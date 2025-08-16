mac sürümü kullanıcıları için en iyi 10 OneNote alternatifi

OneNote for Mac, sağlam bir not alma aracıdır. Düzenli ve esnektir ve birçok kişinin market listelerinden dahice beyin fırtınası oturumlarına kadar her şeyi kaydetmesine yardımcı olmuştur.

Ancak Mac sürümünü kullanıyorsanız, muhtemelen bazı eksiklikler fark etmişsinizdir.

Belki senkronizasyon gecikmeleridir, belki bazı özelliklerin başka bir işletim sistemi düşünülerek geliştirilmiş gibi hissettirmesidir, ya da belki de sadece merak ediyorsunuzdur... Bu not alma deneyimi daha sorunsuz olabilir mi?

Gerçek şu ki, OneNote çok şey yapıyor, ancak bu alanda tek oyuncu değil. İş akışınıza, kurulumunuza veya yaratıcı sürecinize bağlı olarak, Mac ortamınızın doğal bir uzantısı gibi hissettiren bir not alma uygulaması olabilir.

Bu blogda, Mac için en iyi Microsoft OneNote alternatiflerinden bazılarını inceleyeceğiz! Sezgisel bir kullanıcı arayüzü tasarımı, sorunsuz görev entegrasyonu ve işlerinizi tam istediğiniz gibi yapan verimlilik araçları sunan uygulamalar.

Mac için Dikkate Alabileceğiniz Popüler Not Alma Uygulamaları

Anahtar Özellikler En iyisi Fiyatlandırma* ClickUp ClickUp Belgeler, AI Asistanı (ClickUp Brain), gerçek zamanlı işbirliği, şablonlar, çift yönlü bağlantı Serbest çalışanlar, yeni kurulan şirketler, orta ölçekli ve kurumsal takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri Apple Notlar MacOS'a özgü, zengin medya gömme, Akıllı Klasörler, Hızlı Not, not kilitleme Apple kullanıcıları, öğrenciler ve kişisel not tutanlar Ücretsiz (Apple cihazlarla birlikte gelir) Evernote Web kesici, not defteri yığınları, güçlü arama, görev entegrasyonları Profesyoneller, öğrenciler, yazarlar ve araştırmacılar Ücretsiz; Aylık 14,99 $'dan başlayan fiyatlarla Obsidian Markdown düzenleyici, çift yönlü bağlantı, grafik görünümü, eklenti desteği Yazarlar, geliştiriciler ve bilgi yönetimi uzmanları Ücretsiz; Aylık 5 $'dan başlayan fiyatlarla Notion Uçtan uca şifreleme, Markdown desteği, özelleştirilebilir senkronizasyon ve çevrimdışı mod Blok tabanlı düzenleme, bağlantılı veritabanları, şablonlar, gerçek zamanlı işbirliği Ücretsiz; Kullanıcı başına aylık 10 $'dan başlayan ücretler Joplin Yaratıcı takımlar, öğrenciler ve profesyoneller Açık kaynak hayranları, geliştiriciler ve bütçesi sınırlı kullanıcılar Ücretsiz; Özel fiyatlandırma Simplenote Hızlı senkronizasyon, Markdown desteği, sürüm geçmişi, etiket tabanlı sıralama Yazarlar, blog yazarları ve dikkat dağınıklığı olmayan not tutanlar Ücretsiz Ayı Güzel Markdown düzenleyici, etiket tabanlı düzenleme, odak modu, temalar Yaratıcı takımlar, öğrenciler ve profesyoneller Ücretsiz; Aylık 2,99 $'dan başlayan fiyatlarla Zoho Notebook Akıllı kart sistemi, sesli notlar, platformlar arası senkronizasyon, not defteri kapakları Serbest çalışanlar, eğitimciler ve gizlilik bilincine sahip kullanıcılar Ücretsiz Google Keep Yapışkan not kullanıcı arayüzü, transkripsiyonlu sesli notlar, Google ekosistem entegrasyonları Sıradan kullanıcılar, aileler ve Google Çalışma Alanı takımları Ücretsiz (Google hesabı ile)

Mac için OneNote alternatifi ararken nelere dikkat etmelisiniz?

Not alma uygulamalarını değiştirmek, kulaklık kablolarını çözmek ve Google Drive'ınızı yeniden düzenlemek arasında bir yerde yer alır: gerekli, ancak sıkıcı. Mac sürümünde OneNote alternatifi arıyorsanız, dikkat etmeniz gereken beş nokta.

💭 Özellikler

Apple Pencil ile çalışabilir mi? Safari'den klip alabilir mi? Notlarınızı etiketleyebilir, arayabilir ve düzgün bir şekilde istifleyebilir mi? Microsoft Office OneNote birçok özellik sunar, ancak macOS'ta hantal hissedilebilir. Spotlight arama, Markdown desteği veya temiz çevrimdışı erişim gibi gerçekten kullanacağınız özelliklere öncelik verin.

🤑 Fiyatlandırma

Bazı not tutanlar ücretsiz planlardan yararlanır. Diğerleri ise kullanmaya başladıktan sonra ücretli plana geçmek zorunda kalır. Bear ve Apple Notes gibi uygulamalar ücretsiz sürümleriyle cömert davranır, ancak senkronizasyon, yedekleme veya yapay zeka özellikleri istiyorsanız, yükseltmenin buna değer olduğundan emin olun. Tek seferlik satın alımlar > abonelikler.

☺️ Kullanıcı yorumları

Aşırı yorumları göz ardı edin. Mac App Store veya Reddit'teki 3-4 yıldızlı yorumlar altın değerindedir. Gerçek sorunları (senkronizasyon hataları, hantal kullanıcı arayüzü veya kısayol eksiklikleri) tespit etmek için macOS Sonoma çalıştıran M1/M2 Mac'lerdeki kullanıcılardan geri bildirim alın.

🤝 Entegrasyonlar

ICloud, Handoff, Kısayollar ve Apple'ın temel uygulamalarıyla senkronizasyon yapmıyorsa, bu bir çözüm değil, bir silodur.

💻 Senkronizasyon

MacBook, iPhone ve iPad'iniz arasında anında senkronizasyon sağlayan notlara ihtiyacınız var. OneNote'un OneDrive tabanlı senkronizasyonu bu konuda sorun yaşayabilir.

💡 Profesyonel İpucu: Toplantı bittikten sonra hiçbir işe yaramayan not almaktan bıktınız mı? Toplantı notları kılavuzu, her şeyi yapılandırılmış, eylem odaklı ve kaybolma olasılığı çok daha düşük (yani indirme klasörünüzde kaybolma olasılığı çok daha düşük) bir şekilde nasıl tutacağınızı gösterir.

Mac için en iyi 10 Microsoft OneNote alternatifi

İşte Mac için en iyi on Microsoft OneNote alternatifi, fikirlerinizi, son teslim tarihlerinizi ve ara sıra saat 2'de ortaya çıkan varoluşsal sarmalın içinde aniden beş yıllık planınızı madde madde haritalandırmanız gerektiğinde size yardımcı olacak uygulamalar.

Minimalist not tutuculardan tam verimlilik ekosistemlerine kadar, renk kodlu sekme meraklıları da dahil olmak üzere herkes için bir şeyler var.

1. ClickUp (AI destekli not alma ve görev yönetimi için en iyisi)

Tüm notlarınızı, özetlerinizi ve fikirlerinizi ClickUp Belgeleri'nde toplayın ve AI destekli iş akışlarının keyfini çıkarın

Not alma yazılımınızın Apple ekosisteminizin geri kalanı kadar sorunsuz çalışmasını bekliyorsanız, ClickUp tam size göre.

Hızlı, duyarlı ve macOS için optimize edilmiştir; hantal çapraz platform bağlantılarından kaynaklanan garip biçimlendirme hataları veya gecikmeler yoktur.

Ancak ClickUp'ı gerçekten farklı kılan, sadece bir not uygulaması olmamasıdır. Belgeleriniz, görevleriniz, AI asistanınız ve proje gösterge paneliniz — iş için her şeyi içeren bir uygulama. Bu, yirmi tarayıcı sekmesinde beş araçla çoklu görev yapmaya son demek.

💜 ClickUp Docs ile yapılandırılmış belge yönetiminden yararlanın

ClickUp Belgeler ile başlayalım. Belgeler, modern iş akışları için oluşturulmuş dinamik, yapılandırılmış belgeler sunar.

ClickUp Belgelerinde zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarıyla bilgileri düzenleyin

Belgeler ile şunları yapabilirsiniz:

Özel başlıklar, tablolar, madde işaretli listeler ve zengin medya ile biçimlendirin

Sayfaları iç içe yerleştirin ve kaydırma yorgunluğu yaşamadan içeriği düzenli tutun

Takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın — yorumlar, düzenlemeler ve geri bildirimler dahil

Görevlere, projelere veya hedeflere doğrudan bağlantı verin, böylece notlarınız işlerinizi gerçekten ilerletir

💜 Notlarınızı ClickUp Brain ile özetleyin

Bunu, yerleşik AI asistanınız ClickUp Brain ile birleştirin ve sizinle birlikte düşünen güçlü bir not alma arkadaşına sahip olun.

ClickUp Brain ile özetler, eylem öğeleri oluşturun ve görev oluşturmayı planlayın

ClickUp Brain, uzun notları veya toplantı tutanaklarını net madde işaretleriyle özetler, böylece paragrafları tekrar okumadan ana fikri anlayabilirsiniz. Ayrıca içeriğinizi otomatik olarak biçimlendirir, her şeyi temiz ve taraması kolay hale getirir; manuel temizlik gerekmez.

Sonraki adımları kaydetmeniz veya takip işlemlerini devretmeniz mi gerekiyor? Sadece isteyin. ClickUp Brain, toplantılarda ortaya çıkan eylem öğelerini tanımlar ve bunları anında görevlere dönüştürebilir, atanan kişileri ve son teslim tarihlerini ekleyebilir.

Hatta, farklı tonlarda içerik yeniden yazmanıza veya yanıp sönen imlece bakıp takıldığınızda fikir üretmenize yardımcı olabilir. En iyi yanı ne mi? Brain, Gemini, Claude, ChatGPT ve diğerleri dahil olmak üzere günümüzün en iyi harici AI modellerinin gücünü içerir.

💜 ClickUp Notepad ile düşüncelerinizi hızlı bir şekilde iş akışınıza aktarın

Ve ilham, kaydırma sırasında veya bir arama sırasında geldiğinde, ClickUp Notepad var — daha sonra tam belgelere veya görevlere dönüştürmeden önce hızlı fikirleri, yapılacakları veya taslak düşünceleri yakalamak için dikkatinizi dağıtmayan bir alan.

ClickUp Notepad ile yoğun görüşmeler sırasında fikirlerinizi, yapılacaklarınızı ve kısa notlarınızı taslak olarak kaydedin

ClickUp ayrıca çift yönlü bağlantıyı destekler, böylece herhangi bir belgeyi doğrudan bir göreve bağlayabilirsiniz (ve tersi). Böylece, biri "Bu nottaki eylem öğesi nerede?" diye sorduğunda, aramanıza gerek kalmaz, çünkü zaten bağlantılıdır.

💜 ClickUp AI not alma özelliği ile anında notlar alın

Toplantılarının ardından anında not almak isteyenler için ise ClickUp AI not alma uygulaması profesyonelce işinizi görür.

ClickUp AI Notetaker ile toplantı sonrası iş akışlarını kolaylaştırın

İşte size nasıl yardımcı olacağı:

Alınan her kararın kaydedilmesini ve odada olsun ya da olmasın herkesle kolayca paylaşılabilmesini sağlar

Eylem öğelerini yakalayın ve doğru kişilere atayın

Her tartışmayı ilgili görevlere ve dosyalara bağlarken tam bağlam sağlar, böylece takımınız geçmişi tekrar gözden geçirmeye gerek kalmadan ilerleyebilir

ClickUp'ın AI not alma özelliğinin toplantı notlarını doğrudan görevlere dönüştürdüğünü gösteren kısa bir video:

💜 ClickUp Toplantı Notları Şablonu

Son olarak, ClickUp'ın ClickUp Toplantı Notları Şablonu gibi tekrarlanan iş akışları için mükemmel olan devasa tak ve çalıştır şablon kütüphanesini kaçırmayın.

Ücretsiz şablon alın ClickUp Toplantı Notları Şablonu ile her anahtar noktayı yakalayın ve hiçbir ayrıntının gözden kaçmamasını sağlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Zengin biçimlendirme, iç içe sayfalar ve gömülü medya ile ClickUp Belgeleri'ni kullanarak yapılandırılmış, dinamik belgeler oluşturun

Gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve belgeleri doğrudan görevlere , projelere veya hedeflere bağlayarak projenin tüm bağlamını görün

ClickUp Brain'i kullanarak notları özetleyin, eylem öğelerini yakalayın ve içeriği istediğiniz tonda yeniden yazın

Hızlı düşüncelerinizi ve yapılacak işlerinizi yerleşik Not Defteri ile anında yakalayın — arama sırasında gelen fikirler için mükemmel

Gündemleri, kararları ve sonraki adımları vurgulayan Toplantı Notları gibi önceden oluşturulmuş şablonlarla tutarlı kalın

ClickUp sınırlamaları

Sadece basit bir not uygulaması arıyorsanız, belgeler biraz bunaltıcı gelebilir

Özellikler arasında geçiş yaparken ara sıra yükleme gecikmeleri

Bazı kullanıcılar öğrenme eğrisinden bahsediyor (çeviri: çok fazla düğme var)

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları:

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek bir ClickUp kullanıcısı ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, takım olarak iş yapma şeklimizi gerçekten dönüştürmüş olması.

ClickUp'ta en çok sevdiğim şey, takım olarak iş yapma şeklimizi gerçekten dönüştürmüş olması.

💡 Profesyonel İpucu: Toplantıları zahmetsizce eyleme dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz? En iyi toplantı tutanak yazılımını bulun.

2. Apple Notes (Mac OS ile sorunsuz entegrasyon için en iyisi)

Apple aracılığıyla

Apple ekosisteminde yaşayan, iPhone'u uzaktan kumanda, iPad'i ikinci ekran olarak kullanan ve gerçek insanlardan daha çok Siri ile konuşan biriyseniz, Apple Notes sizin rahatlık alanınızdır.

Önceden yüklenmiştir, Mac'te sorunsuz çalışır ve Apple cihazlarınız arasında zahmetsizce senkronizasyon sağlar.

Arayüzü temiz, performansı hızlı ve her şey sorunsuz çalışıyor, ekstra kayıt yok, kafa karıştırıcı bir başlangıç yok. En sevdiğiniz kapüşonlu sweatshirt'e girmenin not alma sürümü: rahat, tanıdık ve ihtiyacınız olduğunda güvenilir bir şekilde orada.

Apple Notes'un en iyi özellikleri

Biçimlendirme sorunları olmadan macOS'a özgü hız ve kararlılık sağlayın

Görüntüler, PDF'ler, eskizler ve sesli notlar gibi zengin medya öğelerini ekleyin

Klasörler, renk kodlu etiketler ve Akıllı Klasörler ile notları düzenleyin

Paylaşımlı düzenleme işlevselliği ile notlar üzerinde işbirliği yapın

MacOS veya iPadOS'ta Quick Note ile fikirlerinizi anında yakalayın

Ekstra güvenlik için hassas notları şifre, Touch ID veya Face ID ile kilitleyin

Apple Notes sınırlamaları

Çapraz platform sürümü yok (Windows/Android kullanıcıları, üzgünüz, siz hariçsiniz)

Şablonlar, AI yardımı veya çift yönlü bağlantı gibi gelişmiş özellikler yoktur

Diğer gelişmiş kullanıcı araçlarına kıyasla sınırlı biçimlendirme seçenekleri

Apple Notes fiyatlandırması

Ücretsiz

Apple Notes derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcılar Apple Notes hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şöyle diyor:

Geçen hafta 1000 notu aştım, bunların arasında PDF'ler ve resimler de var ve iPhone, iPad ve Mac'im arasında senkronizasyon sorunu yaşamadım.

Geçen hafta 1000'den fazla not aldım. PDF'ler ve resimler de dahil ve iPhone, iPad ve Mac arasında senkronizasyonda hiçbir sorun yaşamadım.

📮ClickUp Insight: Çalışanların %37'si eylem öğelerini izlemek için takip notları veya toplantı tutanakları gönderirken, %36'sı hala diğer parçalı yöntemlere güveniyor. Kararları kaydetmek için birleşik bir sistem olmadan, ihtiyacınız olan anahtar bilgiler sohbetler, e-postalar veya elektronik tablolarda kaybolabilir. ClickUp ile, tüm görevleriniz, sohbetleriniz ve belgelerinizdeki konuşmaları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Tüm not alma yöntemleri aynı değildir. Bazıları mükemmeldir, bazıları ise... pek değil. Not alma tekniklerinin bu akıllı analiziyle farkları öğrenin (ve kendi stilinizi bulun). Gelecekteki kendinize teşekkür edeceksiniz ve belki de düzenli kalacaksınız. Sorunsuz paylaşımın sanatını öğrenin: Notları kaos olmadan paylaşmayı öğrenin.

3. Evernote (Notlarıyla yaşayan ileri düzey kullanıcılar için en iyisi)

Evernote aracılığıyla

Evernote, çoğu uygulamanın piyasaya çıkmasından daha uzun süredir not alma alanında faaliyet göstermektedir. Bu, "bulut senkronizasyonu"nun henüz bir moda kelime olduğu, henüz bir gerçeklik olmadığı zamanların OG'si. Ve inişleri ve çıkışları olsa da (hepimiz 2010'larda denedik), özellikle yapılandırma konusunda yetenekli bir Mac kullanıcısıysanız, her türlü notu düzenlemek, saklamak ve senkronize etmek için hala güçlü bir araçtır.

Her şeyi kategorilere ayırmayı, dijital bir sincap gibi makaleleri kesip saklamayı ve notları tam bir verimlilik merkezine dönüştürmeyi seviyorsanız, Evernote tam size göre olabilir.

Evernote'un en iyi özellikleri

Web Clipper ile tam web sayfaları, makaleler veya ekran görüntülerini kaydedin

Yapılandırılmış kategorizasyon için not defteri yığınlarını kullanarak içeriği düzenleyin

OCR ile yazılmış, taranmış ve el yazısı içeriklerde arama yapın

Notların içine doğrudan görevler ekleyin, hatırlatıcılar ayarlayın ve son teslim tarihleri atayın

Notları senkronize edin tüm cihazlarda her zaman, her yerden sorunsuz erişim için

Evernote sınırlamaları

Ücretsiz plan oldukça sınırlıdır (ve sizi yükseltmeye yönlendirir)

Kullanıcı arayüzü, daha şık Mac uygulamalarına kıyasla biraz hantal gelebilir

Çok sayıda büyük ek dosya ile uğraşıyorsanız, senkronizasyon sorunları zaman zaman bildirilebilir

Evernote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişisel : Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 17,99 $

Takımlar: Özel fiyatlandırma

Evernote puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (7.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar Evernote hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Evernote, organizasyonunuzu ihtiyaçlarınıza ve yapacağınız işin türüne göre özelleştirebilmeniz açısından yararlıdır.

Evernote, organizasyonunuzu ihtiyaçlarınıza ve yapacağınız işin türüne göre özelleştirebilmeniz açısından yararlıdır.

💡 Pro İpucu: Toplantı notlarında boğulmaktan bıktınız mı? AI not özetleme özelliğinin bu zor işi sizin yerinize nasıl yapabileceğini keşfedin, böylece çılgınca notlar almak yerine zekice konuşmaya odaklanabilirsiniz.

4. Obsidian (Yerel öncelikli, markdown destekli not alma için en iyisi)

Via Obsidian

Evernote not alma konusunda takım elbiseli bir yöneticiyse, Obsidian ise bir kulübede kahve içip kod yazan bağımsız bir hacker. Minimalist, Markdown tabanlı ve yerel öncelikli bir uygulamadır, yani senkronizasyon istemediğin sürece notların cihazında kalır.

Obsidian sevimli olmaya çalışmıyor, kullanışlı olmaya çalışıyor. Özellikle bilgi tabanınız üzerinde tam kontrol sahibi olmak isteyen bir Mac kullanıcısıysanız, gereksiz ek dosyalara gerek yok.

Obsidian'ın en iyi özellikleri

Temiz, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen Markdown düzenleyici ile yazın

Notları iki yönlü olarak bağlayarak bağlantılı bir bilgi tabanı oluşturun

Etkileşimli grafik görünümü ile fikirlerinizi görselleştirin

Çevrimdışı erişim ve zorunlu bulut senkronizasyonu olmadan notları yerel olarak saklayın

Temalar, otomasyon ve daha fazlası için eklentilerle kurulumunuzu özelleştirin

Obsidian sınırlamaları

Sıradan kullanıcılar veya Markdown'dan hoşlanmayanlar için çok basit olabilir

Yerleşik işbirliği özellikleri yok

Birden fazla cihazda senkronizasyon için ücretli bir eklenti gerekir

Obsidian fiyatlandırması

Ücretsiz

Obsidian Sync : Kullanıcı başına aylık 5 $

Obsidian Publish : Kullanıcı başına aylık 10 $

Catalyst : Kullanıcı başına aylık 25 $'dan başlayan fiyatlarla

Ticari lisans: 50 $/kullanıcı/yıl

Obsidian puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,9/5

Kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı şöyle diyor:

Mac Notlar'dan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmada ve okumada yardımcı oldu.

Mac Notlar'dan dışa aktardığım markdown notlarını içe aktarmada ve okumada yardımcı oldu.

📚 Daha fazla bilgi: Hala yarım kalmış notlar ve düzensiz madde işaretleriyle boğuşuyor musunuz? Notlarınızı bir dedektif dizisindeki suç panosu gibi görünmekten kurtarmak ve gerçek bir verimlilik sistemi gibi çalışmaya başlamak için nasıl düzenleyebileceğinizi öğrenin.

5. Notion (Mac sürümünde ikinci bir beyin oluşturmak için en iyisi)

Via Notion

Notion, bir not defteri, bir wiki ve bir görev yöneticisinin bir araya gelerek işbirliği yaptığı bir uygulamadır. Şık, güçlü ve dürüst olmak gerekirse, gösterge panelleri ve şablonlar oluşturmaya başladığınızda biraz bağımlılık yapıcıdır.

Notlar almak için bir uygulama arıyorsanız ve bu uygulama karalamalar kadar sistemlere de önem veriyorsa, Notion güçlü bir rakip.

Notion'un en iyi özellikleri

Sayfalar ve sürükle ve bırak bloklarla içeriği esnek bir şekilde yapılandırın

Ölçeklenebilir, özelleştirilebilir sistemler için sayfalar arasında veritabanlarını bağlayın

Yerleşik veya özel şablonları kullanarak tekrarlanan iş akışlarını hızlandırın

Yorumlar, bahsetmeler ve paylaşılan sayfalarla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Bulut depolama ile cihazlar arasında notları ve kırpılmış web içeriklerini senkronize edin

Notion sınırlamaları

Büyük veritabanlarında performans düşebilir

Bazı kullanıcılar öğrenme eğrisinin dik olduğunu düşünüyor

Çevrimdışı mod her zaman en güvenilir seçenek değildir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş : Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Takım içinde bilgi paylaşımını optimize eder.

Takım içinde bilgi paylaşımını optimize eder.

👀 Eğlenceli Bilgi: Thomas Edison hayatı boyunca 5 milyondan fazla sayfa not tuttu; o kadar çoktu ki, bir keresinde asıl işinin fikir toplamak ve not almak olduğunu söylemişti.

6. Joplin (Gizlilik öncelikli not alma için en iyisi)

Joplin aracılığıyla

Gizlilik politikalarını eğlence için (veya en azından prensip olarak) okuyan biriyseniz, Joplin şifrelenmiş ruhunuza hitap edecek. Veri sahipliğini ön plana çıkaran, açık kaynaklı, Markdown dostu bir not uygulamasıdır. Sürpriz şartlar, rastgele senkronizasyon sorunları yok — sadece size ait notlar.

Joplin, yüzü olmayan bir buluta güvenmeden platformlar arası erişim isteyen Mac kullanıcıları için özellikle caziptir.

Joplin'in en iyi özellikleri

Notları ön tanımlı uçtan uca şifreleme ile koruyun

Kod, kontrol listeleri ve biçimlendirme için Markdown desteği ile özgürce yazın

Web Clipper tarayıcı uzantısını kullanarak makalelerin tamamını veya ekran görüntülerini kaydedin

Dropbox, OneDrive, Nextcloud veya kendi sunucunuz arasında senkronizasyon

Hiçbir şeyi kaçırmadan tüm notlara çevrimdışı olarak erişin ve düzenleyin

Joplin sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, daha gösterişli seçeneklere kıyasla biraz modası geçmiş hissi veriyor

İşbirliği özellikleri? Hala ilerleme aşamasında

Eklenti sistemi, teknolojiye aşina olmayan kullanıcılar için hantal olabilir

Joplin fiyatlandırması

Ücretsiz

Joplin Cloud: Özel fiyatlandırma

Joplin puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (50+ yorum)

Capterra: Güvenilir bir derecelendirme sağlamak için yeterli yorum yok

📚Daha fazla bilgi: AI sadece e-posta yazmak veya kedi memleri oluşturmak için değildir. Not almak için en iyi AI araçlarını ve bunların daha iyi not almaya, sıralamaya ve hatta düşünmeye nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

7. Simplenote (Sadece yazmak isteyen minimalistler için en iyisi)

Via Simplenote

Simplenote, adından da anlaşılacağı gibi basit, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen bir not alma uygulamasıdır. Karmaşık biçimlendirme yok. Gereksiz görev entegrasyonları yok. AI yok!

Sadece kelimeler. Ekranda. Doğanın istediği gibi. (ya da 2001 yılındaymış gibi)

Mac kullanıyorsanız ve notlarınızın şık, senkronize ve düzenli kalmasını istiyorsanız, bu uygulama tam size göre.

Simplenote'un en iyi özellikleri

Yıldırım hızında performansla tüm cihazlarda notları anında senkronize edin

Temiz, sade Markdown desteği ile kolayca biçimlendirin

Yerleşik sürüm geçmişi ile fikirlerinizi istediğiniz zaman geri yükleyin

Basit, arama yapılabilir etiketler kullanarak zahmetsizce düzenleyin

Dikkatinizi dağıtmayan, minimalist bir arayüzle daha iyi odaklanın

Simplenote sınırlamaları

Ek dosya veya gömülü medya desteği yok

İşbirliği özellikleri yok

Güçlü kullanıcılar için çok basit gelebilir

Simplenote fiyatlandırması

Ücretsiz

Simplenote puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Kullanıcılar Simplenote hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Toplantılarda önemli şeyleri not almamda bana çok yardımcı oluyor.

Toplantılarda önemli şeyleri not almamda bana çok yardımcı oluyor.

👀 Eğlenceli Bilgi: Dünyanın bilinen en eski "not defteri" Britanya'daki bir Roma kalesi olan Vindolanda'da keşfedildi. Tahta tabletler MS 1. yüzyıla kadar uzanıyor ve alışveriş listeleri, davetiyeler ve askeri kayıtlar içeriyor.

8. Bear (Yazarlar ve markdown meraklıları için en iyisi)

Via Bear

Bear, Apple'ın kendisi tarafından yapılmış bir not uygulaması gibi görünüyor, ancak estetik olması için tasarlanmış. Şık, güzel tasarlanmış ve yazmayı sevenler için... ya da en azından espresso içerken roman yazıyormuş gibi davranmayı sevenler için yapılmış.

Notlarınızın temiz, şık ve zarif bir şekilde etiketlenmesini isteyen bir Mac kullanıcısıysanız, Bear tam da ihtiyacınız olan şey.

Bear'ın en iyi özellikleri

Zengin, anında Markdown desteği ile zahmetsizce biçimlendirin

Hashtag tabanlı etiketleme ve dinamik klasörler kullanarak notları düzenleyin

Temiz ve sürükleyici Odak Modu ile dikkatiniz dağılmadan yazın

Güzel tasarlanmış temalarla çalışma alanınızı özelleştirin

Notları PDF, DOCX ve hatta JPG gibi birçok biçime aktarın

Sınırlamalar

Yalnızca Apple cihazlarda çalışır (Android hayranları için üzgünüz)

Gerçek zamanlı işbirliği yok

Senkronizasyon için ücretli bir plan gerekir

Bear fiyatlandırması

14 gün ücretsiz deneme

Bear Pro: Kullanıcı başına aylık 2,99 $

Derecelendirmeleri ve yorumları inceleyin

G2 : 4,6/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (11 yorum)

💡 Profesyonel İpucu: İki maddeyi hatırlamak için 45 dakikalık bir video mu izliyorsunuz? Daha iyi bir yol var. Video biçiminden not alma kılavuzunda, 47 kez duraklatmaya gerek kalmadan anahtar bilgileri elde etmenin sanatını öğrenin. Oynatma düğmenize bir mola verin.

9. Zoho Notebook (Güzel bir kullanıcı arayüzüne sahip en iyi ücretsiz not alma uygulaması)

Zoho Notebook aracılığıyla

Zoho Notebook genellikle radarın altında uçar, ancak özellikle güzel, renkli ve bulut senkronizasyonlu araçları seviyorsanız, şaşırtıcı derecede yetenekli (ve tamamen ücretsiz) bir not alma uygulamasıdır.

Tasarım veya özelliklerden ödün vermeden platformlar arası uyumluluk isteyen Mac kullanıcıları için de mükemmel bir seçimdir.

Zoho Notebook'un en iyi özellikleri

Metin, ses, kontrol listeleri ve daha fazlası için akıllı kart sistemi ile içeriği düzenleyin

Hareket halindeyken fikirlerinizi yakalamak için sesli notları doğrudan not defterlerinize kaydedin

MacOS, iOS, Android ve web arasında senkronizasyon - hepsi ücretsiz

Not defterlerini özel kapak resimleri ile kişiselleştirerek görsel bir dokunuş katın

Web kesici ile makalelerin tamamını, ekran görüntülerini veya basitleştirilmiş metinleri kesin

Zoho Notebook sınırlamaları

Gelişmiş arama ve etiketleme özellikleri yoktur

Görev veya proje yönetimi araçları yok

İşbirliği temel paylaşım ile sınırlıdır

Zoho Notebook fiyatlandırması

Ücretsiz

Zoho Pro ve Business: Özel fiyatlandırma

Zoho Notebook puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (87 yorum)

Capterra: 4,4/5 (74 yorum)

Kullanıcılar Zoho hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Yıllardır kuruluşumuzun Zoho hizmetlerini kullanıyoruz ve bu inanılmaz bir yolculuk oldu.

Yıllardır kuruluşumuzun Zoho hizmetlerini kullanıyoruz ve bu inanılmaz bir yolculuk oldu.

👀 Eğlenceli Bilgi: Leonardo da Vinci, aynada yazarak çok fazla yazı yazmıştır. Defterleri sadece gözlem ve icatların şaheserleri değildi, aynı zamanda ters yazılmıştı ve sadece ayna ile okunabiliyordu.

10. Google Keep (Hızlı, yapışkan not tarzı fikirler için en iyisi)

Via Google Keep

Google Keep, yapışkan notlar ve bulut senkronizasyonunun birleşiminden ortaya çıkan bir uygulamadır. En güçlü not alma uygulaması değildir, ancak bir konuda mükemmeldir: hızlı düşünceleri hızlı bir şekilde yakalamak.

Ayrıca, tarayıcı üzerinden Mac sürümlerinde iyi çalışır ve Google hesabınızla zahmetsizce senkronize olur. Minimalizmi seviyorsanız ve dağınık zihninize ayak uydurabilecek bir şeye ihtiyacınız varsa, bu uygulama tam size göre.

Google Keep'in en iyi özellikleri

Dijital yapışkan notlar gibi hissettiren renk kodlu notlar kullanarak fikirlerinizi görsel olarak düzenleyin

Sesli notlar kaydedin ve ellerinizi kullanmadan not almak için anında transkripsiyonlar alın

Görevleri veya fikirleri asla kaçırmamak için zamana veya konuma dayalı hatırlatıcılar ayarlayın

Notlarınızı kolayca önceliklendirip kategorilere ayırmak için etiketler ve iğneler kullanın

Cihazlar arası erişim için Google Dokümanlar, Takvim ve Chrome ile sorunsuz entegrasyon

Google Keep sınırlamaları

Klasör sistemi yok (sadece etiketler)

Çok sınırlı biçimlendirme

Uzun metinler veya karmaşık projeler için uygun değildir

Google Keep fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Keep puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (228 yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Konuşan bir takım gibi notlar alın: İşbirliğine dayalı not alma

