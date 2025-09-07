Uygulamalarınız için ChatGPT API'yi Kullanma

Mühendislik takımınız hızlı ilerliyor. Son teslim tarihleriniz, özellik talepleriniz ve artan iş yükünüz var. Bu karmaşanın içinde, bir takım arkadaşınız "Bunu GPT ile otomasyon yapmaya ne dersiniz?" diyor

Haklılar.

Uygulamanızı daha akıllı veya takımınızı daha verimli hale getirmenin yollarını arıyorsanız, ChatGPT API'yi kullanmayı öğrenmek size birçok olasılık sunabilir.

Bu blog yazısında, projeleri yönetmek veya kendiniz bir proje oluşturmak için ChatGPT'yi uygulamalarınıza entegre etmek için gerekenleri inceleyeceğiz. 💻

ChatGPT API nedir?

chatGPT API, OpenAI tarafından sağlanan bir uygulama programlama arayüzüdür. Geliştiricilerin, GPT-3.5 ve GPT-4 gibi büyük dil modelleri (LLM) temelinde ChatGPT'nin konuşma yapay zeka yeteneklerini uygulamalarına, ürünlerine veya hizmetlerine entegrasyonlar sağlamalarını sağlar. *

Bunu, uygulamanız ile OpenAI sunucuları arasında bir köprü olarak düşünün. API'ye kimin konuştuğunu (kullanıcı veya asistan gibi) ve ne söylediğini belirten yapılandırılmış bir mesaj gönderirsiniz. API, tüm konuşmayı okur ve sohbetin bir parçasıymış gibi bağlam içinde yanıt verir.

Bağlantı için resmi araçları (Python kütüphaneleri gibi) kullanabilirsiniz. Yazılım geliştirme metodolojilerini uygularken kimliğinizi doğrulamak ve güvenliği sağlamak için bir API anahtarı ihtiyacınız olacak.

doğru ChatGPT modelini seçmek önemlidir. * Her seçenek maliyet, hız ve bağlam arasında farklı bir denge sağlar; bu nedenle en uygun seçenek, hafif bir sohbet robotu, bir araştırma asistanı veya gerçek zamanlı çok modlu bir uygulama geliştiriyor olmanıza bağlıdır. Karar vermenize yardımcı olacak hızlı bir karşılaştırma tablosu: Model Bağlam Penceresi Hız Fiyat (1000 belirteç başına) En uygun olduğu durumlar GPT-3. 5 Turbo 16K Hızlı 0,0005 $ girdi / 0,0015 $ çıktı Hafif uygulamalar GPT-4 Turbo 128K Daha hızlı 0,01 $ girdi / 0,03 $ çıktı Karmaşık uygulamalar, geniş bağlam GPT-4o 128K En hızlı TBD (en son fiyatları kontrol edin) Çok modlu, gerçek zamanlı

ChatGPT API'yi Ayarlama

ChatGPT'yi uygulamanıza veya ş Akışı yönetim aracınıza entegre etmeye hazırsınız. Harika bir karar. İşte başlamak için bir kılavuz.

Adım #1: OpenAI API anahtarınızı alın

İlk olarak, erişim iznine ihtiyacınız var. platform.openai.com adresine gidin. Kayıt olduktan veya oturum açtıktan sonra, sol taraftaki arama çubuğuna gidin ve API Anahtarları'nı arayın. Yeni gizli anahtar oluştur seçeneğine tıklayın ve hemen kopyalayın, çünkü bu anahtar bir daha görünmeyecektir.

ChatGPT API istekleri için gizli anahtar oluşturun

ChatGPT API anahtarınızı kopyalayın

Güvenlikli bir yere yapıştırın (kodunuza değil; buna daha sonra geleceğiz). Geliştirme için bir anahtar ve üretim için başka bir anahtar istiyorsanız, birden fazla anahtar oluşturabilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: API, fonksiyon çağırma özelliği sayesinde web araması, hesap makinesi gibi araçları kullanabilir ve hatta yazdığınız kodun tetikleyiciyi çalıştırabilir. Bu, ChatGPT'yi sadece sohbet etmekle kalmayıp "hareket edebilen" gerçek bir ajan haline getirir.

Adım #2: Geliştirme ortamınızı ayarlayın

Şimdi, yerel kurulumunuzu hazırlayalım. Bu adım adım kılavuzda Python kullanacağız; çünkü basit ve iyi destekleniyor. İsterseniz JSON nesnelerini de kullanabilirsiniz.

Ardından, entegre geliştirme ortamı (IDE) seçin. Örnek olarak Windows'ta Visual Studio Kod kullanacağız.

Proje bağımlılıklarınızı temiz tutmak için sanal bir ortam oluşturun.

Windows'ta:

MacOS/Linux'ta:

Ardından gerekli paketleri yükleyin:

ChatGPT API ile uygulamalar oluşturmak için IDE'nizi hazırlayın

OpenAI resmi API sarmalayıcısıdır ve python-dotenv, hassas bilgileri sabit kodlamanıza gerek kalmadan bir dosyadan ortam değişkenlerini (yeni API anahtarı gibi) yüklemenize yardımcı olur.

Adım #3: ChatGPT API anahtarı'nızı güvenliği ile saklayın

API anahtarınızı doğrudan komut dosyasına yapıştırmak yerine (bu tehlikelidir!), bunu güvenli bir şekilde yapılacak.

Proje klasörünüzde bir . env dosyası oluşturun.

ChatGPT API anahtarınızı yapıştırın

Git kullanıyorsanız, anahtarınızı yanlışlıkla GitHub'a yüklememek için bu dosyayı . gitignore dosyanıza ekleyin.

🧠 İlginç Bilgi: 2005 yılında piyasaya sürülen Google Haritalar API, geliştiricilerin etkileşimli haritaları web sitelerine entegre etmelerini sağladı. Uber, Airbnb ve daha birçok uygulamanın güçlendirilmesinde kullanılan, şimdiye kadar en çok kullanılan API'lerden biri haline geldi.

Adım #4: ChatGPT ile iletişim kurmak için temel bir komut dosyası yazın

Her şeyi bağlantı ile birleştirelim ve modele bir mesaj gönderelim.

Bu, API anahtarınızı güvenlikle yüklemek, modele mesaj göndermek (sanki bir sohbetteymişsiniz gibi) ve yanıtı yazdırmak gibi birkaç işlevi yerine getirir.

Adım #5: Kullanım durumunuza uyacak şekilde parametreleri ayarlayın

En eğlenceli kısım, modelin nasıl davrandığını denemek. Birkaç anahtar şeyi ayarlayabilirsiniz:

model: Kullanmak istediğiniz ChatGPT sürümünü seçin (ör. gpt-3. 5-turbo, gpt-4o)

*sıcaklık: Çıktının ne kadar rastgele veya yaratıcı olacağını kontrol eder. Düşük = daha odaklı, yüksek = daha ücretsiz akış

max_tokens: Yanıtın uzunluğunu ayarlar

mesajlar:* Konuşmanın özü. Buraya mesajlar ekleyerek devam eden bir sohbeti simüle edebilirsiniz

Adım #6: API yanıtını işleyin

Gerçek cevap şu adreste bulunur:

Buradan şunları yapabilirsiniz:

Kullanıcılarınıza gösterin

Veritabanına kaydedin

Uygulamanızın başka bir bölümüne aktarın

Hatta başka bir API çağrısıyla yeniden işleyin

Yanıt biçimi öngörülebilir ve işlenmesi kolaydır, bu da onu birçok farklı kullanım senaryosu için esnek hale getirir.

🔍 Biliyor muydunuz? Piyasaya sürüldüğünde, ChatGPT API orijinal GPT-3 Davinci modelinden 10 kat daha ucuzdu. Bu, güçlü yapay zekayı girişimciler, hobiler ve kurumsal işletmeler için her zamankinden daha erişilebilir hale getirdi.

Hızlı bir özet

Adım ne yapılıyor* Kaydolun ve anahtar alın OpenAI'ye giriş yapın, API anahtarı oluşturun Ortamı ayarlayın Sanal ortamda bir Python projesi oluşturun ve kütüphaneleri yükleyin API anahtarı saklayın Anahtarını güvende tutmak için .env dosyasını kullanın Komut dosyasını yazın Openai. ChatCompletion. create() kullanarak mesaj gönderin Özelleştirin Model, belirteç sınırları ve yaratıcılık ayarlarını değiştirin Yanıtı kullanın Yazdırın, depolayın veya uygulama mantığınıza ekleyin

ChatGPT API'nin Gelişmiş Özellikleri

ChatGPT'nin nasıl işlediğini anlamak, gelişmiş özelliklerini kullanarak akıllı, etkileşimli ve hatta çok modlu uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

İşte ona avantaj sağlayan bazı özellikler. 🎯

çok modlu doğal dil girişi ve çıkışı: *Metin, ses ve görüntü girişlerini destekler, böylece uygulamalarınız konuşulan komutları işleyebilir, resimleri anlayabilir ve Gelişmiş Ses Modu'nu kullanarak gerçek zamanlı olarak sesli yanıtlar verebilir

gerçek zamanlı yanıtlar: *Yeni Realtime API ve Turbo modu ile yanıtlar daha hızlı ve akıcıdır, canlı sohbetler veya müşteri desteği için idealdir

geniş bağlam penceresi: *GPT-4 Turbo, aynı anda 128.000'e kadar belirteç ile iş yapabilir, yani izlemeyi kaybetmeden daha fazla bağlamı hatırlayabilir

ajan benzeri fonksiyon: *Assistants API, kodu çalıştıran, belgelerden bilgi alan ve hatta görevleri tamamlamak için harici API'leri çağıran AI ajanları oluşturmanıza olanak tanır

derinlemesine araştırma: *Web tarama özellikleri, uygulamanızın güncel bilgileri aramasına, internetten verileri almasına ve ayrıntılı yanıtlar üretmesine olanak tanır

🔍 Biliyor muydunuz? ChatGPT uygulamasından farklı olarak, API'nin belleği yoktur (siz eklemediğiniz sürece). Bağlamsal olarak alakalı kalmak için her çağrıda tam konuşma geçmişini sağlayıcıdan sağlamanız gerekir.

ChatGPT API'yi Kullanırken En İyi Uygulamalar

ChatGPT API'sinden en iyi şekilde yararlanmak için, onu nasıl oluşturacağınızı bilmeniz gerekir. Etkili komut istemlerinden güvenlik ve kullanıcı deneyimini yönetmeye kadar, API entegrasyonlarını daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek için bazı en iyi uygulamalar aşağıda verilmiştir. ⚓

Açık ve spesifik komutlar: Mümkün olduğunca ayrıntılı olun, hedef kitleyi, üslubu ve hedefleri belirtin. Komutunuz ne kadar açık olursa, yanıtınız da o kadar iyi olur

Verimliliği koruyun: Mümkün olduğunda istekleri toplu olarak göndermeyi ve oturumları yeniden kullanmayı düşünün. Token tasarrufu yapmak ve işlemleri hızlandırmak için her zaman en son modeli kullanmalısınız

sorunlara karşı hazırlıklı olun:* Zaman aşımı için yeniden denemeler, hız sınırları için yedeklemeler ve garip yanıtlar için güvenlik önlemleri gibi sağlam hata yönetimi ekleyin

Anahtarlarınızı ve verilerinizi koruyun: API anahtarlarını sabit kodlamaktan kaçının; kişisel veya hassas bilgileri göndermeyin ve gerekirse giriş ve çıkışları anonimleştirin

canlı gibi test edin:* Uygulamanızın gerçek kullanım senaryolarında beklediğiniz gibi çalıştığından emin olmak için lansmandan önce farklı senaryoları deneyin

*gelişmeye devam edin: Kullanıcıların nasıl etkileşimde bulunduğunu izleyin, geri bildirim toplayın ve zaman içinde daha iyi sonuçlar elde etmek için istemlerinizi ve kurulumunuzu düzenli olarak ince ayar yapın

ChatGPT API Kullanım Örnekleri

Peki, ChatGPT API ile neler yapabilirsiniz? Çok şey yapılacak. Bu API, zaman kazanmak, verimliliği artırmak ve kullanıcı etkileşimini geliştirmek için çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.

İşte en etkili ChatGPT örnek kullanım durumlarından bazıları. ⛏️

i̇çerik oluşturma: *Bloglara, ürün açıklamalarına, sosyal medya gönderilerine veya pazarlama e-postalarına mı ihtiyacınız var? API, yorgunluk veya yazma bloğu olmadan insan benzeri metinleri hızlı bir şekilde oluşturur

Müşteri desteği: Sık sorulan soruları yanıtlamak, sorunları gidermek ve 7/24 yardım sunmak için chatbotları veya sanal asistanları kullanarak maliyetleri düşürürken kullanıcıları memnun edin

yerleşik çeviri ve çok dilli destek: *Mesajları veya konuşmaları gerçek zamanlı olarak çevirerek dil engellerini aşın; küresel ekipler ve uluslararası kullanıcılar için idealdir

Akıllı eğitim araçları: API'yi kullanarak kişiselleştirilmiş dersler sunan, karmaşık konuları açıklayan ve hatta dil pratiğini kolaylaştıran AI öğretmenleri veya öğrenme platformları oluşturun

ş Akışı ve veri girişi otomasyonu: *Form doldurma, veri girişi ve diğer tekrarlayan görevler gibi sıkıcı işleri yapay zekaya bırakın, böylece takımınız önemli işlere odaklanabilir

daha akıllı iç arama:* Takımınızın ihtiyaç duyduğu bilgileri daha hızlı bulmasına yardımcı olun, doğal dil kullanarak şirket bilgi tabanlarını aranabilir hale getirin

🧠 İlginç Bilgi: 2000'lerin başında Jeff Bezos, şirket genelinde tüm takımların verilerini ve fonksiyonlarını API'ler aracılığıyla paylaşması gerektiğine dair ünlü bir sorun yayınladı. Bu sorun, günümüzde modern web'in büyük bir kısmını destekleyen Amazon Web Services (AWS) hizmetinin doğmasına yol açtı.

ChatGPT API Fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ChatGPT API'nin sınırları

ChatGPT API, güçlü olmasına rağmen bazı sınırları vardır. Bu sınırları anlamak, ChatGPT alternatiflerine yönelmenize veya doğru beklentileri ayarlamanıza ve sınırlamaları etkili bir şekilde dikkate alarak tasarım yapmanıza yardımcı olabilir. Gelin bir göz atalım. 👀

*eski bilgilere erişim: API, eğitim kesinti tarihinden sonraki etkinlikleri bilmez (ör. GPT-4 için Nisan 2024). Canlı internet erişimi olmaması, güncel bilgileri veya son dakika haberlerini alamayacağı anlamına gelir

yerleşik web veya dosya araçları yoktur: *ChatGPT Plus'tan farklı olarak, temel API web'de gezinemez, görüntüleri anlayamaz veya dosya yüklemelerini işleyemez — daha gelişmiş (ve daha pahalı) Assistants API'yi kullanmadığınız sürece

*kullanım sınırları: Abonelik düzeyinize bağlı olarak, istek ve belirteç sayıları ile sınırlandırılırsınız. Ayrıca, tek seferde çok büyük komut istemlerini veya çok uzun yanıtları işleyemez

yanlışlıklar ve önyargılar: *Bazen bilgileri "halüsinasyon" olarak algılar veya eğitim verilerinden kaynaklanan önyargıları yansıtır. Hassas konular için gerçekleri kontrol etmeniz ve muhtemelen ince ayar yapmanız gerekecektir

bağlamla ilgili zorluklar:* Görevi daha küçük parçalara ayırmadığınız sürece, uzun yanıtlarda tutarlılık veya akış konusunda zorluk yaşayabilir

*sınırlı çoklu dil ve konu destek: API, İngilizce ve yaygın konularda en iyi şekilde iş yapar. Nadir diller veya niş alanlarda doğruluk düşebilir

📖 Ayrıca okuyun: ChatGPT Görevlerini Kullanarak Verimliliği Artırma

ChatGPT API'ye En İyi Alternatif

ChatGPT API'yi nasıl kullanacağınızı araştırıyorsanız, muhtemelen özel bir şey geliştiriyor, görevleri otomatikleştiriyor, daha akıllı ş Akışları oluşturuyor veya yapay zekayı ürününüze entegre ediyorsunuzdur.

Peki, projeniz sadece konuşmalardan daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsa ne yapmalısınız?

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'a geçin. 💻

Geliştiriciler için verimlilik aracı, ş akışlarınızı çalıştırmak için tasarlanmış sağlam bir geliştirici platformu olan ClickUp API'yi sunar.

Sistemleriniz, takımlarınız ve görevleriniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olursunuz. ChatGPT API'ye benzer, ancak gerçek işlemler de içerir.

ClickUp'ı komut merkeziniz yapın

ClickUp'ın Rest API'si ile görevler oluşturabilir, projeleri güncelleyebilir, kullanıcıları yönetebilir, kontrol listelerini otomasyon edebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu, uygulamanızı doğrudan işinizin verimlilik merkezine bağlamak gibidir.

İşte yapabilecekleriniz:

Form gönderilerinden otomatik olarak görevler oluşturun

Başka bir araçtaki kullanıcı eylemlerine göre ClickUp Çalışma Alanlarını güncelleyin

Manuel çaba harcamadan platformlar arasında verilerin senkronizasyonunu gerçekleştirin

Verilerin güvenliğini sağlamak ve izinleri kontrol altında tutmak mı istiyorsunuz? ClickUp, OAuth 2.0 kullanır, böylece kimin neye erişebileceğini tam olarak kontrol edebilir ve diğer platformlarla güvenli bir şekilde entegre edebilirsiniz. Sadece bir API anahtarını dolaştırıp en iyisini ummakla kalmazsınız.

Ayrıca, olaylar gerçekleşirken bunları otomatikleştirebilirsiniz! Webhook'ları sayesinde gerçek zamanlı olarak dinleyebilirsiniz. Örneğin, bir görev tamamlandıktan sonra platform doğrudan bir mesaj tetikleyici. Yeni bir yorum eklendi mi? CRM'nize senkronizasyon yapın.

ClickUp API belgelerini inceleyin, kurulum sürecini anlamak için

Net kılavuzlar, gerçek kod örnekleri ve birçok örnek oluşturmak mı istiyorsunuz? Geliştirici portalı, temel kimlik doğrulamadan tam kapsamlı uygulamalar oluşturmaya kadar her şeyi adım adım anlatır.

İşleri kapalı veya sınır tutan araçların aksine, ClickUp açıklığa önem verir. Açık API yaklaşımı, platformu ş Akışınıza göre uyarlayabileceğiniz anlamına gelir, tersi değil.

Başlamak çok kolay. Ücretsiz bir ClickUp hesap ve çalışma alanı oluşturun, geliştirici portalına gidin ve uygulamanızı kaydedin. API belgesini inceleyin ve Postman gibi araçlarla çağrıları test edin. Otomasyonlar, entegrasyonlar, gösterge panelleri ve ihtiyacınız olan her şeyi oluşturmaya başlayın.

🔍 Biliyor muydunuz? ABD hükümetinin açık veri portalı, havacılık olayları ve gözlemleri için API'ler içerir. Bunu coğrafi konum ile birleştirin ve kendi X-Files gösterge paneli oluşturun.

ClickUp API'nin kullanım örnekleri

ClickUp API ile oluşturabileceğiniz bazı şeyler:

Özel geri bildirim formlarından görevleri otomatik olarak başlatın

Proje durumunu izlemek için özel gösterge panelleri oluşturun

ClickUp ile HubSpot, Jira veya Google E-Tablolar arasında güncellemeleri senkronizasyon sağlayın

Görev durumları değiştiğinde otomatik ş akışlarını tetikleyici olarak kullanın

🧠 Eğlenceli Bilgi: Geliştiriciler API belgelerine şakalar eklerler. Örneğin: Spotify API, müzik temalı HTTP durum kodlarını (429 Çok Fazla İstek = Yavaşla, rock yıldızı gibi) döndürmek için kullanılırdı

GitHub API'sinde Octocat ASCII sanatı için bir uç nokta vardır

📖 Ayrıca okuyun: Yazılım Takımları için En İyi API Belgeleme Araçları

(A)PI-ck Ş Akışı için ClickUp

ChatGPT API, daha akıllı destek botları, yapay zeka destekli içerik araçları veya kişiselleştirilmiş öğrenme asistanları oluşturuyorsanız, fikirlerinizi uygulamalara dönüştürmek için gerekli araçları sağlar.

Ancak, bu gücü takip edebilmek için bir çalışma alanına ihtiyacınız olacak.

İşte burada ClickUp devreye giriyor. Yerleşik otomasyon, AI entegrasyonları (evet, ChatGPT bile!) ve özelleştirilebilir görünümler ile ClickUp, API destekli araçlarınız konuşurken projelerinizi kolayca yönetmenizi sağlar.

Bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular

chatGPT API'yi ücretsiz olarak kullanabilir miyim?*Hayır, ancak OpenAI bazen yeni hesaplar için ücretsiz deneme kredileri sunar.

chatGPT API, ChatGPT uygulamasından nasıl farklıdır?*Uygulama bellek ve tarama (Plus ile) özelliklerine sahipken, API tam bir arama geçmişi sağlayıcınızdan sağlamanızı gerektirir.

gPT-4 Turbo ile GPT-4o arasındaki fark nedir?*GPT-4o, daha hızlı gerçek zamanlı yanıtlarla çok modlu girdiler (metin, ses, görüntü) için optimize edilmiştir.