhiệm cho từng công việc và các chi tiết cần thiết để đảm bảo các dự án tiếp tục tiến triển

*liên hệ khóa và trách nhiệm: Một mẫu kế hoạch vắng mặt tốt nên có phần liệt kê các liên hệ khóa, bao gồm các thành viên trong nhóm sẽ thay thế bạn và trách nhiệm của họ

*quản lý lịch trình và cập nhật trạng thái: Một phần nên ghi chú các cuộc họp bạn sẽ vắng mặt, liệu chúng đã được sắp xếp lại hay chưa, và ai sẽ tham dự thay bạn. Cung cấp tóm tắt về các dự án đang triển khai, hạn chót và bất kỳ phê duyệt nào đang chờ xử lý để tối ưu hóa quy trình làm việc trong kỳ nghỉ của bạn

Hướng dẫn giao tiếp: Mẫu kế hoạch thay thế nên giúp xác định rõ ràng giới hạn về khả năng liên lạc. Hãy chỉ rõ liệu bạn sẽ kiểm tra email (và tần suất) hay sẽ hoàn toàn ngắt kết nối

tài nguyên cần thiết: *Chia sẻ liên kết đến các tệp khóa, báo cáo, thông tin đăng nhập (nếu được phép) hoặc tài liệu nội bộ để các bên liên quan không phải tìm kiếm thông tin quan trọng

13 Mẫu kế hoạch nghỉ phép tốt nhất

Dưới đây là những mẫu kế hoạch nghỉ phép tốt nhất để sử dụng lần sau khi bạn đi nghỉ:

1. Mẫu yêu cầu nghỉ phép ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý nghỉ phép một cách minh bạch với mẫu yêu cầu nghỉ phép của ClickUp

Bước đầu tiên, hãy xin sự chấp thuận của quản lý về thời gian nghỉ phép của bạn!

Quản lý yêu cầu nghỉ phép có thể gây phiền phức, nhưng mẫu yêu cầu nghỉ phép ClickUp giúp đơn giản hóa quy trình. Nó tối ưu hóa việc quản lý nghỉ phép, đảm bảo giao tiếp rõ ràng giữa nhân viên và quản lý.

Mẫu này phù hợp với các chính sách nghỉ phép khác nhau, giảm bớt gánh nặng hành chính và thúc đẩy sự công bằng. Bạn có thể tập trung các yêu cầu, đang theo dõi và phê duyệt thông qua nhiều chế độ xem khác nhau và duy trì năng suất làm việc của nhóm

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Tối ưu hóa quy trình yêu cầu và phê duyệt nghỉ phép

Sử dụng các chế độ xem khác nhau, như Biểu mẫu Yêu cầu Nghỉ Phép, để cho phép nhân viên tạo yêu cầu nghỉ phép

Sử dụng các trường tùy chỉnh như "Kết thúc thời gian nghỉ phép", "Bắt đầu thời gian nghỉ phép", "Chữ ký điện tử của người yêu cầu", "Loại yêu cầu" và "Nội dung yêu cầu" để lưu trữ thông tin quan trọng

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý đang tìm kiếm một hệ thống hiệu quả và minh bạch để quản lý yêu cầu và phê duyệt nghỉ phép của nhân viên.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tối ưu hóa yêu cầu nghỉ phép với các chế độ xem khác nhau của mẫu yêu cầu nghỉ phép này. Theo dõi yêu cầu theo giai đoạn phê duyệt trong chế độ xem Bảng Quy Trình Phê Duyệt. Thêm mục nhập mới thủ công bằng nút +New Task. Xem chi tiết yêu cầu dễ dàng trong chế độ xem Xem dạng danh sách, bao gồm lý do nghỉ phép. Truy cập các yêu cầu bị từ chối và xem lý do từ chối trong chế độ xem Danh Sách Bị Từ Chối.

2. Mẫu kế hoạch thay thế khi vắng mặt ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo quy trình làm việc diễn ra suôn sẻ ngay cả khi bạn vắng mặt với mẫu kế hoạch thay thế khi vắng mặt của ClickUp

Bạn đang băn khoăn làm thế nào để đảm bảo quy trình làm việc của nhóm vẫn diễn ra suôn sẻ trong thời gian bạn vắng mặt? Hãy thử mẫu kế hoạch thay thế khi vắng mặt của ClickUp.

Dù bạn nghỉ phép trong hai tuần hay lâu hơn, mẫu này giúp bạn quản lý trách nhiệm một cách hiệu quả và chia sẻ các hướng dẫn cụ thể.

Sử dụng Lịch ClickUp như một công cụ đang theo dõi nghỉ phép để kiểm tra các yêu cầu và xem tổng quan về ai có mặt. Điều này bao gồm các chi tiết như người yêu cầu, trạng thái, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và loại nghỉ phép.

Cuộc họp 📅 𝗖𝗹𝗶𝗰𝗸𝗨𝗽 𝗖𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿—cách dễ dàng nhất để tự động lên lịch công việc của bạn ✅ 𝗔𝘂𝘁𝗼 𝘁𝗶𝗺𝗲-𝗯𝗹𝗼𝗰𝗸 𝗽𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶𝘁𝘆 𝘁𝗮𝘀𝗸𝘀 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗔𝗜 để duy trì tiến độ 🎥 𝗬𝗼𝘂𝗿 𝗰𝗮𝗹𝗹𝘀, 𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗹𝗶𝗰𝗸 𝗮𝘄𝗮𝘆kết nối ngay lập tức với Zoom, Google Meet hoặc Teams từ bất kỳ đâu trong ClickUp 📝 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗺𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗻𝗼𝘁𝗲𝘀 – Tự động tóm tắt, liệt kê các mục cần thực hiện và có thể tìm kiếm

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Tùy chỉnh trạng thái như Đã duyệt, Hoàn thành và Yêu cầu mới để theo dõi các yêu cầu nghỉ phép một cách hiệu quả

Sử dụng các trường tùy chỉnh để ghi lại các chi tiết quan trọng như Loại nghỉ phép, Bộ phận và Lý do nghỉ phép

Hiển thị phạm vi phủ sóng với các chế độ xem khác nhau, bao gồm Mẫu đơn xin nghỉ phép, Lịch nghỉ phép và Quy trình phê duyệt

🔑 Phù hợp cho: Chuyên viên nhân sự mong muốn duy trì năng suất làm việc trong thời gian nhân viên vắng mặt.

3. Mẫu kế hoạch thay thế khi vắng mặt ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giao công việc cho đúng người với mẫu kế hoạch thay thế khi vắng mặt của ClickUp

Mẫu kế hoạch thay thế khi vắng mặt của ClickUp giúp nhóm của bạn duy trì sự tổ chức trong thời gian thành viên nghỉ phép. Nó đảm bảo mọi công việc được giao cho đúng người, cho phép bạn đang theo dõi tiến độ và quản lý việc thay thế một cách hiệu quả.

Sử dụng các biểu đồ trực quan để theo dõi các công việc đang được phân công. Hợp tác với các nhóm bằng cách chia sẻ mẫu qua liên kết công khai để đảm bảo mọi người đều nắm rõ trang thông tin.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Chia sẻ danh sách công việc chi tiết các công việc đang thực hiện cần được giao lại

Sử dụng danh sách kiểm tra để đảm bảo mọi thứ được hoàn tất

Giao công việc trực tiếp cho một thành viên khác trong nhóm kèm theo dòng thời gian hoàn thành

Kiểm tra tiến độ của từng công việc với chế độ xem bảng

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý và nhóm muốn duy trì quy trình làm việc liên tục trong thời gian nhân viên vắng mặt.

4. Mẫu lịch nghỉ phép ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo tất cả các ngày nghỉ phép (PTO) được ghi nhận đầy đủ với mẫu lịch nghỉ phép của ClickUp

Chán ngán việc xử lý các yêu cầu nghỉ phép và lịch nghỉ phép xung đột? Mẫu Lịch Nghỉ Phép ClickUp tập trung tất cả các yêu cầu nghỉ phép, giúp bạn quản lý và đang theo dõi lịch nghỉ phép của mọi người tại một nơi duy nhất.

Với các mục nhập được đánh dấu màu sắc, bạn sẽ ngay lập tức biết ai đang nghỉ phép và thời gian cụ thể, tránh những tình huống "ôi, trùng lịch" không mong muốn. Ngoài ra, mẫu này còn có thể tùy chỉnh, giúp bạn đang theo dõi các loại nghỉ phép khác nhau và phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu chỉ với một cú nhấp chuột vào nút.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Tạo biểu mẫu yêu cầu nghỉ phép để thu thập thông tin quan trọng như thời lượng nghỉ, lý do nghỉ phép, loại nghỉ phép và các tệp tin cần thiết

Kiểm tra các yêu cầu nghỉ phép trong chế độ xem Lịch nghỉ phép

Quản lý thời gian nghỉ phép của mọi người trong một danh sách dễ đọc trên chế độ xem dạng danh sách trên cơ sở dữ liệu thời gian nghỉ phép

Sử dụng mã màu cho các loại nghỉ phép và thời gian nghỉ khác nhau để dễ dàng tra cứu

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm muốn đang theo dõi và phê duyệt PTO mà không gặp rắc rối về lịch trình một cách dễ dàng.

5. Mẫu Lịch Nghỉ Lễ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch nghỉ lễ một cách dễ dàng với mẫu kế hoạch nghỉ lễ ClickUp

Mẫu Lịch Trình Nghỉ Lễ ClickUp giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng, từ việc đi lại, chỗ ở đến mua sắm quà tặng và lập kế hoạch sự kiện. Nó cung cấp một không gian tập trung để quản lý yêu cầu nghỉ phép, phân công công việc trước khi nghỉ phép và đảm bảo quá trình bàn giao diễn ra suôn sẻ.

Với mẫu này, bạn có thể theo dõi các ngày quan trọng, quản lý ngân sách và lưu trữ các tài liệu quan trọng—tất cả trong một nơi. Hơn nữa, mẫu này cung cấp chế độ xem tổng quan về ngân sách và kế hoạch nghỉ phép của bạn, giúp bạn tận dụng tối đa thời gian của mình.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Lên kế hoạch cho chuyến đi, quản lý chỗ ở và đang theo dõi chi tiết chuyến đi một cách dễ dàng

Đang theo dõi các phê duyệt và duy trì hiển thị về ai đang vắng mặt để tránh gián đoạn

Sử dụng các trường tùy chỉnh như Địa điểm, Loại kỳ nghỉ, Bộ phận và Loại kỳ nghỉ để phân loại dữ liệu

Mở trong nhiều chế độ xem, chẳng hạn như Chế độ xem dạng danh sách Yêu cầu Nghỉ phép, Chế độ xem Bảng Nghỉ phép và Chế độ xem dạng danh sách Nghỉ phép

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm và cá nhân muốn có cách lập kế hoạch nghỉ phép một cách thuận tiện miễn phí.

6. Mẫu Lập Kế Hoạch Nghỉ Phép ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi nghỉ phép của nhân viên tại một nơi duy nhất bằng mẫu Lịch trình Nghỉ phép của ClickUp

Mẫu Lịch Nghỉ Phép ClickUp giúp việc tổ chức thời gian nghỉ phép trở nên dễ dàng. Nó giúp bạn đang theo dõi lịch nghỉ phép của nhân viên, lập kế hoạch để tránh khoảng trống trong việc đảm bảo công việc và quản lý yêu cầu một cách hiệu quả.

Các trạng thái, trường thông tin và chế độ xem tùy chỉnh giúp hiển thị rõ ràng ai đang nghỉ phép và thời gian nghỉ, đảm bảo quy trình làm việc diễn ra suôn sẻ trong khi nhân viên tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Điều này giúp tối ưu hóa việc lập kế hoạch nghỉ phép và duy trì sự ổn định của nhóm trong thời gian vắng mặt.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Theo dõi tất cả yêu cầu nghỉ phép tại một nơi duy nhất

Sử dụng các trạng thái tùy chỉnh, như "Đang xử lý" và "Hoàn thành", để theo dõi các yêu cầu đang chờ duyệt và các yêu cầu đang chờ xử lý

Kiểm tra dữ liệu nghỉ phép của nhân viên, bao gồm số ngày nghỉ phép còn lại, ghi chú và các tệp liên quan, thông qua chế độ xem Danh sách Nhân viên Chính

Tối ưu hóa sự phối hợp của nhóm với lịch làm việc chia sẻ

🔑 Phù hợp cho: Đội ngũ nhân sự đang tìm kiếm cách dễ dàng để theo dõi kỳ nghỉ của nhân viên.

Bạn có biết? Nhân viên không nghỉ phép đủ sẽ cảm thấy căng thẳng, lo lắng và kém năng suất hơn. Những người có sức khỏe tinh thần kém trung bình nghỉ phép không kế hoạch 12 ngày mỗi năm. Vì vậy, hãy nhớ dành cho mình kỳ nghỉ xứng đáng—tâm trí (và nơi làm việc) của bạn sẽ cảm ơn bạn! 😊

7. Mẫu lịch làm việc cho nhân viên ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo và chia sẻ lịch làm việc của nhân viên với mẫu lịch làm việc của nhân viên ClickUp

Quản lý lịch làm việc của nhân viên thường gây áp lực. Mẫu lịch làm việc nhân viên của ClickUp giúp việc lập kế hoạch ca làm việc trở nên dễ dàng. Nó giúp bạn phân công công việc, đang theo dõi giờ làm việc và đảm bảo sự phối hợp và giao tiếp suôn sẻ trong nhóm.

Với bố cục trực quan, nhắc nhở tự động hóa và cập nhật thời gian thực, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc đặt lịch trùng lặp hoặc khách hàng hủy hẹn vào phút chót. Ngoài ra, mẫu này còn cung cấp hiển thị về chi phí lao động, giúp bạn quản lý nhân sự hiệu quả và duy trì ngân sách.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Tạo và chỉnh sửa lịch trình với giao diện kéo và thả đơn giản

Tự động hóa nhắc nhở ca làm việc để đảm bảo mọi người luôn tuân thủ lịch trình

Mở trong nhiều chế độ xem như Sức chứa Nhân viên, Bảng Trạng thái, Lịch Tuần và Chế độ Xem Công việc Nhân viên

Theo dõi các yêu cầu nghỉ phép và đảm bảo tuân thủ các quy định về lao động

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý đang tìm kiếm một cách tổ chức để phân công ca làm việc, theo dõi giờ làm việc và duy trì hoạt động trơn tru của nhóm.

8. Mẫu khối lịch ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch lịch trình nhanh chóng với mẫu ClickUp Schedule Blocking Template

Sự năng suất bắt đầu từ một lịch trình được tổ chức khoa học. Mẫu Lịch Trình Chặn Thời Gian của ClickUp giúp bạn lập kế hoạch cho ngày làm việc bằng cách chia các công việc thành các khối thời gian cụ thể.

Mẫu này giúp bạn hiểu rõ phụ thuộc giữa các công việc, lập kế hoạch lịch trình và tránh tình trạng quá tải công việc. Nó cung cấp một kế hoạch rõ ràng, trực quan để đảm bảo các công việc ưu tiên được chú ý đúng mức.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Lập kế hoạch với các chế độ xem lịch hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng

Sử dụng chế độ xem Địa điểm để xác định vị trí của các hoạt động khác nhau

Danh sách tất cả các hoạt động của bạn, bao gồm cả hoạt động cá nhân và công việc, kèm theo trạng thái, địa điểm và mức độ ưu tiên của từng hoạt động

Hiểu rõ cách các công việc liên kết với nhau

🔑 Phù hợp cho: Những chuyên gia muốn tối ưu hóa hiệu quả làm việc với lịch trình được lập kế hoạch kỹ lưỡng.

9. Mẫu kế hoạch nghỉ thai sản ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hãy nghỉ thai sản mà không lo lắng với mẫu kế hoạch nghỉ thai sản của ClickUp

Mẫu kế hoạch nghỉ thai sản ClickUp giúp các bậc cha mẹ sắp sinh và nhóm tổ chức tốt hơn bằng cách liệt kê các mốc thời gian khóa, trách nhiệm và quá trình chuyển giao.

Nó cho phép các nhà quản lý và nhóm nhân sự xử lý các yêu cầu nghỉ thai sản một cách hiệu quả. Nhân viên cũng có thể sử dụng danh sách kiểm tra để lập kế hoạch và đảm bảo mọi việc được xử lý trước khi nghỉ phép.

Với danh sách kiểm tra có cấu trúc, phân công công việc và đang theo dõi tiến độ, mẫu này đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ trước, trong và sau kỳ nghỉ.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Đảm bảo tính minh bạch bằng cách cung cấp danh sách chi tiết về những gì bạn cần cho kế hoạch thai sản thông qua phần Ngân sách

Sử dụng phần Kế hoạch Hành động để phát triển kế hoạch nghỉ phép từ 15 đến 90 ngày và phần Thông tin Cơ bản để Danh sách công việc các thông tin cần thiết

Sắp xếp các ngày khóa và cột mốc để đảm bảo mọi người đều nắm rõ những việc cần làm

Sử dụng các chế độ xem khác nhau để quản lý việc bàn giao công việc và kế hoạch trở lại với sự tự tin

🔑 Phù hợp cho: Bố mẹ sắp sinh và quản lý để đảm bảo quá trình chuyển giao suôn sẻ trong thời gian nghỉ thai sản.

10. Mẫu đơn xin nghỉ phép ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa quy trình yêu cầu nghỉ phép của bạn với mẫu biểu mẫu yêu cầu nghỉ phép của ClickUp

Quản lý yêu cầu nghỉ phép không nên là một quá trình rườm rà với hàng loạt email và phê duyệt. Mẫu biểu mẫu yêu cầu nghỉ phép ClickUp giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình. Nó đảm bảo nhân viên nộp yêu cầu với đầy đủ thông tin cần thiết và quản lý phê duyệt nhanh chóng.

Đảm bảo chính sách nghỉ phép minh bạch, đang theo dõi chính xác và lưu trữ hồ sơ cho các yêu cầu nghỉ phép. Ngoài ra, nó cho phép bạn thông báo ngay lập tức và tự động cho nhân viên về bất kỳ thay đổi nào trong trạng thái đơn xin nghỉ phép của họ.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Theo dõi các yêu cầu với các trạng thái như Đang xử lý và Đã chấp thuận

Ghi lại các chi tiết khóa như mục đích, sự phê duyệt của quản lý và bộ phận

Sử dụng các chế độ xem tùy chỉnh để xem các yêu cầu đang chờ xử lý và đã được phê duyệt chỉ trong nháy mắt

Nhận thông báo email ngay lập tức về các cập nhật trạng thái

🔑 Phù hợp cho: Nhóm nhân sự muốn có hệ thống phê duyệt nghỉ phép tổ chức và hiệu quả.

11. Mẫu danh sách nhân viên ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi sự sẵn sàng của nhân viên một cách trơn tru với mẫu lịch làm việc của ClickUp

Mẫu Danh sách Nhân viên ClickUp giúp việc lập lịch cho nhóm trở nên trơn tru và không gặp rắc rối. Với mẫu này, bạn có thể dễ dàng phân công ca làm việc, đang theo dõi sự sẵn sàng của nhân viên và đảm bảo rằng việc tính lương luôn chính xác.

Ngoài ra, công cụ lập lịch làm việc này giúp bạn quản lý ca làm việc, vai trò và thông tin lương thưởng một cách có tổ chức tại một nơi duy nhất, giúp bạn không phải băn khoăn về việc ai sẽ làm công việc vào thời gian nào. Bạn cũng có thể đang theo dõi giờ công việc thường xuyên, giờ làm thêm và thanh toán lương một cách dễ dàng thông qua các chế độ xem như Lịch Tuần và Bảng Thanh Toán Lương Nhân Viên.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Kiểm tra lịch làm việc của nhóm và đảm bảo tính sẵn sàng

Giữ lại bản ghi chính xác về số giờ công việc

Cải thiện giao tiếp nội bộ bằng cách đảm bảo mọi người đều nắm rõ trang thông tin

Giữ trật tự với nhiều chế độ xem, bao gồm Bảng thanh toán nhân viên, Danh sách nhân viên, Tiến độ công việc và Lịch tuần

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nhân sự, trưởng nhóm và chủ kinh doanh muốn đơn giản hóa việc sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đang theo dõi vai trò của nhân viên và cập nhật thông tin một cách dễ dàng chỉ với một cú nhấp chuột trong chế độ xem dạng danh sách Nhân viên. Cần quản lý ca làm việc? Chế độ xem Lịch Tuần hiển thị lịch trình của nhân viên theo định dạng có mã màu và kéo thả. Ngoài ra, hãy theo dõi khối lượng công việc với chế độ xem Hộp Tiến độ Công việc, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt tình hình công việc của đội ngũ để xem họ có sẵn sàng nhận thêm nhiệm vụ hay không. Cuối cùng, chế độ xem Bảng Thanh toán Nhân viên cho phép bạn đang theo dõi thanh toán một cách nhanh chóng với bảng Kanban được phân nhóm theo ID nhân viên!

12. Mẫu bảng chấm công ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang theo dõi sự tham gia của nhân viên một cách dễ dàng với mẫu bảng chấm công của ClickUp

Mẫu Bảng Chấm Công ClickUp giúp đơn giản hóa và tổ chức việc quản lý chấm công. Nó cho phép bạn dễ dàng theo dõi giờ làm việc của nhân viên, quản lý vắng mặt và phát hiện xu hướng.

Sử dụng các trạng thái tùy chỉnh như Vắng mặt, Trễ giờ và Có mặt để cập nhật nhanh chóng và đang theo dõi hiệu quả. Với các chế độ xem như Biểu mẫu Chấm công và Danh sách Người tham dự, mẫu này giúp bạn quản lý dữ liệu chấm công một cách dễ dàng.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Lưu trữ thông tin quan trọng về học sinh hoặc thành viên trong nhóm với các trường thông tin như Số điện thoại, Giảng viên, Bài học trong ngày và Email

Phát hiện xu hướng tham dự, xác định sự chênh lệch và thực hiện hành động nhanh chóng

Cài đặt các nhắc nhở đơn giản cho nhóm về lịch công việc của họ

Xem số và chi tiết của những người tham dự bằng cách sử dụng chế độ xem Danh sách Người tham dự

🔑 Phù hợp cho: Nhóm nhân sự, giảng viên và bất kỳ tổ chức nào đang tìm kiếm một cách rõ ràng, đáng tin cậy để theo dõi sự tham gia.

13. Mẫu lịch trình cá nhân ClickUp

Tải mẫu miễn phí Quản lý lịch trình cá nhân của bạn với mẫu lịch trình cá nhân sẵn sàng của ClickUp

Bạn có bao giờ gặp phải tình huống đặt lịch trùng lặp hoặc khó khăn trong việc sắp xếp mọi thứ? Mẫu Lịch Trình Cá Nhân và Tình Trạng Sẵn Sàng của ClickUp được thiết kế để giúp bạn quản lý thời gian một cách hiệu quả.

Với mẫu này, bạn có thể nhìn rõ lịch trình hàng ngày bằng cách tổ chức công việc, cuộc hẹn và cam kết cá nhân. Ngoài ra, nó cho phép bạn hình dung và tùy chỉnh lịch trình, đang theo dõi thời gian rảnh rỗi và phát hiện các vấn đề lịch trình tiềm ẩn từ sớm.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó

Đặt nhắc nhở cho các hoạt động để đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ điều gì

Dễ dàng xem lịch trình sẵn sàng của bạn với chế độ xem Lịch trình sẵn sàng

Sử dụng chế độ xem Hoạt động để có cái nhìn tổng quan về tất cả các hoạt động đã được lên lịch

Đặt trạng thái công việc như Hủy, Hoàn thành, Đã xong và Đã lên lịch để theo dõi hoạt động hiệu quả hơn

🔑 Phù hợp cho: Những người bận rộn và bất kỳ ai đang phải cân bằng nhiều commit.

tối ưu hóa quản lý khi vắng mặt với ClickUp*

Mẫu kế hoạch làm việc từ xa là cần thiết để đảm bảo quá trình chuyển giao suôn sẻ và giao tiếp liền mạch khi bạn vắng mặt. Chúng cung cấp cho bạn quyền truy cập quan trọng để đang theo dõi tiến độ, quản lý yêu cầu nghỉ phép, phân công công việc và giao tiếp liền mạch với nhóm của mình.

ClickUp, ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, cung cấp một phương pháp quản lý kế hoạch nghỉ phép hiệu quả, đảm bảo quy trình làm việc trơn tru ngay cả khi bạn không có mặt tại văn phòng. Với thông báo tự động, phân công công việc và các tính năng tùy chỉnh, việc duy trì sự tổ chức chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

