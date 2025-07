Phân tích PEST là gì? Mẫu, định nghĩa và ví dụ

Các nhà chiến lược kinh doanh giàu kinh nghiệm sử dụng 'phân tích PEST (chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ)' để xác định liệu một quốc gia, thị trường hoặc thành phố mới có phù hợp để mở rộng kinh doanh hay không.

Ngoài ra, là một phần của kế hoạch chiến lược liên tục, phân tích PEST bao gồm việc xác định và phát hiện các lực lượng bên ngoài có rủi ro đáng kể đối với doanh nghiệp của bạn và phát triển các chiến lược để xử lý những thay đổi đó.

Phân tích nguyên nhân và tác động tiềm ẩn của những thay đổi bất ngờ có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn sẽ giúp nhóm của bạn hiểu rõ tình hình và xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với bối cảnh công nghệ.

Theo truyền thống, phân tích PEST bao gồm việc ghi chép phân tích từng yếu tố kinh tế, xã hội và công nghệ, đồng thời đưa ra giả định về các mô hình thay đổi của chúng.

Tuy nhiên, cho dù bạn đang lên kế hoạch ra mắt sản phẩm mới hay đánh giá thị trường để tìm kiếm các mối đe dọa tiềm ẩn, các công cụ sơ đồ mối quan hệ thế hệ mới và mẫu phân tích PEST sẽ giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn.

Các công cụ này giúp bạn liên tục theo dõi và chuẩn bị cho các tổn thất, xác định các mối đe dọa và hiểu rõ năng lực của mình trong môi trường kinh doanh rộng lớn hơn.

Bài viết này chia sẻ cách thực hiện phân tích PEST và các công cụ để tiến hành và tổ chức phân tích của bạn một cách hiệu quả.

Phân tích PEST là gì?

Phân tích PEST là một phương pháp dự báo dự án dành cho các chuyên gia kinh doanh và chiến lược gia. PEST xem xét các yếu tố bên ngoài như những thay đổi chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và công nghệ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và doanh thu của bạn.

Giáo sư Francis Aguilar từ Đại học Harvard đã phát triển khung phân tích này vào năm 1967 để đánh giá các yếu tố này ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh như thế nào. Phân tích các yếu tố PEST giúp bạn xác định những thách thức tiềm ẩn trong môi trường kinh tế hiện tại và tận dụng những phát hiện này làm lợi thế cạnh tranh.

Các yếu tố PEST bao gồm:

Yếu tố chính trị

Tình hình kinh tế và chính trị hiện tại của đất nước

Xem xét kỹ hơn các chính sách thuế, quy định lao động, bảo vệ sở hữu trí tuệ và quy định môi trường

Kịch bản đầu tư, cơ hội hợp tác với đối tác nước ngoài và chính sách thương mại quốc tế

Quy định của chính phủ về nguyên liệu thô, quy định thương mại và chính sách thuế

Yếu tố kinh tế

Xu hướng hàng năm của các yếu tố kinh tế như tỷ lệ lãi suất và tỷ lệ lạm phát

Chi phí sinh hoạt, sức mua và xu hướng lối sống

Tăng trưởng kinh tế, GDP, thu nhập khả dụng và xu hướng việc làm

Hạn chế thương mại và chính sách của chính phủ đối với kinh doanh quốc tế

Tình hình kinh tế tổng thể và sự ổn định chính trị của đất nước

Yếu tố xã hội

Nguồn nhân lực, chi phí nhân công, phân phối độ tuổi và yêu cầu về trình độ học vấn

Tỷ lệ tăng dân số, mô hình việc làm và xu hướng thị trường lao động

Các thương hiệu phổ biến hiện nay, xu hướng tiêu dùng, ý thức về sức khỏe và thái độ văn hóa

Yếu tố công nghệ

Sự sẵn có của cơ sở hạ tầng hiện đại để hỗ trợ các hoạt động sản xuất và tiếp thị

Khả năng thích ứng với các công nghệ mới nhất như tự động hóa và trí tuệ nhân tạo

Mức độ gián đoạn và sự thay đổi trong các động lực của công nghệ mới

Khi kết thúc phân tích PEST thành công, bạn sẽ có thể trả lời các câu hỏi sau:

Môi trường chính trị của đất nước có ổn định không?

Đất nước đó có đang chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế và thị trường mục tiêu có đủ khả năng chi trả cho sản phẩm của bạn không?

Nếu tôi thành lập một công ty con, liệu tôi có thể tuyển dụng được nhân công lành nghề có giá trị xã hội phù hợp với giá trị thương hiệu của tôi không?

Quốc gia đó có thể cung cấp cho tôi các yếu tố công nghệ và cơ sở hạ tầng cần thiết hay tôi cần phải thuê ngoài?

Phân tích PESTLE là gì?

Phân tích PESTLE là phần mở rộng của phân tích PEST. PESTLE xem xét tất cả các yếu tố của phân tích PEST cùng với hai yếu tố bổ sung là điều kiện pháp lý và môi trường, có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn.

Các yếu tố pháp lý có thể ảnh hưởng đến kinh doanh của bạn

Luật bảo vệ dữ liệu

Luật phân biệt đối xử

Luật bảo vệ người tiêu dùng

Luật lao động

Các yếu tố môi trường cần tập trung vào

Điều kiện thời tiết và khí hậu

Các sáng kiến quản lý chất thải

Nhận thức về ô nhiễm môi trường

Tầm quan trọng của phân tích PEST

Mục tiêu chung của tất cả các doanh nghiệp, bất kể ngành nghề hay sản phẩm của họ là gì? Thông thường, đó là sinh lời, dẫn đầu cuộc cạnh tranh hoặc các mục tiêu tương tự.

Hiện nay, các mục tiêu này khác nhau giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần có ý tưởng rõ ràng về thị trường mục tiêu và sở thích của thị trường đó trước khi cài đặt các mục tiêu phù hợp. Phân tích PEST giúp tập trung vào việc phát triển một kế hoạch tiếp thị toàn diện bằng cách phân tích các yếu tố bên ngoài quan trọng.

Các nhà chiến lược tiếp thị và chuyên gia kinh doanh cần phân tích PEST vì bốn lý do chính:

Có được lợi thế tiên phong bằng cách phát hiện những cơ hội kinh doanh tuyệt vời mà đối thủ cạnh tranh chưa gặp phải

Xác định mối đe dọa quan trọng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết trước khi chính thức bắt đầu hoạt động

Ra quyết định dựa trên các khía cạnh có thể đo lường được và không chỉ dựa vào giả định

Tiến hành đánh giá tương lai để xác định khả năng hoặc tần suất các yếu tố này sẽ thay đổi trong tương lai nhằm đánh giá tính bền vững của chiến lược kinh doanh của bạn

Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về các tình huống khác nhau khi bạn nên sử dụng phân tích PEST như một công cụ kinh doanh chiến lược.

Khi nào nên sử dụng phân tích PEST?

Phân tích PEST được sử dụng để hiểu những thay đổi bất ngờ và chủ động đánh giá xem một quyết định kinh doanh có phù hợp với tổ chức của bạn hay không. Một số trường hợp cụ thể mà phân tích PEST mang lại lợi ích là:

Sự thay đổi đột ngột của các yếu tố bên ngoài

Việc đánh giá sự thay đổi là rất khó khăn khi bối cảnh kinh doanh thay đổi đột ngột mà không có cảnh báo trước và không có các công cụ phù hợp.

Phân tích PEST phân tích các yếu tố kinh tế và chính trị bên ngoài, cũng như các thay đổi về công nghệ, pháp lý và môi trường để hiểu cách chúng sẽ ảnh hưởng đến tổ chức của bạn và điều chỉnh chiến lược cho phù hợp.

Hãy lấy một ví dụ về phân tích PEST. Trong thời gian đóng cửa do Covid-19 ở Trung Quốc, việc chậm trễ vận chuyển đã ảnh hưởng đến hầu hết các công ty toàn cầu. Với phân tích PEST, bạn có thể suy luận và dự đoán tác động của việc chậm trễ vận chuyển đối với chiến lược tương lai của mình.

Mở rộng sang thị trường mới

Vì phân tích PEST tập trung vào các yếu tố văn hóa và kinh tế khi mở rộng sang các thị trường mới, hãy sử dụng khung phân tích này để đánh giá sự khác biệt văn hóa. Ngoài ra, việc có một người am hiểu về thị trường mới sẽ giúp phát triển chiến lược tiếp cận thị trường (go-to-market) đồng thời xem xét các yếu tố văn hóa.

Ví dụ, chiến dịch "Come Alive with the Pepsi Generation" của Pepsi đã được khán giả nói tiếng Anh đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, phiên bản tiếng Trung Quốc hứa hẹn rằng "Pepsi sẽ đưa người thân của bạn trở về từ cõi chết", nhưng chiến dịch này không thành công. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy phân tích PEST có thể giúp ngăn ngừa lỗi văn hóa này.

Phát triển sản phẩm mới

Phát triển một sản phẩm mới đòi hỏi nghiên cứu đáng kể, bao gồm phạm vi từ xu hướng người tiêu dùng đến mô hình chi tiêu và xác định hồ sơ khách hàng lý tưởng (ICP).

Phân tích PEST giúp bạn xem xét các yếu tố bên ngoài mà khách hàng mục tiêu (ICP) của bạn sẽ xem xét trong quá trình ra quyết định.

Phân tích tầm nhìn dài hạn

Phân tích PEST hữu ích khi bạn muốn phân tích bức tranh dài hạn của doanh nghiệp từ góc độ tư duy chiến lược:

Khi bạn bắt đầu một hoạt động kinh doanh mới hoặc mở một chi nhánh của doanh nghiệp hiện tại tại một địa điểm mới. Hoặc bạn muốn đánh giá lại thị trường hiện tại

Tỷ lệ lãi suất ở thị trường mục tiêu có khả thi hay không, hay doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với tổn thất đáng kể

Khi gặp phải một vấn đề quan trọng (như chiến tranh Nga-Ukraine) liên quan đến quốc gia sở tại, bạn muốn đánh giá mức độ ảnh hưởng của vấn đề đó đến hoạt động của mình

Bạn đang bắt đầu một dòng sản phẩm mới hoặc chuyển từ kinh doanh dịch vụ sang kinh doanh sản phẩm

Phân tích SWOT là gì và khác biệt với phân tích PEST như thế nào?

Phân tích SWOT, một kỹ thuật nghiên cứu thị trường nổi tiếng khác, thường được sử dụng cùng với phân tích PEST để đánh giá môi trường kinh doanh và các yếu tố công nghệ khác ảnh hưởng đến sự thay đổi. Phân tích SWOT là viết tắt của Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Mối đe dọa).

Không giống như phân tích PEST, nơi bạn chỉ tập trung vào phân tích môi trường bên ngoài của một doanh nghiệp, phân tích SWOT đánh giá cả môi trường bên trong và bên ngoài.

Các nhà chiến lược sử dụng phân tích PEST như một công cụ lập bản đồ tư duy để phân tích môi trường kinh doanh và xác định các mối đe dọa và cơ hội có thể xảy ra. Bạn cần khung phân tích này trong giai đoạn hình thành ý tưởng kinh doanh.

Mặt khác, phần mềm phân tích SWOT là một công cụ dành riêng cho dự án, được sử dụng sau khi bạn đã lập kế hoạch kinh doanh thành công. Ở giai đoạn này, bạn muốn xác định các điểm mạnh nội bộ để giải quyết các mối đe dọa và điểm yếu bên ngoài, để không bỏ lỡ các cơ hội bên ngoài.

Phân tích SWOT và PEST phát huy hiệu quả nhất khi được thực hiện cùng nhau.

Cách thực hiện phân tích PEST

Thực hiện phân tích PEST hoặc PESTLE từ đầu rất tốn thời gian và nguồn lực. Thay vào đó, Mẫu phân tích PESTLE của ClickUp cung cấp các khung để hiểu và phân tích các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của bạn.

Mẫu Phân tích PESTLE của ClickUp là một công cụ hữu ích để dự đoán tổn thất, phòng ngừa rủi ro và hiểu rõ năng lực kinh doanh

Đồng thời, bằng cách sử dụng mẫu này, bạn đã xác định được các cơ hội quan trọng để tăng trưởng doanh thu.

Lợi ích của việc sử dụng Mẫu phân tích PESTLE để đạt được mục tiêu dự án của bạn là:

Một phương pháp có cấu trúc để thu thập, tổ chức và phân tích dữ liệu

Giúp tạo ra các chiến lược được thiết kế riêng cho các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội, pháp lý và môi trường cụ thể

Sử dụng trạng thái công việc tùy chỉnh như 'WIP', 'Hold', 'Re-open' để theo dõi tiến độ của một yếu tố bên ngoài cụ thể cho đến khi bạn hoàn thành nghiên cứu

Chọn các thuộc tính khác nhau (định tính và định lượng) để chấm điểm cho từng yếu tố. Ví dụ: ghi chú, các khía cạnh rủi ro và điểm số cho từng quốc gia

Mẫu này cho phép bạn thêm tối đa sáu thuộc tính để đơn giản hóa việc phân tích dữ liệu

Giống như bất kỳ phần mềm quản lý vấn đề nào khác, ClickUp cung cấp ba chế độ xem cho mẫu phân tích PEST này. Các chế độ xem có sẵn là chế độ xem bảng, chế độ xem danh sách và hướng dẫn bắt đầu đơn giản

Mẫu phân tích PESTLE cung cấp các tính năng quản lý dự án thông thường như thêm dòng thời gian và trường tùy chỉnh, gửi nhắc nhở, thẻ và nhãn để đảm bảo hiển thị cho mọi người.

Bây giờ, chúng ta hãy thảo luận về cách sử dụng mẫu này để thực hiện phân tích PEST(LE) đầu tiên của bạn.

Xác định các khía cạnh của các yếu tố tiềm năng cần xem xét

Mỗi yếu tố môi trường liên quan đến nhiều yếu tố. Nếu bạn phân tích tất cả các khía cạnh này riêng lẻ, phân tích PEST có thể mất hàng tháng, thậm chí hàng năm để hoàn thành. Vì vậy, chiến lược thông minh hơn là xác định các khía cạnh khóa có liên quan cao đến kinh doanh của bạn cho từng yếu tố.

Giả sử bạn thực hiện phân tích PEST về các yếu tố kinh tế vĩ mô để hiểu liệu bạn có nên mở rộng sang một quốc gia mới hay không. Tạo một tài liệu dự án để liệt kê tất cả các lĩnh vực quan trọng cho từng yếu tố bạn muốn nhắm mục tiêu và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kinh doanh của bạn.

Khi xây dựng một sản phẩm mới, hãy sử dụng ClickUp Docs cho phân tích PEST của bạn

Các yếu tố chính trị bao gồm khả năng xung đột với các quốc gia khác, cuộc bầu cử sắp tới hoặc luật pháp đặc biệt đối với các doanh nghiệp quốc tế mà bạn nên biết trước khi bắt đầu dự án.

Các yếu tố kinh tế cần xem xét sau đây là sự tăng hoặc giảm của tỷ lệ lãi suất và GDP, nếu có sự chênh lệch tỷ giá hối đoái đáng kể, và chính sách của chính phủ liên quan đến các hạn chế thương mại quốc tế.

Các yếu tố văn hóa xã hội phổ biến là mô hình mua hàng hoặc sở thích của người tiêu dùng và sự khác biệt về giá trị giữa các thế hệ có thể ảnh hưởng đến thị trường mục tiêu.

Phân loại tài liệu dựa trên các thẻ như các yếu tố bên ngoài PEST để dễ dàng truy cập và tìm kiếm. Thêm các tài nguyên, hướng dẫn và wiki công ty cần thiết vào Không gian Làm việc của bạn.

Ghi chép lại các cơ hội và thách thức liên quan đến từng yếu tố

Sau khi thu thập dữ liệu, hãy brainstorm và xác định các cơ hội và thách thức liên quan. Kết hợp phân tích PEST với phân tích SWOT ở giai đoạn này sẽ giúp bạn.

Ví dụ, trong đại dịch COVID-19, các thương hiệu như Slack đã nhận thấy các cơ hội và mối đe dọa sau:

Cơ hội Đe dọa Sự chuyển đổi hoàn toàn sang cài đặt nơi làm việc từ xa do các đợt đóng cửa thường xuyên và sự phổ biến của công nghệ không tiếp xúc. Sau khi đại dịch kết thúc, các hoạt động tại chỗ sẽ được khởi động lại, dẫn đến việc sử dụng công nghệ từ xa giảm đi.

Ở giai đoạn này, hãy sử dụng Bảng trắng ClickUp để cùng nhau động não. Dưới đây là cách Bảng trắng trở thành một khung vẽ sáng tạo cho nhóm của bạn:

Cộng tác với các thành viên trong nhóm của bạn trong thời gian thực để thêm ghi chú, thảo luận chi tiết và đưa ra ý tưởng mới

Chuyển đổi ý tưởng thành hành động nhanh hơn bằng cách tạo các nhiệm vụ ClickUp cụ thể và phân công thành viên nhóm cho từng nhiệm vụ

Thêm hình ảnh và liên kết vào những vị trí thích hợp giúp bổ sung bối cảnh cho từng công việc

Hãy thoát khỏi các quy trình dựa trên tài liệu và suy nghĩ sáng tạo với các kỹ thuật ý tưởng hấp dẫn về mặt thị giác như bản đồ tư duy

Tính năng nhúng của ClickUp cho phép bạn thêm web, tài liệu và thẻ nhiệm vụ vào Bảng trắng của mình

Động não, lập chiến lược hoặc vạch ra quy trình làm việc với Bảng trắng ClickUp hợp tác trực quan

Ở giai đoạn này, ClickUp AI hợp lý hóa quy trình làm việc của bạn, cho dù là quản lý phát hành sản phẩm hay tạo tài liệu phân tích PEST cho các bên liên quan. Với ClickUp AI, bạn có thể lấy các mục hành động từ ghi chú cuộc họp và chia sẻ chúng với nhóm, tóm tắt các chủ đề bình luận và tạo bản cập nhật dự án cho các cộng tác viên nội bộ và bên ngoài.

Đã đến lúc lập kế hoạch và hành động

Dựa trên tất cả dữ liệu thu thập được liên quan đến tất cả các yếu tố kinh tế vĩ mô, hãy đặt mục tiêu kinh doanh và các hành động cụ thể cho từng mục tiêu.

Ví dụ, trong trường hợp sử dụng Slack ở trên, một số mục tiêu kinh doanh có liên quan có thể là:

Tăng 80% cơ sở người dùng Slack trong thời kỳ đại dịch

Chuyển đổi từ công cụ ưu tiên làm việc từ xa sang công cụ kết hợp để duy trì tính phù hợp sau đại dịch

Để đạt được các mục tiêu trên, các hành động liên quan sẽ là:

Thêm các tính năng làm việc từ xa vào Slack, như gọi video, quản lý dự án tích hợp và ghi lại màn hình.

Thêm các tính năng sáng tạo và tích hợp mới để các nơi làm việc hoạt động theo chế độ kết hợp cũng có thể sử dụng công cụ này.

Ngoài ra, hãy chuẩn bị sẵn các mẫu báo cáo sau hành động để theo dõi các hành động thỉnh thoảng và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Sử dụng mẫu báo cáo sau hành động để phân tích hồi cứu

Ghi lại phân tích PEST tiếp theo của bạn với ClickUp

Một cách tuyệt vời để tận dụng tối đa phân tích PEST là sử dụng các công cụ quản lý dự án để hiển thị thông tin cho tất cả các bên liên quan nội bộ và bên ngoài, cộng tác với các thành viên trong nhóm của bạn trong thời gian thực và tổ chức phân tích này để tham khảo trong tương lai.

Các nhà quản lý dự án và nhà phân tích kinh doanh sử dụng công cụ quản lý dự án của ClickUp để giúp mọi người cùng hiểu rõ các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bạn.

Mẫu phân tích PESTLE của ClickUp giúp các chuyên gia kinh doanh hiểu môi trường hiện tại và bên ngoài của doanh nghiệp, đồng thời tránh sự mở rộng phạm vi.

Bắt đầu bằng cách liệt kê tất cả các yếu tố bên ngoài trên ClickUp Docs, bao gồm các yếu tố xã hội, và chuyển văn bản thành các nhiệm vụ có thể theo dõi để luôn nắm bắt được ý tưởng của bạn.

Sau đó, sử dụng các mẫu đề xuất giá trị của ClickUp để truyền đạt các sản phẩm của bạn, thực hiện phân tích cạnh tranh và phát triển các đề xuất giá trị độc đáo (UVP) tập trung vào khách hàng.

Tạo nhiệm vụ cho từng yếu tố và sử dụng Mục tiêu ClickUp để theo dõi tiến độ và đạt được mục tiêu với thời hạn rõ ràng.

Đặt chỉ số North Star và đạt được chúng với ClickUp

Chuyển đổi các kế hoạch này thành hành động, chia nhỏ từng mục hành động thành nhiều nhiệm vụ và sắp xếp tất cả các nhiệm vụ của bạn trong Bảng điều khiển ClickUp trung tâm để mọi người có thể hiển thị. Có được những hiểu biết sâu sắc về tiến độ phân tích PEST của bạn với biểu đồ đường, biểu đồ hình tròn và biểu đồ thanh. Ngoài ra, đánh giá sức chứa của nhóm để quản lý khối lượng công việc.

