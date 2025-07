Quy tắc ứng xử trên Slack: Những điều nên và không nên làm khi sử dụng Slack trong công việc

"Tôi có thể gửi ảnh con chó của mình cho nhóm không?""Tôi nên gửi tin nhắn trực tiếp hay gửi vào kênh nhóm?""Họ có thấy tin nhắn của tôi không?"

Nếu những câu hỏi này nghe quen thuộc, đó là vì Slack giúp giao tiếp trở nên dễ dàng — nhưng không phải lúc nào cũng rõ ràng. Ranh giới giữa giao tiếp bình thường và giao tiếp chuyên nghiệp rất mờ nhạt, và nếu không có các quy tắc phù hợp, ngay cả những tin nhắn ngắn cũng có thể dẫn đến những hiểu lầm lớn.

Những tin nhắn vào đêm khuya, các chủ đề hỗn loạn, việc sử dụng @đề cập không đúng cách — không cần nhiều để cuộc trò chuyện trong nhóm trở nên lộn xộn. Đó là lý do tại sao các công cụ giao tiếp cần nhiều hơn là biểu tượng cảm xúc và thông báo. Chúng cần có quy tắc ứng xử.

📘 Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích các quy tắc vàng về etiquette trên Slack để giúp nhóm của bạn luôn tôn trọng, tập trung và thân thiện với async.

Và nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ không chỉ đơn thuần là trò chuyện? Hãy tiếp tục theo dõi — chúng tôi cũng sẽ giới thiệu một công cụ thay thế có nhiều tính năng hơn Slack. 😉

Nghi thức Slack đơn giản là tuân theo các quy tắc và hướng dẫn bất thành văn có thể giúp bạn tránh được những rắc rối do hiểu lầm, phán xét và làm rõ ý định khi sử dụng nền tảng này. Nó bao gồm các phương pháp hay nhất để giao tiếp, hợp tác và xây dựng cộng đồng trong các nhóm và kênh Slack.

Những quy tắc ngầm này sẽ:

Chúng tôi đã tổng hợp một số chiến lược và mẹo giao tiếp để giúp nhóm làm việc hiệu quả hơn.

🎉 Thông tin thú vị: Tên Slack thực ra là từ viết tắt của "Searchable Log of All Conversation and Knowledge" (Nhật ký có thể tìm kiếm của tất cả các cuộc hội thoại và kiến thức). Đúng vậy, Slack được thiết kế ngay từ đầu để không chỉ là một công cụ trò chuyện đơn thuần, mà còn nhằm thay thế các chuỗi email lộn xộn và giúp các nhóm theo dõi mọi thứ.