Hayatınızı Düzenlemek için 20 Notion Planlayıcı Şablonu

İyi bir planlayıcı, kişisel organizasyonunuzda size yardımcı olur.

Tüm yapılacaklarınızı istediğiniz gibi düzenleyebilir ve hatta bazen aciliyetine göre planlayabilirsiniz. Eskiden kalemle takvime yazma yöntemi olan bu işlem, artık dijital planlayıcılarla çok daha güçlü hale geldi.

Notion proje yönetimi için Notion zaman takip şablonu da dahil olmak üzere Notion planlayıcı şablonları, zaman takibi, vizyon panoları ve takvim senkronizasyonu gibi ek özellikler sunar.

Görevleriniz Google Takvim gibi harici araçlarda da görüntülenebilir, böylece çakışmaları önleyebilirsiniz.

Başlamanıza yardımcı olmak için, işte hepsi bir arada çözüm sunan, kullanımı kolay ve son derece verimli en iyi ücretsiz Notion planlayıcılarından bazıları

En İyi Notion Planlayıcı Şablonlarına Genel Bakış

En iyi Notion ve ClickUp planlayıcı şablonlarının özet tablosu aşağıda verilmiştir:

İyi bir Notion planlayıcı şablon nedir?

Monday günü dizüstü bilgisayarınızı açtığınızda, takviminizde tüm haftalık programınızı bir bakışta görebildiğinizi hayal edin: takvimde bloklanmış toplantılar, renk kodlu yapılacak listeler, alışkanlık kontrol kutuları ve hatta Perşembe günü için yemek planı.

İşte Notion şablon galerisinden ücretsiz bir şablon planlayıcının işi budur.

İyi tasarlanmış bir Notion şablonu, zamanınızı düzenler ve Notion alışkanlık izleme şablonu gibi araçları kullanarak hem kısa vadeli görevleri hem de uzun vadeli hedefleri izlemenize yardımcı olur. Açıkça belirtmek gerekirse, güvenilir bir şablonun özellikleri şunlardır:

✅ Günlük görevler, haftalık planlayıcı veya proje yönetimi için olsun, kullanımını açıkça tanımlar

✅ Düzenli bölümler, filtreler ve bağlantılı görünümler ile yapıyı temiz tutar

✅ Düzen, renk, simgeler ve etiketler için esnek özelleştirme imkanı sunarak en iyi özelleştirilebilir şablonlardan biri olmasını sağlar

✅ Birden fazla planlama görünümü sunar: günlük planlayıcı, haftalık döküm ve aylık hedefler

✅ Veritabanları, Notion alışkanlık takipçisi ve takvim senkronizasyonu gibi yerleşik Notion araçlarını kullanır

20 Notion Planlayıcı Şablonu

Gününüzü, özel günlerinizi, seyahatlerinizi veya tüm yılınızı daha verimli bir şekilde yönetmenin bir yolunu mu arıyorsunuz?

Zamanınızı en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olacak en verimli 20 planlayıcı ve popüler Notion şablon:

1. Ultimate Life Planlayıcı Şablonu

Kariyer değişikliği mi planlıyorsunuz, egzersizlerinizi düzenli olarak yapmaya mı çalışıyorsunuz yoksa dürtüsel harcamalarınızı azaltmak mı istiyorsunuz? Notion'un Ultimate Life Planner şablonu, özellikle kişisel gelişim olmak üzere birçok durumda kullanışlıdır.

Bu şablon, birden fazla araç arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan kişisel, finansal ve sağlık hedefleri arasında yapılandırma ihtiyacı duyan kişiler için tasarlanmıştır. Yerleşik haftalık planlayıcı, finans takipçisi, beslenme günlüğü ve proje yönetimi sayfaları ile hayatınızın tam bir özetini tek bir yerde sunar.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Sağlık, finans ve kişisel gelişimi tek bir sorunsuz gösterge panelinde entegrasyonlarla birleştirir

Özelleştirilebilir düzenler, beslenme günlüklerinden proje dönüm noktalarına kadar en önemli şeyleri önceliklendirmenizi sağlar

Yerleşik izleyiciler ve görselleştirmeler, hayatınızın her alanında eğilimleri tespit etmenize ve ilerlemenizi kutlamanıza yardımcı olur.

✨ İdeal kullanım alanı: Tek bir çalışma alanında sağlık, finans ve uzun vadeli kişisel hedefleri dengeleyen bireyler.

💡 Profesyonel İpucu: Toplantıları odaklanmış ve izleme altında tutmakta zorlanıyor musunuz? ClickUp ile Toplantı Planlama İpuçları, çalışma alanınıza doğrudan yapılandırılmış gündemler ve eylem maddeleri eklemeyi gösterir.

2. Görev Yöneticisi Şablonu

Monday sabahı ve gelen kutunuz dağınık fikirler, yarı bitmiş yapılacaklar ve unutulmuş son tarihlerle dolu. Görev Yöneticisi şablonu, yapılacaklar listelerini tek bir yerde toplayarak ve bunları öncelik ve zaman çizelgesine göre düzenleyerek dağınıklığı ortadan kaldırmanıza yardımcı olur.

Öncelik Merkezi'ni kullanarak gecikmiş işleri, sıradaki işleri ve tamamlandı işleri görebilirsiniz. Bu şablon, yapılandırılmış bir yaklaşıma sahip günlük planlayıcıya ihtiyaç duyan herkes için idealdir.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her görevi, fikri ve son tarihi tek bir düzenli alanda toplayarak zihninizi anında boşaltın

Öncelik Merkezi, acil ve gecikmiş işleri ortaya çıkarır, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz

Esnek görünümler (liste, pano, takvim) ş Akışınıza uyum sağlar — ister kontrol listesi sever olun ister görsel planlayıcı

✨ İdeal Kullanıcılar: Görevleri kaydetmek, önceliklendirmek ve bunlara aşırı yük olmadan harekete geçmek için yapılandırılmış bir günlük planlayıcı isteyen herkes.

3. Para Takip Şablonu

İster birden fazla hesabı yönetiyor ister haftalık harcamalarınızı kontrol altına almaya çalışıyor olun, Para Takipçisi şablonu ve finans takipçisi, profesyonel faturalar ve Notion Fatura şablonu, tek bir temiz Notion şablonunda size tam bir finansal sağlık özeti sunar.

Giderleri kolayca kategorilere ayırın, gelirleri kaydedin ve transferleri izleyin. Yerleşik abonelik takipçisi Notion şablonu, sürpriz masrafları önlemenize yardımcı olur.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Gelir kaynaklarından tekrarlayan giderlere ve aboneliklere kadar tüm finansal durumunuzu bir bakışta görün

Akıllı kategorizasyon ve grafikler, bütçe ve gider izlemeyi kolaylaştırır

Abonelik takipçisi, unutulan yenilemeler veya gizli ücretler nedeniyle bir daha asla sürprizlerle karşılaşmamanızı sağlar

✨ İdeal kullanım alanları: Birden fazla hesabı yöneten ve finansal durumunu iyileştirmek isteyen serbest çalışanlar, öğrenciler veya profesyoneller.

4. Sosyal Medya Takvim Şablon (Notion AI ile)

Perşembe öğleden sonra ve yöneticiniz gelecek haftanın içerik programını istedi, ancak siz hala üç farklı belgedeki gönderileri bir araya getirmeye çalışıyorsunuz.

Sosyal Medya Takvimi, tüm sosyal içeriklerinizi taslak haline getirmek, planlamak ve düzenlemek için tek bir Notion şablonu sunarak bu sorunu çözer. Takvim ve pano görünümleri arasında anahtar kullanarak farklı platformlar için plan yapın ve Notion AI'yı kullanarak anında gönderi fikirleri oluşturun veya taslakları yeniden düzenleyin.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Her platform için içeriği tek bir yerde planlayın, taslak hazırlayın ve programlayın

Notion AI'yı kullanarak yazı fikirleri üretin, içeriği yeniden kullanın ve yayınlama ş akışınızı optimize edin

Takvim ve pano görünümleri arasında anahtar kullanarak, neyin ne zaman yayınlanacağı konusunda anında netlik elde edin

✨ İdeal kullanım alanları: Çoklu platform yayın programlarını yöneten ve gönderileri yeniden kullanan içerik oluşturucular ve pazarlama takımları.

5. Abonelik Takip Şablonu

Abonelik Takipçisi şablonu, basit ve görsel bir gösterge paneli ile tekrarlayan giderlerinizi takip etmenize yardımcı olur. Tüm aktif aboneliklerinizi, son yenileme tarihlerinizi ve ödemelerinizin gecikmiş veya tamamlandı görünümüyle görünümü görüntüleyin.

Tek tıklamayla "Öde" düğmesi ve yıllık maliyet grafiği ile bu Notion abonelik takipçisi, serbest çalışanlar, öğrenciler ve aylık bütçelerini kontrol altına almak isteyen herkes için mükemmeldir.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görsel gösterge paneli, tüm aktif abonelikler, yenileme tarihleri ve aylık toplam harcamalar hakkında anında bilgi sağlar

Tek tıklamayla "Öde" ve yıllık maliyet grafikleri, ödemeleri yönetmenize ve bütçe kaçaklarını önlemenize yardımcı olur

Freelancerlar, öğrenciler veya tekrarlayan giderleri sorunsuz bir şekilde kontrol altına almak isteyen herkes için mükemmel bir seçimdir

✨ İdeal kullanım alanı: Tekrarlayan giderleri izleme ve yenileme tarihlerini önceden bilme isteyen kullanıcılar.

💡 Profesyonel İpucu: Düzenli kalmak için beş farklı uygulama arasında geçiş yapmaktan bıktınız mı? Notlar, Görevler ve Daha Fazlası için Ücretsiz Notion Şablonları, işlerinizi tek bir yerde merkezileştirmek için 50'den fazla şablonu bir araya getirir. Artık sekme yüklemesi yok!

6. Düğün Planlayıcı Bütçesi, Programı, Görevleri ve Daha Fazlası Şablonu

Düğününüzden altı ay önce, satıcıların aramaları, misafir listeleri ve Pinterest panoları sizi bunaltıyor. Bu Notion planlayıcı şablon hepsini bir araya getiriyor.

Bütçe takipçinizden RSVP listenize, sözleşmelerden tasarım ilhamlarına kadar, bu kapsamlı şablon dağınık notların yerini alır. Yapılacak listelerini ve zaman çizelgesi görünümünü kullanarak programınıza sadık kalın ve mood board'u kullanarak partneriniz veya planlayıcınızla temalar üzerinde anlaşın.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Satıcıların iletişim bilgilerinden misafir listelerine kadar her ayrıntıyı tek bir yerde toplar

Yerleşik bütçe takipçisi ve zaman çizelgesi, planlamanızı programa ve bütçeye uygun şekilde tutar

Mood board'lar ve ilham galerileri, temaları uyumlu hale getirmeyi ve vizyonunuzu başkalarıyla paylaşımı kolaylaştırır

✨ İdeal kullanım alanı: Düğün planlaması yapan ve tedarikçilerden misafir listelerine kadar her şeyi tek bir yerde düzenlemek isteyen çiftler.

7. Öğrenci Grubu Ödevi Şablon

Öğrenci Grubu Ödevi şablonu, son dakika paniğinden kurtulmanın yolu.

Sorumlulukları atamak, bağlantıları depolamak ve yapılacak listesini izleme için özel alanlar sunarak kaotik grup işlerini yapılandırır. Toplantı notları, son tarihler ve hatta paylaşılan bir çalma listesi ekleyerek ekip çalışmasını stresli olmaktan çıkarmak ve ilerleme hissi yaratmak için kullanabilirsiniz.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tek bir işbirliği merkezinde rol atayın, ilerlemeyi izlemeyin ve kaynakları depolayın — artık telaşlı grup sohbetlerine son

Yerleşik toplantı notları ve son tarih hatırlatıcıları, herkesin hesaplarını yerine getirmesini ve aynı sayfa içinde kalmasını sağlar

Paylaşım çalma listeleri ve özelleştirilebilir bölümler, ekip çalışmasını daha keyifli ve daha az stresli hale getirir

✨ İdeal kullanım alanları: Grup projeleri üzerinde iş yapan, netlik ve paylaşım sorumluluk gerektiren üniversite veya lise öğrencileri.

8. Şifre Şablonu

Şifreler şablonu, tüm giriş bilgilerinizi tek bir güvenli ve düzenli alana saklamak için basit ve kullanımı kolay bir araç sağlar. Kişisel hesapları, iş giriş bilgilerini veya bir takımla paylaşılan erişimi yönetiyor olun, bu Notion şablonu kullanıcı adlarınızın ve şifrelerinizin her zaman elinizin altında olmasını sağlar.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tüm giriş bilgilerinizi şifreli, erişimi kolay tek bir konutta güvenle saklayın

Hesapları kategoriye göre (iş, kişisel, paylaşım) düzenleyerek, en çok ihtiyaç duyduğunuz anda hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar

Şifre sıfırlama sorunlarını ve kilitlenmeleri ortadan kaldırır; bir daha asla hesaplarınızın dışında kalmayın

✨ İdeal Kullanıcılar: Birden fazla hesapla uğraşan ve güvenlik, merkezi bir oturum açma depolama sistemi arayan herkes.

💡 Profesyonel İpucu: Yapılacaklar listeniz planlayıcınızı aşmaya devam ediyorsa, blogumuzdaki En İyi Günlük Planlayıcı Uygulamaları, esnek görev yöneticilerinden ClickUp gibi tam kapsamlı verimlilik sistemlerine kadar, gününüze uygun uygulamayı bulmanıza yardımcı olur.

9. Ultimate Reading Kitap Takip Şablonu

Ultimate Reading Book Tracker, okuma listenizi düzenleyerek, sayfaları izleme yaparak ve okurken aklınıza gelen düşünceleri not alarak tutarlı kalmanıza yardımcı olur. Her kitap için düşünceler, alıntılar ve önemli noktalar için ayrı bir sayfa ayrılmıştır.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Okuma listenizi, ilerlemenizi ve düşüncelerinizi görsel olarak çekici, dikkatinizi dağıtmayacak bir alanda düzenleyin

Her kitap için ayrılmış sayfa, okurken alıntıları, notları ve kişisel görüşlerinizi kaydetmenizi sağlar

İlerleme izleme, tutarlı kalmanızı ve okuma hedeflerinize ulaşmanızı sağlar, her seferinde bir sayfa

✨ İdeal olanlar: Okuma hedeflerine sadık kalmak ve anahtar noktaları düşünmek isteyen okuyucular.

10. Christine Tay'ın Hepsi Bir Arada Planlayıcı Şablonu

Christine Tay'ın hepsi bir arada Notion planlayıcı şablonu, tüm işlerinizi tek bir temiz, sezgisel şablonda toplar ve bu şablonun gezinmesi ve kişiselleştirilmesi kolaydır. Yapılacak listelerinden kitap kayıtlarına, istek listenizden uzun vadeli hedeflerinize kadar, hem günlük görevlerinizi hem de genel planlamanızı yönetebileceğiniz bir sistem sunar.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yapılacak listeleri, okuma günlüklerini, istek listelerini ve uzun vadeli hedefleri tek bir sezgisel gösterge panelinde birleştirir

Kişiselleştirmesi kolaydır — kendi stilinize uygun bölümler, simgeler ve renk şemaları ekleyin

Hem günlük görevleri hem de genel planı kolaylaştırır, böylece hiçbir şey karışıklıkta kaybolmaz

✨ İdeal kullanım alanları: Tek bir gösterge paneli üzerinden kişisel görevleri, okuma günlüklerini ve istek listelerini yöneten yoğun profesyoneller.

11. Noel Partisi Planlayıcı Şablonu

Tatil toplantınıza iki hafta kaldı ve katılım teyitleri, menü ve bütçe metinler ve yapışkan notlar arasında dağınık durumda. Noel Partisi Planlayıcı şablonu her şeyi bir araya getirerek, ev sahipliği yapmanın keyfini çıkarmanızı sağlar!

Bu Notion planlayıcı şablonu, misafir listenizi izlemenize, yemekleri organize etmenize ve bütçenizi aşmamanıza yardımcı olur. Temel olarak, bu şablon son dakika sorunlarını azaltmak için kullanabileceğiniz bir araçtır.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Misafir listelerini, menüleri ve bütçeleri bir araya getirerek, dağınık notlar veya elektronik tablolar olmadan her ayrıntıyı planlayabilirsiniz

Görsel kontrol listeleri ve hatırlatıcılar, RSVP'leri, alışverişleri ve hazırlıkları takip etmenize yardımcı olur; son dakika kaosu yaşamazsınız

Stressiz barındırma için tasarlanmış olup, lojistik yönetimi yerine unutulmaz anlar yaratmaya odaklanmanızı sağlar.

✨ İdeal kullanım alanları: Bütçe, misafir liste ve stressiz koordinasyona odaklanarak tatil toplantıları planlayan ev sahipleri.

Yararlı bir makaleye ihtiyacınız var, ancak bu makale tarayıcı geçmişinizde veya geçen hafta kapattığınız rastgele bir sekmede gömülü durumda. Ve kim bilir nerede?

Bağlantılar, Kısayollar ve Rozetler Notion şablonu, önemli kaynakları, araçları, yemek planlayıcıları ve favori sayfaları kaydetmek için merkezi bir alan sağlar. Öğrenciler, araştırmacılar ve dijital profesyoneller için ideal olan bu şablon, her şeyi tek bir tıklamayla düzenli ve erişilebilir tutar.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Anında erişim için tüm önemli bağlantılarınızı, kaynaklarınızı ve kısayollarınızı tek bir yerde toplayın; artık kaybolan sekmeler veya yer imleri yok

Özelleştirilebilir rozetler ve kategoriler, proje, konu veya öncelik üzerine düzenlemeyi kolaylaştırır

Tüm araçları ve referansları tek bir merkezde toplamak isteyen öğrenciler, araştırmacılar ve dijital profesyoneller için mükemmel bir seçimdir

✨ İdeal kullanım alanları: Temel araçlara ve referanslara hızlı erişim ihtiyacı olan öğrenciler, araştırmacılar ve dijital çalışanlar.

13. Seyahat Planlayıcı, Seyahat Programı, Yapılacaklar Liste Şablonu

Son üç yıldır hayallerinizdeki tatili nihayet planladınız.

Ancak bir sorun var: Uçuşunuz birkaç gün sonra, otel rezervasyonunuz gelen kutunuzda kaybolmuş, seyahat programınız hala Notlar uygulamanızda ve şehirler arası tren saatlerini kontrol etmeyi unuttuğunuzu fark ettiniz.

Bu sizi tanımlıyorsa, Notion'un Seyahat Planlayıcı şablonu her şeyi düzenlemenize yardımcı olur. Bu seyahat planlayıcı Notion şablonu, sorunsuz bir deneyim isteyen gezginler için tasarlanmıştır ve çoklu varış noktası planlaması, para birimine özel gider izleme ve seyahatinizi günlüğe kaydetmek için alan gibi özellikler içerir.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Seyahat programları ve rezervasyonlardan bütçelere ve yapılacaklar listelerine kadar seyahatinizin her yönünü tek bir yerde düzenleyin

Çoklu varış noktalı planlama ve para birimine özel izleme, karmaşık seyahatleri yönetmeyi kolaylaştırır

Yerleşik günlük özelliği, seyahat ederken anılarınızı, fotoğraflarınızı ve düşüncelerinizi kaydetmenizi sağlar

✨ İdeal kullanım alanı: Lojistik, bütçe ve anılarını izlemeyi planlayan, çok duraklı seyahatler planlayan gezginler.

14. Janice Studies'in Öğrenci Gösterge Paneli Şablonu

Janice Studies'in Öğrenci Gösterge Paneli, tüm akademik ve kişisel hayatınızı yönetmek için merkezi ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Bu şablonla, son dakikada telaşlanmamak için her dersin notlarını ve programını düzenlerken ödevleri, sınavları ve günlük yapılacakları kolayca izlemeyi sağlayarak notları ve programları ayrı tutabilirsiniz.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Ödevleri, sınavları, notları ve programları tek bir, gezinmesi kolay akademik gösterge paneli olarak birleştirir

Görsel takipçileri ve hatırlatıcılar, son teslim tarihlerinden önce işlerinizi tamamlamanıza ve son dakikada telaşlanmaktan kaçınmanıza yardımcı olur

Herhangi bir ders yükü için özelleştirilebilir, bu da onu hem lise hem de üniversite öğrencileri için ideal hale getirir

✨ İdeal kullanım alanı: Ödevleri, sınavları ve ders notlarını merkezi bir akademik gösterge paneli üzerinde yöneten öğrenciler.

15. Seyahat Hazırlık Liste Şablonu

Havaalanındasınız ve birden fark ediyorsunuz ki şarj aletinizi unutmuşsunuz!

Seyahat Hazırlık Listesi şablonu, ihtiyacınız olan her şeyi kategoriye göre düzenleyerek bu tür durumları önlemeye yardımcı olur: giysiler, elektronik cihazlar, banyo malzemeleri ve daha fazlası. Son dakika öğelerini alışveriş listenize kolayca ekleyin, her gün için kıyafetlerinizi planlayın ve seyahat ederken telefonunuzdan hazırladığınız eşyaları kontrol edin.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Paketleme için gerekli eşyaları (giysiler, elektronik cihazlar, banyo malzemeleri) kategorilere ayırarak hiçbir öğeyi unutmamanızı sağlar

Etkileşimli kontrol listeleri ve kıyafet planlayıcıları, daha akıllı bir şekilde valizinizi hazırlamanıza ve fazla eşya almamanıza yardımcı olur

Mobil uyumlu tasarım, hareket halindeyken bile listenizi güncellemenizi sağlar

✨ İdeal kullanım alanı: Seyahatlerinde gerekli eşyaları unutmamak veya fazla eşya taşımamak isteyen sık seyahat edenler.

16. Hedefler ve Alışkanlıklar Takip Şablonu

Kaç kez yeni bir dil öğrenmeye karar verdiniz?

Hedefler ve Alışkanlıklar Takipçisi şablonu, hedeflerinizi günlük bir sisteme bağlama bağlantısı kurarak bunu düzeltmenize yardımcı olur. Hedefleri zaman çizelgesine göre (12 hafta, 12 ay veya 5 yıl) bölün ve kariyer, sağlık ve kişisel gelişim gibi yaşam alanlarında izleme.

Bu Notion hedef izleme şablonu, tutarlı kalmanıza ve net ilerleme günlükleri aracılığıyla ilerlemenizi görsel olarak izlemenize yardımcı olur.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Büyük hedefleri uygulanabilir günlük alışkanlıklara bölerek motivasyonunuzu ve hesap bilincinizi koruyun

Görsel ilerleme günlükleri ve zaman çizelgeleri, haftalar, aylar veya yıllar boyunca kaydettiğiniz ilerlemeyi görmenize yardımcı olur

Kariyer, sağlık, öğrenim veya kişisel gelişim gibi hayatın her alanına uyarlanabilir

✨ İdeal olanlar: Yapılandırılmış hedef ve alışkanlık izleme yoluyla uzun vadeli kişisel veya profesyonel gelişim peşinde olan herkes.

17. Seyahat Giderleri Takipçisi ve Bütçe Aracı Şablonu

Hiç grup gezisi düzenlediniz mi? Sürekli yemek ve ulaşım masraflarını bölüşüyorsunuz, ama kimse kimin ne kadar ödediğini hatırlamıyor

Seyahat Gider Takipçisi ve Bütçe Aracı, herkesin farklı para birimlerinde bile giderlerini gerçek zamanlı olarak kaydetmesine olanak tanıyarak bu sorunu çözer. Otomatik dönüştürme ve seyahat edenlere özel dökümler sayesinde, seyahat sonrası zahmetli hesaplamalar yapmanıza gerek kalmadan hesaplarınızı kapatmanıza yardımcı olur.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Gerçek zamanlı gider kaydı ve otomatik para birimi dönüştürme özelliği, grup gezilerini yönetmeyi kolaylaştırır

Seyahatçilere özel dökümler, herkesin kimin ne kadar ödediğini bilmesini sağlar; seyahat sonrası hesaplama zahmetinden kurtulun

Görsel bütçe özetleri, planınızı izlemenize ve fazla harcama yapmamanıza yardımcı olur

✨ İdeal kullanım alanları: Masrafları bölüşmek, ortak bütçeleri yönetmek ve harcamaları gerçek zamanlı olarak izlemeyen grup gezginleri.

18. Anket içeren grup gezisi daveti şablonu

Diyelim ki arkadaşlarınızla bir hafta sonu kaçamağı planlamaya çalışıyorsunuz. Grup üyelerinin yarısı katılımlarını henüz onaylamadı ve sohbetteki kimse hangi aktiviteleri yapacağı konusunda anlaşamıyor.

Anketli Grup Gezisi Davetiyesi Notion şablonu, RSVP form, paylaşım gezi detayları ve etkinlikler veya tarihler için oylama yapabileceğiniz yerleşik anketler ile her şeyi basitleştirir.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yerleşik RSVP formları ve anketler, grup karar verme sürecini kolaylaştırır; artık sonsuz sohbet konuları yok

Kolay koordinasyon için seyahat ayrıntılarını, tarihleri ve etkinlik seçeneklerini tek bir yerde toplar

Planlamayı eğlenceli ve demokratik hale getirir, herkesin sesinin duyulmasını sağlar

✨ İdeal kullanım alanları: Grup sohbetlerinde karışıklık yaşamadan tarihleri, etkinlikleri ve katılımcıları koordine eden seyahat organizatörleri.

19. Tatil Hediye Takip Şablonu

Holiday Gift Tracker, tek bir ücretsiz Notion şablonunda her hediyeyi planlamanıza, bütçelendirmenize ve takip etmenize yardımcı olur. En iyi yanı, hediye fikirlerini, satın alma durumunu, kişi başına harcamaları ve teslimat güncellemelerini temiz ve görsel bir düzenle izleme yapabilmenizdir.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Hediye fikirlerini, satın alma durumunu ve listenizdeki herkesin bütçesini takip edin; artık çift hediye verme veya alıcıları kaçırma derdi yok

Görsel düzen, kime hediye almanız gerektiğini ve ne kadar harcadığınızı kolayca görmenizi sağlar

Düzenli, ücretsiz tatil alışverişi ve özenli hediye seçimi için mükemmel

✨ İdeal kullanım alanları: Grup sohbetlerinde karışıklık yaşamadan tarihleri, etkinlikleri ve katılımcıları koordine eden gezi organizatörleri.

20. Yolculuk Seyahat Planlayıcı Şablonu

Yolculuğunuzun yarısına geldiniz ve bir sonraki planladığınız durağınızın hangi kasaba olduğunu veya mutlaka denemeniz gereken lokantanın nerede olduğunu hatırlayamıyor musunuz? Ben de aynı durumu yaşadım.

Road Trip Travel Planner, yakıt ikmali ve manzaralı sapaklar için estetik bir Notion gösterge paneli de dahil olmak üzere her ayrıntıyı önceden haritlamanıza yardımcı olur.

Yerleşik Google Harita, görsel seyahat programı ve dahili gider takipçisi ile bu Notion şablonu, spontanlığı feda etmeden düzenli olmak isteyen gezginler için mükemmeldir.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Etkileşimli bir seyahat programı ve gömülü Google Haritalar ile her durağı, yemeği ve manzaralı sapmayı harita

Yerleşik gider takipçisi ve paketleme listeleri, seyahatinizi baştan sona düzenli tutar

Estetik gösterge paneli, maceranızı planlamayı ve belgelemeyi yolculuğun kendisi kadar eğlenceli hale getirir

✨ İdeal kullanım alanı: Ailesi, arkadaşları ve iş arkadaşları için hediye planlama, bütçe ayırma ve organize etme isteyen hediye verenler.

Notion Sınırları

Notion planlayıcı şablonları başlangıç için mükemmeldir, ancak nadiren gerçek iş şeklinize uyum sağlar.

Bununla birlikte, Notion'da atılım yapmadan önce bilmeniz gereken birkaç başka sorun daha var:

Çoğu şablon, sizin ş akışınız değil, başkalarının ş akışına göre oluşturulmuştur. Bu da, şablonları kullanabilmek için genellikle geçici çözümler bulmaya veya anahtar sistemleri bozmaya neden olur

Şablonu aşırı özel hale getirmek, veritabanı sorunlarına, bozuk filtrelere veya netlikten çok karmaşıklık yaratan yinelenen yapılara neden olabilir

Şablonlar genellikle değişen önceliklere iyi uyum sağlamaz , örneğin kişisel izlemeden takım tabanlı proje yönetimine geçiş gibi

Notion'un ücretsiz planı, takım kullanımını 1.000 blok sınırıyla kısıtlar ve bu, ortak çalışma alanları için sinir bozucu olabilir

Ş Akışı ne kadar gelişirse, otomasyonu, sorunsuz entegrasyonları veya dinamik görev görünümlerini destekleyemeyen statik şablonları o kadar fazla aşarsınız

Peki, Notion'a alternatif olarak neler var? Hadi öğrenelim.

Alternatif Notion Şablonları

Notion'dan farklı olarak, ClickUp sürekli olarak düzenlemeniz gereken statik şablonlara dayanmaz.

Yerleşik otomasyonlar, yerel zaman takibi, yineleyen görevler ve gerçek zamanlı işbirliği özellikleriyle birlikte gelir ve birçok Notion planlayıcı şablonunda görülen aşırı özelleştirme ve sınırlı ölçeklenebilirlik gibi yaygın sorunları çözer.

Daha uyarlanabilir, uzun vadeli çözümler arıyorsanız, değişen ihtiyaçlara daha iyi işleyen 10 ClickUp planlayıcı şablonu burada.

1. ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu ile sisteminizi sürekli yeniden yapılandırmadan düzenli kalın

Sadece temel bir günü yönetmek için Notion şablonlarını ayarlamaktan bıktınız mı? ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonu, sürükle ve bırak görev yönetimi ile kullanıma hazır bir düzen sunar.

Bu günlük planlayıcı şablonu, manuel kurulum gerektirmez ve hatta yerleşik öncelikler ve görsel ilerleme izleme özelliklerine sahiptir.

Toplantıları, kişisel işleri veya son teslim tarihi olan işleri dengeliyor olsanız da, bu şablon görevleri (iş, kişisel, hedefler) kategorilere ayırmanıza, öncelikleri yönetmenize ve gün boyunca odaklanmanıza yardımcı olur.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Sürükle ve bırak görev yönetimi ile kullanıma hazır düzen — manuel kurulum gerektirmez

Yerleşik öncelikler ve görsel ilerleme izleme, en önemli konulara odaklanmanıza yardımcı olur

Gününüzün bütünsel bir görünümünü görmek için görevleri iş, kişisel veya hedefler olarak kategorilere ayırın

✨ İdeal kullanım alanları: Yerleşik önceliklendirme özelliğine sahip, güvenilir bir günlük görev yöneticisi arayan profesyoneller ve bireyler.

2. ClickUp Günlük Günlük Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Odak noktanız alışkanlık izleme veya proje hesaplaşması ise, ClickUp Günlük Günlük Şablonunu deneyin

Gününüzü değerlendirmek için bir kontrol listesinden daha fazlasına ihtiyacınız varsa, ClickUp Günlük Günlük Şablonu, yaptığınız her şeyi yapılandırılmış bir görünürlük sağlar.

Bu şablon, görevleri kaydetmenize, ilerlemeyi not etmenize ve tamamlanma durumunu gerçek zamanlı olarak görünüm almanıza olanak tanır. Ayrıca, son teslim tarihi, öncelik ve notlar için yerleşik alanlar sayesinde, Notion'da olduğu gibi birden fazla bağlantılı veritabanı oluşturmanıza gerek kalmadan günlük işlerinize ilişkin güncel bir arşiv sahibi olursunuz.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yapılandırılmış günlük aktivite izleme, alışkanlık oluşturmayı ve performans değerlendirmesini destekler

Gerçek zamanlı kayıt ve tamamlanma durumu, hesap bilincinizi ve motivasyonunuzu yüksek tutar

Son teslim tarihi, öncelik ve notlar için yerleşik alanlar, birden fazla veritabanına olan ihtiyacı ortadan kaldırır

✨ İdeal kullanım alanı: Alışkanlık geliştirme ve performans değerlendirmesini desteklemek için günlük etkinliklerinizi yapılandırılmış bir şekilde izlemeyi tercih eden kullanıcılar.

👀 Eğlenceli Bilgi: İlk ticari günlük planlayıcı, 1900'lerin başında Letts adlı bir İngiliz şirketi tarafından piyasaya sürüldü. Şirket bugün de faaliyetlerini sürdürerek planlayıcıların zamansız cazibesini kanıtlamaktadır.

3. ClickUp Günlük Saat Programı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Günlük Saat Planı Şablonunu kullanarak hem odaklanmayı hem de esnekliği destekleyen bir günlük ritim oluşturun

Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan gününüzün uçup gittiği durumlarda (Instagram Reels'a bakın), bu şablon saat bazında bir yapı sunar.

ClickUp Günlük Saat Programı Şablonu, görevler, toplantılar, molalar ve odaklanarak iş için zaman bloklamanızı sağlar. Derslerini yöneten öğrenciler veya yoğun işlerini yöneticilik işleriyle dengeleyen profesyoneller için mükemmeldir.

Manuel planlayıcılardan farklı olarak, gerçek zamanlı izleme ile otomatik olarak güncellenir, zaman kaybını tespit etmenize ve rutininizi optimize etmenize yardımcı olur.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Maksimum odaklanma ve esneklik için gününüzü saatlik zaman bloklarına ayırın

Zaman kaybını tespit etmenize ve rutinlerinizi optimize etmenize yardımcı olmak için gerçek zamanlı izleme ile otomatik güncellemeler

Derin iş, toplantılar ve molalar arasında denge kurmaya çalışan öğrenciler ve profesyoneller için mükemmel bir seçim

✨ İdeal kullanım alanı: Zaman bloklamayı veya yapılandırılmış rutinleri takip eden ve günün her saatini en verimli şekilde geçirmek isteyen kişiler.

4. ClickUp Çalışan Günlük Faaliyet Raporu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Çalışan Günlük Faaliyet Raporu Şablonu ile performans değerlendirmelerinden tahminleri ortadan kaldırın

Birden fazla projede bir takım yönetirken, kimin ne yapacak olduğunu gözden kaçırmak kolaydır. Tabii, teslim tarihleri geçmeye başlayana kadar.

Çalışan Günlük Faaliyet Raporu Şablonu, yöneticilere günlük görevlerin tamamlandı, harcanan zaman ve genel verimlilik hakkında net ve gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu şablon, uzaktan çalışan takımlar veya operasyonlara odaklanan roller için özellikle avantajlıdır.

Bireysel performansı izler, gecikmeleri vurgular ve görev günlükleri ve yerleşik raporlama için yapılandırılmış alanlarla hesap verebilirliği güçlendirmeye yardımcı olur.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yöneticilere günlük görevlerin tamamlandı görümü ve verimlilik hakkında net ve gerçek zamanlı bir görünüm sağlar

Bireysel performansı izler ve daha iyi hesap verebilirlik için gecikmeleri vurgular

Yapılandırılmış raporlama gerektiren uzaktan çalışan takımlar ve operasyon odaklı rolleri için idealdir

✨ İdeal kullanım alanları: Çalışanların performansını ve projelerindeki günlük verimliliğini izleyen yöneticiler ve takım liderleri.

👀 Eğlenceli Bilgi: Verimlilik uzmanları, sabahları 10 dakika plan yapmanın gün içinde 2 saate kadar boşa harcanan çabayı azaltabileceğini söylüyor. Planlayıcılar bu saatleri geri kazanmanıza yardımcı olur.

5. ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu ile zaman çizelgelerini bozmadan önce engelleri belirleyin

Yeni bir proje başlattınız ve üç gün sonra görevler dağınık, zaman çizelgeleri belirsiz ve takım rolü net değil.

ClickUp Proje Planlayıcı Şablonu, teslim edilecekleri düzenlemek, sorumlulukları atamak ve Kanban, Liste veya Takvim görünümlerinde ilerlemeyi görselleştirmek için tek bir yapılandırılmış çalışma alanı sunarak bu sorunu hızla çözer.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tek bir çalışma alanında teslim edilecekleri düzenler, sorumlulukları atar ve ilerlemeyi görselleştirir

Birden fazla görünüm (Kanban, Liste, Takvim) her türlü proje yönetimi stiline uyum sağlar

Yerleşik engelleyiciler ve zaman çizelgesi izleme, projelerin zamanında tamamlanmasını ve takımların uyumlu çalışmasını sağlar

✨ İdeal kullanım alanı: ilerleme, rol ve zaman çizelgelerini daha iyi görebilmek isteyen, karmaşık projeleri planlayan takımlar.

6. ClickUp Tatil Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Tatil Planlayıcı Şablonunu kullanarak kolayca koordine edin ve tatilinizin tadını çıkarmaya odaklanın

Seyahat tarihleri, konaklama ve belgeler gibi seyahat ayrıntılarını koordine etmek, özellikle birden fazla kişi söz konusu olduğunda çok zor olabilir.

ClickUp Tatil Planlayıcı Şablonu, tüm tatil planlarınızı (uçuşlar, konaklamalar, aktiviteler ve seyahat belgeleri) tek bir merkezi alana bir araya getirir. Tarihleri kolayca koordine edin, kimin nereye gittiğini izleme ve rezervasyonlar veya seyahat programları gibi önemli dosyaları tek bir güvenlik görünümüde saklayın.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tüm tatil planlarınızı (uçuşlar, konaklamalar, aktiviteler ve belgeler) tek bir güvenli alana merkezileştirin

Tarihleri kolayca koordine edin ve grup gezileri veya aile tatilleri için kimin nereye gideceğini izlemeyin

Rezervasyonlar ve seyahat programları gibi önemli dosyaları her zaman hızlı erişim için saklayın

✨ İdeal kullanım alanları: Rezervasyonlar, belgeler ve programlar gibi tatil lojistiğini yöneten aileler veya grup gezginleri.

👀 Eğlenceli Bilgi: Benjamin Franklin, 1700'lü yıllarda planlayıcı tarzı bir yöntem kullanıyordu. Günlerini belirli zaman bloklarına ayırıyordu; bu, bugün hala kullandığımız zaman bloklama yönteminin erken bir sürümüydü.

7. ClickUp Takvim Yapılacaklar Liste Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Araçlar arasında geçiş yapmadan, ClickUp Takvim Yapılacak Liste Şablonu ile en önemli konulara odaklanın

Görevler birikmeye ve son tarihler çakışmaya başladığında, net bir takvim görünümü çok önemli olabilir.

ClickUp Takvim Yapılacaklar Listesi Şablonu, planlama ve görev izlemeyi tek bir esnek düzen içinde birleştirerek, önceden plan yaparken günlük öncelikleri yönetmenizi sağlar. Görevleri kategorilere ayırabilir, son teslim tarihleri atayabilir ve iş yükünüzü günler veya haftalar boyunca görselleştirebilirsiniz.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Tek bir esnek düzen içinde planlama ve görev izlemeyi birleştirir

Görevleri kategoriye göre düzenleyin, son teslim tarihleri atayın ve günler veya haftalar boyunca iş yükünü görselleştirin

Net takvim görünümleriyle önceden planlama yaparken günlük önceliklerinize odaklanın

✨ İdeal kullanım alanı: Görevlerini görsel olarak yönetmek ve zamanlarını net günlük ve haftalık görünümlerle planlamak isteyen kullanıcılar.

💡 Profesyonel İpucu: Notion'da projeleri yönetmeye çalışırken sürekli engellerle karşılaşıyorsanız, blogumuzda yer alan "Notion'u Proje Yönetimi için Kullanma" başlıklı yazımızda neyin işe yarayıp neyin yaramadığını ve ş akışınızı zorlanmadan nasıl kolaylaştırabileceğinizi ayrıntılı olarak anlatıyoruz.

8. ClickUp Yıllık Takvim Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Yıllık Takvim Şablonunu kullanarak manuel plan sıkıntıları yaşamadan yılınıza düzen getirin

Yılın ortasında, o ürün lansmanının tarihini hatırlamaya çalışırken çılgınca uğraşıyorsunuz — ya da daha kötüsü, önemli bir teslim tarihini tamamen kaçırdınız.

ClickUp Yıllık Takvim Şablonu, tüm görevlerinize kapsamlı bir genel bakış sağlar.

Aylık dökümler ve görsel zaman çizelgeleri ile uzun vadeli hedeflerinizi izlemenize ve bir sonraki adımlara hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Yıl boyunca tüm görevler, son tarihler ve etkinlikler hakkında kapsamlı bir genel bakış sunar

Aylık dökümler ve görsel zaman çizelgeleri, uzun vadeli hedeflerinizi ve dönüm noktalarınızı izleme konusunda size yardımcı olur

Son teslim tarihlerini kaçırmanızı önler ve bir sonraki adımda bir adım önde olmanızı sağlar

✨ İdeal kullanım alanı: Son teslim tarihlerini, etkinlikleri ve dönüm noktalarını harita olarak planlamak için üst düzey bir yıllık görünümü ihtiyaç duyan stratejik planlayıcılar ve takımlar.

9. ClickUp Haftalık Takvim Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Haftalık Takvim Şablonunu kullanarak haftanızı harita ve yönetilebilir hale getirin

Haftaya güçlü bir başlangıç yaparsınız, ancak Çarşamba günü geldiğinde toplantılar çakışır, son teslim tarihleri yaklaşır ve programınız kontrolden çıkmış gibi hissedersiniz.

ClickUp Haftalık Takvim Şablonu, görsel olarak çekici görev atamaları, etkinlikler ve zaman blokları ile tüm haftanızı planlamanıza olanak tanıyarak kaosa netlik getirir.

Gerçek zamanlı güncellemeler ve sürükle ve bırak planlama özelliği ile takım önceliklerini dengelemek, haftalık planlayıcı hedeflerini yönetmek ve kişisel taahhütleri kontrol altında tutmak için mükemmeldir.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Görsel olarak çekici görev atamaları, etkinlikler ve zaman blokları ile tüm haftanızı planlayın

Gerçek zamanlı güncellemeler ve sürükle ve bırak planlama özelliği, önceliklerinizi dengelemeyi kolaylaştırır

7 günlük bir zaman aralığında birden fazla görev, toplantı ve etkinliği yönetmek için mükemmeldir

✨ İdeal kullanım alanları: 7 günlük bir zaman aralığında birden fazla görev, toplantı ve etkinliği yöneten bireyler veya takımlar.

👀 Eğlenceli Bilgi: Japonya'da, plan estetiğine adanmış "Jibun Techo" adlı bir alt kültür vardır. Bu kültürde insanlar, planlamayı keyifli hale getirmek için planlarını çıkartmalar, kaligrafi ve çizimler ile süslerler. Bu, Bullet Journaling'e çok benzer!

10. ClickUp Blog Planlayıcı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Blog Planlayıcı Şablonu ile hedef kitlenizin büyümesini destekleyen tutarlı bir içerik stratejisi oluşturun

Harika, bloglarınız iyi performans gösteriyor! Ancak küçük bir sorun var: içerikleriniz defterler, belgeler ve yarı yazılmış taslaklar arasında dağınık durumda.

ClickUp Blog Planlayıcı Şablonu, parçalı içeriği net bir üretim ş akışına dönüştürür. Kategorilere veya kampanyalara göre gönderileri planlayın, son tarihler atayın ve fikirden yayına kadar olan ilerlemeyi takip edin.

İster tek başına yazan bir yazar olun, ister bir içerik takımının parçası olun, bu şablon programınıza sadık kalmanıza ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

🌼 Bu şablonu neden seveceksiniz:

Parçalı içeriği, fikirden yayınlanan gönderiye kadar net bir üretim ş Akışına dönüştürün!

Kategorilere veya kampanyalara göre gönderileri planlayın, son tarihler belirleyin ve ilerlemeyi tek bir yerden izlemeyin

Tek başına çalışan yazarları ve içerik takımlarını tekrarlayan programlar ve paylaşım sahipliği ile destekler

✨ İdeal kullanım alanları: Kapsamlı bir araç kullanarak paylaşım sahipliğiyle düzenli bir programda içerik planlayan ve üreten blog yazarları ve içerik takımları.

Sizin için küçük bir tıklama, ş Akışı için büyük bir yükseltme

Planlayıcı şablonları çok sayıda görevleri yerine getirebilir. İster bir düğünü yönetiyor, ister kişisel alışkanlıklarınızı izleme, ister tüm akademik yılınızı planlıyor olun, iyi bir planlayıcı şablonu yapı sağlar ve netlik getirir.

Notion planlayıcı şablonları harika bir başlangıç noktası olsa da, çoğu kullanıcı sınırlı otomasyon ve zaman alan özelleştirme nedeniyle sonunda zorluklarla karşılaşır.

ClickUp, durumu ustaca değiştiriyor. Dinamik görünümler, yerleşik otomasyonlar ve gerçek zamanlı işbirliği ile ClickUp Şablonları sadece düzenli kalmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda daha hızlı hareket etmenizi de sağlar.

Aslında, ClickUp'ın müşterisi RevPartners'ı kullanan takımlar, hizmet sunum hızında %64'lük bir iyileşme olduğunu ve normalde işleri bir araya getirmek için harcadıkları zamandan tasarruf ettiklerini bildiriyorlar.

Planlarınızı yönetmeyi bırakıp uygulamaya geçmeye hazırsanız, şimdi ClickUp'a kaydolun!