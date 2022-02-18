sizi Motive Edecek 15 Verimlilik Podcast'i

Bir kelime problemiyle başlayalım. 🤓

Yoğun bir Starbucks'a girip, balıkçı yaka giyen her müşteriye podcast'leri sevip sevmediklerini sorsaydınız, kaç tanesi evet derdi?

Cevap: Hepsi.

Podcast'ler çok popüler ve açıkçası, bunu muhtemelen zaten biliyordunuz! Ancak şu anda podcast evreninde 2 milyondan fazla program ve 48 milyon bölüm olduğunu biliyor muydunuz?

Bu, Dünya'dan Venüs'e olan mesafeden daha fazla podcast bölümü olduğu anlamına geliyor. 👀

Neyse ki, ClickUp bu sayıları, içimizdeki girişimci, hayalperest, mühendis ve gözlemciye hitap eden favori podcast'lerimizden özenle seçilmiş 15 podcast'lik bir listeyle, yönetilebilir bir kısa listeye indirgemek için burada. Hatta diğer ClickUp takım üyelerinin seçtiği ünlülerin podcast'lerini de listeye ekledik!

Podcast'ler bizi anlıyor sanki, değil mi?

İnsanların podcast'leri neden sevdiği bir sır değil. Yeni bir şey öğrenmek, gülmek ya da sabah yürüyüşünüzde tanıdık bir ses duymak için olsun, favori podcast'lerinizi dinlemek size özel bir his verir.

Peacock via GIPHY

Podcast, 2004 yılında ortaya çıktı, ancak bir sunucuyu yeni en iyi arkadaşınız olarak görmeye başlamak için tek bir bölüm bile yeterli. Son birkaç yılın inişli çıkışlı sürecinde, birçok insan bu samimi podcast seslerine, her gün sabırsızlıkla bekledikleri bir rahatlık ve bağlantı hissi olarak güvenmeye başladı.

Yapılacaklar listesindeki işleri tamamlamaktan heyecan duyanlar için podcast'ler, aynı anda birden fazla işi yapmak için de harika bir yoldur.

Aslında, podcast'lerin %43'ü spor salonunda, %37'si işte ve %37'si toplu taşıma araçlarında dinleniyor.

Verimli insanlar beklentileri karşılamayı sevmez, onları aşmak ister. Sizin için önemli bir konuyla ilgili bir bölümü dinlerken bulaşıkları yıkamak, o gün anlamlı bir şey yaptığınızı hissetmenin en basit ve en etkili yollarından biridir. Ya da belki, bir nedenden dolayı ertelediğiniz şeyi yapmaya başlamak için ihtiyacınız olan duygusal desteği size verecektir.

Ayrıca, gerçekten iyi bir programı ilk kez dinlediğinizde ve bir sonraki bölümü sabırsızlıkla beklediğinizde hissettiğiniz heyecan gibisi yoktur. Hepimiz bağımlı olmayı seviyoruz! ClickUp'ta biz de aynı şekilde, iyi podcast'leri seviyoruz. Öyle ki, kendimiz de bir tane yaptık! Ama bununla ilgili daha sonra konuşacağız. 🤓

Şimdilik, AirPod'larımızla bir mil yürüyün ve favori podcast'lerimizden bazılarını dinleyerek kendinizi şımartın.

tekrar tekrar dinlemek için 15 podcast

Bu verimlilik podcast'lerinin sıralaması, elbette bir numara hariç, çok katı değildir, çünkü her programın onu farklı ve benzersiz kılan belirli bir kalitesi vardır. Bunun yerine, bu listeyi yeni bir şey keşfetmek veya ufkunuzu genişletmek için bir fırsat olarak kullanın!

Özellikle daha önce hiç duymamışsanız, her bölümde bir parça bilgelik ve ilham bulabilirsiniz. Bu, bunun sizin için ne anlama gelebileceğini keşfetme şansınız. 💜

İyi dinlemeler, podcast severler!

When It Clicked'e abone olun ve hiç beklemediğiniz şirketlerin bilinmeyen hikayelerini dinleyin

ClickUp'ın bugüne kadarki en favori yaratıcı projelerinden biri olan When It Clicked, bildiğinizi sandığınız ürünlerin arkasındaki sesleri ve zihinleri size getiriyor ve her şeyin nasıl bir araya geldiğinin gizli tarihçesini ortaya çıkarıyor — her şeyin sonunda yerine oturduğu o ana kadar. 💡

When It Clicked'i bu kadar ilginç kılan şeylerden biri, normalde tüm övgüyü almayan veya hayallerini gerçekleştirmek için alışılmadık yollar seçen insanları öne çıkarmasıdır. Bu podcast, "aha" anlarını arayışında birkaç aksilik ve beklenmedik olayla karşılaşan şirketlere dalarak kendine bir niş buldu.

Sunucu Ilana Strauss'un Shopify'ın ilk Pazarlama Direktörü Craig Miller, Scratchpad'in kurucu ortakları Pouyan Salehi ve Cyrus Karbassiyoon ile Rippling'in CEO'su ve üç kez girişim kuran Parker Conrad gibi misafirleriyle her hikayeyi bir araya getirmesini dinleyin. Ayrıca, When It Clicked'ı hemen dinlemeye başlayabilirsiniz! Her bölüm 20-30 dakika sürer, sabah işe giderken dinlemek için mükemmel bir süre.

Dinleyin ve abone olun, birinci sezonda sizi bekleyen daha da şaşırtıcı hikayeleri kaçırmayın. 💜

via How I Built This

Popüler talep üzerine — çünkü gerçekten çok iyi — How I Built This ikinci sırada yer alıyor! CEO'muz Zeb Evans dahil olmak üzere birçok ClickUp çalışanı bu NPR podcast'inin büyük hayranları ve bu listeye eklememizi önerdiler!

Deal Desk Kıdemli Analistimiz George Reed'in dediği gibi, "Power Rangers'tan Slack'e, zirveye çıkışlarında neler olduğunu öğrenin. Guy ile vakit geçirmek için iş hakkında hiçbir şey bilmenize gerek yok. Hatta, mesleği ne olursa olsun herkesin en azından birkaç bölümünü dinlemesi gerektiğini düşünüyorum."

Çok iyi söyledin George, biz de aynı fikirdeyiz! Ortalama 30-60 dakika süren How I Built This arşivinde, yıllar boyunca herkes için bir hikaye var, ancak favorilerimiz arasında Spanx'tan Sara Blakely, Patagonia'dan Yvon Chouinard ve BuzzFeed'den Jonah Peretti yer alıyor.

Bonus: Podcast şablonlarıyla kendi podcast'inizi başlatın!

gimlet Media aracılığıyla

StartUp'ın teması oldukça ilginç.

Bu podcast, sunucusu Alex Blumberg tarafından 2014 yılında sınırlı bir dizi olarak başladı ve Blumberg'in, sonunda Gimlet Media adını alan bir podcast şirketi kurma yolculuğunun başından sonuna kadar olan süreci belgeliyordu. Aslında, Blumberg ilk bölümü kaydederken Gimlet'i ayağa kaldırmaya çalışıyordu, bu yüzden başından itibaren heyecan verici bir bilinmezlik unsuru vardı. Oradan, onu hemen risk sermayedarlarıyla yaptığı toplantılara takip ediyoruz.

Birkaç istisna dışında, StartUp bölümlerinin çoğu 30 dakikalık sıkı bir süre sınırına uymaktadır, ancak sınırlı bir dizi olarak başlayan programın artık sekiz sezonu bulunmaktadır. Her sezonun konusu biraz değişse de, 2019 yılında Spotify tarafından satın alınana kadar, önemli dönüm noktalarında genellikle Gimlet'e geri dönmektedir. 🫖

via Business Casual

Bu öneri, Enterprise Destek ekibimizden Ana Verduzco'dan geliyor! Ana'dan:

"Morning Brew'un Business Casual podcast'ini çok seviyorum! Ayrıca, onların (Morning Brew) bizim gibi bir startup olması ve alakalı ve komik olmaları sayesinde başarılı olmalarını özellikle seviyorum. "

Sabah rutininizi geliştirin! Gününüzün ilk 10 dakikasını en son Morning Brew haber bültenini okumak için kullanıyorsanız, ancak öğle yemeğinizin bir kısmını Business Casual'ı dinleyerek geçirmiyorsanız, bir değişiklik yapmanın zamanı gelmiştir.

Tamam, o kadar da abartılı değil, ama Business Casual kesinlikle düşünme kaslarınızı harekete geçirecek.

via GIPHY

Bölüm konularında, büyük teknoloji şirketlerinde yolsuzlukları ifşa edenlerden flört uygulamalarına kadar odaklanan özelliklere sahip oldukça geniş bir aralık var. Temel olarak, bir fikir bir tür işe dönüştürülebiliyorsa, Business Casual'da bu fikir hakkında bir şeyler duyabilirsiniz.

via The Tim Ferriss Show

Tim Ferriss'i, en çok satan kitabı "4 Saatlik Çalışma Haftası"ndan veya Apple Podcasts'ta bir numaralı podcast olan bu podcast'ten tanıyor olabilirsiniz. 👀

Editör Koordinatörümüz Leila Cruz, Tim Ferriss ve misafirlerinin yatırım, spor, iş ve sanat gibi farklı alanlarda dünya çapında başarıya ulaşmış kişilerin uyguladığı taktikleri analiz ederek, kendi hayatımıza uyarlayabileceğimiz pratik araçlar ve ipuçları ortaya koyduğu podcast'in de sıkı bir dinleyicisidir.

via Masters of Scale

ClickUp Deal Desk'e George'dan bir ek daha!

"Reid Hoffman'ın hayranı olduğumu itiraf etmeliyim ve bu benim önyargım olabilir. Reid genel olarak dinlemesi keyifli birisi olmakla kalmaz, aynı zamanda Silikon Vadisi'nin en başarılı insanlarından biridir. Bilmiyorsanız, PayPal'ın eBay'e satıldığı sırada şirketin başkan yardımcısıydı ve ardından LinkedIn'i kurdu. Her gün bir milyarderin beyin fırtınasına katılma fırsatı bulamazsınız, ama burada bu fırsat var. Reid, iş dünyasının önde gelen isimleriyle röportajlar yapıyor ve çoğuyla olan kişisel ilişkilerini kullanarak benzersiz bir deneyim yaratıyor. "

Masters of Scale'in bölümleri genellikle 30 dakika ile bir saat arasında sürer ve inanılmaz misafirler ağırlar! İş tavsiyeleri, zaman yönetimi ipuçları ve Barack Obama gibi tanınmış isimlerle ilginç konuşmalar dinleyin. 👀

via Dare to Lead

Bu podcast önerisi, ClickUp Blog'un kendi düzenleyicisi Erica Chappell'den geliyor! 🥳

"Teknolojiyle ilgili olmasa da, Brene Brown'un Dare to Lead programının hayranıyım. Çeşitli iş liderleriyle, iyi liderliğin ne olduğu, başkalarını nasıl yüceltebileceğimiz, amaç bulabileceğimiz ve bazen rahatsız edici konuşmaları/durumları nasıl dengeli ve hassas bir şekilde yönetebileceğimiz hakkında yapılan samimi konuşmaları çok seviyorum."

Ve kim Brene Brown'ı sevmez ki?

spotify aracılığıyla

Teknik olarak bir iş veya verimlilik podcast'i olmayabilir, ancak iş-yaşam dengesi, günlük endişeler ve bunların arasındaki her şey gibi profesyonel hayatımıza katkıda bulunan önemli konuları ele almaktadır. Jane Goodall, Oprah, Kobe Bryant ve Will Smith gibi amaçları doğrultusunda hayatlarını sürdüren insanların ipuçlarını, stratejilerini ve hikayelerini paylaşmaktadır.

CBS via GIPHY

Bölümlerin uzunluğu biraz değişken olabilir; bazıları 25 dakika civarında, bazıları ise bir saatin üzerinde sürebilir, ancak Shetty'nin sesini duyduğunuzda zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyeceksiniz. Sesi inanılmaz derecede yumuşak ve dinlemesi çok kolay. Bu durumda, yeni bölümlerin haftada iki kez yayınlandığını bilmek sizi mutlu edecektir.

spotify aracılığıyla

Bu haftalık podcast, ünlü Silikon Vadisi risk sermayesi şirketi Andreesen Horowitz tarafından yayınlanıyor ve teknoloji, kültür ve haberlerin geleceği ile ilgili geniş kapsamlı sorunları derinlemesine ele alıyor.

Fidye yazılımı, sesin geleceği, NFT'ler ve GenZ gibi konulara dalan her bölüm, bir sonraki happy hour'da arkadaşlarınızı etkileyecek bir bilgi parçacığıyla sizi baş başa bırakacak.

via Vox

ClickUp'ın Müşteri Desteği Uzmanlarından Paola Lopez, Vox'un Pazartesi'den Cuma'ya yayınlanan haber podcast'i Today, Explained'ı her gün dinliyor, çünkü "ilgili haberleri derinlemesine ele almaları büyüleyici ve günün en büyük, hatta en küçük haberlerine perspektif ve bağlam kazandırıyor!"

Sean Rameswaram ve Noel King'in sunuculuğunu yaptığı bu 30 dakikalık program, her bölümde güncel bir hikayeyi ele alıyor ve genellikle sizi tahrik edecek esprili bir başlık da içeriyor. Ayrıca, 1000. bölümlerine ulaştılar, tebrikler Today, Explained. 🎉

spotify aracılığıyla

Andrew Warner, büyük ve küçük şirketlerin kurucularıyla röportajlar yapıyor. Bunların çoğunu muhtemelen hiç duymamışsınızdır!

İnsanların bir işin ilk başarısına atfedebileceği "şanslı fırsatlar"ı analiz etmek de dahil olmak üzere, beklemeyeceğiniz birçok önemli ayrıntıya değiniyor. Warner, girişimleri rahatsız eden kesin anları, bağlantıları ve sorunları inceleyerek, diğer yeni kuruculara yardımcı olacak ipuçları olarak sunmak istiyor.

via Entrepreneurs on Fire

Bu podcast, Deal Desk'teki arkadaşımız George'un önerisiyle eklenmiştir.

"2041 bölümün yayınlanmış olması, John Lee Dumas'ın doğru bir şey yaptığını gösteriyor. Bulaşıcı enerjisi ve aralıksız bilgi bombardımanı ile sıkılmak imkansız. Bu, denenmiş ve gerçek röportajcı-röportaj yapılan kişi biçimini kullanan başka bir podcast, ancak JLD bunu gerçekten kendine ait hale getiriyor. Misafirleriyle anında kurduğu ilişki, onlardan aldığı bilgiler kadar önemli. 2000'den fazla bölümden sonra kalitenin düşeceğini düşünürdüm, ancak bu gerçeklerden daha uzak olamazdı. Bu, baştan sona eğlenceli, iyi hazırlanmış bir podcast. "

via Freakonomics

Müşteri Başarısı Liderimiz Sophia Kaminski, Freakonomics'in büyük bir hayranı ve açıkçası biz de öyle! Sophia'dan:

"Podcast'te de söylendiği gibi, bu program 'her şeyin gizli yüzünü keşfeden' bir program. Çok çeşitli konuları ele alan, düşündürücü birçok bölüm bulabilirsiniz, ancak Freakonomics'in 'The Secret Life of a C. E. O.' serisi özellikle harika. PepsiCo CEO'su Indra Nooyi ve Mark Zuckerburg gibi isimlerin, büyük bir küresel franchise'ı yönetmek için neler gerektiğini tartıştıkları sohbetleri dinleyin."

via Bilmeniz Gereken Bir Şey

Bu podcast önerisini bize ClickUp'ın İnsan Kaynakları Programları Mimarı Wes Brummette gönderdi! O şöyle diyor:

"Bu podcast tamamen işle ilgili değil, ancak iş hayatına değiniyor ve işinizi yürütme şeklinizi etkileyebilir. Something You Should Know'da sunucu Mike, birçok yaygın soruyu ele alıyor ve uçakta zamanınızı en iyi şekilde nasıl değerlendirebileceğiniz, dikkatinizi dağıtan şeylerle nasıl başa çıkabileceğiniz veya eleştiri yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği gibi günlük hayatta uygulanabilir ipuçları veriyor. Pratik bilgiler içeriyor ve günlük rutinlerinizi biraz farklı bir açıdan düşünmenizi sağlayabilir."

via Günün Sözü Programı

Listemizi tamamlamak için Wes Brummette, favorilerinden birini daha bizimle paylaşıyor: "Sunucu Sean Sean Croxton, günün alıntısını paylaşıyor ve ardından alıntıyla aynı konu hakkında konuşma, söyleşi veya röportaj yapan özel bir misafiri tanıtıyor. Bu program hem motive edici hem de aydınlatıcı ve kendi başınıza keşfedemeyebileceğiniz birçok yeni ses ve bakış açısı sunuyor."

Verimlilikle ilgili daha fazla içerik mi arıyorsunuz? En iyi 30 verimlilik blogu rehberimize göz atın!

Bizim kulaklarımızdan sizinkilere 💜

Kısacası, sesli hikaye anlatımı çok havalı.

Duyma çok canlı bir duyudur ve ses, iki kişinin bir saat boyunca konuşmasını dinlemek bile olsa, hikayeyi beklediğinizden daha büyük bir şekilde canlandırabilir.

PeacockTV via GIPHY

When It Clicked'ı oluşturmamızın ardındaki neden, muhtemelen sizin favori podcast'lerinizi sevmenizin ardındaki nedenle çok benzer: yeni bir şeyler öğrenmek. Bu podcast, yeni konuşmalar başlatmak ve hatta belki de yeni bir yaratıcılık kıvılcımı çakmak umuduyla hepinizle iletişime geçme yolumuzdur.

Bu listenin size keyif vermesini ve kendi profesyonel hikayenizi yazarken üzerinde düşünecek şeyler sunmasını umuyoruz. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, en baştan başlamak hiç de fena bir fikir değildir. 😉

Podcast'lerinizi dinlediğiniz platformda When It Clicked'i dinleyin ve yorumlarınızla düşüncelerinizi bizimle paylaşın!