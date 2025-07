Hiểu các ký hiệu trong sơ đồ Venn (với ví dụ)

Bạn còn nhớ những hình tròn chồng chéo nhau mà bạn đã học ở trường trung học cơ sở không? Vâng, chúng ta đang nói về sơ đồ Venn. Chúng rất hữu ích trong việc so sánh và đối chiếu các tập hợp dữ liệu và hình thành các mối quan hệ logic.

Như bạn có thể đoán, chúng được sử dụng rộng rãi trong phân tích dữ liệu và để khám phá tập dữ liệu, tạo hình ảnh trực quan và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nhưng nếu chúng ta thành thật, việc vẽ những vòng tròn đó để xếp thẳng hàng hoàn hảo và thêm các ký hiệu khác nhau không phải là việc dễ dàng nhất.

Trong blog này, chúng ta sẽ khám phá cách tạo sơ đồ Venn đồng thời giải thích các ký hiệu sơ đồ Venn đi kèm. Ngoài ra, chúng tôi còn chia sẻ các tài nguyên và mẫu bổ sung để giúp bạn nâng cao kỹ năng trực quan hóa dữ liệu.

⚠️Cảnh báo: Có một số nội dung toán học phía trước!

Biểu tượng của biểu đồ Venn là gì?

Mỗi vòng tròn trong sơ đồ Venn đại diện cho một tập hợp, là một tập hợp các đối tượng riêng biệt. Các ký hiệu sơ đồ Venn phân tích các ý tưởng phức tạp bằng cách hiển thị các kết nối giữa các tập hợp khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng cũng được coi là một phần quan trọng của lý thuyết tập hợp.

Và đây là phần thú vị—đồ thị Venn có thể được tạo từ nhiều hình tròn.

Sơ đồ Venn hai vòng tròn rất hữu ích để hiểu sự hợp nhất, giao nhau và sự khác biệt giữa hai tập hợp.

Sơ đồ Venn ba vòng tròn còn chi tiết hơn, vì chúng hiển thị mối quan hệ giữa ba tập hợp và có thể giúp tìm ra mối tương quan trong các tập hợp dữ liệu khác nhau.

Với rất nhiều thông tin xoay quanh các sơ đồ này, sẽ rất hữu ích nếu có các ký hiệu biểu thị các mối quan hệ khác nhau giữa các tập hợp này. Đây là lúc các ký hiệu sơ đồ Venn phát huy tác dụng.

Bạn có biết: John Venn, một nhà logic học người Anh, đã làm cho sơ đồ Venn trở nên nổi tiếng vào những năm 1880. Bạn sẽ thấy chúng rất nhiều trong xác suất, logic, thống kê, ngôn ngữ học và khoa học máy tính để minh họa các kết nối logic giữa các tập hợp.

Hiểu các ký hiệu khóa trong sơ đồ Venn

Trong số tất cả các hệ thống ký hiệu khác nhau, ba loại sơ đồ Venn chính được sử dụng phổ biến nhất là: giao, hợp và bù.

Hợp nhất các tập hợp: ký hiệu ∪

Sự hợp nhất của các tập hợp trong sơ đồ Venn được biểu thị bằng ký hiệu hợp nhất ( ∪ ). Nó hiển thị tất cả các phần tử có trong một trong hai tập hợp. Khi sử dụng các ký hiệu sơ đồ Venn, ký hiệu hợp nhất minh họa sự kết hợp của các phần tử từ hai hoặc nhiều tập hợp.

Hãy xem ví dụ sau.

Hai bộ:

Bộ A chứa {1, 2, 3}

Bộ B chứa {3, 4, 5}

Sự hợp nhất của tập hợp A và B (A ∪ B) bao gồm tất cả các phần tử từ cả hai tập hợp:

ví dụ: A ∪ B = {1, 2, 3, 4, 5}

Trong sơ đồ Venn hai vòng tròn, giao của hai vòng tròn là toàn bộ khu vực được bao phủ bởi cả hai vòng tròn, bao gồm cả vùng giao nhau.

Ví dụ: Hãy tưởng tượng một căng tin trường học cung cấp hai kế hoạch bữa ăn:

Kế hoạch A: Bao gồm pizza, salad và trái cây

Kế hoạch B: Bao gồm mì ống, salad và món tráng miệng

Sử dụng các biểu tượng bộ biểu đồ Venn, chúng ta có thể biểu diễn các kế hoạch bữa ăn này như sau:

Bộ A: {pizza, salad, trái cây}

Bộ B: {mì ống, salad, món tráng miệng}

Hợp nhất của các tập hợp này (A ∪ B) đại diện cho tất cả các lựa chọn thực phẩm có sẵn cho học sinh có Kế hoạch A hoặc Kế hoạch B, hoặc cả hai.

Vậy, A ∪ B = {pizza, salad, trái cây, mì ống, món tráng miệng}

Sơ đồ Venn sẽ hiển thị hai vòng tròn chồng chéo nhau: một vòng tròn cho Kế hoạch A, một vòng tròn cho Kế hoạch B. Phần chồng chéo sẽ chứa "salad", vì món này có trong cả hai kế hoạch. Toàn bộ khu vực được bao phủ bởi cả hai vòng tròn sẽ đại diện cho sự hợp nhất của các tập hợp — tất cả các lựa chọn thực phẩm có thể có, đó là pizza, salad, trái cây, mì ống và món tráng miệng.

Ghi chú thân thiện: Nếu bạn muốn tạm dừng, hãy uống nước, nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc ôm gia đình để chúng ta có thể thoải mái chuyển sang các ví dụ về sơ đồ Venn tiếp theo.

Giao điểm của hai tập hợp: ký hiệu ∩

Giao điểm của các tập hợp được biểu thị bằng ký hiệu giao điểm ( ∩ ). Nó hiển thị các phần tử chung của cả hai tập hợp và được đánh dấu bằng các vòng tròn chồng chéo nhau.

Hãy xem lại ví dụ trên.

Bộ A chứa {1, 2, 3}

Bộ B chứa {3, 4, 5}

Giao điểm của tập hợp A và B (A ∩ B) chỉ bao gồm các phần tử chung:

Do đó, A ∩ B = {3}

Ví dụ trên là sơ đồ Venn hai vòng tròn. Phần giao nhau là vùng được tô màu "C", nơi các vòng tròn chồng chéo nhau. Nó biểu thị phần chung của cả hai tập hợp.

Ví dụ: Hãy tưởng tượng một công ty công nghệ có hai bộ phận:

Bộ phận A: Phụ trách phát triển phần mềm, đảm bảo chất lượng và quản lý dự án

Bộ phận B: Tập trung vào tiếp thị sản phẩm, bán hàng và hỗ trợ khách hàng

Phần giao nhau của các bộ phận này sẽ bao gồm các vai trò hoặc nhân viên làm việc trong cả hai lĩnh vực. Ví dụ: một giám đốc sản phẩm có thể tham gia vào cả phát triển phần mềm và tiếp thị sản phẩm.

Một lần nữa, bằng cách sử dụng bộ ký hiệu sơ đồ Venn, chúng ta có thể biểu diễn các bộ phận:

Bộ phận A (Bộ A): {phát triển phần mềm, đảm bảo chất lượng, quản lý dự án}

Bộ phận B (Bộ B): {tiếp thị sản phẩm, bán hàng, hỗ trợ khách hàng}

Giao điểm (A ∩ B): {quản lý sản phẩm}

Sơ đồ Venn sẽ thể hiện sự chồng chéo này một cách trực quan, với "quản lý sản phẩm" nằm trong phần chồng chéo của hai vòng tròn.

Bổ sung của một tập hợp: Ac

Bổ sung của một tập hợp được biểu thị bằng ký hiệu bổ sung (Ac) hoặc (A'). Nó bao gồm tất cả các phần tử trong tập hợp phổ quát (U) không có trong tập hợp cụ thể. Sử dụng các ký hiệu biểu đồ Venn, bổ sung làm nổi bật các khu vực bên ngoài tập hợp được đề cập.

Ví dụ: nếu:

Bộ phổ quát (U) chứa {1, 2, 3, 4, 5}

Bộ A chứa {1, 2, 3}

Bổ sung của tập hợp A (Ac) bao gồm các phần tử trong U không có trong A:

Do đó, Ac/A' = {4, 5}

Điều này sẽ trông như thế nào với ba hình tròn?

Trong sơ đồ Venn ba vòng tròn, phần bổ sung sẽ là khu vực bên ngoài vòng tròn A. Ví dụ dưới đây cho thấy rõ những gì bị loại trừ khỏi tập hợp A.

Ví dụ: Hãy tưởng tượng một chiến dịch tiếp thị nhắm mục tiêu một nhóm dân số cụ thể.

Bộ phổ quát (U): Toàn bộ dân số của một thành phố

Bộ A: Những người từ 18-35 tuổi quan tâm đến công nghệ

Bổ sung của tập hợp A (A') sẽ bao gồm tất cả các cá nhân trong thành phố thuộc một trong hai trường hợp sau:

Không nằm trong độ tuổi từ 18 đến 35

Không quan tâm đến công nghệ

Hoặc cả hai

Các ký hiệu biểu đồ Venn phức tạp khác

Sau khi đã tìm hiểu các ký hiệu cơ bản, hãy cùng xem qua một số ký hiệu phức tạp hơn của biểu đồ Venn và ý nghĩa của chúng:

∈ : Phần tử của

Biểu tượng ∈ có nghĩa là "là một phần tử của" một tập hợp.

Ví dụ: nếu 3 ∈ A, có nghĩa là 3 nằm trong Tập hợp A. Trong sơ đồ Venn, ký hiệu này giúp chúng ta thấy các phần tử nào nằm trong các vòng tròn.

Trong khoa học máy tính, chúng ta thường sử dụng biểu đồ này để thể hiện mối quan hệ thành viên, chẳng hạn như "x ∈ A" để chỉ ra rằng x là một phần của tập hợp A.

∉ : Không phải là phần tử của

Ký hiệu ∉ có nghĩa là "không phải là một phần tử của" một tập hợp.

Nếu 4 ∉ B, có nghĩa là 4 không nằm trong Tập hợp B. Trong sơ đồ Venn, ký hiệu này biểu thị các phần tử bên ngoài các vòng tròn.

Hãy tưởng tượng một ví dụ về sơ đồ Venn: các phần tử bên ngoài các vòng tròn không thuộc về các tập hợp đó. Nó giống như nói "4 không thuộc về Tập hợp B". Biểu tượng này là khóa trong lý thuyết tập hợp để biểu thị sự loại trừ.

Ø : Tập hợp rỗng

Biểu tượng Ø đại diện cho tập hợp rỗng, không có phần tử nào. Nếu A = Ø, tập hợp A không có gì trong đó. Trong sơ đồ Venn, nó hiển thị một tập hợp không có thành viên.

Trong khoa học máy tính, Ø xuất hiện trong các thuật toán xử lý tập dữ liệu trống, biểu thị sự không tồn tại. Đó là cách để nói "Không có gì ở đây"

⊂ : Tập con đúng

Ký hiệu ⊂ có nghĩa là một tập hợp là tập hợp con thích hợp của tập hợp khác. Nếu A ⊂ B, tất cả các phần tử của A đều nằm trong B, nhưng A không bằng B.

Trong sơ đồ Venn, biểu tượng này thể hiện một hình tròn hoàn toàn nằm bên trong hình tròn khác. Hãy nghĩ về một sơ đồ tập hợp: một hình tròn nhỏ hơn nằm trong một hình tròn lớn hơn là một tập hợp con thích hợp.

Trong sơ đồ logic, "C ⊂ D" có nghĩa là C là tập hợp con của D, nêu bật mối quan hệ thứ bậc.

⊄ : Không phải là tập con

Ký hiệu ⊄ có nghĩa là một tập hợp không phải là tập hợp con của tập hợp khác. Nếu A ⊄ B, một số phần tử trong A không có trong B.

Trong sơ đồ Venn, nó được thể hiện bằng các vòng tròn không hoàn toàn chồng chéo nhau. Hãy tưởng tượng một ví dụ về sơ đồ Venn với các vòng tròn chồng chéo một phần hoặc không chồng chéo nhau.

Để chứng minh rằng A không phải là tập con của B, chúng ta cần chỉ ra một phần tử x thuộc A nhưng không thuộc B.

Có ba khả năng:

Biểu tượng này rất quan trọng trong lý thuyết tập hợp để nhấn mạnh sự không bao gồm.

⊇ : Tập siêu

Ký hiệu ⊇ có nghĩa là một tập hợp là tập hợp siêu của tập hợp khác. Nếu A ⊇ B, tập hợp A chứa tất cả các phần tử của tập hợp B.

Trong sơ đồ Venn hai vòng tròn, nó xuất hiện dưới dạng một vòng tròn bao quanh vòng tròn khác.

Trong sơ đồ Venn ba vòng tròn, vòng tròn lớn hơn chứa vòng tròn nhỏ hơn là tập hợp siêu.

Biểu tượng này rất quan trọng trong lý thuyết tập hợp để thể hiện sự bao gồm hoàn toàn.

⊃ : Tập hợp chứa

Ký hiệu ⊃ biểu thị một siêu tập hợp thích hợp. Nếu A ⊃ B, tập hợp A có tất cả các phần tử của B và hơn thế nữa.

Trong sơ đồ Venn hai vòng tròn, vòng tròn lớn hơn bao quanh vòng tròn nhỏ hơn là tập hợp chứa. Đối với sơ đồ Venn ba vòng tròn, vòng tròn lớn nhất bao quanh hai vòng tròn còn lại.

Biểu diễn cơ bản sẽ là:

Biểu tượng này rất quan trọng trong lý thuyết tập hợp để thể hiện sự bao gồm đầy đủ nhưng không bằng nhau. Trong sơ đồ logic, "I ⊃ J" có nghĩa là I bao gồm tất cả các phần tử của J và các phần tử bổ sung.

⊅ : Không phải là tập hợp siêu chứa

Ký hiệu ⊅ có nghĩa là một tập hợp không phải là tập hợp siêu của tập hợp khác. Nếu A ⊅ B, tập hợp A không chứa đầy đủ B với các phần tử bổ sung.

Trong ví dụ về sơ đồ Venn, các vòng tròn không bao gồm hoàn toàn các vòng tròn khác thể hiện khái niệm này.

Cách sử dụng các ký hiệu của biểu đồ Venn

Sơ đồ Venn có vẻ như là một thứ đã bị lãng quên từ lâu trong các lớp toán trung học, nhưng chúng lại có khả năng truyền tải thông tin dữ liệu vô cùng mạnh mẽ. Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng chúng trong công việc.

Các trường hợp sử dụng sơ đồ Venn: Chiến dịch tiếp thị: Một công ty muốn nhắm mục tiêu một nhóm dân số cụ thể cho một sản phẩm mới. Bằng cách sử dụng sơ đồ Venn, họ có thể phân tích sự trùng lặp giữa các nhóm tuổi, lãi suất và địa điểm để xác định đối tượng mục tiêu lý tưởng cho sản phẩm của họ

Kiểm soát hàng tồn kho: Một nhà bán lẻ muốn tối ưu hóa mức hàng tồn kho cho các danh mục sản phẩm khác nhau. Sơ đồ Venn có thể giúp hình dung những sản phẩm nào thường được mua cùng nhau, từ đó đưa ra quyết định dự trữ hàng tồn kho tốt hơn

Kiểm soát chất lượng: Một công ty sản xuất có thể sử dụng sơ đồ Venn để phân tích các khuyết tật trong sản phẩm. Bằng cách phân loại các khuyết tật dựa trên các tiêu chí khác nhau (ví dụ: loại khuyết tật, dây chuyền sản xuất), công ty có thể xác định nguyên nhân gốc rễ và áp dụng các biện pháp khắc phục

Bây giờ, hãy xem cách tạo sơ đồ Venn. Nhưng trước đó, bạn cũng nên biết cách hoạt động của ký hiệu tập hợp và vùng bóng mờ.

Tổng quan nhanh về ký hiệu tập hợp và vùng bóng mờ

Ký hiệu tập hợp là ngôn ngữ được sử dụng để định nghĩa các tập hợp, mối quan hệ giữa chúng và các phép toán. Điều này bao gồm các ký hiệu biểu đồ Venn như ∪ (hợp nhất), ∩ (giao nhau) và ' (bổ sung).

Ý tưởng của các ký hiệu này là để thể hiện các câu logic phức tạp. Về cơ bản, đây là một cách để cô đọng nhiều thông tin thành một định dạng dễ hiểu.

Tương tự, các vùng được tô bóng trong sơ đồ Venn cung cấp một đối chiếu trực quan cho ký hiệu tập hợp.

Các vùng được tô bóng cho phép chúng ta nhận biết các mẫu, phần chồng chéo và phần loại trừ. Bằng cách tô bóng các khu vực cụ thể, chúng ta có thể làm nổi bật kết quả của các thao tác thiết lập, giúp các mối quan hệ phức tạp trở nên dễ hiểu hơn.

Hướng dẫn từng bước để tạo sơ đồ Venn

Bây giờ chúng ta đã vượt qua một mỏ địa lôi toán học và sống sót, hãy chuyển sang phần dễ hơn: tạo sơ đồ. Chúng ta sẽ đề cập đến cả sơ đồ Venn hai và ba tập hợp ở đây.

1. Sơ đồ Venn hai tập hợp

Bước 1: Xác định các tập hợp và phần tử

Xác định các tập hợp và liệt kê các phần tử của chúng

Ví dụ: Tập hợp A chứa {1, 2, 3} và tập hợp B chứa {3, 4, 5}.

Bước 2: Vẽ hai hình tròn chồng lên nhau

Vẽ hai hình tròn chồng lên nhau

Gán nhãn cho các vòng tròn là Tập hợp A và Tập hợp B

Bước 3: Thêm các yếu tố vào các vòng tròn

Đặt các phần tử vào các phần tương ứng

Các phần tử chung cho cả hai tập hợp nằm trong vùng chồng chéo

Ví dụ: Đặt 1, 2 vào vòng tròn của Bộ A, 4, 5 vào vòng tròn của Bộ B và 3 vào vùng chồng chéo.

Bước 4: Tô màu các vùng cho các thao tác cụ thể

Tô màu các vùng để biểu thị các tập hợp hoạt động cụ thể

Ví dụ: Tô toàn bộ diện tích của cả hai vòng tròn cho A ∪ B (hợp nhất). Chỉ tô phần diện tích chồng chéo cho A ∩ B (giao nhau).

Bước 5: Xem lại và điều chỉnh

Đảm bảo mỗi phần tử được đặt đúng vị trí

Xác minh rằng sơ đồ thể hiện chính xác các tập hợp và mối quan hệ giữa chúng

2. Sơ đồ Venn ba bộ

Bước 1: Xác định các tập hợp và phần tử

Xác định các tập hợp và liệt kê các phần tử của chúng

Ví dụ: Bộ A chứa {1, 2}, Bộ B chứa {2, 3} và Bộ C chứa {1, 3, 4}.

Bước 2: Vẽ ba hình tròn chồng chéo nhau

Vẽ ba hình tròn chồng lên nhau

Gán nhãn cho các vòng tròn là Bộ A, Bộ B và Bộ C

Bước 3: Thêm các yếu tố vào các vòng tròn

Đặt các phần tử vào các phần tương ứng

Các phần tử chung cho tất cả các tập hợp nằm ở khu vực chồng chéo ở giữa

Ví dụ: Đặt 1 vào vùng giao nhau của tập hợp A và tập hợp C, 2 vào vùng giao nhau của tập hợp A và tập hợp B, và 3 vào vùng giao nhau của tập hợp B và tập hợp C. Đặt 4 vào tập hợp C.

Bước 4: Tô màu các vùng cho các thao tác cụ thể

Tô màu các vùng để biểu thị các thao tác tập hợp cụ thể

Ví dụ: Tô toàn bộ diện tích của tất cả các hình tròn cho A ∪ B ∪ C (hợp nhất). Chỉ tô phần diện tích giao nhau ở giữa cho A ∩ B ∩ C (giao nhau).

Bước 5: Xem lại và điều chỉnh

Đảm bảo mỗi phần tử được đặt đúng vị trí

Xác minh rằng sơ đồ thể hiện chính xác các tập hợp và mối quan hệ giữa chúng

Sơ đồ Venn ba vòng thể hiện các mối quan hệ phức tạp hơn và các điểm khác biệt giữa các tập hợp. Chúng cũng minh họa cách các phần tử được phân phối trên nhiều tập hợp.

Tạo sơ đồ Venn tùy chỉnh rất dễ dàng. Chúng có thể được tạo trong MS Word, PowerPoint và thậm chí cả Paint. Ngoài ra, còn có rất nhiều mẫu sơ đồ Venn miễn phí và trả phí khác trên internet. Dù bạn chọn mẫu nào, bạn cũng nên xem hướng dẫn và kiểm tra kỹ chức năng của các mẫu trước khi sử dụng.

Làm việc với sơ đồ Venn

Để làm việc hiệu quả với sơ đồ Venn, bạn cần có khả năng đọc và hiểu sơ đồ Venn. Dưới đây là cách thực hiện.

Xác định các tập hợp: Xác định mỗi vòng tròn đại diện cho gì. Đây có thể là các danh mục, nhóm hoặc tập hợp dữ liệu

Hiểu sự chồng chéo: Khu vực giao nhau giữa các vòng tròn đại diện cho các yếu tố thuộc cả hai tập hợp. Khu vực này rất quan trọng để xác định các điểm chung hoặc đặc điểm chung

Phân tích các khu vực không chồng chéo: Các phần của hình tròn không chồng chéo nhau chứa các yếu tố riêng biệt của mỗi bộ. Chúng đại diện cho các đặc điểm độc quyền

Xem xét tập hợp phổ quát: Nếu có, nó bao gồm tất cả các yếu tố được xem xét. Điều này giúp xác định phạm vi của sơ đồ

Giải thích các vùng được tô bóng: Nếu một phần của sơ đồ được tô bóng, chúng thường biểu thị các thao tác hoặc điều kiện cụ thể. Hiểu được các vùng tô bóng này là khóa để trích xuất thông tin có ý nghĩa

Các trường hợp sử dụng của sơ đồ Venn

Giờ chúng ta đã biết sơ đồ Venn hoạt động như thế nào và cách tạo chúng. Nhưng những sơ đồ này có thể giải quyết những vấn đề thực tế nào? Rất nhiều vấn đề!

Trong khoa học máy tính, chúng rất hữu ích cho các phép toán logic. Trong phân tích dữ liệu, chúng hoàn hảo để trực quan hóa các phép toán tập hợp. Các doanh nghiệp yêu thích chúng vì có thể phát hiện sự trùng lặp trên thị trường. Tương tự, các chuyên gia như nhà khoa học môi trường thường xuyên sử dụng sơ đồ Venn để phân tích hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

Hãy cùng xem qua một số trường hợp sử dụng khác.

Sử dụng sơ đồ Venn trong lấy mẫu nghiên cứu

Trong khoa học xã hội và nghiên cứu khoa học, sơ đồ Venn rất hữu ích để xem các kết nối giữa các nhóm mẫu khác nhau.

Sơ đồ ba vòng tròn cho thấy sự chồng chéo giữa ba nhóm khảo sát và giúp dễ dàng xác định các câu trả lời chung và riêng biệt.

Ví dụ: trong một cuộc khảo sát sinh viên đại học, sơ đồ Venn có thể cho thấy những sinh viên nào tham gia thể thao, câu lạc bộ hoặc công việc tình nguyện và những nhóm này trùng nhau ở đâu. Điều này giúp các nhà nghiên cứu xác định lãi suất chung và các chương trình giải trí phổ biến.

Sơ đồ Venn trong quá trình ra quyết định

Nếu bạn nghĩ rằng không thể sử dụng sơ đồ Venn để đưa ra quyết định trong cuộc sống hàng ngày, hãy suy nghĩ lại!

Ví dụ: Giả sử bạn đang cân nhắc giữa ba điện thoại thông minh. Tạo sơ đồ Venn với ba vòng tròn: mỗi vòng tròn đại diện cho một điện thoại. Trong mỗi vòng tròn, liệt kê các tính năng chính của điện thoại. Ở phần giao nhau của các vòng tròn, liệt kê các tính năng chung. So sánh trực quan này giúp bạn thấy điện thoại nào phù hợp nhất với nhu cầu của mình dựa trên các yếu tố như chất lượng camera, thời lượng pin và giá cả. Bạn cũng có thể thu hẹp các tính năng không thể thương lượng và sau đó đưa ra lựa chọn cuối cùng dựa trên các yếu tố khác như giá cả hoặc ngoại hình.

Cũng nên đọc: 10 ví dụ về sơ đồ cho mọi loại dự án

