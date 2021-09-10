Victory Omotayo: ClickUp giúp tôi quản lý khách hàng, nội dung và nhóm của mình ở một nơi

Tự do, tác động, ổn định, linh hoạt.

Nếu bạn là một doanh nhân và chủ doanh nghiệp, thì đây có thể là một số mục tiêu mà bạn hướng tới khi phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh.

Một ngày trong cuộc sống của một doanh nhân có thể bao gồm tuyển dụng khách hàng tiềm năng, duy trì danh sách khách hàng, hoàn thành các dự án của khách hàng và hơn thế nữa. Chu kỳ hàng ngày phải xoay xở nhiều công việc và đảm nhiệm nhiều vai trò là một trong những lý do khiến nhiều người cảm thấy kiệt sức, chấp nhận mức lương thấp và thất bại khi khởi nghiệp.

Vậy làm thế nào để đạt được tự do, cân bằng cuộc sống và công việc, và thành công?

Victory Omotayo có thể chia sẻ với bạn! Tốt hơn nữa, cô ấy có thể hướng dẫn bạn cách thực hiện. 😉

Là một huấn luyện viên kinh doanh và một doanh nhân, Victory đã thành thạo các bước để khởi nghiệp thành công; từ cung cấp vé, chiến lược định vị vững chắc, hệ thống bán hàng đơn giản hóa và sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Hiện nay, cô giúp các chuyên gia từ nhiều ngành khác nhau đạt được kết quả giúp họ đạt được tự do tài chính.

Để làm được điều này, cô ấy dựa vào một công cụ quản lý dự án toàn diện như ClickUp cho các nhu cầu CRM và quản lý nội dung của mình.

Chúng tôi đã có cơ hội kết nối với Victory và trò chuyện về cách cô ấy sử dụng ClickUp để quản lý tất cả công việc của mình ở một nơi. Hãy theo dõi để tìm hiểu cách cô ấy hoàn thành công việc với ClickUp.

Đã đến lúc nhường micro! Victory, hãy bắt đầu! 🎤😊

Hãy cho chúng tôi biết về doanh nghiệp của bạn!

Xin chào, tôi là Victory! 👋

Các chuyên gia và nhà chuyên môn tìm đến tôi khi họ muốn được công nhận và trả lương xứng đáng với chuyên môn của mình.

Tôi điều hành một công ty huấn luyện và tư vấn giúp các chuyên gia tận dụng thế mạnh đặc biệt của mình để phát triển và ra mắt các chương trình nhóm cao cấp có doanh thu cao.

Tôi thực hiện việc này thông qua chương trình nhóm cao cấp mang chữ ký của tôi, Knowledge to Profit™, nơi tôi giúp khách hàng của mình:

💎 Xác định và xác thực chuyên môn mang lại lợi nhuận cao nhất của họ (tôi gọi đây là "nguồn thu nhập chính" của họ)

💎 Tăng cường uy tín trên mạng xã hội của họ thông qua Expedited Expertise Framework™ (Khung chuyên môn nhanh chóng) có chữ ký của tôi

💎 Nắm vững cách truyền tải thông điệp để họ có thể tự tin thể hiện giá trị của mình với những khách hàng trong mơ

Tính năng ClickUp nào là yêu thích của bạn?

Bảng điều khiển. Tôi rất thích sử dụng tính năng này để tạo bảng điều khiển cho khách hàng của mình!

Bảng điều khiển của ClickUp cho phép bạn tạo báo cáo chi tiết về dữ liệu khách hàng quan trọng của mình.

Sử dụng các tiện ích có thể tùy chỉnh như biểu đồ tròn, thời gian thực hiện, bảng chấm công và hơn thế nữa để xây dựng trung tâm điều khiển nhiệm vụ của riêng bạn.

Bảng điều khiển sẽ cung cấp cho bạn một trung tâm tập trung để xem thông tin chi tiết có giá trị về công việc, sprint, dự án, nhân sự và nhiều hơn nữa.

Các tiện ích có thể tùy chỉnh trong Bảng điều khiển của ClickUp

Tiện ích có thể tùy chỉnh trong Bảng điều khiển của ClickUp

Bạn sử dụng ClickUp như thế nào để thúc đẩy công ty và các dự án của mình phát triển?

ClickUp cho phép tôi quản lý danh sách khách hàng, lập kế hoạch nội dung mạng xã hội và quản lý nhóm.

Các tính năng thân thiện với khách hàng của ClickUp giúp việc quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh trên một nền tảng quản lý dự án trở nên dễ dàng.

Bạn có thể thiết lập CRM trực tiếp trong Không gian Làm việc và tạo chế độ xem cấp cao cho các công việc của khách hàng. Chuyển đổi giữa các chế độ xem khác nhau như Bảng, Bảng, Lịch, Xem danh sách và hơn thế nữa để có góc nhìn khác về các công việc của bạn.

Sử dụng ClickUp làm CRM và xem danh sách khách hàng ở chế độ Xem dạng danh sách

Sử dụng ClickUp làm CRM và xem danh sách khách hàng ở chế độ Xem dạng danh sách

Để sử dụng ClickUp cho quản lý nội dung, chỉ cần tạo một Danh sách công việc mới trong ClickUp, đặt các giai đoạn của bạn bằng Trạng thái tùy chỉnh và tạo các nhiệm vụ bạn cần.

Sau khi thiết lập danh sách công việc, bạn có thể bắt đầu lập bản đồ lịch nội dung của mình!

Ví dụ về lịch nội dung trong ClickUp

Ví dụ về lịch nội dung trong ClickUp

Xem lịch nội dung trong chế độ xem Danh sách của ClickUp

Xem lịch nội dung trong chế độ xem Danh sách của ClickUp

Bạn tiết kiệm được khoảng bao nhiêu giờ mỗi tuần khi sử dụng ClickUp và bạn làm gì với thời gian đó?

Tôi tiết kiệm khoảng 5 giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp để tổ chức và quản lý công việc kinh doanh của mình!

Thời gian tôi tiết kiệm được mỗi tuần cho phép tôi tập trung vào các hoạt động tạo ra doanh thu để mang lại nhiều tiền hơn cho doanh nghiệp.

ClickUp đã cải thiện công việc và cuộc sống của bạn như thế nào?

Trước khi sử dụng ClickUp, tôi đã sử dụng nhiều ứng dụng để quản lý tất cả công việc và khách hàng của mình.

Việc triển khai ClickUp đã thực sự giúp tôi tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho tất cả các công cụ mà tôi đã sử dụng trước đây.

ClickUp mang lại rất nhiều lợi ích, đặc biệt là khi tôi biết rằng nó có mọi thứ tôi cần cho công việc huấn luyện và tư vấn trực tuyến của mình.

Bạn có lời khuyên nào cho những người muốn tăng cường năng suất của mình?

Nếu tôi có thể chia sẻ với bạn một lời khuyên, tôi khuyên bạn nên tập trung vào một nền tảng duy nhất để thực sự thấy được hiệu quả.

Kết nối với Victory trên LinkedIn, Instagram và truy cập trang web của cô ấy để tìm hiểu thêm về cách cô ấy có thể giúp đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới. 🚀