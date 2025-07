Top 10 công cụ chấm điểm bài luận AI hàng đầu để tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác

Đang thức khuya? Bạn đang đối mặt với một đống bài luận, năng lượng của bạn cạn kiệt nhanh hơn cả sự kiên nhẫn. Đến khi đến bài cuối cùng, bạn bắt đầu nghi ngờ mọi điểm số mình đã chấm.

Chấm điểm bài luận có thể là một công việc vất vả và kéo dài. Nó tốn thời gian, lặp đi lặp lại và thường không có nhiều cơ hội để cung cấp phản hồi cá nhân hóa cho học sinh. Nhưng nếu có một cách thông minh hơn thì sao?

Hãy sử dụng các công cụ chấm điểm bài luận AI – người trợ lý giảng dạy mới của bạn! Những công cụ này không chỉ giúp加快 quá trình chấm điểm mà còn cách mạng hóa nó.

Các nghiên cứu cho thấy chấm điểm bằng AI giúp giảm 80% thời gian chấm điểm, giúp bạn tập trung vào các chiến lược giảng dạy sáng tạo và kết nối với học sinh. 💡

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách các công cụ được hỗ trợ bởi AI này thay đổi cách bạn chấm điểm! 🚀

⏰ Tóm tắt 60 giây Dưới đây là danh sách các công cụ chấm bài luận AI hàng đầu hiện có: ✅ ClickUp: Tốt nhất cho chấm bài luận và phản hồi dựa trên AI

✅ GradeWrite : Tốt nhất cho chấm điểm và phân tích hỗ trợ AI

✅ ClassX: Tốt nhất cho chấm điểm bài luận AI tương tác và học tập

✅ Perfect Essay Writer: Tốt nhất để tạo ra các bài luận hoàn hảo và không đạo văn

✅ EssayGrader: Tốt nhất cho chấm điểm số lượng lớn và phản hồi chi tiết

✅ EasyMark. ai: Tốt nhất cho phản hồi cá nhân hóa và kịp thời

✅ CoGrader: Phù hợp nhất cho phản hồi chi tiết về chất lượng và tích hợp vào lớp học

✅ AutoMark : Phù hợp nhất cho chấm điểm quy mô lớn và phản hồi cá nhân hóa cho học sinh

✅ Smodin : Tốt nhất cho phản hồi bài luận khách quan và thời gian thực

✅ Kangaroos AI Grader: Tốt nhất cho chấm điểm AI tùy chỉnh và công cụ giảng dạy toàn diện

Những tiêu chí nào cần xem xét khi chọn công cụ chấm điểm bài luận AI?

Lựa chọn một công cụ chấm bài luận AI không chỉ là vấn đề tiện lợi; mà còn là việc lựa chọn một công cụ giúp nâng cao hiệu quả chấm bài đồng thời cung cấp cho học sinh những phản hồi có giá trị. Dưới đây là những tính năng bạn nên chú ý:

Bảng tiêu chí chấm điểm tùy chỉnh: Đảm bảo công cụ cho phép bạn tạo và áp dụng tiêu chí chấm điểm của riêng mình để phù hợp với bảng tiêu chí của khóa học hoặc yêu cầu đặc thù của bài tập

Phân tích ngữ pháp và cú pháp : Chọn các công cụ có chức năng như ngữ pháp : Chọn các công cụ có chức năng như trình kiểm tra nâng cao , tự động xác định lỗi và đưa ra các đề xuất chi tiết để cải thiện ngữ pháp, chính tả và cấu trúc câu

Phát hiện đạo văn: Chọn AI quét nội dung sao chép và cung cấp báo cáo chính xác, giúp bạn duy trì tính chính xác trong học tập

Phản hồi theo ngữ cảnh: Chọn một công cụ đánh giá cấu trúc đối số, luồng logic và giọng điệu để đưa ra lời khuyên hữu ích cho học sinh nhằm cải thiện bài luận của họ

Tích hợp dữ liệu: Chọn một AI có thể đồng bộ hóa liền mạch với các nền tảng như Google Classroom hoặc Hệ thống quản lý học tập để đơn giản hóa quy trình chấm điểm

Hỗ trợ ngôn ngữ: Đảm bảo công cụ hỗ trợ các bài luận đa ngôn ngữ để phù hợp với nền tảng và nhu cầu ngôn ngữ đa dạng của học sinh

Chấm điểm thời gian thực: Chọn một công cụ có các tính năng tích hợp tương tự như Chọn một công cụ có các tính năng tích hợp tương tự như trình tạo văn bản AI , có thể thích ứng với nhu cầu của học sinh, cung cấp phản hồi ngay lập tức theo ngữ cảnh để cho phép sửa chữa nhanh chóng

Phân tích kết quả học tập của học sinh: Sử dụng công cụ tạo ra thông tin chi tiết về tiến độ của học sinh, nêu rõ những điểm cần cải thiện để định hướng chiến lược giảng dạy trong tương lai

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Luôn sử dụng các công cụ AI ưu tiên bảo mật dữ liệu và ẩn danh công việc của học sinh để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và giảm thiểu khả năng thiên vị.

Cuộc tranh luận về nội dung do AI tạo ra so với công việc do con người viết vẫn đang diễn ra, đặt ra câu hỏi về tính độc đáo, chất lượng và tính xác thực. Tuy nhiên, câu chuyện lại thay đổi khi đánh giá nội dung.

Các công cụ chấm bài luận dựa trên AI mang đến cơ hội duy nhất để mang lại tính nhất quán, khách quan và hiệu quả cho quá trình chấm bài — điều mà ngay cả những nhà giáo dục giàu kinh nghiệm nhất cũng có thể thấy khó khăn khi quản lý khối lượng công việc lớn.

Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn 10 công cụ AI chấm bài luận tốt nhất:

1. ClickUp (Tốt nhất cho chấm bài luận và phản hồi dựa trên AI)

Dùng thử ClickUp Brain Chuyển đổi hiệu quả chấm điểm với phản hồi dựa trên AI về ngữ pháp, cấu trúc và giọng điệu với ClickUp Brain

ClickUp là ứng dụng tất cả trong một cho công việc, kết hợp các quy trình làm việc dựa trên AI để chấm điểm, phản hồi thời gian thực và khả năng quản lý dự án liền mạch trên một nền tảng duy nhất.

Để chấm bài luận, giáo viên có thể sử dụng ClickUp Brain để phân tích nội dung về ngữ pháp, cấu trúc và tính mạch lạc, cung cấp cho học sinh phản hồi ngay lập tức và có thể hành động được.

Công cụ này cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động được theo thời gian thực, giúp các nhà giáo dục đưa ra những nhận xét mang tính xây dựng để cải thiện công việc của học sinh mà không tốn nhiều thời gian và nỗ lực thủ công. Công cụ này cho phép bạn tạo và lưu các câu hỏi phù hợp để điều chỉnh phản hồi theo các tiêu chí đánh giá hoặc kỹ năng viết cụ thể.

Hợp lý hóa quá trình hợp tác và chấm điểm với phản hồi có chú thích, nhận xét và đánh giá bài luận được sắp xếp có tổ chức với ClickUp Docs

ClickUp Docs cung cấp một không gian tập trung cho các nhà giáo dục hợp tác chấm bài luận. Giáo viên có thể chú thích bài luận, thêm nhận xét và chỉnh sửa nội dung bằng AI trực tiếp trên nền tảng, giúp hợp lý hóa quy trình phản hồi.

Tính năng tổ chức tích hợp sẵn và tích hợp liền mạch với các công việc đảm bảo rằng mọi bước trong quy trình chấm điểm đều hiệu quả và dễ tiếp cận. Hơn nữa, tính năng Tự động hóa của ClickUp cho phép bạn thiết lập quy trình chấm điểm giúp tiết kiệm thời gian, trong khi các mẫu có thể tùy chỉnh cho phép bạn triển khai và điều chỉnh các tiêu chí chấm điểm phù hợp với thang điểm của mình.

Nền tảng này cũng bao gồm bảng điều khiển tập trung để theo dõi tiến độ công việc đánh giá bài luận, xác định xu hướng và tạo báo cáo, giúp quản lý nhiều lớp học hoặc tổ chức trở nên vô cùng dễ dàng.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Đánh giá ngữ pháp, giọng điệu và tính mạch lạc để cung cấp phản hồi tức thì, có thể hành động ngay

Chú thích, bình luận và chỉnh sửa bài luận một cách hợp tác trong ClickUp Docs

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như phân công bài luận để đánh giá hoặc đánh dấu hoàn thành với ClickUp Automation

Tạo các tiêu chí đánh giá, câu hỏi AI và mẫu tùy chỉnh để phù hợp với tiêu chí chấm điểm và theo dõi tiến độ

Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để phân tích các mẫu chấm điểm và tạo báo cáo hiệu suất

Đồng bộ hóa bài tập và điểm số với Google Classroom để hợp lý hóa quy trình làm việc

Giới hạn của ClickUp

Yêu cầu một số thiết lập ban đầu để tùy chỉnh quy trình chấm bài luận

Đường cong học tập cho giáo viên không thành thạo công nghệ

Giá ClickUp

Miễn phí vĩnh viễn

Không giới hạn: 7 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: 12 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

ClickUp Brain: Thêm tính năng AI vào bất kỳ gói trả phí nào với giá 7 USD/tháng cho mỗi người dùng

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)

Người dùng đánh giá cao khả năng của ClickUp trong việc hợp lý hóa phản hồi thực tế, có thể hành động và tăng khả năng hiển thị. Đây là một lợi thế lớn cho các nhà giáo dục vì họ có thể cung cấp phản hồi minh bạch và kịp thời cho học sinh.

"Các công việc được giao cho tôi có liên kết với các công việc khác mà chúng tôi đã giao cho nhóm, điều này cho phép tôi làm việc riêng lẻ và cũng có thể hiển thị các công việc mà chúng tôi có trong nhóm, để tôi có thể đề xuất các hoạt động mới và nhận phản hồi từ tất cả các thành viên trong nhóm của mình. "

⚡ Mẹo bổ sung: Ngoài chấm bài luận, hãy sử dụng bảng điều khiển tùy chỉnh của ClickUp để phát hiện xu hướng trong nhiều lớp học hoặc bài tập. Dễ dàng phân tích các mẫu chấm điểm, xác định các khái niệm thường bị hiểu nhầm và điều chỉnh chiến lược giảng dạy dựa trên thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu.

2. GradeWrite (Tốt nhất cho quy trình chấm điểm hỗ trợ AI và phân tích)

qua GradeWrite

GradeWrite chuyên về tối ưu hóa quy trình chấm điểm bài luận. Các công cụ đánh giá dựa trên AI của công ty được thiết kế để xử lý lượng lớn bài tập. Các thuật toán tiên tiến của công ty đánh giá ngữ pháp, cấu trúc, số từ và tính liên quan.

Giáo viên có thể đảm bảo tính nhất quán trong khi duy trì tính toàn vẹn của chấm điểm với các tính năng như phát hiện đạo văn và tùy chỉnh thang điểm.

GradeWrite cũng cung cấp các phân tích để theo dõi xu hướng thành tích của cả lớp, giúp giáo viên xác định những lĩnh vực mà học sinh cần hỗ trợ thêm.

Các tính năng tốt nhất của GradeWrite

Đánh giá ngữ pháp, cấu trúc và tính liên quan bằng AI để nhận phản hồi chính xác và kịp thời

Thực hiện kiểm tra đạo văn dựa trên AI để đảm bảo tính xác thực của nội dung

Theo dõi xu hướng thành tích của học sinh bằng các phân tích cơ bản và nâng cao

Giới hạn của GradeWrite

Tính năng phân tích giới hạn trong gói miễn phí

Các tính năng nâng cao như tích hợp Google Classroom chưa khả dụng

Giá cả của GradeWrite

Giáo viên (Miễn phí): Miễn phí

Giáo viên (Premium): 24,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Các khu học chánh hoặc trường cao đẳng: Liên hệ để biết giá cả

Đánh giá và nhận xét về GradeWrite

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

📚 Bài đọc bổ sung: Vượt xa việc chấm điểm với AI. Các công cụ chấm bài luận AI miễn phí chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về những gì AI có thể làm trong giáo dục. Hãy tưởng tượng việc tự động hóa kế hoạch bài học và thang điểm hoặc thậm chí tạo ra các bài tập hấp dẫn. Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn nhanh này về cách tự động hóa việc tạo/lập nội dung với AI.

3. ClassX (Tốt nhất cho chấm điểm bài luận AI tương tác và học tập)

qua ClassX

ClassX kết hợp công nghệ chấm điểm bài luận AI với các công cụ học tập tương tác, tạo nên giải pháp lý tưởng cho giáo viên mong muốn trải nghiệm chấm điểm toàn diện. Hệ thống AI phân tích bài luận về ngữ pháp, tính liên quan và tính logic, đồng thời cung cấp phản hồi cá nhân hóa để học sinh cải thiện kỹ năng viết.

ClassX có các tính năng để tạo bài tập tùy chỉnh, chatbot và tài liệu học tập tương tác, biến nó thành một nền tảng toàn diện để chấm điểm và tương tác với học sinh.

Khả năng xử lý chấm điểm hàng loạt bài luận và tích hợp các trợ giảng AI tương tác giúp thu hẹp khoảng cách giữa đánh giá truyền thống và học tập thích ứng.

Các tính năng tốt nhất của ClassX

Tạo các bài tập và chatbot tùy chỉnh để hỗ trợ học tập cá nhân hóa

Chấm điểm bài luận hàng loạt để tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa quy trình chấm điểm

Tích hợp các trợ giảng AI để cung cấp hướng dẫn bổ sung cho học sinh

Giới hạn của ClassX

Gói miễn phí được hỗ trợ bởi quảng cáo và cung cấp các truy vấn AI giới hạn

Các tính năng AI nâng cao yêu cầu thành viên Pro để truy cập đầy đủ

Giá cả của ClassX

Miễn phí

Premium: 9 USD/tháng cho mỗi người dùng

Pro: 19 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét của ClassX

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Trong khi nhiều người lo lắng về sự thiên vị của các công cụ chấm điểm AI, họ không nhận ra rằng AI loại bỏ sự chủ quan. Sở thích cá nhân, tâm trạng hoặc thành kiến vô thức có thể ảnh hưởng đến người chấm điểm. Tuy nhiên, AI đảm bảo mọi bài luận được đánh giá một cách nhất quán và công bằng, tạo sân chơi bình đẳng cho tất cả học sinh.

4. Perfect Essay Writer (Tốt nhất để tạo ra các bài luận hoàn hảo và không đạo văn)

qua Perfect Essay Writer

Perfect Essay Writer không chỉ tạo ra các bài luận mà còn cung cấp chấm điểm dựa trên AI và phản hồi thời gian thực. Công cụ này đánh giá các bài luận thuộc nhiều loại khác nhau, từ luận chứng đến mô tả, phân tích cấu trúc, tính mạch lạc và độ chính xác của trích dẫn.

Nó cũng cung cấp phản hồi về ngữ pháp, giọng điệu và độ rõ ràng, đảm bảo học sinh nhận được những thông tin hữu ích để hoàn thiện công việc của mình.

Tính năng chỉnh sửa trực tiếp là sự kết hợp mạnh mẽ giữa các công cụ hiệu đính và viết lại. Điều này cho phép người dùng tinh chỉnh bài luận trong thời gian thực và đảm bảo kết quả cuối cùng đáp ứng các yêu cầu cụ thể.

Công cụ kiểm tra đạo văn và trích dẫn tích hợp của công cụ này phục vụ hai mục đích: giúp người viết duy trì tính độc đáo trong quá trình sáng tác đồng thời cung cấp cho người chấm bài các công cụ xác minh để đảm bảo tính chính xác trong học thuật. Điều này làm cho công cụ này trở nên có giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái học thuật — sinh viên có thể sử dụng nó để viết và tự đánh giá, trong khi giáo viên có thể sử dụng nó để chấm điểm nhất quán.

Các tính năng tốt nhất của Perfect Essay Writer

Chỉnh sửa và hoàn thiện bài luận trực tiếp với trình chỉnh sửa trực tiếp để thay đổi theo thời gian thực

Truy cập tính năng kiểm tra đạo văn và tạo trích dẫn ở nhiều định dạng

Xử lý đa dạng các loại bài luận, từ phân tích đến thuyết phục

Giới hạn của Perfect Essay Writer

Tùy chọn định dạng giới hạn cho phông chữ và các yếu tố thiết kế

Giá dịch vụ Perfect Essay Writer

Bắt đầu: Miễn phí

Cơ bản: 9,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Pro: 14,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $99.99/năm

Đánh giá và nhận xét về Perfect Essay Writer

G2: 4.8/5.0 (20+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng yêu thích cách các tính năng hỗ trợ AI của PerfectEssayWriter.ai hợp lý hóa quy trình viết bài luận, khiến nó trở thành ứng dụng yêu thích của sinh viên và chuyên gia.

"Là một sinh viên thạc sĩ, tôi phải nói rằng bản phác thảo do PerfectEssayWriter.ai tạo ra là cứu tinh của tôi! Nó giúp toàn bộ quá trình viết luận văn trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Thêm vào đó, nội dung được tạo ra thực sự ấn tượng – giàu kiến thức và được viết rất tốt. "

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng AI để xử lý các công việc lặp đi lặp lại như kiểm tra ngữ pháp và phản hồi ban đầu, đồng thời dành năng lượng của bạn cho việc đánh giá chi tiết hơn và hướng dẫn học sinh.

5. EssayGrader (Tốt nhất cho chấm điểm số lượng lớn và phản hồi chi tiết)

qua EssayGrader

EssayGrader đơn giản hóa việc đánh giá bài luận bằng các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, được thiết kế để xử lý lượng lớn bài chấm trong vài phút.

Nó cho phép các nhà giáo dục tải lên nhiều bài luận cùng lúc và cung cấp phản hồi chi tiết, mang tính xây dựng về nội dung, ngữ pháp và phong cách.

Các tiêu chí đánh giá có thể tùy chỉnh và mặc định phù hợp với các tiêu chuẩn chấm điểm cụ thể, hoạt động như trình tạo nội dung AI để phân tích bài luận một cách hiệu quả. Tích hợp với Google Classroom và các nền tảng khác giúp hợp lý hóa quy trình làm việc hơn nữa.

Các tính năng tốt nhất của EssayGrader

Sử dụng các tiêu chí đánh giá tùy chỉnh và mặc định để chấm điểm linh hoạt và chính xác

Phát hiện nội dung do AI tạo ra và đảm bảo tính độc đáo của bài luận

Tích hợp với Google Classroom để có quy trình chấm điểm liền mạch

Giới hạn của EssayGrader

Kế hoạch miễn phí có giới hạn về số lượng bài luận được chấm điểm và tóm tắt

Các tiêu chí đánh giá nâng cao và tính năng phát hiện AI yêu cầu các gói dịch vụ cao cấp hơn

Giá dịch vụ EssayGrader

Cơ bản: Miễn phí

Lite: 8,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Pro: 19,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Premium: 49,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: 12,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Quận: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về EssayGrader

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Một người dùng Reddit đã đề cập đến các công cụ EssayGrader vì tính hiệu quả và phản hồi nhanh chóng, mặc dù họ nhận ra tầm quan trọng của các sắc thái con người trong việc chấm điểm.

Chúng có thể hữu ích trong việc phát hiện lỗi ngữ pháp và vấn đề cấu trúc, nhưng bạn vẫn không thể đánh bại sự nhạy bén của giáo viên khi chấm điểm những khía cạnh sâu sắc hơn của một bài luận.

🔮 Mẹo bổ sung: Mở rộng vai trò của AI trong chiến lược giảng dạy của bạn. AI không chỉ dùng để chấm điểm mà còn có thể cách mạng hóa phương pháp giảng dạy và tiếp cận của bạn.

6. EasyMark. ai (Tốt nhất cho phản hồi cá nhân hóa và kịp thời)

EasyMark. ai cách mạng hóa việc chấm bài luận bằng cách kết hợp tốc độ và độ chính xác, tương tự như cách các công cụ viết quảng cáo dựa trên AI phục vụ các nhà văn. Nó đảm bảo giáo viên cung cấp phản hồi có thể thực hiện được, được cá nhân hóa và không có sự chậm trễ.

EasyMark. ai có thể chấm bài luận hàng loạt bằng cách sử dụng thang điểm và tiêu chí tùy chỉnh phù hợp với tiêu chuẩn giảng dạy của bạn. Tính tương thích với PDF và khả năng hỗ trợ bài luận dài tới 4500 từ khiến EasyMark. ai trở nên linh hoạt cho các nhu cầu chấm điểm khác nhau.

Dù bạn đang xử lý vài bài luận hay hàng trăm bài, EasyMark. ai đảm bảo công bằng và chú trọng đến từng chi tiết mà không làm mất thời gian quý báu của bạn.

Các tính năng tốt nhất của EasyMark. ai

Chấm bài luận hàng loạt với danh sách lỗi chi tiết và đề xuất cải thiện

Sử dụng các tiêu chí chấm điểm và thang điểm được tùy chỉnh theo nhu cầu của lớp học của bạn

Cung cấp cho học sinh phản hồi tức thì và cá nhân hóa về bài viết của họ

Giới hạn của EasyMark. ai

Kế hoạch miễn phí giới hạn người dùng chỉ chấm điểm 15 bài luận mỗi tháng

Các tính năng nâng cao như giới hạn bài luận cao hơn yêu cầu kế hoạch cao cấp

Giá cả của EasyMark. ai

Miễn phí: 15 bài luận/tháng

Tiêu chuẩn: 9,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Premium: 22,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về EasyMark. ai

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng chấm điểm AI để bổ sung cho đánh giá của con người thay vì thay thế – sự cân bằng này đảm bảo hiệu quả mà không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên.

7. CoGrader (Phù hợp nhất cho phản hồi chi tiết về chất lượng và tích hợp vào lớp học)

qua CoGrader

CoGrader cung cấp một nền tảng mạnh mẽ dựa trên AI được thiết kế để đơn giản hóa việc chấm bài luận cho các nhà giáo dục. Nền tảng này cung cấp phản hồi chi tiết, chất lượng về ngữ pháp, nội dung và cấu trúc, giúp tiết kiệm thời gian đồng thời nâng cao độ sâu của các bài đánh giá học sinh.

Với tích hợp Google Classroom, các nhà giáo dục có thể quản lý bài tập một cách liền mạch, và khả năng xử lý bài nộp/gửi viết tay giúp tăng tính linh hoạt. CoGrader còn có tính năng bảng điều khiển hiệu suất lớp học, cho phép giáo viên xác định xu hướng và các lĩnh vực cần cải thiện.

Các tính năng tốt nhất của CoGrader

Chấm điểm lên đến 350 bài nộp/gửi của sinh viên mỗi tháng với phản hồi chi tiết về chất lượng

Tích hợp với Google Classroom để quản lý bài tập hiệu quả hơn

Phân tích xu hướng hiệu suất của lớp học với bảng điều khiển toàn diện

Giới hạn của CoGrader

Kế hoạch miễn phí giới hạn người dùng ở 100 bài nộp/gửi mỗi tháng

Các tính năng nâng cao như phát hiện đạo văn yêu cầu kế hoạch của tổ chức

Giá của CoGrader

Bắt đầu: Miễn phí

Tiêu chuẩn: 19 USD/tháng cho mỗi người dùng

Trường học và khu học chánh: Giá tùy chỉnh

Giáo dục đại học & doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CoGrader

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Vào mùa thu năm 2023, 50% sinh viên đại học và 22% giảng viên đã sử dụng các công cụ AI như ChatGPT cho các công việc học tập — một con số tăng đáng kể so với chỉ 9% vào đầu năm đó! AI đang nhanh chóng thay đổi cách sinh viên và giáo viên tiếp cận việc học và giảng dạy.

8. AutoMark (Tốt nhất cho chấm điểm quy mô lớn và phản hồi cá nhân hóa cho học sinh)

qua AutoMark

AutoMark là công cụ chấm điểm AI đa năng được các nhà giáo dục tin cậy để cung cấp phản hồi nhanh chóng, chính xác và được cá nhân hóa. Được thiết kế để xử lý các bài tập đa dạng, công cụ này hỗ trợ các tiêu chí đánh giá tùy chỉnh để đảm bảo tính nhất quán trong đánh giá và cung cấp thông tin chi tiết về quá trình học tập để theo dõi tiến độ của học sinh.

AutoMark giúp giáo viên nhận diện các mẫu trong kết quả học tập của học sinh, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy để giải quyết những khó khăn phổ biến.

Với tích hợp mượt mà với hệ thống quản lý học tập (LMS) và phân tích chi tiết, đây là lựa chọn lý tưởng cho giáo viên cá nhân và các cơ sở giáo dục mong muốn duy trì tiêu chuẩn học thuật đồng thời tiết kiệm thời gian.

Các tính năng tốt nhất của AutoMark

Tải lên các tiêu chí đánh giá tùy chỉnh để có phản hồi chấm điểm nhất quán và có ý nghĩa

Theo dõi tiến độ của học sinh và xác định các mẫu học tập bằng phân tích

Tích hợp với hệ thống quản lý học tập để quản lý bài tập một cách liền mạch

Giới hạn của AutoMark

Các tính năng báo cáo nâng cao có thể yêu cầu giấy phép của tổ chức

Không có gói miễn phí cho giáo viên cá nhân

Giá dịch vụ AutoMark

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét tự động

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

9. Smodin (Tốt nhất cho phản hồi bài luận khách quan và thời gian thực)

qua Smodin

Smodin là một công cụ chấm điểm bài luận AI tiên tiến, đảm bảo phản hồi nhất quán và công bằng cho cả học sinh và giáo viên. Phân tích bài luận về ngữ pháp, cấu trúc, tính sáng tạo và sự tập trung giúp học sinh cải thiện kỹ năng viết và đạt được điểm số cao hơn.

Đối với giáo viên, nó cung cấp khả năng chấm điểm hàng loạt với các tiêu chí đánh giá có thể tùy chỉnh để hợp lý hóa quy trình chấm điểm. Nền tảng này cũng cung cấp phản hồi thời gian thực và đề xuất chi tiết để cải thiện bài luận, tiết kiệm thời gian đồng thời nâng cao chất lượng phản hồi.

Các tính năng tốt nhất của Smodin

Phân tích bài luận về ngữ pháp, cấu trúc và tính logic bằng các thuật toán AI tiên tiến

Chấm điểm bài luận hàng loạt với các tiêu chí chấm điểm tùy chỉnh và có sẵn

Cung cấp phản hồi và đề xuất cải thiện cho học sinh trong thời gian thực

Giới hạn của Smodin

Chấm điểm hàng loạt và các tính năng nâng cao yêu cầu các gói kế hoạch cấp cao hơn

Kế hoạch miễn phí giới hạn đáng kể việc sử dụng công cụ chấm bài AI

Giá cả của Smodin

Bắt đầu: Miễn phí

Essentials: 14,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Năng suất: 29,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Ultimate: 79,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Smodin

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng đánh giá cao khả năng tạo văn bản tự nhiên, giống như con người và điều chỉnh phụ đề hiệu quả của Smodin.

"Tôi đã sử dụng nó để diễn giải một số văn bản mà tôi tạo ra trên các nền tảng AI khác và nó làm việc rất hoàn hảo. Nó giúp văn bản trở nên trôi chảy hơn và không quá cứng nhắc. Kết quả gần như không thể phát hiện ra rằng nó được tạo ra bằng AI. Tôi cũng đã sử dụng nó để thay đổi bối cảnh của một số phụ đề và nó hoạt động hoàn hảo. "

🔮 Mẹo bổ sung: Tận dụng tối đa các công cụ chấm điểm AI bằng cách tải lên các tiêu chí chấm điểm tùy chỉnh phù hợp với mục tiêu khóa học của bạn, đảm bảo tính nhất quán và phù hợp trong kết quả chấm điểm.

qua Kangaroos AI

Kangaroos AI Grader đơn giản hóa việc chấm bài luận của giáo viên đồng thời cung cấp các công cụ AI tiên tiến để lập kế hoạch bài giảng và nâng cao hiệu quả trong lớp học. Với các tiêu chí chấm điểm có thể tùy chỉnh, khả năng tải lên hàng loạt và tạo phản hồi chi tiết, công cụ này được thiết kế riêng để tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác.

Kangaroos AI cũng ưu tiên bảo mật dữ liệu, đảm bảo bảo mật cho học sinh bằng mã hóa. Ngoài chấm điểm, nền tảng này còn cung cấp các công cụ như trợ giảng AI và trình tạo thang điểm để hợp lý hóa quy trình giáo dục.

Các tính năng tốt nhất của Kangaroos AI Grader

Tạo và áp dụng các tiêu chí đánh giá tùy chỉnh để chấm bài luận chính xác và có ý nghĩa

Tạo báo cáo phản hồi chi tiết để hướng dẫn học sinh cải thiện

Truy cập các công cụ bổ sung để lập kế hoạch bài giảng và hỗ trợ giảng dạy bằng AI

Giới hạn của Kangaroos AI Grader

Các tính năng nâng cao như tùy chỉnh thang điểm có thể yêu cầu các gói dịch vụ cao cấp hơn

Hỗ trợ cấp tổ chức được tính giá riêng

Giá dịch vụ Kangaroos AI Grader

Bắt đầu: Miễn phí

Chuyên nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Kangaroos AI Grader

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Trình chấm bài bằng AI không chỉ chấm điểm bài luận mà còn phát hiện đạo văn và đánh giá tính độc đáo. Đối với giáo viên, điều này có nghĩa là họ sẽ mất ít thời gian hơn để kiểm tra nội dung sao chép và có nhiều thời gian hơn để truyền cảm hứng cho học sinh tạo ra những tác phẩm chân thực. Đây là một giải pháp đôi bên cùng có lợi cho tính chính trực trong học tập!

Mặc dù 10 công cụ chấm bài luận AI hàng đầu được đề cập trong blog này cung cấp các tính năng vượt trội, một số công cụ khác cũng đáng được chú ý vì những lợi thế độc đáo trong việc cải thiện trải nghiệm chấm bài cho giáo viên:

Gradescope: Cung cấp các bài kiểm tra dựa trên tiêu chí đánh giá nâng cao, kết hợp công nghệ chấm điểm AI và công cụ hợp tác, giúp đảm bảo đánh giá nhất quán và công bằng

Turnitin Feedback Studio: Kết hợp công nghệ phát hiện đạo văn mạnh mẽ với các tùy chọn phản hồi tùy chỉnh, đảm bảo tính trung thực học thuật và phản hồi chi tiết phù hợp với nhu cầu cá nhân của từng học sinh

GradeCam: Nổi trội trong việc quét và chấm điểm nhanh các bài kiểm tra trên giấy, cung cấp phản hồi và phân tích tức thì để hỗ trợ các chiến lược giảng dạy dựa trên dữ liệu

SnapGrader: Cung cấp phân tích chấm điểm tức thì và hỗ trợ các định dạng câu hỏi khác nhau như trắc nghiệm và câu trả lời ngắn, hợp lý hóa quá trình chấm điểm bài thi trên giấy

