Cái nhìn sơ lược về tương lai của công việc từ xa với Safety Wing

Một thế giới được điều hành bởi những người làm việc từ xa đã xuất hiện từ lâu, và những khó khăn của năm 2021 chỉ đẩy nó đến gần hơn với thực tế. Khi chúng ta ngày càng nhận ra những lợi ích của việc làm việc từ xa và các công ty khởi nghiệp phát triển để tạo điều kiện cho những người làm việc không bị ràng buộc bởi địa điểm, chúng ta có thể giả định rằng lực lượng lao động từ xa mới này sẽ tồn tại lâu dài.

Nhưng tương lai của công việc từ xa sẽ như thế nào, và ai là những bộ óc đằng sau sự phát triển này? Hãy cùng thảo luận về một số xu hướng công việc từ xa mới nổi sẽ định hình tương lai của công việc, cũng như các công nghệ và công ty mới giúp biến điều này thành hiện thực.

Liệu môi trường làm việc có thay đổi không?

Nói tóm lại, môi trường làm việc phải thay đổi. Không có cách nào khác.

Không chỉ vì vấn đề nhức nhối (ho COVID-19), mà vì thế giới công việc đã thay đổi trước khi đại dịch trở thành tin tức nóng hổi. Các công ty có công nghệ, tầm nhìn xa và nhân viên cởi mở đã chuyển đổi từ văn phòng sang thế giới mới tập trung vào COVID mà không gặp quá nhiều gián đoạn. Những người gặp khó khăn trong việc thích nghi đã phải trải qua nhiều khó khăn trên con đường này, và một số thậm chí đã phải đóng cửa.

Với việc ngày càng nhiều công ty đáp ứng nhu cầu làm việc từ xa của nhân viên, đã có một làn sóng lớn các dịch vụ hỗ trợ cho họ. Làn sóng lớn này của nhân viên làm việc từ xa tạm thời đã mang lại cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về tương lai của thế giới với tỷ lệ nhân viên làm việc từ xa cao hơn, và mở ra cơ hội cho nhiều công ty hơn nữa xem xét khả năng áp dụng mô hình làm việc từ xa.

Hiện tại, xu hướng làm việc từ xa nào đang phát triển mạnh mẽ?

Mỗi năm mới đều mang đến những thách thức, và không nghi ngờ gì nữa, năm 2021 là một năm khó khăn cho tất cả mọi người. Bất chấp những thử thách và khó khăn, một số xu hướng rõ ràng đang nổi lên từ cộng đồng những người làm việc không phụ thuộc vào địa điểm, và nhiều xu hướng trong số đó có khả năng sẽ tiếp tục trong tương lai gần.

Sự di cư khỏi các thành phố

Với việc các quốc gia trên toàn thế giới áp dụng các biện pháp cách ly xã hội, sức hấp dẫn của các thành phố lớn dường như đang giảm dần. Cuộc sống xã hội sôi động, các điểm nóng văn hóa và cảnh quan thành phố tuyệt đẹp mà chúng ta đều biết và yêu thích đã bị đình trệ. Thay vào đó, chúng ta chỉ còn lại những căn hộ đắt đỏ, những con đường vắng tanh và thiếu không gian xanh.

COVID-19 đã khiến nhiều người trong chúng ta đánh giá lại các ưu tiên của mình. Tìm kiếm không khí trong lành, không gian xanh và cuộc sống giá cả phải chăng dường như là những ưu tiên hàng đầu trong danh sách của nhiều người, trong khi đó, nhiều người khác lại rời bỏ thành phố để đến những vùng nông thôn rộng mở.

Phần mềm làm việc từ xa sáng tạo

Chúng tôi không quá lời khi nói rằng thế giới làm việc từ xa sẽ không thể tồn tại nếu không có sự trợ giúp của công nghệ. Các ứng dụng năng suất, phần mềm hội nghị truyền hình, hệ thống nhắn tin an toàn và mọi thứ khác đi kèm với nó giúp cho việc điều hành một công ty từ xa trở nên dễ dàng và suôn sẻ. Nhu cầu về không gian văn phòng cố định, những tòa nhà truyền thống bằng gạch và vữa, đang ngày càng trở nên lỗi thời.

Điều gì hỗ trợ sự phát triển của công việc từ xa?

Phần mềm từ xa.

Những tiến bộ trong công nghệ và các công ty có tư duy tương lai là những yếu tố đóng góp to lớn vào việc làm việc từ xa trở nên phổ biến trên toàn thế giới, cho phép nhân viên làm việc từ xa vượt qua ranh giới một cách dễ dàng. Cách đây không lâu, ý tưởng làm việc từ xa được coi là vô lý. Nhưng ai có thể trách họ? Vào thời đó, không có mạng riêng ảo, phần mềm hội nghị nhóm hay các công cụ làm việc từ xa để giúp bạn kết nối.

Ngày nay, việc thành lập một công ty hoàn toàn trực tuyến là một quá trình đơn giản và dễ dàng với các chương trình như Estonian e-Residency. Có một số công ty giúp bạn tuyển dụng, đào tạo và trả lương cho nhân viên ở bất kỳ đâu trên thế giới. Quản lý nhóm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết nhờ nền tảng năng suất ClickUp; các cuộc họp nhóm có thể được tổ chức chỉ bằng một nút bấm với Zoom, và bạn thậm chí có thể có một phòng nghỉ ảo trong các văn phòng trực tuyến như TeamFlow.

Chế độ phúc lợi cho nhân viên làm việc từ xa

Kể từ khi ý tưởng về những người du mục kỹ thuật số và làm việc từ xa ra đời vào khoảng thiên niên kỷ mới, những nhà tư tưởng thông minh đã tập hợp nguồn lực của mình và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngày nay, việc có được mọi thứ bạn cần chỉ với một chiếc máy tính xách tay và kết nối internet ổn định chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Các công ty đang nhận ra lợi ích của nguồn nhân lực toàn cầu, nhưng những người làm việc từ xa cũng vậy: các lựa chọn việc làm không còn bị giới hạn bởi ranh giới địa lý. Bạn không cần phải chọn giữa các công ty tuyển dụng trong khu vực của mình, mà có thể tự do lựa chọn từ các công ty trên toàn thế giới.

Do đó, các công ty nhận ra rằng chỉ cung cấp các vị trí làm việc từ xa là không đủ: nhân viên mong đợi những lợi ích nhất định, chẳng hạn như lịch làm việc linh hoạt hơn, chăm sóc sức khỏe, nghỉ phép có lương, v.v. Có những công ty đang xây dựng tương lai tốt nhất có thể cho công việc từ xa với các sản phẩm như Remote Health của SafetyWing: bảo hiểm y tế toàn cầu cho toàn bộ nhóm, bất kể họ sống ở đâu. Trái ngược với các công ty truyền thống tuyển dụng nhân sự tại địa phương, các công ty từ xa có nguồn nhân lực rộng hơn để lựa chọn, khiến bảo hiểm y tế trở thành một thách thức lớn. Với sản phẩm độc đáo của SafetyWing, không quan trọng nhân viên của bạn ở đâu, họ chỉ cần một kế hoạch dễ dàng tùy chỉnh là có thể bảo hiểm cho tất cả mọi người trên toàn thế giới.

Với các công cụ cần thiết để hoàn thành công việc, các công ty vốn dĩ bị mắc kẹt trong lối mòn cũ đang trở nên cởi mở hơn với khả năng làm việc từ xa. Điều này lại tạo ra nhiều nhân viên làm việc từ xa hơn, khuyến khích nhiều doanh nghiệp hơn phục vụ ngành công nghiệp mới nổi này. Tạo ra một chu kỳ phát triển bền vững. Hoặc, ít nhất là chúng tôi hy vọng như vậy!

Xu hướng làm việc từ xa trong tương lai là gì?

Với hai phần ba số công ty trên toàn thế giới có kế hoạch duy trì chính sách làm việc từ xa mà họ đã áp dụng trong thời kỳ đại dịch, có vẻ như xu hướng làm việc từ xa này sẽ tiếp tục tồn tại.

Sự xuất hiện của mô hình "nơi làm việc kết hợp"

Mặc dù chúng tôi không kỳ vọng mọi công ty sẽ chuyển sang mô hình làm việc hoàn toàn từ xa, nhưng có khả năng nhiều công ty sẽ chọn áp dụng mô hình kết hợp. Trong mô hình này, một phần nhân viên cốt lõi làm việc tại công ty, phần còn lại làm việc tại nhà. Lợi ích của mô hình kết hợp này là công ty có thể tận dụng được cả hai mặt: tiếp cận với những nhân viên tài năng nhất trên toàn cầu và linh hoạt hơn trong khi vẫn duy trì văn hóa công ty vững mạnh.

Các công ty khởi nghiệp sẽ tiếp tục tập trung vào các dịch vụ làm việc từ xa

Những người làm việc tự do từ xa và các công ty muốn chuyển sang làm việc từ xa luôn tìm cách hợp lý hóa các hoạt động hàng ngày của mình. Thực tế, theo Báo cáo về lực lượng lao động trong tương lai năm 2020 của Upwork, 77% người làm việc tự do cho rằng công nghệ đã giúp họ có nhiều cơ hội tìm việc hơn. Việc chuyển từ nơi làm việc truyền thống sang nơi làm việc ảo đòi hỏi một cách tiếp cận hoàn toàn khác và một bộ công cụ hoàn toàn mới. Khi thế hệ Millennials và Gen-Z bắt đầu chiếm lĩnh thị trường, chúng ta chắc chắn sẽ thấy nhiều đổi mới hơn nữa trong lĩnh vực này.

Tập trung vào sức khỏe tinh thần và giao tiếp trong cuộc sống thực tế

Một vấn đề lớn mà nhiều nhân viên làm việc từ xa phải đối mặt là cảm giác cô đơn, chủ yếu là do thiếu kết nối với đồng nghiệp. Con người là sinh vật xã hội, và làm việc từ xa có thể khiến họ cảm thấy vô cùng cô lập.

Cũng như nhân viên có trách nhiệm duy trì mối quan hệ xã hội, người quản lý cũng có trách nhiệm tạo điều kiện kết nối thời gian thực giữa các nhóm. Nhân viên cần biết rằng họ là một phần quan trọng của công ty, cho dù họ đang ở văn phòng hay trên bãi biển ở Barbados. Cuộc gọi video thường xuyên chỉ là một phần của giải pháp. Nhưng khi các nhóm ngày càng phân tán trên toàn cầu, người quản lý cần phải sáng tạo hơn trong các hoạt động gắn kết.

Tuần làm việc ngắn hơn

Theo một cuộc khảo sát gần đây của CoSo Cloud, 77% nhân viên làm việc từ xa cho biết họ làm việc hiệu quả hơn nhiều khi làm việc tại nhà. Về lý thuyết, sự gia tăng năng suất này cho phép nhân viên rút ngắn tuần làm việc mà vẫn giữ nguyên mức thu nhập. Ngoài thế giới làm việc từ xa, nhiều công ty đang đi ngược lại quy tắc để áp dụng tuần làm việc bốn ngày. Họ muốn chứng minh rằng bốn ngày làm việc với năng suất tối đa sẽ tương đương với lượng công việc của năm ngày làm việc với năng suất thấp hơn.

Kết luận

Không có nghi ngờ gì rằng công việc từ xa vẫn còn những vấn đề.

Mọi thứ có thể trở nên cô đơn, rất dễ bị phân tâm vào những ngày mà bạn không cảm thấy muốn làm việc, và không có đồng nghiệp xung quanh để động viên bạn. Chưa kể đến những trở ngại mà chúng ta phải vượt qua để giao tiếp hiệu quả và kịp thời.

May mắn thay, với tốc độ phát triển của công nghệ và sự đầu tư vào công việc từ xa của cả các công ty và cá nhân, có vẻ như tất cả những điều này sẽ sớm không còn là vấn đề nữa.

Một số bộ óc thông minh nhất thế giới đang hợp tác để tạo ra các công cụ mới, phần mềm thông minh và thậm chí là những ngôi làng ảo có thể giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến công việc từ xa.

Với một nhóm các nhà tư tưởng sáng tạo mạnh mẽ hỗ trợ thế giới làm việc từ xa, tương lai của nó là vô hạn. Chúng ta có trách nhiệm làm cho thế giới làm việc từ xa trở nên tốt hơn và sẵn sàng cho tất cả mọi người: thông qua hợp tác và chia sẻ kiến thức, nâng cao tiêu chuẩn của các công ty và yêu cầu chăm sóc sức khỏe và phúc lợi toàn cầu, đồng thời không ngại tạo ra những điều chưa tồn tại.

Vì vậy, nếu bạn là nhân viên làm việc từ xa hoặc quản lý một nhóm làm việc từ xa, hãy liên hệ với chúng tôi và cho chúng tôi biết: Bạn cần những gì để biến công ty của mình thành một nơi làm việc tuyệt vời?