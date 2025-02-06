i̇şletmenizi Kolaylaştırmak için En İyi 12 Bulut CRM Aracı

Satış takımınız potansiyel müşteri akınıyla boğuşuyor, elektronik tablolar ışık hızıyla çoğalıyor ve hiç kimse bir müşterinin sorgusunun kaybolmadığını hatırlamıyor. Tanıdık geldi mi?

Bu, doğru araçlara sahip olmadan müşteri ilişkilerini yöneten birçok işletmenin karşılaştığı kaosdur. 😵‍💫

İşte bu noktada, bulut tabanlı bir CRM yazılımı, satış boru hattı yönetiminiz için bir süper kahraman gibi devreye girer. Tüm müşteri verilerinizi, iletişim yönetiminizi ve satış içgörülerinizi ofiste veya havaalanı salonunda, her zaman, her yerden erişilebilir hale getirir.

Bu kılavuzda, CRM yazılımının işleyişini ve satış stratejilerini dönüştürmek için en iyi bulut CRM araçlarını keşfedeceksiniz. 🚀

⏰ 60 saniyelik özet Doğru CRM, müşterileri yönetmek ile ilişkiler kurmak arasındaki farkı yaratabilir. Harika bir CRM, verilerinizi düzenler, iş akışlarını kolaylaştırır, verimliliği artırır ve hiçbir fırsatı kaçırmamanızı sağlar. İşte en iyi web tabanlı CRM'lere hızlı bir bakış: ClickUp: Hepsi bir arada projeler ve CRM çözümleri için en iyisi ✅ Hepsi bir arada projeler ve CRM çözümleri için en iyisi ✅

Salesforce Sales Cloud: AI destekli satış otomasyonu için en iyisi ✅

Zoho CRM: Ölçeklenebilir, özelliklerle dolu bir CRM çözümü için en iyisi ✅

HubSpot CRM: Kullanıcı dostu CRM sağlayıcı için en iyisi ✅

Pipedrive: Sezgisel boru hattı yönetimi ile anlaşma odaklı satış CRM'leri için en iyisi ✅

Freshsales: Sorunsuz satış otomasyonu ile yapay zeka destekli CRM yazılımı için en iyisi ✅

Microsoft Dynamics 365: Gelişmiş AI destekli CRM ve ERP çözümleri için en iyisi ✅

Insightly CRM: İşletmeleri büyütmek için özel çözümler ✅

Nimble : Kolaylaştırılmış iletişim için ilişki odaklı CRM için en iyisi ✅

Zendesk Sell: Birleştirilmiş müşteri görünürlüğü ile basit CRM için en iyisi ✅

SugarCRM: Gelişmiş otomasyon özellikli özelleştirilebilir CRM için en iyisi ✅

Apptivo CRM: Bütçe dostu, özelleştirilebilir CRM çözümleri için en iyisi ✅

Bulut tabanlı bir CRM yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru bulut CRM yazılımını seçmek çok önemlidir, ancak geleneksel tek tip kurallar bu durumda işe yaramaz. Peki, doğru yazılımı nasıl seçeceksiniz?

Bulut tabanlı CRM sistemlerini değerlendirirken öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:

Gerçek zamanlı veri erişimi: Herhangi bir cihazdan müşteri bilgilerine, satış verilerine ve raporlara erişerek takımınızın her yerde verimli çalışmasını sağlayın

Otomatikleştirilmiş iş akışları: Takip, veri girişi ve anlaşma izleme gibi tekrarlayan görevleri kolaylaştırarak takımınızı yüksek değerli faaliyetler için serbest bırakın

Satış boru hattının görselleştirilmesi: Fırsatları en üst düzeye çıkarmak için anlaşmaları satış döngüsünün her aşamasında kolay anlaşılır gösterge panelleriyle izleyin

Özelleştirilebilir raporlama: Analitiği iş ihtiyaçlarınıza göre uyarlayarak performansı ölçmenize ve veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olur

Mevcut araçlarla entegrasyon: E-posta platformları, pazarlama yazılımları ve diğer araçlarla bağlantı kurarak takımınız için sorunsuz bir iş akışı oluşturun

Gelişmiş iletişim yönetimi: Daha iyi ilişki kurma ve iletişim için tüm müşteri etkileşimlerini tek bir yerde depolayın ve yönetin

🔍 Biliyor muydunuz? Bir CRM çözümü seçerken, AI özellikli araçları değerlendirin. Generative AI özellikli CRM yazılımı kullanan işletmelerin satış hedeflerini aşma olasılığı %83 daha yüksektir.

Bilmeniz Gereken En İyi 12 Bulut CRM

En iyi bulut CRM yazılımını bulmak zorlu bir görev gibi görünebilir, ancak buna değer. Sağlam bir bulut tabanlı CRM, iletişim yönetimini ve satış izlemeyi basitleştirir, iş akışlarını kolaylaştırır ve takımların hedefleri aşmasını sağlar.

İhtiyaçlarınıza en uygun 12 bulut CRM çözümüne göz atalım:

1. ClickUp (Hepsi bir arada projeler ve CRM çözümleri için en iyisi)

ClickUp'ın CRM çözümü, verimli satış boru hattı araçlarını ölçeklenebilir, hepsi bir arada iş platformuyla birleştirerek müşteri ilişkileri yönetimini yeniden tanımlıyor.

Kanban, liste ve tablo gibi ClickUp Pano Görünümleri ile satış boru hattınızı zahmetsizce görselleştirin ve yönetin

Kanban panoları ve Liste Görünümleri gibi 10'dan fazla esnek görünüm ile işletmeler, satış süreçlerini zahmetsizce takip edebilir, hesapları yönetebilir ve müşteri etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak denetleyebilir.

ClickUp Gösterge Panelleri ile müşteri yaşam boyu değeri ve anlaşma boyutları gibi anahtar metrikleri izleyin

Performans gösterge panelleri, müşteri yaşam boyu değeri ve anlaşma boyutları hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler sağlayarak takımların veriye dayalı kararlar almasını sağlar.

Platform, Slack, HubSpot, Gmail ve daha fazlası gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur, müşteri iletişimini merkezileştirir ve iş akışı silolarını ortadan kaldırır.

Ayrıca, otomasyonları iş süreçlerini basitleştirir, durum güncellemelerini otomatik olarak tetikler, görevleri atar ve maksimum verimlilik için takım önceliklerini optimize eder.

Bu Şablonu İndirin Satış boru hatları, hesap yönetimi ve müşteri hizmetleri için ClickUp'ın CRM Şablonu ile iş akışınızı başlatın

ClickUp'ın CRM Şablonu, müşteri yönetimini kolaylaştırmak için merkezi bir çözüm sunar. Satış süreçlerini izlemeye, iletişim bilgilerini düzenlemeye ve tekrarlayan süreçleri otomatikleştirmeye yardımcı olarak takımların zaman kazanmasını sağlar.

Özelleştirilebilir durumlar, alanlar ve görünümler, işletmelerin görevleri önceliklendirmesine ve müşteri bilgilerini analiz etmesine olanak tanır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

50'den fazla özelleştirilebilir bileşenle müşteri yaşam boyu değeri, anlaşma boyutları ve takım performansını görselleştirin

Aşamalar, potansiyel müşteri puanlama ve ayrıntılı izleme alanlarıyla satış süreçlerini özelleştirin

Otomatik görev oluşturma, durum değişiklikleri ve hatırlatıcılarla zaman kazanın

10'dan fazla görünüm kullanarak hesapları, iş akışlarını ve görevleri zahmetsizce yönetin

Paylaşılan belgeler üzerinde takımlarla veya müşterilerle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellikleri nedeniyle yeni kullanıcılar için biraz zor öğrenme eğrisi

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Kullanıcı başına aylık 7 $ karşılığında eklenti

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5,0 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5,0 (4.000'den fazla yorum)

Bir kullanıcı öne çıkan özellikleri şöyle sıralıyor

ClickUp'ı müşterilerle ilgili projeler ve ilgili görevler gibi iş projelerim için ve bir CRM sistemi olarak kullanıyorum. ClickUp'ı gerçekten çok seviyorum ve yeni özellikler veya iyileştirmeler içeren sürekli güncellemeler onu daha da iyi hale getiriyor.

ClickUp'ı, müşterilerle ilgili projeler ve ilgili görevler gibi iş projelerim için ve bir CRM sistemi olarak kullanıyorum. ClickUp'ı gerçekten çok seviyorum ve yeni özellikler veya iyileştirmeler içeren sürekli güncellemeler onu daha da iyi hale getiriyor.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, anında cevaplar, otomatik güncellemeler ve kişiselleştirilmiş takipler ile satış takımlarının daha akıllı çalışmasına yardımcı olur. Salesforce gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre ederek iş akışlarını kolaylaştırın ve müşteri memnuniyet oranlarını artırmaya odaklanın.

2. Salesforce Sales Cloud (AI destekli satış otomasyonu için en iyisi)

via Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud, satış süreçlerini otomatikleştirmek ve gelir artışını ölçeklendirmek için güçlü bir araçtır.

Einstein Analytics gibi AI destekli içgörüler, satıcıları anlaşma aşamalarında yönlendirir ve gerçek zamanlı tahminler ve satış süreci yönetimi sunar.

İş akışı otomasyonu, teklif oluşturma araçları ve etkinlik izleme gibi özellikler, müşteri ilişkilerini yönetmek için merkezi bir bilgi kaynağı sağlar.

Salesforce Sales Cloud'un en iyi özellikleri

Belirli iş hedeflerine uyumlu AI içgörüleriyle gerçek zamanlı ve doğru tahminler oluşturun

Sezgisel boru hattı yönetimi araçlarıyla anlaşmaları izleyin ve darboğazları tespit edin

Sürükle ve bırak iş akışı oluşturucularla potansiyel müşteri atama gibi süreçleri otomatikleştirin

E-postaları, etkinlikleri ve etkileşimleri otomatik olarak kaydederek birleşik bir CRM görünümü elde edin

Salesforce Sales Cloud sınırlamaları

UI, özellikle yeni kullanıcılar için gezinmesi zor olabilir

Düşük kodlu araçlar, özel kodlama olmadan gelişmiş iş ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamayabilir

Salesforce Sales Cloud fiyatlandırması

Başlangıç paketi: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Pro paketi: Kullanıcı başına aylık 100 $

Enterprise : Kullanıcı başına aylık 165 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $

Einstein 1 satış: Kullanıcı başına aylık 500 ABD doları

Salesforce Sales Cloud derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 4,4/5,0 (18.000'den fazla yorum)

G2: 4,4/5,0 (23.000'den fazla yorum)

🔍 Biliyor muydunuz? Ortalama olarak, bir CRM çözümü, takip ve veri girişi gibi sıradan görevleri otomatikleştirerek çalışanlara haftada 5-10 saat zaman kazandırır. Ekibinizin bu ekstra zamanla neler yapabileceğini hayal edin!

3. Zoho CRM (Ölçeklenebilir, özelliklerle dolu bir CRM çözümü için en iyisi)

via Zoho

Zoho CRM, her boyuttaki işletme için ideal, uygun maliyetli ve zengin özelliklere sahip bir çözümdür. Satış tahmini, Zia ile AI destekli yardım, çok kanallı iletişim ve gelişmiş süreç otomasyonu gibi bir dizi araç sunar.

Zoho ekosistemi ve üçüncü taraf araçlar arasında sorunsuz entegrasyon sayesinde işbirliğini ve veri yönetimini iyileştirir.

Blueprint özelliği, süreç otomasyonu ile öne çıkarak takımların verileri yakalamasına ve iş akışlarını etkin bir şekilde düzenlemesine olanak tanır.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Zia'nın AI araçlarını kullanarak tahmine dayalı analitik elde edin, görevleri yönetin ve konuşma AI aracılığıyla müşterilerle etkileşim kurun

Tek bir merkezi platformdan e-posta, sosyal medya ve telefon kanalları üzerinden müşterilerle iletişim kurun

Potansiyel müşteri atama, takip ve veri güncelleme gibi rutin süreçleri otomatikleştirerek satış iş akışlarını kolaylaştırın

Zoho CRM sınırlamaları

Bazı üçüncü taraf uygulama entegrasyonlarının sınırlı kullanılabilirliği

Zoho CRM fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 23 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 40 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 52 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5. 0 (2.700+ yorum)

Capterra: 4,3/5,0 (6.800+ yorum)

Zoho CRM'nin genel kullanım örneği hakkında konuşan bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

Zoho CRM, sezgisel arayüzü ve iş akışlarını özelleştirme yeteneği ile öne çıkıyor. Zoho ekosistemindeki diğer araçlarla entegrasyon, merkezi veri yönetimi ve tekrarlayan görevlerin otomasyonunu kolaylaştırarak günlük işlemlerimizde zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır. Ayrıca, analiz modülü çok eksiksiz ve karar verme için kullanışlıdır.

Zoho CRM, sezgisel arayüzü ve iş akışlarını özelleştirme yeteneği ile öne çıkıyor. Zoho ekosistemindeki diğer araçlarla entegrasyon, merkezi veri yönetimi ve tekrarlayan görevlerin otomasyonunu kolaylaştırarak günlük işlemlerimizde zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır. Ayrıca, analiz modülü çok eksiksiz ve karar verme için kullanışlıdır.

💡 Profesyonel İpucu: En iyi performans gösteren işletmelerin CRM araçlarından nasıl en iyi şekilde yararlandığını görmek ister misiniz? Gerçek hayattan CRM örneklerine ve kullanım durumlarına göz atarak güvenilir müşteri desteği sağlamanın yeni yollarını keşfedin.

4. HubSpot CRM (Kullanıcı dostu bir CRM sağlayıcı için en iyisi)

via HubSpot

HubSpot CRM, basitliği ve gelişmiş ücretsiz özellikleriyle öne çıkarak büyüyen işletmeler için ideal bir seçimdir.

Gerçek zamanlı boru hattı izleme, AI destekli e-posta yazma, toplantı planlayıcılar ve canlı sohbet yazılımı gibi takım verimliliğini artıran araçlar sunar.

HubSpot'un Akıllı CRM'si, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri verilerini birleştirerek müşteri etkileşimlerinin kapsamlı bir görünümünü sunar.

HubSpot CRM'nin en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı görsel CRM gösterge panelleriyle satış süreçlerinizi izleyin ve yönetin

AI destekli e-posta araçlarını kullanarak kişiselleştirilmiş iletişim oluşturun ve doğru zamanda takip edin

Anlık iletişim için canlı sohbet yazılımıyla potansiyel müşterilerin ilgisini çekin

Satış faaliyetleri, verimlilik ve takım performansı hakkında ayrıntılı raporlara erişin

HubSpot CRM sınırlamaları

Otomasyon iş akışları gibi bazı gelişmiş özellikler yalnızca ücretli paketlerde mevcuttur

Özel özelliklere ilişkin raporlar ek özelleştirme ve öğrenme gerektirebilir

HubSpot CRM fiyatlandırması

Sales Hub Starter: Aylık 20 $/koltuk

Başlangıç Müşteri Platformu: Koltuk başına aylık 16 ABD doları

Sales Hub Professional: 890 $/ay (üç koltuk dahil)

Sales Hub Enterprise: 3.600 $/ay (beş koltuk dahil)

Hubspot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5,0 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (2.000'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Doğru kurumsal CRM yazılımını seçmek, kuruluşunuzun verimliliğini dönüştürür. İletişimi kolaylaştırmak ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için büyük ölçekli operasyonlar için en iyi CRM araçları hakkında ayrıntılı bilgi edinin.

5. Pipedrive (Sezgisel boru hattı yönetimi ile anlaşma odaklı satış CRM için en iyisi)

via Pipedrive

Pipedrive, satış takımlarının anlaşmaları etkili bir şekilde organize etmesine, izlemesine ve kapatmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kanban tarzı gösterge paneli, kullanıcıların satış verimliliğini artırmasına, anlaşma aşamalarını özelleştirmesine ve takipleri otomatikleştirmesine olanak tanır.

Gerçek zamanlı satış içgörüleri, yapay zeka destekli öneriler ve özelleştirilebilir alanlar ile Pipedrive, satış temsilcilerinin doğru zamanda doğru fırsatlara odaklanmasını sağlar.

Ayrıca otomatik müşteri adayı geliştirme, e-posta izleme ve popüler uygulamalarla entegrasyonları da destekler.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Kanban tarzı gösterge paneli ile satış süreçlerini görselleştirin ve anlaşma aşamalarını özelleştirin

AI destekli içgörüler ve uyarılarla potansiyel müşteri geliştirme ve takip işlemlerini otomatikleştirin

Özel alanlar oluşturun ve özel CRM işlevselliği için hesaplamaları otomatikleştirin

Takım performansını optimize etmek için gerçek zamanlı satış raporlarına ve metriklere erişin

Pipedrive sınırlamaları

Daha yüksek fiyatlı CRM'lere kıyasla bazı gelişmiş otomasyon özellikleri eksiktir

Raporlama araçları yararlı olmakla birlikte, derinlemesine analiz için ek özelleştirme gerektirebilir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 14 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 59 $

Güç: Kullanıcı başına aylık 69 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,2/5,0 (1.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (2.900+ yorum)

Bir kullanıcı bunu şu şekilde özetledi

startup'lardan küçük işletmelere ve çok daha fazlasına kadar ölçeklenebilir, güçlü CRM.

startup'lardan küçük işletmelere ve çok daha fazlasına kadar ölçeklenebilir, güçlü CRM.

🔍 Biliyor muydunuz? Çoğu işletme, bir CRM sağlayıcı uyguladıktan sonra satışlarında %29 artış görmektedir.

6. Freshsales (Sorunsuz satış otomasyonu sunan yapay zeka destekli CRM yazılımı için en iyisi)

via FreshSales

Freshsales, AI destekli özellikleri kullanımı kolay bir arayüzle birleştirerek satış takımlarının süreçleri kolaylaştırmasını ve anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasını sağlar.

Freddy AI, takımların yüksek değerli görevlere odaklanmasına yardımcı olmak için anlaşma önerileri, niyet puanları ve otomatik e-posta yazma gibi gelişmiş içgörüler sunar.

Kanban tarzı görünüm, kullanıcıların potansiyel müşterileri, hesapları ve anlaşmaları görsel olarak düzenlemesine olanak tanır. Canlı sohbet, e-posta ve telefon gibi yerleşik iletişim araçları, sorunsuz müşteri etkileşimleri sağlar.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Hesaplar, kişiler ve satış süreçleri için Kanban tarzı görünümlerle anlaşmaları düzenleyin ve izleyin

Freddy AI kullanarak potansiyel müşteri puanlama, e-posta dizileri ve etkinlik atamaları gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Freddy AI'nın anlaşma önerileri, niyet puanlama ve tahminleriyle eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Freshsales sınırlamaları

Çok sayıda yapılandırma ayarı, yeni kullanıcılar için kurulumu zorlaştırabilir

Freshsales için uygulama geliştirmek, yerel ve canlı ortamlar arasındaki veri yapılarının tutarsızlıkları nedeniyle zor olabilir

Freshsales fiyatlandırması

Ücretsiz

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 47 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 71 ABD doları

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,5/5,0 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5,0 (600'den fazla yorum)

📚 Bonus Okuma: Müşteri odaklı bir kültür oluşturmak, müşteri sadakati ve büyümenin anahtarıdır. İşinizi daha müşteri odaklı hale getirmek için pratik ipuçlarını keşfedin.

7. Microsoft Dynamics 365 (Gelişmiş AI tabanlı CRM ve ERP çözümleri için en iyisi)

via Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365, güçlü AI araçlarını entegre bir CRM ve ERP platformuyla birleştirerek uçtan uca iş yönetimi sağlar.

Satış otomasyon araçlarından gelişmiş analitiklere kadar Dynamics 365, sorunsuz müşteri etkileşimleri için takımları, süreçleri ve verileri birbirine bağlar. Microsoft Copilot ile kullanıcılar, potansiyel müşteri önceliklendirme, fırsat özetleri ve iş akışı otomasyonu için bağlamsal AI içgörülerinden yararlanır.

Microsoft Dynamics 365 özellikleri

AI destekli Copilot'u kullanarak doğal dil içgörülerini oluşturun, e-postaları taslak haline getirin ve toplantılara hazırlanın

Satış sürecinizi kolaylaştırmak için potansiyel müşteri ve fırsat yönetimini otomatikleştirin

Microsoft 365, Power Platform ve Teams ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek işbirliğini merkezileştirin

Microsoft Dynamics 365 sınırlamaları

Temel işlevlerin (satış, hizmet, pazarlama) ayrılması, belirli kuruluşlar için benimsemeyi zorlaştırabilir

Microsoft Dynamics 365 fiyatlandırması

Satış Uzmanı: Kullanıcı başına aylık 65 $

Sales Enterprise: Kullanıcı başına aylık 105 ABD doları

Satış Premium: Kullanıcı başına aylık 150 $

Microsoft İlişki Satışları: Özel fiyatlandırma

Microsoft Dynamics 365 derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 3,8/5,0 (1.500+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Microsoft 365 kullanan bir emlakçı G2'de şöyle diyor

Microsoft 365'teki eksiksiz ürün grubu ile emlak işimi yönetebiliyorum. Outlook, programımı, kişileri ve tüm e-postalarımı yönetmemi sağlıyor. Microsoft mağazasında, Outlook'u en iyi emlak CRM'ime göre özelleştirmeme yardımcı olacak birçok eklenti var. Her şey tek bir yerde. Ve tabii ki Word, Not ve Excel, formlar, mektuplar, grafikler, kontrol listeleri ve işimi yürütmek için ihtiyacım olan her şeyle işimi yönetmeme yardımcı oluyor.

Microsoft 365'teki eksiksiz ürün grubu ile emlak işimi yönetebiliyorum. Outlook, programımı, kişileri ve tüm e-postalarımı yönetmemi sağlıyor. Microsoft mağazasında, Outlook'u en iyi emlak CRM'ime göre özelleştirmeme yardımcı olacak birçok eklenti var. Her şey tek bir yerde. Ve elbette Word, Not ve Excel, formlar, mektuplar, grafikler, kontrol listeleri ve işimi yürütmek için ihtiyacım olan her şeyle işimi yönetmeme yardımcı oluyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Küçük işletmelerin %71'i, müşteri iletişimini kolaylaştırmak ve satış süreçlerini izlemek için bulut CRM çözümlerine güveniyor.

8. Insightly CRM (İşletmeleri büyütmek için özel çözümler)

via Insightly

Insightly CRM, müşteri verilerini merkezileştirmek, satış süreçlerini kolaylaştırmak ve daha derin müşteri ilişkileri kurmak için çok yönlü bir platform sunar.

Takımlar, tek bir sezgisel arayüzden potansiyel müşterileri yönetebilir, iş akışlarını otomatikleştirebilir, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturabilir ve projeleri izleyebilir.

Bilgi yönetimi, SLA izleme ve kurumsal düzeyde segmentasyon gibi gelişmiş araçları, çeşitli sektörlerde büyüyen kuruluşlar için mükemmel bir seçimdir.

Insightly'nin en iyi özellikleri

Dönüşüm oranlarını artırmak için merkezi bir veritabanıyla potansiyel müşterileri yönetin ve izleyin

Tekrarlayan görevleri ortadan kaldırmak ve stratejik işler için zaman kazanmak için iş akışlarını otomatikleştirin

Gelişmiş raporlar oluşturun ve veriye dayalı kararlar almak için önceden oluşturulmuş gösterge panellerine erişin

A/B testi ve özelleştirilebilir e-posta şablonlarıyla kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları yürütün

Insightly sınırlamaları

Alt düzey planlar, yalnızca en üst düzey planda bulunan ürün yönetimi gibi önemli özelliklere erişimi kısıtlar

Turuncu temalı arayüz, özelleştirme seçeneklerinden yoksundur ve markalama esnekliğini sınırlar

Insightly fiyatlandırması

Artı: Kullanıcı başına aylık 29 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

Insightly puanları ve yorumları

G2: 4,2/5,0 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4. 0/5. 0 (650+ yorum)

9. Nimble (Kolaylaştırılmış iletişim için ilişki odaklı CRM için en iyisi)

via Nimble

Nimble, takımların müşteri etkileşimlerini yönetmesini ve satış süreçlerini kolayca geliştirmesini sağlayan, ilişki odaklı bir CRM'dir. Microsoft 365, Google Çalışma Alanı ve sosyal platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olabilir.

Nimble ayrıca iletişim bilgilerini birleştirir, iletişim geçmişini izler ve iş akışlarını otomatikleştirir. Sezgisel tasarımı, kullanıcıların kişiselleştirilmiş erişimi otomatikleştirirken kişileri birleştirip zenginleştirmelerine olanak tanır.

Nimble'ın en iyi özellikleri

Sosyal ve iş içgörüleriyle zenginleştirilmiş birleşik iletişim kayıtlarıyla müşteri bilgilerini birleştirin

Kişiselleştirilmiş erişim için e-posta dizilerini ve grup mesajlaşmasını otomatikleştirin

Potansiyel müşteri izleme ve anlaşma yönetimi için özelleştirilebilir şablonlarla iş akışlarını yönetin

Yerleşik web formlarını kullanarak doğrudan web sitenizden potansiyel müşteriler oluşturun

Nimble sınırlamaları

Salesforce veya Microsoft Dynamics gibi diğer CRM çözümleriyle entegrasyon sınırlıdır, bu da veri aktarımını zorlaştırır

Birden fazla anlaşmada paylaşılan e-posta adresleriyle çalışırken, alakasız e-postalar bazen yanlış kişiye veya iş akışına bağlanabilir

Esnek fiyatlandırma

Takım planı: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş planı : Kullanıcı başına aylık 26 ABD doları

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Nimble puanları ve yorumları

G2: 4,5/5,0 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5,0 (1.800+ yorum)

Nimble'ın dönüştürücü yeteneklerinden bahseden bir G2 kullanıcısı şöyle diyor

Nimble CRM, takımımızın çalışma şeklini tamamen değiştirdi. Nimble'da en çok sevdiğim şey, tüm müşteri verilerimizi tek bir sezgisel platforma sorunsuz bir şekilde entegre etme yeteneğidir. Eskiden farklı araçlara dağılmış bilgilerle uğraşırdık, ancak Nimble hepsini bir araya getirerek etkileşimleri izlemeyi, potansiyel müşterileri yönetmeyi ve anlaşmaları her zamankinden daha hızlı kapatmayı kolaylaştırdı. Kullanıcı arayüzü inanılmaz derecede kullanıcı dostudur, teknoloji konusunda bilgisi olmayan ekip üyelerimizin bile minimum eğitimle kullanmaya başlayabilmesini sağlar.

Nimble CRM, takımımızın çalışma şeklini tamamen değiştirdi. Nimble'da en çok sevdiğim şey, tüm müşteri verilerimizi tek bir sezgisel platforma sorunsuz bir şekilde entegre etme yeteneğidir. Eskiden farklı araçlara dağılmış bilgilerle uğraşırdık, ancak Nimble hepsini bir araya getirerek etkileşimleri izlemeyi, potansiyel müşterileri yönetmeyi ve anlaşmaları her zamankinden daha hızlı kapatmayı kolaylaştırdı. Kullanıcı arayüzü inanılmaz derecede kullanıcı dostudur, teknoloji konusunda bilgisi olmayan takım üyelerimiz bile minimum eğitimle hemen kullanmaya başlayabilir.

💡 Profesyonel İpucu: CRM yazılımı, stratejiniz kadar iyidir. Takımları uyumlu hale getirmek ve müşteri başarısını artırmak için uzmanlar tarafından onaylanmış 10 CRM stratejisini keşfedin.

10. Zendesk Sell (Birleştirilmiş müşteri görünürlüğüne sahip basit CRM için en iyisi)

via Zendesk Sell

Zendesk Sell, satış takımlarının verimliliği artırmasına, satış süreçlerini etkin bir şekilde yönetmesine ve daha iyi bir müşteri deneyimi sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Birleştirilmiş platformu, takımların satış ve hizmet içgörülerini birleştirerek tüm müşteri yolculuğunu görünümüne sunar.

Otomatik görev ayarlama, e-posta izleme ve özelleştirilebilir boru hatları gibi özellikler, potansiyel müşterileri düzenlemeyi ve anlaşmaları kapatmayı kolaylaştırır. Gelişmiş analitik ve tahmin özellikleri ile takımlar, performansı optimize etmek için veriye dayalı kararlar alabilir.

Zendesk Sell'in en iyi özellikleri

Anlaşmalar ve potansiyel müşteriler üzerinde daha iyi görünürlük için satış süreçlerini özelleştirin ve izleyin

Takip, iş atamaları ve etkinlik planlama gibi rutin görevleri otomatikleştirin

Gelişmiş raporlama, analiz ve tahmin araçlarıyla gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Özel alanlar, etiketler ve filtrelerle verileri yönetin ve CRM yazılımını işinize uyarlayın

Zendesk Sell sınırlamaları

Özel alanlarda arama yapamama ve potansiyel müşteriler, kişiler ve fırsatlar için birleştirme işlevinin çalışmaması gibi anahtar özelliklerdeki hatalar

Kısıtlı kullanıcıların başkalarının görevlerini düzenleyerek karışıklığa neden olabileceği izin sorunları

Zendesk Sell fiyatlandırması

Takım: Kullanıcı başına aylık 19 $

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 55 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 115 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 169 ABD doları

Zendesk Sell puanları ve yorumları

G2: 4,2/5,0 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5,0 (100'den fazla yorum)

🧠 İlginç Bilgi: CRM yazılımını kimin icat ettiği konusunda birçok tartışma olsa da, ACT (Automated Contact Tracking) şirketini kuran Robert ve Kate Kestnbaum genellikle bu unvanın sahibi olarak kabul edilir!

11. SugarCRM (Gelişmiş otomasyon özellikli özelleştirilebilir CRM için en iyisi)

via SugarCRM

SugarCRM, işletmelerin müşteri verileri ve satış süreçleri üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlayan CRM yazılımı sunar.

Kullanıcılar, karar vermeyi kolaylaştırmak için etkinlikleri, geçmişi ve içgörüleri tek bir görünümde birleştirerek 360 derecelik müşteri profilleri oluşturabilir.

AI destekli araçları, potansiyel müşterilere öncelik verme, gelir tahmini yapma ve satış temsilcilerine eyleme geçirilebilir içgörülerle rehberlik etme konusunda yardımcı olur. Takımlar özel iş akışları tasarlayabilir, vaka yönetimi ve e-posta takipleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir ve duygu analizi kullanarak müşteri etkileşimlerini ölçebilir.

SugarCRM'nin en iyi özellikleri

Müşterileriniz hakkında kapsamlı bir anlayış elde etmek için 360 derece müşteri görünümleriyle tüm müşteri verilerini tek bir yerde birleştirin

Tahmine dayalı analitik ve rehberli satış için yapay zeka destekli içgörülerden yararlanarak fırsatları etkili bir şekilde önceliklendirin

Gelişmiş tahmin araçlarını kullanarak gelir ve satış eğilimlerini daha doğru bir şekilde tahmin edin ve daha iyi planlama yapın

SugarCRM sınırlamaları

Standart bulut sürümünde silinen verileri geri yüklemek için basit bir seçenek yoktur

Arka uç özelleştirme, programlama bilgisi gerektirir ve hesaplanan alanlar için yerleşik örnekler sınırlıdır

SugarCRM fiyatlandırması

Essentials: Kullanıcı başına aylık 19 $ (en az 3 kullanıcı)

Standart: Kullanıcı başına aylık 59 $ (en az 10 kullanıcı)

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 85 $ (en az 10 kullanıcı)

Premier: Kullanıcı başına aylık 135 $ (en az 10 kullanıcı)

SugarCRM puanları ve yorumları

G2: 3,9/5,0 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 3,8/5,0 (400'den fazla yorum)

SugarCRM hakkında konuşan bir kullanıcı şöyle diyor

Sadece satış ve dağıtım için değil, güçlü ve esnek bir CRM aracı. SugarCRM, yüksek esnekliği ve özelleştirme yeteneği sayesinde satış ve dağıtım süreçlerinizin yanı sıra fatura süreçleri gibi diğer süreçlerin de çok iyi bir şekilde yönetilmesini sağlar. Böylece, bir yönetici birçok değişiklik ve ayarlamayı kendisi yapabilir ve sistemdeki her değişiklik için bir BT danışmanına ihtiyaç duyulmaz.

Satış ve dağıtım için güçlü ve esnek CRM aracı. SugarCRM, yüksek esnekliği ve özelleştirme yeteneği sayesinde satış ve dağıtım süreçlerinizin yanı sıra fatura süreçleri gibi diğer süreçlerin de çok iyi bir şekilde yönetilmesini sağlar. Böylece, bir yönetici birçok değişiklik ve ayarlamayı kendisi yapabilir ve sistemdeki her değişiklik için bir BT danışmanına ihtiyaç duyulmaz.

⚡ Bonus İpucu: Satış boru hattınızı bir proje gibi mi yönetiyorsunuz? Süreçleri kolaylaştırmak ve satış takımınızı doğru yolda tutmak için kanıtlanmış stratejileri öğrenin. Nasıl yapabileceğinizi öğrenin.

12. Apptivo CRM (Bütçe dostu, özelleştirilebilir CRM sistemi için en iyisi)

via Apptivo CRM

Apptivo CRM, uygun fiyatlı ve son derece özelleştirilebilir bir çözüm sunarak her boyuttaki işletme için mükemmel bir seçimdir. Potansiyel müşteri yönetimi, e-posta sıralama ve iş akışı otomasyon araçlarıyla gelişmiş satış otomasyonu, pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimini destekler.

Küçük satış takımlarından kurumsal düzeydeki organizasyonlara kadar platformun ölçeklenebilirliği, CPQ (Yapılandırma, Fiyatlandırma ve Teklif) araçları, çoklu boru hattı yönetimi ve özel markalama gibi özelliklerle desteklenir.

Apptivo CRM'nin en iyi özellikleri

Anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmak için birden fazla satış sürecini aynı anda yönetin ve izleyin

Otomatikleştirilmiş iş akışlarıyla iletişimi kolaylaştırın ve tekrarlayan görevleri ortadan kaldırın

E-posta şablonları, diziler ve iki yönlü e-posta senkronizasyonu kullanarak açılmaları, tıklamaları ve takipleri izleyin

CPQ araçlarıyla doğru teklifler oluşturun ve fiyatlandırmayı verimli bir şekilde yönetin

Apptivo CRM sınırlamaları

Düşük seviyeli planlarda sınırlı gelişmiş raporlama özellikleri

Bazı kullanıcılar mobil uygulamada ara sıra gecikme yaşadıklarını bildiriyor

Apptivo CRM fiyatlandırması

Lite: Kullanıcı başına aylık 20 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 50 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Apptivo CRM puanları ve yorumları

G2: 4,7/5,0 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5,0 (2.000'den fazla yorum)

Tüm Müşteri Verilerinizi ClickUp ile Merkezileştirin

Bir CRM hizmeti seçmek sadece özellikler ve fiyatlandırma ile ilgili değildir; iş hedeflerinizle uyumluluk ve takımınızın iş akışlarına uyarlanabilirlik ile de ilgilidir. CRM sisteminin takımınız tarafından benimsenmesi için ne kadar sezgisel olduğunu, müşteri desteğini ve ölçeklenebilirliğini göz önünde bulundurun.

Bu faktörleri incelerken, ClickUp, benzersiz esneklik ve son derece özelleştirilebilir bir arayüz sunan hepsi bir arada proje yönetimi ve CRM platformuyla öne çıkıyor.

Sorunsuz entegrasyon yetenekleri ve otomasyon araçları, ilişkileri yönetmenizi sağlarken, büyümeyi destekleyen eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmenizi sağlar.

Beklemeyin, bugün ClickUp'a kaydolun ve satış ve müşteri ilişkilerinizi yönetme şeklinizi dönüştürün!