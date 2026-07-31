Claude Code สำหรับนักการตลาด: คู่มือสร้างเครื่องมือการตลาดของคุณเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ทุกทีมการตลาดล้วนมีกระบวนการทำงานที่ซ้ำซากเกินไปจนไม่คุ้มค่าที่จะให้ผู้วางแผนกลยุทธ์มาทำทั้งบ่าย แต่ก็เฉพาะเจาะจงเกินไปสำหรับเครื่องมือสำเร็จรูป เช่น เครื่องตรวจสอบคุณภาพหน้าแลนดิ้งเพจ เครื่องสร้างเอกสารสรุปแคมเปญ เครื่องจัดรูปแบบเมตาดาต้า เครื่องทำความสะอาดข้อมูลที่ส่งออกจาก Google Ads สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คุณมักทำด้วยมือเอง ประกอบเข้าด้วยกันในสเปรดชีต หรือขอให้ทีมปฏิบัติการสร้างขึ้นเมื่อพวกเขามีเวลาว่างในสปรินต์
นี่คือคำสัญญาที่ Claude Code มอบให้กับนักการตลาดอย่างแท้จริง
Claude Code จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้เป็นเครื่องมือที่คุณเป็นเจ้าของ คุณกำหนดขั้นตอนการทำงาน ตรวจสอบผลลัพธ์ และปรับแต่งคำสั่งให้เหมาะสม Claude Code จะเขียนสคริปต์ การเรียก API และการจัดการข้อผิดพลาดนักการตลาดคนหนึ่งได้บันทึกการสร้างระบบสามแบบ(การผลิตเนื้อหา การเสริมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย การรายงาน) และรูปแบบการทำงานนั้นเหมือนกันทุกครั้ง: มนุษย์กำหนดตรรกะ ตัวเอเจนต์เขียนโค้ด
อย่างไรก็ตาม “No-code” ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องคิด Claude Code ต้องการคำสั่งที่ชัดเจน ตัวอย่างที่เรียบง่าย แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และการตรวจสอบอย่างละเอียดจากมนุษย์ คุณต้องรู้อย่างแน่ชัดว่าเวิร์กโฟลว์ควรทำงานอย่างไร จุดที่อาจเกิดข้อผิดพลาด ข้อมูลเข้ามีลักษณะอย่างไร และผลลัพธ์ “ที่ดี” หมายถึงอะไร และคุณต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่ Claude อย่างละเอียดและชัดเจน
คู่มือนี้อธิบายว่า Claude Code คืออะไร, Claude Code ช่วยนักการตลาดอย่างไร, ค่าใช้จ่ายเท่าไร, วิธีตั้งค่า, วิธีเริ่มต้นใช้งาน, และวิธีให้คำสั่งอย่างถูกต้อง
Claude Code คืออะไร?
Claude Code คือเวอร์ชันเอเจนต์ของ Claude จาก Anthropic มันทำงานแบบโลคอล (local) ได้ทั้งในเทอร์มินัลหรือแอปเดสก์ท็อป และสามารถเข้าถึงไฟล์ แอปที่เชื่อมต่อ และเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนได้โดยตรง
หากคุณเคยใช้ Claude ในแท็บเบราว์เซอร์แล้ว ให้คิดถึง Claude Code ว่าเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์เดียวกันแต่มีขอบเขตการทำงานที่กว้างขึ้น แทนที่จะตอบกลับเพียงในหน้าต่างแชท มันสามารถเปิดเอกสารของคุณ ดึงข้อมูลจาก Google Drive เรียกใช้เครื่องมืออื่นที่เชื่อมต่ออยู่ และสร้างหรือแก้ไขไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้จริง
ทำไมนักการตลาดจึงใช้เครื่องมือเขียนโค้ด?
นักการตลาดเลือกใช้ Claude Code เพราะมันช่วยสร้างเวิร์กโฟลว์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และผสานรวมกับระบบธุรกิจจริง เช่น CRM, ไลบรารีโฆษณา, ข้อมูลวิเคราะห์ที่ส่งออกได้ และเครื่องมือสื่อสาร ซึ่งแชทบอททั่วไปไม่สามารถเข้าถึงระบบเหล่านี้ได้
ตั้งค่าเพียงครั้งเดียวเพื่อดึงข้อมูลแคมเปญของเดือนที่แล้วมาใส่ในรายงานที่จัดรูปแบบเรียบร้อย และระบบจะไม่ลืมวิธีทำเมื่อท่านขออีกครั้ง
คำว่า “code” ในชื่อทำให้หลายคนเข้าใจผิด และพูดตามตรงแล้ว มันเป็นชื่อที่ค่อนข้างไม่ตรงกับความหมายในที่นี้ คุณใช้ Claude Code ด้วยภาษาอังกฤษธรรมดา เหมือนกับที่คุณให้คำสั่งกับแชทบอททั่วไป ผลลัพธ์ที่ได้คือความสามารถที่คุณสร้างขึ้นเอง และคุณสามารถเรียกใช้งานมันได้อีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ
ความแตกต่างนี้ — ระหว่างผลลัพธ์แบบใช้ครั้งเดียวกับความสามารถในการใช้ซ้ำ — คือเนื้อหาหลักของคู่มือนี้ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังเป็นเหตุผลที่ควรระบุให้ชัดเจนว่าเวอร์ชัน Claude ใดจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ เพราะไม่ใช่ทุกเวอร์ชันที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน
คำศัพท์ Claude Code ที่นักการตลาดควรรู้
Claude Code มาพร้อมภาษาสำหรับนักพัฒนา แต่แนวคิดหลักนั้นค่อนข้างเรียบง่าย:
|คำศัพท์
|ความหมาย
|ตัวอย่างด้านการตลาด
|CLAUDE. md
|ไฟล์คู่มือโครงการที่ Claude อ่านได้โดยอัตโนมัติ
|จัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย กฎของแบรนด์ ข้อความที่ได้รับการอนุมัติ และรายการตรวจสอบ
|Skill
|ชุดคำสั่ง ตัวอย่าง และไฟล์สนับสนุนที่สามารถใช้ซ้ำได้
|ดำเนินการกระบวนการอัปเดตเนื้อหาหรือตรวจสอบหน้าแลนดิ้งเพจแบบเดียวกันทุกครั้ง
|คำสั่ง Slash
|ทางลัดที่เริ่มดำเนินการที่บันทึกไว้จากบรรทัดคำสั่ง
|พิมพ์ /rsa เพื่อเรียกใช้เวิร์กโฟลว์การเขียนข้อความโฆษณา Google Ads
|เอเจนต์หรือซับเอเจนต์
|Claude worker แยกต่างหากที่ได้รับส่วนหนึ่งของงานที่ใหญ่กว่า
|ให้เอเจนต์หนึ่งทำการวิจัยคู่แข่ง ในขณะที่อีกเอเจนต์หนึ่งตรวจสอบคำกล่าวอ้าง
|MCP connector
|การเชื่อมต่อที่ช่วยให้ Claude สามารถใช้เครื่องมือและข้อมูลจากภายนอกได้
|ดึงเอกสารสรุปจาก Google Drive หรือสร้างงานใน ClickUp
|Hook
|การดำเนินการอัตโนมัติที่ถูกกระตุ้นขึ้นที่จุดที่กำหนดไว้ในกระบวนการทำงาน
|ตรวจสอบรูปแบบทุกครั้งที่ Claude เสร็จสิ้นการแก้ไขไฟล์ CSV
Claude Chat vs. Cowork vs. Claude Code: ควรใช้ตัวไหนในสถานการณ์ใด?
ใช้ Claude Chat สำหรับการคิดและเขียนข้อความอย่างรวดเร็ว ใช้ Claude Cowork สำหรับงานหลายขั้นตอนในแอปที่เชื่อมต่อกัน และใช้ Claude Code สำหรับการสร้างทักษะและเครื่องมือที่สามารถใช้ซ้ำได้ พร้อมการเข้าถึงไฟล์อย่างลึกซึ้ง ทั้งสามทำงานบนโมเดล Claude พื้นฐานเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างแต่ละตัวอยู่ที่ขอบเขตการใช้งาน (Reach)
เพื่อแสดงให้คุณเห็นความแตกต่าง:
|Dimension
|Claude Chat
|Claude Cowork
|Claude Code
|มันคืออะไร
|หน้าต่างแชทที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้ว
|แอปแบบเอเจนต์สำหรับงานด้านความรู้
|เครื่องมือแบบเอเจนต์ที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ผ่านเทอร์มินัล แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป หรือเว็บ (ใหม่)
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ร่างข้อความอย่างรวดเร็ว, การระดมความคิด, คำตอบแบบครั้งเดียว
|งานหลายขั้นตอนระหว่างแอปที่เชื่อมต่อกัน
|สร้างทักษะ ตัวแทน และเครื่องมือที่สามารถใช้ซ้ำได้ ซึ่งเชื่อมโยงกับไฟล์ของคุณ
|การเข้าถึงไฟล์
|สามารถอัปโหลดได้ แต่สนับสนุนคอนเน็กเตอร์บางตัว เช่น Google Drive
|ใช่ครับ ผ่านตัวเชื่อมต่อ
|เข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ในเครื่องโดยตรง
|การกำหนดเวลา
|ไม่
|ใช่, โดยตรง
|ใช่ครับ ผ่านงานที่ตั้งเวลาในระบบคลาวด์; Anthropic ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า Routines ในระบบคลาวด์เป็นเวอร์ชันทดลองสำหรับการวิจัย
|ใช้งานง่ายสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิค
|สูงสุด
|สูง
|ตอนแรกอาจดูซับซ้อนเล็กน้อย แต่เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วจะทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือเส้นแบ่งระหว่างทั้งสามนั้นไม่ชัดเจนนัก ทั้งสามสามารถเข้าถึงไฟล์ ดำเนินการงานหลายขั้นตอน และปัจจุบันยังสามารถกำหนดเวลาทำงานได้ด้วย ความแตกต่างที่แท้จริงอยู่ที่ว่าคุณพร้อมจะลงทุนเวลาในการตั้งค่าล่วงหน้ามากเพียงใด เพื่อแลกกับระดับการอัตโนมัติที่คุณจะได้รับในภายหลัง
หากคุณทำเพียงการเขียนเนื้อหาเท่านั้น Chat จะเร็วกว่า และคุณสามารถหยุดอ่านที่นี่ได้เลย ส่วนที่เหลือของคู่มือนี้เหมาะสำหรับช่วงเวลาที่คุณพบว่าตัวเองกำลังทำงานตรวจสอบหรือวิจัยเดียวกันเป็นครั้งที่ห้า และคิดว่า “สิ่งนี้ควรเป็นเครื่องมือ”
สิ่งที่นักการตลาดที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิคกำลังสร้างขึ้นด้วย Claude Code
โครงการ Claude Code ที่มีประโยชน์ที่สุดไม่ใช่เครื่องมือสร้างเนื้อหาแบบทั่วไป นักการตลาดกำลังเปลี่ยนกรอบงานที่มีอยู่ ระบบตรวจสอบคุณภาพ และงานที่ทำซ้ำๆ ให้กลายเป็นเครื่องมือเล็กๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนวิธีการทำงานที่มีอยู่แล้วของพวกเขา นี่คือตัวอย่างบางประการที่แสดงให้เห็นว่า Claude Code ช่วยทำให้ชีวิตของนักการตลาดง่ายขึ้นอย่างไร
ปลั๊กอิน Figma ที่ดึงข้อความลงสู่กรอบโฆษณา และกระบวนการร่างโฆษณาใน Google Ads
ออสติน ลอว์ (Austin Lau) นักการตลาดด้านการเติบโตที่ Anthropic ไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อนที่จะใช้ Claude Code แต่เขาได้สร้างทั้งสองอย่างนี้ภายในหนึ่งสัปดาห์:
- ปลั๊กอิน Figma ที่ดึงข้อความหัวข้อจาก Google Sheet และนำไปใช้ในกรอบโฆษณาต่าง ๆ ซึ่งสร้างขึ้นภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง และตอนนี้ช่วยประหยัดเวลาได้เกือบ 30 นาทีต่อการอัปเดตแต่ละชุด
- เวิร์กโฟลว์ A/RSA ที่ร่างข้อความโฆษณา Google Ads ตามแนวทางการใช้ภาษาของแบรนด์ และส่งออกเป็นไฟล์ CSV ที่พร้อมอัปโหลด ช่วยลดเวลาดำเนินการต่อโฆษณาจาก 30 นาทีลงเหลือ 30 วินาที
เครื่องมือตรวจสอบตำแหน่งหน้าหลักที่ให้คะแนนตามกรอบงานที่กำหนดเอง
เครื่องมือนี้ประเมินหน้าหลัก B2B ตามกรอบการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจง: ส่วน Hero Section ตอบได้หรือไม่ว่าหน้านี้มุ่งเป้าไปที่ใคร และทำไมมันจึงแตกต่าง? มันให้คะแนนส่วน Hero Section และหน้าเต็มแยกกัน แล้วเสนอหัวข้อข่าวที่เขียนใหม่Emily Kramer ผู้ก่อตั้ง MKT1 ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ให้เป็น Claude Skill ที่เชื่อมต่อกับเทมเพลตของเธอเอง ทดสอบบนเว็บไซต์บริษัทจริง และดำเนินการปรับปรุงสี่รอบเพื่อเพิ่มความแม่นยำจากประมาณ 60% เป็น 90%
ระบบเนื้อหา 11 ทักษะ ที่ทำการวิจัย ร่าง และปรับปรุงโพสต์จากผลการดำเนินงานในอดีต
ระบบนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในครั้งเดียว แต่พัฒนาขึ้นทีละทักษะ โดยแต่ละทักษะถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อพบช่องว่างที่แท้จริงในกระบวนการทำงาน ระบบนี้สามารถค้นคว้าหัวข้อ เขียนร่างโพสต์ และปรับปรุงเนื้อหาตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต โดยทั้งหมดถูกเชื่อมโยงกันผ่านหน่วยความจำร่วมKieran Flanagan รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดของ HubSpot ใช้เวลาหลายเดือนในการพัฒนาระบบนี้ ซึ่งสะท้อนถึงวิธีการที่โครงการส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในความเป็นจริง
กระบวนการผลิตบล็อกที่เริ่มจากบรีฟจนถึงพร้อมใช้งานในระบบ CMS ภายในสามชั่วโมง
เวิร์กโฟลว์นี้จัดการกระบวนการผลิตบล็อกแบบครบวงจร: ร่างบทความจากบรีฟบรรณาธิการ สร้างและวางรูปภาพ เขียนเมตาดาต้า SEO และสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดผ่านเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันผ่าน MCPRahul Lalia ผู้ก่อตั้งเอเจนซี RSL/A ที่มีพนักงานเพียงสองคน ได้สร้างระบบนี้ขึ้นเพื่อแทนที่กระบวนการที่ใช้เวลาทั้งวัน
- งานที่เคยใช้เวลาทั้งวัน (การเขียนเนื้อหา, ค้นหารูปภาพ, กรอกข้อมูลเมตาดาต้า, และป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ CMS) ตอนนี้ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงเท่านั้น รวมถึงเวลาที่เขาใช้ตรวจสอบงานด้วย
- เขาได้สร้างโพสต์ 12 บทความในสองวัน โดยแต่ละบทความมีภาพที่ปรับแต่งเองและข้อมูลเมตาดาต้าครบถ้วน ซึ่งเป็นความเร็วที่เขาบอกว่าก่อนนี้ไม่เป็นไปได้
เขาพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับข้อจำกัดของเครื่องมือนี้ เครื่องมือนี้ทำงานตามที่เขาอธิบาย แต่กลยุทธ์ ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการคัดค้านความคิดที่ไม่ดี ยังคงเป็นความรับผิดชอบของเขาทั้งหมด
แดชบอร์ดรายงานที่ตีความข้อมูลตัวเลข ไม่ใช่เพียงแสดงผลเท่านั้น
แดชบอร์ดส่วนใหญ่แสดงกราฟให้คุณดู แต่แดชบอร์ดนี้บอกคุณว่าอะไรได้เปลี่ยนแปลงไป สิ่งนั้นสำคัญหรือไม่ และควรทำอะไรต่อไป คุณสมบัติหลักของมันคือส่วน “At a Glance” ที่ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้:
- สิ่งที่ได้รับการปรับปรุงและเหตุผลที่สิ่งนั้นสำคัญ
- สิ่งใดที่ลดลง และว่าควรกังวลหรือไม่
- สองหรือสามข้อแนะนำที่เชื่อมโยงกับตัวเลขจริง
Victoria Boyd, นักกลยุทธ์การตลาดอิสระที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเขียนโค้ด ได้สร้างมันขึ้นภายในไม่กี่บ่าย
จุดร่วมของโครงการเหล่านี้
- นักการตลาดแต่ละคนเริ่มต้นด้วยงานที่จำกัดเพียงอย่างเดียว: นำข้อความโฆษณาไปใช้ในแบบจัดวางสร้างสรรค์, ตรวจสอบหน้าหลักตามกรอบงานที่กำหนดไว้, และสร้างระบบผลิตบล็อก
- ตัวอย่างที่ดีที่สุดมักให้มนุษย์อยู่จุดที่การตัดสินใจมีความสำคัญเสมอ Lau ตรวจสอบโฆษณาทุกชิ้นก่อนที่จะเผยแพร่ Kramer ตรวจสอบ Skill ของเธอเทียบกับผลการประเมินที่เธอได้ทำไว้เอง Lalia ตรวจสอบโพสต์ทุกชิ้นก่อนที่จะเผยแพร่
- การสร้างระบบที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นจะเผยให้เห็นข้อจำกัดที่แท้จริง: นักการตลาดอาจไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ด แต่กลยุทธ์เบื้องหลังเครื่องมือนั้น รสนิยมที่ทำให้มันมีประโยชน์ และการตัดสินใจที่เครื่องมือไม่สามารถทำได้ ยังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์อย่างสมบูรณ์
นี่คือจุดที่ Claude Code มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับนักการตลาดที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิค โดยพื้นฐานแล้ว คือการเปลี่ยนกระบวนการที่พวกเขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งอยู่แล้ว ให้กลายเป็นเครื่องมือที่ทีมวิศวกรของพวกเขาอาจไม่มีเวลาสร้างขึ้นให้พวกเขา
วิธีเริ่มใช้ Claude Code ในฐานะนักการตลาด (ไม่ต้องเขียนโค้ด)
คุณไม่จำเป็นต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรมหรือเสียเวลาทั้งบ่ายไปกับการตั้งค่าเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา วิธีที่ง่ายที่สุดคือผ่านแอปเดสก์ท็อป Claude ซึ่ง Claude Code ทำงานโดยตรงกับโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณยังสามารถใช้เทอร์มินัลได้หากต้องการ แต่นักการตลาดสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปตั้งแต่เริ่มต้น
นี่คือขั้นตอนที่ง่ายที่สุดจากโฟลเดอร์ว่างสู่กระบวนการทำงานด้านการตลาดที่สามารถใช้ซ้ำได้:
ขั้นตอนที่ 1: เข้าถึง Claude Code
Claude Code มาพร้อมกับแพ็กเกจ Claude Pro และ Max และยังสามารถใช้งานได้ผ่านบัญชี Team, Enterprise และ Claude Console ได้ด้วยส่วนแพ็กเกจ Claude ฟรีไม่รวม Claude Code
หากคุณเป็นนักการตลาดที่ทำงานคนเดียว แพ็กเกจ Pro มักเพียงพอสำหรับการทดสอบกระบวนการทำงานพื้นฐาน แต่การใช้งานที่หนักขึ้น เช่น การตรวจสอบโฟลเดอร์วิจัยขนาดใหญ่ หรือการรันงานหลายงานพร้อมกัน อาจจำเป็นต้องมีขีดจำกัดการใช้งานที่สูงขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งแอป Claude สำหรับคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลด Claude สำหรับ macOS หรือ Windows, ลงชื่อเข้าใช้ และเปิด Claude Code ภายในแอป Anthropic ปัจจุบันให้บริการChat, Cowork และ Claude Codeผ่านแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งแยกกันสำหรับแต่ละบริการ
นี่คือวิธีแบบไม่ต้องเขียนโค้ด (no-code) ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ Node.js, เทอร์มินัล หรือคำสั่งติดตั้ง คุณสามารถเพิ่มเวอร์ชันบรรทัดคำสั่งได้ในภายหลังหากต้องการ Anthropic แนะนำให้ใช้ตัวติดตั้งแบบเนทีฟ (native installer) ของบริษัท ซึ่งมีคำสั่งติดตั้งแยกต่างหากสำหรับ macOS, Linux, Windows PowerShell และ Windows Command Prompt
ขั้นตอนที่ 3: สร้างโฟลเดอร์หนึ่งสำหรับงานนี้
Claude Code จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทุกไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวที่ชัดเจน
สมมติว่าคุณกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สร้างโฟลเดอร์ชื่อ "Product launch campaign" แล้วใส่สิ่งต่อไปนี้เข้าไป:
- บทสรุปแคมเปญ
- แนวทางสำหรับแบรนด์และเนื้อหาบรรณาธิการ
- การวิจัยลูกค้า
- หมายเหตุเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- แคมเปญที่ผ่านมา
- หน้าของคู่แข่ง
- การส่งออกข้อมูลประสิทธิภาพ
- ฉบับร่าง
จากนั้นเปิดโฟลเดอร์นั้นใน Claude Code สิ่งนี้สำคัญเพราะมันกำหนดพื้นที่ทำงานของ Claude Claude สามารถอ่าน สร้าง และแก้ไขไฟล์ภายในโฟลเดอร์นั้นได้ แต่ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ในส่วนอื่นของคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างอิสระโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติม
อย่าเริ่มด้วยการส่งโฟลเดอร์ Documents ทั้งหมดของคุณให้ Claude พื้นที่ทำงานที่เล็กกว่าจะติดตามได้ง่ายขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงที่ไฟล์ผิดจะถูกแก้ไข
ขั้นตอนที่ 4: ขอให้ Claude ตรวจสอบโฟลเดอร์ก่อนที่จะสร้างอะไรก็ตาม
คำแนะนำแรกของคุณควรเน้นไปที่การเข้าใจเนื้อหาให้ดีก่อนที่จะเริ่มสร้างอะไรก็ตาม
ลองทำตามนี้:
อ่านไฟล์ในโฟลเดอร์นี้ อธิบายเนื้อหาของแต่ละไฟล์ ระบุข้อมูลที่ขัดแย้งกัน และบอกผมว่าบริบทใดที่ยังขาดอยู่ อย่าสร้างหรือแก้ไขอะไรในขั้นนี้
Claude Code อ่านไฟล์จริงในโฟลเดอร์แทนที่จะพึ่งพาเพียงข้อมูลที่คัดลอกและวางลงในแชทเท่านั้น คุณยังสามารถใช้โหมด Plan ได้ ซึ่งช่วยให้ Claude วิเคราะห์โครงการและเสนอแนวทางโดยไม่ต้องแตะไฟล์ต้นฉบับ
ตรวจสอบสรุปอย่างละเอียด ปรับแก้ไขชื่อผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย ข้ออ้าง วันที่ และกฎเกณฑ์ของแบรนด์ให้ถูกต้องก่อนดำเนินการต่อ
ขั้นตอนที่ 5: สร้างคู่มือการใช้งานสำหรับโฟลเดอร์นี้
เมื่อ Claude เข้าใจเนื้อหาแล้ว ให้ขอให้มันสร้างไฟล์ CLAUDE.md
นี่คือไฟล์คู่มือแบบข้อความธรรมดาที่ Claude จะอ่านในต้นทุกเซสชันในอนาคต ไฟล์นี้เก็บบริบทที่คุณต้องกล่าวซ้ำทุกครั้ง Anthropic แนะนำให้ใช้ไฟล์นี้สำหรับกฎโครงการที่คงที่และกระบวนการทำงานทั่วไป
สำหรับโครงการการตลาด อาจรวมถึง:
- กลุ่มเป้าหมายคือใคร
- ผลิตภัณฑ์นี้ทำอะไร
- ข้ออ้างใดที่จำเป็นต้องมีแหล่งอ้างอิง
- คำหรือวลีที่ควรหลีกเลี่ยง
- โทนเสียงและระดับความยากในการอ่านที่แนะนำ
- วิธีจัดโครงสร้างร่างเอกสาร
- สถานที่ที่ควรเก็บไฟล์ที่เสร็จเรียบร้อย
- สิ่งที่ Claude ต้องตรวจสอบก่อนที่จะถือว่างานเสร็จสิ้น
คุณไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดนี้ด้วยตัวเอง เพียงแค่บอก Claude ว่า:
สร้างไฟล์ CLAUDE.md ที่กระชับสำหรับโครงการนี้ โดยอ้างอิงเฉพาะจากไฟล์ที่คุณได้ตรวจสอบและคำแก้ไขที่ฉันให้ไว้ รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย น้ำเสียง ข้อความที่ได้รับการอนุมัติ กฎการจัดรูปแบบ และรายการตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบทุกฉบับร่าง
อ่านไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วและลบส่วนที่ Claude สรุปขึ้นโดยไม่มีหลักฐานออก คำแนะนำเหล่านี้เป็นแนวทางสำหรับ Claude แต่ไม่รับประกันว่าจะปฏิบัติตามได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นควรเขียนให้ชัดเจนและไม่มีความขัดแย้ง
ขั้นตอนที่ 6: เริ่มด้วยงานหนึ่งชิ้นที่แคบและสามารถตรวจสอบได้
อย่าขอให้ Claude “ดำเนินการแคมเปญการตลาด” แต่ให้มอบงานให้มันโดยกำหนดข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และจุดหยุดที่ชัดเจน
ตัวอย่างเช่น:
“ใช้ข้อมูลสรุปแคมเปญ การวิจัยลูกค้า และคู่มือแบรนด์ เพื่อสร้างโครงร่างหน้าแลนดิ้งเพจสามแบบ บันทึกโครงร่างแต่ละแบบเป็นไฟล์ Markdown แยกกัน เพิ่มหมายเหตุแหล่งที่มาข้างๆ ข้อความอ้างอิงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทุกข้อ อย่าเขียนเนื้อหาหน้าเต็มในขั้นตอนนี้”
หรือ:
“เปรียบเทียบหน้าของคู่แข่งทั้งห้าในโฟลเดอร์นี้ สร้างตารางที่แสดงตำแหน่งทางการตลาด กลุ่มเป้าหมาย จุดพิสูจน์ ข้อเรียกร้องให้ดำเนินการ และช่องว่างที่เราสามารถแก้ไขได้ แยกการสังเกตโดยตรงออกจากความเห็นของคุณ”
ขั้นตอนที่ 7: เปลี่ยนกระบวนการที่ประสบความสำเร็จให้เป็นทักษะ
เมื่อคุณได้ทำขั้นตอนการทำงานเดียวกันนี้ซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งแล้ว ให้จัดแพ็กเกจมันเป็นทักษะ Claude Code
Skill เป็นเครื่องมือที่เก็บคำสั่ง ข้อมูลอ้างอิง และขั้นตอนสำหรับงานที่สามารถทำซ้ำได้ ทำให้คุณสามารถดำเนินกระบวนการนั้นอีกครั้งได้โดยไม่ต้องสร้างคำสั่งใหม่ตั้งแต่ต้น Skills สามารถเก็บไว้เป็นส่วนตัวสำหรับคุณเอง แบ่งปันภายในโครงการ หรือเผยแพร่ให้ทั้งทีมใช้งานได้
ตัวอย่างเช่น ทักษะการอัปเดตเนื้อหาสามารถสั่งให้ Claude:
- อ่านบทความปัจจุบัน
- ตรวจสอบแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงและแจ้งข้อกล่าวอ้างที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
- เปรียบเทียบบทความนี้กับผลการค้นหาปัจจุบัน
- ระบุส่วนที่ล้าสมัย
- เสนอการแก้ไขก่อนที่จะแก้ไขร่าง
- บันทึกฉบับแก้ไขที่ได้รับการอนุมัติเป็นไฟล์ใหม่
- สร้างบันทึกการเปลี่ยนแปลง
คุณสามารถสร้างสิ่งนี้ด้วยภาษาอังกฤษธรรมดาได้:
เปลี่ยนกระบวนการที่เราเพิ่งทำไปเป็นทักษะที่สามารถใช้ซ้ำได้ชื่อ content-refresh โดยรวมกฎการตรวจสอบแหล่งข้อมูลและจุดอนุมัติที่เราใช้ไว้ด้วย แสดงทักษะนี้ให้ผมดูก่อนที่จะบันทึกมัน
สร้างกระบวนการทำงานด้วยมือก่อน หากข้ามขั้นตอนนี้ไป คุณอาจเสี่ยงที่จะนำกระบวนการที่ยังมีจุดอ่อนมาทำการอัตโนมัติ
สร้างกระบวนการทำงานด้วยมือก่อน หากข้ามขั้นตอนนี้ไป คุณอาจเสี่ยงที่จะนำกระบวนการที่ยังมีจุดบกพร่องมาใช้ระบบอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 8: เพิ่มตัวเชื่อมต่อเฉพาะเมื่อการคัดลอกข้อมูลเริ่มเป็นงานที่น่าเบื่อ
Claude Code สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอกผ่าน Model Context Protocol (MCP) การเชื่อมต่อเหล่านี้ช่วยให้มันสามารถอ่านข้อมูลจากหรือดำเนินการกับบริการที่รองรับได้ โดยไม่ต้องรอให้คุณคัดลอกข้อมูลมาวางในโฟลเดอร์
สำหรับนักการตลาด สิ่งนี้อาจหมายถึงการเชื่อมต่อกับ Google Drive, Slack, Notion, ระบบติดตามโครงการ หรือระบบวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเชื่อมต่อ (Connectors) สำหรับเวิร์กโฟลว์แรกของคุณ แต่ควรเพิ่มตัวเชื่อมต่อเมื่อคุณสังเกตว่าตัวเองต้องส่งออกหรือคัดลอกข้อมูลเดียวกันซ้ำๆ การเชื่อมต่อแต่ละครั้งจะขยายขอบเขตการทำงานของ Claude ดังนั้นควรตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงและจำกัดให้เหลือเพียงบัญชี โฟลเดอร์ หรือพื้นที่ทำงานที่งานนั้นต้องการจริงๆ
ขั้นตอนที่ 9: ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ล่าสุด
ผลลัพธ์แรกของคุณอาจจำเป็นต้องแก้ไข เมื่อเกิดกรณีนี้ อย่าเพียงแค่แก้ไขเอกสารเท่านั้น แต่ให้อัปเดตคำแนะนำของโครงการหรือทักษะที่สร้างผลลัพธ์นั้นขึ้นมาด้วย
ตัวอย่างเช่น:
คุณได้อธิบายผู้ใช้ทดลองว่าเป็นลูกค้า โปรดอัปเดตไฟล์ CLAUDE.md เพื่อให้กลุ่มเหล่านั้นยังคงแยกกันในทุกงานในอนาคต
หรือ:
รายงานนี้ผสมผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ กับคำแนะนำ ให้ปรับปรุงทักษะเพื่อให้ข้อสังเกต หลักฐาน และคำแนะนำปรากฏในส่วนที่แยกกันเสมอ
หลังจากทำซ้ำขั้นตอนนี้ไปไม่กี่รอบ คุณจะสร้างกระบวนการทำงานที่รู้อยู่แล้วว่าข้อมูลต้นฉบับอยู่ที่ไหน มาตรฐานใดที่ต้องปฏิบัติตาม และจุดใดที่ระบบต้องหยุดและรอคุณ
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ค่าใช้จ่ายของ Claude Code และสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีจริง ๆ
Claude Code ไม่มีแพ็กเกจสมัครสมาชิกแยกสำหรับผู้ใช้รายบุคคล แต่มาพร้อมกับแพ็กเกจแบบเสียเงินของ Claude ส่วนแพ็กเกจฟรีนั้นไม่รวมสิทธิ์การเข้าถึงเลย
สำหรับนักการตลาดส่วนใหญ่ Claude Pro ราคา 20 ดอลลาร์ต่อเดือนเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสม ซึ่งคุณจะได้รับ Claude Code การสนทนาผ่าน Claude แบบปกติ และความสามารถเพียงพอที่จะทดสอบกระบวนการทำงานจริง เช่น การทบทวนการวิจัย การอัปเดตเนื้อหา การวางแผนแคมเปญ และทักษะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
คุณไม่จำเป็นต้อง:
- กุญแจ API ของ Anthropic
- ใบอนุญาต Claude Code ที่แยกต่างหาก
- Node.js หรือเครื่องมือพัฒนาอื่นๆ
- คอนเน็กเตอร์หรือปลั๊กอินแบบเสียเงิน
- แพ็กเกจ Max ตั้งแต่วันแรก
เมื่อเวอร์ชัน Pro ก็เพียงพอแล้ว
เวอร์ชัน Pro ควรใช้สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น การทบทวนผลการวิจัย การตรวจสอบเนื้อหาให้สอดคล้องกับคู่มือแบรนด์ การเปรียบเทียบหน้าเว็บของคู่แข่ง หรือการอัปเดตบทความจากไฟล์ต้นฉบับ
การใช้งานขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์และความซับซ้อนของงาน โฟลเดอร์วิจัยขนาดใหญ่จะใช้พื้นที่มากกว่าการแก้ไขหน้าแลนดิ้งเพจเพียงหน้าเดียว แต่ Pro ยังคงเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมในทุกกรณี
เมื่อ Max คุ้มค่า
Claude Max มีค่าใช้จ่าย $100 หรือ $200 ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับระดับการใช้งาน
ควรพิจารณาเรื่องนี้เมื่อ Claude Code ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวันของคุณ และข้อจำกัดของเวอร์ชัน Pro เริ่มก่อให้เกิดปัญหาต่อโครงการที่กำลังดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ การมีงานขนาดใหญ่เพียงครั้งเดียวไม่ใช่เหตุผลที่เพียงพอสำหรับการอัปเกรด
ข้อมูลที่ควรรู้: Anthropic ตอนนี้ให้คุณเปิดใช้งาน “extra usage” ได้เมื่อถึงขีดจำกัดของแพ็กเกจแล้ว โดยจะคิดค่าบริการตามอัตรา API มาตรฐาน พร้อมขีดจำกัดการใช้จ่ายที่คุณตั้งไว้ แทนที่จะตัดการให้บริการทันที ซึ่งสามารถช่วยรับมือกับสัปดาห์ที่มีการใช้งานหนักเป็นครั้งคราวได้ โดยไม่ต้องอัปเกรดแพ็กเกจเต็มรูปแบบ
คุณต้องการเครดิต API หรือไม่?
ไม่ใช่ตั้งแต่เริ่มต้น
เมื่อคุณเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Pro หรือ Max Claude Code จะใช้โควตาของแผนนั้น การคิดค่าบริการ API จะดำเนินการแยกต่างหาก และเหมาะสำหรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติหรือปริมาณงานสูงมากกว่าการใช้งานด้านการตลาดประจำวัน
สำหรับนักการตลาดส่วนใหญ่ การตั้งค่าเริ่มต้นที่เหมาะที่สุดจะมีลักษณะดังนี้:
- Claude Pro ราคา 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- แอปเดสก์ท็อปฟรี
- ไม่มี API key
- ไม่ต้องใช้ตัวเชื่อมต่อในขั้นต้น
- ระบบควบคุมการอนุมัติที่ติดตั้งไว้ถูกเปิดใช้งาน
ลองทดสอบกระบวนการทำงานจริงสองหรือสามขั้นตอนก่อนที่จะจ่ายเงินเพิ่มเติม
วิธีให้คำสั่งกับ Claude Code: รายการตรวจสอบสำหรับนักการตลาด
คำสั่ง Claude Code ที่ดีควรระบุหกสิ่งต่อไปนี้:
- งาน
- ไฟล์หรือเครื่องมือที่ควรใช้
- กฎที่ควรปฏิบัติตาม
- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ขั้นตอนการตรวจสอบ
- จุดที่ Claude ควรหยุดเพื่อรอการอนุมัติ
Claude Code เข้าใจภาษาอังกฤษแบบธรรมดา แต่คำสั่งที่ไม่ชัดเจนจะยังคงให้ผลลัพธ์ที่ไม่ชัดเจน
|คำสั่งที่ไม่ชัดเจน
|คำสั่งที่ชัดเจน
|ตรวจสอบหน้าแลนดิ้งเพจและปรับปรุงให้ดีขึ้น
|อ่าน launch-brief.md, customer-research.md, brand-guide.md และ landing-page-v1.md ตรวจสอบหน้า landing page เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อความ ข้ออ้างที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุน และความขัดแย้งกับคู่มือแบรนด์ บันทึกผลการตรวจสอบของคุณใน landing-page-review.md สำหรับแต่ละปัญหา ให้ระบุข้อความต้นฉบับ เหตุผลที่อาจเป็นปัญหา แหล่งข้อมูลที่สนับสนุน และข้อเสนอการแก้ไข แยกข้อผิดพลาดทางข้อเท็จจริงออกจากข้อเสนอแนะด้านการบรรณาธิการ อย่าแก้ไขหน้า landing page ในขณะนี้
เวอร์ชันที่สองทำงานได้เพราะ Claude รู้ว่าต้องอ่าน ประเมิน สร้าง และหยุดเมื่อใด เพื่อทำซ้ำกระบวนการนี้ นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ:
1. กำหนดความหมายของคำว่า “ดี”
คำสั่งที่เปิดกว้าง เช่น “ทำให้มันแข็งแกร่งขึ้น” หรือ “ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์แบรนด์” จะทำให้ Claude ไม่มีเกณฑ์วัดผลที่ชัดเจน ให้มันมีมาตรฐานที่มันสามารถตรวจสอบได้
ตัวอย่าง: ให้เนื้อหาอีเมลมีความยาวระหว่าง 120 ถึง 160 คำ เริ่มต้นด้วยปัญหาของลูกค้า ใช้ย่อหน้าสั้นๆ หลีกเลี่ยงการกล่าวอ้างที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุน และจบด้วยคำเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจนหนึ่งข้อ ให้สอดคล้องกับตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติในโฟลเดอร์ตัวอย่าง
ตัวอย่างมักให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคำอธิบายที่ยาวเหยียด ให้ Claude ตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติสองหรือสามตัวอย่าง เมื่อคุณมีแล้ว
2. ให้ Claude ทดสอบกรณีที่ระบบล้มเหลว
บอก Claude ว่าสิ่งที่ผิดเป็นอย่างไร ไม่ใช่แค่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น การระบุวิธีเฉพาะที่งานอาจผิดพลาดได้ จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการให้คำแนะนำเชิงบวกจำนวนมาก
ตัวอย่าง: ทำเครื่องหมายไว้สำหรับทุกประโยคที่ระบุตัวชี้วัดโดยไม่มีแหล่งที่มาที่เชื่อมโยงไว้ ทำเครื่องหมายไว้สำหรับทุกคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับราคาของคู่แข่ง หากบรีฟและผลการวิจัยลูกค้าขัดแย้งกัน ให้หยุดและถามผมแทนที่จะเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทุกครั้งที่มีงานใดที่ทำให้คุณรู้สึกประหลาดใจ ให้เพิ่มสิ่งที่ทำให้คุณประหลาดใจนั้นลงในรายการ
3. กำหนดผลลัพธ์
ระบุชื่อไฟล์ รูปแบบ โครงสร้าง และตำแหน่งที่เก็บไฟล์
ตัวอย่าง: บันทึกผลการวิเคราะห์ลงในไฟล์ชื่อ competitor-analysis.csv ในโฟลเดอร์ outputs โดยใช้คอลัมน์ต่อไปนี้: company, audience, primary claim, proof points, CTA, weakness และ source URL นอกจากนี้ อย่าเขียนทับไฟล์ที่มีอยู่
4. เพิ่มขั้นตอนตรวจสอบขั้นสุดท้าย
บอก Claude ให้ตรวจสอบอะไรก่อนที่จะเสร็จสิ้น:
ตัวอย่าง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกข้อความอ้างอิงมีแหล่งที่มา, ไม่มีตัวเลขใดถูกแก้ไข, ส่วนที่จำเป็นทั้งหมดมีครบถ้วน, และไฟล์นี้ปฏิบัติตามกฎใน CLAUDE.md.
จากนั้นเพิ่มจุดอนุมัติสำหรับกิจกรรมที่คุณไม่ต้องการให้ระบบดำเนินการด้วยตัวเอง: “เสนอการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ต้องนำไปใช้จริง หยุดก่อนที่จะส่ง เผยแพร่ ลบ หรืออัปเดตข้อมูลที่ใช้งานอยู่”
แม่แบบคำสั่งที่เรียบง่าย
- เป้าหมาย: Claude ควรบรรลุอะไร?
- การใช้งาน: มันควรตรวจสอบไฟล์ โฟลเดอร์ หรือเครื่องมือใด?
- ติดตาม: กฎเกณฑ์ นิยาม และข้อจำกัดใดที่สำคัญ?
- Produce: มันควรสร้างอะไร และควรบันทึกไว้ที่ไหน?
- Verify: มันควรตรวจสอบอะไรก่อนที่จะเสร็จสิ้น?
- หยุดก่อน: การดำเนินการใดที่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ?
เมื่อ Claude Code ไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับนักการตลาด
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ Claude Code เมื่องานเป็นแบบครั้งเดียว เมื่อคุณต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า หรือเมื่อผลลัพธ์ไม่มาจากการทำซ้ำงานนั้น Claude Code จะคืนทุนค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าได้ผ่านการใช้งานซ้ำ หากไม่มีการใช้งานซ้ำ ก็จะไม่ได้รับผลตอบแทน
ตัวอย่างสถานการณ์ที่สิ่งนี้เกิดขึ้น:
- งานครั้งเดียว: คุณต้องการให้หน้าแลนดิ้งเพจเดียวได้รับการตรวจสอบเพียงครั้งเดียว และไม่มีแผนที่จะดำเนินการตรวจสอบนั้นซ้ำอีก เวลาที่ใช้ในการตั้งค่าสกิลจะคุ้มค่าก็ต่อเมื่อมีการใช้งานซ้ำ ดังนั้น สำหรับคำขอเพียงครั้งเดียว Claude Chat จะให้คำตอบเดียวกันในเวลาที่สั้นกว่ามาก
- ผลลัพธ์ที่ส่งให้ลูกค้าหรือผู้บริหาร: คุณต้องการผลลัพธ์ที่สมบูรณ์พอที่จะส่งมอบได้ทันที Claude Code สร้างผลลัพธ์ในรูปแบบไฟล์และเทอร์มินัล ซึ่งยังต้องมีคนนำผลลัพธ์นั้นมาปรับให้เป็นรูปแบบที่พร้อมสำหรับการนำเสนอ สร้างเวอร์ชันที่สมบูรณ์ในเครื่องมืออื่น หรือให้ Chat เขียนร่างเนื้อหาและส่งตรงไปยังเครื่องมือออกแบบของคุณ
- ไม่มีเวลาลงทุนล่วงหน้า: คุณกำลังยุ่งมากในสัปดาห์นี้และต้องการผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว เซสชัน Claude Code ครั้งแรกต้องใช้เวลาในการตั้งค่าจริง การจัดการสิทธิ์การเข้าถึง การเชื่อมต่อกับระบบ และการจัดระเบียบไฟล์ และเวลานั้นจะไม่หายไปเพียงเพราะคุณกำลังยุ่ง รอจนมีเวลาว่างในสัปดาห์หน้า หรือมอบหมายงานให้ Chat ทำไปก่อน
- การส่งต่องานในทีมโดยไม่มีเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ร่วมกัน: คุณต้องการให้เพื่อนร่วมทีมรับงานต่อจากจุดที่คุณหยุดไว้อย่างแม่นยำ ทักษะไม่ซิงค์อัตโนมัติระหว่าง Chat, Cowork และ Code ดังนั้นเวิร์กโฟลว์ที่คุณสร้างขึ้นจะไม่ปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในระบบของบุคคลอื่น คุณจะต้องส่งออกและแชร์ไฟล์โดยตรง และอธิบายให้พวกเขาเข้าใจทีละขั้นตอน
- การอัตโนมัติแบบไม่ต้องดูแลตั้งแต่วันแรก: คุณต้องการตั้งค่าเพียงครั้งเดียวแล้วไม่ต้องกลับมาดูอีกเลย Claude Code สามารถทำงานตามกำหนดเวลาได้แล้ว แต่เวิร์กโฟลว์ใหม่ยังคงได้รับประโยชน์จากการรันแบบมีผู้กำกับดูแลสักสองสามครั้งก่อนที่คุณจะไว้วางใจให้ทำงานแบบไม่ต้องดูแล เครื่องมืออัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจะช่วยให้คุณไปถึงจุดที่ไม่ต้องดูแลได้เร็วขึ้น อย่างน้อยก็สำหรับเวอร์ชันแรก
Claude Code ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อใช้อย่างลึกซึ้งและซ้ำๆ นั่นคือเหตุผลที่ทำให้มันไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับงานที่คุณต้องการเพียงครั้งเดียว หากความต้องการของคุณคือ “เขียนหัวข้ออีเมลให้ฉัน 5 หัวข้อ” ให้เปิด Claude Chat หรือเลือกตัวเลือกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะจากคู่มือของ ClickUpเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI แต่หากความต้องการของคุณคือ “สร้างระบบให้ฉันเพื่อใช้งานทุกสัปดาห์โดยไม่ต้องปรับแต่งอีก” Claude Code ก็คุ้มค่ากับเวลาในการตั้งค่า นักการตลาดส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างสองกรณีนี้ และนี่คือพื้นที่ที่คู่มือนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับ
สี่รูปแบบความล้มเหลวของ Claude Code ที่ปรากฏขึ้นซ้ำๆ ในด้านการตลาด
มันสร้างตัวเลขที่ฟังดูสมเหตุสมผล เมื่อคุณขอสรุปผลการดำเนินงาน Claude อาจเติมช่องว่างด้วยตัวเลขที่ฟังดูน่าเชื่อถือ แทนที่จะแจ้งว่าข้อมูลขาดหายไป การเพิ่มขึ้น 12% จึงกลายเป็น 14% วิธีแก้ไขคือเพิ่มกฎที่ชัดเจนในไฟล์ CLAUDE.md: ‘ทุกตัวชี้วัดต้องระบุไฟล์และแถวที่มาของข้อมูล และตัวเลขใดก็ตามที่ไม่มีแหล่งที่มาจะถูกทำเครื่องหมายว่า UNVERIFIED แทนที่จะถูกคาดการณ์’ จากนั้นตรวจสอบตัวอย่างตัวเลขสามตัวเทียบกับข้อมูลดิบที่ส่งออกก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลใดๆ
มันแก้ไขไฟล์ผิด ให้ชี้ Claude ไปยังโฟลเดอร์ที่มีร่างงาน 5 ฉบับ และขอให้มัน “อัปเดตเนื้อหาหน้าแลนดิ้งเพจ” มันอาจเลือกร่างงานผิดอย่างมั่นใจ ใช้โหมด Plan เพื่อให้มันแจ้งให้ทราบว่าไฟล์ใดที่มันจะแก้ไขก่อนที่จะดำเนินการจริง รักษาขนาดโฟลเดอร์ทำงานให้เล็ก และสร้างเวอร์ชันของไฟล์ต้นฉบับเพื่อสามารถกู้คืนได้หากมีการเขียนทับ
มันทำงานได้จากข้อมูลที่ล้าสมัย Claude จะอ่านเนื้อหาในโฟลเดอร์ หากคู่มือแบรนด์ของคุณมีอายุแปดเดือนแล้ว หรือเอกสารบรีฟถูกแทนที่ใน Slack แล้ว Claude จะปฏิบัติตามเวอร์ชันที่ล้าสมัยนั้นด้วยความมั่นใจเต็มที่และไม่มีการเตือนใดๆ ก่อนที่จะเริ่มงานที่มีความเสี่ยงสูง ให้ขอให้มันแสดงรายชื่อไฟล์ทั้งหมดที่มันกำลังใช้อยู่ พร้อมทั้งวันที่แก้ไขครั้งสุดท้ายของแต่ละไฟล์ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่านั่นคือเวอร์ชันปัจจุบัน
การใช้บริบทที่ใหญ่เกินไปจะทำให้ใช้โควต้าเร็วขึ้น โฟลเดอร์ที่บรรจุไฟล์ถึง 50 ไฟล์หมายความว่า Claude ต้องอ่านซ้ำเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องจำนวนมากในทุกงาน ซึ่งทำให้โควต้าของแผนคุณถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วและทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ชัดเจน หากงานนั้นต้องการเพียงบทสรุป คู่มือแบรนด์ และร่างหนึ่งฉบับ ให้ใส่ทั้งสามสิ่งนี้ลงในโฟลเดอร์ย่อยและชี้ให้ Claude ไปที่นั่น
รูปแบบที่ปรากฏในทั้งสี่กรณี: Claude Code เชื่อถือได้ในการดำเนินการ แต่ไม่น่าเชื่อถือในการรู้สิ่งที่มันไม่รู้ ให้สร้างกลไกตรวจสอบไว้ในทักษะ ไม่ใช่ในความจำของคุณ และอย่าปล่อยให้สิ่งใดผ่านไปโดยไม่ผ่านการตรวจสอบของมนุษย์
Claude Code จะถูกนำไปใช้อย่างไรหลังจากที่คุณสร้างมันเสร็จแล้ว?
หลังจากสร้างเสร็จ Claude Code จะทำงานได้ดีที่สุดภายในแพลตฟอร์มจัดการงาน เช่นClickUp กล่าวอย่างง่ายๆ ทักษะที่สร้างเสร็จจะสร้างไฟล์ออกมา แต่มันไม่จัดงาน ไม่กำหนดวันครบกำหนด และไม่แจ้งให้ใครทราบว่าร่างงานพร้อมแล้ว นี่เป็นปัญหาเมื่อกระบวนการทำงานของคุณเกี่ยวข้องกับมากกว่าหนึ่งคน เพราะไฟล์ CSV ที่อยู่ในโฟลเดอร์ไม่ใช่ภารกิจที่ใครรับผิดชอบ
งานที่มีผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด และสถานะ
ลองดูเวิร์กโฟลว์ /rsa ของ Lau ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ มันจะสร้างไฟล์ CSV ของตัวแปรโฆษณาออกมา แต่ยังมีคนต้องเปิดไฟล์นั้น แบ่งแต่ละบรรทัดเป็นรายการแยกกัน และกำหนดผู้รับผิดชอบด้วยมือ นำผลลัพธ์เดียวกันนั้นไปป้อนเข้าในClickUp Task แล้วตัวแปรโฆษณาแต่ละตัวจะกลายเป็นรายการที่มีผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และสถานะ ซึ่งอยู่ร่วมกับส่วนอื่น ๆ ของแคมเปญ
นี่คือจุดเปลี่ยน: Claude Code รับผิดชอบด้านการผลิต ส่วน ClickUp รับผิดชอบด้านการติดตามความรับผิดชอบ
กฎที่ช่วยจับสิ่งที่ทักษะไม่สามารถทำเสร็จได้
การส่งต่องานไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแลทุกครั้งClickUp Automationsทำงานตามทริกเกอร์และแอคชัน: เมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง เมื่อวันครบกำหนดผ่านพ้น เมื่อมีงานใหม่ถูกสร้างขึ้น ระบบอัตโนมัติสามารถโพสต์ความคิดเห็น แจ้งเตือนใครบางคน หรือย้ายงานไปขั้นตอนต่อไป ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องมีใครเปิดงานนั้น
เมื่อใช้ร่วมกับทักษะ Claude Code กระบวนการส่งต่องานจะปิดวงจรได้โดยอัตโนมัติ ทักษะจะส่งร่างที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังงานหนึ่ง ระบบอัตโนมัติจะตั้งสถานะเป็น ‘ต้องการตรวจสอบ’ และแจ้งเตือนผู้แก้ไขทันทีที่งานนั้นถูกส่งมา ทักษะยังคงรับผิดชอบการเขียน แต่กระบวนการส่งต่อ ซึ่งเดิมต้องพึ่งพาความจำของใครสักคนในการตรวจสอบโฟลเดอร์ จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
สะพานที่ช่วยให้กระบวนการนี้ทำงานอัตโนมัติ
สิ่งทั้งหมดข้างต้นจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่ Claude Code และ ClickUp สามารถสื่อสารกันได้เซิร์ฟเวอร์ MCP ของ ClickUpคือการเชื่อมต่ออย่างเป็นทางการที่ได้รับการโฮสต์ ซึ่งทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ และถูกออกแบบมาเพื่อทำงานร่วมกับผู้ช่วย AI รวมถึง Claude
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว Claude Code สามารถอ่านและเขียนข้อมูลไปยังพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณได้โดยตรง: สร้างงาน อัปเดตเอกสาร ดึงสถานะจากรายการ ทั้งหมดโดยไม่ต้องคัดลอกข้อมูลด้วยมือ ทักษะที่คุณสร้างใน Claude Code และพื้นที่ทำงานที่ทีมของคุณใช้งาน จะไม่จำเป็นต้องเป็นสองระบบที่ต้องซิงค์กันด้วยมืออีกต่อไป
เหมาะที่สุดสำหรับ: นักการตลาดที่มีทักษะ Claude Code สามารถสร้างผลงานที่คนอื่นนำไปปฏิบัติได้ เช่น ร่างเอกสารที่รอการอนุมัติ รายงานที่นำไปสู่การตัดสินใจ หรือผลงานที่ส่งมอบเป็นชุดพร้อมการส่งต่องานระหว่างทีมต่าง ๆ และกำหนดเวลาส่งมอบ
ข้ามส่วนนี้ไปหาก: คุณเป็นเพียงคนเดียวที่เห็นผลลัพธ์ และสิ่งที่คุณสร้างขึ้นไม่จำเป็นต้องมีผู้ตรวจสอบ, ตารางเวลา หรือบันทึกสถานะ
ข้อมูลที่ควรรู้: Claude Code และ ClickUp ครอบคลุมส่วนต่าง ๆ ของงาน และทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกัน Claude Code เป็นพื้นที่ทำงานที่คุณพัฒนาความสามารถและปรับปรุงไฟล์ทักษะแบบท้องถิ่น ส่วน ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่งานที่สร้างขึ้นถูกจัดสรร ติดตาม และวัดผลในทีมข้ามหน้าที่ ทีมงานมักรู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องขอให้ฝ่ายหนึ่งทำงานของอีกฝ่าย
เริ่มสร้างสมองการตลาดของคุณ
นักการตลาดที่นำ Claude Code มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คือผู้ที่เริ่มแปลงการตัดสินใจของตนเองให้เป็นทักษะที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ทักษะทางเทคนิคแทบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย
เริ่มต้นด้วยกระบวนการตรวจสอบหนึ่งที่คุณกำลังใช้อยู่ เปลี่ยนมันให้เป็นทักษะ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับงานจริงจนกระทั่งมันพิสูจน์คุณค่าได้ จากนั้นเชื่อมต่อสิ่งที่คุณสร้างขึ้นกับจุดที่ทีมของคุณปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ผลลัพธ์ช่วยขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า แทนที่จะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์เริ่มใช้ ClickUp ฟรีและสร้างพื้นที่ให้สมองด้านการตลาดของคุณได้ทำงานอย่างเต็มที่
คำถามที่มักถูกถามเกี่ยวกับ Claude Code สำหรับนักการตลาด
คุณจำเป็นต้องรู้วิธีเขียนโค้ดเพื่อใช้ Claude Code หรือไม่?
ไม่ครับ คุณใช้ Claude Code ด้วยภาษาอังกฤษธรรมดา และกระบวนการแบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้ดำเนินการทั้งหมดผ่านแอปเดสก์ท็อป Claude โดยไม่ต้องใช้เทอร์มินัล Node.js หรือคำสั่งติดตั้งใดๆ ตัวอย่างเช่น Austin Lau นักการตลาดด้านการเติบโตที่ Anthropic ซึ่งไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อน ก็สามารถสร้างปลั๊กอิน Figma และเวิร์กโฟลว์ Google Ads ได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ คำว่า “code” ในชื่อชี้ถึงรากฐานทางวิศวกรรมของเครื่องมือนี้ ทักษะที่มันต้องการจริงๆ คือการเข้าใจเวิร์กโฟลว์ของคุณเองอย่างลึกซึ้งพอที่จะอธิบายมันได้อย่างแม่นยำ
Claude Code vs. ChatGPT สำหรับการตลาด: ตัวไหนดีกว่า?
สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการผลลัพธ์หรือเครื่องมือที่สามารถใช้ซ้ำได้ จุดเด่นของ Claude Code คือการสร้างทักษะที่เชื่อมต่อกับไฟล์ ซึ่งทำงานบนเครื่องของคุณและจดจำบริบทของโครงการระหว่างเซสชันผ่านไฟล์ CLAUDE.md ส่วน ChatGPT มีความเร็วกว่าในการร่างข้อความแบบสนทนา และมีคุณสมบัติเอเจนต์และคอนเนคเตอร์เป็นของตัวเอง นักการตลาดส่วนใหญ่ที่ใช้ทั้งสองเครื่องมือจะเลือกใช้ตามแต่ละงานแทนที่จะกำหนดมาตรฐานให้ใช้เพียงเครื่องมือเดียว ดังนั้นคำถามที่มีประโยชน์คือเครื่องมือใดที่เหมาะกับกระบวนการทำงานเฉพาะนั้น
Claude Code แตกต่างจาก Zapier หรือ Make อย่างไร?
Zapier และ Make เชื่อมต่อแอปที่มีอยู่ผ่านทริกเกอร์และแอคชันที่สร้างไว้ล่วงหน้า และทำงานบนคลาวด์โดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้ว ส่วน Claude Code สร้างเครื่องมือที่ปรับแต่งได้เองโดยอิงจากไฟล์และดุลยพินิจของคุณเอง ซึ่งครอบคลุมงานที่ไม่มีคอนเน็กเตอร์สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับ: การประเมินหน้าแรกตามกรอบการวางตำแหน่งของคุณ หรือการตรวจสอบเนื้อหาตามคู่มือแบรนด์ของคุณ สำหรับการส่งต่อข้อมูลระหว่างแอปที่ตรงไปตรงมา แพลตฟอร์มอัตโนมัติเฉพาะทางจะช่วยให้คุณถึงจุดที่ไม่ต้องแตะต้อง (zero-touch) ได้เร็วขึ้น นักการตลาดหลายคนใช้ทั้งสองอย่าง
การให้ Claude Code เข้าถึงไฟล์ของบริษัทและข้อมูลแบรนด์นั้นปลอดภัยหรือไม่?
ใช่ครับ แต่ต้องกำหนดขอบเขตการใช้งานอย่างระมัดระวัง Claude Code จะอ่านและแก้ไขไฟล์เฉพาะในโฟลเดอร์ที่คุณเปิดเท่านั้น และไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ในส่วนอื่นของเครื่องได้หากไม่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติม ให้ใช้โหมด Plan เพื่อให้ Claude เสนอแนวทางก่อนที่จะแตะไฟล์ต้นฉบับ และเปิดใช้งานระบบควบคุมการอนุมัติที่มีอยู่ในตัวไว้เสมอ ตัวเชื่อมต่อ MCP แต่ละตัวจะขยายขอบเขตการเข้าถึง ดังนั้นควรจำกัดการใช้งานแต่ละตัวให้เฉพาะบัญชี โฟลเดอร์ หรือพื้นที่ทำงานที่งานนั้นต้องการเท่านั้น
Claude Code สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์การตลาดตามกำหนดเวลาได้หรือไม่?
ใช่ Claude Code รองรับงานที่กำหนดเวลาผ่านระบบคลาวด์ และ Claude Cowork สามารถรันงานที่ซ้ำๆ ได้โดยตรงในแผนบริการแบบชำระเงิน Pro, Max, Team และ Enterprise แต่ข้อควรระวังคือทักษะจะไม่ซิงค์อัตโนมัติระหว่าง Chat, Cowork และ Code ดังนั้นเวิร์กโฟลว์ที่สร้างขึ้นในหนึ่งแพลตฟอร์มต้องถูกส่งออกเพื่อรันในแพลตฟอร์มอื่น ให้รันเวิร์กโฟลว์ใหม่ภายใต้การกำกับดูแลสักสองสามครั้งก่อนที่จะปล่อยให้ทำงานแบบอัตโนมัติ
Claude Code จะมาแทนที่เอเจนซีการตลาดหรือตำแหน่งฝ่ายปฏิบัติการหรือไม่?
ไม่ Claude Code ช่วยลดเวลาการดำเนินการสำหรับงานผลิตที่สามารถทำซ้ำได้ แต่ชั้นการตัดสินใจที่สำคัญต้องอยู่ภายใต้การนำของมนุษย์เสมอ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือประเมินหน้าหลักสามารถให้คะแนนหน้าตามกรอบการกำหนดตำแหน่ง แต่ต้องมีคนกำหนดกรอบนั้นและตัดสินใจว่ากรอบนั้นเหมาะสม
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณใช้ Claude Code ในฐานะนักการตลาดคืออัตราส่วนระหว่างผลลัพธ์กับจำนวนพนักงาน เอเจนซีและทีมปฏิบัติการที่มอง Claude Code เป็นวิธีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่พวกเขาเชี่ยวชาญอยู่แล้ว จะสามารถก้าวหน้าได้เสมอ ตราบใดที่ยังมีมนุษย์ที่มีรสนิยมดีคอยตรวจสอบข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบและผลิตภัณฑ์สุดท้าย