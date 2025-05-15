Google Meet'te Gemini'yi kullanarak sorunsuz işbirliği yapma

Sanal bir toplantıdasınız ve tartışmaya odaklanmaya çalışıyorsunuz, ancak dikkatinizin yarısı notlar almaya, eylem öğelerini izlemeye ve önemli bir kararı kaçırmamaya çalışmakla meşgul. Görüşme sona erdiğinde, yarısı yazılmış cümlelerle dolu dağınık bir belge ve bir şeyi kaçırdığınız hissi ile baş başa kalırsınız.

Gemini, bu ayrıntıları halletmek için gerçek zamanlı transkripsiyon ve otomatik özetler sunar.

Bu blogda, Google Meet'te Gemini'yi kullanarak daha verimli ve dikkatinizin dağılmadığı toplantılar düzenlemeyi keşfedeceğiz. 🤝

Bonus olarak, toplantılarınızı otomatik olarak özetlere, içgörülere ve eylem öğelerine dönüştüren yapay zeka destekli bir çözüm olan ClickUp AI Notetaker'ı tanıtacağız.

Google Meet'te Gemini'yi kullanma

Google Meet'e entegre edilen Google'ın yapay zeka destekli asistanı Gemini, toplantı verimliliğinizi artırır. Ayrıntılı notlar alır, gerçek zamanlı transkripsiyonlar sağlar ve toplantıları özetleyerek ş Akışınızı basitleştirir.

'in sanal toplantı platformunda Gemini'yi kullanmak için gerekli adımları inceleyelim. ⚒️

Adım 1: Google Çalışma Alanı erişimini doğrulayın

Başlamadan önce, Google hesabınızın Google Çalışma Alanı Labs aracılığıyla Gemini'ye erişebildiğinden emin olun. Bu özellik genellikle Gemini Enterprise veya Gemini Business gibi belirli planlara dahildir.

Erişim olmadan Gemini'nin verimlilik araçlarının kilidini açamazsınız.

Gemini'ye erişiminiz olup olmadığını kontrol edin

Adım 2: Google Meet oturumu başlatın veya katılın

Google Meet uygulamasını açın veya tarayıcınızda meet.google.com adresini ziyaret edin. Bir bağlantı veya toplantı kodu kullanarak yeni bir toplantı başlatabilir veya devam eden bir oturuma katılabilirsiniz.

Çevrimiçi toplantı aracına girdikten sonra Gemini'nin özelliklerini etkinleştirebilirsiniz.

Toplantı başlatın veya katılın

Adım #3: Otomatik not almayı açın

Genellikle toplantı arayüzünün sağ alt köşesinde bulunan Etkinlikler menüsünü açın. Burada, Gemini'nin not alma ve AI transkripsiyon ayarlarına erişmek için Toplantı Notları seçeneğini seçin.

Etkinlikler menüsüne gidin ve Gemini'nin not alma özelliklerini etkinleştirin

Toplantı Notları ayarlarında, Benim için Not Al seçeneğinin anahtarını değiştirin. Gemini, konuşma ilerledikçe anahtar noktalar, eylem öğeleri ve kararlar dahil olmak üzere toplantı notlarını otomatik olarak yakalar. Bu, manuel not alma konusunda endişelenmeden tartışmalar sırasında odaklanmaya devam etmek için özellikle yararlıdır.

cloudShed aracılığıyla Gemini ile not almayı etkinleştirin

Toplantının kelimesi kelimesine kaydını almanız gerekiyorsa, transkripsiyon özelliğini açın. Gemini, teknik tartışmalar veya toplantıların tam bir kaydını almak istediğinizde çok kullanışlı olan, konuşulan her kelimeyi gerçek zamanlı olarak yakalar.

Adım 4: Toplantı sonu özetini inceleyin

Toplantı sona erdiğinde Gemini, önemli tartışma noktalarını, kararları ve atanan görevleri vurgulayan bir özet otomatik olarak derler. Özeti hemen inceleyerek her şeyin doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olun ve gerekirse ek bilgiler ekleyin.

Ayrıca, anahtar fikirlerin doğru şekilde kaydedildiğinden emin olmak için ara sıra kontrol edebilirsiniz. Eksik bir şey varsa, konuşmayı netleştirmek için yönlendirebilirsiniz.

Otomatik olarak oluşturulan özeti inceleyin

Adım #5: Notlarınızı düzenleyin ve paylaşın

Gemini, tüm toplantı notlarını Google Bulut'taki Drive'da Toplantı Notları klasöründe kaydeder. Notları Google Dokümanlar'da açarak içeriği düzenleyebilir, ayrıntıların net ve takımınız için eyleme geçirilebilir olmasını sağlayabilirsiniz.

Notlar tamamlandığında, bunları doğrudan Google Dokümanlar'dan paylaşın. Kolaylaştırılmış işbirliği için gerektiğinde yalnızca görüntüleme veya düzenleme erişimi atayın. Gemini'nin toplantı tutanaklarına Gmail veya Dokümanlar gibi diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarından erişilebilir ve bunlar kullanılabilir, böylece eylem öğelerini takip etmek daha kolay hale gelir.

Google Meet'te Gemini'yi kullanmanın sınırlamaları

'te Gemini, yapay zeka destekli not alma ve transkripsiyon özellikleri sunsa da, etkinliğini etkileyen birçok dezavantajı vardır. İşte Google Meet alternatiflerine bakmak isteyeceğiniz bazı sınırlamalar. 📃

Yavaş ve hatalı transkripsiyonlar: Transkripsiyonların ve özetlerin oluşturulmasında gecikmeler yaşanıyor ve bu da toplantı sonrası takipleri zorlaştırıyor. Ayrıca, yapay zeka tarafından oluşturulan özetler tartışmaları aşırı basitleştiriyor ve önemli ayrıntıları atlıyor

Düzensiz dosya yönetimi: Özetler, transkriptler ve kayıtlar Google Drive'da ayrı olarak depolanır, bu da bilgileri hızlı bir şekilde bulmayı ve çapraz referanslamayı zorlaştıran parçalı bir sistem oluşturur

Sınırlı dil desteği: Gemini şu anda not alma ve transkripsiyon için yalnızca İngilizceyi desteklemektedir ve çevrilmiş altyazılara izin vermemektedir. Bu durum, çok dilli ortamlarda veya uluslararası müşterilerle çalışan takımlar için Gemini'nin kullanışlılığını sınırlamaktadır

ClickUp ile AI kullanımı

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, işbirliğini, proje yönetimini ve görev otomasyonunu tek bir yerde kolaylaştırır. Toplantılar söz konusu olduğunda ise ClickUp sadece not almanıza yardımcı olmakla kalmaz, toplantılarınıza sizin için katılır.

video konferans kurulumunuzdan doğrudan düzenli kalabilir ve eylemler gerçekleştirebilir, toplantı gündemlerini, notları ve eylem öğelerini görevlere bağlayarak önemli tartışmaların somut adımlara dönüşmesini sağlayabilirsiniz.

ClickUp AI Notetaker: Toplantı notlarınızı otomatikleştirin

ClickUp AI Notetaker ile toplantı konuşmalarını otomatik olarak kaydedebilir, transkripsiyonunu yapabilir ve özetleyebilirsiniz. Her şeyi gerçek zamanlı olarak yakalar ve içgörüleri doğrudan çalışma alanınıza bağlayarak, ham tartışmaları parmağınızı bile kıpırdatmadan eyleme geçirilebilir görevlere, atanmış sahiplere ve net sonraki adımlara dönüştürür.

ClickUp AI Notetaker ile önemli bilgileri takip edin

Aranabilir transkriptler gibi özelliklerle, herhangi bir toplantıda kimin ne söylediğini kolayca bulabilirsiniz. AI Notetaker, ClickUp Belgeleri ile de sorunsuz bir şekilde entegre olur ve transkriptleri, ses dosyalarını ve özetleri gizli bir belgeye kaydeder. Bu entegrasyon, diğer toplantı notlarını etiketlemenizi ve tartışmaların kapsamlı bir kaydını tutmanızı sağlar

Dahası, AI Notetaker toplantı konuşmalarınızı görevler ve sohbetlerle bağlantılı hale getirir. Aramalarınızdaki her eylem öğesini otomatik olarak izlenebilir, atanmış ClickUp görevlerine dönüştürür. Ayrıca ClickUp AI'dan sohbet kanallarınızda özetleri ve eylemleri otomatik olarak yayınlamasını isteyerek herkesin bilgilendirilmesini ve uyumlu çalışmasını sağlayabilirsiniz

ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak, AI'nın tüm önemli bilgileri sizin için kaydettiğini bilerek konuşmaya odaklanabilirsiniz. Bu, tüm toplantı bilgilerinin belgelenmesini ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlayarak zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır.

ClickUp Syncups: ClickUp içinde bire bir işbirliği yapın

ClickUp SyncUps ile iş arkadaşlarınızla saniyeler içinde yüz yüze işbirliği yapabilirsiniz. Uygulamalar arasında geçiş yapmadan ClickUp'ta iletişimi geliştirin, zaman kazanın ve projelerinizi uyumlu hale getirin.

ClickUp AI Takvim

ClickUp AI Takvim ile Çalışma Alanınızdan doğrudan Google Meet aramaları planlayın ve katılın. AI'yı kullanarak toplantılara, önemli görevlere, önceliklere ve hatta odaklanma zamanı tercihlerinize göre planınızı düzenleyin.

Etkinlikleri ClickUp Takviminize sürükleyip bırakın

ClickUp Görev Kontrol Listeleri

ClickUp Görev Kontrol Listeleri ile toplantı öncesi gündem kontrol listeleri oluşturun

ClickUp Görev Kontrol Listeleri, toplantı öncesi gündemi hazırlamanıza ve anahtar tartışma noktalarını özetlemenize yardımcı olarak toplantıların odaklanmış ve verimli geçmesini sağlar.

Örneğin, haftalık pazarlama toplantınız öncesinde, kampanya performans incelemeleri, yaklaşan son tarihler ve beyin fırtınası oturumları gibi noktaları içeren bir kontrol listesi oluşturabilirsiniz. Kontrol listesi öğelerini ilgili takım üyelerine atayın ve toplantılar sırasında bunları işaretleyerek tartışmaların yapılandırılmış ve verimli olmasını sağlayın.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'den ClickUp Çalışma Alanınızda herhangi bir şeyi bulmasını isteyin

ClickUp Brain, ClickUp çalışma alanınızdaki görevleri, projeleri ve toplantıları birbirine bağlar. Güçlü otomasyon ve akıllı özellikleriyle takımların düzenli, bilgili ve verimli kalmasına yardımcı olur.

ClickUp'ı diğer iş uygulamalarıyla entegre eden Connect özelliği, ilgili belgelere, görevlere ve kaynaklara kolayca erişilebilmesini sağlar.

Tartışma sırasında doğru dosyaları bulmak için uğraşmak yerine, takımlar ClickUp't e bağlı arama özelliği sayesinde ihtiyaç duydukları her şeyi tek bir yerden bulabilir ve bilgileri zahmetsizce elde edebilir.

ClickUp Brain ile özenle hazırlanmış toplantı hatırlatıcı e-postaları veya takip mesajları yazın

Ayrıca Brain'in AI Writer özelliğinden notlar taslak olarak yazmasını, anahtar kararları özetlemesini ve verimli dokümantasyon için takip e-postaları hazırlamasını isteyebilirsiniz. Böylece takımlar, hiçbir şeyi kaçırmadan tartışmadan uygulamaya geçebilir.

ClickUp Brain'e toplantı notlarını çevirmesini söyleyin

Uluslararası müşterilerle mi çalışıyorsunuz? Brain'den toplantı notlarını ve transkripsiyonları herhangi bir dile kolayca çevirmesini isteyin ve notları paylaşın. Böylece tüm takımlarınız dil engelleri olmadan aynı sayfada olur.

ClickUp ile tanışın: En gelişmiş AI toplantı çözümü

Google Meet'te Gemini'yi kullanmak not almayı kolaylaştırır, ancak asıl önemli olan bu bilgileri eyleme dönüştürmektir. Gemini, anahtar noktaları, kararları ve transkriptleri yakalamanıza yardımcı olur, ancak bu takipleri düzenlemek, atamak ve izlemek için bir sisteme ihtiyacınız vardır.

ClickUp, yapay zeka destekli not alma ve Google Workspace entegrasyonu ile toplantıları bir üst seviyeye taşır. ClickUp AI Notetaker ile konuşmaları otomatik olarak kaydedebilir, eylem öğeleri oluşturabilir, görevler atayabilir ve son tarihler belirleyebilirsiniz — hepsi gerçek zamanlı olarak. Artık kaybolan notlar veya unutulan takipler yok — sadece projelerinizin ilerlemesini sağlayan düzenli, hesap verebilir iş akışları var.

Toplantılarınızı pasif tartışmalardan verimli sonuçlara dönüştürmeye hazır mısınız? ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✅