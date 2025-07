Anytype ve Obsidian: 2025'te Hangi Not Alma Uygulaması Kazanacak?

Bir sonraki büyük fikrinizi mi bulmaya çalışıyorsunuz, araştırma notlarınızı mı düzenliyorsunuz veya sadece dijital çalışma alanınızı mı düzenlemek istiyorsunuz? Doğru not alma uygulaması büyük bir fark yaratabilir.

Ancak uygulama mağazalarında bu kadar çok seçenek varken, size en uygun olanı nasıl bulabilirsiniz? Bazı uygulamalar esnekliğe odaklanırken, diğerleri yapıya öncelik verir; sundukları tüm gösterişli özelliklere gerçekten ihtiyacınız olmayabilir.

Ancak, iki güçlü rakip en iyi adaylar arasında ses getiriyor: Anytype ve Obsidian. Her ikisi de düşüncelerinizi düzenlemek için benzersiz bir yaklaşım sunuyor, ama hangisi gerçekten işe yarıyor?

Bu makalede, Obsidian ve Anytype'ı karşılaştıracağız. Özelliklerini, fiyatlarını ve birbirlerinden ayıran özellikleri inceleyeceğiz. Ayrıca, ikisinden de gözleri üzerine çekebilecek bir alternatif olan ClickUp'ı tanıtacağız!

Anytype ve Obsidian'a genel bakış

Obsidian ve Anytype ile ClickUp'ı karşılaştıran hızlı bir karşılaştırma tablosu:

Özellik Anytype Obsidian Bonus: ClickUp Özelleştirme ve esneklik Blok tabanlı sistemle son derece özelleştirilebilir, kullanıcıların notları serbestçe yapılandırmasına olanak tanır Eklentiler, temalar ve Markdown tabanlı düzenleme ile kapsamlı özelleştirmeyi destekler Güçlü özelleştirme özelliklerini yapılandırılmış organizasyonla birleştirerek şablonlar, Özel Alanlar ve özel iş akışları için gelişmiş filtreleme sunar Çevrimdışı erişim Tamamen çevrimdışı, yerel veri depolama ve senkronizasyon seçenekleriyle Yerel depolama ile çevrimdışı öncelikli; Obsidian Sync aracılığıyla bulut senkronizasyonu mevcuttur Görevler ve Belgeler için çevrimdışı mod sunarak, çevrimiçi olmadığınızda bile verimliliği garanti eder ve çevrimiçi olduğunuzda kesintisiz bulut senkronizasyonu sağlar Düzen ve yapı İlişkisel veritabanları ile grafik tabanlı bir yapı kullanır Bilgi yönetimi için grafik görünüm, geri bağlantılar ve klasörler Görsel düzenleme ile yapılandırılmış görev yönetimini dengeleyerek Listeler, Klasörler ve hiyerarşik bir çalışma alanı sunar İşbirliği Takımınızla gerçek zamanlı olarak birlikte çalışmanıza olanak tanır Öncelikle tek kullanıcılı bir araç olmakla birlikte, topluluk eklentileri sınırlı işbirliğini mümkün kılar Sorunsuz ekip çalışması için tasarlanan ClickUp, yorum ve paylaşım seçenekleriyle Belgeler, Görevler ve Beyaz Tahtalar üzerinde gerçek zamanlı işbirliği sağlar Multimedya desteği Görsel açıdan zengin bir arayüzde resimleri, videoları ve ek dosyaları destekler Öncelikle metin tabanlıdır ancak görüntü, ses ve PDF'leri destekler Zengin medya, gömme ve ek dosyaları doğrudan görevlere ve belgelere destekleyerek proje belgelemeyi geliştirir Güvenlik ve gizlilik Uçtan uca şifreleme ve yerel öncelikli bir yaklaşım sunarak kullanıcılara veriler üzerinde tam kontrol sağlar Obsidian Sync kullanıcıları için isteğe bağlı şifreleme ile yerel öncelikli Ayrıntılı izinler, gizli belgeler ve kontrollü veri paylaşımı için isteğe bağlı misafir erişimi ile kurumsal düzeyde güvenlik Arama ve düzenleme araçları Özellikler, etiketler ve veritabanı filtreleme ile gelişmiş arama Etiket tabanlı düzenleme, geri bağlantılar ve grafik görünümü ile güçlü arama ClickUp Connected Search , ClickUp ve bağlı uygulamalar genelinde gelişmiş global arama, akıllı filtreler ve verimli bilgi erişimi için özelleştirilebilir gösterge panelleri sunar Entegrasyonlar Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları; bağımsız bir ekosisteme odaklanıyor Todoist ve Readwise gibi üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar için kapsamlı eklenti kitaplığı Popüler iş uygulamalarıyla 1000'den fazla entegrasyon ve iş akışlarını kolaylaştırmak için otomasyon sunar Fiyatlandırma Ücretsiz, isteğe bağlı ücretli özellikler geliştirme aşamasında Kişisel kullanım için ücretsiz, Obsidian Sync ve ticari kullanım için ücretli plan Güçlü özelliklere sahip cömert ücretsiz plan; premium planlar gelişmiş işbirliği, otomasyon ve AI destekli yardım sunar; kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur

Anytype nedir?

Anytype, not almaya yeni ve nesne tabanlı bir yaklaşım sunan bir verimlilik uygulamasıdır. Not, görev, resim veya dosya gibi her içerik parçası bağımsız bir nesne olarak ele alınır. Bunları istediğiniz gibi düzenleyebilir, birbirine bağlayabilir ve yapılandırabilirsiniz. Dağınık hızlı notlarla uğraşmak yerine, her şeyin sorunsuz bir şekilde birbirine bağlandığı modüler bir sistem oluşturursunuz.

Özelleştirilebilir şablonlarla, tekrarlayan işler daha kolay hale gelir. Bir şablonu bir kez oluşturun, Anytype onu benzer nesnelere otomatik olarak uygulayarak verimliliğinizi korumanıza yardımcı olur.

Anytype özellikleri

Anytype, yerel öncelikli, merkezi olmayan yaklaşımıyla not almayı bir adım öteye taşır. Buluta bağlı olmadan cihazlar arasında senkronizasyon sağlayan, gizli ve birbirine bağlı bir çalışma alanı kullanır.

İşte bazı anahtar özellikleri:

Özellik #1: Paylaşılan çalışma alanları ve işbirliği

Notlarınız, veritabanlarınız ve projeleriniz, hayatınızın farklı yönlerini düzenleyebileceğiniz ayrı çalışma alanları olan Alanlar içinde bulunur. 10 adede kadar Alan oluşturabilir, kişisel ve işle ilgili içerikleri düzenli bir şekilde ayrı tutabilirsiniz.

Bir takımla çalışıyorsanız, paylaşılan Alanlar sayesinde her şeyi yerel olarak ve güvenli bir şekilde depolarken projeleri birlikte düzenleyebilir, yorumlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Özellik #2: Birbiriyle bağlantılı düşünme için zihin haritası ve grafik görünümü

Anytype, zihin haritaları ve grafik görünümleri kullanarak notlarınızın nasıl birbirine bağlandığını görselleştirmenizi sağlar. Statik listeler yerine, bağlantılı fikirlerin, projelerin ve görevlerin etkileşimli bir özetini, bir nevi ikinci bir beyin elde edersiniz.

En iyi yanı ne mi? Bağlantıları manuel olarak oluşturmanıza gerek yok. Anytype, notlarınız arasındaki ilişkileri otomatik olarak haritalandırarak büyük resmi bir bakışta görmenize yardımcı olur.

Özellik #3: Hızlı gezinme için bileşenler

Kenar çubuğunuz sadece bir menü değildir. İş akışınıza uyum sağlayan özelleştirilebilir bir gösterge paneli. Bileşenler ile sık kullandığınız nesneleri sabitleyebilir, son notlarınıza erişebilir veya tek bir tıklama ile görevleri filtreleyebilirsiniz.

Çalışma alanınızı temiz ve dikkatinizi dağıtmayacak şekilde tutmak için bileşenleri yeniden düzenleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

Özellik #4: Depolama ve silme

Çoğu not alma uygulamasının aksine, Anytype her şeyi ön tanımlı olarak yerel olarak depolar, bu da notlarınıza erişmek için internet bağlantısına ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir. Silinen öğeler kalıcı olarak kaldırılana kadar salt okunur modda kalır, böylece verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

Anytype, cihazlar arasında senkronizasyon için eşler arası (P2P) bir sistem kullanır, böylece verileriniz asla merkezi sunucularda depolanmaz. Uçtan uca şifreleme ile notlarınıza yalnızca siz erişebilirsiniz, bu da onu bugün mevcut en gizlilik odaklı AI not alma uygulamalarından biri yapar.

Anytype fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Explorer: Yıllık 48 $/kullanıcı

Oluşturucu: Yıllık 99 $/kullanıcı

Ortak oluşturucu: Yıllık 299 $/kullanıcı

İş: Özel fiyatlandırma

Obsidian nedir?

Obsidian, tipik bir bulut tabanlı not alma uygulaması değildir. Verilerinizi cihazınızda saklar, böylece gizlilik ve erişim üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

Veritabanı tabanlı bir yaklaşıma dayanan Notion gibi uygulamaların aksine, Obsidian fikirlerinizi birbirine bağlamak için bir bilgi grafiği kullanır. Markdown'u temel alan bu uygulama, güçlü bağlantılarla temiz ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir yazma deneyimi sevenler için mükemmeldir.

Obsidian özellikleri

Obsidian, bir not alma uygulamasından daha fazlasıdır; kişisel bir bilgi tabanı oluşturmak için bir araçtır. Notları birbirine bağlayarak ve çalışma alanınızı özelleştirerek sizinle birlikte büyüyen bir sistem oluşturabilirsiniz.

İşte bazı özelliklere bir göz atın:

Özellik #1: Bilgi grafiği

Obsidian sadece notları saklamakla kalmaz, bunları dinamik bir bilgi ağına dönüştürür. İki yönlü bağlantı kullanır, böylece her not diğerlerine bağlanır ve düşüncelerinizi görselleştirmenize ve gezinmenize yardımcı olan bir bilgi grafiği oluşturur. Neredeyse ikinci beyniniz gibidir.

Notlar içinde kontrol listeleri oluşturarak içgörülerinizi eyleme dönüştürebilirsiniz. Bu, fikirler arasındaki ilişkileri haritalandırıyor, proje ilerlemesini izliyor veya günlük yapılacakları yönetiyor olmanızdan bağımsızdır.

Özellik #2: Çalışma alanınızı güçlendirecek eklentiler

Obsidian, API entegrasyonlarından ziyade eklentilerle gelişir. Özel CSS, Kanban panosu, ses kaydedici veya hatta sayfa önizlemelerine ihtiyacınız varsa, muhtemelen bunun için bir eklenti vardır. Bu modüler yaklaşım, Obsidian'ı şişirmeden iş akışınıza uyacak şekilde şekillendirmenize olanak tanır.

Obsidian şablonları, tek bir komutla önceden biçimlendirilmiş içeriği notlarınıza eklemenizi sağlayarak not almayı daha da hızlı hale getirir.

Özellik #3: Obsidian Notlarınızı herkese açık hale getirmek için yayınlayın

Notlarınızı dünyayla paylaşmak mı istiyorsunuz? Obsidian Publish, Obsidian kasasından doğrudan herkese açık bir web sitesi oluşturmanıza olanak tanır. Özel bir alan adı kullanabilir ve birden fazla kasa yayınlayabilirsiniz; bu, bilgileri belgeleyen araştırmacılar, blog yazarları veya takımlar için mükemmeldir.

Obsidian fiyatlandırması

Ücretsiz

Eklentiler:

Senkronizasyon : Aylık 5 $/kullanıcı

Yayınlama : Aylık 10 $/site

Catalyst : 25 $/kullanıcı (tek seferlik ödeme)

Ticari: Kullanıcı başına yıllık 50 $

💡 Profesyonel İpucu: Obsidian'da, [[çift köşeli parantez]] kullanarak anında yeni bir not oluşturun ve mevcut fikirlerinize bağlayın.

Anytype ve Obsidian: Özellik Karşılaştırması

Anytype ve Obsidian arasında seçim yapmak, sadece bir not alma uygulaması seçmekle kalmaz; aynı zamanda bilgilerinizi nasıl yakalayacağınızı, bağlayacağınızı ve kontrol edeceğinizi de belirlemek anlamına gelir.

Obsidian'ı seçmek, yerel Markdown dosyaları ve geniş bir eklenti ekosistemi ile notlarınızın tam sahipliğini elde etmek anlamına gelir. Öte yandan, Anytype yapılandırılmış, blok tabanlı bir sistemle merkezi olmayan, çevrimdışı öncelikli bir yaklaşım sunar.

Her ikisi de tutkulu takipçilere sahip, ancak hangisi iş akışınıza gerçekten uyuyor?

Anytype ve Obsidian'ın anahtar farklılıklarını, gelişmiş özelliklerini ve kullanılabilirliğini inceleyerek bilinçli bir karar verin.

Özellik #1: Kullanıcı arayüzü ve düzenleme

Anytype'ın nesne tabanlı sistemi görsel öncelikli bir yaklaşım benimser. Metinleri, görüntüleri ve görevleri bağımsız nesneler olarak birbirine bağlayarak yapılandırılmış ancak esnek bir düzenleme sunar. Sürükle ve bırak, grafik benzeri görünüm ve iç içe sayfalar gibi özellikler, gezinmeyi sezgisel hale getirir.

Obsidian ise metin odaklı ve Markdown tabanlı bir uygulamadır. Notları kasalara düzenler ve yan yana not almak için birden fazla açık pencere sunar. Blok tabanlı bir sistemi olmasa da, sağlam bilgi grafiği sayesinde fikirleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayabilirsiniz.

🏆 Kazanan: Anytype Yapılandırılmış bağlantılarla görsel bir yaklaşımı tercih ediyorsanız, Anytype daha sezgiseldir. Obsidian, Markdown tabanlı iş akışlarında mükemmeldir, ancak daha fazla özelleştirme gerektirir.

Özellik #2: Geri bağlantı ve bilgi yönetimi

Anytype, notları birbiriyle bağlantılı nesneler olarak düzenler ve etkileşimli bir grafik görünümünde bunların ilişkilerini gösterir. Bu, kişisel bilgi yönetimi için idealdir.

Obsidian, birbiriyle bağlantılı bir fikir ağı oluşturan güçlü geri bağlantı ve bilgi grafiği ile tanınır. Büyük miktarda içerik yöneten araştırmacılar ve yazarlar için kullanışlıdır.

💡 Profesyonel İpucu: Obsidian'da, ![[Not Adı]] kullanarak bir notu başka bir notun içine gömebilirsiniz, böylece notlar arasında geçiş yapmadan içeriği önizleyebilirsiniz.

🏆 Kazanan: Obsidian Gelişmiş çift yönlü bağlantı ve grafik görselleştirme özelliği, derinlemesine bilgi yönetimi için daha iyi bir seçimdir.

Özellik #3: İşbirliği ve not paylaşımı

Son güncellemelerle birlikte Anytype, gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılan "Paylaşılan Alanlar" özelliğini kullanıma sundu. Bu mod, birden fazla kullanıcının birlikte çalışmasına olanak tanır ve tüm içerik şifreli kalır ve kullanıcıların mülkiyetinde kalır. İşbirliği özellikleri halen geliştirilme aşamasındadır ve gelecek güncellemelerde daha sağlam paylaşımlı çalışma alanı özellikleri ve iyileştirmeler beklenmektedir.

Obsidian, ön tanımlı olarak, uygulama içinde eşzamanlı çoklu kullanıcı düzenleme gibi yerleşik gerçek zamanlı işbirliği özellikleri sunmaz. Ancak, Obsidian Publish (ücretli bir eklenti) ile notları paylaşmak için halka açık bir web sayfası oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Relay gibi üçüncü taraf eklentileri kullanarak gerçek zamanlı işbirliği sağlanabilir.

🏆 Kazanan: Anytype Anytype'ın Paylaşılan Alanlar ile çok oyunculu modu, gerçek zamanlı ekip çalışması için idealdir, oysa Obsidian'da işbirliği, uygulama içinde gerçek zamanlı düzenleme değil, daha çok koordineli yayınlama ve değişikliklerin manuel senkronizasyonudur.

Özellik #4: Otomatik kaydetme ve çevrimdışı mod

Her iki uygulama da çevrimdışı modda son derece iyi çalışır.

Anytype, notları otomatik olarak yerel olarak kaydeder ve eşler arası (P2P) şifreli bir ağ kullanarak cihazlar arasında senkronize eder. Öte yandan, Obsidian her şeyi yerel olarak kaydeder, ancak çoklu cihaz senkronizasyonu için Obsidian Sync (ücretli bir eklenti) gerekir.

🏆 Kazanan: Anytype Ücretsiz şifreli senkronizasyon, onu çevrimdışı kullanım için daha iyi bir seçenek haline getirir.

Özellik #4: Çapraz platform kullanılabilirliği

Anytype, Windows, macOS, iOS ve Android'de kullanılabilir ve ücretsiz senkronizasyon özelliği, cihazlar arası erişimi sorunsuz hale getirir.

Öte yandan, Obsidian da bu platformlarda mevcuttur, ancak notları senkronize etmek için ücretli bir eklentiye ihtiyacınız olabilir. iCloud, Google Drive veya OneDrive kullanarak senkronize etmek için üçüncü taraf seçenekleri mevcut olsa da, bunlar tamamen güvenilir olmayabilir.

🏆 Kazanan: Anytype Cihazlar arasında ücretsiz senkronizasyon, uygulamayı daha uygun maliyetli hale getirir.

Özellik #5: Fiyatlandırma

Anytype, tam çevrimdışı erişim, yerel depolama ve cihazlar arasında şifreli senkronizasyonu ücretsiz olarak sunar. Premium özellikler için ücretli planlar olsa da, temel işlevler ücretsizdir.

Obsidian, kişisel planında yerel depolama, Markdown desteği ve bir bilgi grafiği sunar. Ticari plan, iş kullanımı ve öncelikli desteği içerir. Ancak, şifreli senkronizasyon ve notları çevrimiçi yayınlama gibi temel eklentiler ek ücrete tabidir.

🏆 Kazanan: Anytype Anytype temel işlevlere sahip bir plan sunarken, Obsidian senkronizasyon gibi anahtar özellikler için ekstra ücret almaktadır.

Reddit'te Obsidian ve Anytype karşılaştırması

Reddit kullanıcıları, Obsidian ve Anytype'ı karşılaştırırken, bireysel tercihlerini ve iş akışlarını yansıtan farklı bakış açılarına sahiptir.

Bazı kullanıcılar, kapsamlı eklenti ekosistemi ve doğrudan dosya depolama özellikleri nedeniyle Obsidian'ı tercih ediyor. Ayrıca, daha iyi arama ve geri bağlantı desteği sunduğunu da belirtiyorlar.

Kullanıcı owlyph'in yorumları:

İkisi oldukça farklı iş akışlarına sahiptir. AnyType'ın düzenleyicisi, markdown'a alışkın değilseniz biraz daha kolaydır ve senkronizasyon tekniği çok gelişmiştir. Obsidian'ın arama ve geri bağlantı desteği çok daha sofistike.

İkisi oldukça farklı iş akışlarına sahiptir. AnyType'ın düzenleyicisi, markdown ile rahat değilseniz biraz daha kolaydır ve senkronizasyon tekniği çok gelişmiştir. Obsidian'ın arama ve geri bağlantı desteği çok daha sofistike.

Başka bir kullanıcı olan gfarwell, r/AnyType'da şunları belirtiyor:

Obsidian'ı multimedya öğeleri ekleyerek ve her şeyi biçimlendirerek güzelleştirmeye çalıştığımda, Anytype'ın Obsidian'da çalışmak için gereksiz çaba gerektiren yapı ve estetiği sağladığını anladım.

Obsidian'ı multimedya öğeleri ekleyerek ve her şeyi biçimlendirerek güzelleştirmeye çalıştığımda, Anytype'ın Obsidian'da çalışmak için gereksiz çaba gerektiren yapı ve estetiği sağladığını anladım.

Bazı kullanıcılar her iki platformun da güçlü yanlarını fark ederek, seçimin belirli kullanım durumlarına ve kişisel tercihlere bağlı olabileceğini belirtiyor. Örneğin, r/productivity'deki bir kullanıcı şöyle bahsediyor:

*Anytype, Obsidian ve Notion kullanıcıları için iyi bir ortak zemin oluşturur. Denedim, beğendim, ancak şu nedenlerle Obsidian'a geri dönmeye karar verdim: Obsidian ile verilerimi (hem notlarımı hem de kişisel verilerimi) daha iyi kontrol edebiliyorum. Sadece bu da değil, birçok tema, uzantı ve benzeri özelliklerle daha fazla özelleştirilebilir Ancak diğer yandan, Anytype ile çok daha hızlı başlayabilirsiniz. İyi uzantılar aramanıza gerek yok, senkronizasyon konusunda endişelenmenize gerek yok.

Anytype, Obsidian ve Notion kullanıcıları için iyi bir ortak zemin oluşturur. Denedim, beğendim, ancak Obsidian'a geri dönmeye karar verdim çünkü:Obsidian ile verilerimi (hem notlarımı hem de kişisel verilerimi) daha iyi kontrol edebiliyorumSadece bu da değil, birçok tema, uzantı ve benzeri özelliklerle daha fazla özelleştirilebilir

Ancak diğer yandan, Anytype ile çok daha hızlı başlayabilirsiniz. İyi uzantılar aramanıza gerek yok, senkronizasyon konusunda endişelenmenize gerek yok.

Bu bakış açıları, Anytype ve Obsidian arasındaki seçimin, özellikle özelleştirme, veri kontrolü ve not alma iş akışlarında estetiğin önemi gibi konularda bireysel tercihlere bağlı olabileceğini vurgulamaktadır.

ClickUp ile tanışın: Anytype ve Obsidian'a en iyi alternatif

Obsidian, Markdown'u seviyorsanız ve her şeyi yerel olarak saklıyorsanız iyidir, Anytype ise çevrimdışı olduğunuzda bile daha estetik notlar sunar. Ancak, her ikisi de notları bağlamak ve düzenlemek için önemli ölçüde manuel çaba gerektirir; bu, birden fazla projeyle uğraşırken sizi yavaşlatabilir.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir. Tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Belgeleri, görevleri, zihin haritalarını ve yapay zeka destekli otomasyonu tek bir sorunsuz platformda entegre ederek not almayı geliştirir.

ClickUp'ı kullanmaya başlamadan önce, e-posta, elektronik tablolar, not alma uygulamaları ve daha fazlası gibi birden fazla platformda görevler arasında gidip geliyordum. Bu parçalanma verimsiz olmakla kalmıyor, aynı zamanda kafa karışıklığına ve görevlerin gözden kaçmasına da neden oluyordu. ClickUp'ın birleşik platformu, tüm görevlerimi ve projelerimi bir araya getirerek iş akışımı kolaylaştırıyor ve önemli son teslim tarihlerini veya görevleri kaçırmamamı sağlıyor.

ClickUp'ı kullanmaya başlamadan önce, e-posta, elektronik tablolar, not alma uygulamaları ve daha fazlası gibi birden fazla platformda görevler arasında gidip geliyordum. Bu parçalanma sadece verimsiz olmakla kalmıyor, aynı zamanda karışıklığa ve görevlerin gözden kaçmasına da neden oluyordu. ClickUp'ın birleşik platformu, tüm görevlerimi ve projelerimi bir araya getirerek iş akışımı kolaylaştırıyor ve önemli son teslim tarihlerini veya görevleri kaçırmamamı sağlıyor.

ClickUp'ı Obsidian'ın güçlü bilgi yönetimi özellikleri ile Anytype'ın estetik, kullanıma hazır çalışma alanlarının mükemmel bir karışımı yapan özellikler şunlardır:

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Not Defteri

ClickUp Notepad ile fikirlerinizi her zaman, her yerde yakalayın

Eklentilere dayanan Obsidian veya Anytype'ın merkezi olmayan kurulumunun aksine, ClickUp Notepad, ekstra iş (veya uygulama) gerektirmeden projelerinize, kontrol listelerinize ve takım işbirliklerinize zahmetsizce bağlanır. Bu sadece bir not alma aracı değil, aynı zamanda bir verimlilik gücü.

ClickUp Notepad ile şunları yapabilirsiniz:

Zengin biçimlendirme ve gömülü medya ile fikirlerinizi anında not alın

Notları sadece birkaç tıklamayla eyleme geçirilebilir ClickUp Görevlerine (son tarihler, atanan kişiler ve öncelikler ile birlikte) dönüştürün

Tüm cihazlarınızda senkronizasyon sağlayın, böylece notlarınız her zaman ihtiyacınız olan yerde olsun (senkronizasyon için ekstra ücret ödemeden!)

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri ile takımınızla canlı olarak notlarınızı, planlarınızı, tekliflerinizi ve raporlarınızı düzenleyin ve üzerinde işbirliği yapın

Obsidian'ın geri bağlantı özelliği kişisel bilgi yönetimi için mükemmeldir ve Anytype'ın nesne tabanlı kurulumu size esnek bir organizasyon sağlar. Ancak, her ikisi de çok fazla manuel yapılandırma gerektirir.

ClickUp Belgeleri bunu değiştirir:

ClickUp'ta bilgileri görevlerinize, projelerinize ve hedeflerinize doğrudan bağlayan iç içe sayfalar, geri bağlantılar, tablolar ve bileşenlerle belgeleri istediğiniz şekilde yapılandırın

Belge içinden eylem öğeleri atayın, ekip arkadaşlarınızı yorumlarla etiketleyin veya görev durumları, sprint zaman çizelgeleri veya gösterge panelleri gibi gerçek zamanlı verileri gömün

Sürüm geçmişi, izinler ve canlı işbirliği, takımlar arasında gelişen belgeleri kolayca yönetmenizi sağlar.

ClickUp ayrıca yapılandırılmış toplantı notları, SOP'ler, proje özetleri ve daha fazlasını anında oluşturabilen güçlü şablonlar sunar. Anytype'ın kişisel not/nesne şablonlarının aksine, ClickUp şablonları iş akışlarınıza uyumludur ve belge oluşturma ve yönetimi otomatikleştirmenize olanak tanır.

📌 Örneğin, ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile takımınızın tartışmalarını düzenli ve eylem odaklı tutun.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile bir sonraki adımları zahmetsizce düzenleyen, yapılandıran ve yönlendiren akıllı şablonlarla her toplantıyı basitleştirin

Yerleşik toplantı yönergeleri ile gündemleri, anahtar notları ve eylem öğelerini zahmetsizce yakalamanıza yardımcı olur. İster hızlı günlük toplantılar ister derinlemesine strateji oturumları düzenliyor olun, bu şablon her toplantının verimli ve iyi belgelenmiş olmasını sağlar.

ClickUp Günlük Planlayıcı Şablonunu kullanarak derinlemesine iş oturumları planlayın, alışkanlıkları izleyin ve toplantıları sorunsuz bir şekilde düzenleyin. Özel görev kategorileri, öncelik etiketleri ve görsel ilerleme izleme ile gününüzü bölümlere ayırın.

İster şirket wiki'si oluşturuyor, ister toplantı notları alıyor veya SOP'leri belgelendiriyor olun, ClickUp Docs ekstra araçlara veya manuel hilelere gerek kalmadan bilgileri eyleme dönüştürür.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Brain

👀 Biliyor muydunuz? Takımlar, zamanlarının %60'ından fazlasını bağlam ve eylem öğelerini aramakla geçiriyor.

Obsidian ve Anytype, manuel not alma ve bağlantı kurma için mükemmeldir, ancak yığınla bilgiyi sıralamak kısa sürede çok zor hale gelebilir.

ClickUp Brain ile toplantı bilgilerini anında çıkarın

ClickUp Brain bu süreci otomatikleştirerek toplantı notlarını, araştırmaları ve tartışmaları anında anahtar noktalar ve hızlı cevaplar halinde özetler.

ClickUp Brain, Obsidian'ın DIY bilgi grafiklerinden veya Anytype'ın manuel organizasyonundan farklı olarak, bilgileri yapılandırmanın zorluğunu ortadan kaldırır. AI tarafından oluşturulan özetler sayesinde artık sayfalarca notları taramanıza gerek kalmaz, akıllı çıkarma özelliği ise anahtar bilgilerin asla kaybolmamasını sağlar.

ClickUp AI Notetaker ile otomatik toplantı transkriptleri alın

ClickUp AI Notetaker, toplantıları otomatik olarak yazıya döken, içgörüleri yakalayan ve kolay erişim için notları düzenleyen bir not alma aracıdır. Her ayrıntıyı yakalayarak toplantılarınızı yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

Bu araç, verimliliği artırmak ve uyumu sağlamak isteyen takımlar için mükemmeldir ve aşağıdaki konularda yardımcı olur:

Otomatik toplantı transkriptleri ve AI destekli özetler sayesinde aramaları tekrar dinlemenize gerek kalmaz

Anında görev oluşturma, her eylem öğesi atanmış, izlenebilir bir ClickUp Görevi haline gelir

Sorunsuz belge entegrasyonu, toplantı notlarını doğrudan çalışma alanınıza kaydedin, her şeyi bağlantıda tutun

Reddit'teki bir ClickUp kullanıcısı paylaşıyor:

Bugün NoteTaker'a kaydoldum ve çok etkilendim. Eski ş Akışım şöyleydi:– arama sırasında Google Meet'te transkripsiyonu aç– e-posta ile transkripsiyonun gelmesini bekle– transkripsiyonu özel bir Toplantı Tutanağı ChatGPT aracısına kopyala/yapıştır– çıktıyı clickup'ta müşteri belgesine kopyala/yapıştır– eylem öğelerinden görevler oluştur– toplantı tutanaklarını/notları clickup sohbetinde takımla paylaş Yeni iş akışı:– clickup toplantı notlarını bana bildirir– müşteri belgesine taşır– AI'dan görevler içeren sonraki adımlardan görevler oluşturmasını ister– notları clickup sohbetinde takımla paylaşır Bunu yapmak için başka bir araca ihtiyacım olmaması beni gerçekten etkiledi. Her şey ClickUp arayüzünde. Google Takvim'ime bağlanıyor ve çok sorunsuz çalışıyor.

Bugün NoteTaker'a kaydoldum ve çok etkilendim. Eski ş akışım şöyleydi:– arama sırasında Google Meet'te transkripsiyonu aç– e-posta ile transkripsiyonun gelmesini bekle– transkripsiyonu özel bir Toplantı Tutanağı ChatGPT aracısına kopyala/yapıştır– çıktıyı clickup'ta müşteri belgesine kopyala/yapıştır– eylem öğelerinden görevler oluştur– toplantı tutanaklarını/notları clickup sohbetinde takımla paylaş

Yeni iş akışı:– clickup toplantı notlarını bana bildirir– müşteri belgesine taşır– AI'dan görevleri içeren sonraki adımları oluşturmasını ister– notları clickup sohbetinde takımla paylaşır

Bunu yapmak için başka bir araca ihtiyacım olmadığı için gerçekten çok etkilendim. Her şey ClickUp arayüzünde. Google Takvim'ime bağlanıyor ve çok sorunsuz çalışıyor.

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize göre, ankete katılanların yaklaşık %40'ı haftada 4 ila 8'den fazla toplantıya katılıyor ve her toplantı bir saate kadar sürüyor. Bu, kuruluşunuz genelinde toplantılara ayrılan toplam sürenin şaşırtıcı bir miktara ulaştığı anlamına geliyor. Bu zamanı geri kazanabilseydiniz ne olurdu? ClickUp'ın entegre AI Notetaker özelliği, anlık toplantı özetleri ile verimliliğinizi %30'a kadar artırmanıza yardımcı olurken, ClickUp Brain otomatik görev oluşturma ve akıcı iş akışları ile saatler süren toplantıları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

ClickUp'a yükseltin ve notlarınızla daha fazlasını yapın

Obsidian ve Anytype, niş not alma ihtiyaçlarını karşılar, ancak bazı zorlukları da vardır. Obsidian, yerel öncelikli Markdown düzenleme ve geri bağlantı konusunda mükemmeldir, ancak eklentiler ve manuel bağlantılar olmadan yönetim hızla zorlaşabilir.

Anytype, nesne tabanlı organizasyon ile merkezi olmayan, çevrimdışı kullanılabilen bir sistem sunar, ancak gelişen yapısı deneysel hissedilebilir ve sorunsuz işbirliği eksikliği olabilir.

ClickUp ise güçlü not alma özelliğini görev otomasyonu, yapay zeka destekli içgörüler ve gerçek zamanlı ekip çalışması ile birleştiren sezgisel ve kapsamlı bir çözüm sunar. Notlarınızı düzenlemek için zaman harcamak yerine, ClickUp ile fikirlerinizi zahmetsizce eyleme dönüştürün!

Tüm iş akışınızı tek bir yerden kolaylaştırabilecekken, neden bağlantısız notlarla yetinmelisiniz?

ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun ve daha iyi not alma deneyimini yaşayın!