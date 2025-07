Các phím tắt hữu ích trong Word để gõ văn bản dễ dàng hơn trên Microsoft

Mở tài liệu Word mà bạn muốn in

Nhấn và giữ phím Ctrl, sau đó nhấn P (hoặc Command + P trên Mac). Thao tác này sẽ khởi chạy lệnh in trong Word. Bạn sẽ thấy một giao diện mới hoặc hộp thoại mở ra, nơi bạn cần cài đặt các tham số in như hướng giấy và chế độ in